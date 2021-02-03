Военное обозрение
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Министра обороны Украины обвиняют в нежелании переводить войну на Донбассе в «горячую» фазу

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На министра обороны Украины Андрея Тарана подал в суд глава Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук, которого называют его возможным преемником. Кроме него, иск на главу оборонного ведомства подал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, а также командующий Воздушными силами Украины Сергей Дроздов.


Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Все эти высшие военные чины перед этим ранее получили серьезные взыскания от министра обороны после проведенных проверок. Что касается Дроздова, то он также является фигурантом расследования по делу о крушении самолета Ан-26 и гибели курсантов и преподавателей Харьковского университета воздушных сил, которые находились на его борту.

Помимо этих действующих украинских генералов с Тараном судится ранее уволенный бывший командующий медицинскими силами ВСУ Игорь Хоменко.

Существуют разные версии по поводу причин конфликта, ведь случай является беспрецедентным. Ряд экспертов выдвигают версию, что это администрация Зеленского пытается убрать неугодного ей министра со своего поста руками его действующих и бывших подчиненных. Перед этим Тарану в Офисе президента уже предлагали уйти в отставку по собственному желанию, но он отказался, заявив, что добровольно на это не пойдет. Мол, пускай увольняют.

На Украине также обвиняют министра обороны в нежелании переводить войну на Донбассе в «горячую» фазу. Вряд ли действующий президент горит желанием воевать, но, вполне вероятно, что на него оказывает серьезное давление «патриотически» настроенная часть его окружения и «ястребы» из числа политиков и военных Украины.

Следует заметить, что для подозрений Тарана в «миролюбии» основания имеются. Замечено, что он пытается сдерживать и убирать подальше от линии разграничения на Донбассе чересчур радикальные подразделения, в основном, бывшие «добробаты». Отмечались также случаи, когда по его распоряжению на один участок фронта стягивали бронетехнику без боеприпасов и горючего, а те в свою очередь поступали на совершенно другой участок. Хотя это могло быть и совпадением.


Конечно, на Украине количество «рвущихся в бой» на Донбасс значительно поубавилось после котлов 2014-2015 годов, но они еще существуют даже сегодня. К примеру, одним из таких является бывший украинский вице-премьер Роман Бессмертный.

Вопрос надо решать военным способом, другого способа нет.

- заявил он в эфире телеканала «Украина», добавив при этом, что все разговоры о реинтеграции Донбасса – это «маневр, придуманный для внутренней игры, а не для получения результата».
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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77 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Вчера, 16:27
    +9
    Министра обороны Украины обвиняют в нежелании переводить войну на Донбассе в «горячую» фазу
    У них МО - это завхоз, всеми вопросами по военному направлению ведает Начальник Генерального Штаба. И проблемы убрать министра для Президента не существует, существует проблема вновь назначить "своего человека"
    1. venik
      venik Вчера, 16:43
      +11
      Цитата: svp67
      них МО - это завхоз, всеми вопросами по военному направлению ведает Начальник Генерального Штаба.

      ======
      А "головнокомандующий" - Чем ведает? (..."иск на главу оборонного ведомства подал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак..."). recourse Вот уж "чинуш" наплодили! request
      1. krot
        krot Вчера, 19:33
        0
        Министра обороны Украины обвиняют в нежелании переводить войну на Донбассе в «горячую» фазу

        Начнёт горячую фазу войны - рухнет окраина! Тут все просто...
        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Вчера, 21:13
          +13
          Горячую войну Зеленскому не разрешают развязать американцы, а он - министру. Потому, что, в случае начала горячей войны, возможность Украиной дразнить россиян у американцев закончится очень быстро. Вместе с "независимой" Украиной. А все американские "шестёрки", "герои", бандеровцы и прочие свидомиты начнут шустро разбегаться и прятаться, а Украина начнёт денацифицироваться и станет антиамериканской (что когда-то обязательно будет).
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 00:21
            0
            Цитата: Владимир Машков
            А все американские "шестёрки", "герои", бандеровцы и прочие свидомиты начнут шустро разбегаться и прятаться

