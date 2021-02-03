Советские снегоходные машины: испытания 60-летней давности

В своё время кинолаборатория конструкторско-экспериментального отдела Горьковского автозавода подготовила и представила фильм, посвящённый снегоходным машинам. Среди этих машин, которые создавались ГАЗом, были модификации широко распространённого в 1950-1970-е годы автомобиля ГАЗ-69 с колёсной формулой 4х4. Для удобства движения по снегу этот советский внедорожник мог оснащаться как дополнительными лыжами, так и несколькими блоками гусениц.В общей сложности на тот момент Горьковский автозавод спроектировал и построил четыре образца снегоходных машин. Испытания проводились зимой 1959-1960.Для хождения по снегу были выбраны две технологии: скольжение по снегу с применением лыж и отталкивание движителями о грунт.Такие автосани во время испытаний показали свои ограниченные возможности при прохождении по снежному покрову. Если при максимально возможном заглублении движителя он не соприкасается с грунтом, то снегоходная машина оказывается беспомощной в преодолении заснеженной «целины».Как выяснилось тогда, проблемы возникают и в случае использования гусеничных блоков. Если к ходимости по снегу вопросов не возникало, то с грузоподъёмностью было далеко не всё ясно. ГАЗ-69, который оснащался подобного рода движителями, имел малую грузоподъёмность, и это не позволяло рассчитать того, насколько успешным станет применением гусеничных блоков на автомобилях большей грузоподъёмности.Об испытаниях 60-летней давности: