Военное обозрение
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Мертвых львов пинают только шакалы

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«Я никогда не пел о глобальном,
Я считал всегда,

Что лучше иметь живую собаку,
Чем дохлого льва…»
А. Григорян, группа «Крематорий»


Вообще, выбор так себе. Да еще и смотря под каким углом посмотреть на него, что лучше, живая собака или умерший лев.

Но в нашем случае речь пойдет не о собаках, а о шакалах. Типа Табаки в известнейшем мультфильме про Маугли.

Ибо только шакалы могут себе позволить такое – тявкать в сторону львов. Мертвых, естественно. В сторону живых, знаете, страшновато.

Удивительно, не мог даже представить, что смерть актера, артиста, пусть и великого, так сможет всколыхнуть общество. За это последние аплодисменты Василию Лановому, он сыграл свою последнюю роль в российском спектакле. Роль индикатора, очень четко показав, кто есть кто.

В Сети и СМИ уже прошлись по сотруднику (очень надеюсь, что бывшему) телеканала «Культура» Крастошевскому. Заслуженно.

Я не стану на наших страницах размещать фото этого организма, так как здесь более уместны фото Василия Ланового. А где летают орлы, там грифам ловить нечего, так что обойдемся без Красташевского, согласны?

Вообще с этим Крастошевским интересная получилась ситуация. Он решил, что ему можно плюнуть в Ланового и сделал это. Понимаете, одним путиноидом меньше стало, радость у Крастошевского.

Мертвых львов пинают только шакалы


Но то, что он потом начал верещать о том, что он сотрудник федерального канала, что всем, кто на него нападает, это просто так с рук не сойдет и все в таком духе, смотрится странно. Канал «Культура» - часть ВГТРК, общероссийский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ телеканал. То есть, рисуется очень забавная цепочка.

Крастошевский презирает Ланового и обзывает его путиноидом. Но сам при этом спокойно так получает зарплату от того самого государства, возглавляемого тем самым человеком, за отношения с которым он плюет в Ланового. В мертвого Ланового.

И опять пчелы против меда, и опять антисемитизм, в котором Крастошевский обвинял всех оппонентов.





Прекрасная ситуация: Лановой, который приносил пользу всю свою жизнь, играя роли, которые останутся с нами навсегда, получая деньги и награды от государства – нехороший человек. А Крастошевский, который занимается тем же самым в плане денег от государства – ну просто ангел.

Кстати, ТРК «Культура» не подтвердил почему-то наличие Крастошевского в своем штате… И в итоге наш борцун, до этого обещавший всем разорение через суд, почему-то удалил свою страницу, с которой он так яростно вещал…

Странно, правда? Но еще более интересны вот такие высказывания Крастошевского:



Красиво про Родину, да? Внимательно прочитайте творчество сценариста канала "Культура". Хорошего, кстати, канала. Просто диву даешься. как там смогло оказаться такое...

И ведь Крастошевский не один такой. Все светлолицые Воины Света из компании сторонников Навального вдруг расчехлили далеко не человеческие лица и… Ну да, каждый сам подберет для себя слова, лучше характеризующие то, что начали вещать наши «светлолицые» и «светлейшие».

Надо же, рядом с Путиным на шествии БП шел… Преступление века, нечего сказать!



Да, я не поклонник и даже не сторонник Путина. Однако, надо меру знать. Великий артист имеет право дружить с кем угодно. Но, если кто-то считал бы необходимым высказаться, мог бы это сделать, как положено человеку. То есть, в лицо.

Но у нас в последнее время модно делать это в спину. Как сделал Крастошевский, как сделали комики из квартета, как это делают тысячи «светлолицых», внезапно заперхавших в сторону Ланового.

Не обращать внимания? Ну уж, нет.

Крастошевский если чем и будет известен, то тем, как трусливо он поступил. Сперва плюнув в умершего человека, а потом, испугавшись того, что все больше и больше людей называли его тем, кем он являлся в действительности, удалил свою страницу.

Как это называется? Это называется ТРУС!

А как все начиналось… Саша демонстрировал уверенность в себе, американский атомный авианосец позавидовал бы. Угрожал «многомиллионными штрафами за клевету» и «реальными сроками», обещал «пойти до конца» и «сломать жизнь» тем, кто смел посягнуть…

Рассказывал, какой у него хороший адвокат и не только. В общем, наговорил столько, что ему это реально могло выйти боком. А когда до него дошло (либо умный кто-то подсказал), что перебор по полной программе, то бросился менять информацию в профиле и частично подтирать былые посты.

В общем – еще один «дворец Путина».

Я так смело сравниваю, поскольку чехи официально подтвердили, что за антураж «дворца» выдавали снимки библиотеки в Чехии. Ну и вообще все было сшито так себе. Кривовато и плоховато.

То же и здесь.

Весь этот тявк и хрюк в адрес покинувшего нас великого артиста – это смешно, если бы это не было столь печально.

Печально, что исполняет это хор тех, кто вроде как оппозиция. Кто должен там что-то требовать от того же Путина и так далее. А на деле, эти «борцуны за Свет» просто сорвали маски и показали свои истинные… пятачки.

Но пусть обидно будет им. Красташевский если и останется в памяти, то именно как так смешно опустивший самого себя негодяйчик.

А Лановой останется. И останется надолго. И ничем не вытереть из памяти его роли. Лично я его первый раз увидел в «Алых парусах» и если и появится лучший Артур Грей, то не при моей жизни.

А его работа в сериале «Великая Отечественная» (The unknown war)? А другие, не менее значимые роли? И не только Иван в «Офицерах», Лановой много кого сыграл. И сыграл душой.


"Алые паруса"



"Анна Каренина"



"Офицеры"


Да, мне уже писали наши постоянные читатели. Что только за "Офицеров" Лановой достоин... Да, достоин. Действительно, эпохальный фильм.


"Семнадцать мгновений весны"


Ну а сцена на аэродроме - разве не гениально? Мимика, пластика, ну ведь эпизод, ставший шедевральным. И давайте признаемся, ведь многие даже сочувствовали красавчику Вольфу, которому светило попасть в оборот к папаше Мюллеру. Но ведь это Лановой так сыграл эпизод...

Вот что отделяет великого актера от великого трусливого ничтожества.

Но хотите покритиковать – чего в спину-то?

В общем, наша «светлейшая оппозиция» в очередной раз показала свою культуру, воспитание и все прочее.

Впрочем, после агитации к участию в митингах несовершеннолетних по школам лично я уже ничему не удивляюсь. А плевки в ушедшего от нас человека – это последний штрих к портрету.



Так что действительно, с одной стороны, противно, что такая история случилась с одним из любимейших истинно народных артистов двух стран, с другой – наша оппозиция показала в очередной раз свое истинное «лицо». Больше, правда, похожее на морду.

А потом пусть сколько угодно говорят о том, что у нас неактивный народ, рабы, холопы и все прочее.

Но знаете, вот с такими возвышенными и просветлёнными Красташевскими многим умным и воспитанным людям точно не по пути.

Мы-то пока прекрасно понимаем, что в сторону мертвых львов тявкают только шакалы.

Пока живо наше поколение, великий народный артист Василий Семенович Лановой будет жить. В памяти, в великолепных фильмах, в своих ролях на сцене и экране.

И, как показывает практика, даже у более молодых поколений хватает чести и совести, чтобы затоптать шакала. Ланового будут помнить очень долго. А вот красташевские должны умирать в небытие.

Василий Семенович многое нам показал своими образами и многому научил. Как показали эти дни, у него было, есть и будет самая главная награда - народная признательность. А потому можно быть спокойным в этом моменте - в обиду своего любимцы народ никогда не даст.