            А чего американцы переживают? Побегут-то, по примеру своих дедов, в Америку и Канаду. Для Америки - практически неисчерпаемый кадровый резерв для войны с Россией. Любой - холодной, горячей, информационной, "оранжевой", тайной и прочих...
            Цитата: Владимир Машков
            Украина начнёт денацифицироваться и станет антиамериканской (что когда-то обязательно будет)
            Хотелось бы верить. Жаль только, что я и моё поколение, ещё жившее в СССР и воевавшее за страну, этого уже, наверное, не увидит. И сын мой, курсант, будущий офицер - думаю, тоже.
            Если только на заставить силой Окраину "поумнеть". А надежды на то, что сами протрезвеют - мало...
    2. кредо
      кредо Вчера, 16:46
      +16
      Цитата: svp67
      Министра обороны Украины обвиняют в нежелании переводить войну на Донбассе в «горячую» фазу
      У них МО - это завхоз, всеми вопросами по военному направлению ведает Начальник Генерального Штаба. И проблемы убрать министра для Президента не существует, существует проблема вновь назначить "своего человека"

      Интересно, это шоу скоро закончится или будет продолжатся вечно, пока существует такое недоразумение как Украина.
      Ведь недоартист-недопрезидент был и является зачинщиком этого безумия когда захотел убрать Председателя КС своим простым распоряжением, а сейчас закрыл оппозиционные каналы без суда и следствия.
      Дальше больше.
      Генералы подают в суд на министра обороны, полковники на генералов, лейтенанты с майорами на полковников, а рядовой состав на офицерский.
      Жена подаёт в суд на мужа за неисполнение супружеского долга, муж на жену за не сваренный вовремя суп, дети на родителей за отказ в покупке айфона или выдаче денег на дозу.
      И т.д. и т.п. Феерический идиотизм.
      1. Егоза
        Егоза Вчера, 16:56
        +7
        Цитата: кредо
        это шоу скоро закончится или будет продолжатся вечно, пока существует такое недоразумение как Украина.

        Да, будет. Пока Украина не накроется медным тазом
        Цитата: кредо
        Генералы подают в суд на министра обороны

        Зато звучит красиво! А у вас такого нету! Вот! МЫ первые! (хотя бы в этом)
        Но читая такие новости так и хочется спосить:"А так тое можно?"
        1. кредо
          кредо Вчера, 17:21
          +5
          Цитата: Егоза
          ато звучит красиво! А у вас такого нету! Вот! МЫ первые! (хотя бы в этом)
          Но читая такие новости так и хочется спосить:"А так тое можно?"

          Если честно, я такого не припомню ни в России ни странах Западной Европы.
          Нет, конечно, и у простых граждан и у военных всегда найдутся претензии к своему руководству, но чтобы вот так и в массовом порядке да никто нибудь, а генералы, нет такого в России не было
          1. nnm
            nnm Вчера, 17:38
            0
            На министра обороны Украины Андрея Тарана подал в суд[i][/i] глава Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук, которого называют его возможным преемником. Кроме него, иск на главу оборонного ведомства подал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, а также командующий Воздушными силами Украины Сергей Дроздов.

