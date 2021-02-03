Китайский танкист: Ещё не приходилось управлять танком на высоте более 4 км над уровнем моря

Китайское военное командование сообщает о том, что танки Type 15, которые в самом Китае называют лёгкими и горными, поступили на вооружение бригады, дислоцированной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В КНР этот регион относят к стратегическим, хотя бы по той причине, что он является самой крупной административно-территориальной единицей страны и граничит с 8-ю государствами, включая РФ.
Ранее танки Type 15 в этот автономный район (СУАР) доставлялись, если можно так выразиться, на ротационной основе. Теперь танковая бригада в СУАР сформирована окончательно, и именно лёгкие Type 15 стали её основой.
Заместитель командира бригады подполковник Лю Сюйдун:
Эти танки дебютировали на военном параде в 2019 году, а сегодня уже поступают на вооружение в нашу бригаду. Они отлично подходят для эксплуатации в горной местности – там, где более тяжёлые Type 96 и Type 99 будут испытывать очевидные трудности.
В Китае не скрывают того факта, что оснащение бригады, дислоцированной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, связано с проявляющимся обострением на границе с Индией.
Как сообщается китайский телеканал CCTV, боевые машины размещены на высоте около 4,3 км над уровнем моря. При этом танки могут достаточно быстро и эффективно перебрасываться в условиях высокогорья в другие зоны - вплоть до спорного региона Ладакх.
Представитель экипажа одного из танков Type 15 старший сержант НОАК Чжан Хунцзюнь:
Танки легко управляются, на них использованы новые материалы, снижающие их вес и заметность.
Китайский танкист добавил, что ему ещё не приходилось управлять танком на высоте более 4 км над уровнем моря.
Для справки:
Танк Type 15 имеет стандартную массу 33 тонны. Оснащается 105-мм нарезным орудием. Силовая установка имеет мощность около 1000 л.с.
Теперь такие танки будут находиться неподалёку от границ с Индией на постоянной основе. Реакции со стороны Индии на этот факт пока не последовало.