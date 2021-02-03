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Власти Польши заявили о намерениях развивать атомную энергетику

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Власти Польши, которые все последние годы вместе с литовскими коллегами возмущались по поводу «опасности строительства АЭС в Белоруссии», теперь объявили, что готовы развивать собственную атомную энергетику. Как сообщают польские СМИ, в связи с теми проблемами, которые ожидают польскую угольную отрасль на фоне требований от ЕС по экологичности, Варшава рассматривает возможность строительства сразу шести атомных энергоблоков.


Для начала нужно отметить, что на территории Польши в своё время начинали строить атомную электростанцию. Это расположенная неподалёку от Гданьска АЭС Жарновец. Проектная мощность АЭС, которую полякам помогали строить советские специалисты, оценивалась в 1860 МВт. АЭС Жарновец начали строить в 1983 году, планируя использовать реакторы ВВЭР-440. Однако в 1990 году строительство прекратили. Официальной причиной прекращения строительства назвали «негативное влияние на окружающую среду».

Теперь, судя по всему, польские власти меньше внимания собираются обращать на окружающую среду, а потому в новом проекте «Энергетическая политика Польши 2040» и говорится о планах по развитию атомной энергетики со строительством 6-ти энергоблоков на 4-х площадках.

Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртык:

Первую АЭС, вероятно, начнём строить в Померании.

Тем временем в газете Polityka Energetyczna указывается на то, что строительство 1-го энергоблока польской АЭС планируется начать до 2026 года. А общая мощность польских АЭС к 2043 году планируется довести до 6-9 ГВт.

В том же издании заявлено, что строительство АЭС в Померании «может быть примерно на 70 процентов завершено силами исключительно польских компаний». Однако добавляется, что сотрудничать они будут с некими научно-исследовательскими центрами. О каких конкретно центрах идёт речь, не сообщается, как не сообщается и о том, какие именно реакторы собирается устанавливать на перспективных АЭС Варшава.
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83 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse
    Mouse Вчера, 17:31
    +15
    Варшава рассматривает возможность строительства сразу шести атомных энергоблоков.

    !!!!!! Даже не смешно... belay
    1. кредо
      кредо Вчера, 18:06
      +21
      Цитата: Mouse
      Варшава рассматривает возможность строительства сразу шести атомных энергоблоков.

      !!!!!! Даже не смешно... belay

      Да уж какой тут смех. В пору задуматься ведущим странам ЕС о действительной необходимости вливания в Польшу таких огромных денежных траншей, чтобы потом она не сказала им "Адью".
      Слишком самостоятельная Польша Германии совсем не нужна, а уж самостоятельная в энергетическом плане и тем более, учитывая то, что Польша пытается завязать на себя Прибалтику, Белоруссию и Украину.
      А учитывая то, что Польша на 99,9% будет выбирать подрядчиком и оператором будущих АЭС не Россию, которая отработанное топливо вывозит в Россию, а любую третью страну, которая отработанное топливо будет оставлять на территории Польши, немцам нужно срочно принимать превентивные меры против такого сложного соседа.
      1. Mouse
        Mouse Вчера, 18:14
        +11
        немцам нужно срочно принимать превентивные меры против такого сложного соседа.

        Глазом не успеют моргнуть.... уже Речь Посполитая 2.0... а нам её с карты стирать...
        bully
      2. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 18:38
        +4
        Цитата: кредо
        А учитывая то, что Польша на 99,9% будет выбирать подрядчиком и оператором будущих АЭС не Россию, которая отработанное топливо вывозит в Россию, а

