«Имперьюз» и «Нахимов»



На фото прототип – «Имперьюз»/Imperieuse.

Проект





Всего построено два корабля: «Имперьюз» и «Уорспайт».



Проект был признан неудачным и не поучил развития.



Броненосные крейсера типа Imperieuse были построены в качестве защитников торговли и для службы на отдаленных станциях британского флота, как и их предшественники.



Помимо паровой машины крейсера несли парусное вооружение.



Бронирование и артиллерия не позволяли выполнять задач наравне с броненосцами, скорость и мореходность – крейсерские.



Списаны уже в 20 лет после окончания строительства». «Броненосные крейсера типа «Имперьюз»/Imperieuse – проект кораблей Британского королевского флота , развитие броненосных крейсеров типа «Нельсон».Всего построено два корабля: «Имперьюз» и «Уорспайт».Проект был признан неудачным и не поучил развития.Броненосные крейсера типа Imperieuse были построены в качестве защитников торговли и для службы на отдаленных станциях британского флота, как и их предшественники.Помимо паровой машины крейсера несли парусное вооружение.Бронирование и артиллерия не позволяли выполнять задач наравне с броненосцами, скорость и мореходность – крейсерские.Списаны уже в 20 лет после окончания строительства».

«Из отчета Кораблестроительного отделения Морского Технического комитета за 1882 г.



На основании приказания Управляющего Морским министерством составлены в Кораблестроительном отделении Комитета по образцу «Imperieuse» чертежи (с подробными вычислениями) и спецификация для океанского броненосца, но с некоторыми отступлениями от чертежа названного английского судна по следующим соображениям:



а) По указанию Артиллерийского отделения – диаметр башен для помещения 9-дюймовых дальнобойных орудий увеличен на 5 фут против башен «Imperieuse», что вызвало увеличение веса самих башен на 105 тонн.



б) Так как механизм для «Imperieuse», имеющий в числе своих паровых котлов несколько котлов локомотивного типа, еще не устроен и неизвестно, какие даст результаты на испытании, а между тем из английских журналов видно, что локомотивные котлы оказались на броненосце «Polyphemus» неудовлетворительными, то Главный инженер-механик флота предпочел назначить на броненосец машины, уже испытанные на корабле «Петр Великий», системы Эльдера и К°, с цилиндрическими паровыми котлами, которые на пробе в Англии и Кронштадте оказались вполне удовлетворительными.



Для помещения этих машин с котлами потребовалось пространство по длине судна на 8 ф. более, чем для механизма «Imperieuse».



в) Вследствие увеличения длины машинного и котельного отделений, изменения системы самой машины, удлинения пояса по грузовой ватерлинии, изменения главных размерений судна, с целью увеличения водоизмещения, вес грузов и корпуса увеличился на 285 тонн, а всего, включая увеличение веса башен, на 390 тонн».

Служба

Из телеграммы генерал-адъютанта Алексеева Порт-Артур 9-го января 1902 года.



23 декабря во время разводки паров на крейсере «Нахимов», при давлении пара 10 фунтов, произошел разрыв главной паровой трубы, образовавший трещину 16 дюймов длины и три четверти ширины.



Из команды при разрыве трубы никто не пострадал.



Комиссия техников признала причиной разрыва разъедание металла, уменьшившее толщину стенок трубы на одну шестнадцатую дюйма, вследствие шестнадцати лет службы трубы и отсутствия продувательного крана для выпуска воды.

«Нахимов» нельзя делать на воде, так как в виду старости корпуса эту работу я не рискну производить на плаву, и вследствие тряски от клепки может быть потревожена водонепроницаемость наружной обшивки, а особенно после ослабления во время отсутствия поясов второго дна».

Война

С момента открытия огня вплоть до его прекращения крейсер был осыпаем снарядами.



Масса снарядов при недолетах разрывалась на воде, и их осколки осыпали верхнюю палубу, попадая в последнюю через орудийные порты.



Некоторые снаряды разрывались при ударе о броню, не нанося существенных повреждений.



Много снарядов попало в крейсер под большим углом падения и, пробивая мостики и верхнюю деревянную палубу, производили местные небольшие пожары.



Два из них, крупного калибра, пробив палубы, разорвались в батарее один над 10-м 6-дюймовым орудием, другой над камбузом, поранив близ стоящих людей.

«Адмирал Нахимов», даже спустя двадцать лет, к началу Русско-японской войны имел значительные резервы для технической модернизации и при условии замены устаревших орудийных установок главного калибра вполне соответствовал новейшим броненосным крейсерам.



Он, по сути, стал прообразом появившихся почти через треть века многобашенных крейсеров.

Жизнь после смерти

«В 1933 году американец Гарри Ризберг в книге «600 миллиардов под водой» заявил о том, что на борту четырёх русских кораблей из 2-й Тихоокеанской эскадры, потопленных при Цусиме, находились сокровища на общую сумму в 5 млн долларов».

«К сему присовокупляю, что с вверенного мне крейсера, по моему распоряжению, были спасены казенные деньги суммою 1 686 фунто-стерлингов английской монетой, которые, для сбережения и доставки в Россию, были розданы.



Розданы они были потому, что в одних чьих-нибудь руках иметь их я не рисковал из опасения, что они будут конфискованы японцами как призовые деньги».