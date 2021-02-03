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Израиль модернизировал комплекс активной защиты Trophy

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Израиль модернизировал комплекс активной защиты Trophy

Израиль модернизировал комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy. Как сообщает Jane’s со ссылкой на сообщение компании Rafael, модернизированная версия комплекса получила электронно-оптическую систему кругового обзора.


Как пояснил вице-президент израильской компании Майкл Лурье, система получила ряд новых датчиков, значительно улучшающих работу комплекса "по ряду параметров". Новый комплекс уже поставляется в Армию обороны Израиля (АОИ) для установки на танки Merkava Mk 4 и тяжелые бронетранспортеры Namer. Ранее поставленные системы пройдут модернизацию до уровня нового комплекса.

Кроме того, Израиль уже предложил США модернизировать комплексы Trophy, поставленные для оснащения танков M1 Abrams американской армии. О завершении контракта на поставку систем активной защиты в США компания Rafael сообщила в начале января этого года.

Подчеркивается, что компания ведет постоянную работу по улучшению системы активной защиты Trophy.

КАЗ Trophy в предыдущем облике имеет обнаруживающую РЛС Elta EL/M-2133 с четырьмя неподвижными антеннами с ФАР, и две поворотные пусковые установки, выстреливающие картечные осколочные выстрелы для поражения подлетающих противотанковых боеприпасов.

Комплекс предназначен для поражения относительно малоскоростных гранат РПГ и ракет ПТУР и не способен поражать подкалиберные снаряды и высокоскоростные ПТУР. Подобно другим современным комплексам защиты, установленный на танк, Trophy накладывает серьезные ограничения на нахождение пехоты у боевой машины.
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101 комментарий
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  1. Victor_B
    Victor_B Вчера, 17:13
    -2
    Новость из серии - мой сын стал на год старше! (Какая неожиданность!)
    Модернизация военной техники ведется даже до принятия на вооружение, а Трофи уже воюет.
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 17:14
    +12
    Всегда считал "колесницу", самым комфортным и защищённой для экипажа.
    1. lucul
      lucul Вчера, 17:17
      -18
      Всегда считал "колесницу", самым комфортным и защищённой для экипажа.

      Возьми с полки пирожок .
      1. Dym71
        Dym71 Вчера, 17:29
        +4
        Цитата: lucul
        Возьми с полки пирожок .

        Хоменташ! yes
    2. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:21
      -14
      Для войны с бедуинами, в пустыне, в борьбе с воинами, вооруженными калашами, копьями и стрелами, верхом на верблюдах - безусловно))

      Этот танк показал верх , безусловно)))
    3. Doccor18
      Doccor18 Вчера, 17:29
      +4
      Меня всегда удивляло, почему Израиль свои танки Меркава (так широко разрекламированные) не поставляют на экспорт. Все системы вооружений, в разработке которых страна преуспела (БПЛА, ЗРК, КАЗы бронетехники и пр.) продают... а танки - нет...
      1. Роман1970_1
        Роман1970_1 Вчера, 17:42
        +7
        Ударные беспилотники тоже нет
      2. профессор
        профессор Вчера, 17:45
        +4
        Цитата: Doccor18
        Меня всегда удивляло, почему Израиль свои танки Меркава (так широко разрекламированные) не поставляют на экспорт. Все системы вооружений, в разработке которых страна преуспела (БПЛА, ЗРК, КАЗы бронетехники и пр.) продают... а танки - нет...

        Потому как запрет на экспорт был снят лишь совсем недавно.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Вчера, 21:00
          +2
          Цитата: профессор

          Потому как запрет на экспорт был снят лишь совсем недавно.

          Мне кажется в первую очередь из-за того что у нам производство бронетехники это мелкосерийное пооизводство и нет смысла ради одного двух заказов делать крупную инвестицию в производство.
          1. профессор
            профессор Вчера, 22:02
            +4
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: профессор

            Потому как запрет на экспорт был снят лишь совсем недавно.