        Получится как у финнов с последней АЭС. И проблемы с проектом, затем со строительством чехарда, а потом и деньги куда то утекли. Когда задействовано много фирм, хорошего не жди.
        1. Алексей Макарыч
          Алексей Макарыч Вчера, 19:55
          +6
          Пускай амеров выбирают - "Вестингхауз" наш любимый! И не построят, и деньги потратят (попилят), и должны останутся! Даёшь "Форт Трамп" в шести блоках! Реально, насколько знаю, сейчас строить могут только Россия и Китай. И Франция ещё как-то "трепыхается" в этом направлении. (а Европа в целом на термоядерный синтез, по-ходу, надеется. Ну и на эти - ветер/солнце и вода) ;)
          1. Keer
            Keer Вчера, 23:09
            +3
            Европа в целом на термоядерный синтез, по-ходу, надеется
            быстрее Второе Пришествие случится, чем положительный энергетический баланс в установках контролируемого синтеза.
            1. Keer
              Keer Сегодня, 01:00
              0
              Чубайсу про термояд, не расскажите ненароком lol
        2. Olddetractor
          Olddetractor Вчера, 20:02
          +3
          Летать так летать, я им помашу рукой!
          1. Николай Иванов_5
            Николай Иванов_5 Вчера, 20:50
            +2
            Летать пшекам хорошо прожаренными с хрустящей корочкой.
      3. Labrador
        Labrador Вчера, 18:42
        +1
        учитывая то, что Польша на 99,9% будет выбирать подрядчиком и оператором будущих АЭС не Россию

        самые экологичные Westinghouse Electric Company и General Electric поди
        1. Beby
          Beby Вчера, 19:27
          +8
          Цитата: Labrador
          самые экологичные Westinghouse Electric Company и General Electric поди
          Это которые в строительстве (разлетевшейся на куски) АЭС "Фукусима-1" и поставках топлива для оной участвовали ?
          1. Quadro
            Quadro Вчера, 22:03
            +3
            Цитата: Beby
            Цитата: Labrador
            самые экологичные Westinghouse Electric Company и General Electric поди
            Это которые в строительстве (разлетевшейся на куски) АЭС "Фукусима-1" и поставках топлива для оной участвовали ?

            И которые полностью утратили компетенции в этой сфере и все кадры.
        2. Алексей Макарыч
          Алексей Макарыч Вчера, 19:58
          +4
          Таки для поляков - ДА! У господина самое лучшее! Особенно если поднять данные, когда "самые экологичные" последний энергоблок построили/ввели в эксплуатацию и с какими перерасходами по срокам и бюджетам. Но важен сам процесс (для настоящего поляка)!
        3. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 22:53
          +4
          Цитата: Labrador
          учитывая то, что Польша на 99,9% будет выбирать подрядчиком и оператором будущих АЭС не Россию

          самые экологичные Westinghouse Electric Company и General Electric поди

          Естественно. Выбирать Россию в качестве подрядчика для строительства АЭС -
          Это неправильные пчёлы и они дают неправильный мёд

          Польша импортирует около половины потребляемой электроэнергии. Более 90% собственной электроэнергии вырабатывается на тепловых станциях. Которые работают на "агрессивном российском газе" и "тоталитарном российском угле" Польская энергетика зависит от российских поставок на 70-90 % и польские власти это вполне до сих пор устраивало. Собственные запасы бурого угля в Польше погоды не делают, к тому же на буром угле работать может не ТЭС, а школьная котельная максимум.
          Предельно ясно выразил основную цель телометаний Польши бывший министр энергетики США Дэн Бруйетт -
          В случае с Польшей мы помогаем снизить ее энергетическую зависимость от России
          От Вестингауза или от Дж-Э, да и от американского сжиженного газа - это не зависимость. Это для Польши почёт.

          И ещё один вопрос почему-то не обсуждается ни у нас, ни, тем более, в Польше. А если Германия будет против - а она обязательно будет против по многим причинам. А если Германия от имени Евросоюза (как основной "паровоз") скажет: "К ноге"? Америка ТАМ и слова хорошие говорит. А Германия ЗДЕСЬ и кормит. Кого поляки выберут?
          1. Labrador
            Labrador Сегодня, 00:47
            0
            если Германия от имени Евросоюза (как основной "паровоз") скажет: "К ноге"? Америка ТАМ и слова хорошие говорит. А Германия ЗДЕСЬ и кормит. Кого поляки выберут?

            Тут уж смотря на какую диету Германия Польшу посадит (это 1). Что за это будет Германии от гегемона (это 2). Какие будут у руля в Польше (это 3).
            А то что немцы довольны сей польской мечтой не будут это точно.
    2. Ольгович
      Ольгович Вчера, 18:08
      +9
      Цитата: Mouse
      Варшава рассматривает возможность строительства сразу шести атомных энергоблоков.

