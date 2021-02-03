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Первый построенный для ВВС США истребитель F-15EX начал полёты

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Первый построенный для ВВС США истребитель F-15EX начал полёты

Первый построенный для ВВС США перспективный американский многофункциональный истребитель F-15EX совершил свой первый полет. Самолет взлетел с аэродрома предприятия корпорации Boeing в Сент-Луисе.


Сообщается, что первый собранный для американских ВВС истребитель F-15EX взлетел 2 февраля 2021 года и пробыл в воздухе в общей сложности 90 минут. Изначально полет планировался на 1 февраля, но был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Как заявили в корпорации, в ближайшее время летные испытания истребителя продолжатся.

Таким образом корпорация Boeing начала испытания истребителей из первой партии в восемь F-15EX. Всего, согласно заключенному в 2020 году контракту, Boeing соберет восемь истребителей F-15EX, два из которых будут переданы весной этого года, а остальные шесть - в 2023 году. Все восемь самолетов будут размещены на авиабазе "Эглин" в штате Флорида, где будут принимать участие в испытаниях.


Поставки серийных самолетов F-15EX должны быть начаты в 2023 финансовом году, всего согласно бессрочному контракту ВВС США получат 144 (по другим данным - 200) новейших истребителей. Первые машины пойдут на вооружение 123-й истребительной эскадрильи 142-го истребительного крыла ВВС Национальной гвардии Орегона, базирующегося на авиабазе Портленд.

Уточняется, что F-15 закупается не на замену F-35A, а для замены уже устаревшего парка стоящих на вооружении F-15C/D и как носитель гиперзвукового оружия. В дальнейшем предполагается закупать по 18-24 истребителя ежегодно.

В ВВС истребитель будет поступать в двухместном варианте, одноместного не будет. От предыдущих версий он отличается современным бортовым оборудованием, основанным на концепции "цифровой магистрали" и архитектуре Open Mission Systems (OMS), включая РЛС серии Raytheon AN/APG-82 с АФАР. Заявляется, что F-15EX способен нести до 22 управляемых ракет класса "воздух-воздух" или "гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов". Самолет будет оснащен конформными баками.
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106 комментариев
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  1. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 15:39
    +5
    В истребителях 4++ поколения вырисовывается новый лидер.....а в РФ, тем временем, строят Су34, 30, 35 с тремя разными степенями модернизации......но тут уже и Су35С обгоняют.
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Вчера, 15:45
      +1
      Цитата: Zaurbek
      в РФ, тем временем, строят Су34, 30, 35 с тремя разными степенями модернизации.

      Ну вроде СУ30 подтянули до уровня СУ35.
      Хотя по хорошему, уже и его бы обновить бы. Уже больше 10 лет в серии. Сделано было в нулевых, когда вся промышленность на боку лежала. Неужели наша электроника за это время не продвинулась .
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Вчера, 15:53
        -1
        Цитата: Пиджак в запасе
        Цитата: Zaurbek
        в РФ, тем временем, строят Су34, 30, 35 с тремя разными степенями модернизации.

        Ну вроде СУ30 подтянули до уровня СУ35.
        Хотя по хорошему, уже и его бы обновить бы. Уже больше 10 лет в серии. Сделано было в нулевых, когда вся промышленность на боку лежала. Неужели наша электроника за это время не продвинулась .

        Су-30СМ1 ,который унифицируют с Су-35, и есть обновление Су-30СМ.
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Вчера, 16:07
          +1
          Цитата: OrangeBigg
          Су-30СМ1 ,который унифицируют с Су-35, и есть обновление Су-30СМ.

          Так и я про это.
          СУ35 сделан считай в прошлом веке.
          Если наша электроника за это время при всех импортозамещениях ничего больше не в состоянии предложить, то грусть-печаль и всёпропало.
          1. lucul
            lucul Вчера, 17:00
            -17
            Если наша электроника за это время при всех импортозамещениях ничего больше не в состоянии предложить, то грусть-печаль и всёпропало.

            Ну так ,если Сталину продавали любое оборудование и технологии пачками , только плати , то современной России ни-ни . Ни какого ключевого оборудования (станки) и никаких технологий ,ни за какие деньги , достаточно вспомнить опыт покупки Россией Опеля и Мистралей .
            1. Viktor Afanasev
              Viktor Afanasev Вчера, 23:47
              +1
              До 2014го года была возможность закупать и что? Много закупили? За последние 20ть лет станкостроение у нас на одном и том же низком уровне, к сожалению...
          2. krot
            krot Вчера, 17:15
            -4
            В истребителях 4++ поколения вырисовывается новый лидер.

            Вряд ли он Су-35 по маневренности догонит.. Разве, что авионика у полосатого будет лучше. АФАРы тоже наши постоянно модернизируются и их характеристики более чем. Плюс фотонный радар к тому времени возможно в серию пойдет. Это уже другой уровень. Ну и движки наши тоже соответствуют. Идет на смену изделие 30. Так что на месте не стоим.
            1. Глаз вопиющего
              Глаз вопиющего Вчера, 17:40
              -5
              Цитата: krot
              фотонный радар к тому времени возможно в серию пойдет


              Все существующие радары - фотонные.
              1. krot
                krot Вчера, 17:42
                +2
                Все существующие радары - фотонные.

