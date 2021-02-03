Военное обозрение
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Китайский танкист: Ещё не приходилось управлять танком на высоте более 4 км над уровнем моря

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Китайское военное командование сообщает о том, что танки Type 15, которые в самом Китае называют лёгкими и горными, поступили на вооружение бригады, дислоцированной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В КНР этот регион относят к стратегическим, хотя бы по той причине, что он является самой крупной административно-территориальной единицей страны и граничит с 8-ю государствами, включая РФ.


Ранее танки Type 15 в этот автономный район (СУАР) доставлялись, если можно так выразиться, на ротационной основе. Теперь танковая бригада в СУАР сформирована окончательно, и именно лёгкие Type 15 стали её основой.

Заместитель командира бригады подполковник Лю Сюйдун:

Эти танки дебютировали на военном параде в 2019 году, а сегодня уже поступают на вооружение в нашу бригаду. Они отлично подходят для эксплуатации в горной местности – там, где более тяжёлые Type 96 и Type 99 будут испытывать очевидные трудности.

В Китае не скрывают того факта, что оснащение бригады, дислоцированной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, связано с проявляющимся обострением на границе с Индией.

Как сообщается китайский телеканал CCTV, боевые машины размещены на высоте около 4,3 км над уровнем моря. При этом танки могут достаточно быстро и эффективно перебрасываться в условиях высокогорья в другие зоны - вплоть до спорного региона Ладакх.

Представитель экипажа одного из танков Type 15 старший сержант НОАК Чжан Хунцзюнь:

Танки легко управляются, на них использованы новые материалы, снижающие их вес и заметность.

Китайский танкист добавил, что ему ещё не приходилось управлять танком на высоте более 4 км над уровнем моря.

Для справки:

Танк Type 15 имеет стандартную массу 33 тонны. Оснащается 105-мм нарезным орудием. Силовая установка имеет мощность около 1000 л.с.

Теперь такие танки будут находиться неподалёку от границ с Индией на постоянной основе. Реакции со стороны Индии на этот факт пока не последовало.
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23 комментария
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  1. Сергей Сфыеду
    Сергей Сфыеду Вчера, 15:43
    +3
    "Реакции со стороны Индии на этот факт пока не последовало" - но в России почему срочно начались испытания "Спрут СДМ", на который положили глаз индийцы..
    1. Евгений Селезнев
      Евгений Селезнев Вчера, 18:25
      -2
      "Спрут СДМ" это самоходка из картона, а не танк. 18 тонн.
      1. Quadro
        Quadro Вчера, 22:19
        +1
        Цитата: Евгений Селезнев
        "Спрут СДМ" это самоходка из картона, а не танк. 18 тонн.

        Ну да а бумажный тип 15 массой как у т-64 видимо супер танк.
  2. роман66
    роман66 Вчера, 15:44
    +3
    наддув нужен!
  3. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:02
    0
    Подогнать бы индусам Спрут, аж интересно, чья возьмёт))
    1. yehat2
      yehat2 Вчера, 16:16
      +2
      ответ очевиден, что выиграют Китайцы. Потому, что у индийцев полный хаос. Даже если подгонят Спрут, вдруг окажется, что у него снаряды не из того пороха и нужны американские или загонят спруты служить на мадагаскар. А у китайцев видна воля доделывать все до конца. Пока индусы торгуются со спрутом, у китайцев в горах уже будет полноценная бронетанковая часть.
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Вчера, 18:59
        0
        Цитата: yehat2
        Спрут, вдруг окажется, что у него снаряды не из того пороха и нужны американские или загонят спруты служить на мадагаскар.

        belay С Цейлоном, пардон Шри-Ланкой не путаете? Впрочем, это тоже независимое государство.
    2. Bad_gr
      Bad_gr Сегодня, 00:33
      0
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Подогнать бы индусам Спрут, аж интересно, чья возьмёт))

      По моему, "Терминатор" лучше бы подошёл:
      защита танковая, против танка (и мощных укреплений) имеет ПУ КУВ «Атака-Т» — 4 УР 9М120-1 (9М120-1Ф, 9М120-1Ф-1) с дальностью выстрела 6-8 км, и 30мм пушки (с дальностью до 4км), которые высоко задираются, что в горной местности жизненоважно.
  4. Шалтай
    Шалтай Вчера, 16:45
    0
    Впечатления у китайского парня словно он танк от Шанхая туда толкал. А когда затолкал, оказалось что танк и сам может ехать.
    Чуть выше 4-х тысяч особых проблем нет и с двигателями без турбины. Как крайний случай можно снять фильтр.
    1. Doliva63
      Doliva63 Вчера, 17:21
      0
      Цитата: Шалтай
      Впечатления у китайского парня словно он танк от Шанхая туда толкал. А когда затолкал, оказалось что танк и сам может ехать.
      Чуть выше 4-х тысяч особых проблем нет и с двигателями без турбины. Как крайний случай можно снять фильтр.

      А где у нас "чуть выше 4-х тысяч" можно на танке "развернуться", интересно?
      1. Шалтай
        Шалтай Вчера, 17:39
        0
        Цитата: Doliva63
        А где у нас "чуть выше 4-х тысяч" можно на танке "развернуться", интересно?

