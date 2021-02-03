Индия готова к совместному производству истребителя МиГ-35 и военно-транспортного Ил-112В

Достигнута предварительная договоренность с индийской корпорацией HAL о совместном участии в проекте

Индийские партнеры проявляют интерес к самолету Ил-112В. Индийская корпорация HAL готова организовать его производство на своих предприятиях. Решение за Министерством обороны Республики Индия

Россия и Индия достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителя МиГ-35. Об этом сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.По словам замдиректора ФСВТС, в случае победы российского истребителя МиГ-35 в тендере на поставку 114 новых самолетов, Индия готова к совместному производству истребителей на предприятиях корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).- сообщил Дрожжов, добавив, что дело осталось за Минобороны Индии, которое должно выбрать российский истребитель.По его словам, индийской стороне направленно соответствующее предложение, индийские летчики провели пробные полеты на МиГ-35. С окончательным выбором истребителя индийские ВВС должны определиться к апрелю-маю этого года.Также корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) выразила готовность начать производство российского военно-транспортного самолета Ил-112В в случае выбора этого самолета индийскими военными.- сообщили в ФСВТС.