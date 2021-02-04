Новые управляемые бомбы и новые возможности для ВКС

Бомба с лазерным наведением КАБ-250ЛГ-Э
Российская оборонная промышленность запустила серийное производство новых моделей корректируемых управляемых бомб, и в ближайшее время такие изделия поступят в войска. О последних событиях в области управляемых авиационных средств поражения рассказал генеральный директор корпорации «Тактические ракетные вооружения» Борис Обносов в недавнем интервью для газеты «Военно-промышленный курьер».
Новые изделия
По словам главы КТРВ, в прошлом году имели место серьезные сдвиги в области управляемых бомб. Так, были завершены испытания бомб нового семейства в калибрах 250, 500 и 1500 кг. Министерство обороны выдало крупные и долгосрочные контракты на производство такого оружия и поставку готовых изделий в строевые части ВКС. Производство новых авиабомб организовано на мощностях ГНПП «Регион».
В контексте новых разработок Б. Обносов упомянул несколько уже известных изделий от КТРВ. Вероятно, именно они имелись в виду в рассказе о запуске серии и скорых поставках в войска. Это управляемые планирующие бомбы К08БЭ, УПАБ-1500Б-Э и КАБ-250ЛГ-Э. Ранее в новостях фигурировали только планы по их производству.
Продолжаются испытания нескольких других изделий, которые смогут пойти в серию в будущем. Это бомбы КАБ-250ЛГ-Э, а также УПАБ-500 и УПАБ-1500. Все эти авиабомбы создаются с учетом применения самолетами Су-57. В соответствии с планом проводятся их испытания на таком носителе. Глава КТРВ отметил, что факт закупки серийной партии истребителей Су-57, среди прочего, показывает успех испытаний самолета с новым оружием.
Упоминавшиеся образцы имеют в обозначении литеру «Э», указывающую на экспортную конфигурацию. По словам гендиректора КТРВ, это не означает создание и поставку оружия только на экспорт. Такие изделия идут и в свою армию, но в открытой печати считают необходимым оглашать только согласованный экспортный облик.
Известные образцы
Следует отметить, что перечисленные в интервью образцы авиационного вооружения уже известны специалистам и общественности. Материалы по ним публиковались ранее, а на выставках демонстрировались макеты. Тем не менее, последние новости о завершении испытаний и запуске производства представляют большой интерес. Фактически речь идет о принятии на вооружение нового поколения отечественных управляемых авиабомб с новыми возможностями и улучшенными характеристиками.
К08БЭ или УПАБ-500
Новое семейство бомб, поставленное в производство, построено на основе общих идей и компонентов, что существенно упростило разработку и удешевляет перевооружение ВКС. Кроме того, во всех случаях использован планирующий способ полета к цели, что повышает дальность сброса и общие боевые качества изделия. Отличия трех новых бомб заключаются в калибре и мощности боезарядов, а также в средствах наведения.
Широкий выбор
Наименее крупной из перечисленных является авиабомба КАБ-250ЛГ-Э. Это изделие длиной 3,2 м с диаметром корпуса 255 мм и двумя наборами плоскостей на внешней поверхности. Масса бомбы – 256 кг, из которых 165 кг приходится на осколочно-фугасную боевую часть. Заряд взрывчатого вещества – 96 кг. Применен контактный взрыватель с тремя режимами задержки. Бомба оснащена лазерной головкой самонаведения.
Изделие КАБ-250ЛГ-Э предлагается для использования самолетами фронтовой авиации. Ее можно сбрасывать с высот до 10 км; необходим подсвет цели носителем или сторонним наводчиком. Дальность полета такой бомбы не уточняется. Точность – до 5 м. С помощью КАБ-250ЛГ-Э можно атаковать легкоуязвимую технику или незащищенные неподвижные сооружения.
