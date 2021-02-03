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«Для укрепления коллективной обороны»: Американские бомбардировщики B-1B Lancer разместят в Норвегии

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«Для укрепления коллективной обороны»: Американские бомбардировщики B-1B Lancer разместят в Норвегии

США разместят в Норвегии стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Как пишет The Drive, задачей американских бомбардировщиков станет Россия и Арктика.


По данным издания, в ближайшее время американские ВВС перебросят с территории США на норвежскую авиабазу Орланд неназванное количество бомбардировщиков B-1В Lancer для "укрепления коллективной безопасности". Основной задачей передислокации самолетов называется стремление США вместе с союзниками по НАТО "работать на северо-западных границах России" и "действовать на Крайнем Севере".

Мы ценим прочное партнерство, которое у нас есть с Норвегией, и с нетерпением ждем будущих возможностей для укрепления нашей коллективной обороны

- заявил по данному поводу командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффи Харригян.

Отмечается, что авиабаза Орланд находится примерно в 300 милях (более 480 км) от Северного полярного круга, на ней дислоцируются истребители пятого поколения F-35 Lightning II Королевских ВВС Норвегии. Также аэродром является местом временного размещения американских самолетов ДРЛО E-3 Sentry, дислоцированных в Германии.

Ранее в российском Минобороны заявили об участившихся полетах американских стратегических бомбардировщиков у российских границ. По мнению военного ведомства, ВВС США изучают будущий театр военных действий. Особое внимание США и их партнеры по НАТО уделяют Крыму, Калининграду и в последнее время арктическому направлению.

По мнению экспертов, наращиванием авиационной составляющей в арктическом регионе США пытаются компенсировать отсутствие ледокольного флота и надводных кораблей, способных действовать в северных широтах.
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49 комментариев
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  1. El Dorado
    El Dorado Вчера, 14:19
    +8
    Требую в ответ разместь Ту-160 в Венесуэле!
    1. Alexey-74
      Alexey-74 Вчера, 14:25
      +3
      можно и в Венесуэле, договориться с Кубой. А на Северном полюсе усилить группировку Миг-31 и конечно ПВО.
      1. frruc
        frruc Вчера, 15:47
        -1
        С Венесуэлы слишком большое подлетное время до США. Если только Куба, идеальное место.
        А на границе с Норвегией и на островах- ЗРК большой дальности и авиацию Миг-31с гиперзвуковыми ракетами.
      2. Dikson
        Dikson Вчера, 21:08
        0
        Вы на Северный полюс служить поедете? Ну там, ВПП от снега чистить.. самолёты на ветру в 20м,сек ловить, чтоб не укатились.. ? Ключами гаечными опять же на морозе погреметь..?
    2. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Вчера, 14:40
      +10

      Требую в ответ разместь Ту-160 в Венесуэле!


      У нас столько средств нет, чтобы содержать еще базу в Венесуэле Ту-160 и охраной для них, да и не за чем. Там они станут лёгкой добычей ракетного удара США к примеру с подводной лодки крылатыми ракетами или удара с воздуха опять же крылатыми ракетами. Снабжать нам эту базу будет не легко, да и власть в Венесуэле не устойчива, а страна в глубоком кризисе.

      Мы "играем" от активной обороны. Нам надо наращивать ПВО и больше строить многоцелевых АПЛ с крылатыми ракетами, чтобы такие лодки находясь на дежурстве где-то в море в любое время могли выпустить по 40 Калибров каждая и перепахать и Лансеры и аэродром на котором они базируются в Норвегии.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Вчера, 15:20
        +1
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Мы "играем" от активной обороны.

        Штаты это устраивает. Пока мы обороняемся, он обкладывает нашу территорию своими базами и всё более современными видами вооружений, а тут мы проигрываем.
        Тут нужен ход типа "Кузькиной мамы". Строить ракетные крейсера, которые ходили бы вблизи американских территориальных вод и не по одному, а группами ! Вот это был бы ответ !
        1. Ratmir_Ryazan
          Ratmir_Ryazan Вчера, 15:29
          +3
          Мы только только фрегаты поставили на поток, а вы уже крейсер атомный хотите))

          В деньгах попробуйте прикинуть сколько это обойдётся стране и что в итоге мы получим.