            - честно говоря, даже понимая о каком административно-территориальном образовании (страной ЭТО я назвать не могу) идет речь, очень хочется посмотреть каков же предмет иска. Если, действительно, речь о "миролюбии" - то это просто конечная остановка! Высшие чины системы, подразумевающей исключительное единоначалие, зная о том, чем закончится эта "война" устраивают дикий цирк! Ну есть и вариант номер 2 laughing - они все - агенты Кремля и просто горят желанием поставить вопрос о наличии государственности этой территории и отдать еще несколько областей. Возможно, хоть после этого начнут выздоравливать.
            Не поленился первоисточник информации посмотреть - на деле, речь идет об иске оспаривании наложенных дисциплинарных взысканий. "Миролюбие" никаким образом не фигурирует:
            https://strana.ua/news/314888-heneraly-vsu-podali-v-sud-na-minoborony-.html
          2. Алексей Макарыч
            Алексей Макарыч Вчера, 20:19
            +2
            Перечитайте (при возможности) Н.В.Гоголя - у него многое описано... (важен сам принцип мышления). Креативный (т.е. творческий) народ. Но без русского генерал-губернатора получается тупо какой-то цирк (в плохом смысле слова)
        2. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 17:48
          +5
          Цитата: Егоза
          Зато звучит красиво! А у вас такого нету! Вот! МЫ первые! (хотя бы в этом)

           Я уже устал от их глупости смеяться, каждый день, что нибудь отмачивают. Страна-насмешка.
          1. Липчанин
            Липчанин Вчера, 18:29
            +4
            Цитата: tihonmarine
            Я уже устал от их глупости смеяться,

            Да разве можно от такого днопробевающего юмора устать laughing
            1. tihonmarine
              tihonmarine Вчера, 19:09
              +3
              Цитата: Липчанин
              Да разве можно от такого днопробевающего юмора устать

              Так за 30 лет смеха, любое дно пробьётся.
            2. майор147
              майор147 Вчера, 21:49
              +1
              Цитата: Липчанин
              Цитата: tihonmarine
              Я уже устал от их глупости смеяться,

              Да разве можно от такого днопробевающего юмора устать laughing

              Так они не устают пробивать дно с усердием БетАБ. Тут я на днях дивился их санкциям против китайских инвесторов "МоторСич" и думал что представление подходит к концу. Ан нет!
          2. stalkerwalker
            stalkerwalker Вчера, 19:35
            0
            Цитата: tihonmarine
            Я уже устал от их глупости смеяться, каждый день, что нибудь отмачивают. Страна-насмешка.

            Министр Обороны Бандеростана сидит на тёплом месте. Глава Генштаба, похоже, метит на его место. Но не факт, что последний желает повоевать.
        3. Липчанин
          Липчанин Вчера, 18:27
          +6
          Цитата: Егоза
          Вот! МЫ первые! (хотя бы в этом)

          Ну любите вы быть первыми lol
      2. леонидыч
        леонидыч Вчера, 17:24
        +6
        Это шоу будет вечно. Там же не президент и МО командует, а посольство США. Вот собственно и всё. Как там решат так и будет.
        1. Липчанин
          Липчанин Вчера, 18:30
          +4
          Цитата: леонидыч
          Там же не президент и МО командует, а посольство США.

          И этаж црушников в здании сбу
        2. Labrador
          Labrador Вчера, 18:48
          +2
          также обвиняют министра обороны в нежелании переводить войну на Донбассе в «горячую» фазу

          администрация меняется, вот и вши заерзали-зашевелились. При Бидоне там еще забулькает субстанция.
        3. kytx
          kytx Сегодня, 06:01
          0
          решить то они может и решат
          только вот украинцы те еще исполнители
          "Вы же на билиардном столе лужу с говном найдете и в ней утонете!" (с) Жмурки
      3. Romario_Argo
        Romario_Argo Вчера, 17:25
        +2
        Интересно, это шоу скоро закончится

        всё гораздо проще,
        Андрей Таран, всё понимает и не хочет быть министром обороны - без армии (!)
        1. Липчанин
          Липчанин Вчера, 18:31
          +1
          Цитата: Romario_Argo
          и не хочет быть министром обороны - без армии (!)

