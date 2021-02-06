Оккупация Аджарии в 1950-х – миф или блеф?

«Извечные мечты турок:
уничтожить половину русского человеческого потенциала,
захватить территории, включая Кавказ».
Из заявления постпреда СССР в ООН Андрея Вышинского
Известия, 28 октября 1947 г.
уничтожить половину русского человеческого потенциала,
захватить территории, включая Кавказ».
Из заявления постпреда СССР в ООН Андрея Вышинского
Известия, 28 октября 1947 г.
Искусство возможного
Пророссийское Закавказье всегда манило не только турок, но и их покровителей. Сложная внутриполитическая ситуация в СССР в последние годы правления Сталина подтолкнула Анкару к разработке целого ряда планов вторжения.
Наиболее реальным среди них был захват аджарского Батуми, а затем и грузинского Поти – важнейших советских портов на юго-востоке Причерноморья. Время для вторжения было выбрано особое – когда было развёрнуто «Мингрельское дело» 1951–1953 гг. (подробнее см. Какая связь между убийством Сталина и Мингрельским делом), вызвавшее серьёзные брожения, причём не только в Грузии.
Старую идею обосноваться в дальнем углу Чёрного моря ещё более заманчивой делала реальная перспектива перерезать стратегический транскавказский нефтепровод Баку–Акстафа–Тбилиси–Хашури–Батуми. И сделать это уже вместе с США и НАТО.
Ещё в преддверии Великой Отечественной войны – совместно с британскими и французскими войсками, а затем уже и в годы войны турецкие планы против СССР 1940–1943 годов прямо предусматривали оккупацию Батуми и всей Аджарии. В Анкаре учитывали и то, что Батуми находится всего лишь в 25 км от турецко-советской границы, и то, что причерноморские мусульмане – аджарцы поддержат возвращение региона в состав Турции.
При этом советские войска, как надеялись турецкие стратеги в 1942 году, не смогут защитить регион – из-за мощного натиска вермахта на Волге и Северном Кавказе. Такие планы обсуждались и в ходе визитов руководства турецкого генштаба в 1941–1943 гг. в расположения германских войск на Восточном фронте.
Турецкие гости с показной щедростью преподносили потенциальным союзникам продовольственные и медицинские подарочные наборы для германских военных (Кавказский гамбит фюрера). Но тогда не случилось...
Искусство невозможного
На рубеже 40-х – 50-х годов турецкие планы реанимировались в рамках военно-политического союза Турции с США и НАТО. Участником североатлантического блока Турция стала с февраля 1952 года. По данным советской контрразведки и МГБ, планировавшийся тогда «мингрельский переворот» в Грузии был напрямую связан с теми же планами.
Так, согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 9 ноября 1951 года «О взяточничестве в Грузии и об антипартийной группе т. Барамия» – мингрела, тогдашнего второго секретаря грузинского партийного ЦК:
«Мингрельская националистическая группа т. Барамия преследует цель захватить в свои руки важнейшие посты в партийном и государственном аппарате Грузии и выдвинуть на них мингрельцев».
Там же далее отмечена выявленная связь между группой Барамия и проамериканской грузинской эмиграцией:
«Грузинская политэмиграция в Париже, как известно, обслуживает своей шпионской информацией о положении в Грузии американскую разведку.
В последнее время американская разведка стала давать предпочтение шпионской информации от Гегечкори (мингрел, политический деятель Российской Империи (в 1918–1921 гг.) и независимой Грузии, глава её «эмигрантского» правительства в первой половине 50-х).
Но шпионско-разведывательная организация Гегечкори состоит сугубо из мингрельцев».
В последнее время американская разведка стала давать предпочтение шпионской информации от Гегечкори (мингрел, политический деятель Российской Империи (в 1918–1921 гг.) и независимой Грузии, глава её «эмигрантского» правительства в первой половине 50-х).
Но шпионско-разведывательная организация Гегечкори состоит сугубо из мингрельцев».
Этих планов громадьё
Между тем именно в 1949–1952 гг. советская контрразведка нередко обнаруживала в Аджарии «протурецкие» прокламации о необходимости «воссоединения» Аджарии с Турцией. Но в тот же период в научных и историко-литературных СМИ Грузии стали публиковаться материалы об этноязыковой сопряженности мингрел и турок, о необходимости
«более глубокого изучения»
мингрельской истории и культуры.
Также вспомнили и о притеснениях мингрелов. И не только в царской России. Но и в первой половине 1930-х. То есть в то время, когда руководство Грузии возглавляли
«ставленники троцкистско-зиновьевского блока шпионов и диверсантов».
Очевидно, что такие публикации поощрялись всё той же группой Барамия, которую ЦК ВКП (б) небезосновательно обвинил 9 ноября 1951 года в антисоветском мингрельском национализме.
