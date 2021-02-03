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Ответный удар: Украинская оппозиция инициировала импичмент президента

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Украинская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента Владимира Зеленского. Поводом для этого стали санкции, введенные им в отношении трех телеканалов, которые теперь осуществляют вещание только через YouTube.


Об этом на заседании Верховной Рады заявил один из лидеров политического движения «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович.

Действия президента Рабинович назвал издевательством над избирателями и страной.

Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей.

- обратился оппозиционер к Владимиру Зеленскому, обвинив также президента страны в фашизме.


Как сообщил украинскому порталу vesti.ua депутат ОПЗЖ Игорь Кива, представители его фракции готовы сегодня нанести Зеленскому ответный удар и заблокировать трибуну Верховной Рады.

В первую очередь мы сейчас будем принимать решение и, поверьте, если нужно, то мы будем блокировать не только трибуну, а и дома, и Офис президента. Блокировать будет народ Украины, а мы будем принимать участие.

- пригрозил Кива.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, принадлежащие депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Санкционные меры предусматривают блокирование вещания каналов, препятствование коммерческой деятельности и выводу средств за рубеж, отзыв лицензий и другие ограничения.
Использованы фотографии:
https://zagittya.com.ua
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90 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse
    Mouse Вчера, 14:26
    +10
    Господя.... все по штатовскому сценарию... ни убавить, ни прибавить.... yes
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 14:29
      +5
      Цитата: Mouse
      Господя.... все по штатовскому сценарию... ни убавить, ни прибавить....

      Ученики скоро переплюнут учителей
      1. VORON538
        VORON538 Вчера, 14:40
        0
        А зеленский так сетовал о провале "демократии" в стане хозяев бывшей УССР hiНакаркал или учится у "сенсея"?
        1. Липчанин
          Липчанин Вчера, 14:42
          +5
          Цитата: VORON538
          А зеленский так сетовал о провале "демократии" в стане хозяев бывшей УССР

          За всё время своего президенства он не слова правды не сказал
          hi
          1. майор147
            майор147 Вчера, 15:00
            +2
            Цитата: Липчанин
            За всё время своего президенства он не слова правды не сказал

            Роль у него такая (с)
            1. Липчанин
              Липчанин Вчера, 15:07
              +2
              Цитата: майор147
              Роль у него такая (с)

          2. orionvitt
            orionvitt Вчера, 15:07
            +4
            Цитата: Липчанин

            За всё время своего президенства он не слова правды не сказал

            Он один что ли? На украине, за последние семь лет, ни кто не сказал ни одного слова правды. Я имею ввиду официальных лиц.
            1. Липчанин
              Липчанин Вчера, 15:09
              +2
              Цитата: orionvitt
              Я имею ввиду официальных лиц.

              Я их и имел в виду.
              Да и боты на ВО от них не отстают
              1. Uncle Lee
                Uncle Lee Вчера, 15:12
                +5
                Цитата: Липчанин
                боты на ВО от них не отстают

                И имя им - легион !
                P.S. А может пора люстрацию произвести по украинскому сценарию, с зеленкой, с мусоркой !
                1. Липчанин
                  Липчанин Вчера, 15:20
                  0
                  Цитата: Uncle Lee
                  P.S. А может пора люстрацию произвести по украинскому сценарию, с зеленкой, с мусоркой !

                  Давно назрело
                2. Владимир Машков
                  Владимир Машков Вчера, 19:42
                  0
                  Цитата: Uncle Lee
                  P.S. А может пора люстрацию произвести по украинскому сценарию, с зеленкой, с мусоркой !

                  ОЧЕНЬ хотелось бы! Только, полагаю, ни люстрации, ни импичмента В ЭТОТ РАЗ не получится, к сожалению. Хотя и возмущаются многие происходящим беспределом укровласти. В том числе и закрытием рупора - телеканалов лидеров оппозиционной ОПЗЖ, что на снимке, самой популярной сегодня политсилы в Украине.