          Реально надо на вещи смотреть, без фантазий.

          Даже будь у нас полноценная АУГ, у берегов США она будет уязвима так как силы противника кратно больше как на море так и на суше.

          При нужде США массированным налётом авиации с крылатыми ракетами разнесут в щепки такую АУГ.
          1. Starover_Z
            Starover_Z Вчера, 16:05
            +1
            Цитата: Ratmir_Ryazan
            Мы только только фрегаты поставили на поток, а вы уже крейсер атомный хотите))

            Я ничего не писал про атомный крейсер, потому что даже не пытаюсь разобраться во флотской квалификации кораблей. Но и сидеть и тупо смотреть как обкладывают территорию наши "партнёры" мне просто противно ! А они мирные аргументы воспринимают как слабость !
            1. Ratmir_Ryazan
              Ratmir_Ryazan Вчера, 18:41
              0
              Ну так мы не только смотрим, но и принимаем меры противодействия. В соответствии с нашими возможностями.

              А делать базу около территории США считай подставить её под удар, никакой пользы она не принесёт.

              А вот каждая лишняя АПЛ типа Ясеня-М это всегда возможность выпустить 40 крылатых ракет неожиданно из под воды по территории противника. И в отличии от стратегов их мы можем строить сколько угодно/сколько сможем.

              Даже если такие лодки будут просто находиться около наших берегов у противника всегда будет ощущение, что они все могут быть прямо у них под носом на расстоянии ракетного удара и вынуждать его жечь ресурсы на меры противодействия.

              И для общественности любой страны война с сильным государством имеющим много таких АПЛ будет расценивать как самоубийство, даже если у них будет 20 АУГ, все-равно всегда будет шанс, что какая-то АПЛ, а может и не одна пройдёт и ударит крылатыми ракетами, да ещё и с ядерной БЧ по их территории.
        2. dauria
          dauria Вчера, 15:46
          +3
          Строить ракетные крейсера,


          Выходить из договора по стратегическим и строить обычные стратегические ракеты. Всех типов. Шахтные, мобильные. Именно против территории США. И пусть считают "дебет с кредитом".
        3. Липчанин
          Липчанин Вчера, 15:50
          0
          Цитата: Starover_Z
          которые ходили бы вблизи американских территориальных вод и не по одному, а группами !

          Ну и чем экипажи этих групп кормить?
          Вы думаете в случае войны к ним хоть один транспорт с провиантом подойдёт?
          1. Starover_Z
            Starover_Z Вчера, 16:09
            -1
            Цитата: Липчанин
            Ну и чем экипажи этих групп кормить?
            Вы думаете в случае войны к ним хоть один транспорт с провиантом подойдёт?

            А сейчас как долго ходят военные суда по Мировому океану ? В случае полноценных военных действий корабли ВМФ любой воюющей страны недолго будут разгуливать по морям, не зря же на почти на всех лодлодках стоят торпедные аппараты.
            1. Липчанин
              Липчанин Вчера, 18:07
              +1
              Цитата: Starover_Z
              А сейчас как долго ходят военные суда по Мировому океану

              В пределах 30 суток.
              И назад на базу.
              А ходить
              бы вблизи американских территориальных вод и не по одному, а группами !

              Это мишени.
              Против ВСЕЙ авиации сша, против всего флота, против береговых сил, они не продержутся и 5 минут
        4. Piramidon
          Piramidon Вчера, 20:14
          0
          Цитата: Starover_Z
          Строить ракетные крейсера, которые ходили бы вблизи американских территориальных вод

