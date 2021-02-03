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Индия готова к совместному производству истребителя МиГ-35 и военно-транспортного Ил-112В

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Индия готова к совместному производству истребителя МиГ-35 и военно-транспортного Ил-112В

Россия и Индия достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителя МиГ-35. Об этом сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.


По словам замдиректора ФСВТС, в случае победы российского истребителя МиГ-35 в тендере на поставку 114 новых самолетов, Индия готова к совместному производству истребителей на предприятиях корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Достигнута предварительная договоренность с индийской корпорацией HAL о совместном участии в проекте

- сообщил Дрожжов, добавив, что дело осталось за Минобороны Индии, которое должно выбрать российский истребитель.

По его словам, индийской стороне направленно соответствующее предложение, индийские летчики провели пробные полеты на МиГ-35. С окончательным выбором истребителя индийские ВВС должны определиться к апрелю-маю этого года.

Также корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) выразила готовность начать производство российского военно-транспортного самолета Ил-112В в случае выбора этого самолета индийскими военными.

Индийские партнеры проявляют интерес к самолету Ил-112В. Индийская корпорация HAL готова организовать его производство на своих предприятиях. Решение за Министерством обороны Республики Индия

- сообщили в ФСВТС.
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53 комментария
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 14:47
    +10
    А Америка разрешила?
    1. Zaurbek
      Zaurbek Вчера, 15:15
      +6
      У Америки два предложения - Ф21 и Ф15ЕХ.....и шантаж за покупку С400 по их же закону. CAATSA. По которому и турок никак не накажут.
      1. krot
        krot Вчера, 16:54
        +6
        Новый короткий анекдот: "с Индией достигнуты договоренности" laughing
        Они еще раз 10 поменяют свое мнение.
        1. alexmach
          alexmach Вчера, 17:28
          +2
          А чего же передумывать? Там все четко договорено. Если МО Индии выберет миг, его готовы производить совместно, и врятли в этом случае кто-то от чего-то будет отказываться. Но это только если МО выберетю
          1. Владимир Машков
            Владимир Машков Вчера, 19:52
            0
            По большому счёту статья ни о чём. Причин, конечно, немало с обоих сторон. Только индийцы как колебались, так и колеблются. И ничего пока не ясно. Может будет, может - нет. lol
    2. malo
      malo Вчера, 15:18
      +3
      Видимо, Америка отвлеклась в этот момент
  2. mark1
    mark1 Вчера, 14:48
    +6
    Деньги на бочку! А потом совместное производство "стульев".
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 15:19
      +7
      Давайте сначало на своих заводах организуем производство Миг-35 ,который должен завершить гос.испытания в конце этого года,и Ил-112В ,который в ближайшее время в новом облике надеюсь начнет таки летные испытания,а потом уже будем говорить о шансах на сотрудничество в совместном с Индии производстве этих машин. Контракта ещё нет. По факту только предварительное соглашение да ещё с таким капризным и переменчивым партнёром как Индия(история "совместного производства" Ил-214 и индийского варианта Су-57 всем надеюсь известна).Так что поживем увидим. Не надо бежать впереди паровоза.
      1. mark1
        mark1 Вчера, 15:21
        +3
        Да кто ж бежит? Пока денег не увидим ни куда не побежим, не впереди не сзади...
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Вчера, 15:27
          +8
          Да не деньги надо увидеть для начала ,а успешное завершение гос. испытаний Миг-35 и Ил-112В,серийную поставку данных машин в ВКС РФ,а потом уже можно начинать думать о возможном,подчёркиваю возможном сотрудничестве с Индией.
          1. mark1
            mark1 Вчера, 15:33
            +1
            Цитата: OrangeBigg
            а потом уже можно начинать думать о возможном,подчёркиваю возможном сотрудничестве с Индией.

            А не кажется ли вам - раз предложение поступило от Индии, то и думать в первую очередь, нужно им -индусам. Мы же со своей стороны вполне в праве предложить свои условия естественно не забывая об
            Цитата: OrangeBigg
            успешном завершении гос. испытаний Миг-35 и Ил-112В,
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg Вчера, 15:36
              +4
              то и думать в первую очередь, нужно им -индусам.

