Первый построенный для ВВС США истребитель F-15EX начал полёты

Первый построенный для ВВС США перспективный американский многофункциональный истребитель F-15EX совершил свой первый полет. Самолет взлетел с аэродрома предприятия корпорации Boeing в Сент-Луисе.
Сообщается, что первый собранный для американских ВВС истребитель F-15EX взлетел 2 февраля 2021 года и пробыл в воздухе в общей сложности 90 минут. Изначально полет планировался на 1 февраля, но был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Как заявили в корпорации, в ближайшее время летные испытания истребителя продолжатся.
Таким образом корпорация Boeing начала испытания истребителей из первой партии в восемь F-15EX. Всего, согласно заключенному в 2020 году контракту, Boeing соберет восемь истребителей F-15EX, два из которых будут переданы весной этого года, а остальные шесть - в 2023 году. Все восемь самолетов будут размещены на авиабазе "Эглин" в штате Флорида, где будут принимать участие в испытаниях.
Поставки серийных самолетов F-15EX должны быть начаты в 2023 финансовом году, всего согласно бессрочному контракту ВВС США получат 144 (по другим данным - 200) новейших истребителей. Первые машины пойдут на вооружение 123-й истребительной эскадрильи 142-го истребительного крыла ВВС Национальной гвардии Орегона, базирующегося на авиабазе Портленд.
Уточняется, что F-15 закупается не на замену F-35A, а для замены уже устаревшего парка стоящих на вооружении F-15C/D и как носитель гиперзвукового оружия. В дальнейшем предполагается закупать по 18-24 истребителя ежегодно.
В ВВС истребитель будет поступать в двухместном варианте, одноместного не будет. От предыдущих версий он отличается современным бортовым оборудованием, основанным на концепции "цифровой магистрали" и архитектуре Open Mission Systems (OMS), включая РЛС серии Raytheon AN/APG-82 с АФАР. Заявляется, что F-15EX способен нести до 22 управляемых ракет класса "воздух-воздух" или "гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов". Самолет будет оснащен конформными баками.