          И у янкесов нечем будет их расстрелять у своих берегов? А почему не ПЛ? Это у нас лучше получается, да и менее заметны они. request А шастать на виду у береговой авиации и батарей противника не лучшая идея.
    3. Прагмат...
      Прагмат... Вчера, 17:15
      -1
      Россия с нетерпением ждет окончательной переброски американских "Ланцеров" в норвегию ,дабы знать какую ЯБЧ и сколько Мгт послать туда в случае форс мажора!
    4. bk0010
      bk0010 Вчера, 20:43
      0
      Цитата: El Dorado
      Требую в ответ разместь Ту-160 в Венесуэле!
      Не стоит, они подсунули нам свои дальние бомбардировщики на убой, под удар наших оперативно-тактических ракет, не стоит повторять их ошибки. В Венесуэле только аэродром подскока.
  2. кредо
    кредо Вчера, 14:19
    +7
    в ближайшее время американские ВВС перебросят с территории США на норвежскую авиабазу Орланд неназванное количество бомбардировщиков B-1В Lancer для "укрепления коллективной безопасности". Основной задачей передислокации самолетов называется стремление США вместе с союзниками по НАТО "работать на северо-западных границах России" и "действовать на Крайнем Севере".

    А что скажет по этому поводу "глубокоуважаемый" Михаил Сергеевич Горбачёв, самый миролюбивый из всех граждан России.
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 14:26
      +2
      Цитата: кредо
      А что скажет по этому поводу "глубокоуважаемый" Михаил Сергеевич Горбачёв, самый миролюбивый из всех граждан России.

      Да лучше бы он молчал
      1. Гуру
        Гуру Вчера, 14:45
        +2
        Здравствуй Сергей.
        А что скажет по этому поводу "глубокоуважаемый" Михаил Сергеевич Горбачёв, самый миролюбивый из всех граждан России.
        Да лучше бы он молчал

        Горбачев сразу предложил бы " Созвать консилиум и прийти к общему консенсусу" laughing
        1. Липчанин
          Липчанин Вчера, 14:49
          +2
          Привет Олег hi
          Горбачев сразу предложил бы " Созвать консилиум и прийти к общему консенсусу"

          Но о перестройки наты, не слова laughing
    2. Alexey-74
      Alexey-74 Вчера, 14:26
      +1
      Почешет лысину и скажет что "надули".....
    3. saygon66
      saygon66 Вчера, 14:28
      +2
      - Этот вывернется! Скажет, что всё это результат действий нынешней администрации... а вот он бы такого избежал. Словоблуд проверенный!
      1. Липчанин
        Липчанин Вчера, 14:51
        +2
        Цитата: saygon66
        Словоблуд проверенный!

        Я за ним тогда ещё заметил. Когда он отвечал на заданный вопрос, то начинал говорить о чём угодно, но только не по теме вопроса
        1. saygon66
          saygon66 Вчера, 16:55
          0
          - Вот зесь то собака и порылась! smile
      2. VORON538
        VORON538 Вчера, 14:53
        0
        Не,этот бы вышел с поднятыми руками со словами "сдаемсу"
        Хотя,он и так много чего сдал! hi
  3. Mouse
    Mouse Вчера, 14:25
    +3
    Основной задачей передислокации самолетов называется стремление США вместе с союзниками по НАТО "работать на северо-западных границах России" и "действовать на Крайнем Севере".

    Хоть как- то длань свою на Крайний Север протянуть....
    Ледоколов- то нетути....
  4. Липчанин
    Липчанин Вчера, 14:25
    0
    нетерпением ждем будущих возможностей для укрепления нашей коллективной обороны

    Одного не могу понять, от кого они обороняться собираются? request
    и "действовать на Крайнем Севере".

    От белых медведей? request
    1. VORON538
      VORON538 Вчера, 14:55
      +1
      Ну есть такая бригада МП на Севере России
      Скорее не обороняться,а нападать на ту часть суши,где те самые "белые медведи"
      А вообще норги должны осознать,что американские военные базы на их территории-есть цели для наших средств поражения hi
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 15:06
      0
      Вы не далеки от истины,61 ая Краснознаменная Киркеннесская отдельная бригада морских десантников,неофициально" Белые Медведи" ,на машинах нарисован белый медведь.Отличилась в первую Чеченскую ,брала дворец ДудаеваОфициальные потери в двух Чеченских войнах 80 человек.Но все поставленные задачи выполнили.. hi
      1. Липчанин
        Липчанин Вчера, 15:52
        +1
        Цитата: tralflot1832
        ,61 ая Краснознаменная Киркеннесская отдельная бригада морских десантников,неофициально" Белые Медведи" ,на машинах нарисован белый медведь.

