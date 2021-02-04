Зенитный комплекс «Деривация-ПВО». Вопрос боеприпасов

Самоходная установка 2С38 из состава комплекса "Деривация-ПВО". Фото Минобороны РФ
В интересах войсковой противовоздушной обороны ведется разработка самоходного зенитного артиллерийского комплекса 1К150 «Деривация-ПВО». Основное внимание в этом проекте уделяется непосредственно зенитной самоходке 2С38 с 57-мм автоматической пушкой. Кроме того, создаются новые боеприпасы и средства обеспечения боевой работы.
Вопрос боеприпасов
«Главным калибром» комплекса 1К150 является современная 57-мм автоматическая пушка 2А90. Это орудие было разработано нижегородским ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав НПК «Уралвагонзавод») и предлагается для использования на новом семействе боевых модулей вместе с разными платформами.
В основе изделия 2А90 лежит конструкция орудия С-60, созданного еще в сороковых годах. Новая пушка сохраняет камору старой конструкции под унитарные выстрелы 57х348 мм SR. За счет этого обеспечивается полная совместимость с существующими снарядами, что позволяет использовать накопленные складские запасы. Кроме того, ведется разработка совершенно новых боеприпасов с теми или иными особенностями.
Первыми в боекомплект 2А90 и 1К150 вошли существующие выстрелы с осколочной трассирующей гранатой 53-ОР-281 и с бронебойным трассирующим снарядом 53-БР-281, разработанные в прошлом для С-60. Такие выстрелы имеют массу 6,6 кг; снаряд весит 2,8 кг. Осколочный боеприпас несет заряд в 153 г взрывчатого вещества, бронебойный – только 13 г, но способен пробивать до 100 мм брони на дистанции 1 км.
Снаряды семейства "281" для орудий С-60. Фото Russianarms.ru
Выстрелы семейства «281» все еще имеются на армейских складах, и «Деривация-ПВО» может использовать этот запас. Однако старые боеприпасы имеют ограниченные характеристики. В первую очередь, претензии вызывают характеристики точности и кучности. Недостатки старых снарядов не позволяют в полной мере реализовать преимущества современных пушек и систем управления огнем.
Новое поколение снарядов
Несколько лет назад стало известно, что в КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана ведется проработка облика перспективного управляемого артиллерийского снаряда (УАС) в калибре 57 мм. Позже стали известны некоторые технические подробности такого проекта.
Осколочно-фугасный УАС с неизвестным индексом по своим габаритам должен был соответствовать существующим боеприпасам и использоваться со стандартной 348-мм гильзой. В головной части снаряда предлагалось поместить одноканальную рулевую машинку и раскладываемые в полете рули. Центральная часть корпуса отдавалась под боезаряд, а в донной поместили раскладываемый стабилизатор и приемник лазерного излучения.
Снаряд такой конструкции должен «лететь по лучу» и поражать цель за счет неконтактного взрывателя. По расчетам, 57-мм изделие должно было иметь массу чуть более 2 кг и нести до 400 г взрывчатого вещества. Такой заряд позволял получить могущество на уровне 76-мм артиллерийских снарядов.
Возможная схема выстрела с 57-мм управляемым снарядом. 1 - защитный колпак; 2 - центрирующий поясок; 3 - гильза; 4 - привод рулей; 5 - неконтактный датчик цели; 6 - боезаряд; 7 - стабилизатор. Графика Nevskii-bastion.ru
Параллельно создавался т.н. многофункциональный снаряд. Он не имеет средств наведения, но получает программируемый взрыватель с возможность установки точки подрыва. Подобный боеприпас может эффективно использоваться при стрельбе по наземным и воздушным целям.
Ранее появлялись новости об испытаниях новых снарядов. Так, в прошлом году новые изделия проверялись стрельбой по БПЛА. В конце января НПК «Уралвагонзавод» вновь рассказала о работе над тремя новыми снарядами. Созданы и испытываются многофункциональный, управляемый и подкалиберный бронебойный снаряды. Точные характеристики таких изделий пока не раскрываются.
Довезти и зарядить
Для ускорения и упрощения подготовки к боевой работе в состав комплекса «Деривация-ПВО» включена транспортно-загрузочная машина 9Т260. Она способна перевозить большое количество разнообразных боеприпасов и передавать их зенитной самоходке 2С38. Макет 9Т260 впервые показали на одной из выставок прошлого, а к настоящему времени на испытания вывели полноценный опытный образец.