                  Однако, пугануть Зелю-клоуна надо. Если к делу подключится Коломойский через подконтрольных депутатов, то вообще может получиться знатный шум.
                  1. bayard
                    bayard Сегодня, 02:48
                    +1
                    У них сейчас шум , что министр обороны не хочет "воевать с Россией" , и давят на него и Зелю с другой стороны на совершенно противоположные действия .
                    У нас на Донбассе по всей линии обострение , на их передке вновь появились нацбаты и начались регулярные обстрелы . Миномётами . Вчера под Горловкой 120 мин прилетело ... И англичане от Зели именно войны хотят .
                    А на внутреукраинскую "революцию разума" расчитывать не стоит , там всё под жестким внешним контролем . На "стихию народных масс" - тоже , ибо для всех памятен урок 2014 г. , когда половина страны восстала(а большая часть второй половины просто ждала) , но прихода России и воссоединения не произошло ... Произошло ЛДНР и "Минские соглашения" ... Там чётко осознали , что помощи не будет , а своими силами не справиться - там всё очень жестко .
                    Всё зависит от позиции и планов России , по своей инициативе там никто на радикальные меры не пойдёт .
                    А позиция РФ - известна .

                    А Коломойский со своим активом да , может и подыграть ... но это будет ТАК парадоксально выглядеть ...
      2. Владимир61
        Владимир61 Вчера, 17:51
        0
        Цитата: Липчанин
        Ученики скоро переплюнут учителей

        В браке Украины с США уже не поймешь кто и у кого учиться.
        1. Ныробский
          Ныробский Вчера, 19:10
          +2
          Цитата: Владимир61
          Цитата: Липчанин
          Ученики скоро переплюнут учителей

          В браке Украины с США уже не поймешь кто и у кого учиться.
          По ходу дела они однополые.
      3. котик-русич
        котик-русич Вчера, 18:59
        0
        Цитата: Липчанин
        Ученики скоро переплюнут учителей
        Вот интересно, где В. Зеленский собирается жить, после того как закончится "срок президенства"...
        У своих "учителей" ?...
    2. кредо
      кредо Вчера, 14:39
      +3
      Цитата: Mouse
      Господя.... все по штатовскому сценарию... ни убавить, ни прибавить.... yes

      Так что они хотели от шута, музицирующего членом.
      ЗЕ всегда может сказать, что он пошутил, а они шуток не поняли.
      Инициатива ОПЗЖ закономерно закончится пшиком, но им видимо надо было именно заявить о ней, чтобы поднять рейтинг в глазах избирателей, ведь реальной силы за ОПЗЖ на Украине нет.
    3. Злой543
      Злой543 Вчера, 14:42
      +2
      И так же не прокатит. Так порожнее гоняют. Народу у них маловато
      1. 210окв
        210окв Вчера, 14:48
        +10
        Да, я бы на эту "оппозицию" не ставил бы. Персонажи-замшелые регионалы, слившиеся в самый ответственный момент. Всё эти Медведчука ибн рабиновичи-политические шлюхи.
        1. orionvitt
          orionvitt Вчера, 15:10
          +3
          Цитата: 210окв
          Всё эти Медведчука ибн рабиновичи-политические шлюхи

          Отодвинули от властной кормушки, вот и хрюкают (временами повизгивают). Иногда, даже изображают, что то похожее на правду. Но только изображают.
        2. Dym71
          Dym71 Вчера, 15:11
          +4
          Цитата: 210окв
          Всё эти Медведчуки ибн рабиновичи-политические шлюхи.

          В яблочко! good
          Паниковский вас продаст, купит и ещё раз продаст, но уже дороже!
      2. Горный стрелок
        Горный стрелок Вчера, 14:49
        +5
        Цитата: Злой543
        И так же не прокатит. Так порожнее гоняют. Народу у них маловато

        Верно, пшик будет! Чихать он хотел... Скорее, такая инициатива консолидирует разбредающихся слуг народа...
      3. BerBer
        BerBer Вчера, 15:33
        +1
        Вообще-то у Оппо платформы рейтинги растут, а у Зеленского и "Слуг" падает.
        1. 210окв
          210окв Вчера, 20:23
          0
          Эти рейтинги??!! Это навроде очередной морковки перед мордой ишака... Даже если они и выиграют чего то там, рейтинги в итоге и у них упадут.
    4. BerBer
      BerBer Вчера, 15:32
      +2
      Я бы добавил не
      Цитата: Mouse
      Господя.... все по штатовскому сценарию... ни убавить, ни прибавить...