        Не знал
        Спасибо за инфо hi рмацию
  5. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 14:26
    +2
    Американские бомбардировщики B-1B Lancer разместят в Норвегии


    Наши уже в ЗВО полным ходом ПВО-шники развёртываются и тренируются)))
    Да и флот не дремлет))
  6. yehat2
    yehat2 Вчера, 14:27
    +3
    когда это бомбардировщик, рассчитанный на перехват мощной стационарной(!) системы ПВО стал вдруг улучшением обороны? И почему МИД РФ молчит?
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 14:53
      +1
      Цитата: yehat2
      И почему МИД РФ молчит?

      Ну скажет. Они что, откажутся от своих планов?
      Ответ идёт из МО. Усиление ПВО
      1. yehat2
        yehat2 Вчера, 15:16
        +5
        это нужно обсуждать в ООН
        зачем США усиливают вооруженное противостояние
        зачем вынуждают принимать ответные меры
        нужно подавать десятки официальных протестов по поводу пребывания американских подводных лодок в наших территориальных водах и т.д. А не молча каждый раз проглатывать заявления о российской угрозе. Берите примеры с норвежцев - они постоянно верещат о русских подводных лодках, правда в основном они оказываются натовскими.
        И точно так же, каждое усиление наших войск на границе нужно официально привязывать к конкретной угрозе, которую до этого создали США и НАТО. Не просто сухо озвучивать "поставили батарею Искандеров и ставим где хотим", а добавлять - вот потому, что конкретный бронетанковый батальон появился в Эстонии или новая база ПРО в Польше.
        Чтобы ушел в небытие аргумент о бесформенной русской угрозе, чтобы его просто не было.
        Чтобы осталась реальность - угроза исходит только от НАТО.
        1. Липчанин
          Липчанин Вчера, 15:53
          0
          Цитата: yehat2
          это нужно обсуждать в ООН

          В этой карманной залужной организации? Я вам сразу скажу чем всё закончится
          1. yehat2
            yehat2 Вчера, 15:58
            +4
            там важны не решения, а представительство.
            Уверяю вас, многие третьи страны, которые постоянно колеблются, слышат и видят позиции стран. И если молчать и не показывать свою позицию, загадочно улыбаясь, им остается только верить в то, что говорит госдеп. И это со временем принесет свои результаты, вроде опросов в Корее. Кто такие русские? Это злые отморозки, угрожающие всему миру.
            вот результат молчания. Даже японцы, которых США бомбили ядерными бомбами, сожгли в Токио больше 100 тыс. мирных жителей, оккупируют до сих пор, уверены, что агрессор - россия, которая отказалась от своей зоны оккупации в Японии. Нельзя молчать, потому что вашу позицию озвучат все равно, только уже не вы, а ваши враги.
  7. Комментарий был удален.
  8. rocket757
    rocket757 Вчера, 14:51
    +1
    «Для укрепления коллективной обороны»: Американские бомбардировщики B-1B Lancer разместят в Норвегии

    В принципе, тактика понятная, обычная для них, для всех .... по угрожаем, по трясем оружием и т.д.
    Только почему удивляются, потом, что на наших тактических картах, крестиков добавляется, ровно в соответствии с существующей, военнополитической обстановки???
    Их возмущение "а нас то за шо", как то не уместно, да и глупо!
  9. askort154
    askort154 Вчера, 14:56
    +1
    Не понятно, зачем Норвегия, маленькое богатое государство, вызывает огонь на себя, ради амбиций США. Такое впечатление, что у США, кроме "печатного станка", есть какое-то психо-оружие по зондированию руководящих элит нужных им стран, и только после ухода в отставку, некоторые из них, начинаю понимать, что это было.
    1. BerBer
      BerBer Вчера, 15:07
      +1
      Рычагов много. Первый - зелёные бумажки, а последний - физическое устранение.
  10. Cympak
    Cympak Вчера, 15:12
    -1
    Хорошо, что у американцев не так много B-1B осталось. В 2020 было 59 шт, из них в 2021 планируется списать 17 шт.
  11. Старый26
    Старый26 Вчера, 17:13
    +1
    Цитата: yehat2
    когда это бомбардировщик, рассчитанный на перехват мощной стационарной(!) системы ПВО стал вдруг улучшением обороны? И почему МИД РФ молчит?