          Флота и авиации
          1. Romario_Argo
            Romario_Argo Вчера, 18:49
            0
            ФЛОТА у Украины НЕТ
            только осколки в виде СпН на Змеином с СДК, и бригада МП в Николаеве
    3. Горный стрелок
      Горный стрелок Вчера, 16:56
      +2
      Цитата: svp67
      У них МО - это завхоз, всеми вопросами по военному направлению ведает Начальник Генерального Штаба. И проблемы убрать министра для Президента не существует, существует проблема вновь назначить "своего человека

      Нежелание переводить войну в "горячую фазу"? И никто не вспоминает, что подобный перевод "...поставит вопрос о государственности Украины"...?
      1. svp67
        svp67 Вчера, 17:01
        +3
        Цитата: Горный стрелок
        И никто не вспоминает, что подобный перевод "...поставит вопрос о государственности Украины"...?

        А они могут, что то решить? Им дадут команду "фас" и они пойдут, но их хозяевам этого не надо. Так как они отлично понимают исход данного "мероприятия", а вот иметь у границ России такую "язву" так это да...
      2. Владимир61
        Владимир61 Вчера, 17:49
        0
        Цитата: Горный стрелок
        Нежелание переводить войну в "горячую фазу"? И никто не вспоминает, что подобный перевод "...поставит вопрос о государственности Украины"...?

        Хотелось бы верить...но, нынче, таковой уверенности у граждан ДЛНР поубавилось и виной тому высказывания официальных лиц России, которые рангом намного ниже чем тот, кому эти слова принадлежат!
        1. Липчанин
          Липчанин Вчера, 18:35
          +1
          Цитата: Владимир61
          ДЛНР поубавилось и виной тому высказывания официальных лиц России, которые рангом намного ниже чем тот, кому эти слова принадлежат!

          Так принимает решение не "официальные лица России, которые рангом намного ниже" а "тот, кому эти слова принадлежат!"
      3. Липчанин
        Липчанин Вчера, 18:32
        +3
        Цитата: Горный стрелок
        И никто не вспоминает, что подобный перевод "...поставит вопрос о государственности Украины"...?

        Но фашингтонский обком сказал "Надо" и генералы сказали "Есть"
    4. Мл.Сержант
      Мл.Сержант Вчера, 17:08
      -1
      Все по факту
    5. RealPilot
      RealPilot Вчера, 21:25
      0
      А что говорит "верховнiй клоунокомандувач"?

      Избрали... А короля играет свита!
  2. КОТ БАЮН
    КОТ БАЮН Вчера, 16:28
    +6
    ... Ха....Обычная грызня за хлебное место. Верхушка укровермахта прекрасно понимает чем закончится "горячая фаза"... А трындеть - не мешки ворочать.... Честно говоря, я смотрю на Украину как на банку с бешеными хомяками.... Абы не вылезли.... Хоть ты бетонной стеной от них отгородись. Нормальных людей только искренне жаль. Очень надеюсь, что таковые в этой стране еще есть.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 04:33
      0
      Цитата: КОТ БАЮН
      Абы не вылезли.... Хоть ты бетонной стеной от них отгородись.

      Погодите, Яйценюх же обещал стену построить, где ж она? request
  3. Охотовед 2
    Охотовед 2 Вчера, 16:29
    +8
    На Украине также обвиняют министра обороны в нежелании переводить войну на Донбассе в «горячую» фазу... Слов нет, у одного остатки мозга работают, понимает чем закончится Война и - Ату его ату! Видимо очень «неполноценным» повоевать захотелось, забывают - что эта палка о двух концах! am
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 16:47
      +9
      Цитата: Охотовед 2
      Видимо очень «неполноценным» повоевать захотелось, забывают - что эта палка о двух концах!

      Ну так хорошо воевать сидя в Верховной Раде! Бессмертный же в окоп не полезет!
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 Вчера, 16:52
        +8
        Цитата: Егоза

        Ну так хорошо воевать сидя в Верховной Раде! Бессмертный же в окоп не полезет!

        Тут Вы правы, вопрос только в том - окоп может плавно переместиться в Раду, со всеми вытекающими последствиями. Лично Я уверен - начало горячей фазы войны = концу украинской недогосударственности.
      2. bober1982
        bober1982 Вчера, 17:05
        +5
        Цитата: Егоза
        Бессмертный же в окоп не полезет!