            Мне кажется в первую очередь из-за того что у нам производство бронетехники это мелкосерийное пооизводство и нет смысла ради одного двух заказов делать крупную инвестицию в производство.

            Нет. Просто был запрет МО на экспорт. Погуглите.
            1. Bad_gr
              Bad_gr Вчера, 22:45
              0
              Грузия вела переговоры о закупке 200 танков "Меркава".
              ....Рони Мело, бывший мэр Тель-Авива продавал оружие в Грузию, отвечал за продвижение сделки по продаже 200 тяжелых танков "Меркава". Сделку в последний момент отменило правительство....

               Показать / Скрыть текст
              1. ironic
                ironic Сегодня, 00:04
                +3
                Тройку. Отменили ввиду не жeлния портить отношения с РФ и в качестве ответа получили замораживание сделок по ПВО с Ираном.
          2. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 03:34
            0
            Цитата: Арон Заави
            Мне кажется в первую очередь из-за того что у нам производство бронетехники это мелкосерийное пооизводство
            Хрена себе, какое знание экономики! lol
      3. SovAr238A
        SovAr238A Вчера, 18:05
        +1
        Цитата: Doccor18
        Меня всегда удивляло, почему Израиль свои танки Меркава (так широко разрекламированные) не поставляют на экспорт. Все системы вооружений, в разработке которых страна преуспела (БПЛА, ЗРК, КАЗы бронетехники и пр.) продают... а танки - нет...


        А пример широкой рекламы предоставите?
        Ну может фотографии нахождения танка на мировых выставках?
        1. avib
          avib Вчера, 20:13
          +3
          Цитата: SovAr238A
          А пример широкой рекламы предоставите?
          Ну может фотографии нахождения танка на мировых выставках?


          10 лет назад уже выставляли.... ну не купят - так не купят. Вроде на нужды ЦАХАЛ не успевают строить.

          1. ironic
            ironic Вчера, 23:48
            +3
            Вроде как по 30 штук в год успевают.
        2. Doccor18
          Doccor18 Вчера, 21:11
          +2
          Цитата: SovAr238A
          Цитата: Doccor18
          Меня всегда удивляло, почему Израиль свои танки Меркава (так широко разрекламированные) не поставляют на экспорт. Все системы вооружений, в разработке которых страна преуспела (БПЛА, ЗРК, КАЗы бронетехники и пр.) продают... а танки - нет...


          А пример широкой рекламы предоставите?
          Ну может фотографии нахождения танка на мировых выставках?

          Eurosatory-2010 в Париже.
      4. XXXIII
        XXXIII Вчера, 18:14
        0
        Цитата: Doccor18
        Меня всегда удивляло, почему Израиль свои танки Меркава (так широко разрекламированные) не поставляют на экспорт. Все системы вооружений, в разработке которых страна преуспела (БПЛА, ЗРК, КАЗы бронетехники и пр.) продают... а танки - нет...

        Потому как будет ну очень плохая реклама танку, они это понимают. Продали бы в хорошие руки, опытные, но у этих стран есть свои танки.
      5. lopvlad
        lopvlad Вчера, 20:44
        -4
        Цитата: Doccor18
        почему Израиль свои танки Меркава (так широко разрекламированные) не поставляют на экспорт.


        потому как дорогой гроб для танкистов не всякая страна готова покупать.Лучше и надежнее советских а теперь и российских танков нет а главное всё по приемлемой цене.
      6. bk0010
        bk0010 Вчера, 20:50
        +8
        Цитата: Doccor18
        почему Израиль свои танки Меркава (так широко разрекламированные) не поставляют на экспорт
        Меркава выполняет задачи мобильного дота и оптимизирован под них. Мало кому (из тех, у кого есть деньги) нужно такое изделие, предпочитают что-то более классическое.
    4. Пленник
      Пленник Вчера, 17:58
      -16
      laughing Хлопцы из «Хезболлаха», что почикали их у вади Салуки обожрались бы от Вашего поста. Насчет комфорта не скажу, но защищеность...Ну, если считаете. Дай Вам боже оказаться внутри. Хотя я бы выбрал КВ. laughing
      1. voyaka uh
        voyaka uh Вчера, 18:04
        +15
        Это было до установки КАЗ Трофи. Именно потери в засаде у вади Саллука
        стали триггером, ускорившим оснащение всех танков КАЗами Трофи.
        1. Пленник
          Пленник Вчера, 18:11
          0
          winked После установки видимо ещё повода не было.
          1. ironic
            ironic Вчера, 19:26
            +2
            Было, в Газе. Не прокатило.
        2. XXXIII
          XXXIII Вчера, 18:16
          +6
          Цитата: voyaka uh
          Это было до установки КАЗ Трофи. Именно потери в засаде у вади Саллука
          стали триггером, ускорившим оснащение всех танков КАЗами Трофи.

