Китайский танкист: Ещё не приходилось управлять танком на высоте более 4 км над уровнем моря

Эти танки дебютировали на военном параде в 2019 году, а сегодня уже поступают на вооружение в нашу бригаду. Они отлично подходят для эксплуатации в горной местности – там, где более тяжёлые Type 96 и Type 99 будут испытывать очевидные трудности.

Танки легко управляются, на них использованы новые материалы, снижающие их вес и заметность.