        Господин Бессмертный - выпускник педагогического института,специальность -учитель истории. А,бряцает оружием,крупный спец.нашёлся.
      3. svp67
        svp67 Вчера, 17:34
        +3
        Сударыня... hi
        Цитата: Егоза
        Бессмертный же в окоп не полезет!

      4. Липчанин
        Липчанин Вчера, 18:37
        +1
        Цитата: Егоза
        Бессмертный же в окоп не полезет!

        Он уже забыл, что это такое
    2. Липчанин
      Липчанин Вчера, 18:36
      +1
      Цитата: Охотовед 2
      понимает чем закончится Война

      Не хочется ему совсем без армии остаться
      1. Наган
        Наган Сегодня, 04:34
        0
        Цитата: Липчанин
        Цитата: Охотовед 2
        понимает чем закончится Война

        Не хочется ему совсем без армии остаться

        Того хуже, без территории.
    3. котик-русич
      котик-русич Вчера, 23:04
      0
      Цитата: Охотовед 2
      Видимо очень «неполноценным» повоевать захотелось, забывают - что эта палка о двух концах! am
      ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ...
      С одного конца РАСХОДЫ украины на ВОЙНУ - с другого конца ЛИЧНАЯ ПРИБЫЛЬ ведущих войну ГЕНЕРАЛОВ... Им (генералам) нужна "горячая фаза" - много стрельбы, много движения всевозможной техники, много съеденного продовольствия и израсходованного обмундирования - наступление НЕ ПРОДВИНЕТСЯ НИ НА МЕТР, но под наступление будет списано ОГРОМНОЕ количество боеприпасов, горючего, продовольствия... А потом будут НАГРАЖДЕНИЯ и раздача ЗВЁЗДОЧЕК (или уже не звёздочек, а кубиков или ромбиков) на погоны.
  4. lucul
    lucul Вчера, 16:33
    +2
    На бывшего президента (погибшего) Польши Леха Качиньского сильно похож.
  5. askort154
    askort154 Вчера, 16:34
    +4
    Сейчас, как "руки" нового Госдепа США дойдут до Украины, поступит и команда "ФАС".
    Об этом знают в кабинете ЗЕ, и начинают отстранять не согласных.
  6. Комментарий был удален.
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 16:52
      +6
      Цитата: Димид
      Очередной бред от "Страны.ua"
      Для справки:-"Страна.ua, находится на финансировании ОПЗЖзш.а. И

      Это почему же бред? Хомчак и еще, два высших генерала подали в суд на Министерство обороны.
      https://www.ukrmilitary.com/2021/01/sudy.html
      Кроме того Юридична служба Збройних Сил України/Legal Service of the AF of Ukraine
      @legalserviceAF · Правительственная организация, также подтверждает это.
      1. Димид
        Димид Вчера, 17:10
        +1
        Бред,в смысле что подталкивают к "горячей фазе". Никто без объективной причины на это не пойдет
        Бред, что не могут уволить.
        Должность министра обороны это креатура президента и назначается указом президента,а не решением Рады
  7. Magic Archer
    Magic Archer Вчера, 16:38
    +2
    Мда.. Впрочем ничего нового. Там Зеля указом взял и закрыл оппозиционные каналы) и пофиг на свободу слова. Страна 404 валится в пропасть пробивная дно раз за разом.... wassat
  8. Димид
    Димид Вчера, 16:44
    -2
    Очередной бред от" Страны. UA".
    Фигура министра обороны в Украине скорее политическая ,чем военная.
    Все военные решения принимает главнокомандующий ВСУ,т.е Хомчак
  9. cniza
    cniza Вчера, 16:54
    +5
    Помимо этих действующих украинских генералов с Тараном судится ранее уволенный бывший командующий медицинскими силами ВСУ Игорь Хоменко.


    Шедевр , а не армия... lol
    1. Русь
      Русь Вчера, 17:15
      +3
      Шедевр , а не армия..