                Да? А я думал они все радио..))) Фотонный радар это совсем новый уровень. Можете поинтересоваться о радиофотонике..
                1. Глаз вопиющего
                  Глаз вопиющего Вчера, 18:29
                  -1
                  Цитата: krot
                  А я думал они все радио..))) Фотонный радар это совсем новый уровень.


                  Фотон, по определению - это квант электромагнитного излучения. Радиоизлучения, если вам так понятнее.
                  1. krot
                    krot Вчера, 18:37
                    0
                    Причем тут фотон вообще? Что за бред! Может о корпускулярной теории света еще расскажите, о волновой и фотонной раз начали..? Сравнили одно место с пальцем, лишь бы брякнуть! Фотонный радар это устойчивое словосочетание, если так понятнее.. И радиофотоника, на чем он основывается. Гугл вам в помощь! И не занудствуйте пожалуйста! hi
                    1. Глаз вопиющего
                      Глаз вопиющего Вчера, 18:42
                      -5
                      Цитата: krot
                      Причем тут фотон вообще?


                      При том, что вы использовали словосочетание "фотонный радар".

                      Цитата: krot
                      Фотонный радар это устойчивое словосочетание


                      Устойчивое или нет, оно бессмысленно.
                  2. AUL
                    AUL Вчера, 20:22
                    +3
                    Цитата: Глаз вопиющего
                    Фотон, по определению - это квант электромагнитного излучения.

                    А корпускулярную теорию света вы не уважаете?
              2. SovAr238A
                SovAr238A Вчера, 18:09
                +4
                Цитата: Глаз вопиющего
                Цитата: krot
                фотонный радар к тому времени возможно в серию пойдет


                Все существующие радары - фотонные.


                Гравитационные же...
                На субгравитационных искажениях эфира...


                :)
                Сарказм, есличо.
                1. krot
                  krot Вчера, 18:14
                  -5
                  Гравитационные же...
                  На субгравитационных искажениях эфира...

                  Лет через 70 если войны не будет, ваш сарказм будет реальностью..)
            2. u-345
              u-345 Вчера, 17:54
              +6
              Цитата: krot
              АФАРы тоже наши постоянно модернизируются и их характеристики более чем

              А много ли у нас истребителей с АФАР, которые постоянно модернизируются?
              Вроде их целых 1 (один) штук.
              Не?
              1. krot
                krot Вчера, 18:01
                -9
                Вроде их целых 1 (один) штук.

                А вы про какой 1 штук говорите? Су-35 "Ирбис" стоит, Су-57 "Белка".. уже 2..
                1. u-345
                  u-345 Вчера, 18:18
                  +8
                  Давно ли Н035 "Ирбис" АФАР-ом стал?
                  А вы про какой 1 штук говорите?

                  Я про первый серийный Су-57, переданный в войска чуть больше месяца назад.
                  1. krot
                    krot Вчера, 18:22
                    -11
                    Я про первый серийный Су-57, переданный в войска чуть больше месяца назад.

                    laughing Кто о чем, а лысый о расческе!
                    Разве на Су-35С не стоит ФАР, или на Су-30СМ нет фазированной решетки? И причем тут СУ-57 вообще? laughing Говорим о поколении 4++
                    Давно ли Н035 "Ирбис" АФАР-ом стал?

                    А "Ирбис" - ПФАР, и что с того? Думаете если активная, то лучше? ))
                    1. u-345
                      u-345 Вчера, 18:38
                      +6
                      Цитата: krot
                      Думаете если активная, то лучше?

                      Krot, спокойнЕе.
                      Накосячил - признай. Не? Не хочешь?
                      АФАР это не ПФАР. Сам знаешь.
                      На Су-30СМ есть фазированная решетка, а на Су-27 есть антенна Кассегрена, но ни то ни другое не имеет НИКАКОГО отношения, к тому что Вы ПФАР с АФАРом перепутал. laughing
            3. ironic
              ironic Вчера, 19:53
              0
              Не подскажите какие?
          3. фигвам
            фигвам Вчера, 19:39
            -3
            Американцы такие клоуны, после 30 лет выпуска самолётов 5-го поколения вернулись снова к планеру 4-ого поколения ещё и 60-х годов разработки. Деградация!
            1. Alex777
              Alex777 Вчера, 21:19
              +2
              Израиль их купить очень хочет.
              До Ирана лишь F-15EX долетит. hi
              1. фигвам
                фигвам Вчера, 21:27
                0
                Цитата: Alex777
                До Ирана лишь F-15EX долетит

                Это только доказывает что американские самолёты пятого поколения не соответствуют современным требованиям.
                1. Alex777
                  Alex777 Вчера, 21:28
                  +1
                  Большинство в очень небольших странах живет.
                  Россия - исключение. wink
                2. ironic
                  ironic Вчера, 22:20
                  +1
                  К чему, к дальности полета? А F-16 Block 70 соотвествует?
              2. ironic
                ironic Вчера, 22:18
                +3
                А как же F-35I долетели? request
      2. prior
        prior Вчера, 16:37
        +1
        "Неужели наша электроника за это время не продвинулась ."