Не зря же высшая признательность артисту - народная...
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117 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Малвер
    Малвер Сегодня, 10:06
    +17
    Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
    Два важных правила запомни для начала:
    Уж лучше голодать, чем что попало есть,
    И лучше одному, чем вместе с кем попало!!!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:14
      +17
      Про Павку Корчагина не забывайте....
      1. Лексус
        Лексус Сегодня, 12:06
        +2
        "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты". (С)
        Не выгораживаю мерзавцев, радующихся смерти Великого Актёра. Более того, открыто презираю за неподобающую человеку гнусность/низость... Тем не менее, в выборе друзей надлежит быть разумным. Ибо "полезные знакомства" с негодяями ничем не лучше. Уважительное общение со злодеем-рецидивистом есть поддержка/потворство его окаянным замыслам, ни что иное - пособничество/прислуживание Дьяволу, не заслуживающее оправдания.
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 18:00
        0
        Лановой не будет забыт! Исключительный человек, с большой буквы! А шакалам шакалья доля!
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:19
      +8
      Не зря же высшая признательность артисту - народная...

      Роман! Скорее, наивысшая похвала артисту - народное признание. Это почти то же, что народная песня.
      Не стоило опускаться до тех шакалов, которые способны укусить только мёртвого льва.
      Василий Лановой состоялся не только, как человек, но и проявил индивидуальность в мастерстве артиста. Да! Сыграть так, чтобы у людей на глазах выступали слёзы, - это дано свыше.
      Василий Лановой, один из моих любимых артистов, останется в нашей памяти навсегда. В отличии от тех беспардонных шакалов, на чьих могильных холмиках не будет даже таблички.
    3. Карт
      Карт Сегодня, 11:38
      0
      Не ходите дети с кем и за кого попало на митинги.
      Тем более, что вы не голодаете.
    4. Владимир Машков
      Владимир Машков Сегодня, 11:58
      +3
      Цитата: Малвер
      Уж лучше голодать, чем что попало есть,
      И лучше одному, чем вместе с кем попало!!!

      Омара Хайама переводили многие. Мне больше нравится эта мысль в переводе О.Б.Румера:
      Ты лучше голодай, чем что попало есть,
      И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
      1. Малвер
        Малвер Сегодня, 12:23
        -1
        Умари Хаём на персидский лад
      2. Владимир Машков
        Владимир Машков Сегодня, 12:30
        +8
        ПОЛНОСТЬЮ согласен с Романом, что земляк Василий Семёнович Лановой - замечательный Человек, который жил как играл и играл как жил, великий артист, навечно вошедший в историю советского/российского искусства, кино, которого долго будут помнить, большой патриот своей Родины, повлиявший на судьбы и оставивший неизгладимый след в сердцах людей.

        Видел Ланового на сцене в Вахтангова и одно время поздравлял его с днём рождения: мы родились с ним в один день, всегда вспоминал (и буду поминать) его в свой ДР.

        А Александр Крастошевский - гнусное, мерзкое, продажное и подлое г..но, плюющее в мёртвого, безродный космополит, не имеющий Родины и лишь зарабатывающий в России бабки (кто и за что ему платит?).

        ОЧЕНЬ жаль, что нет сейчас в России закона о выкидывании за границу всякой явной дряни, врагов России и россиян. И что это сейчас не практикуется в России.
        1. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 14:35
          +4
          Цитата: Владимир Машков
          Александр Крастошевский - гнусное, мерзкое, продажное и подлое г..но, плюющее в мёртвого, безродный космополит, не имеющий Родины и лишь зарабатывающий в России бабки (кто и за что ему платит?). ОЧЕНЬ жаль, что ..

          Почему то офицеров по окончании службы нередко лишают права путешествовать; почему бюджет продолжает платить подобным крастошевским... за капонир
    5. Комментарий был удален.
    6. пушкарь
      пушкарь Сегодня, 17:23
      0
      Цитата: Малвер
      Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
      Два важных правила запомни для начала:
      Уж лучше голодать, чем что попало есть,
      И лучше одному, чем вместе с кем попало!!!

      Омар Хайям.
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:08
    +17
    Старик Экклезиаст был не прав - лев, даже мёртвый, намного, намного лучше пока ещё живого шакала..
    1. Наган
      Наган Сегодня, 11:16
      +3
      Цитата: paul3390
      Старик Экклезиаст был не прав - лев, даже мёртвый, намного, намного лучше пока ещё живого шакала..

      Вы переврали Писание. В Екклесиаст 9:4 сказано: "Кто находится между живыми, тому есть ещё надежда, так как и псу живому лучше, нежели мёртвому льву."
      В английском точно так же:"Anyone who is among the living has hope - even a live dog is better off than a dead lion!"
      Интересно, что сказано в оригинале на иврите.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:21
        -1
        Откуда вы знаете что я переврал, коли не читаете на арамейском или иврите?? belay what
        1. Наган
          Наган Сегодня, 11:23
          +3
          Чтоб увидеть что Вы извратили дух и букву Писания, достаточно официально принятых церквями русского и английского переводов.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 11:33
            -1
            Если бы вы удосужились поинтересоваться, а не заниматься начётничеством и попытками блеснуть познаниями, то обнаружили бы, что тезис "Лучше живая собака, чем мертвый лев" является общеупотребительным не только в русской культуре, но и скажем в итальянской в виде "Лучше живой осел, чем мертвый доктор", и так далее. Все они восходят очевиднейше к одному источнику.. Так что - претензии не ко мне.
            1. Наган
              Наган Сегодня, 11:53
              +1
              Чего ради Вы пытаетесь спорить со мной? Спорьте с Писанием; я всего лишь привел относящиеся к сути вопроса цитаты. А ярлыки типа "начетничество" обычно пытаются налепить когда более весомых аргументов нет.
              1. Толстый
                Толстый Сегодня, 13:16
                +2
                Коллега Наган. Не надо привязываться к словам. Вам Что важно? Ваши отточенные высказывания или Правда, как она есть?
      2. zenion
        zenion Сегодня, 14:51
        0
        Удивительно, но Павел не написал, что Соломон прав, он написал, что это ошибка Соломона. Именно Соломон выступал под псевдонимом Экклезиаст.
        1. Толстый
          Толстый Сегодня, 17:55
          0
          Я не силен в богословии. Не осмелюсь спорить. Тут Вам, мой товарищ, монах, отец Серафим, мог-бы быть опонентом, Но ему некогда - служба. Он нас читает порой. Если должно - выскажется.
          Очень умный человек.
  3. Svarog
    Svarog Сегодня, 10:10
    +16
    Среди либеральной публики очень много , к сожалению, дурных и хамоватых.. что воспитали..
    Но вот раскол в обществе становится все более очевидным.. и виноваты в нем либеральные власти, которые решили сделать себя безальтернативными.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:14
      +25
      виноваты в нем либеральные власти

      Рецепт существует..

      1. Лексус
        Лексус Сегодня, 12:22
        +5
        Они "апарт-отель" 15 лет достроить не могут. Если только мотивировать "по-галерному".
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 12:24
          +7
          Ничего. Товарищ Сталин оставил нам хорошие рецепты для стимуляции подобной публики.. wink
          1. Лексус
            Лексус Сегодня, 12:45
            +1
            Потакая террору и призывая к расправе над несогласными, их главари и прихлебатели, сами того не осознавая, бездумно расписались в согласии на ответную жестокость.
    2. тасха
      тасха Сегодня, 10:59
      0
      и виноваты в нем либеральные власти, которые решили сделать себя безальтернативными.
      Не наблюдаете ли вы в этой фразе некоторое противоречие? Чем-то напоминает "Я вас научу свободу любить"... wink
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:10
    +15
    Браво, Роман! Подписываюсь под каждым словом! Даже в самом маленьком эпизоде В. С. Лановой играл с полной отдачей, всю душу вкладывал! Вспомните, как на он в фильме Огарева 6 разыскивает след убийцы его друга. Возле кассы на платформе - да за один этот эпизод ему народного дать можно было! А монолог о Родине и ответственности за Россию в фильме "Барышня-крестьянка"? Он ВЕЛИКИЙ артист и ВЕЛИКИЙ человек!!!!
    Только вот такой Красташевский и иже с ним должны получить сполна за свое тяфканье. А уж за высказывания о Родине - тем более!
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:16
      +10
      Ну, если автор постеснялся выложить фото этого организма, то в сети его фоток как грязи, найти не вопрос. В разных ракурсах для опознания достаточно. Ну а там по обстоятельствам... у кого что в руке будет тем и...поздороваться
      Ему-то всего-то денег надо...пару лямов.
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 10:43
      +2
      Цитата: Егоза
      Только вот такой Красташевский и иже с ним должны получить сполна за свое тяфканье. А уж за высказывания о Родине - тем более!