      Я бы сказал не по сценарию, а по прямой инструкции. Понятно - партия Медведчука за сотрудничество с Россией, поэтому "подгорает" не Зеленскому, а планам США на Украине.
    5. Ясная
      Ясная Вчера, 16:20
      +4
      Цитата: Mouse
      Господя.... все по штатовскому сценарию... ни убавить, ни прибавить.... yes

      Приветствую,Василий hi Добовить есть, что... сейчас с Украины будут жалобы, что из-за очень сильного гололеда в Киеве всё больше горожан спонтанно переходят на русский язык smile
      1. Mouse
        Mouse Вчера, 18:58
        +2
        Ясная, не могу не ответить... пройти мимо... love
        в Киеве всё больше горожан спонтанно переходят на русский язык smile

        Чуть добавлю... не обессудьте... русский- матерный.... laughing
        Международный язык!
        Эсперанто и не снилось...
      2. Грица
        Грица Сегодня, 07:32
        0
        Цитата: Ясная
        сейчас с Украины будут жалобы, что из-за очень сильного гололеда в Киеве всё больше горожан спонтанно переходят на русский язык

        Неужели нет достойных заменителей на мове?
    6. котик-русич
      котик-русич Вчера, 18:49
      0
      Цитата: Mouse
      Господя.... все по штатовскому сценарию... ни убавить, ни прибавить.... yes
      В сша под "пресс демократии" попал ПРЕДИДУЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ (Д. Трамп)...
      На украине под "пресс демократии" положили "возможность критиковать действующего президента" - ПРЕДДУЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ украины (П. Порошенко) "друг, товарищ и союзник" ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА украины (В. Зеленский).
  2. cniza
    cniza Вчера, 14:29
    +7
    В первую очередь мы сейчас будем принимать решение и, поверьте, если нужно, то мы будем блокировать не только трибуну, а и дома, и Офис президента. Блокировать будет народ Украины, а мы будем принимать участие.


    Ну что это начало или просто пар...
    1. VORON538
      VORON538 Вчера, 14:42
      +1
      Не будет денег-спустят пар
      А денег залужные вряд ли дадут,их все вна устраивает hi
      Ну или почти все,но это уже мелочи.
      Ну а наши тем более не раскошелятся,им этот груз не нужен!
      1. cniza
        cniza Вчера, 15:06
        +6
        Без денег никто даже пальцем не пошевелит , но деньги будут и с другой стороны...
      2. Димид
        Димид Вчера, 15:13
        -3
        Кум Медведчук и просто Рабинович lol креатура ВВП, делайте выводы
    2. venik
      venik Вчера, 14:43
      +3
      Цитата: cniza
      Ну что это начало или просто пар...

      ========
      Пожуём - увидим! Похоже на Украине в ближайшее время будет не скучно.... wink
      1. Пессимист22
        Пессимист22 Вчера, 14:50
        +2
        Мне тоже нравится что у небратьев весело smile
      2. cniza
        cniza Вчера, 15:06
        +4
        Так там давно уже не скучно , но пока без огонька...
      3. sniperino
        sniperino Вчера, 16:17
        +1
        Цитата: venik
        Похоже на Украине в ближайшее время будет не скучно
        Кто новости с/из Украины смотрит, тому Оруэлла с Кафкой можно не читать и в цирк не ходить. И смех, и грех, и слёзы...
    3. Липчанин
      Липчанин Вчера, 14:43
      +1
      Цитата: cniza
      Ну что это начало

      Как бы это начало не превратилось в Лебединую песню
      hi
      1. cniza
        cniza Вчера, 15:07
        +5
        В смысле как у нас ? - трансляция лебединого озера... hi
        1. Комментарий был удален.
        2. Липчанин
          Липчанин Вчера, 15:18
          0
          Ещё немного и смотрим "Танец белых лебедей"
          1. cniza
            cniza Вчера, 15:53
            +2
            Мне кажется , что у них гопак начнется , пока все шаровары не порвут...
            1. Липчанин
              Липчанин Вчера, 15:57
              +1
              Цитата: cniza
              Мне кажется , что у них гопак начнется , пока все шаровары не порвут.