          Двойной выстрел ПТРК пройдет КАЗ-трофи?
          1. voyaka uh
            voyaka uh Вчера, 18:27
            +15
            Да. Это проверяли американцы у себя, перед тем, как выбрать
            Трофи для танков Абрамс.
            Стреляли одновременно нескольким ракетами.
            1. XXXIII
              XXXIII Вчера, 19:21
              0
              Цитата: voyaka uh
              Да. Это проверяли американцы у себя, перед тем, как выбрать
              Трофи для танков Абрамс.
              Стреляли одновременно нескольким ракетами.

              Это с разных сторон или в одно место? Просто интересен момент после первого отстрела появляется дым, огонь и систему тупо маскирует, а второй уже может пройти КАЗ.
              1. ironic
                ironic Вчера, 23:42
                +2
                Важен не этот момент, а определение тандемного выстрела, тогда можно просчитать зарание и два выстрела один за другим с нужным интервалом.
            2. Пленник
              Пленник Вчера, 19:26
              -1
              winked А чьими ракетами стреляли?
              1. XXXIII
                XXXIII Вчера, 19:39
                +2
                Цитата: Пленник
                winked А чьими ракетами стреляли?

                Своими наверно, другие разве есть, а может экспортные какие. Интересно ещё "спайки" и "ждевелины" проходят своё родное?! laughing Вообще там тест нужен по полной программе, все виды ПТРК и всё ровно 100% не будет. Не все ПТРК можно найти в нужной комплектации.
                1. ironic
                  ironic Вчера, 23:43
                  +3
                  На воне вообще ничего не бывает 100%-ным, можно только стремится к наилучшей защите и совершенствовать её по мере появления новых средств поражения.
          2. ironic
            ironic Вчера, 19:26
            +2
            Уже не пройдет. 30-ка и подобные взята в рассчет.
            1. XXXIII
              XXXIII Вчера, 19:43
              -4
              Цитата: ironic
              Уже не пройдет. 30-ка и подобные взята в рассчет.

              Терминатора точно не пройдет ни абрамс, ни меркова. Сначала терминатор снесет все навесы, потом птурами закидает. laughing
              1. ironic
                ironic Вчера, 23:33
                +4
                Ну с РФ то Израиль никогда в боестолкновение не попадет напрямую, я надеюсь. Практика СССР, опять же надеюсь, в безвозвратном прошлом. А если будет продан наши соседям среди вероятных противников, то на нашем боевом теаре, там где более актуальна Меркава, то прежде, чем подойдет к ней на дальность выстрела 30-мм, система "Барак" вычислит его как преимущественную цель и подставит под 120мм пушку, а ПТУР у него, если не ошибаюсь, не сверхзвуковой, значит Трофи может защитить. Если же в ближнем бою на застроенной местности, то там он в относительно скором будущем сможет встретится с боевыми машинами меньшей массы, намного большей маневренности и плотности автоматического огня, по тем же пушкам и ПТУРам его боевого модуля, а так же более легкими Спайками, чем дальнобойный NLOS и баражирующими боеприпасами. Так что без ответа не останется.
                1. Старый танкист
                  Старый танкист Сегодня, 06:48
                  0
                  На "Терминаторе" как раз-таки ПТУР "Атака" - сверхзвуковой. Так что против него "Трофи" неэффективен.
            2. Bad_gr
              Bad_gr Вчера, 22:57
              +3
              Цитата: ironic
              Уже не пройдет. 30-ка и подобные взята в рассчет.

