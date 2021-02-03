Израиль модернизировал комплекс активной защиты Trophy

Израиль модернизировал комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy. Как сообщает Jane’s со ссылкой на сообщение компании Rafael, модернизированная версия комплекса получила электронно-оптическую систему кругового обзора.
Как пояснил вице-президент израильской компании Майкл Лурье, система получила ряд новых датчиков, значительно улучшающих работу комплекса "по ряду параметров". Новый комплекс уже поставляется в Армию обороны Израиля (АОИ) для установки на танки Merkava Mk 4 и тяжелые бронетранспортеры Namer. Ранее поставленные системы пройдут модернизацию до уровня нового комплекса.
Кроме того, Израиль уже предложил США модернизировать комплексы Trophy, поставленные для оснащения танков M1 Abrams американской армии. О завершении контракта на поставку систем активной защиты в США компания Rafael сообщила в начале января этого года.
Подчеркивается, что компания ведет постоянную работу по улучшению системы активной защиты Trophy.
КАЗ Trophy в предыдущем облике имеет обнаруживающую РЛС Elta EL/M-2133 с четырьмя неподвижными антеннами с ФАР, и две поворотные пусковые установки, выстреливающие картечные осколочные выстрелы для поражения подлетающих противотанковых боеприпасов.
Комплекс предназначен для поражения относительно малоскоростных гранат РПГ и ракет ПТУР и не способен поражать подкалиберные снаряды и высокоскоростные ПТУР. Подобно другим современным комплексам защиты, установленный на танк, Trophy накладывает серьезные ограничения на нахождение пехоты у боевой машины.