      Лишить гражданства России и выслать это нечеловекоподобное ! Пусть ищет себе другое сытное место !
      1. Толстый
        Толстый Сегодня, 13:23
        +3
        Не надо! Карман для таких людей - самое больное место. Пусть жжет, пара миллионов упадет в другое, более нужное и толковое место. Сам себе создал условия в прессе, чтобы его ужучили. Оттого и слился. Пусть прощается с любимым порше, не на того Человека наехал.
    3. DED_peer_DED
      DED_peer_DED Сегодня, 13:39
      +1
      Но знаете, вот с такими возвышенными и просветлёнными Красташевскими многим умным и воспитанным людям точно не по пути.

      Только вот такой Красташевский и иже с ним должны получить сполна за свое тяфканье.


      Вот поэтому нормальным людям и не по пути с государством. Эти Красташевские везде, забили собой все канализационные трубы. Вокруг них весь кал поднялся и попёр Вверх.
      Скоро мы все, не только ноги замараем, но и по горло в нём утонем.
      А, чистить некому. В конторах по очистке они же и руководят.
      Вот такой круговорот кала в природе.
      1. косопуз
        косопуз Сегодня, 14:32
        +2
        Цитата: DED_peer_DED
        Вот поэтому нормальным людям и не по пути с государством.

        Государство - величайший дар Судьбы народу. Именно поэтому евреи боролись за восстановление своего государства.
        А уж какое оно будет - зависит от нас. Но беречь его от разрушения надо пуще, чем зеницу ока. И укреплять, насколько это возможно. Что и делал Василий Семёнович - светлая ему память.
        Но паразиты народов ищут все возможные лазейки, чтобы жирно есть и при этом не трудиться. Проще всего сейчас это делать в искусстве; всякий авангардизм и шлёпанье губами перед телекамерами. Чем и занимаются человекообразные вроде этого шакала.
        1. DED_peer_DED
          DED_peer_DED Сегодня, 14:37
          0
          Но беречь его от разрушения надо пуще, чем зеницу ока. И укреплять, насколько это возможно.

          Государство должно выполнять функцию защиты своих граждан от внешнего врага, в первую очередь.
          Но, когда все враги уже ВНУТРИ, кому оно такое соответственно - нужно? Тем кто уже внутри и в их противоположных целях ?
  5. клерк
    клерк Сегодня, 10:13
    +5
    Написано душевно, хотя на мой вкус с большим перебором патетики. Непонятно только - причём тут антисемитизм, если Крастошевски - фамилия чисто польская?
    1. pmkemcity
      pmkemcity Сегодня, 10:34
      +5
      В отдельных местностях Германии и Австрии в конце XVIII века доля евреев, имевших наследственные фамилии, была значительной, а в Пражской еврейской общине обладатели таких фамилий даже составляли большинство, всё же большинство евреев Восточной и Центральной Европы всё ещё не имело наследственных фамилий до конца XVIII века. Тем не менее необходимость упорядочения взимания налогов и рекрутской службы привела к тому, что на рубеже XVIII и XIX веков в Австрии (Австро-Венгрии), Российской империи и в германских государствах были приняты законы, обязывавшие еврейское население этих стран принять наследственные фамилии. После разделов Речи Посполитой в этих странах проживало свыше 90 % всех ашкеназских евреев, так что подавляющее большинство современных фамилий евреев-ашкеназов восходят именно к этой эпохе.
      Первым государством, где было введено обязательное присвоение евреям наследственных фамилий, стала Австрийская империя. По закону, изданному в 1787 году императором Иосифом I], бесфамильные евреи были обязаны взять себе фамилию, которая с этого момента становилась наследственной. На евреев, уже имевших фамилии, закон не распространялся. Формальных ограничений на выбор новой фамилии в законе не было. Однако, если какой-то еврей не выбирал себе фамилию самостоятельно, то ему её в принудительном порядке назначал чиновник, отвечавший за реализацию закона. В Восточной Галиции, где проживала немалая часть евреев Австрии и которая была удалена от центра и, соответственно, от контроля столичных властей, чиновники стали злоупотреблять правом назначать фамилии по своему усмотрению: за право получить благозвучную фамилию они вымогали у евреев взятки, а тем, кто отказывался платить или не имел для этого средств, присваивали фамилии с обидным или комическим значением. Таким образом возникли фамилии Крауткопф («капустная голова»), Драхенблют («драконья кровь»), Оксеншванц («бычий хвост») и т. п., вплоть до оскорбительных, вроде Канальгерух («канавная вонь») или Бледер («слабоумный, тупица»).
      1. клерк
        клерк Сегодня, 11:14
        +1
        Спасибо за интересную информаций, но Крастошевски фамилия польская, а не идише-немецкая.
        1. pmkemcity
          pmkemcity Сегодня, 11:15
          +3
          Цитата: клерк
          Спасибо за интересную информаций, но Крастошевски фамилия польская, а не идише-немецкая.

          У него мама грузинка... была.
  6. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 10:14
    0
    Автор, категорическая у вас ошибка вот в чем. Кто такой этот... Как его? Крестошевский?
    Ну вот и пусть лает, что угодно - ветер-то - носит
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:26
      +10
      Цитата: Cowbra
      Ну вот и пусть лает, что угодно - ветер-то - носит

      Э нет! Его-то молодежь слушает-читает. Да и канал "Культура" - что-то там с ним связано точно было. И он сам "спохватился" после того, как его, видимо оттуда срочно турнули. Так что надо, надо знать эту особь!
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 11:06
        0
        Елена, вы-то, конечно, прекрасная.Но только одно - "молодежь слушает-читает". Стругацкие, "ОЗ", насколько помню. "Требуется талант писателя, и что немаловажно - талант читателя"
        И еще. Не понимаю я такой вещи. Вас вырастили? Вам. клоунам - там в основном от 15 до 20 лет. вас предки выкормили? Предки - допустим, неумные люди. Стройте свой мир, не дебильный! Ооопс. Елен, а мне вы скажете - вот хоть одну у них созидательную идею? Ну посадят они Рогозина. расстреляют Путина - и... Что делать-то будут?
        1. DED_peer_DED
          DED_peer_DED Сегодня, 14:19
          +2
          Ооопс. Елен, а мне вы скажете - вот хоть одну у них созидательную идею? Ну посадят они Рогозина. расстреляют Путина - и... Что делать-то будут?

          Поскольку идей нет, то и мыслям по поводу "Что делать-то", там взяться неоткуда. Эти поколения мы уже потеряли, с внешней и засланной внутрь - "помощью". Далее, думаю лучше не будет, поскольку эта "ржа" проела весь наш мир, при нашем попустительстве и желании "жить хорошо".
          Сколько млн. наших граждан клюнули в начале 90-х на внешние "ценности", сколько их поддержали Эльцина и весь этот калоброд ? Десятки млн.
          Лично сам ещё до прихода Эльцина чуть не подрался с его агитатором, когда сказал в компании, что "эти "новые" будут похлеще старых...". Не голосовал ни разу. И видел их насквозь.
          Всем бы так, чуть вдумчивей, глядишь и калоброд не состоялся бы. Но имеем, что нас имеют.
        2. Егоза
          Егоза Сегодня, 16:40
          +1
          Цитата: Cowbra
          вы скажете - вот хоть одну у них созидательную идею? Ну посадят они Рогозина. расстреляют Путина - и... Что делать-то будут?

