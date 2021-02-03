Министра обороны Украины обвиняют в нежелании переводить войну на Донбассе в «горячую» фазу

Вопрос надо решать военным способом, другого способа нет.

На министра обороны Украины Андрея Тарана подал в суд глава Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук, которого называют его возможным преемником. Кроме него, иск на главу оборонного ведомства подал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, а также командующий Воздушными силами Украины Сергей Дроздов.Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».Все эти высшие военные чины перед этим ранее получили серьезные взыскания от министра обороны после проведенных проверок. Что касается Дроздова, то он также является фигурантом расследования по делу о крушении самолета Ан-26 и гибели курсантов и преподавателей Харьковского университета воздушных сил, которые находились на его борту.Помимо этих действующих украинских генералов с Тараном судится ранее уволенный бывший командующий медицинскими силами ВСУ Игорь Хоменко.Существуют разные версии по поводу причин конфликта, ведь случай является беспрецедентным. Ряд экспертов выдвигают версию, что это администрация Зеленского пытается убрать неугодного ей министра со своего поста руками его действующих и бывших подчиненных. Перед этим Тарану в Офисе президента уже предлагали уйти в отставку по собственному желанию, но он отказался, заявив, что добровольно на это не пойдет. Мол, пускай увольняют.На Украине также обвиняют министра обороны в нежелании переводить войну на Донбассе в «горячую» фазу. Вряд ли действующий президент горит желанием воевать, но, вполне вероятно, что на него оказывает серьезное давление «патриотически» настроенная часть его окружения и «ястребы» из числа политиков и военных Украины.Следует заметить, что для подозрений Тарана в «миролюбии» основания имеются. Замечено, что он пытается сдерживать и убирать подальше от линии разграничения на Донбассе чересчур радикальные подразделения, в основном, бывшие «добробаты». Отмечались также случаи, когда по его распоряжению на один участок фронта стягивали бронетехнику без боеприпасов и горючего, а те в свою очередь поступали на совершенно другой участок. Хотя это могло быть и совпадением.Конечно, на Украине количество «рвущихся в бой» на Донбасс значительно поубавилось после котлов 2014-2015 годов, но они еще существуют даже сегодня. К примеру, одним из таких является бывший украинский вице-премьер Роман Бессмертный.- заявил он в эфире телеканала «Украина», добавив при этом, что все разговоры о реинтеграции Донбасса – это «маневр, придуманный для внутренней игры, а не для получения результата».