              У 30-ки летят 2-е ракеты почти одновременно : на первую реагирует КАЗ, практически сразу за ней идёт ракета с тандемным зарядом (против ДЗ и основной брони). И КАЗ успевает перезарядится ?
              1. ironic
                ironic Вчера, 23:35
                +2
                Это уже пройдено, апгрейд в не последнюю очередь направлен против тандемных боеприпасов. Т.е. именно против РПГ-30 и иже с ним. Наиболее важная часть противодействия это определение тандемного выстрела, апгрейд железа проще.
                1. Bad_gr
                  Bad_gr Вчера, 23:42
                  +2
                  Цитата: ironic
                  апгрейд в не последнюю очередь направлен против тандемных боеприпасов.

                  У 30-ки помимо тандемного боеприпаса, ещё одна ракета летит перед ним.
                  1. ironic
                    ironic Вчера, 23:46
                    +2
                    Двойной выстрел так же распознаётся новым алгоритмом. Такое оружие, как 30-ка было одним из первых целей апгрейда.
        3. lopvlad
          lopvlad Вчера, 20:46
          0
          Цитата: voyaka uh
          Это было до установки КАЗ Трофи.


          а теперь видимо меркава стал непобедим .
          1. ironic
            ironic Вчера, 23:36
            +3
            Неубиваемой техники не существует, но это ж не значит, что её не нужно защищать.
      2. ironic
        ironic Вчера, 19:24
        +2
        На что сами танкисты отреагорвали следущим образом, не будь это Меркава, те кто смог выжить, точно не выжил бы. О такой вот смех.
        1. poquello
          poquello Вчера, 19:32
          +3
          Цитата: ironic
          не будь это Меркава, те кто смог выжить, точно не выжил бы.

          чет знакомое, а вспомнил -
          "потому что мы Банда!"
          1. ironic
            ironic Вчера, 19:49
            -3
            Мне не знакомо, я за вашим эфиром не слежу.
            1. poquello
              poquello Вчера, 20:15
              +1
              Цитата: ironic
              Мне не знакомо, я за вашим эфиром не слежу.

              ...Тут на дорогу выходит дед с ружьем. Банда останавливается, дед наставляет ружье и говорит: "Со всех по стольнику, иначе морды набью". Байкеры молча скидываются. Дед собирает деньги и уходит в лес. Банда молча стоит на дороге. Минут через пять вожак оборачивается к своим: "Ага, деньги-то отобрал, а побить-то побоялся! А все потому что мы банда, банда!"
              1. ironic
                ironic Вчера, 20:42
                -3
                Следуя вашей логике, дед, поломав начисто несколько мотоциклов, похоронил троих сыновей, а банда одного байкера и большую часть мотоциклов починив за короткое время, ушла, а дед ещё долго восстанавливал крышу, сарай и забор...и теперь из погреба ни ногой.
    5. d1975
      d1975 Вчера, 20:15
      +6
      Возможно , только он чисто для них , на ЕТВД он сколько в болотах или в грязи будет защищён ? ДА для них может быть , но не более того . А если проще , только гонять бармалеев !
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 17:20
    +3
    А как эта система переживет очередь из крупнокалиберного пулемета? Чисто с технической точки зрения... Скоростные боеприпасы она не берет... Только ПТУРСы и те старые? Хотя, откуда у партизан современные скоростные боеприпасы?
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Вчера, 17:25
      +5
      Цитата: Горный стрелок
      А как эта система переживет очередь из крупнокалиберного пулемета? Чисто с технической точки зрения... Скоростные боеприпасы она не берет... Только ПТУРСы и те старые? Хотя, откуда у партизан современные скоростные боеприпасы?

