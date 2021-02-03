Военное обозрение
Войти Регистрация

Советские снегоходные машины: испытания 60-летней давности

16

В своё время кинолаборатория конструкторско-экспериментального отдела Горьковского автозавода подготовила и представила фильм, посвящённый снегоходным машинам. Среди этих машин, которые создавались ГАЗом, были модификации широко распространённого в 1950-1970-е годы автомобиля ГАЗ-69 с колёсной формулой 4х4. Для удобства движения по снегу этот советский внедорожник мог оснащаться как дополнительными лыжами, так и несколькими блоками гусениц.


В общей сложности на тот момент Горьковский автозавод спроектировал и построил четыре образца снегоходных машин. Испытания проводились зимой 1959-1960.

Для хождения по снегу были выбраны две технологии: скольжение по снегу с применением лыж и отталкивание движителями о грунт.

Такие автосани во время испытаний показали свои ограниченные возможности при прохождении по снежному покрову. Если при максимально возможном заглублении движителя он не соприкасается с грунтом, то снегоходная машина оказывается беспомощной в преодолении заснеженной «целины».

Как выяснилось тогда, проблемы возникают и в случае использования гусеничных блоков. Если к ходимости по снегу вопросов не возникало, то с грузоподъёмностью было далеко не всё ясно. ГАЗ-69, который оснащался подобного рода движителями, имел малую грузоподъёмность, и это не позволяло рассчитать того, насколько успешным станет применением гусеничных блоков на автомобилях большей грузоподъёмности.

Об испытаниях 60-летней давности:

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. SaLaR
    SaLaR Вчера, 19:25
    +2
    Ну ведь могём.... вернее могли.... recourse
    1. кредо
      кредо Вчера, 20:13
      +3
      Цитата: SaLaR
      Ну ведь могём.... вернее могли.... recourse

      И сейчас могём. Даже лучше.
    2. raw174
      raw174 Вчера, 20:57
      +4
      Цитата: SaLaR
      Ну ведь могём.... вернее могли.... recourse