          Либо передерутся за власть, либо продадутся западу, будут ждать, кого им "демократически посадят на трон". А самостоятельно строить мир...так это ж работать надо, причем самому. К сожалению, если этому дома не научили, то действительно, потеряли поколение. Пока что это "попрыгунья-стрекоза лето красное пропела". И если не развернуть сейчас агитацию и в вузах, и в школах, и показать ответственность при исполнении законов, ой как далеко можно зайти с "дерьмократией"
          1. Cowbra
            Cowbra Сегодня, 16:59
            +1
            Ну знаете... Насчет потеряного поколения. Сын вот у меня таким бредом не заморачивается. у него другая цель есть в жизни - внучке моей год скоро, и он для нее построит мир так, чтоб ей понравилось. Дочка врн соседа моего - ей на днях 18 стукнет, ей в МЧС тоже скучать не приходится. что-то не наблюдаю я ее с выпучеными глазами и резиновой уточкой... Ну что-то мне кажется, что вот не потеряное это поколение, они нас еще за пояс заткнут, просто в этом поколении есть накипь - никчемы, пенятся пузыряться. орут громко чушь какую-то... Елки, таких, кстати, учить легко, по принципу, чем бы солдат не занимался, лишь бы... Мне дать на неделю этих онижедетей... Не уверен что легких телесных не будет, только сразу скажу - они за неделю немного поймут, где жизнь, а где... Майдан и кастрюля.
            ПиСи: один из эпизодов, я тогда первый раз с Донбасса вернулся, митинг навальнят на Манежке. 30, насколько помню декабря - все подарки к НГ покупают. Пробегал-с) Прикололся что менты в оцеплении стояли щитами НАРУЖУ, они не митингующих сдерживали, а их - защищали. Видать много кто "поблагодарить" пытался. Кстати, чистая правда)))
            1. Егоза
              Егоза Сегодня, 17:10
              0
              Цитата: Cowbra
              Сын вот у меня таким бредом не заморачивается. у него другая цель есть в жизни

              Ну так и у меня такие же. Я ж не обо всех говорю, а о тех, кто вот так на улицы выходит, что с ними потом может быть, если они во власть попадут. Возвращать надо дисциплину и верховенство закона. И учить этому, но не на канале "Культура". Вот сегодня утром ("Утро России") там как раз беседа с Шахназаровым была на тему, стоит ли вводить отдельным предметом "национальное достояние, в виде фильмов...." И миленькая ведущая его спрашивает: "Это ж советские фильмы показывать надо. А как же их детям объяснять? Или не надо? И поймут ли?" И явно слышится "Ой, не надо советские фильмы. Лучше их совсем не показывать, ну а если показывать, то там "Война и мир". И еще раз: Лично я твердо убеждена, что у государства должна быть идеология. Иначе оно свалится в болото.
      2. for
        for Сегодня, 11:15
        -3
        Цитата: Егоза
        Его-то молодежь слушает-читает. Да и канал "Культура

        Да она только его и читает, с утра до завтраком.
        Может его (собачий кал) поглубже зарывать (а лучше в пакетик), а не разбрасывать.
    2. Томпсон
      Томпсон Сегодня, 10:31
      +4
      Всему своё место. И толерантности тоже. Но у всего есть критерий после которого это уже перебор
  7. URAL72
    URAL72 Сегодня, 10:16
    +9
    В былые времена, на Руси таких на кол сажали.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 10:41
      +4
      Кто знает? Может этот САМ каждый вечер на ( три буквы) присаживается?
  8. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 10:17
    +8
    Слово "путиноид" уже диагноз, как бы к ВВП не относиться.
    1. Толстый
      Толстый Сегодня, 13:35
      +2
      Владимир! good drinks Согласен! Показатель инфантилизма. Сиречь "детства" в мыслях и суждениях...
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:18
    +10
    кто такой Крастошевский... просто вошь...
    Лановой- человечище!!!!

    ПАМЯТИ В.С. ЛАНОВОГО

    Он честь и совесть нашего народа,
    Большой он патриот страны Советов!
    Была в нем, без сомнения, порода!
    Любил стихи великих он поэтов!

    Он никого не предал в своей жизни,
    Не капитана Грейя, не Варавву.
    Нигде и никогда он не был лишним,
    И жил всегда, как будто по уставу!

    Он человек – легенда, он из стали!
    Мы потеряли целую эпоху!
    Он не служил театру за медали,
    За Родину взошел бы на Голгофу!

    Ролей сыграл вперед он лет на двести:
    Он Вронский, он Корчагин, он Октавий,
    Он принц Калаф и он железный Феликс,
    А в Пушкинской «Метели» он Порфирий…

    Ушел титан, талантище, романтик!
    Ушел, но не захлопнул плотно двери.
    И будет он с экранов, как посланник
    Нам говорить, как он любил и верил!
  10. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:23
    +11
    Власть сама разводит таких граждан и себя на зарплате.....а сколько таких преподаёт? Кого они учат?
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 11:44
      +2
      Интересный этот ушлепок. Не считает зазорным считать себя "ценным сотрудником". Интересна была бы реакция его работодателя.
      1. DED_peer_DED
        DED_peer_DED Сегодня, 14:24
        +2
        Интересна была бы реакция его работодателя.

        Ага.
        Очень интересно.

        Одна шайка-лейка.

        1. 210окв
          210окв Сегодня, 15:28
          +2
          Это телеканал "Культура"? Если это так-стране конец.
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 15:31
      +1
      Кого учат? Экономистов, дипломатов... Тех, которые через лет десять за страну ответ держать будут.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:25
    +5
    Не зря же высшая признательность артисту - народная...

    Ни добавить, ни убавить.
  12. for
    for Сегодня, 10:25
    +3
    Мне интересно сколько времени автор потратил на поиски этой грязи, на просторах интернет - помойки.
    Моё мнение артистам, спортсменам.... не стоит так глубоко влазить в политику тем более быть публично на чьей либо стороне (бог должен быть в душе).
    1. Толстый
      Толстый Сегодня, 13:44
      +3
      hi А Лановой, что лез в политику? Он обозначил Свою точку зрения - разве это подлежит обсуждению? Разве известным людям запрещено быть Гражданами и обладать Правом на Свою точку зрения? (Вера в Бога - это тоже личное дело гражданина. Есть сомнения?)
      1. for
        for Сегодня, 13:55
        0
        Цитата: Толстый
        Разве известным людям запрещено

        А я кому запрещал.
        Моё мнение артистам
        1. Толстый
          Толстый Сегодня, 14:12
          +2
          Спасибо Вам. Теперь публичные люди имеют право быть гражданами без общественного обсуждения... laughing
          1. for
            for Сегодня, 14:43
            +1
            Цитата: Толстый
            Теперь публичные люди

            А чем публичный человек, тем скромней он должен быть. Он и без высказываний был популярен и останется. Почему другие не менее популярные (не попса) в это болото не лезут?
            1. Толстый
              Толстый Сегодня, 14:47
              +2
              БА! Самые публичные люди в Федерации - политики непосредственно, не артисты.
      2. DED_peer_DED
        DED_peer_DED Сегодня, 14:31
        -3
        Вера в Бога - это тоже личное дело гражданина.

        Раба Божия Василия записал себе в поминальные. Вместе с другими достойными людьми.
        Но, сравнивать Бога.... и этого самого, ну как его... служащего, тоже будет несправедливо.
        Но это там, потом объяснят. Если сейчас непонятно.
        1. for
          for Сегодня, 15:06
          +1
          Вместе с другими достойными людьми.

          Под достойными вы себя подразумеваете. А разве перед ним не все равны.
          А точки это "догадайся мол сама".
          А объяснять где будут и когда. Если надо отвечу, не пойду замаливать. Если бы нельзя было замолить грехи, меньше бы грешили. А то напакостил, помолился и пошёл дальше.
          1. DED_peer_DED
            DED_peer_DED Сегодня, 15:24
            +1
            Под достойными вы себя подразумеваете.

            В моём списке за успокоенных ? Себя ? Это я и там, и тут одновременно ? Закусывать, надо.
            Если надо отвечу, не пойду замаливать.