        За это время наша электроника продвинулась весьма значительно, но в обратном направлении.
        1. Саша Минаков
          Саша Минаков Вчера, 17:08
          +1
          О. Эксперт очередной )
    2. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 15:50
      -1
      Цитата: Zaurbek
      В истребителях 4++ поколения вырисовывается новый лидер.....а в РФ, тем временем, строят Су34, 30, 35 с тремя разными степенями модернизации......но тут уже и Су35С обгоняют.

      С одним "лидером" американцы уже сами не знают что делать.(F-35).2/3 F-35 из-за "высокого" качества производства небоеготовы. То с движками,то ещё с чем то проблемы вечные. Хотя машины совсем новые. Но вот так вот.
      А чем F-15EX намного лучше тех же Су-35С и Миг-31БМ?Поясните если вам не сложно?
      1. Zaurbek
        Zaurbek Вчера, 16:16
        +11
        Так на вскидку.....БРЭО, радар и ТРД 2020х годов.....и , соответственно, БРЭО, ТРД и радары у Су35С и Миг31БМ и Су34 и Су30 10х 2000-2010х годов..
        1. Это при том, что доминирования в этих моментах у РФ нет.
        2. У США это 1 модель....у нас 3 разных.
        1. shahor
          shahor Вчера, 17:20
          +6
          Цитата: Zaurbek
          Так на вскидку.....БРЭО, радар и

          Добавлю- на этот самолет поставили самый быстродействующий в мире на сегодняшний день боевой компьютер. Ну и- полезная нагрузка 13 тонн.
      2. dauria
        dauria Вчера, 16:28
        0
        С одним "лидером" американцы уже сами не знают что делать.(F-35)

        Знают. Он для нападения по принципу " Нападающего должны обнаружить как можно позже" , когда есть шанс с 70-км проскочить на дистанцию 30 км . А вот встречать их на 70 км могут и самолёты 4++, всё равно локатор включать надо . Тактических ДРЛО не напасёшься на всех, да и не засунешь его близко к линии фронта . Молодцы китайцы , задали темп - у янки пригорать начало, не успевают супер-пупер сочинить. Приходится обходиться старьём , только радиус дотянуть до современных требований (1500 км) конформными баками.
        1. ironic
          ironic Вчера, 20:09
          0
          Могут, но преимущества у них не будет в любом случае потому, что F-35 имеет большую ситуативную осведомленность, лучшую процессирующую систему и систему наведения оружия, а так же заточен на превосходство на скоростях 0.9-1.2М, т.е. высокоскоростной бесфарсажный режим, что у самолетов поколения даже 4++ организованно гораздо хуже или вовсе отсутствует.
          1. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 00:11
            +2
            Цитата: ironic
            а так же заточен на превосходство на скоростях 0.9-1.2М, т.е. высокоскоростной бесфарсажный режим, что у самолетов поколения даже 4++ организованно гораздо хуже или вовсе отсутствует.

            Су-35 на бесфорсажном режиме сверхзвук имеет, F-35 - нет.
            Прорабатывается вопрос о едином двигателе для всей линейки сушек (кроме Су-57), и он будет не слабее того, что на Су-35.
      3. ironic
        ironic Вчера, 20:04
        0
        Боеготовы как минимум частично >70%, около 50% боеготовы полностью, большинство небоеготовых относятся к версиям B и С. Что с F-35А делать уже знают точно, а вот что делать против него пока не знает никто.
        Х превосходит все самолеты в своём классе по авионике, дипазону применаямого оружия, боевому радиусу, возможности его расширения за счет комформых баков и не уступает F-22 в маневренности на высоких околозвуковых и сверхзвуковых скоростях. Преимущество за счет изменяемого вектора тяги у F-22 ощущается больше всего на скоростях 0.5-0.6М и нивилируется тем больше, чем больше скорость, поскольку тепоретически возможные более резкие эволюции уже не выдерживает пилот.
        Миг-31 вообще не его однокласник, ибо по назначению перехватчик. В бою над линией фронта у него больше недостатков, чем преимуществ.
    3. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 16:02
      -5
      Цитата: Zaurbek
      В истребителях 4++ поколения вырисовывается новый лидер.....а в РФ, тем временем, строят Су34, 30, 35 с тремя разными степенями модернизации......но тут уже и Су35С обгоняют.


      Не от хорошей жизни американцы это все затеяли.Америка скопировала не только «калаш», но и Су-35.
      Как бы там ни было, но решение о доводке F-15C до уровня Су-35 было принято из-за полномасштабного кризиса ВВС США, как силы, которая сегодня не отвечает даже самым простым вызовам, включая венесуэльское «непослушание».