У планов вторжения в СССР в дни «мингрельского дела» немало подтверждений. И не только документальных.
Так, армянские подпольные организации мстителей за геноцид (1948–1952 гг.) сообщали советской стороне о подготовке вблизи турецкой границы с Аджарией военных складов, пунктов радиоразведки, вертолётных площадок и других объектов, где нередкими гостями были военные из США.
О том же сообщали подпольная компартия Турция и курдские партизаны.
Но в тот же период невдалеке от Аджарии регулярно проводились военные маневры турецких войск. А многие турецкие СМИ развернули кампанию о том, что
«пора бы вспомнить»
о российском отторжении от Турции Батуми с Аджарией в 1878 году.
Кроме того, пантюркистские и антисоветские прокламации уже с середины 1947-го активно проникали в Аджарию, Азербайджан, Месхетию (юго-запад Грузии, откуда в 1943–1944 г.г. были выселены турки-месхетицы).
Вышинский обличает
В связи со столь комплексным антисоветизмом Анкары, политуправление советских войск в Болгарии направило 9 апреля 1947 года в отдел международной информации ЦК ВКП(б) информацию «К политическому положению Турции в начале 1947 г.».
В этом документе отмечалось, что
«турецкое правительство, помимо содержания большой армии, проводит целый ряд военно-мобилизационных мероприятий, вдохновляет и поддерживает злобную пропаганду против СССР и Болгарии.(«Информационная сводка о политическом положении Турции в начале 1947 года, 09.04.1947 г.», РГАСПИ, ф.17, оп. 128, д. 1115).
Власти производят частичную эвакуацию населения из приграничных с СССР Карса и Ардагана, объясняя это некоей «растущей опасностью со стороны Советского Союза».
Власти производят частичную эвакуацию населения из приграничных с СССР Карса и Ардагана, объясняя это некоей «растущей опасностью со стороны Советского Союза».
Андрей Вышинский – обвинитель, постпред в ООН, глава МИД СССР
Вскоре советская сторона назвала вещи своими именами, впрямую обвинив Турцию в подготовке вторжения в СССР. Причем заявлено это было послом СССР в ООН А.Я. Вышинским на заседании поликомитета Генассамблеи ООН 24 октября 1947 года:
«Нацистский МИД еще 2 декабря 1941 года известил нацистский генералитет о проповеди турками идея независимых или, по крайней мере, внешне независимых тюркских государственных образований в Крыму, на Северном Кавказе, в Азербайджане, причем в обоих последних – в качестве частей «Кавказского государства», включающего и Батуми с Аджарией».(«Известия», 1947, 28 октября).
Со всей очевидностью в отношениях с Турцией назревала война. В такой ситуации руководство СССР предписало окончательную «зачистить» от турок всё советское Причерноморье. 4 апреля 1949 года политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О выселении турецких граждан, турок, не имеющих гражданства, и бывших турецких граждан, принятых в советское гражданство, проживающих на Черноморском побережье и в Закавказье».
Это было сделано
«в связи с их, в большинстве своем, тунеядством и участием в распространении пантюркистской и антисоветской пропаганды.(РГАСПИ, ф.17, оп.162, д.40).
А отправили их весьма далеко — сугубо в Томскую область».
А отправили их весьма далеко — сугубо в Томскую область».
Смелость по-турецки
В Анкаре понимали, что на любые военные провокации в аджарском секторе границы и, тем более, на вторжение в Аджарию последует незамедлительный ответ СССР. И, скорее всего, настолько масштабный, что затронет всю обширную территорию Восточной Турции. Но, чувствуя за спиной поддержку, блефовали до последнего.
Москва в 1945–1952 гг. регулярно требовала вернуть Армении и Грузии территории, переданные Турции в 1920–1921 гг., и приостановила (до февраля 1953 года включительно) действие советско-турецких договоров 1920–1921 гг. Уже были готовы варианты военной операции на востоке Турции в случае максимального обострения взаимоотношений.
И даже были назначены руководители «новых» партийных обкомов в том же регионе. Такой сценарий облегчался и тем, что до 1952 года, когда Турцию приняли в НАТО, уровень её военного сотрудничества с США и НАТО не мог обеспечить успешного противодействия советскому вторжению.
Но сложившееся положение усугублялось ещё и тем, что американские пункты радиоразведки с середины 1948 года устанавливались невдалеке от границ Турции с Грузией и Арменией.
А посольство СССР в Турции 17 декабря 1949 года сообщало в советский МИД о:
«более активных антисоветских акциях и мероприятиях «общественных» эмигрантских организаций в Турции аджарцев, абхазов, азербайджанцев, месхетинцев, черкесов, чеченцев, которые призывают «восстановить» турецкий суверенитет в Аджарии и Нахичевани, поддержать там некие «группы», выступающие за выход из СССР и за союзничество с Турцией.(ЦГА АР, ф.28, оп.4).