      Не переживёт совершенно! Собственно и поражаться они (КАЗ) должны в первую очередь, в том числе «снайперским огнём».
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Вчера, 18:20
        +1
        Цитата: Охотовед 2
        числе «снайперским огнём»

        Так "антиматериальные винтовки" для этого и существуют.
        1. Попуас
          Попуас Вчера, 18:31
          +3
          Ага...с шашкою на танк бросится казак... laughing
        2. Попуас
          Попуас Вчера, 18:32
          0
          Ага...с шашкою на танк бросится казак... laughing
      2. Старый танкист
        Старый танкист Сегодня, 06:55
        +1
        Это тоотко если партизанами/диверсантами из засады. В общевойсковом бою по маневрирующей цели ведущей эффективный огонь из пушки на дальности около 2000м ну очень трудно точным "снайперским" огнём поразить КАЗ. В сам танк бы попасть.
    2. ironic
      ironic Вчера, 19:30
      +3
      Это не игра и техники с неубиваемостью не бывает. А переживает она ответным выстрелом по огневой точке. Как и любая другая техника.
      Сверхзвуковые не берет, а дозвуковые берет и новые.
    3. d1975
      d1975 Вчера, 20:18
      +4
      Да не переживайте , надо продадут или достанут . Как показала Сирия , было бы желание , а возможности всегда у них есть .Сколько всего всплыло там вы знаете не хуже меня . hi
    4. Маки Авелльевич
      Маки Авелльевич Сегодня, 07:24
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      А как эта система переживет очередь из крупнокалиберного пулемета?

      как и любая бренная система.
  4. Русь
    Русь Вчера, 17:21
    +3
    Кроме того, Израиль уже предложил США модернизировать комплексы Trophy, поставленные для оснащения танков M1 Abrams американской армии.

    Докатились... Израиль "гегемонов" учит... belay
  5. Арон Заави
    Арон Заави Вчера, 17:21
    +6
    Это выглядит как то так.

  6. Mouse
    Mouse Вчера, 17:26
    +4
    Нет.... техника на то и техника... модернизации требует со временем, в чем новость? Штаты поучают?
  7. профессор
    профессор Вчера, 17:43
    +9
    Комплекс предназначен для поражения относительно малоскоростных гранат РПГ и ракет ПТУР и не способен поражать подкалиберные снаряды и высокоскоростные ПТУР.

    Комплекс предназначен для поражения относительно малоскоростных гранат РПГ и ракет ПТУР и является единственным в мире КАЗ установленным на строевых танках и единственным в мире КАЗ обладающим успешным боевым опытом. Не сообщается способен ли он поражать подкалиберные снаряды и высокоскоростные ПТУР.

    Подобно другим современным комплексам защиты, установленный на танк, Trophy накладывает серьезные ограничения на нахождение пехоты у боевой машины.

    В отличии от других современных комплексов защиты, установленный на танк, Trophy не накладывает серьезные ограничения на нахождение пехоты у боевой машины так вероятность поражения пехоты составляет менее одного процента.

    ПС
    Не надо благодарности за редактирование. hi
    1. poquello
      poquello Вчера, 17:53
      -6
      Цитата: профессор
      Trophy не накладывает серьезные ограничения на нахождение пехоты у боевой машины так вероятность поражения пехоты составляет менее одного процента.

      а приедет американская пехтура Вам морду лица бить, когда свою поранит
      1. ironic
        ironic Вчера, 19:39
        +2
        Или поблагодарит, что есть чем прикрыться от РПГ в том числе последних моделей. wink
        1. poquello
          poquello Вчера, 20:20
          -2
          Цитата: ironic
          Или поблагодарит, что есть чем прикрыться от РПГ в том числе последних моделей. wink

          че? эта фигня не шариками ватными от РПГ отбивается, стойте рядом люди добрые ))))))))))))))
          1. ironic
            ironic Вчера, 20:36
            +2
            Угу и стоят ведь позади Намера, а он этими самыми шариками и отбивается. Как в том анекдоте - не видишь, а она есть. В Газе сначала тоже смеялись, больше не смеются.
            1. poquello
              poquello Вчера, 21:43
              -1
              Цитата: ironic
              Угу и стоят ведь позади Намера

