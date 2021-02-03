Ответный удар: Украинская оппозиция инициировала импичмент президента

Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей.

В первую очередь мы сейчас будем принимать решение и, поверьте, если нужно, то мы будем блокировать не только трибуну, а и дома, и Офис президента. Блокировать будет народ Украины, а мы будем принимать участие.

Украинская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента Владимира Зеленского. Поводом для этого стали санкции, введенные им в отношении трех телеканалов, которые теперь осуществляют вещание только через YouTube.Об этом на заседании Верховной Рады заявил один из лидеров политического движения «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович.Действия президента Рабинович назвал издевательством над избирателями и страной.- обратился оппозиционер к Владимиру Зеленскому, обвинив также президента страны в фашизме.Как сообщил украинскому порталу vesti.ua депутат ОПЗЖ Игорь Кива, представители его фракции готовы сегодня нанести Зеленскому ответный удар и заблокировать трибуну Верховной Рады.- пригрозил Кива.Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, принадлежащие депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Санкционные меры предусматривают блокирование вещания каналов, препятствование коммерческой деятельности и выводу средств за рубеж, отзыв лицензий и другие ограничения.