      !!!!!! Даже не смешно... belay

      Интересно, что Литва , упоминеамая в статье, как ярый противник Белорусской Атомной ЭС, импортирует энергию с грязных угольных ЭС Польши и ....атомных ЭС Скандинавии

      Такая "забота" об окр среде... lol
      1. paul3390
        paul3390 Вчера, 18:27
        +12
        Литва , упоминеамая в статье, как ярый противник Белорусской Атомной ЭС, импортирует энергию с грязных угольных ЭС Польши и ....атомных ЭС Скандинави

        Это другое. Вы должны понимать. Типа - молекулы свободы.. Западный атом - безопасен и миролюбив, в отличие от злобного и воинственного российского...
        1. poquello
          poquello Вчера, 18:58
          +3
          Цитата: paul3390
          Западный атом - безопасен и миролюбив

          в Японии растут лохматые помидоры
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Вчера, 23:10
            +5
            Цитата: poquello
            Цитата: paul3390
            Западный атом - безопасен и миролюбив

            в Японии растут лохматые помидоры

            Просто на Фукусиме открыли кружок "Юный мичуринец". GE Toshiba такие затейники-мичуринцы...
      2. кредо
        кредо Вчера, 18:31
        +6
        Цитата: Ольгович
        Цитата: Mouse
        Варшава рассматривает возможность строительства сразу шести атомных энергоблоков.

        !!!!!! Даже не смешно... belay

        Интересно, что Литва , упоминеамая в статье, как ярый противник Белорусской Атомной ЭС, импортирует энергию с грязных угольных ЭС Польши и ....атомных ЭС Скандинавии

        Такая "забота" об окр среде... lol

        С той пугающей скоростью, с какой Прибалтийские республики избавляются от всей промышленности, что досталась им даром от Российской империи и СССР, им скоро и эта эл.энергия не слишком будет нужна.
        Вернутся в деревни и на хутора, поставят там ветряки или миниГЭС на речках и будут довольствоваться малым. Вот оно счастье по-прибалтийских и мы им в этом препятствовать больше не должны, потому что именно так они видят свою свободу.
      3. Алексей Макарыч
        Алексей Макарыч Вчера, 20:01
        +1
        Таки это же классика! - "вы не понимаете! Это - другое!" Не переживайте - я сам из "непонимающих" - на том стояли, стоим и стоять будем.
      4. BrTurin
        BrTurin Вчера, 20:36
        0
        Цитата: Ольгович
        Интересно, что Литва , упоминеамая в статье, как ярый противник Белорусской Атомной ЭС, импортирует энергию с грязных угольных ЭС Польши и ....атомных ЭС Скандинавии

        только вот...
        "Последние цифры показывают, что 50% всей электроэнергии, а это 77 миллионов киловатт-часов, которые поступают через литовско-белорусскую смычку, является островецкой, а вторая половина – из России. Ровно столько же закупается на латвийской бирже. Эта электроэнергия физически проступает не в Латвию, а через границу в Литву, поскольку у нас очень большой дефицит электроэнергии, мы эту электроэнергию используем и платим за нее", – заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис. Он уточнил, что 77 миллионов киловатт-часов попали в Литву за последние 10 дней, когда БелАЭС работала стабильно.
        https://lv.sputniknews.ru/Baltics/20210203/15120787/Litva-zakupila-elektroenergiyu-s-BelAES-na-4-mln-evro.html
    3. Горный стрелок
      Горный стрелок Вчера, 18:30
      -2
      Цитата: Mouse
      !!!!!! Даже не смешно.

      Закажут у Росатома. laughing Самые современные реакторы, ВВР 1200. Безопасные, мощные, долговечные... Да половина поляков провода порубит и при лучинах будут жить...
    4. RealPilot
      RealPilot Вчера, 21:55
      0
      Им Литва не даст... И ЕС заодно, ибо низзя!
      Они белорусскую АЭС еще не переварили и не приняли как факт, а тут Польша. Хочет не просто энергетическую независимость, а еще и трансграничным поставщиком электроэнергии стать...
  2. Doccor18
    Doccor18 Вчера, 17:34
    +10
    ..теперь объявили, что готовы развивать собственную атомную энергетику.

