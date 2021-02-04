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Зенитный комплекс «Деривация-ПВО». Вопрос боеприпасов

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Самоходная установка 2С38 из состава комплекса "Деривация-ПВО". Фото Минобороны РФ


В интересах войсковой противовоздушной обороны ведется разработка самоходного зенитного артиллерийского комплекса 1К150 «Деривация-ПВО». Основное внимание в этом проекте уделяется непосредственно зенитной самоходке 2С38 с 57-мм автоматической пушкой. Кроме того, создаются новые боеприпасы и средства обеспечения боевой работы.

Вопрос боеприпасов


«Главным калибром» комплекса 1К150 является современная 57-мм автоматическая пушка 2А90. Это орудие было разработано нижегородским ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав НПК «Уралвагонзавод») и предлагается для использования на новом семействе боевых модулей вместе с разными платформами.

В основе изделия 2А90 лежит конструкция орудия С-60, созданного еще в сороковых годах. Новая пушка сохраняет камору старой конструкции под унитарные выстрелы 57х348 мм SR. За счет этого обеспечивается полная совместимость с существующими снарядами, что позволяет использовать накопленные складские запасы. Кроме того, ведется разработка совершенно новых боеприпасов с теми или иными особенностями.

Первыми в боекомплект 2А90 и 1К150 вошли существующие выстрелы с осколочной трассирующей гранатой 53-ОР-281 и с бронебойным трассирующим снарядом 53-БР-281, разработанные в прошлом для С-60. Такие выстрелы имеют массу 6,6 кг; снаряд весит 2,8 кг. Осколочный боеприпас несет заряд в 153 г взрывчатого вещества, бронебойный – только 13 г, но способен пробивать до 100 мм брони на дистанции 1 км.


Снаряды семейства "281" для орудий С-60. Фото Russianarms.ru

Выстрелы семейства «281» все еще имеются на армейских складах, и «Деривация-ПВО» может использовать этот запас. Однако старые боеприпасы имеют ограниченные характеристики. В первую очередь, претензии вызывают характеристики точности и кучности. Недостатки старых снарядов не позволяют в полной мере реализовать преимущества современных пушек и систем управления огнем.

Новое поколение снарядов


Несколько лет назад стало известно, что в КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана ведется проработка облика перспективного управляемого артиллерийского снаряда (УАС) в калибре 57 мм. Позже стали известны некоторые технические подробности такого проекта.

Осколочно-фугасный УАС с неизвестным индексом по своим габаритам должен был соответствовать существующим боеприпасам и использоваться со стандартной 348-мм гильзой. В головной части снаряда предлагалось поместить одноканальную рулевую машинку и раскладываемые в полете рули. Центральная часть корпуса отдавалась под боезаряд, а в донной поместили раскладываемый стабилизатор и приемник лазерного излучения.

Снаряд такой конструкции должен «лететь по лучу» и поражать цель за счет неконтактного взрывателя. По расчетам, 57-мм изделие должно было иметь массу чуть более 2 кг и нести до 400 г взрывчатого вещества. Такой заряд позволял получить могущество на уровне 76-мм артиллерийских снарядов.

Зенитный комплекс «Деривация-ПВО». Вопрос боеприпасов

Возможная схема выстрела с 57-мм управляемым снарядом. 1 - защитный колпак; 2 - центрирующий поясок; 3 - гильза; 4 - привод рулей; 5 - неконтактный датчик цели; 6 - боезаряд; 7 - стабилизатор. Графика Nevskii-bastion.ru

Параллельно создавался т.н. многофункциональный снаряд. Он не имеет средств наведения, но получает программируемый взрыватель с возможность установки точки подрыва. Подобный боеприпас может эффективно использоваться при стрельбе по наземным и воздушным целям.

Ранее появлялись новости об испытаниях новых снарядов. Так, в прошлом году новые изделия проверялись стрельбой по БПЛА. В конце января НПК «Уралвагонзавод» вновь рассказала о работе над тремя новыми снарядами. Созданы и испытываются многофункциональный, управляемый и подкалиберный бронебойный снаряды. Точные характеристики таких изделий пока не раскрываются.

Довезти и зарядить


Для ускорения и упрощения подготовки к боевой работе в состав комплекса «Деривация-ПВО» включена транспортно-загрузочная машина 9Т260. Она способна перевозить большое количество разнообразных боеприпасов и передавать их зенитной самоходке 2С38. Макет 9Т260 впервые показали на одной из выставок прошлого, а к настоящему времени на испытания вывели полноценный опытный образец.

ТЗМ для 1К150 построена на трехосном шасси «Торнадо-У» от завода «Урал». На шасси монтируются защищенная кабина и крупный бронированный корпус для размещения полезной нагрузки. Доступ к грузу в нескольких отсеках обеспечивается через распашные бортовые двери, а также через кормовую дверь. Для удобства работы экипажа предусматриваются откидные боковые площадки. В комплект ТЗМ входит транспортер для перегрузки боеприпасов на боевую машину. Все операции осуществляются расчетом из двух человек.