      Уже известно, что корпорация Boeing планирует поставлять по 18 F-15EX ежегодно, начиная с 2021 года, а в 2020 году в строй войдет пробная партия из восьми истребителей. Что интересно: в требовании к новинке сказано, что истребитель должен быть предельно простой в техническом обслуживании, не уступая по этой характеристике российскому самолету Су-35. Более того, если сравнить с сегодняшними тратами на эксплуатацию F-15C, он должен себя окупить за 12−15 лет службы. Чтобы достичь этого, американцам придется сделать машину, не уступающую по надежности перехватчикам КБ «Сухого».

      Впрочем, даже инженеры корпорации Boeing признали, что истребителю F-15EX все равно не хватит маневренности Су-30 и Су-35, поэтому было решено усилить новую машину за счет инновационной аппаратуры. На новых «эф-пятнадцатых» установят более мощный радар, чем даже тот, который оборудован F-35, и «подвесят» новейшие ракеты AIM-120D с большой дальностью полета — до 180 км. Также разработчики обещают летчикам бортовую систему РЭБ, значительно опережающую «начинку» Raptor.


      Американцы сами говорят о своих проблемах. А не как вы о мнимом лидерстве F-15EX.
      . журнал ВВС США Air Force Magazine называет цифру 80% боеготовности американского авиационного флота не совсем реальной. Чтобы достичь заданной планки, требуется ежегодно выделять сверху еще $ 750 млн. При этом, как пишет Рейчел Коэн, автор публикации, никто не знает, какие именно самолеты, готовы к войне. Во всяком случае, наиболее грозные истребители Пентагона F-22 Raptor («Хищник») точно не взлетят в полном составе. Что касается F-35, то о них вообще не идет речи.

      Но, похоже, командование ВВС США все-таки нашло выход из трудной ситуации. Как следует из недавно опубликованных бюджетных документов по развитию американской боевой авиации, Пентагон сделает ставку на самолеты F-15EX поколения 4 ++, которые начнут вводиться в строй в начале 20-х годов.

      Производитель Boeing уже назвал F-15EX новым истребителем бесспорного превосходства со скоростью 2,5 Маха и полезной нагрузкой оружия до 22 ракет «воздух-воздух», тогда как F-22 ограничен 2,25 Маха и восемью ракетами. Это более чем удивительно, ведь даже согласно военным отчетам США, его предшественник F-15C был не в состоянии соответствовать возможностям Су-30 и Су-35.

      Если верить американским источникам, сегодня флот F-15C насчитывает 200 истребителей, большинство из которых вошло в ВВС США в конце 1970-х годов и в 1980-годах. Для них характерна структурная усталость, которая уже привела к ограничениям скоростей эксплуатируемых самолетов.

      https://svpressa.ru/war21/article/228182/
      1. dauria
        dauria Вчера, 16:49
        -5
        Не от хорошей жизни американцы это все затеяли.


        Пригорает. Китаёзы раскочегарили котёл ... laughing Есть фантастический выход - мы им Су-57, они нам F-35. Идеальный вариант.
        1. ironic
          ironic Вчера, 22:26
          0
          Они такие заклепки не смогут повторить lol
      2. ironic
        ironic Вчера, 22:26
        0
        А я и не знал, что свободная пресса представляет прессекретаря компании Боинг, а заодно и разрешает международные патентные конфликты...Боюсь концерн Калашников этого тоже не знает.
  2. Avior
    Avior Вчера, 15:57
    +18
    Логичное решение американцев
    Кроме однодвигательных ф-35, нужны и двухддвигательные. Ф-22 ограниченное количество и нет смысла производство восстанавливать. А двухдвигательный ф-15 хорошо подходит для связки с ф-35, тем более что он повергся весьма серьезной модернизации, в первую очередь электроники. А на смену ему придёт уже следующее поколение
    А как платформа - весьма неплох
    1. BerBer
      BerBer Вчера, 16:12
      -2
      Логичное, но запоздалое. Наши сразу поняли, что нужно развивать старые платформы СУ-27 и МиГ-29. Это и дешевле и эффективнее. Да и потом связка с F-35(с его недостатками), это из серии - "а что делать ? - так получилось". Так что, налицо копирование нашей стратегии.
      1. Avior
        Avior Вчера, 16:51
        +6
        И что за связка у Су с Мигом?
      2. ironic
        ironic Вчера, 22:30
        0
        Вот когда выполнится весь заказ на 76 57-х и в реальную серию пойдет 35-й Миг с АФАР, вот тогда и можно будет говорить о развитии старой концепции, а пока что Американцы заменяют F-16 и Хариеры на F-35 и с помощью выпуска этой промежуточной партии создают себе задел времени на разработку замены F-18 и более дешевой версии F-22.
    2. Лексус
      Лексус Вчера, 16:19
      +3
      В свою очередь его визави, Су-35С - всего лишь неплохой истребитель начала нулевых без единого ключевого фактора с прицелом на будущее. Радара с АФАР нет, авионика уже существенно отстаёт в функциональности, меры по снижению ЭПР - в зачаточном виде, состав вооружения оставляет желать лучшего. Проекта перспективной модернизации нет в помине.