              Они их на майдане порвали когда скакали
              Сейчас пытаются залатать, да нечем
              1. cniza
                cniza Вчера, 16:12
                +2
                Там не к чему латать , все потеряли , даже срамное место не чем прикрыть...
      2. майор147
        майор147 Вчера, 15:09
        0
        Цитата: Липчанин
        Цитата: cniza
        Ну что это начало

        Как бы это начало не превратилось в Лебединую песню
        hi

        Или "Лебединое озеро" bully
        1. Липчанин
          Липчанин Вчера, 15:18
          0
          Цитата: майор147
          Или "Лебединое озеро"

          Вполне возможно
          hi
    4. dgonni
      dgonni Вчера, 14:51
      +5
      Это их иллюзии и хотелки! Электорат ОПЗЖ это люпмены которые могут выйти постоять за деньги, и никак иначе. И закрытие ТВ каналов для них ничего не значит.
      За процедуру импичмена посмеялся. Они же сами проголосовали за такую процедуру, по которой президента нельзя отстранить от власти априори.
      Ещё одно сборище клоунов!
      1. cniza
        cniza Вчера, 15:08
        +1
        Цитата: dgonni
        Это их иллюзии и хотелки! Электорат ОПЗЖ это люпмены


        И сколько их?
    5. Димид
      Димид Вчера, 15:02
      +5
      Это все бред.
      Есть мнение что попавшегося на контрабасе Козака(группа Медведчука-Рабиновича) заказали сопартийцы из другого крыла ОПЗЖ (группа Левочкина-Фирташа-Брйко).
      Они же слили в СБУ и ОП схему поставки контрабандного угля из ЛДНР , чем "подвели" под санкции о "финансирование терроризма", что ситуативно совпадает с интересами ОП.
      Все это происходит из-за выдвижения единого кандидата в президенты на будущих выборах от ОПЗЖ.
      Косвенно это подтверждают соц.опросы, где,, замеряют" Бойко и Медведчука по отдельности
      Вот такие у нас оппозиционеры
    6. майор147
      майор147 Вчера, 15:04
      +2
      Цитата: cniza
      Ну что это начало или просто пар...

      Пар в свисток уйдёт.
    7. Ясная
      Ясная Вчера, 16:22
      +2
      Цитата: cniza
      В первую очередь мы сейчас будем принимать решение и, поверьте, если нужно, то мы будем блокировать не только трибуну, а и дома, и Офис президента. Блокировать будет народ Украины, а мы будем принимать участие.


      Ну что это начало или просто пар...

      Можно подумать до этого они занимались исключительно полезной работой winked
      Приветствую, Виктор hi
      1. cniza
        cniza Вчера, 16:52
        +3
        Доброго времени! love hi

        Был в Советское время такой проект : - Экскаватор , роторного типа , добывает уголь на открытом разрезе , уголь идет на ТЭЦ , которая вырабатывает электроэнергию и хватает её только на работу этого экскаватора ... они даже так сделать не могут...
    8. BrTurin
      BrTurin Вчера, 18:06
      0
      Цитата: cniza
      Ну что это начало или просто пар...

      Так это и от власти зависит, не оппозиция устроила рост цен на коммуналку, а за коммуналкой подтягиваются - "В украинских магазинах вскоре вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия, сообщила 31 января служба новостей «ТСН»... В материале отмечается, что причиной роста стоимости продукта стало подорожание электроэнергии и газа. Соответственно, себестоимость продукции увеличится на 10−15%." https://regnum.ru/news/economy/3177956.html
      результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)
      Отвечая на вопрос об отношении к тарифным протестам, 91,1% респондентов ответили, что они скорее или полностью их поддерживают. При этом не поддерживают — 6,3%, а 2,6% затруднились ответить на вопрос... Также 47,6% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки президента Зеленского и проведения внеочередных выборов, не поддерживают — 41,1%, а 11,4% затруднились ответить на вопрос.
      https://eadaily.com/ru/news/2021/02/03/ukrainskiy-opros-pochti-vse-naselenie-podderzhalo-tarifnye-bunty
      Опросы это... но что есть...
  3. рюрикович
    рюрикович Вчера, 14:31
    +6
    Оооо, со сменой главного хероя майданный сериял обретает новые краски wassat Благо седьмой сезон уже идеть laughing
    Клоунада продолжается drinks ....
  4. Eug
    Eug Вчера, 14:35
    +5
    Украина еще и против Никарагуа санкции ввела.. следом за Штатами.. похоже, в Украине между политиками начинается недетская борьба за право называться "любимой женой" Байдена.
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 14:45
      +1
      Цитата: Eug
      между политиками начинается недетская борьба за право называться "любимой женой" Байдена.