              а под хамером то и вообще совсем спокойно ))))))))))))))
              1. ironic
                ironic Вчера, 21:57
                +2
                А на боевом диване ещё спокойнее. wink
                1. poquello
                  poquello Вчера, 22:01
                  -2
                  Цитата: ironic
                  А на боевом диване ещё спокойнее. wink

                  воот, правильно, не надо писать
                  Цитата: профессор
                  Trophy не накладывает серьезные ограничения на нахождение пехоты у боевой машины
                  1. ironic
                    ironic Вчера, 22:10
                    +3
                    А почему же вы пишите? Вы же явно не за Намером сейчас стоите. И не под Хамером лежите.
                    1. poquello
                      poquello Вчера, 23:48
                      -2
                      Цитата: ironic
                      А почему же вы пишите? Вы же явно не за Намером сейчас стоите. И не под Хамером лежите.

                      гыы, Вам кто писать запрещает?

                      понаделали буцефалов )))))))))))))))
                      1. ironic
                        ironic Вчера, 23:54
                        +4
                        Вообще то резервистом я ездил на таком


                        A судя по откопанной вами фотке, юмор получился тоскливый такой, не смотря на ко-во смайликов...
                      2. poquello
                        poquello Сегодня, 00:08
                        -4
                        Цитата: ironic
                        A судя по откопанной вами фотке, юмор получился тоскливый такой

                        а че? чем не намер? надпись не та?
  8. poquello
    poquello Вчера, 19:25
    -6
    Цитата: профессор
    единственным в мире КАЗ обладающим успешным боевым опытом

    )))))))))))))))))) арену то по боле испытывали, не смешите
    1. ironic
      ironic Вчера, 19:38
      +1
      И перечень отраженных ударов можно? Хотябы частичный, в боевой обстановке.
  9. ironic
    ironic Вчера, 19:36
    +1
    Сейчас тебе расскажут, что ты понятия не имеешь, что такое пехота и даже не знаешь, что такое быква "Пы", потому что это буква Русского языка, а ты Израильтянин. Сказано поражает, зачит поражает. На Русском языке сказано. А на Иврите может и не поражать, но это же портал не на Иврите! wink
  10. Комментарий был удален.
  • Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Вчера, 18:12
    +4
    Цитата: профессор
    Комплекс предназначен для поражения относительно малоскоростных гранат РПГ и ракет ПТУР


    А говоря об относительно малоскоростных ПТУР - какие конкретно ракеты можно привести в пример? Разумеется из числа тех, что могут быть у вероятного противника израиля, допустим из числа его соседей?
    9М133 например остановит этот КАЗ?
    Это самая вероятная вещь, которым могут пальнуть по израильским танкам. (Самая обычная ракета, самого обычного экспортного варианта Kornet-E.)
    М?
    1. ironic
      ironic Вчера, 19:41
      +1
      Все дозвуковые боеприпасы.
    2. профессор
      профессор Вчера, 21:36
      +4
      Цитата: Emil Mamedoff
      Цитата: профессор
      Комплекс предназначен для поражения относительно малоскоростных гранат РПГ и ракет ПТУР


      А говоря об относительно малоскоростных ПТУР - какие конкретно ракеты можно привести в пример? Разумеется из числа тех, что могут быть у вероятного противника израиля, допустим из числа его соседей?
      9М133 например остановит этот КАЗ?
      Это самая вероятная вещь, которым могут пальнуть по израильским танкам. (Самая обычная ракета, самого обычного экспортного варианта Kornet-E.)
      М?

      Уже останавливал.