ТЗМ 9Т260 в походном положении. Фото ЦНИИ "Буревестник"

Машина 9Т260 перевозит в четырех отсеках до 592 унитарных 57-мм снарядов. Также имеется место для 10 коробок с 2 тыс. патронов 7,62х54 мм R и для двух упаковок с 24 боеприпасов для системы 902 «Туча». Подготовленный расчет способен полностью загрузить ТЗМ за 2 часа. Подготовка к перегрузке боеприпасов на боевую машину занимает не более 5 мин. На передачу полного боекомплекта уходит ок. 20 мин. Одна ТЗМ одновременно может выдавать снаряды и патроны двум самоходным установкам.

Перспективы артиллерии


В настоящее время все компоненты комплекса 1К150 «Деривация-ПВО» проходят различные испытания и подтверждают заявленные характеристики. Летом прошлого года «Уралвагонзавод» сообщил о завершении предварительных испытаний боевой машины 2С38. После этого стартовало производство опытно-промышленной партии техники.

Государственные испытания комплекса планируется завершить в 2022 г. Вскоре после этого ожидается решение о запуске серийного производства и поставке техники в войска. Первые комплексы поступят в строевые части не позднее 2022-23 гг., а затем начнется полноценное переоснащение войсковой ПВО.

Очевидно, что в государственных испытаниях будет задействован полноценный зенитный артиллерийский комплекс со всеми штатными элементами. На полигон отправятся как боевая машина 2С38, так и транспортно-загрузочная 9Т260. Кроме того, проверку с новым орудием должен пройти весь предлагаемый спектр боеприпасов, как старых типов, так и разрабатываемых в настоящее время.

Комплексный подход


Следует ожидать, что готовый ЗАК 1К150 «Деривация-ПВО» хорошо покажет себя на испытаниях и будет рекомендован к серии. Поступив войска, он даст подразделениям ПВО новые преимущества и обеспечит решение более широкого круга задач. Рост эффективности и появление новых возможностей прямо связаны с разработкой перспективных боеприпасов и средств обеспечения.


Транспортно-загрузочная машина в рабочем положении. Фото ЦНИИ "Буревестник"

Предполагается, что на поле боя машина 2С38 будет бороться с фронтовой авиацией, авиационными средствами поражения и беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, не исключается стрельба по наземным целям. Специфика такой работы предусматривает активную стрельбу и значительный расход боеприпасов. Соответственно, зенитную самоходку должен сопровождать подвозчик боекомплекта.

В состав комплекса 1К150 включена ТЗМ 9Т260, перевозящая четыре полных боекомплекта артиллерийских снарядов и способная в минимальное время передать их боевой машине. При этом ТЗМ, как и самоходка, имеет защиту от пуль и осколков, что снижает риски и особенно важно ввиду наличия на борту большого количества снарядов.

В отличие от зенитной артиллерии предыдущих поколений, новая «Деривация-ПВО» получает эффективные цифровые средства управления огнем, что повышает эффективность стрельбы. Также положительным фактором является применение современных средств связи, включающих ЗАК в быстродействующие контуры управления войсковой ПВО.

За счет этих мер комплекс, используя даже снаряды старых типов, способен показать превосходство над системами аналогичного калибра предыдущих поколений. Для дальнейшего роста характеристик разрабатываются принципиально новые боеприпасы. К примеру, анонсированный УАС или многоцелевой выстрел с программируемым взрывателем способны резко повысить эффективность огня как по воздушным, так и по наземным целям.