            Понятно. Кто во здравие, а кто - за упокой.
            Я дискуссию закончил.
  13. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 10:29
    +3
    лучше и полнее не сказать -
    наша оппозиция показала в очередной раз свое истинное «лицо». Больше, правда, похожее на морду.
    1. Карт
      Карт Сегодня, 11:44
      +1
      Чем больше она будет показывать своё "лицо" - тем лучше. Меньше шансов на зомбирование.
      Толпы агрессивных тупых малолеток беснуются в соцсетях "за правду".
      Взрослые люди, даже те, кто тоже не любит власть это читают, и ужасаются.
      И это хорошо.
      Одна из главнейших ошибок авторов революции в России - разрешить таким кричать всё что угодно.
  14. yehat2
    yehat2 Сегодня, 10:33
    +3
    Откуда берутся такие упыри, причем наглые до края
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:47
      +6
      Я думаю - это следствие полнейшей безнаказанности общения в современном виртуальном мире.. Очень сомневаюсь, что он посмел бы сказать подобные слова глядя людям в глаза. Слишком велик шанс огребсти рыло, и либерасты это отлично понимают.. В старые времена за пасквиль запросто можно было получить вызов на дуэль, сейчас же - всё абсолютно безнаказанно. Чем шваль и пользуется..
      Вообще - тезис о защите своей чести и достоинства в суде всегда казался мне несколько странным. Ибо нанесены им урон или нет - можешь судить только ты сам. А получить в качестве сатисфакции деньги - это вообще запредельно пошло. Как можно честь - мерять рублями??? Но увы - мир мельчает..
      1. yehat2
        yehat2 Сегодня, 10:55
        +4
        мне кажется, он похож на частый тип посетителей питерских клубов, которые начинают разборку, потом им начинают бить морду на улице, а те только вопят "охрана, охрана".
        А охрана стоит рядом и с одобрением смотрит.
      2. Юрий Твердохлеб
        Юрий Твердохлеб Сегодня, 11:06
        +2
        Павел,вчера как раз и была передача у Соловьева о полной беззащитности граждан. Этот и им подобные пользуются по полной безразличием госорганов ,а это прямой путь к развалу России.
      3. Толстый
        Толстый Сегодня, 14:04
        +3
        Павел! Подающий иск платит сам, из своего кармана. Но Вы не сталкивались наверно с "чудесами судебной практики". Расскажу.
        Один, очень хороший мой товарищ защитил женщину, на которую ее "бывший" полез с кулаками. Спустил с лестницы! Обиженный подал в суд.... Явное насилие - избиение!
        Ну что-ж суд истец выиграл. Осудили "негодяя". Приговорили к исправительным работам "условно"
        Судья, как оказалось, была женщиной с непростой судьбой и поиздевалась над истцом и его адвокатом в полной мере.
        Вот Так!
  15. Deniska999
    Deniska999 Сегодня, 10:33
    +5
    Усиление силовой партии в России, какое мы видим в последние дни, противоречит запросам большинства россиян на тип политического устройства в стране.
    Два года назад группа социологов Белановский-Дмитриев-Никольская на своих знаменитых фокус-группах (знаменитых – потому что результаты их фокус-групп всегда предугадывали основной запрос большинства россиян; например, уже в январе 2011 года они предсказали «болотные протесты», случившиеся год спустя) показали, какое общество и лидера хотят россияне.
    Они использовали на фокус-группах методику 1999 года – каких киноперсонажей предпочтут россияне.

    Тогда в начале 1999 года оказалось, что россиянам нужен лидер из группы «крутых» людей, первая четвёрка выглядела так: Глеб Жеглов, Штирлиц, маршал Жуков, Пётр Первый (Жуков занял первое место). Тогда социологи писали: «На посту президента россияне хотят видеть агрессивного, а не заботливого руководителя, надеясь, что именно он способен установить порядок в России. В итоге окружение Ельцина подыскало самого интеллигентного из этой четвёрки персонажа – Штирлица-Путина.
    (отдельное краткое отступление - в романе Юлиана Семенова «Отчаяние» описывается незавидная судьба Штирлица, не представленная в фильме. В конце 1940-х он возвращается в СССР, разведчика арестовывают и делают главным фигурантом дела о «союзе евреев и американцев с немецким гестапо». Штирлиц, «полуослепший, беззубый, с перебитыми ногами» всё же выходит на свободу.

    Так вот на фокус-группах 2019 года россияне выбрали такую главную двойку персонажей, желаемых во главе России: профессор Преображенский («Собачье сердце»), Екатерина («Москва слезам не верит»). В первой четвёрке силовиков больше нет. У россиян пропал запрос на «сильную руку».

    С Екатериной всё ясно – это selfmadewoman, честный, справедливый, компетентный человек из низов, знающий свое дело, умеющий организовать и наладить производство. Это – часть запроса на нормализацию экономики России, выкидывания из неё вороватых неумех.
    А с Преображенским интереснее. От имени уличного пса Шарика (т.е. фактически от имени «глубинного народа» того времени) Булгаков даёт такую характеристику своему герою:
    «Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой! Но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт».
    Это часть политического запроса россиян – на компетентного спеца буржуазной направленности. Европеизированного горожанина, умудрённого опытом. В книге (фильме) профессору 60 лет. По убеждениям того времени он скорее всего кадет (известно, что Булгаков списывал его образ со своего дяди – известного врача-гинеколога Покровского, а тот симпатизировал кадетам). Т.е. в политике это умеренно правый человек.

    Симптоматично, что Преображенский и за крепкий порядок, причём не важно какой он – царский или советский: «Городовой! Это и только это! И совершенно неважно - будет ли он с бляхой или же в красном кепи».
    Совместив двух персонажей, мы получим запрос на умеренно левую экономику (Екатерина) и умеренно правую политику (Преображенский). И ещё раз повторю про ещё одну грань запроса – силовик и устанавливаемое им «чрезвычайное положение» больше не нужен россиянам, в отличие от запроса 1999 года.

    Позднее в одном из интервью саовтор этого исследования Сергей Белановский пояснял и про запрос на действия, методы изменения общества у россиян:
    По данным наших фокус-групп, агрессии со стороны общества мы не видим. Слов, что мы пойдем кого-то изобьём, убьём, мы ни от кого не слышали. Тем не менее (есть запрос): «Надо наращивать сопротивление законными методами». Нужно требовать соблюдения законов. Как, собственно, это было в Советском Союзе конца 70-х и начала 80-х годов».
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 10:46
      +5
      Цитата: Deniska999
      Нужно требовать соблюдения законов. Как, собственно, это было в Советском Союзе конца 70-х и начала 80-х годов».

      Интересное исследование. Теперь понятно почему на Платошкина уголовное дело завели.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:50
      +5
      россиянам нужен лидер из группы «крутых» людей, первая четвёрка выглядела так: Глеб Жеглов, Штирлиц, маршал Жуков, Пётр Первый (Жуков занял первое место).

      Сомнительно.. Если вспомним скандальный проект имя России - то там, до потрясающей по наглости накрутки, с громадным отрывом лидировал товарищ Сталин. Вот он и есть образ желаемого людьми настоящего правителя..По очевидным причинам.
  16. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:40
    +3
    Статья фигня! Можно посадить этого Крастошевского или нет? Вот тогда и другие шакалы побоятся гавкать. А так ну повозмущаемся, Но шакалы продолжат гавкать, снимать антисоветские фильмы, говорить, что наша Родина это *****. Ведь так сказал депутат Калашников. Ведь всё это явления одного порядка.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 10:54
      +4
      зачем сажать, опять "хероя-мученика" делать, да и не исправится он? выгнать с "белым" билетом с ТВ.. посмотрим что в жизни, кроме как языком полоскать умеет..
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:55
      +2
      Можно посадить этого Крастошевского или нет?

      Будь моя воля - я бы в обязательном порядке вновь ввёл институт дуэли.. Скажем - по решению суда чести, определяющего есть повод для неё, или нет. Чтобы не повторялось сметроубийство по ничтожным причинам, характерное для прошлых веков. Но дуэль - нужна обязательно, иначе я не вижу возможностей заставить некоторых людей следить за своим поганым помелом..
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 11:30
        +2
        Цитата: paul3390
        Но дуэль - нужна обязательно, иначе я не вижу возможностей заставить некоторых людей следить за своим поганым помелом..