      ПС
      "Израиль" имя собственное. Пишется с заглавной буквы.
      1. Bad_gr
        Bad_gr Вчера, 23:37
        +1
        По фильму КАЗ отработал по "Корнету", Вампиру" и "Конкурсу". По "Корнету" скорость его ракеты не нашёл (написано "до звуковая"), а вот по другим - не шибко то и высокие:
        РПГ-29 "Вампир" скорость ракеты 255 м/с
        9М113 "Конкурс - скорость ракеты 208 м/с

        Наша КАЗ "Арена работает против боеприпасов со скоростями 70-700 м/с
        1. профессор
          профессор Сегодня, 07:18
          +1
          Цитата: Bad_gr
          Наша КАЗ "Арена работает против боеприпасов со скоростями 70-700 м/с

          Ваша КАЗ Арена работает исключительно на рекламных проспектах. В войсках ее нет, опыта боевого применения нет.
  • Угахан
    Угахан Вчера, 18:24
    -11
    Пусть ещё в Ливан сунутся
    и гореть будут как и раньше.
    Хезболла тоже неимоверно
    закалилась и окрепла в боях.
    Эта реклама у бойцов
    Хезболлы вызывает
    гомерический хохот.
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 18:38
      +8
      От чего они в Ливане закалились. Израиль может весь Ливан с лица земли сровнять одними авианалётами.
      1. ironic
        ironic Вчера, 19:44
        +2
        Даже при всем безобразии во время Второй Ливанской, потери хизбалонов были минимум в 3 раза больше Израильских по разным источникам и это Израиль был совершенно не готов к той войне.
    2. ironic
      ironic Вчера, 19:42
      +2
      И наверное поэтому их старшие бородатые дядьки в юпках сидят по бункерам в Ливане и хохотнуть даже перед опорожнением боятся.
    3. avib
      avib Вчера, 20:21
      0
      Цитата: Угахан
      Пусть ещё в Ливан сунутся
      и гореть будут как и раньше.
      Хезболла тоже неимоверно
      закалилась и окрепла в боях.
      Эта реклама у бойцов
      Хезболлы вызывает
      гомерический хохот.

      Уж закалилась в боях с ИГИЛ.
      Джихадмобили, тойота с пулемётом и как венец творения - Т55. Закалилась Хизбалла непадецки.
      Просто видимо ИГИЛ решили не задействовать штурмовую авиацию, ударные вертолёты, новые танки и ракеты. Решили попридержать на будущее.
    4. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Вчера, 21:01
      +3
      Цитата: Угахан
      Эта реклама у бойцов
      Хезболлы вызывает
      гомерический хохот.

      На диване, в деревне Гадюкино да, да хохочут laughing

      А вот в районе Дахния (оплот хизбалы) 700 семей поминают своих и в основном плачут, а герой со звучным русским словом реально в штаны и прячется по сей день по ямам, раньше тоже был такой же герой та же веревка хорошо смазана.
  • cmax
    cmax Вчера, 19:39
    +6
    Ну что тут можно сказать, молодцы, по возможности берегут своих ребят. Конечно, если бы Минобороны у них синагоги строило и новую парадную форму ввело для маршалов, этого могло бы и не быть! Зато на параде как красиво смотрится новая парадная форма Российской армии. Активная защита для техники может подождать.
  • rocket757
    rocket757 Вчера, 19:40
    0
    Против "бармалеев" самое то ... НО, "бармалеи", теперь, вооружаются не по детски!!! а уж армейские, всегда будут иметь открывашку, для любой "консервной банки"!!!
  • Алт22
    Алт22 Вчера, 20:39
    +1
    Против парного, с минимальным интервалом, пуска ПТРК, он не сработает - точнее, сработает только против одного ПТРК, второй спокойно подлетает и поражает цель. Дальность модернизированного Корнет-Д - до 10 километров, бронепробиваемость - 1400 мм гомогенной брони, а у "Меркавы" броня имеет эквивалент 1200 мм, ну и дальность прицельной стрельбы - как минимум втрое меньше дальности стрельбы "Корнета" - при встрече с этим ПТРК "Меркаве" не поздоровится.
    1. ironic
      ironic Вчера, 22:05
      +1
      Проапгрейднутая версия введена именно ради успешного противодействия тандемным боеприпасам. Поэтому сработает, сработает. Именно под эти ПТРК и будут проводится апгрейды Меркавы и Намера, а боевая система "барак" с элементами AI для последней четверки, создана именно, чтобы таким стрелкам от ответки не поздоровилось и слинять не успели.