    Болтовня-болтовней, а экономика может развиваться только с избытком электроэнергии.
    А где взять? Угольную промышленность раздолбали, под веселое улюлюканье "зеленых", газ и нефть из России брать - гордость, из США - дорого...
    Интересно очень, кто им строить будет АЭС? Не китайцы ли...?
    1. Mouse
      Mouse Вчера, 17:36
      +5
      Сама, сама, сама.... laughing
    2. антивирус
      антивирус Вчера, 17:40
      0
      с Марса прилетят рептилоиды--кидок соседей-немцев, те закрывают . польски -строят.
    3. BrTurin
      BrTurin Вчера, 18:32
      0
      Цитата: Doccor18
      Интересно очень, кто им строить будет АЭС?

      В октябре сообщили о соглашении со штатами
      В рамках договоренностей в Польше также будут построены шесть крупных ядерных реакторов.. В соответствии с достигнутыми договоренностями Варшава закупит американские технологии на сумму $18 млрд. "Это 30-летнее соглашение, первое в своем роде, представляет собой прочную связь в сфере энергетики между Соединенными Штатами и Польшей", - отметили в американском Минэнерго. В течение следующих 18 месяцев Вашингтон и Варшава будут вместе работать над отчетом, содержащим проект реализации польской ядерной энергетической программы, а также механизм ее финансирования. https://tass.ru/ekonomika/9757867
      Посмотрим насколько крепки "объятия" - болгары похоже решили вместо Белене новый реактор на Козлодуе - "Во время переговоров они сказали, что не планируют предлагать свой реактор AP-1000 Болгарии, а поддержат идею использования оборудования, которое поставили в рамках проекта «Белене», — сказала Теменужка Петкова на заседании правительства. Она добавила, что Westinghouse будет осуществлять проект с имеющимся оборудованием
      https://eadaily.com/ru/news/2021/01/22/ssha-za-bolgariya-reshila-stroit-rossiysko-amerikanskiy-atomnyy-reaktor
      1. кредо
        кредо Вчера, 18:59
        +3
        Цитата: BrTurin
        AP-1000

        Это вроде как французский реактор, который они всё ни как не могут отладить и сдать заказчику в Финляндии. Реактор по некоторым данным очень "сырой" и пока ещё не имеет положительной истории.
        Но, как видно, охота пуще неволи.
        1. BrTurin
          BrTurin Вчера, 20:15
          0
          Реактор и часть оборудования российские, то что они получили и после суда оплатили, но во главе новой стройки похоже будет Westinghous. Посмотрим что выберут поляки...
          1. PSih2097
            PSih2097 Вчера, 21:07
            +1
            Цитата: BrTurin
            Посмотрим что выберут поляки...

            что скомандуют в обкоме DC, то и выберут...
          2. Quadro
            Quadro Вчера, 22:06
            +1
            Цитата: BrTurin
            Реактор и часть оборудования российские, то что они получили и после суда оплатили, но во главе новой стройки похоже будет Westinghous. Посмотрим что выберут поляки...

            Вестингауз уже профекал все возможности и навыки для постройки аэс, в последние годы ничего не смогли толком построить, зато попилили знатно.
          3. abc_alex
            abc_alex Сегодня, 06:36
            0
            Цитата: BrTurin
            Реактор и часть оборудования российские, то что они получили и после суда оплатили, но во главе новой стройки похоже будет Westinghous. Посмотрим что выберут поляки...

            Вестингауз ничегт возглавлять не может. Поскольку его строительное отделение обанкрочено и ликвидировано несколько лет назад. Более того, он обременён обязательствами по достройке ряжа объектов в США.
            Тем более, никакого российского реактора он строить не сможет. Росатом не торгует электростанциями врозлив. Он строит их сам в рамках комплексной программы, куда никакие вестингхаузы не зовут, не звали и звать не собираются. Возможно, использование части оборудования других разработчиков и производителей, но только после интеграции его в проект самим росатомом.
            Кроме того, вестингхауз отметился крайне низкой компетенцией в Китае, где строительство им АЭС превратилось в цирк с конями.

