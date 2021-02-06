«Имперьюз» и «Нахимов»

На фото прототип – «Имперьюз»/Imperieuse.
Проект
Если верить английским источникам:
«Броненосные крейсера типа «Имперьюз»/Imperieuse – проект кораблей Британского королевского флота, развитие броненосных крейсеров типа «Нельсон».
Всего построено два корабля: «Имперьюз» и «Уорспайт».
Проект был признан неудачным и не поучил развития.
Броненосные крейсера типа Imperieuse были построены в качестве защитников торговли и для службы на отдаленных станциях британского флота, как и их предшественники.
Помимо паровой машины крейсера несли парусное вооружение.
Бронирование и артиллерия не позволяли выполнять задач наравне с броненосцами, скорость и мореходность – крейсерские.
Списаны уже в 20 лет после окончания строительства».
Всего построено два корабля: «Имперьюз» и «Уорспайт».
Проект был признан неудачным и не поучил развития.
Броненосные крейсера типа Imperieuse были построены в качестве защитников торговли и для службы на отдаленных станциях британского флота, как и их предшественники.
Помимо паровой машины крейсера несли парусное вооружение.
Бронирование и артиллерия не позволяли выполнять задач наравне с броненосцами, скорость и мореходность – крейсерские.
Списаны уже в 20 лет после окончания строительства».
Есть книга Арбузова Броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» об истории жизни нашего клона английских «Имперьюзов», где документально показано как его проектировали и строили:
«Из отчета Кораблестроительного отделения Морского Технического комитета за 1882 г.
На основании приказания Управляющего Морским министерством составлены в Кораблестроительном отделении Комитета по образцу «Imperieuse» чертежи (с подробными вычислениями) и спецификация для океанского броненосца, но с некоторыми отступлениями от чертежа названного английского судна по следующим соображениям:
а) По указанию Артиллерийского отделения – диаметр башен для помещения 9-дюймовых дальнобойных орудий увеличен на 5 фут против башен «Imperieuse», что вызвало увеличение веса самих башен на 105 тонн.
б) Так как механизм для «Imperieuse», имеющий в числе своих паровых котлов несколько котлов локомотивного типа, еще не устроен и неизвестно, какие даст результаты на испытании, а между тем из английских журналов видно, что локомотивные котлы оказались на броненосце «Polyphemus» неудовлетворительными, то Главный инженер-механик флота предпочел назначить на броненосец машины, уже испытанные на корабле «Петр Великий», системы Эльдера и К°, с цилиндрическими паровыми котлами, которые на пробе в Англии и Кронштадте оказались вполне удовлетворительными.
Для помещения этих машин с котлами потребовалось пространство по длине судна на 8 ф. более, чем для механизма «Imperieuse».
в) Вследствие увеличения длины машинного и котельного отделений, изменения системы самой машины, удлинения пояса по грузовой ватерлинии, изменения главных размерений судна, с целью увеличения водоизмещения, вес грузов и корпуса увеличился на 285 тонн, а всего, включая увеличение веса башен, на 390 тонн».
На основании приказания Управляющего Морским министерством составлены в Кораблестроительном отделении Комитета по образцу «Imperieuse» чертежи (с подробными вычислениями) и спецификация для океанского броненосца, но с некоторыми отступлениями от чертежа названного английского судна по следующим соображениям:
а) По указанию Артиллерийского отделения – диаметр башен для помещения 9-дюймовых дальнобойных орудий увеличен на 5 фут против башен «Imperieuse», что вызвало увеличение веса самих башен на 105 тонн.
б) Так как механизм для «Imperieuse», имеющий в числе своих паровых котлов несколько котлов локомотивного типа, еще не устроен и неизвестно, какие даст результаты на испытании, а между тем из английских журналов видно, что локомотивные котлы оказались на броненосце «Polyphemus» неудовлетворительными, то Главный инженер-механик флота предпочел назначить на броненосец машины, уже испытанные на корабле «Петр Великий», системы Эльдера и К°, с цилиндрическими паровыми котлами, которые на пробе в Англии и Кронштадте оказались вполне удовлетворительными.
Для помещения этих машин с котлами потребовалось пространство по длине судна на 8 ф. более, чем для механизма «Imperieuse».
в) Вследствие увеличения длины машинного и котельного отделений, изменения системы самой машины, удлинения пояса по грузовой ватерлинии, изменения главных размерений судна, с целью увеличения водоизмещения, вес грузов и корпуса увеличился на 285 тонн, а всего, включая увеличение веса башен, на 390 тонн».