        Там и помело и просто жесты и другие телодвижения. yes
        Сразу напомнило Высоцкого:
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      2. Толстый
        Толстый Сегодня, 17:34
        0
        "Кодекс Дурасова" наша малоадекватная дума обсуждала совсем недавно. Фишка не прошла. wassat
        В 2018 году в российский парламент был внесен проект Дуэльного кодекса Российской Федерации, полностью идентичный кодексу Дурасова, в котором понятие «дворянин» заменено термином «государственный и муниципальный служащий», а «разночинец» — термином «гражданин». Инициатива, как выяснилось, была скорее шуткой нежели реальным предложением. Меньше, чем через 2 недели законопроект был отозван инициатором и снят с рассмотрения Госдумы её профильным комитетом. Вики...fellow drinks laughing
    3. Михаил Тында
      Михаил Тында Сегодня, 10:57
      +4
      Не совсем согласен. Атмосфера вокруг таких особей, должна быть такой, что бы они УМОЛЯЛИ посадить их. Не только государство, но и мы сами, все общество, должны отторгать таких моральных уродов. Что бы даже булки хлеба в магазине купить не мог, по улице боялся пройти из за того что заплюют. Не изобьют, а именно заплюют.
  17. Tank Hard
    Tank Hard Сегодня, 10:41
    +4
    с другой – наша оппозиция показала в очередной раз свое истинное «лицо». Больше, правда, похожее на морду.

    Роман, никакая это не оппозиция. Шлак... У меня стойкое подозрение, что вменяемой оппозиции не дают сформироваться. Тогда ведь можно реально потерять власть. А те кто у нас сегодня отыгрывает роль оппозиции с одной стороны весьма удобны, на них ведь без отвращения и не взглянуть, сразу же понятно, что сдадут вех и всё. когда к власти придут. Но и тут заиграться можно. Народ ведь и правда устал... ИМХО. hi
    1. клерк
      клерк Сегодня, 10:54
      0
      Не "ей не дают", а ей не на чем формироваться. "Политика - это концентрированное выражение экономики" (с), а экономика работает по капиталистическим принципам, но на 2/3 принадлежит государству. Вот и приходится создавать оппозицию не по сути, а по форме.
      1. Tank Hard
        Tank Hard Сегодня, 10:58
        +1
        Цитата: клерк
        а экономика работает по капиталистическим принципам,

        А вы считаете, что в РФ вменяемая оппозиция не возможна в принципе? И то, что вы тут озвучили, основное препятствие?
        1. клерк
          клерк Сегодня, 11:09
          0
          ПМСМ - да, но не вижу в этом проблемы. Классик был гениальным политтехнологом и знал о чем говорил. У нас оппозиция создаётся не для реальной политики, а для стравливание пара по политическим симпатиям - для правых - Жирик, для соцдеков - Миронов (раньше был Явлинский), для "за Запад и против всех" - Навальный, для комми - Зюганов, для текущей работы - Едросы (за последние 30 лет - это уже ЕМНП 4-я или 5-я партия власти). И не надо ломать "препятствие" - в принципе и в политике и в экономике система работает.
          1. Tank Hard
            Tank Hard Сегодня, 11:14
            +1
            Цитата: клерк
            В принципе система работает

            А мне, кажется, что уже пошли сбои. Наиболее значимый - Хабаровск, ведь понятно. что фургал там народу - "ниачём", народ психует. Навальный, это пустой звук, но опять же Хабаровск... Надо менять что то, не долго и страну потерять... request
            1. клерк
              клерк Сегодня, 12:10
              0
              "За Хабаровск" мне сказать сложно - слишком далеко, но у меня складывается впечатление, что это либо столкновение бизнес-интересов местных и центровых, либо ЛДПР дало свою "крышу" местному криминалу, что не устроило Москву.
              1. Tank Hard
                Tank Hard Сегодня, 12:27
                0
                Цитата: клерк
                "За Хабаровск" мне сказать сложно - слишком далеко, но у меня складывается впечатление, что это либо столкновение бизнес-интересов местных и центровых, либо ЛДПР дало свою "крышу" местному криминалу, что не устроило Москву.

                Дело не в "крыше" и "центровых", дело в том, что народ реально начинает выражать протест. А фургал. просто повод.
                1. клерк
                  клерк Сегодня, 12:50
                  0
                  Сколько человек в Хабаровске вышло против снятия Фургала и сколько за Навального?
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 11:06
      +4
      Цитата: Tank Hard
      У меня стойкое подозрение, что вменяемой оппозиции не дают сформироваться.

      Совершенно правильное подозрение. Потому что если бы Путин допустил формирование реального оппозиционного крыла, то президентом он бы сейчас не был точно.
      1. Комментарий был удален.
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 12:42
          0
          Цитата: клерк
          Вы всерьёз полагаете, что на данном этапе в России без прямой поддержки Запада может сформироваться серьёзная оппозиция Путину?

          Она бы давно уже сформировалась, причем исключительно из наших же сил, если бы не В.В. Путин.
          Сейчас очень многие недовольны Путиным, причем не только в реальном секторе экономики, но и, как ни странно, в силовых структурах, да и много где еще. Но суть в том, что в имеющейся организации государства они не могут создать реальную оппозицию, потому что при такой попытке сразу утратят свой бизнес/должности. В сущности, бунтовать разрешено, если "бунтарь" прислонится к какой-нибудь разрешенной оппозиции - типа КПРФ или ЛДПР, поскольку она существует для галочки, и не имеет планов взятия власти в стране. А вот попытка создать реальную оппозицию будет немедленно пресечена
          1. клерк
            клерк Сегодня, 12:49
            0
            Недовольные - это не оппозиция, а "долой Путина" (вариант - Путин надоел) это не программа.
            1. Андрей из Челябинска
              Андрей из Челябинска Сегодня, 13:34
              0
              Цитата: клерк
              Недовольные - это не оппозиция

              Видите ли, в силу круга моего общения и некоторых моих знакомых и друзей, я скорее всего лучше знаю ситуацию, нежели Вы. Очень многие из владельцев "заводов, газет, пароходов" средней руки недовольны экономическим курсом Путина и готовы были бы примкнуть к оппозиции. Но они и не готовы становиться застрельщиками оппозиции, так как хорошо понимают, к каким личным потерям их это приведет.
              1. клерк
                клерк Сегодня, 14:27
                -1
                Именно в силу того, что.в отличие от Вас, я смотрю на ситуацию своими глазами, а не через призму своего круга общени, я могу судить относительно об'ективно. 1) В России уже более 200лет "западло" признаваться в поддержке действующей власти. Протесты Навального показали цену реального недовольства. А то что Вы называете недовольством - это больше психологическая усталость от личности. 2) У недовольных нынешним экономическим курсом нет реальной альтернативы действующему курсу. Те альтернативы, которые здесь предлагаются - это бред сивой кобылы, который за полгода -год свалит страну в тяжелейший экономический кризис и все это понимают.
                1. Андрей из Челябинска
                  Андрей из Челябинска Сегодня, 15:13
                  +1
                  Цитата: клерк
                  Именно в силу того, что.в отличие от Вас, я смотрю на ситуацию своими глазами, а не через призму своего круга общени, я могу судить относительно об'ективно

                  (тяжелый вздох) Вы даже неспособны допустить в оппоненте самостоятельность мышления, но при этом говорите о собственной объективности.
                  Цитата: клерк
                  Протесты Навального показали цену реального недовольства.