      Вообще то по возрасту он давно уже импотент lol
      1. майор147
        майор147 Вчера, 15:12
        0
        Цитата: Липчанин
        по возрасту он давно уже импотент

        А тов. Байдену и не нужно заниматься этим с Украиной. Она сама успешно удовлетворяет себя на глазах хозяина. belay
        1. Липчанин
          Липчанин Вчера, 15:24
          0
          Цитата: майор147
          . Она сама успешно удовлетворяет себя на глазах хозяина.

          Интересно, в ютуб выложат? lol
          1. майор147
            майор147 Вчера, 15:44
            +1
            Цитата: Липчанин
            Интересно, в ютуб выложат?

            А уже есть, на специальных сайтах feel
            1. Липчанин
              Липчанин Вчера, 16:00
              -1
              Цитата: майор147
              А уже есть, на специальных сайтах

              Какая многоплановая актриса lol
              1. майор147
                майор147 Вчера, 16:18
                +4
                Цитата: Липчанин
                Какая многоплановая актриса

                А как на Майдане на сцене в коляске сыграла!? Я чуть не прослезился crying
  5. kventinasd
    kventinasd Вчера, 14:36
    +3
    Печеньки не подвезут, поэтому эти заявления закончатся пшиком.
    Зелепузик пока устраивает западных кураторов.
  6. Alien From
    Alien From Вчера, 14:36
    0
    Неудивительно, заигрался актёр.....
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 14:46
      +1
      Цитата: Alien From
      Неудивительно, заигрался актёр.....

      Фальшивит в каждом слове
  7. bk316
    bk316 Вчера, 14:40
    0
    Да ну неинтересно. Пародия на государство с клоуном президентом. Лучше в настоящий цирк сходить или комедию какую старую посмотреть.
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 14:47
      0
      Цитата: bk316
      Лучше в настоящий цирк сходить или комедию какую старую посмотреть.

      Новости из шумерии, гораздо смешнее laughing
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Вчера, 15:14
        +1
        Цитата: Липчанин
        комедию какую старую посмотреть

        "Свадьбу в Малиновке" lol
        1. Липчанин
          Липчанин Вчера, 15:25
          +1
          Цитата: Uncle Lee
          "Свадьбу в Малиновке"

          Ну вам же сказано
          Да ну неинтересно. Пародия на государство с клоуном президентом.
  8. Стирбьорн
    Стирбьорн Вчера, 14:43
    +1
    Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, принадлежащие депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку.
    Все три телеканала принадлежат одному депутату?! Писали бы олигарху тогда, в первую очередь, а потом уже...все остальное.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Вчера, 14:55
      +2
      Эти каналы Шария показывали,а он Зеленского кроет на чём свет стоит smile
      1. Avior
        Avior Вчера, 15:17
        0
        То каналы Медведчука, кума Путина
    2. майор147
      майор147 Вчера, 15:06
      +1
      Цитата: Стирбьорн
      Все три телеканала принадлежат одному депутату?! Писали бы олигарху тогда, в первую очередь, а потом уже...все остальное.

      Так вот это и есть эталонная олигархия.
    3. Димид
      Димид Вчера, 15:07
      +2
      Немного не так:-"официальному владельцу",а на самом деле Медведчуку
  9. Eug
    Eug Вчера, 14:51
    0
    Как по мне, рост и до того геноцидных тарифов оказывет куда бОльшее влияние на настроения жителей Украины, чем запрет вещания некоторых телеканалов. Как по мне, запрет - это признание влияния и в некотором роде проявление паники....
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 17:06
      +1
      Цитата: Eug
      Как по мне, рост и до того геноцидных тарифов оказывет куда бОльшее влияние на настроения жителей Украины, чем запрет вещания некоторых телеканало

      Совершенно верно. Добавьте еще к этому отказ от русской вакцины, Вот за это могут и выйти на майдан,...если мороза не будет.
  10. rocket757
    rocket757 Вчера, 14:53
    +2
    Ответный удар: Украинская оппозиция инициировала импичмент президента