            Весь смех в том, что мечты поляков о ядерной энергетике натыкаются на два неразрешимых вопроса: строить могут только русские, а их поляки звать не станут в силу клинической русофобии, и... денег нет. У Польши нет денег даже на одну станцию. Она ищет спонсорства у ЕС. А немцы вряд ли отказывались от собственных АЭС для того, чтобы быть обстроенными ими по периметру границ.
      2. pytar
        pytar Сегодня, 00:23
        +2
        болгары похоже решили вместо Белене новый реактор на Козлодуе

        По последная информация выбран вариант на строительство новые реакторы, не на площадке АЭС Белене, а как разширение действующей АЭС Козлодуй. Это означает - российский реактор, оборудоване турбинной залой и турбогенераторная инсталяция General Electric. Нынешние советские реакторы /5-ты и 6-той/ в АЭС Козлодуй, успешно прошли лицензированние соответно до 2047 и 2049 г. Что до уже построенную площадку АЭС Белене, ее судьба не решенна. Правительство заявляет, что разсматривает предложения о поставки американских мини-реакторов новой технологии, чье лицензированние в ЕС ожидается на 2027 года. Такой тип тип малогабаратные-реакторы легко транспортируются, инсталируются на принцип батареях, неограниченно добавляя новые моштностей при надобность. Система гибкая и менее требовательна к инфраструктуре.
    4. Симаргл
      Симаргл Вчера, 18:44
      0
      Цитата: Doccor18
      Угольную промышленность раздолбали, под веселое улюлюканье "зеленых"
      В Европе угля и не осталось особо.
      Цитата: Doccor18
      кто им строить будет АЭС? Не китайцы ли...?
      Чтобы поляка в темноте видно было?
      1. Алексей Макарыч
        Алексей Макарыч Вчера, 20:05
        +5
        Уголь как бы в Польше остался, но добыча дорогая. Из России дешевле. И таки да - рынок придушил польскую добычу. Как и судоверфи Гданьска (привет профсоюзу "Солидарность"!).
        1. Симаргл
          Симаргл Вчера, 21:17
          +1
          Цитата: Алексей Макарыч
          Уголь как бы в Польше остался, но добыча дорогая.
          "Как бы" - всё в этом дело: уголь - самое дешёвое топливо, но добывать остатки дорого.

          Цитата: Алексей Макарыч
          Как и судоверфи Гданьска
          Судоверфи совсем не рынок придушил, а новые "друзья". Рынок добил.
    5. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Вчера, 19:47
      +1
      Угольную не раздолбали. Просто есть лимиты от ЕС на виды электростанций. На АЭС, видимо, остались. Значит будут строить и продавать в Германию.
      Кстати, по моим данным, на Одере строится каскад мини ГЭС. Каждая мощностью в 19 МВт.
      Продажа на Запад энергии выгодно. Пример - те же СП.
  3. svp67
    svp67 Вчера, 17:38
    +9
    Власти Польши,...объявили, что готовы развивать собственную атомную энергетику.
    Эту новость надо рассматривать в комплексе с новостями о том, что страны Прибалтики и Украина отключаются от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией и подключаются к такой системе ЕС...
    Поляки просто решили на этом заработать - "бизнес и ничего личного"
    1. Димид
      Димид Вчера, 18:02
      +2
      А как же"зелёный стандарт ЕС"?
      1. рюрикович
        рюрикович Вчера, 18:09
        +12
        Цитата: Димид
        А как же"зелёный стандарт ЕС"?

        Положенный кому надо на глаз зеленый фантик позволит положить ...гм-гм... на зеленые стандарты... wink laughing
        1. Димид
          Димид Вчера, 18:27
          0
          Нет ,у них так не работает, разве что каким-то чудом пролоббируют через ЕС
          1. BrTurin
            BrTurin Вчера, 20:27
            0
            Цитата: Димид
            каким-то чудом пролоббируют через ЕС

            Так они и не одни - болгары, венгры, чехи - у всех у них АЭС и все собираются строить новые блоки... с другой стороны без АЭС поляки испортят ЕСовцам все планы по декарбонизации, чем замещать их угольную генерацию, а оставлять поляков как исключение, те уже намекали что к 2050 не успеют, может к 2070... так, что может еще ЕС и Ν-сумму раскрутят, намекают, что нужно раскошелиться из Фонда справедливого перехода...
      2. ANB
        ANB Сегодня, 00:10
        0
        . А как же"зелёный стандарт ЕС"?