      1. krot
        krot Вчера, 17:47
        -2
        Радара с АФАР нет, авионика уже существенно отстаёт в функциональности, меры по снижению ЭПР - в зачаточном виде

        На Су-35С стоит "Ирбис" и это ПФАР, если что.. До 400 км видит. Авионика наша всегда отставала, а не ужа стала отставать! И меры по снижению ЭПР у нас совсем по другим рельсам идет, нежели как у полосатых. И краска есть по снижению радиозаметности, которую не нужно обновлять каждый год, как у полосатых и стекло фонаря так же делают с включением в него наночастиц.. ЭПР Су-35 0,5-2 сравнить с СУ-27 это 10-20. Хотя планер почти тот же. Разница хорошая. И посмотрим сколько ЭПР будет у F-15
        1. Лексус
          Лексус Вчера, 18:26
          +2
          Красочные меморандумы ОАК и МО, не подкрепленные достоверными фактами.
          1. krot
            krot Вчера, 18:28
            -8
            Красочные меморандумы ОАК и МО, не подкрепленные достоверными фактами.

            Для вас меморандум и "Кинжал" тоже был..))))
            Радара с АФАР нет,

            Так же как на Су-35 говорите нет АФАР, за-то есть ПФАР))
            1. Лексус
              Лексус Вчера, 18:37
              +3
              Характеристики "Кинжала" до сих пор ничем внятным не подтверждены. Только голословные заявления из разряда "запустили-пролетел-попал". Ну ладно, съёмки отделения "бревна" от носителя показали. И всё. При этом, в Интернете полно видео с метрикой испытаний ракетного оружия других стран, которые отчего-то не строят из этого секретов. Почему? Наверное, потому что реально попадают. Просто нет нужды что-то прятать от любопытных глаз и выдумывать. Гордость не скрывают. Да и не может быть "Кинжал" панацеей по определению в силу особенностей боевого применения. ПФАР четвёртый десяток разменяла. Кстати, впервые была использована на нашем МиГ-31. На сегодня окончательно и бесповоротно устарела. Конкретно не тянет.
              1. Zaurbek
                Zaurbek Вчера, 18:55
                +5
                Чего его подтверждать.? Искандер уже лет 10 стреляет. Миг31 лишь планер для запуска, причём, уже не является истребителем
                1. Лексус
                  Лексус Вчера, 19:07
                  +1
                  Неясность с дальностью полёта собственно ракеты. Везде разные цифры. Если она лишь незначительно возросла по сравнению с наземным носителем, то с большой вероятностью комплекс будет перехвачен до точки запуска. "Искандер" может быть отправлен к цели в считанные минуты, подготовка же МиГ-31 к вылету на боевое применение, напротив, может занять несколько часов. И уж простите, всего одно видео попадания "в колышек" на несколько десятков пусков сильно смахивает на случайность. Целиком полагаться на удачу в серьёзном деле, как минимум, наивно.
                  1. ironic
                    ironic Вчера, 22:32
                    +2
                    Прежде всего носителей должно быть много больше чем пару десятков в масштабах такой страны как РФ.
              2. Комментарий был удален.
            2. ironic
              ironic Вчера, 20:34
              +2
              Т.е. если противник имеет лучшую процессорную систему, АФАР, технологию стелс и не самую худшую РЭБ, то в бою над линией фронта может помочь только высокая скорость на форсаже, чтоб выйти из боя.
          2. -Дмитрий-
            -Дмитрий- Сегодня, 06:52
            0
            Вы так говорите, как будто F-15EX, который летает пока, что в штучном варианте и находится в стадии летных испытаний (не госов!),подтвердил и превзошел все ТТЗ, и уже выпускается серийно десятками самолетов в год. Или красочные меморандумы от фирмы Боинг это УЖЕ ДРУГОЕ? :)
        2. Zaurbek
          Zaurbek Вчера, 18:54
          0
          ЭПР тут не причём.......электронику нужно ставить с младшего Су57....
        3. ironic
          ironic Вчера, 20:19
          +1
          Видит то что может увидеть, если это ничем не скрывать. И забить помехами ПФАР много легче, чем сделать такое с АФАР. А ещё скорость выявление полезного сигнала на фоне паразитного так же зависит от процессорных мощностей. И да, краска краской, а заклепки заклепками и подгонка элементов обшивочки друг к другу туда же. И она не на том уровне, что у противника.
    3. Kurare
      Kurare Вчера, 17:20
      +1
      Цитата: Avior
      Кроме однодвигательных ф-35, нужны и двухддвигательные. Ф-22 ограниченное количество и нет смысла производство восстанавливать.