      P.S. Намер, за счет отсутсия тяжелой башни и орудия, бронирован сильнее Меркавы.
      1. sharp-lad
        sharp-lad Вчера, 22:38
        +1
        Тандемная и с лидирующим зарядом не одно и тоже. Врятли "Trophy" сможет легко "переварить" удары "Крюка".
        1. ironic
          ironic Сегодня, 00:01
          +2
          Одна из прямых целей апгрейда именно преградить дорогу Крюку и аналогичным.
    2. Читателль 2013
      Читателль 2013 Вчера, 22:16
      0
      Любопытно, как часто вы стреляете на 10 киллометров
    3. poquello
      poquello Вчера, 22:33
      0
      Цитата: Алт22
      Против парного, с минимальным интервалом, пуска ПТРК, он не сработает - точнее, сработает только против одного ПТРК, второй спокойно подлетает и поражает цель.

      а в чём сложность то? ведёт две цели и всё, одна в одну это уже большой вопрос а так какие проблемы
    4. Маки Авелльевич
      Маки Авелльевич Сегодня, 07:34
      0
      Цитата: Алт22
      Против парного, с минимальным интервалом, пуска ПТРК, он не сработает - точнее, сработает только против одного ПТРК, второй спокойно подлетает и поражает цель.

      возможно итак.
      но каждый кто был рядом с двигающинся танком (даже на учениях) знает что танк вещь опасная и земля трясётся вокруг него ( и не только земля).
      особенно если он пытается тебя отправить к берегам славной реки Стикс и потому попасть в него одной ракетой с близкого растояния стрёмно и трудно. "парными" же атаками синхронно нападать это уже из разряда блокбастеров.
  • lopvlad
    lopvlad Вчера, 20:56
    0
    Комплекс предназначен для поражения относительно малоскоростных гранат РПГ и ракет ПТУР и не способен поражать подкалиберные снаряды и высокоскоростные ПТУР. Подобно другим современным комплексам защиты, установленный на танк, Trophy накладывает серьезные ограничения на нахождение пехоты у боевой машины.


    делали,делали но не доделали ?

    ибо вот это
    модернизированная версия комплекса получила электронно-оптическую систему кругового обзора.
    и это
    система получила ряд новых датчиков, значительно улучшающих работу комплекса "по ряду параметров"
    улучшить защиту от тех же тандемных боеприпасов явно не способно ибо алгоритм работы комплекса остался тем же.


    является единственным в мире КАЗ установленным на строевых танках и единственным в мире КАЗ обладающим успешным боевым опытом


    боевым опытом в войне с кем ?
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Вчера, 21:31
      -1
      Цитата: lopvlad
      боевым опытом в войне с кем ?

      Ну хотя бы с этим
      1. poquello
        poquello Вчера, 22:36
        -1
        Цитата: Vitaly Gusin
        Цитата: lopvlad
        боевым опытом в войне с кем ?

        Ну хотя бы с этим

        ящиками в вас кидались?
        1. Vitaly Gusin
          Vitaly Gusin Вчера, 23:36
          +1
          Цитата: poquello
          ящиками в вас кидались?

          Если ваша профессия повар, то вы случайно попали на этот сайт.
          А ЕСЛИ РАБОТАЕТЕ НА "ПОВОРА", ТОГДА ВСЕ ПУТЕМ lol
    2. ironic
      ironic Вчера, 22:07
      +2
      Алгоритм не остался тем же, там даже кое что в железе поменялось.
  • yfast
    yfast Сегодня, 01:33
    0
    Цитата: Vitaly Gusin
    Цитата: lopvlad
    боевым опытом в войне с кем ?

    Ну хотя бы с этим

    Откуда фото? Если из Дамаска, то вроде бы всё законно, против турков там всяких.
  • Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 05:51
    +1
    Я в КАЗах не великий знаток (30 лет назад постоял у истоков и пошел в другую сторону) но в описании системы навскидку вижу как минимум одну прореху - две подвижные пушки. Т.е. система не сможет отреагировать при одновременном подлете 3х ракет/гранат с разных сторон.