        Так АЭС - это же зеленее некуда. От радиации то потом зелёное свечение идёт. :)
    2. poquello
      poquello Вчера, 18:45
      +1
      Цитата: svp67
      Поляки просто решили на этом заработать - "бизнес и ничего личного"

      вероятно не поляки а вестингауз недобанкроченный, то бишь страшные американские руки растущие из седалища
    3. abc_alex
      abc_alex Сегодня, 06:42
      0
      Цитата: svp67
      Власти Польши,...объявили, что готовы развивать собственную атомную энергетику.
      Эту новость надо рассматривать в комплексе с новостями о том, что страны Прибалтики и Украина отключаются от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией и подключаются к такой системе ЕС...
      Поляки просто решили на этом заработать - "бизнес и ничего личного"

      Там нет бизнеса. После строительства белорусской АЭС регион энергоизбыточен. Нежелание (не прибалтики) Литвы покупать электричество у России и Белоруссии это чистейшая политика, а как ЕС прддерживает политические придури новоевропейцев, смотрите на примере теоминала СПГ в Литве.
      К тому же Литва и сама носится с проектом новой АЭС, ей её обещали в обмен на закрытие Ингалины. И строить не собираются, именно по причине экономической несостоятельности проекта.
  4. Torins
    Torins Вчера, 17:39
    +10
    Ах вот почему они белорусскую АЭС гнобят, боятся что для своей работы маловато будет...
  5. Тестов
    Тестов Вчера, 17:41
    +7
    А почему строитель АЭС не Франция? Номер 2, после РФ, в атомной отрасли.
    1. Петр Владимирович
      Петр Владимирович Вчера, 17:59
      +1
      Что на самом деле так и есть. Кстати, у французских АЭС всегда купол, способный выдержать прямое попадание Боинга, на котором не висит ничего из оборудования!!!
      1. dmmyak40
        dmmyak40 Вчера, 18:09
        +3
        А у нас не выдержит?
        1. Петр Владимирович
          Петр Владимирович Вчера, 18:26
          +1
          На фотках Бушера тоже купола...
        2. Bad_gr
          Bad_gr Вчера, 22:20
          0
          Цитата: Петр Владимирович
          Кстати, у французских АЭС всегда купол, способный выдержать прямое попадание Боинга,
          Цитата: dmmyak40
          А у нас не выдержит?

          И у нас то же самое. Исключением была Чернобыльская, которая построена по какому-то мудрёному проекту, где топливо проще было загружать. Был бы купол, возможно и никаких бы выбросов в атмосферу не было (всё осталось бы под куполом)
          PS
          Мнение не моё, встречается в темах, про эту аварию.
          1. dmmyak40
            dmmyak40 Вчера, 22:40
            +1
            Работал на Волгодонской АЭС: общался со строителями и инженерами станции, был свидетелем заливки монолитной оболочки энергоблока. Объемы колоссальные: круглосуточная заливка бетоном в течение очень долгого периода. Боингу там вообще делать нечего, запас по прочности отменный.
      2. Jager
        Jager Вчера, 19:48
        +2
        ВВЭРы намного меньше, чем РБМК, занимающие огромную площадь. "Канальники" невозможно закрыть оболочкой, водо-водяные же в этом вопросе ОТНОСИТЕЛЬНО безопаснее. Хотя Фукусима доказала обратное.
        По факту это атомные "самовары". А вот реакторы с жидкометаллическим теплоносителем намного интереснее. Но они намного дороже и сложнее.
      3. Quadro
        Quadro Вчера, 22:08
        0
        Французы?! Смешно. Вторые после нас это китайцы, французы уже скоро как американцы будут.
    2. abc_alex
      abc_alex Сегодня, 06:50
      0
      Цитата: Тестов
      А почему строитель АЭС не Франция? Номер 2, после РФ, в атомной отрасли.

      Потому, что у французов по сути нет "постфукусимского" проекта. Строительство АЭС в Финляндии поксзалоинесостоятельность Арева как организатора и привело к фактической ликвидации ее, как самостоятельной компании. Насколько я помню, сейчас её объекты переданы компании, занимающейся эксплуатацией. И не занимающейся строительством. За самой Аревой висит обременение в виде обязательства достроить и запустить АЭС в Финляндии, с которым она очень хило но справилась на много позже и за много больше денег. Тоесть по сути у французов нет компании-строителя.