              У них это не всегда хорошо получается. Примеры судьбы Ил-214 и индийской модификации Су-57 яркая иллюстрация этого факта.
              1. mark1
                mark1 Вчера, 15:50
                0
                Ну тут им можно только по сочувствовать, при чем если с Ил-214 они все же разобрались то Су-57 похоже попал под сурдинку.
          2. К-612-О
            К-612-О Вчера, 16:32
            +1
            А в чем проблема, самолет будет собираться в Индии, зарплата нашим рабочим и деньги предприятиям на модернизацию производственных мощностей, для ВАСО это вообще очень актуально
            1. Тит_2
              Тит_2 Сегодня, 01:56
              0
              Вот вот....наше МО не очень настроено Миг-35 ,Индия очень хорошо поддержала в свое время покупкой Сушек одноименное предприятие,может и сейчас после множества танцев срастется.
          3. Rubi0
            Rubi0 Вчера, 19:17
            0
            зачем вам успешные испытания заканчивать. Деньги предприятию на зарплаты поступят и ладно, а там как ф35 можно хоть напильником допиливать 10 лет. Главное втюхать товар
      2. Voletsky
        Voletsky Вчера, 17:33
        +2
        речь идёт о отверточной сборке в основном, о технологии производства двигателей речь вроде как не идёт; следовательно остаётся авионика и планер. Полный цикл разработки авионики у них отсутствует, а вот планер могут вроде как, и то поскольку "joint venture" даже в этих 2 нишах придётся получать детали из РФ.
    2. BerBer
      BerBer Вчера, 15:38
      +1
      [quote=mark1]Деньги на бочку! А потом совместное производство "стульев".[/[quote][/quote]quote]
      Да платят они кстати исправно. Только метания из стороны в сторону.
      1. mark1
        mark1 Вчера, 15:43
        +2
        Видите ли Ил-214 и Ил-112 это несколько разные истории. В одном случае мы пытались в наглую за счет индусов "проехаться на халяву" (у нас по сути дела и наработок то не было) а Ил-112 уже пусть худо-бедно но летает и готовится в серию.
    3. BerBer
      BerBer Вчера, 15:38
      0
      [quote=mark1]Деньги на бочку! А потом совместное производство "стульев".[/[quote][/quote]quote]
      Да платят они кстати исправно. Только метания из стороны в сторону.
      1. Комментарий был удален.
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 14:52
    +1
    Что, и танцев не будет? Скучно, девочки...
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 15:01
      +2
      Цитата: Горный стрелок
      Что, и танцев не будет?

      Ну танцорам тоже отдохнуть надо lol
  4. А009
    А009 Вчера, 14:54
    0
    Потанцуем?
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 15:01
      +1
      Цитата: А009
      Потанцуем?

      А может споём? lol
  5. NEOZ
    NEOZ Вчера, 14:54
    0
    неожиданно... думал МИГ35 будут производить персы.... кстати, почему они не двигаются в этом направлении?
    1. El Dorado
      El Dorado Вчера, 15:07
      0
      На Иране лежат санкции, он воообще не может никакое оружие купить.
      1. Цой
        Цой Вчера, 15:18
        +3
        На Иране лежат санкции, он воообще не может никакое оружие купить.


        С них же сняли эмбарго недавно. Другой вопрос кто решится.
        1. Kuroneko
          Kuroneko Вчера, 16:05
          +4
          Цитата: Цой
          Другой вопрос кто решится.

          К нам уже делегация от Ирана вроде прилетала по поводу выбора, чего бы такое росскийское прикупить. Официальных заявлений пока не поступало, но думаю это лишь вопрос времени, пока должным образом не оформят условия контрактов.
          Уж нам-то чего санкций бояться? Ещё со времён позднего СССР по факту под ними и живём.
          1. К-612-О
            К-612-О Вчера, 16:34
            +4
            Мы под санкциями живем с времен Ивана Грозного
      2. Kuroneko
        Kuroneko Вчера, 15:21
        +6
        Цитата: El Dorado
        На Иране лежат санкции, он воообще не может никакое оружие купить.

        ЛЕЖАЛИ. Теперь уже нет. Не так давно срок истёк, а продление США по своей же дурости продавить не сумели.
      3. malo
        malo Вчера, 15:22
        0
        Цитата: El Dorado
        На Иране лежат санкции, он воообще не может никакое оружие купить

        Можно через несуществующую страну-прокладку. Ну там, Эльдорадо, или Республику Шкид...
    2. hydroy
      hydroy Вчера, 18:24
      +1
      Потому что жмутся между J-10C дешевым и МИГ-35 подороже и кажется считают, что лучше больше чем качественнее)
      1. Тит_2
        Тит_2 Сегодня, 02:02
        0
        Сударь Вы о чем? Китай для них враг и рассматривать покупку такую не будут.
      2. bayard
        bayard Сегодня, 02:23
        0
        Китай подписал с Ираном большой контракт по инвестициям на 300 млрд. дол. и может связать эти инвестиции с поставками определённых видов вооружений . В самом Китае пару лет назад считали , что Иран выберет тяжелые Су-30 и Су-35 и лёгкие китайские J-10 . Объёмы предполагали : 75 Су-30\35 и 150 J-10 , позже озвучивались уже 100 Су-30\35 и 150 J-10 .
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 14:55
    +1
    Индия готова к совместному производству истребителя МиГ-35 и военно-транспортного Ил-112В

    Что то планов, намерений у них многовато??? скорее всего, вскоре, начнутся танцы с бубнами.
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 15:03
      +4
      Цитата: rocket757
      скорее всего, вскоре, начнутся танцы с бубнами.