Но нет ответа на главный вопрос – зачем?
В смысле зачем России, не имеющей заокеанских колоний, защитник торговли и, называя вещи своими именами, колониальный броненосец?
Россия готовилась к крейсерской войне, для которой «Нахимов» подходил мало (как и его прототип, он был охотником за крейсерами), и к обороне Балтики, для чего «Нахимов» подходил еще меньше. Для этого нужны полноценные ЭБР. Колоний мы не имели, и спихнуть (по типу англичан) на дальнюю станцию сей шедевр не могли.
Нет, внешне корабль, вступивший в строй в 1887 году, выглядел грозно – почти 17 узлов хода, 8-203/35 и 10-152/35 орудий, броня компаунд, пояс аж 254 мм...
Но, опять же – на собаку узко, на кошку широко.
Орудия ГК, ни разу не башенные (как некоторые пишут), а барбетные, могли работать 6 на борт, что в бою против ЭБР мало. А уйти (от того же ЭБР «Трафальгар») могло и не получиться при схожих то скоростях. Против крейсеров же не хватало скорости, против торговли – автономности, парусность брига оказалась лишней нагрузкой для громады в 8 500 тонн водоизмещения.
Служба
В итоге корабль отправили на Дальний Восток пугать «макак», в тот момент еще китайских. Вся служба корабля – бесконечные походы с глаз подальше: Америка, Франция, дважды Дальний Восток, где крейсер поучаствовал в подавлении Боксерского восстания. В итоге к 1902 году картина была печальная:
Из телеграммы генерал-адъютанта Алексеева Порт-Артур 9-го января 1902 года.
23 декабря во время разводки паров на крейсере «Нахимов», при давлении пара 10 фунтов, произошел разрыв главной паровой трубы, образовавший трещину 16 дюймов длины и три четверти ширины.
Из команды при разрыве трубы никто не пострадал.
Комиссия техников признала причиной разрыва разъедание металла, уменьшившее толщину стенок трубы на одну шестнадцатую дюйма, вследствие шестнадцати лет службы трубы и отсутствия продувательного крана для выпуска воды.
23 декабря во время разводки паров на крейсере «Нахимов», при давлении пара 10 фунтов, произошел разрыв главной паровой трубы, образовавший трещину 16 дюймов длины и три четверти ширины.
Из команды при разрыве трубы никто не пострадал.
Комиссия техников признала причиной разрыва разъедание металла, уменьшившее толщину стенок трубы на одну шестнадцатую дюйма, вследствие шестнадцати лет службы трубы и отсутствия продувательного крана для выпуска воды.
Хотя она и перед предыдущим ремонтом в 1899 году не блистала:
«Нахимов» нельзя делать на воде, так как в виду старости корпуса эту работу я не рискну производить на плаву, и вследствие тряски от клепки может быть потревожена водонепроницаемость наружной обшивки, а особенно после ослабления во время отсутствия поясов второго дна».
Крейсер, отходивший к тому времени 12 лет, проржавел насквозь. Заменить пришлось 58 листов обшивки. Устарела и артиллерия, которую сначала подумывали заменить на 4-203/45 и 10-120/45. Но потом философски решили – неудачный и предельно изношенный корабль перевооружать нет смысла.
Проще построить новый.
Война
В итоге в 1903 году крейсер прибыл на Балтику.
Официально – для ремонта. Фактически же этот самый ремонт никто толком и не начинал, пока не грянула Русско-японская война.
И на основании записки Скрыдлова «грозный» корабль включили во Вторую эскадру Тихого океана на страх супостату.
На ремонт отвели три месяца. Артиллерию не заменили.
И в поход, концевым второго броненосного отряда. То есть в качестве линейного корабля. «Линейный корабль» к тому времени мог стрелять максимум на 42 кабельтовых и разгонятся максимум до 13 узлов.
Дневной бой «Нахимов» пережил нормально, согласно рапорту его командира:
С момента открытия огня вплоть до его прекращения крейсер был осыпаем снарядами.
Масса снарядов при недолетах разрывалась на воде, и их осколки осыпали верхнюю палубу, попадая в последнюю через орудийные порты.
Некоторые снаряды разрывались при ударе о броню, не нанося существенных повреждений.