ТЗМ для 1К150 построена на трехосном шасси «Торнадо-У» от завода «Урал». На шасси монтируются защищенная кабина и крупный бронированный корпус для размещения полезной нагрузки. Доступ к грузу в нескольких отсеках обеспечивается через распашные бортовые двери, а также через кормовую дверь. Для удобства работы экипажа предусматриваются откидные боковые площадки. В комплект ТЗМ входит транспортер для перегрузки боеприпасов на боевую машину. Все операции осуществляются расчетом из двух человек.
ТЗМ 9Т260 в походном положении. Фото ЦНИИ "Буревестник"
Машина 9Т260 перевозит в четырех отсеках до 592 унитарных 57-мм снарядов. Также имеется место для 10 коробок с 2 тыс. патронов 7,62х54 мм R и для двух упаковок с 24 боеприпасов для системы 902 «Туча». Подготовленный расчет способен полностью загрузить ТЗМ за 2 часа. Подготовка к перегрузке боеприпасов на боевую машину занимает не более 5 мин. На передачу полного боекомплекта уходит ок. 20 мин. Одна ТЗМ одновременно может выдавать снаряды и патроны двум самоходным установкам.
Перспективы артиллерии
В настоящее время все компоненты комплекса 1К150 «Деривация-ПВО» проходят различные испытания и подтверждают заявленные характеристики. Летом прошлого года «Уралвагонзавод» сообщил о завершении предварительных испытаний боевой машины 2С38. После этого стартовало производство опытно-промышленной партии техники.
Государственные испытания комплекса планируется завершить в 2022 г. Вскоре после этого ожидается решение о запуске серийного производства и поставке техники в войска. Первые комплексы поступят в строевые части не позднее 2022-23 гг., а затем начнется полноценное переоснащение войсковой ПВО.
Очевидно, что в государственных испытаниях будет задействован полноценный зенитный артиллерийский комплекс со всеми штатными элементами. На полигон отправятся как боевая машина 2С38, так и транспортно-загрузочная 9Т260. Кроме того, проверку с новым орудием должен пройти весь предлагаемый спектр боеприпасов, как старых типов, так и разрабатываемых в настоящее время.
Комплексный подход
Следует ожидать, что готовый ЗАК 1К150 «Деривация-ПВО» хорошо покажет себя на испытаниях и будет рекомендован к серии. Поступив войска, он даст подразделениям ПВО новые преимущества и обеспечит решение более широкого круга задач. Рост эффективности и появление новых возможностей прямо связаны с разработкой перспективных боеприпасов и средств обеспечения.
Транспортно-загрузочная машина в рабочем положении. Фото ЦНИИ "Буревестник"
Предполагается, что на поле боя машина 2С38 будет бороться с фронтовой авиацией, авиационными средствами поражения и беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, не исключается стрельба по наземным целям. Специфика такой работы предусматривает активную стрельбу и значительный расход боеприпасов. Соответственно, зенитную самоходку должен сопровождать подвозчик боекомплекта.
В состав комплекса 1К150 включена ТЗМ 9Т260, перевозящая четыре полных боекомплекта артиллерийских снарядов и способная в минимальное время передать их боевой машине. При этом ТЗМ, как и самоходка, имеет защиту от пуль и осколков, что снижает риски и особенно важно ввиду наличия на борту большого количества снарядов.
В отличие от зенитной артиллерии предыдущих поколений, новая «Деривация-ПВО» получает эффективные цифровые средства управления огнем, что повышает эффективность стрельбы. Также положительным фактором является применение современных средств связи, включающих ЗАК в быстродействующие контуры управления войсковой ПВО.
За счет этих мер комплекс, используя даже снаряды старых типов, способен показать превосходство над системами аналогичного калибра предыдущих поколений. Для дальнейшего роста характеристик разрабатываются принципиально новые боеприпасы. К примеру, анонсированный УАС или многоцелевой выстрел с программируемым взрывателем способны резко повысить эффективность огня как по воздушным, так и по наземным целям.
Таким образом, при разработке нового малокалиберного орудия и артиллерийских систем на его основе используется комплексный подход. Он позволяет наиболее полно реализовать все преимущества повышенной энергетики 57-мм снаряда и получить максимально возможные характеристики. Результат такого подхода в виде готовых образцов поступит в российскую армию в ближайшие годы.