      А что могли, в данном случае? Эти машины не пошли в серию из-за того, что не удачны. Сейчас газовики у нас ездят на УАЗах с тремя осями и большими шинами низкого давления, по любому снегу идут по верху, гораздо более успешный вариант...
      1. SaLaR
        SaLaR Вчера, 21:03
        -2
        Могли думать и создавать своё...а не собирать как сейчас с импортных запчастей
  2. tanki-tanki
    tanki-tanki Вчера, 19:36
    +1
    Оригинальная идея, однако гораздо эффективнее хотя бы долететь на вертолёте. А так идея была осуществлена неплохо.
    1. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 19:48
      +5
      Снегоход всё же дешевле, а на вертушку горючего не напасёшься, гонять в день по нескольку раз.
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 Вчера, 19:55
        +5
        Константин, однозначно дешевле! Я бы добавил не только «снегоход» а «снего-Болотоход». Болотами тоже покрыты значительные территории страны...
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 20:09
          +5
          Привет, Алексей. hi
          Согласен, с болотами тоже проблемы, помню, как на последних учениях, сел почти весь наш танковый батальон, меня, в числе немногих, бог миловал. А точнее, я сам сшурупил, что туда, где трава темней и сочнее лучше не лезть, ещё и соскакивал с брони и грунт щупал, так до первой сопки добрались, а потом легче стало.
      2. tanki-tanki
        tanki-tanki Вчера, 20:00
        +2
        Дешевле, но грузовик с движителями не проберётся по глубокому снегу, и идея не совсем удачная. Что касается практичности и цены, то больше подходит ГАЗ-48. Это вполне эффективно
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 20:11
          +3
          Это верно, с глубоким снегом будут проблемы. А что за ГАЗ-48? Чтио-то не припоминается.
          1. tanki-tanki
            tanki-tanki Вчера, 20:15
            +2
            Вездеход построенный на основе ГАЗ-47. С 8 минут видео в основном о нём и идёт речь
            1. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 20:27
              +3
              Лэптоп у меня древний, видео не идёт, иначе бы не спрашивал.
              1. Bad_gr
                Bad_gr Вчера, 21:37
                +1
                Цитата: Морской Кот
                А что за ГАЗ-48
                ГАЗ-47
                ГАЗ-48
                 Показать / Скрыть текст
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Вчера, 21:47
                  0
                  Спасибо, вспомнил, геологи эту машину, вроде, любили. Или очень похожую на неё.
                  А нижнее фото, это копия лендлизовской амфибии от "Форда"?
  3. Эррр
    Эррр Вчера, 20:33
    +5
    "Шишига", конечно, весчь знаменитая, но имелись колёсики и поинтереснее. smile https://youtu.be/_YA6WSmCHRg
  4. nznz
    nznz Сегодня, 01:08
    +1
    самый надежный и мощный похож на ГАЗ 47 и 47.У нас их называли ГТС и ГТТ, расшифровывалось как гусеничный тягач средни и тяжелый соответственно. Н аНовой земле лучше транспорта не встречал.В обычную погоду возили Уралы с Кунгами,но стоит дорогу премести они пробиться редко когда могли.выходили все из машины и с разгона был в перемет. Прожектора на машинах спаривали( нити спаивали -сильнее свет получался), в сложных случаях когда дороги не видно и можно кукарекнуть с насыпи на обочину, высота приличная..приходилось топать впреди машины.Если движенеи поперек ветра-то просто стена белая и ни чего не видно.привязывали конец к крюку метров 10 и топали.Водила светил фарой прожектором от кабины в спину и ехал шагом, тихонько.Доходили до поворота и направление менялось на параллельное с ветром-и тогда можно было видеть подальше .Так и топали.
    ГТС ка это лучше-дорог можно не разбирать, посадка низкая, на сопках и буграх она как шлюпка боком съезжала.фрикционы матросик крутит т она тоже поворачивается мгновенно. Насчет уюта -ну в адмиральской там да, печки исправны,тепло и дуют зверски, да еще большие окна как в аквариуме.
    Обычные ГТС ки-это печка задохлик часто неисправная. Женщин сажали впред к печке,и кнопке син=гнальной в кабине.кабина конструетивно была отделена.как у автомобиля, а остальное -кузов,это просто брезентом обтянутые рамы . Для посадки борт откидывался( он был из 2 часте йпо длинной стороне. когда все усаживались, водитель застегивал борт и опускал и застегивал брезентовый полог.
    Даже 15минутная поездка тех кто ситдел у выхода превращала в мельников-от гусениц претирающих снег в пыль все покрывалось мельайшей снежной пудрой. Главное преимущество-все таки высокая проходимость. доплнительный минус- выхлоп часто(всегда) закидывало ветром в салон).. теток укачивало и угарным газом добавляло. если поездка не короткая то бывало до сблева. На моей памяти один раз было,новый босс был упрям и недоверчив.Смена попавшая в первый вариант обычно на работе оставалась чтобы не рисковать ьлюдбми.Новый босс повелся на вопли одной трусихи, неопытной..решил сменить персонал -послал ГТС ку(опреативный дежурный выделил-большеникто не работаол по первому варианту,даже часовых снимали). ну и посадил старшим парня который никогда в кабине не ездил,дорогу потому и не знал.путь 3 км всего. Пропали. Все ина нервах-жены там у некоторых были в смене.. стали собирать поисковую ,собрал мужиков и уже сам спросил совета.Ему высказали все что думали, собрались ,экипировались и пошли на транспорт садитьс.Но тут с предающего центра звонок-кржиди кружили и повезло, траком по железу проехали,встали, водитель вылез-шапку унесло мигом, так и сидели минут 20 думали что делать-и тут опять повезло-ктото дверь открыл и свет вскочил ьрядом.Всех туда преправили, оттуда их забирали уже сцепкой из 2 ГТС и 2 опытными мичманами . Тетки обблевались- выхлопа надышались и укачало по сопочкам. ГТС ка это вещь..