      Вообще в серии и без проблем в мире АЭС строят только Росатом и китайцы. И вторые привлекают первых...
  6. Маша
    Маша Вчера, 17:42
    +6
    Имею желание купить дом, но не имею возможности. ...
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 17:50
      -3
      Россия туркам бесплатно строит,потом будем высчитывать.
      1. cniza
        cniza Вчера, 18:01
        +2
        Вы думаете и Польше будет , ну во первых у них есть хозяин и он будет решать , во вторых даже если Польша попросит , Россия точно строить не будет...
        1. Mouse
          Mouse Вчера, 18:08
          +8
          Россия точно строить не будет...

          С этим я бы поспорил.... ваши деньги... как выше сказано, бизнес и ничего личного... вопрос в другом, западло Польше Россию просить.... wink
          1. abc_alex
            abc_alex Сегодня, 06:56
            +1
            Цитата: Mouse
            Россия точно строить не будет...

            С этим я бы поспорил.... ваши деньги... как выше сказано, бизнес и ничего личного... вопрос в другом, западло Польше Россию просить.... wink

            А там денег нет. В том и смех. "Витрина капиталлизма" показывающая радужную статистику, не может найти 5-10 миллиардов для покупки АЭС. Они и со штатовцами то договариваются на постройку по "росатомовской схеме" совместного владения, хотя там у них просто декларация...
            Да имвряд ли Росатом пойдет в Польшу. Любой контракт с ней сейчас -- это заплыв в канализации. Как бы вы не плыли и куда бы ни приплыли вы всегда в де...ме.
  7. Русь
    Русь Вчера, 17:56
    +1
    Власти Польши, которые все последние годы вместе с литовскими коллегами возмущались по поводу «опасности строительства АЭС в Белоруссии», теперь объявили, что готовы развивать собственную атомную энергетику

    Самим к попе припекло.....
  8. Soveticos
    Soveticos Вчера, 18:05
    -2
    Polska бомба в футуре?
  9. Пленник
    Пленник Вчера, 18:09
    +1
    И кто будет строить? winked
    1. XXXIII
      XXXIII Вчера, 18:23
      0
      Цитата: Пленник
      И кто будет строить? winked

      Племянники из Украины. laughing
    2. donavi49
      donavi49 Вчера, 18:52
      +1
      Ну выбор то небольшой:
      Росатом - отпадает.
      NPCIL - возможно, но они даже тысячник только в светлых планах запустят. Да и технологии там не супер.

      HSNPC/DEC/CNNC - барин не позволит. Форт Трамп и атомные станции от мистера Си Цзиньпиня не сочетаются.
      KEPCO - возможно. У них есть хороший реактор и они например ОАЭшникам строят станцию 4х1400.

      Westinghouse - барин одобряет. Но там с технологиями, ценами и темпами будут большие проблемы.
      Кипятильник Hitachi - не подойдет полякам.

      Ну и главный кандидат - Areva. ЕС. Кредиты. Лучшие технологии. Лучшие темпы. Ачивка самого мощного в мире реактора - EPR-1750. Он же один из самых современных и первых третьего поколения.
      1. Бабалайкин
        Бабалайкин Вчера, 19:55
        0
        Арева? EPR-1750 на финской аэс 12 лет допинать не могут) хаха

        https://yle.fi/uutiset/osasto/news/olkiluoto_3_reactor_delayed_yet_again_now_12_years_behind_schedule/11128489

        Пятый ядерный реактор Финляндии начнет регулярную работу не раньше 2021 года, а не в 2009 году, как планировалось изначально.
        1. donavi49
          donavi49 Вчера, 20:48
          0
          Ну так это проблема финов. Китайцам они всего на 1 год просрочили и то там форсмажор (во Франции выявились потенциальные проблемы, и они дорабатывали с перекрытием по надежности) - итого вышло по 8,5 лет. Станция в активной эксплуатации. Для сравнения Китай строит 1000ники за 6-6,5 лет. Вполне себе неплохо 2 года прирост по 750 на реактор.
          1. abc_alex
            abc_alex Сегодня, 07:12
            0
            Цитата: donavi49
            Ну так это проблема финов. Китайцам они всего на 1 год просрочили и то там форсмажор (во Франции выявились потенциальные проблемы, и они дорабатывали с перекрытием по надежности) - итого вышло по 8,5 лет. Станция в активной эксплуатации. Для сравнения Китай строит 1000ники за 6-6,5 лет. Вполне себе неплохо 2 года прирост по 750 на реактор.