      Вообще-то F-35 делался как универсальная платформа, этакий швейцарский нож, кроме завоевания превосходства воздуха. Это - должна быть прерогатива F-22

      Восстановление производства может означать только одно: связка F-35 и F-22 себя не оправдала. К тому же, технология малозаметности, как оказалось, перестала быть прерогативной. Что-то вроде шаг вперёд и два назад.
      Цитата: Avior
      А на смену ему придёт уже следующее поколение

      Ну да, лет этак через 20. Между прочим, так же говорили о смене поколений на F-22/35. В сухом остатке - возобновление производства старого-доброго F-15.
      1. Глаз вопиющего
        Глаз вопиющего Вчера, 17:27
        +2
        Цитата: Kurare
        В сухом остатке - возобновление производства старого-доброго F-15.


        А так же производство F-35 со скорым переходом к массовому его производству. И нет, F-15EX - это не "старый-добрый F-15".
        1. Kurare
          Kurare Вчера, 17:44
          -1
          Цитата: Глаз вопиющего
          И нет, F-15EX - это не "старый-добрый F-15".

          Не спорю, EX и F-15 - это "две большие разницы", но в основе ЕХ это всё тот же F-15, который начали проектировать в 1962 году. Для меня, возобновление производства F-15 - это признание факта, что "стелс" - не панацея, которую буквально недавно пропагировали на западе.
          1. Глаз вопиющего
            Глаз вопиющего Вчера, 18:31
            +5
            Цитата: Kurare
            возобновление производства F-15 - это признание факта, что "стелс" - не панацея, которую буквально недавно пропагировали на западе.


            F-15EX - это признание факта, что для не-стелсовых самолетов тоже есть место. А основу боевой авиации (у США) будут составлять именно стелсы.
            1. Kurare
              Kurare Вчера, 18:37
              +1
              Цитата: Глаз вопиющего
              F-15EX - это признание факта, что для не-стелсовых самолетов тоже есть место.

              good Именно так. Добавлю ещё: не только признание факта но и то, что стелс - не панацея, что раньше категорически отвергалось.
              1. Глаз вопиющего
                Глаз вопиющего Вчера, 18:38
                +1
                Не панацея от чего? Вы точно не путаете "панацея" и "серебряная пуля"?
                1. Kurare
                  Kurare Вчера, 18:44
                  +2
                  Нет, не путаю. F-35, точнее проект JSF, был чуть ли не чудо из чудес: "и швец, и жнец, и на дуде игрец". Во главу угла ставилась его малозаметность, практически невидимость. А всё, что было до него ("видимое") - это однозначно уйдет в прошлое, т.е. F-15/16/18.
                  1. Глаз вопиющего
                    Глаз вопиющего Вчера, 18:52
                    +2
                    Тогда панацеей от чего именно должен был стать стелс?

                    Цитата: Kurare
                    Во главу угла ставилась его малозаментость, практически невидимость


                    Кем и где ставилось? Насколько я знаю, заказчик предъявил требования, не ставя ни одно из них "во главу". Не говоря уже о том, что заметность стелсов в метровом диапазоне была точно известна.
                    1. Kurare
                      Kurare Вчера, 18:57
                      0
                      Цитата: Глаз вопиющего
                      Не говоря уже о том, что заметность стелсов в метровом диапазоне была точно известна.

                      И системы ПВО / наведения в метровом диапазоне? Много можете назвать?
                      1. Глаз вопиющего
                        Глаз вопиющего Вчера, 19:11
                        -1
                        Цитата: Kurare
                        И системы ПВО / наведения в метровом диапазоне? Много можете назвать?


                        С-125 (которая открыла счет сбитым стелсам), Небо. Почему вообще важно, чтобы это знал именно я? Это знали разработчики стелс-самолетов.
                  2. ironic
                    ironic Вчера, 20:24
                    0
                    F-16 и уходит, F-35 заменит его полностью, как и Хариер. F-15Х это промежуточный самолет необходимый для времени проектирования более дешевой версии F-22, которая его заменит и ещё одного морского варианта который сменит Суперхорнеты, но в конце концов стелс заменит все, не все F-35, но все стелс.
      2. spirit
        spirit Вчера, 18:25
        +3
        Да?а что же тогда они свой b-21 в стелсе вояют?да и Китай и мы с ПАК-ДА?)задачи другие у данного перехватчика , летающий арсенал!там где либо не нужен или уже не нужен дорогой по обслуживанию стелс! Да и тяговооруженность совсем иная и стоимость полета подешевле hi
        1. Kurare
          Kurare Вчера, 18:35
          -2
          Цитата: spirit
          Да?а что же тогда они свой b-21 в стелсе вояют?

          hi Давайте отделим котлеты от мух. Что я имел в виду: американцы, совсем недавно, только и говорили что будет "одно сплошное телевидение", т.е. боевые ЛА будут делать только "пятого поколения". Построили, посчитали, прослезились. Решили подшаманить, перефаршировать и начать производство F-15 (ЕХ).