Бомба К08БЭ (также встречается обозначение УПАБ-500) является более крупным боеприпасом для поражения точечных и площадных целей с заранее известными координатами. Она построена в цилиндрическом корпусе длиной 2,85 м и диаметром 355 мм. Снаружи устанавливаются крылья и рули небольшого размаха. Масса изделия – 505 кг, в т.ч. 390-кг боевая часть. Применен контактный многорежимный взрыватель. Для полета к цели используется комбинированная инерциальная и спутниковая система наведения.
Фронтовые самолеты могут сбрасывать бомбу К08БЭ с высот до 14 км. В зависимости от начальной высоты и скорости, она может поразить цель на дальности до 40 км от точки сброса. Точность наведения – до 10 м. Ввиду особенностей средств наведения К08БЭ / УПАБ-500 не может атаковать подвижные цели.
Изделие К029БЭ или УПАБ-1500Б-Э по своим задачам похоже на УПАБ-500, но имеет увеличенные размеры и иную конструкцию. Длина этой бомбы превышает 5 м, диаметр – 400 мм. Масса – 1525 кг, включая фугасную бетонобойную боевую часть массой 1010 кг. УПАБ-1500Б-Э отличается треугольной конструкцией Х-образного крыла, компенсирующей рост массы. Наведение – инерциальное и спутниковое.
Выставочный макет К029БЭ / УПАБ-1500Б-Э
При сбросе с высот до 15 км УПАБ-1500Б-Э может поразить цель на дальности до 50 км. Заявлено отклонение не более 10 м. За счет бетонобойной боевой части такое изделие может применяться против прочных и защищенных объектов противника – мостов, командных пунктов, промышленных сооружений и т.д.
Старые и новые
Следует напомнить, что на вооружении ВКС России уже имеется целый ряд управляемых авиабомб разного калибра и с отличающимися принципами наведения. Принятие на вооружение новых образцов расширит боекомплект фронтовой авиации и положительно повлияет на ее боевые возможности. Кроме того, такое оружие позволит избавиться от известных рисков.
Сильными сторонами управляемых бомб являются их высокая точность, повышенное могущество, а также относительная простота и дешевизна в сравнении с ракетами близких характеристик. В то же время, отсутствие двигательной установки серьезно ограничивало дальность применения бомб, и в ряде ситуаций ракеты не имели альтернатив.
Последнее поколение авиабомб от КТРВ отличается возможностью планирующего полета на дальность в десятки километров. Благодаря этому самолет-носитель может сбрасывать бомбу на безопасном расстоянии от цели, не входя в зону поражения ПВО противника. При этом сохраняются все прочие преимущества оружия в виде точности, могущества, простоты и дешевизны.
Важно, что в прошлом году появились долгосрочные контракты на поставку новых бомб ВКС, и организация-разработчик уже начала серийное производство. Таким образом, в ближайшее время такое оружие полноценно войдет в арсеналы боевой авиации и расширит ее возможности по решению тех или иных задач.
Изделия новых типов, поступив в арсеналы, дополнят существующие корректируемые бомбы и ракеты. Больший выбор средств поражения даст новые возможности в контексте планирования ударов и заметно повысит гибкость применения фронтовой авиации. Иными словами, в зависимости от особенностей цели и угроз на поле боя, можно будет выбрать бомбу с оптимальным сочетанием летных характеристик, принципа наведения и мощности.
Перспективы развития
Предприятия из состава КТРВ продолжают развитие тематики корректируемых авиабомб, и уже известны первые результаты таких процессов. В ближайшие годы планируется принять на вооружение несколько новых изделий такого рода с теми или иными особенностями. К примеру, в 2022 г. ожидаются первые поставки кассетной бомбы ПБК-500У «Дрель». Также создаются изделия калибром до 50-100 кг, предназначенные для использования беспилотными летательными аппаратами.
Таким образом, процесс создания управляемых авиационных вооружений не останавливается и набирает обороты. С периодичностью в несколько лет промышленность представляет целые линейки новых образцов с теми или иными особенностями и преимуществами. Затем эти изделия проходят полный цикл испытаний и поступают на вооружение. Последние новости показывают, что процессы такого рода продолжаются – и позитивно влияют на возможности ВКС.