      Сюрреализм... yes
    2. Липчанин
      Липчанин Вчера, 18:41
      +2
      Цитата: cniza
      Шедевр , а не армия...

      А когда то была самой мощной в гейропе
      1. cniza
        cniza Вчера, 20:58
        +1
        Это в их мриях , а жизни все гораздо сложней...
  10. Яро Полк
    Яро Полк Вчера, 16:59
    +1
    А Кому охота брать на себя ответственность за будущие КОТЛЫ , ЗЕ же главнокомандующий вроде?)
  11. Mouse
    Mouse Вчера, 17:02
    +3
    Ааааа! Держите меня семеро!!! wassat
  12. Керенский
    Керенский Вчера, 17:07
    +4
    Дело-то простое. Отдать приказ. Не может?! Слазь с кресла. Может? К утру ВСУ будет орать на минных полях. Повторяю, - там столько мин напихали, что корейцам завидно.
  13. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:14
    0
    Министра обороны Украины обвиняют в нежелании переводить войну на Донбассе в «горячую» фазу


    Наверное министр здравомыслящий человек.
    Кому война, кому мать родна.
  14. Роза Капоне
    Роза Капоне Вчера, 17:15
    +6
    В Куёве новая хохма . Врио командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак был вынужден запретить направлять украинских военнослужащих на обучение в США в рамках программы «Обучение и подготовка иностранных военнослужащих». Это связано с тем, что только за прошлый год из 1055 военнослужащих Украины, обучившихся в США, около 600 из них уволились со службы после возвращения. Имея переподготовку украинские военные получают больше шансов заработать "на гражданке", например, охранниками в странах ЕС. Это более привлекательно, чем риск при боевых действиях в Донбассе,но и це е не последняя зрада. Однако эта причина является не единственной для тревоги из-за обучения украинских военных в США со стороны командования ВСУ. Более серьезные последствия выявлены Департаментом контрразведки СБУ. За прошлый год из 350 офицеров, обучившихся в США, 170 были завербованы американцами. Эти выводы представлены в материалах ежегодной отчетности ведомства.

    Немаловажным является тот фактор, что даже известие о вербовке не может позволить командованию уволить украинских офицеров. Их неприкосновенность обеспечивают американские советники в Министерстве обороны Украины,


    ПРИВЕТ НЕЗАЛэЖНОСТИ и самостийности.
    1. Canecat
      Canecat Вчера, 17:27
      +1
      Немаловажным является тот фактор, что даже известие о вербовке не может позволить командованию уволить украинских офицеров

      Пусть официально сольют их российской разведке... и вопрос решится сам собой. ))
    2. cniza
      cniza Вчера, 17:57
      +3
      Сколько же нам потом разгребать придется...
    3. Липчанин
      Липчанин Вчера, 18:45
      +1
      Цитата: Роза Капоне
      ПРИВЕТ НЕЗАЛэЖНОСТИ и самостийности.

      1. котик-русич
        котик-русич Вчера, 23:10
        0
        Д. Байден - президент сша. Посидел на "президентском месте" - к будущей Победе на выборах... yes
  15. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 17:23
    +1
    Мужик понимает, что переход войны в горячую фазу, может ему принести проблемы, в виде скамьи подсудимых, ведь он прекрасно знает, чем эта войнушка закончится.
  16. Пленник
    Пленник Вчера, 17:53
    +2
    При-ду-рки! Вам ему "спасибо" надо говорить. Противном случае всю эту бандеровско- матрасно- еССовскую шушеру ждет суд Линча и виселицы после того, как Донбасс установит нормальную власть в Киеве, во Львове и везде.
  17. HUNTERDON
    HUNTERDON Вчера, 18:14
    +3
    Страшно то, что на Окраине подрастает поколение, которое горячо ненавидит Россию.
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 18:47
      0
      Цитата: HUNTERDON
      которое горячо ненавидит Россию.

