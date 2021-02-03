Власти Польши заявили о намерениях развивать атомную энергетику

Первую АЭС, вероятно, начнём строить в Померании.

Власти Польши, которые все последние годы вместе с литовскими коллегами возмущались по поводу «опасности строительства АЭС в Белоруссии», теперь объявили, что готовы развивать собственную атомную энергетику. Как сообщают польские СМИ, в связи с теми проблемами, которые ожидают польскую угольную отрасль на фоне требований от ЕС по экологичности, Варшава рассматривает возможность строительства сразу шести атомных энергоблоков.Для начала нужно отметить, что на территории Польши в своё время начинали строить атомную электростанцию. Это расположенная неподалёку от Гданьска АЭС Жарновец. Проектная мощность АЭС, которую полякам помогали строить советские специалисты, оценивалась в 1860 МВт. АЭС Жарновец начали строить в 1983 году, планируя использовать реакторы ВВЭР-440. Однако в 1990 году строительство прекратили. Официальной причиной прекращения строительства назвали «негативное влияние на окружающую среду».Теперь, судя по всему, польские власти меньше внимания собираются обращать на окружающую среду, а потому в новом проекте «Энергетическая политика Польши 2040» и говорится о планах по развитию атомной энергетики со строительством 6-ти энергоблоков на 4-х площадках.Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртык:Тем временем в газете Polityka Energetyczna указывается на то, что строительство 1-го энергоблока польской АЭС планируется начать до 2026 года. А общая мощность польских АЭС к 2043 году планируется довести до 6-9 ГВт.В том же издании заявлено, что строительство АЭС в Померании «может быть примерно на 70 процентов завершено силами исключительно польских компаний». Однако добавляется, что сотрудничать они будут с некими научно-исследовательскими центрами. О каких конкретно центрах идёт речь, не сообщается, как не сообщается и о том, какие именно реакторы собирается устанавливать на перспективных АЭС Варшава.