    Это такой "вид спорта" для неудачников ... после "драки" руками помахать.
  11. алекс самолетов
    алекс самолетов Вчера, 14:53
    +7
    Никакого импичмента не будет.нет у опзж сил на это.порожает настойчивость с какой ВВП продвигает Медведчука не имеющего никакого влияния в раде
    1. Димид
      Димид Вчера, 15:23
      +4
      Рабинович известный "мастер разговорного жанра" не зря с Медведчуком на пару летают к ВВП.
      "Подрасказал" наверное про Нью-Васюки
    2. Кушка
      Кушка Вчера, 17:35
      +1
      Меня это тоже поражает. Это лузер, каких поискать.
      Во времена Кучмы он был царь и бог - Глава Администрации
      Президента и глава правящей партии админресурса - СДПУ,
      в которую согнали весь бизнес и весь админресурс - от больниц
      до тюрем. Беспредельные возможности- и он это все про...рал.
      Опустился до уровня панели- до уровня Тегипко . Ну кто на него
      ставит? Это грабли - было на тандем Янукович - Тегипко (глава штаба)-
      получили Ющенко. Теперь на тандем Медведчук- Рабинович - получим?
  12. orionvitt
    orionvitt Вчера, 15:14
    +1
    Украинская оппозиция инициировала импичмент президента
    А смысл? Они серьёзно думают, что, что то изменится? Дешевые политические игры, с целью поиграть в видимость демократической страны. Все нормальные и здравомыслящие люди, давно уже поняли, что такое понятие как демократия, в мире давно уже умерло. США не дадут соврать. laughing Только Россия ещё что то пытается изобразить на этом поле, но это всё равно, что метать бисер перед свиньями. В любом случае, всё "демократическое международное сообщество", её обвиняет во всех грехах. Начиная от тоталитаризма, международной агрессии и заканчивая нарушением прав всех и вся. Уж такие времена, всё с ног на голову.
  13. Avior
    Avior Вчера, 15:20
    0
    Разборки внутри оппозиционных рядов привели к тому, что одна часть оппозиции подставила другую часть.
    Зы вот что не понял- а как они импичмент будут объявлять, если они трибуну в Раде перекроют?
  14. Пленник
    Пленник Вчера, 15:25
    +2
    Вот зачем Украине импичмент? Зачем эта канитель? Передерутся в
    раде, мебель переломают, но не договорятся. Старый добрый майдан и баста! И Зеленский с Януковичем в Ростове в подкидного дурака режутся. Вот зачем противУ своей природы переть? laughing
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 18:26
      0
      Как зачем?.. В этом и есть вся историческая сущность небратьев- потаскать друг- друга,за чубы. Или предать, кого то. Упаси нас от союзного государства, с этой резервацией...
  15. malo
    malo Вчера, 15:28
    -1
    представители его фракции готовы сегодня нанести Зеленскому ответный удар и заблокировать трибуну Верховной Рады

    Древнеукраинская национальная забава
  16. Avior
    Avior Вчера, 15:37
    0
    Цитата: Пленник
    Вот зачем Украине импичмент? Зачем эта канитель? Передерутся в
    раде, мебель переломают, но не договорятся. Старый добрый майдан и баста! И Зеленский с Януковичем в Ростове в подкидного дурака режутся. Вот зачем противУ своей природы переть? laughing

    Сомнительно
    Нет у Медведчука такой поддержки, чтобы стулья ломать
    И выпад это не против оппозиции в целом, а против подконтрольных Медведчука
    Другая часть оппозиции за, им ослабление Медведчука только наруку
    1. Кушка
      Кушка Вчера, 17:40
      +1
      Не спроста Медведчук выпускает "на сцену" жену-
      Оксану Марченко - каждую неделю появляэтся в
      СМИ ее душещипательный пост. Последний патрон?
  17. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:52
    0
    Бойся чужинэць, Рабинович украинэць))

    Новости, как будто из шапито цирка Дю Солей)))
    Смешат весь мир))
  18. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:53
    -1
    Цитата: Uncle Lee
    Цитата: Липчанин
    боты на ВО от них не отстают

    И имя им - легион !
    P.S. А может пора люстрацию произвести по украинскому сценарию, с зеленкой, с мусоркой !

    Я только за.
    Обеими руками, ногами))
  19. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 17:08
    0
    Этому деятелю денежек из посольства видимо завезли, чувствуется что за новую бойню на донбасе родееет болезный.
  20. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 18:23
    -1
    Все как всегда...Чубатые снова, грызутся. Пусть грызутся.
    1. Васян1971
      Васян1971 Вчера, 20:20
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Чубатые снова, грызутся.

      А Рабинович из них - самый чубатый! wassat
  21. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 20:19
    +1
    И опять воду мутит Рабинович... request