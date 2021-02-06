Оккупация Аджарии в 1950-х – миф или блеф?

«Извечные мечты турок:



уничтожить половину русского человеческого потенциала,

захватить территории, включая Кавказ».

Из заявления постпреда СССР в ООН Андрея Вышинского

Известия, 28 октября 1947 г.

Искусство возможного

Искусство невозможного

«Мингрельская националистическая группа т. Барамия преследует цель захватить в свои руки важнейшие посты в партийном и государственном аппарате Грузии и выдвинуть на них мингрельцев».

«Грузинская политэмиграция в Париже, как известно, обслуживает своей шпионской информацией о положении в Грузии американскую разведку.



В последнее время американская разведка стала давать предпочтение шпионской информации от Гегечкори (мингрел, политический деятель Российской Империи (в 1918–1921 гг.) и независимой Грузии, глава её «эмигрантского» правительства в первой половине 50-х).



Но шпионско-разведывательная организация Гегечкори состоит сугубо из мингрельцев».

Этих планов громадьё

«более глубокого изучения»

«ставленники троцкистско-зиновьевского блока шпионов и диверсантов».

«пора бы вспомнить»

Вышинский обличает

«турецкое правительство, помимо содержания большой армии, проводит целый ряд военно-мобилизационных мероприятий, вдохновляет и поддерживает злобную пропаганду против СССР и Болгарии.



Власти производят частичную эвакуацию населения из приграничных с СССР Карса и Ардагана, объясняя это некоей «растущей опасностью со стороны Советского Союза».

(«Информационная сводка о политическом положении Турции в начале 1947 года, 09.04.1947 г.», РГАСПИ, ф.17, оп. 128, д. 1115).



Андрей Вышинский – обвинитель, постпред в ООН, глава МИД СССР

«Нацистский МИД еще 2 декабря 1941 года известил нацистский генералитет о проповеди турками идея независимых или, по крайней мере, внешне независимых тюркских государственных образований в Крыму, на Северном Кавказе, в Азербайджане, причем в обоих последних – в качестве частей «Кавказского государства», включающего и Батуми с Аджарией».

(«Известия», 1947, 28 октября).

«в связи с их, в большинстве своем, тунеядством и участием в распространении пантюркистской и антисоветской пропаганды.



А отправили их весьма далеко — сугубо в Томскую область».

(РГАСПИ, ф.17, оп.162, д.40).

Смелость по-турецки

«более активных антисоветских акциях и мероприятиях «общественных» эмигрантских организаций в Турции аджарцев, абхазов, азербайджанцев, месхетинцев, черкесов, чеченцев, которые призывают «восстановить» турецкий суверенитет в Аджарии и Нахичевани, поддержать там некие «группы», выступающие за выход из СССР и за союзничество с Турцией.



Есть подозрения и ряд косвенных фактов, что все эти группы – под инструкторами из ЦРУ США и турецкой разведки MIT».

(ЦГА АР, ф.28, оп.4).

«Турецкое правительство своими практическими делами показало, что оно проводит открыто враждебную антисоветскую политику.



При всемерной поддержке со стороны правящих кругов Турции активизировали свою антисоветскую деятельность пантюркисты.



Американцы проявляют особый интерес к ним, имея в виду использование их в осуществлении своих планов подрывной работы в СССР и странах народной демократии.



С учетом такой ситуации и других факторов, можно ожидать пограничных провокаций, чтобы затем «обвинить» СССР в некоей агрессии и «оправдать» военное вторжение из Турции в Закавказье.



Так же, как «оправдывал» Гитлер войну с СССР».

(РГАСПИ, ф.82, оп.2, д.1329).

Аджария – почти Турция?

«Турция фактически уже отобрала у нас Аджарию – и в религиозном, и в экономическом плане.



В Аджарии давно функционируют десятки различных мусульманских организаций, они финансируются правительством Турции.



Главная цель этого курса – обращение всё большего количества местного населения, и не только аджарцев, в ислам».

«в Аджарии местные уже опасаются разговаривать на родном языке – это не нравится туркам, в руках которых уже весь бизнес автономной республики».

«Например, батумский аэропорт уже фактически аэропорт Турции.



Там никаких таможенных процедур турки не проходят: они прилетают в Батуми, свободно пересекают границу, сразу садятся в автобус – и всё. Так же по обратному маршруту.



Таможенный досмотр турецкие фуры тоже не проходят в Аджарии.



Словом, уже можно говорить о том, что Аджария постепенно стала «турецким регионом», теперь лишь формально входящим в состав Грузии».