          P.S.: Спасибо за инфографику. Особенно понравилось сравнение стоимости самого ЛА и полёта. Ну, и конечно же, особым пунктом - расстояние обнаружения С-400 hi
          1. ironic
            ironic Вчера, 20:28
            0
            Так и будет, но не все телевидение будет F-35, да, но все будет телевидение. Ну если сами Американцы не могут обнаружить его радарами ПВО с большего расстояния, то даже если радары ПВО РФ лучше, то не на разницу небо и земля.
  3. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:58
    -7
    Даунгрейд у янки пошел.
    Сколько там у фу-35 недостатков нашли недавно? Около тысячи? А тут модификация самолёта начала 70-х)))
    С чего бы это? Модернизировать и производить самолёты 50-летней давности, вместо того, чтобы довести до ума новые?
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 16:10
      0
      На чем то надо же все таки воевать. Вот и взяли за основу проверенную временем платформу. Добавят туда плюшек разных современных.
    2. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Вчера, 16:13
      -3
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      С чего бы это? Модернизировать и производить самолёты 50-летней давности, вместо того, чтобы довести до ума новые?

      Новые не задались. Сложно, дорого, не надёжно. Слишком много новаций.
      А модернизация старых выводит их в новое качество, достаточное для решения большинства задач за умеренные деньги.
    3. Глаз вопиющего
      Глаз вопиющего Вчера, 17:18
      +2
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Модернизировать и производить самолёты 50-летней давности, вместо того, чтобы довести до ума новые?


      Везде так. Су-35 тоже модификация Су-27.
  4. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Вчера, 16:27
    +11
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Даунгрейд у янки пошел.
    Сколько там у фу-35 недостатков нашли недавно? Около тысячи? А тут модификация самолёта начала 70-х)))
    С чего бы это? Модернизировать и производить самолёты 50-летней давности, вместо того, чтобы довести до ума новые?


    А откуда вы вообще взяли, что Ф-35 может заменить Ф15? Они вообще-то для разного.
    Ф35 в принципе делался для замены Ф16, а не Ф15 .Когда-то все они (Ф35) заменят полностью Ф16 в США Это легкий однодвигательный самолет, количество и вес допустимого вооружения на борту Ф35 никак не сравнится с тем, что может взять Ф15 (последний берет 22 ЗУР разом!) Не Сравнить по дальности полета, и максимальной скоростью полета. В прошлом году Ф35 поднялись на перехват российского ракетоносца, так тот дал газу, и Ф35 просто не смогли догнать самолет, которые по плану должны были сделать перехват и сопровождение российского самолета. А убежать от Ф15 с трудом получилось бы к примеру. Это просто один из примеров.
    Так что не понятно что вы хотели сказать, говоря о том, что они должны были "доводить до ума" Ф35, вместо закупок новейших F15EX.
    (минус не от меня.)
    1. Глаз вопиющего
      Глаз вопиющего Вчера, 17:36
      +5
      Цитата: Emil Mamedoff
      В прошлом году Ф35 поднялись на перехват российского ракетоносца, так тот дал газу, и Ф35 просто не смогли догнать самолет


      Это фейк.
      1. Emil Mamedoff
        Emil Mamedoff Вчера, 19:54
        0
        Не знал.. Тут же на этом сайте публиковали эту новость.
        Просто сравнивая скоростные показатели на бумаге Ту-160 и Ф35, и можно было бы поверить.)
        Но всё таки перехватчики обязаны для страховки быть с двумя мощными двигателями, и большим запасом топливного бака. Хоть даже и Ф16 часто выполняют эту функцию, когда на не очень большие дистанции.
        1. Глаз вопиющего
          Глаз вопиющего Вчера, 20:04
          +1
          F-15EX, наверное, был бы хорошим перехватчиком, но, насколько я понимаю, его собираются использовать как ракетный арсенал во втором эшелоне (первый - F-35).
          1. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Вчера, 20:06
            +2
            А что мешает использовать F-15EX для обоих задач?
            1. Глаз вопиющего
              Глаз вопиющего Вчера, 20:09
              0
              Технически - ничего, наверное. Просто я об этом не слышал.
  5. bar
    bar Вчера, 16:29
    -5
    С "невидимками" наигрались, на чём то и летать надо. laughing
  6. Адвокат1
    Адвокат1 Вчера, 16:29
    +5
    Этот истребитель, по мне, опаснее даже пингвина.
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 16:48
      -3
      Опаснее для кого? Не уточнили!
      1. Адвокат1
        Адвокат1 Вчера, 16:53
        +2
        Для нас в первую очередь, естественно.
  7. akarfoxhound
    akarfoxhound Вчера, 16:40
    -1
    22 ракеты - это они их в карманы штурману еще допихают, чтоб рекорд был?
    1. svp67
      svp67 Вчера, 16:49
      +5
      Цитата: akarfoxhound
      22 ракеты - это они их в карманы штурману еще допихают, чтоб рекорд был?