                  Только в Вашем "объективном" воображении. Вы даже не можете понять того, что если человек против Путина, это совершенно не значит, что он за Навального. Скажу проще - более менее серьезные люди, готовые к оппозиции, вообще не воспринимают Навального как личность и никогда никуда за него не пойдут, и поддреживать его не будут.
                  Как я уже говорил, речь идет о РЕАЛЬНОЙ оппозиции. А Вы тут о Навальном рассуждаете...
                  Цитата: клерк
                  А то что Вы называете недовольством - это больше психологическая усталость от личности

                  Нет, это недовольство существующим экономическим курсом
                  Цитата: клерк
                  У недовольных нынешним экономическим курсом нет реальной альтернативы действующему курсу. Те альтернативы, которые здесь предлагаются - это бред сивой кобылы

                  Я даже спрашивать не буду, на чем базируется Ваша уверенность. Я просто вижу, что Вы НИЧЕГО не знаете об экономике РФ. Вы не понимаете, что, начиная с 2008 г реальный сектор экономики выживает не благодаря, а вопреки политике государства
                  1. клерк
                    клерк Сегодня, 15:40
                    +1
                    1) Вы ссылались на знакомых бизнесменов. Это как раз несамостоятельность мышления 2) У реальной оппозиции есть реальная программа. В чем заключается программа Вашей т.н. реальной оппозиции? Ну кроме дежурных тезисов - раздать всем денег и снизить налоги до нуля? 3) Давайте сперва определимся с понятиями - приведите пример предприятия реального сектора в Вашем понимании. Затем разберём его конкретно.
                    1. Андрей из Челябинска
                      Андрей из Челябинска Сегодня, 16:54
                      0
                      Цитата: клерк
                      1) Вы ссылались на знакомых бизнесменов. Это как раз несамостоятельность мышления

                      Я ссылаюсь на знакомых мне бизнесменов с тем, чтобы пояснить Вам, что недовольство экономическим курсом правительства и Путина не придумано мной, а реально существует. Причем отнюдь не только среди местных блогеров, или людей, которые волею судеб оказались в самом низу современной социальной "пищевой пирамиды", а среди вполне успешных людей. У Вас же это каким-то, совершенно неясным образом трансформировалось, в идею, что я всего лишь ретранслятор чьего-то мнения. Иных вариантов трактовки сказанного мной Вы не увидели.
                      Евгений, мне очень жаль, но я вынужден констатировать Вашу неспособность к простейшим умозаключениям.
                      Цитата: клерк
                      У реальной оппозиции есть реальная программа

                      Я Вам русским по белому написал
                      Цитата: Андрей из Челябинска
                      Она бы давно уже сформировалась, причем исключительно из наших же сил, если бы не В.В. Путин.

                      и
                      Цитата: Андрей из Челябинска
                      А вот попытка создать реальную оппозицию будет немедленно пресечена

                      То есть люди, недовольные существующим положением дел - есть, в том числе среди вполне успешных, а возможности выразить свое мнение, создав реальную оппозиционную партию они не могут.
                      Какое из моих слов Вам непонятно? А если понятны все, то как прикажете понимать Ваше
                      Цитата: клерк
                      В чем заключается программа Вашей т.н. реальной оппозиции?

                      Вам пишут, что реальную оппозицию НЕВОЗМОЖНО создать, а Вы мне предлагаете изложить программу того, что не существует? :)))) Вам такое слово - "логика" - вообще говорит о чем-нибудь?:)))
                      Если же говорить о претензиях бизнеса к текущему положению дел, то оно сводится к
                      1) Скачущему курсу доллара. Бизнес не считает, что это обосновано и уверен, что этого можно было бы избежать
                      2) Услугам банков, которые недостаточны и сверхдороги на фоне услуг иностранных банков. ПРи этом иностранными кредитами не воспользоваться в силу п1
                      3) неэффективной системе госзакупок и ГОЗ, при крайней коррумпированности чиновников
                      4) Чрезмерному налоговому бремени
                      5) Профанации поддержки бизнеса - государство тратит на это большие деньги, но крайне неэффективно
                      6) Падению уровня образования - фактически, предприятие сегодня должно само обучать своих сотрудников-рабочих
                      Вам хватит, или продолжить?
                      Цитата: клерк
                      Давайте сперва определимся с понятиями

                      "После столь классической фразы, я решительно не в силах сопротивляться вам, противный!" (с)
                      Цитата: клерк
                      приведите пример предприятия реального сектора в Вашем понимании

                      Завод
                      1. клерк
                        клерк Сегодня, 17:12
                        0
                        1) Недовольство есть. Смысл вопроса был в конкретике и масштабах. Про конкретику будет дальше. 2) Программа - это как решать проблемы. Партии и оппозиции нужна прогорамма . Для разработки программы создание партии не требуется. Программы нет. ЧТД
                      2. клерк
                        клерк Сегодня, 17:27
                        0
                        На п.3 о конкретных претензиях отвечу позже? Пока попрошу сказать о том - что выпускает завод?
                      3. клерк
                        клерк Сегодня, 18:18
                        0
                        3. 1) Можно. Валютными интервенциями (что распалит аппетиты спекулянтов и просадит ЗВР) или валютным регулированием (что очень укрепит рубль (примерно до 40 рублей за доллар), но опустит экспортеров и доходы бюджета. 2) Плач про высокие ставки по кредитам идёт начиная с 1992, когда они зашкаливали за многие сотни процентов годовых. Ставки по кредитам соответствуют инфляции в стране. Иностранцы тоже не благотворители и ниже рыночного кредитовать не будут. 3) Либо должна быть конкретная претензия к системе, либо к конкретному конкурсу. Без конкретики - это "плач Ярославны". Чиновники тоже жалуются, что из-за конкурсов они не могут выбрать нормального поставщика и вынуждены связываться с формально более выгодными пройдохами. Чиновники тоже не дураки и понимают, что сколько может реально стоить.
          2. stalkerwalker
            stalkerwalker Сегодня, 13:01
            0
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Сейчас очень многие недовольны Путиным, причем не только в реальном секторе экономики, но и, как ни странно, в силовых структурах, да и много где еще

            Особенно много недовольных здесь, на сайте, у которых кроме слов типа "... надоел, уходи..." других причин нет.
            Реальных претендентов на пост главы государства нет. И не видно. Поскольку никто из "претендентов", как правило, не имеет ни опыта административной работы, ни опыта службы в госучреждениях или в силовых структурах. Как правило это персонажи из медийного пространства. И ВО - не исключение.
            Цитата: Андрей из Челябинска
            А вот попытка создать реальную оппозицию будет немедленно пресечена

            Не путайте оппортунизм с шовинизмом....
            Ни в одной цивилизованной стране никто не даст сформировать оппозицию, стоящую на платформе свержения действующей власти любыми путями. Особенно, если эти оппозиционеры только и знают одну мантру "Уходи!".
            Хотите нового гаранта Конституции? Приходите на выборы, и голосуйте. Но не надо заранее говорить о нечестных выборах, о неправильном подсчёте и т.п. Это всё - вопли в пользу "бедных" - либерастов и псевдо-патриотов, рядящихся в государственников, и мечтающих о СССР 2.0. Обыкновенная диалектика подсказывает, что вернуть благословенные советские времена невозможно. А вот очередная революция окончательно похоронит и страну, и цивилизацию. Поскольку единственной альтернативой в стране является национал-фашизм в чистом виде. Как это случилось на Украине.
            Но вам, интернет-патриотам, неймётся. И чешется, и зудит...
            1. Андрей из Челябинска
              Андрей из Челябинска Сегодня, 13:39
              0
              Цитата: stalkerwalker
              Особенно много недовольных здесь, на сайте, у которых кроме слов типа "... надоел, уходи..." других причин нет.

              Другие причины есть, и они многократно перечислялись на том же ВО
              Цитата: stalkerwalker
              Реальных претендентов на пост главы государства нет.

              Их навалом, но они - не медийные лица. Например, в 1998 г Вы знать не знали, кто такой Путин. А он оказался президентом много лучше предыдущего (Ельцина). Сегодня - то же самое.
              Цитата: stalkerwalker
              Не путайте оппортунизм с шовинизмом....

              А давайте Вы не будете бросаться непонятными для Вас словами.
              Цитата: stalkerwalker
              Ни в одной цивилизованной стране никто не даст сформировать оппозицию, стоящую на платформе свержения действующей власти любыми путями.