      А без этого никак request
      Пока не спляшут и споют, к делу не приступят
  7. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Вчера, 14:55
    +3
    (HAL) выразила готовность начать производство российского военно-транспортного самолета Ил-112В
    его бы сначала бы в России бы начать бы производить бы.
    1. U-58
      U-58 Вчера, 15:28
      +4
      Когда договорятся, в России уже будут снимать его с производства.
    2. Piramidon
      Piramidon Вчера, 15:33
      +1
      Цитата: Пиджак в запасе
      его бы сначала бы в России бы начать бы производить бы.

      Может быть в случае совместного производства процесс и ускорится.
  8. Redfox3k
    Redfox3k Вчера, 14:55
    0
    Я б отправил этих танцоров в.... в Африку. Рафаль не вкусный оказался?
  9. bar
    bar Вчера, 14:57
    +2
    Индия готова к совместному производству истребителя МиГ-35 и военно-транспортного Ил-112В

    Похоже, что индусы устали танцевать, и уже готовы на всё lol
  10. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Вчера, 15:13
    +1
    Да никто там "танцевать" не устал.
    Это всего лишь наш прогиб под индийские хотелки , не более.
    Читайте внимательнее:
    Достигнута предварительная договоренность с индийской корпорацией HAL о совместном участии в проекте

    - сообщил Дрожжов, добавив, что дело осталось за Минобороны Индии, которое должно выбрать российский истребитель.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Вчера, 15:27
      +11
      Цитата: Пиджак в запасе
      Это всего лишь наш прогиб под индийские хотелки , не более.

      В данном случае - это не так. Наши только что приобрели отличного лоббиста своих интересов в самой Индии. А что лоббист, и что - отличный, так это смотрите историю создания "Теджаса".
      Смысл в том, что МО Индии заколебали и мы с недоведенным МиГ-35, и ХАЛ, с их полулетающим полуфабрикатом третьего поколения. Вот они и ринулись покупать иностранщину, что вылилось в контракт с Рафалями. Но с Рафалями все вышло... мягко выражаясь, неловко, и МО Индии не получили того, чего хотели. Причем не получили намного дороже, чем планировалось получить... А теперь - все плохо. Французы обалдеть, как дороги, и технологий не дают, Теджас - убог для современных ВВС, а наши потихоньку МиГ-35 допилили до сколько-то вменяемого состояния, и готовы налаживать его производство на индийских просторах... И тут получить себе в союзники ХАЛ - дорогого стоит.
      Так что это уж точно не наш прогиб
  11. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 15:18
    +7
    МиГ-35 для Индии лучший вариант для замены парка МиГ-21.

    Совместное производство сделает этот самолёт массовым и более дешевым и для Индии и для России.
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Вчера, 15:36
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Совместное производство сделает этот самолёт массовым и более дешевым и для Индии

      Ну, как бэ опыт производства Сушек говорит как раз об обратном.
      Да и МиГ35 не замена двадцатьпервому, тяжелый.
      А БРЭО слабее более лёгких конкурентов.
  12. U-58
    U-58 Вчера, 15:26
    +1
    Достигли. Да не уж то?
    Сколько было этих тендеров! И не сосчитать!
    Как бы процесс не стал очередной тягомотиной от разборчивой, но нерешительной невесты- Индии..
  13. d4rkmesa
    d4rkmesa Вчера, 15:38
    0
    Было бы неплохо. К сожалению, HAL сейчас не особо влиятелен в плане лоббирования своих заказов. Крутятся там местные капиталисты, Tata тоже хочет себе заказов урвать как-нибудь.
  14. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:43
    0
    Индия готова к совместному производству истребителя МиГ-35 и военно-транспортного Ил-112В


    Чё это?
    У кого-то что-то подгорело?))
    Готовы они, вы смотрите.
  15. Гуру
    Гуру Вчера, 17:04
    0
    в случае победы российского истребителя МиГ-35 в тендере на поставку 114 новых самолетов, Индия готова к совместному производству истребителей на предприятиях корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

    Также корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) выразила готовность начать производство российского военно-транспортного самолета Ил-112В в случае выбора этого самолета индийскими военными.
    Я так понимаю ,что в Индии есть кому продвигать наши самолеты.
  16. hydroy
    hydroy Вчера, 18:21
    0
    Индусы пожалуйста танцы укоротите и вперед производить! Если не перетанцуют, то хорошие новости)
  17. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Вчера, 18:58
    0
    А Рафаэли!?Зачем купиля,жадность+глупось=пляти дважды!
  18. Orso
    Orso Вчера, 20:37
    0
    Всем доброго вечера. Хотел бы поздравить наших представителей МИГа, с очередной трудной и этапной, почти победой. Индусы - очень тяжкие клиенты. По себе знаю. Если есть утечка инфы от официальных индийских источников, значит на 50% дело сделано. Ваня, поздравляю. Это личное.
  19. Adimius38
    Adimius38 Вчера, 22:20
    +1
    давно пора, раз своим Миг-35 не нужен то пусть хоть индусы летают