      При чём искренне
      Мне тут пытались доказать, что их можно перевоспитать.
      Такое уже не перевоспитывается. Это уже на генном уровне
    2. Redfox3k
      Redfox3k Вчера, 18:57
      +2
      Боюсь это поколение выросло уже к году так 1991-му. А то, что мы видели-видим 2005-2021 гг - это уже следствие. Преемственность поколений, так сказать. Вон на фото, укрогенерал на коленях перед послом - 1992 год.
    3. Quadro
      Quadro Вчера, 22:18
      0
      Они нас всегда ненавидели. Просто у вас и многих тут были шоры "интернационала".
  18. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Вчера, 18:44
    0
    Прикажет хозяин ,возьмет пес смердячий, под козырек и свалит в свой Куяльник!Там сам черт не найдет!А воюют пусть неумные люди из кривого сектору!Утилизация однако!
  19. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:35
    0
    Так то до весны не далеко, но обострение неистовых рановато началось.
    Да уж, после "доктора смерть" медицина, специализированная, у них, совсем в упадке!!!
    Контеингент разбрелся, по полям и весям ... да и по кабинетам, штабам, угнездился капитально так, последних "мирных" доедают!
  20. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Вчера, 20:17
    +1
    Гидра революции-пожирает своих детей!Скакуасы перемога впереди!
  21. Влад5307
    Влад5307 Вчера, 20:57
    0
    Цитата: Саша с Уралмаша
    Гидра революции-пожирает своих детей!Скакуасы перемога впереди!

    С приходом Байды на президентский пост дебилизация укроадминистрации резко ускорится. А неудоумки воспитанные бандеровцами пойдут как пушечное мясо для войнушки на Донбассе - вот что плохо. В стране нет сопротивления фашизму - все затихарились и ждут когда Россия их освободит и на все опросы отвечают как и положено в укроконцлагере, демонстрируя свой "патриотизм". fool
  22. orionvitt
    orionvitt Вчера, 21:05
    0
    Вопрос надо решать военным способом, другого способа нет.
    Так в чём же дело, давайте. А, понятно, сцикотно. Языком молоть, это конечно не в Донецкой земле покоиться.
  23. майор147
    майор147 Вчера, 21:43
    0
    Цитата: krot
    Министра обороны Украины обвиняют в нежелании переводить войну на Донбассе в «горячую» фазу

    Начнёт горячую фазу войны - рухнет окраина! Тут все просто...

    Скорее всего "на самый верх" подаётся информация о состоянии ВСУ та, которую хотят слышать "на самом верху". А человек знающий истинное положение вещей в ВСУ не хочет что бы это стало известно всем после начала "горячей фазы", т.к. придётся отвечать.
  24. Репей
    Репей Вчера, 23:46
    0
    Одна беда - как дойдет до реальной вйны, не дай Бог конечно, то львивськи хлопци городамы до Польщи, а в мясорубку опять парней с южной и центральной Украины. Министру обороны Украины стоит набрать части ВСУ, что стоят на Донбассе, исключительно из западенцев. Это народец крикливый и сцикливый. с них воины как с рымын.Да и таких воякив не будет жалко, ни россиянам, ни остальным украинцам. И надо было присоединять эту Галицию в свое время?
  25. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 00:49
    0
    https://ok.ru/video/5688198432
    Какой год?
  26. tolmachiev51
    tolmachiev51 Сегодня, 04:14
    0
    -" на него оказывает серьезное давление «патриотически» настроенная часть" - с чисто украинскими фамилиями Сорос , Смит и т.д.
  27. Комментарий был удален.
  28. dimy44
    dimy44 Сегодня, 06:22
    0
    Сыновья Сталина не отсиживались в тылу, воевали. А они не хотят своих на передовую отправить? И вперед, в горячую фазу!
  29. Golddigger 96
    Golddigger 96 Сегодня, 06:53
    0
    Судя по биографии человек не простой, трезво оценивающий всю ситуацию и сугубо моё мнение, что Зеленскому очень не просто его уволить и по этому под него копают таким способом.