    А что МИД может сказать? Норвегия - член НАТО. Размещать что-то на своей территории они могут по договоренности с США. Как и эти 4 бомбардировщика

    Цитата: yehat2
    это нужно обсуждать в ООН

    Что обсуждать? То, что по двусторонней договоренности одна страна НАТО развещает на временной основе там несколько самолетов другой стороны? Хотите, чтобы Россия выглядела посмешищем в глазах всего мира?

    Цитата: yehat2
    И точно так же, каждое усиление наших войск на границе нужно официально привязывать к конкретной угрозе, которую до этого создали США и НАТО. Не просто сухо озвучивать "поставили батарею Искандеров и ставим где хотим", а добавлять - вот потому, что конкретный бронетанковый батальон появился в Эстонии или новая база ПРО в Польше.

    Из этой же серии. Истерить по каждому их чиху - не царское это дело. А те, кто размещают - и так знают, что прилетит в ответ

    Цитата: Cympak
    Хорошо, что у американцев не так много B-1B осталось. В 2020 было 59 шт, из них в 2021 планируется списать 17 шт.

    Даже с условием списания этих бомбардировщиков будет в 2,5 раза больше, чем у нас ТУ-160
  12. Старый26
    Старый26 Вчера, 19:32
    0
    Цитата: Прагмат...
    Россия с нетерпением ждет окончательной переброски американских "Ланцеров" в норвегию ,дабы знать какую ЯБЧ и сколько Мгт послать туда в случае форс мажора!

    МБР и БРПЛ не годится. А перспектива удара "исандером" - так там БЧ килотонного класса.
  13. Orso
    Orso Вчера, 20:52
    0
    Да ладно, от ближайшей военной базы России до границы с Норвегией 20 км. Даже, если не "париться", время подлета КР до аэродромов и баз ВМС не более 5 минут. Хорошо, что "Морских волков" поближе разместили, меньше гемора за ними гоняться. А для уничтожения радара ПРО - 2 минуты. А для 61 бригады - пару часов марша до границы.
  14. Старый26
    Старый26 Вчера, 21:47
    0
    Цитата: Orso
    Да ладно, от ближайшей военной базы России до границы с Норвегией 20 км.

    За то до той, где будут базироваться "Лансеры" почти 900 км. Для крылатой ракеты больше часа полета. За это время их и сбить смогут

    Цитата: Orso
    А для уничтожения радара ПРО - 2 минуты

    Минимум 5, если не с корабля
  15. iouris
    iouris Вчера, 22:39
    0
    Это есть нарушение договора об ограничении СНВ.
  16. Евгений Селезнев
    Евгений Селезнев Вчера, 23:05
    0
    ПВО СФ справиться?
  17. Старый26
    Старый26 Вчера, 23:27
    0
    Цитата: iouris
    Это есть нарушение договора об ограничении СНВ.

    В чем видите нарушение договора? В-1В не являются стратегическими носителями после переделки) и выведены из перечня бомбардировщиков, попадающих под действие СНВ
  18. Dainis
    Dainis Вчера, 23:38
    0
    Те страны которые размещают базы сша должны знать. Что вслучие воины будут уничтожены.
  19. Старый26
    Старый26 Вчера, 23:53
    0
    Цитата: Dainis
    Те страны которые размещают базы сша должны знать. Что вслучие воины будут уничтожены.

    Вы думаете они не знают? Но участие в блоке обязывает. Как и в свое время страны, входившие в ВД понимали, что в случае чего ГДР, ЧССР, ВНР и ПНР будут в числе первых уничтоженных. Издержки блоковой стратегии