      Ну еще ужмут, утрясут...
  8. svp67
    svp67 Вчера, 16:46
    +1
    "Лакмусовой бумажкой" боевой ценности данной модификации Ф-15 будет то захотят ли его иметь в своем строю ВВС Израиля или нет...
    1. BigRiver
      BigRiver Вчера, 17:47
      +2
      Ирония момента в том, что F-15EX - это экспортная версия F-15QX для Катара, практически без изменений. И почти такая же как F-15SX для саудов. Боинг в инициативном порядке разработал EX и предложил ВВС. Но, это ещё не последнее любопытное. В январе 21-го, по сообщениям амеропрессы ВВС США обсуждал закупку и F-16. Последний контракт на него был 15 лет назад. Вот это реально подрежет программу F-35.
      1. Нестор Влаховски
        Нестор Влаховски Вчера, 23:15
        +1
        США никогда не прекращали закупку F-16, но поставки эти затем идут на экспорт.
        1. BigRiver
          BigRiver Сегодня, 03:37
          0
          Какая структура США закупала F-16 за последние 15 лет.
          По Вашей логике, Россия закупала индийские, китайские, алжирские, т. д, Сухие?
  9. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Вчера, 17:01
    +6
    Цитата: svp67
    захотят ли его иметь в своем строю ВВС Израиля или нет...

    Глупо было бы им не захотеть его. Тем более с большим опытом Израиля в эксплуатации F15.
    Они же не индусы, знают толк в самолетах, в отличии от тех кто берет Рафали по 140 млн каждый.)
    1. ironic
      ironic Вчера, 22:43
      +1
      Израиль уже в общих чертах принял решение, что нуждается в ещё одной эскадрильи F-15, но окончательное решение не принято, спорят то том брать их раньше третьей эскадрильи F-35 или позже. О том брать ли третью F-35 не спорят.
      1. Нестор Влаховски
        Нестор Влаховски Вчера, 23:14
        0
        ВВС не расширяет состав еще одной новой эскадрильей, генералы не могут определиться с тем что надо менять первым.
        Старые F-15A/B на новые F-15E_№ , или продолжить замену уставших F-16А/В на F-35A пока их дают.
        1. ironic
          ironic Вчера, 23:17
          +1
          Ну да, так и есть. Просто опция на ещё 25 F-35 была заказана ещё до оплаты 50-ти первых, а в проект F-15Х надо впрягатся пока основной заказ в производстве. Закончится, может закончится и производство, как с F-22 и тогда ждать новых моделей.
  10. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 17:17
    -4
    Самолет будет оснащен конформными баками.

    А это что за хреновина без пимпочки?
    1. akarfoxhound
      akarfoxhound Вчера, 18:27
      +2
      Это ПТБ , подвешиваемые по бокам воздухозаборников фюзеляжа. Они оживальной формы для уменьшения лоб.сопротивления. Хорошая штука, есть фотографии, где Ф-15 без них- вид спереди - бока плоские, с конформными баками - выглядит, как по бокам присобачили "округлые щеки". В общем это баки, принимающие форму фюзеляжа
      1. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 06:57
        0
        Спасибо, просветили неуча, не знал что это так называется. hi
  11. yehat2
    yehat2 Вчера, 17:19
    +1
    22 ракеты - где всё это вешать??? у них пилоты наверное даже хвосте самолёта
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 06:59
      0
      А вы знаете сколько у них карманов в комбезе? Чего только туда не прячут. laughing
  12. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Вчера, 17:38
    0
    Очень уж он на нашего Буншу похож!
    1. hydroy
      hydroy Вчера, 18:19
      +1
      На МИГ-29/35 похож, ага)
    2. hydroy
      hydroy Вчера, 18:20
      0
      Ну а вообще F-15 интересная платформа, если ЭПР будет низким, а радар хорошим то и послужить может)
  13. пиф-пяв
    пиф-пяв Вчера, 21:24
    0
    Ф-22 - самолёт не наступившего будущего
    Ф-35 - самолёт ещё не наступившего будущего

    А Ф-15ЕХ самолёт настоящего, проверенный временем (предыдущие версии Ф-15). Самое то, чтобы гонять бармалеев и не согласных с демократическими ценностями.

    Кстати, в небе США замелькали снятые с вооружения Ф-117 )
    1. ironic
      ironic Вчера, 22:45
      +1
      Ну видать у всех будущее разное. wink

      F-22 - 187 единиц.
      F-35 - ~ 600 единиц.

      F-15ЕХ - один (заказано 144)

      Су-57 - один (заказано 76)
      Су-35C - 98

      Миг-35 - ...(заказно 6)
    2. Нестор Влаховски
      Нестор Влаховски Вчера, 23:05
      +1
      F-22 и F-35 самолеты настоящего, оба стоят на вооружении и активно эксплуатируются.
      Бармалеев гоняют беспилотниками.
      F-15 займет нишу летающего ракетодрома и тяжелого бомбовоза.
      Пока у F-117 остается ресурс, они будут летать, хоть бы даже в учебных целях. К боевым заданиям больше не привлекут.
      1. BigRiver
        BigRiver Сегодня, 03:44
        0
        По F-35 всех модификаций картина не столь радостная, как Вы пишете. За последние пять лет Эксплуатационная готовность парка никогда не поднималась выше 73%. Но, это если считать полностью годных и ограниченно годных для полётов с ограничениями. Основные проблемы - отслаивающееся стес-покрытие и силовая установка. А всего насчитывается более 700 неустраненных траблов.