              Это Вы передернули, потому что я говорил о другом. Я говорил о том, что сегодня у реальной оппозиции буде таковая появится, НЕТ законных способов оспорить власть Путина
              Цитата: stalkerwalker
              Хотите нового гаранта Конституции? Приходите на выборы, и голосуйте. Но не надо заранее говорить о нечестных выборах, о неправильном подсчёте и т.п. Это всё - вопли в пользу "бедных"

              Видите ли, в отличие от Вас, я очень хорошо знаю, как РЕАЛЬНО проходят выборы. От лиц, непосредственно их организующих. И некоторых лиц, в них участвующих. Поэтому не надо мне рассказывать о воплях в пользу бедных.
              А сами - верьте, во что хотите, у нас свобода вероисповедания
              1. клерк
                клерк Сегодня, 16:42
                0
                .Например, в 1998 г Вы знать не знали, кто такой Путин. А он оказался президентом много лучше предыдущего (Ельцина). Сегодня - то же самое.
                Совем не то же самое. Неважно знали мы о Путине или нет в 1998 - важно, что его и о нём знал, тот, кто его нам предложил. Поэтому возникает вопрос - Ваших "неизвестных кандидатов" кто -нибудь из сферы большой политики или гос.управления вообще знает - что они из себя представляет, в чем себя проявили, как зарекомендовали?
            2. Tank Hard
              Tank Hard Сегодня, 19:30
              0
              Цитата: stalkerwalker
              Особенно много недовольных здесь, на сайте, у которых кроме слов типа "... надоел, уходи..." других причин нет.

              Да ладно вам... Цены растут, зарплаты падают. Для такой "престижной" работы как таксистом не у всех на автомобиль есть.
  18. Комментарий был удален.
  19. Одиссей
    Одиссей Сегодня, 10:48
    +6
    Насчет Крастошевского все правильно и верно написано. Поступок омерзительный без относительно политических предпочтений.
    Но вот привязывать сотрудника федерального телеканала к Навальному и дворцу Путина,ах простите Роттенберга, да еще при этом и говоря ,что автор статьи " не любитель Путина "это и значит действовать точно так же как действовал Крастошевский. Просто мелкая манипуляция.Не красиво. И главное-опять эффект будет обратный.
    1. Комментарий был удален.
  20. Nitarius
    Nitarius Сегодня, 10:52
    +2
    таких шакалов .. к стенки ставит надо .. еще при жизни как это ! а если и действительно с канала.. так можно и фаберже и ему зажать!
    1. Комментарий был удален.
  21. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 11:13
    +2
    Ну даже комментировать не хочется, нормальный, адекватный человек, живущий в ладах с совестью прекрасно знает, что об умершем говорят либо хорошо, либо ничего! Крастошевский и аналогичная ему публика, мягко говоря не люди, просто существа!!!
  22. Глаз вопиющего
    Глаз вопиющего Сегодня, 11:17
    -1
    И ведь Крастошевский не один такой. Все светлолицые Воины Света из компании сторонников Навального вдруг расчехлили далеко не человеческие лица


    Вы, в общем-то, тоже Крастошевский.
  23. Valter1364
    Valter1364 Сегодня, 11:25
    +1
    Всё правильно, Роман! Был не так давно в лесу. Видел пару шакалов. Довольно милые создания. Понятно, что это метафора, но не стал бы сравнивать его с шакалом. Этот человек не заслуживает даже сравнений.
  24. север 2
    север 2 Сегодня, 11:27
    +2
    конечно , если после возвращения Крыма в состав России и подвига Донбасса не была бы загублена Русская Весна и перспектива Новороссии , то сегодня такие Крастошевские лишь скулили где ни будь в микрофон Радио Свободы из за пределов России . Сами удрали бы из такой новой возрождающейся России ,настолько тогда в 2014сгоду был сильный подъём патриотизма в России и в Русского Мира в целом . Но Крым вернулся , а всё остальное возрождение новой Империи было задушено . А по сколько Россия не может существовать в не статусе Империи , то враги России сейчас все силы бросят ради того , что вбивать людям в головы , что не может быть у русских ни какой Родины , а есть только место рождение . Так какая вам там ещё Империя России , какой там вам ещё Русский Мир -вы должны быть не только что без Родины в статусе Империи , но вы должны быть и без Русского Мира , как статута духовности России . И конечно от сюда нападки и на Ланового , как на выразителя души Русского Мира и как на воплотителя защитника Родины-на советского офицера .
    Только вот что , в СССР родились и создали свои творения величайшие композиторы и поэты создавшие бессмертные песни , свои творения создали в СССР величайшие режиссёры и актёры. Но вот за тридцать лет после того как была разрушена Красная Империя СССР , у микрофона на сцене под фонограмму рот открывает лишь поющие трусЫ с воплями ... ты целуй меня везде восемнадцать мне уже .. , а из экранов лишь фильмы про ментов и бандитов да ещё про культурных фашистов . А это и есть следствие того , что разрушение СССР должно лишить Русский Мир духовности и настоящих героев и авторов . Вы что , думаете что сейчас кто не будь способен написать ,как Ян Френкель и Инна Гофф великую песню " Русское Поле"? Или кто не будь способен создать такой фильм как "Офицеры" с такими актёрами как Лановой и Юматов ? А потому не способны , что вытравляется духовное состояние Русского Мира , как основной компонент Русской Империи . А в не Имперском состоянии Россия существовать не может . Вот потому её враги рвут и мечут со всех фактически теле. каналов , лишь бы Империя России в любом виде не возродилась и чтобы русский дух был уничтожен.
  25. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:13
    +1
    Цитата: советник 2 уровня
    зачем сажать, опять "хероя-мученика" делать, да и не исправится он? выгнать с "белым" билетом с ТВ.. посмотрим что в жизни, кроме как языком полоскать умеет..

    Если всё обстоит ровно так, подобных дoдиков в первую очередь надобно наказывать рублем. Большим рублем. Для них это страшнее, чем общее презрение. Хотя на киче наверно резьбу нарезали бы быстренько. Ну им-то видимо не привыкать в этом смысле.
  26. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 12:47
    +1
    Может это мелкая зависть.Может открытое неприятие к ролям Василия Ланового.Комсомолец,советский офицер.И просто честный Человек.
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 12:51
      0
      Цитата: nikvic46
      Может это мелкая зависть.Может открытое неприятие к ролям Василия Ланового.Комсомолец,советский офицер.И просто честный Человек.

      Тут чаще "баба яга против"
  27. seacap
    seacap Сегодня, 12:52
    +3
    Так если центральные каналы в своих фрагментах передач между бесконечной рекламы виагры и прокладок занимаются активным "развенчанием" великих артистов и заслуженных людей страны. Особенно азартно усердствует до маньячности в танцах на гробах и некрофилией "подержанный", пропахший и ассоциирующийся помойкой и кладбищем, вечно экающий Малахов, а тут свежий труп подвезли. Убожество и аморальность нашего рекламного ТВ (в чем большие сомнения,особенно глядя на их заинтересованные, истерические переживания и ежеминутные сводки во время выборов заокеанского президента), его лживость и некомпетентность передач, новостей в которых новостей нет, про снег зимой в Сибири и о, ужас, оказывается в январе бывают морозы на Чукотке, в перемешку с психозом "ужас, ужас, завтра все умрем", все это из мощнейшего инструмента СМИ и образования, пропаганды, превращено в зловонную выгребную яму, где от экранов исходить один негатив и поток лжи и проплаченных постановок в виде различных т.н. шоу в виде вставок между бесконечной рекламы, на которых выступающие уже с трудом изъясняются на родном языке, заменяя русские слова иностранными. и т.д. Все это под жестким контролем ньюзнати и боярского сословия, все это убожество и показывает уровень их интеллекта, а так же отношения и степень презрения к людям, к нам, холопам и так сойдет.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: seacap
      где от экранов исходить один негатив и поток лжи

      Хуже того - смотреть ТВ,это всё равно,что бесов впускать в своё жилище.
      Что делать? А,не смотреть ничего по телевизору и,не включать.Вообще.
  28. Captan78
    Captan78 Сегодня, 14:08
    +3
    У Высоцкого были строки... Гиены и трусов и храбрецов жуют без особых затей, но они не пятнают имён мертвецов - это дело людей. Поэтому это существо я думаю даже не достойно сравнения с шакалом или гиеной....