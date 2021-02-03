«Для укрепления коллективной обороны»: Американские бомбардировщики B-1B Lancer разместят в Норвегии

Мы ценим прочное партнерство, которое у нас есть с Норвегией, и с нетерпением ждем будущих возможностей для укрепления нашей коллективной обороны

США разместят в Норвегии стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Как пишет The Drive, задачей американских бомбардировщиков станет Россия и Арктика.По данным издания, в ближайшее время американские ВВС перебросят с территории США на норвежскую авиабазу Орланд неназванное количество бомбардировщиков B-1В Lancer для "укрепления коллективной безопасности". Основной задачей передислокации самолетов называется стремление США вместе с союзниками по НАТО "работать на северо-западных границах России" и "действовать на Крайнем Севере".- заявил по данному поводу командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффи Харригян.Отмечается, что авиабаза Орланд находится примерно в 300 милях (более 480 км) от Северного полярного круга, на ней дислоцируются истребители пятого поколения F-35 Lightning II Королевских ВВС Норвегии. Также аэродром является местом временного размещения американских самолетов ДРЛО E-3 Sentry, дислоцированных в Германии.Ранее в российском Минобороны заявили об участившихся полетах американских стратегических бомбардировщиков у российских границ. По мнению военного ведомства, ВВС США изучают будущий театр военных действий. Особое внимание США и их партнеры по НАТО уделяют Крыму, Калининграду и в последнее время арктическому направлению.По мнению экспертов, наращиванием авиационной составляющей в арктическом регионе США пытаются компенсировать отсутствие ледокольного флота и надводных кораблей, способных действовать в северных широтах.