            На год? Сдача АЭС Санмэнь планировалась в 2012. А в 2013 там ещё с ГЦН шла битва. Станция сдана в 2018 тоест на 6 лет позже. Расчетная цена киловатта на ней выросла чуть не в 9 раз. И там никакого форс-мажора не было, просто вестингхауз попытался построить АЭС с сертификацией "по факту наличия". Тоесть начал строительство ДО одобрения проекта китайским регулятором, с ЯВНЫМИ косяками и недоделками.
  10. новичок
    новичок Вчера, 18:29
    +1
    В Померании? А Меркель спросили? Иль в дальнейшем вернут Померанию с процентами_ АЭС? laughing laughing laughing
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 18:52
    -2
    Власти Польши.................теперь объявили, что готовы развивать собственную атомную энергетику.
    belay Да, объявить - это необходимо и достаточно. fool
  12. Dart2027
    Dart2027 Вчера, 18:57
    -2
    А они это умеют?
    1. Пленник
      Пленник Вчера, 19:10
      -2
      Естественно нет. Всё упирается в денЮЖКИ. Кто и за сколько будет строить.
  13. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 19:07
    0
    Ну в целом пользуясь своим влиянием и силой европа тормозит соседа раз, нехочет покупать два. Это понятно-но где паны грошей возьмут, а также как долго отдавать будут
  14. Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин Вчера, 19:23
    0
    С начала надо было задушить всех вокруг Литву, Латвию и попытаться Белоруссию и провозгласить себя центром энергетики восточной европы построив АЭС.
    Учитесь, потом они скажут что всем им должны перечисленные, потому- что !
    1. Петр Владимирович
      Петр Владимирович Вчера, 20:27
      0
      А лично мне поляки симпатичны, ланчуем в Лодзи с партнёрами, байки на трёх языках травим под чудесное пиво.
      Один по приколу, раз на выставке в Крокусе подходит чел с вопросом, ему вопрос:
      А ты гуртовщик или продукция? Тот такой, ЧЁЁ?
      А вопрос-то был на самом деле невинный - ты оптовик или производственник..
  15. orionvitt
    orionvitt Вчера, 21:01
    0
    возмущались по поводу «опасности строительства АЭС в Белоруссии», теперь объявили, что готовы развивать собственную атомную энергетику.
    Лживые перевёртыши. Остаётся один вопрос. За какие гроши? Европа дотации сворачивает, у неё самой проблем выше крыши. Так за какие деньги? laughing
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Вчера, 23:09
      0
      Там старая схема - это российские АЭС опасные, а американские все безопасные.

      А деньги на АЭС найдут из собственных средств. Потом сэкономят на покупке газа у России.
  16. Комментарий был удален.
  17. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 22:13
    0
    Строить АЭС это разумно, для Польши это позволит экономить на газе.

    Строить скорее всего будут с американцами. Один блок им обойдется в 5-10 млрд.долларов. То есть 6 блоков это 30-60 млрд. долларов.
  18. Narak-zempo
    Narak-zempo Вчера, 23:10
    -1
    Любопытно будет посмотреть на победу здравого смысла и рассчёта над гонором. Ведь кроме "РОСАТОМА" в этом деле, по большому счёту, не к кому обратиться. Значит, должны будут приглушить антирусскую риторику.
    Хотя, о чём это я - где поляки, а где здравый смысл laughing
  19. boriz
    boriz Сегодня, 01:16
    0
    Маниловщина! Где они денег возьмут? Германия сама закрывает свои АЭС и будет оплачивать строительство польских, у себя под боком? Чтобы составить конкуренцию своей энергетике? АЭС в ЕС не считают зелёной энергией. Денег точно никто не даст.
  20. Yuriy71
    Yuriy71 Сегодня, 01:17
    +1
    И что тут Нового? Поляки же подписали с США еще в прошлом году Договор на строительство АЭС! Или Автор об этом - не в курсе?
    1. abc_alex
      abc_alex Сегодня, 07:16
      0
      Цитата: Yuriy71
      И что тут Нового? Поляки же подписали с США еще в прошлом году Договор на строительство АЭС! Или Автор об этом - не в курсе?

      Изучите вопрос внимательно. Никакого договорн на строительство нет. Есть политическая декларация о том, что если поляки найдут деньги, то правительство США будет не против того, что какая-нибудь фирма из США будет учавствовать в проекте.