Много снарядов попало в крейсер под большим углом падения и, пробивая мостики и верхнюю деревянную палубу, производили местные небольшие пожары.
Два из них, крупного калибра, пробив палубы, разорвались в батарее один над 10-м 6-дюймовым орудием, другой над камбузом, поранив близ стоящих людей.
Масса снарядов при недолетах разрывалась на воде, и их осколки осыпали верхнюю палубу, попадая в последнюю через орудийные порты.
Некоторые снаряды разрывались при ударе о броню, не нанося существенных повреждений.
Много снарядов попало в крейсер под большим углом падения и, пробивая мостики и верхнюю деревянную палубу, производили местные небольшие пожары.
Два из них, крупного калибра, пробив палубы, разорвались в батарее один над 10-м 6-дюймовым орудием, другой над камбузом, поранив близ стоящих людей.
Что, впрочем, не помешало утром спасать команду на шлюпках...
Первый бой такое дело. Вот Костенко насчитал 300 попаданий в «Орел». А потом, когда появились японские данные, стало как-то неудобно. Потому как и сотня – это бессовестное завышение.
В любом случае старый крейсер поддерживал ход. Стрелял. И даже влепил в 16:20 снаряд в «Иватэ». Других восьмидюймовок на эскадре не было.
Отличился «Нахимов» и ночью. Правда, только в рапортах офицеров, согласно которым они потопили три японских миноносца. Японцы этого не подтверждают. Но и обвинять во лжи экипаж крейсера я бы не стал. Мало ли что может показаться в горячке ночного боя...
Как бы там ни было – крейсер был торпедирован. И утром затонул в трех милях от острова Цусима. Свою роль он выполнил – отвлек на себя часть снарядов противника.
А для большего – нужен был другой корабль.
Зато поражает мнение «экспертов»:
«Адмирал Нахимов», даже спустя двадцать лет, к началу Русско-японской войны имел значительные резервы для технической модернизации и при условии замены устаревших орудийных установок главного калибра вполне соответствовал новейшим броненосным крейсерам.
Он, по сути, стал прообразом появившихся почти через треть века многобашенных крейсеров.
Он, по сути, стал прообразом появившихся почти через треть века многобашенных крейсеров.
Насчет то ли неудачного крейсера, то ли бюджетного колониального броненосца – те же англичане свои прототипы держали в Азии. От греха подальше. А потом тихо списали.
Да и наш герой на Балтике появлялся только для ремонтов. А остальное время проводил в дальних краях. Там, где война не светила.
Единственная боевая операция в истории крейсера – Цусима. Но туда он попал, лишь потому как посылать 2 ТОЭ из 5 линейных кораблей было бессмысленно. И кто-то решил подменить качество количеством.
Остальное – производные. Экипаж проявил себя достойно, место старичку определили грамотно. (Ну, а куда его было деть? Так хоть часть огня на себя отвлек).
А что результат такой – так нечего копировать чужие ошибки.
А «Имперьюзы» были ошибками.
Да еще и специфическими – английскими. В смысле страны, озабоченной охраной колоний от крейсеров противника.
Жизнь после смерти
Это орудие Нахимова находится в музее города Токио. И появилось оно там благодаря кладоискательству.
«В 1933 году американец Гарри Ризберг в книге «600 миллиардов под водой» заявил о том, что на борту четырёх русских кораблей из 2-й Тихоокеанской эскадры, потопленных при Цусиме, находились сокровища на общую сумму в 5 млн долларов».
Из них два – на «Нахимове». В 1980 году японцы корабль обследовали и нашли слитки. Правда, свинца. Единственные деньги с кораблем не утонули:
«К сему присовокупляю, что с вверенного мне крейсера, по моему распоряжению, были спасены казенные деньги суммою 1 686 фунто-стерлингов английской монетой, которые, для сбережения и доставки в Россию, были розданы.
Розданы они были потому, что в одних чьих-нибудь руках иметь их я не рисковал из опасения, что они будут конфискованы японцами как призовые деньги».
Розданы они были потому, что в одних чьих-нибудь руках иметь их я не рисковал из опасения, что они будут конфискованы японцами как призовые деньги».
Да и были там далеко не миллионы.
В любом случае – в отличие от новейших бородинцев, от красавцев-Пересветов и прочих кораблей той эпохи, частицу самого неудачного броненосного крейсера России можно теперь осмотреть и даже потрогать руками.
Жаль только, что не в наших музеях.
У нас – только «Аврора».