Таким образом, при разработке нового малокалиберного орудия и артиллерийских систем на его основе используется комплексный подход. Он позволяет наиболее полно реализовать все преимущества повышенной энергетики 57-мм снаряда и получить максимально возможные характеристики. Результат такого подхода в виде готовых образцов поступит в российскую армию в ближайшие годы.
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14 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 05:21
    +3
    Да даже переснаряжение гильз позволит нехило сэкономить, что уж говорить о снарядах, переоснащение новыми взрывателями обычное дело!
    1. пехотинец2020
      пехотинец2020 Сегодня, 07:20
      0
      Привязка к существующим запасам боеприпасов (и, соответственно, к их устаревающей конструкции) как попытка сыкономить имеет и негативную сторону - тормозится развитие системы вооружения. "Палка о двух концах". Такое решение не является удачным по умолчанию, кажды раз нужно прорабатывать отдельно.
      Примеров в истории полно. Навскидку, решение по боеприпасу к ЗиС-3: решили остаться на боеприпасе к старой пушке обр.1902 г. Плюсы известны, минусы тоже (массовая дивизионная и, реально, противотанковая пушка, оказалась относительно маломощной против танков).
      Очевидно все просчитали, старые боеприпасы пригодны и их переснаряжение не потребуется? И, кстати, старый выстрел для С-60 достаточно технологически геморойный (по используемым материалам).
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 07:31
        0
        Цитата: пехотинец2020
        Такое решение не является удачным по умолчанию, кажды раз нужно прорабатывать отдельно.
        Ерунда какая, то что до войны было - слабо связано с нынешним положением, Деривация создана не под старый боеприпас, просто возможность использования старого боеприпаса - приятный бонус. И 57 мм баллистически на момент создания был близок к совершенству, чем плохо новый, программируемый например, взрыватель вкрутить в старый снаряд? Просто болванка снаряда не копейки стоит, отнюдь.
  2. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 05:58
    +3
    Хммм....Раньше на заборах писали: Осторожно,армяне ! Теперича,всюду "китайский след" ! Что в "миру " не создадут ; как вскоре у китайцев появляется ! Вот и в "данном случае"...китайцы разрабатывают(разработали...) 57-мм управляемый снаряд с двухдиапазонной ГСН (полуактивная лазерная+тепловизионная...)! Это получается,супротив российского "телеуправляемого" 57-мм снаряда с управлением по лазерному лучу... (Вообще-то, при радарном обнаружении и сопровождении цели,целесообразно и разработка боеприпаса с радиокомандной коррекцией...)
    1. Старый танкист
      Старый танкист Сегодня, 06:33
      +1
      На "Деривации" нет радара. Только оптикоэлектронные приборы.
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 07:24
        0
        Цитата: Старый танкист
        На "Деривации" нет радара. Только оптикоэлектронные приборы.

        Нет... what так пусть будет ! yes
      2. DDZ57
        DDZ57 Сегодня, 07:28
        0
        На "Деривации" нет радара.


        Слева от орудия плоская прямоугольная фазированная решетка - антенна радара.
    2. DDZ57
      DDZ57 Сегодня, 07:23
      +2
      По управляемому снаряду в калибре 57мм работает BAE Systems - Ordnance for Rapid Kill of Attack Craft - ORKA - аэродинамические органы управления.
      57мм с импульсной коррекцией - ALaMO от компании L3.
      (https://forums.eagle.ru/topic/119230-upravljaemye-57-mm-snarjady-bae-systems-orka-i-l3-alamo).
      США также работают по боеприпасу в кал. 50мм - радиокомандная импульсная коррекция.
  3. sen
    sen Сегодня, 07:07
    +1
    Область применения 57-мм управляемых снарядов.
    Небольшие БЛА - безусловно, но ударные БЛА, вертолеты и самолеты будут использовать управляемое оружие большей дальности, чем дальность выстрела 57-мм снаряда. И стоит вопрос, насколько 57-мм управляемые снаряды будут эффективны против УАБ, УР, ну и ПТУР?
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 07:24
      0
      Вы разве не видели ролики из того же Карабаха, как БПЛА висели над позициями и безнаказанно сбрасывали свои "подарки" противнику.
    2. Фома Н.
      Фома Н. Сегодня, 07:27
      0
      Цитата: sen
      И стоит вопрос, насколько 57-мм управляемые снаряды будут эффективны против УАБ, УР, ну и ПТУР?

      Ответ на этот вопрос есть в обсуждаемой статье:
      Снаряд такой конструкции должен «лететь по лучу» и поражать цель за счет неконтактного взрывателя.

      ГПЭ в БЧ на показанной схеме не видно. Так, что без прямого попадания эффективность по УАБ, УР, ПТУР при подрыве неконтактным взрывателем будет никакая. И еще лучом придется держать каждую такую цель, которых над полем боя множество, до попадания УАС в нее. В общем этот УАС годится только против вертолетов и дронов-камикадзе.
  4. Фома Н.
    Фома Н. Сегодня, 07:10
    0
    За счет этих мер комплекс, используя даже снаряды старых типов, способен показать превосходство над системами аналогичного калибра предыдущих поколений.

    Используя снаряды старых типов (ОФС ОР-281) "Деривация-ПВО" сможет бороться только с авиацией 50-х годов прошлого века, когда была создана ЗСУ-57-2, т.е. ничего показать неспособен. Без новых боеприпасов не стоило даже "огород городить".
    1. D16
      D16 Сегодня, 07:25
      0
      Без новых боеприпасов не стоило даже "огород городить".

      А если затачивать ее под боеприпасы новых типов, логичнее было бы делать пушку- ПУшку? smile гладкоствольной.
  5. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:19
    0
    Вопрос конечно интересный, а ведь старые снаряды нужно использовать для обучения расчетов при освоении этой Деривации, до автоматизма доводить навыки. Старыми попадут, думаю и новыми не промахнутся. А мышечная память, это великое дело.