        Сейчас время такое, "у нас" понятие растяжимое. Как говорил один человек - Россия нигде не заканчивается. У истоков Вахша раньше работали локаторы и секли воздушную обстановку в Алайской долине. Это было актуально, в простонародье назывались "фаберже" Манаса -местного мифологического героя. И если от туда по памирскому тракту ехать на юг , то длинный отрезок пути проходит выше 4000 м. Максимум 4650. Можно проехать как в никуда (только лишь для большинства людей) - в истоки Пянджа так и к одной из важнейших дорог в мире, соединяющей Китай и страны среднего востока.
        1. Doliva63
          Doliva63 Вчера, 17:51
          0
          Цитата: Шалтай
          Цитата: Doliva63
          А где у нас "чуть выше 4-х тысяч" можно на танке "развернуться", интересно?

          Сейчас время такое, "у нас" понятие растяжимое. Как говорил один человек - Россия нигде не заканчивается. У истоков Вахша раньше работали локаторы и секли воздушную обстановку в Алайской долине. Это было актуально, в простонародье назывались "фаберже" Манаса -местного мифологического героя. И если от туда по памирскому тракту ехать на юг , то длинный отрезок пути проходит выше 4000 м. Максимум 4650. Можно проехать как в никуда (только лишь для большинства людей) - в истоки Пянджа так и к одной из важнейших дорог в мире, соединяющей Китай и страны среднего востока.

          А танки туда как попадают, интересно? laughing
          1. Шалтай
            Шалтай Вчера, 17:56
            0
            С западной стороны и не видел ни разу. С восточной как и у всех, на прицепах грузовых автомобилей.
            1. Doliva63
              Doliva63 Вчера, 18:04
              +1
              Цитата: Шалтай
              С западной стороны и не видел ни разу. С восточной как и у всех, на прицепах грузовых автомобилей.

              И кому это надо? Только китайцам, и то лишь для решения внутренних вопросов, наверное. У нас более 2 500 м. я таких случаев не знаю. Я про РФ.
              1. Шалтай
                Шалтай Вчера, 18:18
                0
                Цитата: Doliva63
                И кому это надо? Только китайцам, и то лишь для решения внутренних вопросов, наверное. У нас более 2 500 м. я таких случаев не знаю. Я про РФ.

                Может оно и так, особенно после вывода пограничников с Памира, учитывая что в высокогорной зоне в пределах РФ есть только короткий кусок автодороги в Баксане, не буду это утверждать с полной уверенностью, может еще где есть несколько километров дороги в высокогорье.
                А если что, на чем-то кроме пикапа или джипа может понадобиться ехать от Оша на Юго-западный к примеру.
                1. Doliva63
                  Doliva63 Вчера, 18:27
                  +1
                  Цитата: Шалтай
                  Цитата: Doliva63
                  И кому это надо? Только китайцам, и то лишь для решения внутренних вопросов, наверное. У нас более 2 500 м. я таких случаев не знаю. Я про РФ.

                  Может оно и так, особенно после вывода пограничников с Памира, учитывая что в высокогорной зоне в пределах РФ есть только короткий кусок автодороги в Баксане, не буду это утверждать с полной уверенностью, может еще где есть несколько километров дороги в высокогорье.
                  А если что, на чем-то кроме пикапа или джипа может понадобиться ехать от Оша на Юго-западный к примеру.

                  Баксан - не более 3 000 в самом недоступном для танков месте laughing
                  Да и весь Зангезур около того, и для танков непригоден. Там только разведка ходила - получала разряды по альпинизму laughing Я родом оттуда drinks
                  1. Шалтай
                    Шалтай Вчера, 18:54
                    +1
                    drinks И я привык к дальнему горизонту.
                    1. Doliva63
                      Doliva63 Вчера, 19:04
                      +1
                      Цитата: Шалтай
                      drinks И я привык к дальнему горизонту.

                      "Мы с тобой одной крови"(с)
                      1. Шалтай
                        Шалтай Вчера, 19:11
                        0
                        Ну за горизонт в антрацитовых небесах drinks
                2. ВПП
                  ВПП Вчера, 23:35
                  +1
                  Когда трава была зеленее, дышал полной грудью (два раза на шаг) вместе с бойцами на заставе, где имелся перевальчик 5100, считавшийся танкоопасным (Нарын, левый фланг, км так на 200 левее Торургарта).
                  На 17 бойцов, 1срс, 4 лошпаков, 1 приблудного (нештатного) ишака имели 15 рпг и 5 спг. laughing
                  1. Шалтай
                    Шалтай Сегодня, 06:12
                    +1
                    Цитата: ВПП
                    бойцами на заставе, где имелся перевальчик 5100, считавшийся танкоопасным

                    hi Бедель. Но он, пардон 4260.
                    1. ВПП
                      ВПП Сегодня, 07:02
                      0
                      Жок. Бедель -проходной.
  5. Doliva63
    Doliva63 Вчера, 17:13
    +2
    При весе как Т-62 мощность мотора в 2 раза больше. Хотел бы я прокатиться на таком. Пушка чахловата, конечно. Но интересно.