Есть подозрения и ряд косвенных фактов, что все эти группы – под инструкторами из ЦРУ США и турецкой разведки MIT».
Есть подозрения и ряд косвенных фактов, что все эти группы – под инструкторами из ЦРУ США и турецкой разведки MIT».
Нарочитая смелость Анкары подпитывалась тем, что в рамках США–НАТО к тому времени было разработано до 10 планов атомного удара по СССР с военным вторжением в его пределы. Причем и то, и другое – и с турецкой территории.
В этой связи Андрей Вышинский, возглавивший советский МИД, направил членам Политбюро свыше 50 сообщений посольства СССР в Турции о возможной турецко-натовской подрывной работе на Кавказе.
В пояснительной записке к этим сообщениям Вышинский отмечал:
«Турецкое правительство своими практическими делами показало, что оно проводит открыто враждебную антисоветскую политику.(РГАСПИ, ф.82, оп.2, д.1329).
При всемерной поддержке со стороны правящих кругов Турции активизировали свою антисоветскую деятельность пантюркисты.
Американцы проявляют особый интерес к ним, имея в виду использование их в осуществлении своих планов подрывной работы в СССР и странах народной демократии.
С учетом такой ситуации и других факторов, можно ожидать пограничных провокаций, чтобы затем «обвинить» СССР в некоей агрессии и «оправдать» военное вторжение из Турции в Закавказье.
Так же, как «оправдывал» Гитлер войну с СССР».
При всемерной поддержке со стороны правящих кругов Турции активизировали свою антисоветскую деятельность пантюркисты.
Американцы проявляют особый интерес к ним, имея в виду использование их в осуществлении своих планов подрывной работы в СССР и странах народной демократии.
С учетом такой ситуации и других факторов, можно ожидать пограничных провокаций, чтобы затем «обвинить» СССР в некоей агрессии и «оправдать» военное вторжение из Турции в Закавказье.
Так же, как «оправдывал» Гитлер войну с СССР».
Словом, нарастание кризиса в советско-турецких взаимоотношениях в конце 40-х – начале 50-х годов совпадало по времени с выявлением планов мингрельского руководства Грузии.
Которое, как показывают вышеупомянутые факты и тенденции в этих взаимоотношениях, было составной частью турецко-натовских планов по дестабилизации Грузии. И Закавказья в целом.
Аджария – почти Турция?
Аппетиты Турции насчет Аджарии не убавились и с распадом СССР.
По многим данным, не меньше половины промышленных мощностей в нынешних Батуми и Аджарии в целом уже принадлежит де-юре или де-факто турецкому бизнесу.
Новые экономические объекты, если строятся там, то почти исключительно турецкими компаниями. Турецкий язык фактически стал параллельным языком в Аджарии. А Батумский порт – давно уже главный «принимающий» военных судов Турции и НАТО.
Вот как оценивает нынешнюю ситуацию в регионе известный грузинский политолог Гамлет Чипашвили – бывший постпред Аджарии в Тбилиси:
«Турция фактически уже отобрала у нас Аджарию – и в религиозном, и в экономическом плане.
В Аджарии давно функционируют десятки различных мусульманских организаций, они финансируются правительством Турции.
Главная цель этого курса – обращение всё большего количества местного населения, и не только аджарцев, в ислам».
В Аджарии давно функционируют десятки различных мусульманских организаций, они финансируются правительством Турции.
Главная цель этого курса – обращение всё большего количества местного населения, и не только аджарцев, в ислам».
Более того,
«в Аджарии местные уже опасаются разговаривать на родном языке – это не нравится туркам, в руках которых уже весь бизнес автономной республики».
Эксперт продолжает:
«Например, батумский аэропорт уже фактически аэропорт Турции.
Там никаких таможенных процедур турки не проходят: они прилетают в Батуми, свободно пересекают границу, сразу садятся в автобус – и всё. Так же по обратному маршруту.
Таможенный досмотр турецкие фуры тоже не проходят в Аджарии.
Словом, уже можно говорить о том, что Аджария постепенно стала «турецким регионом», теперь лишь формально входящим в состав Грузии».
Там никаких таможенных процедур турки не проходят: они прилетают в Батуми, свободно пересекают границу, сразу садятся в автобус – и всё. Так же по обратному маршруту.
Таможенный досмотр турецкие фуры тоже не проходят в Аджарии.
Словом, уже можно говорить о том, что Аджария постепенно стала «турецким регионом», теперь лишь формально входящим в состав Грузии».