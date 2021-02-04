Мертвых львов пинают только шакалы

«Я никогда не пел о глобальном,
Я считал всегда,
Что лучше иметь живую собаку,
Чем дохлого льва…»
А. Григорян, группа «Крематорий»
Я считал всегда,
Что лучше иметь живую собаку,
Чем дохлого льва…»
А. Григорян, группа «Крематорий»
Вообще, выбор так себе. Да еще и смотря под каким углом посмотреть на него, что лучше, живая собака или умерший лев.
Но в нашем случае речь пойдет не о собаках, а о шакалах. Типа Табаки в известнейшем мультфильме про Маугли.
Ибо только шакалы могут себе позволить такое – тявкать в сторону львов. Мертвых, естественно. В сторону живых, знаете, страшновато.
Удивительно, не мог даже представить, что смерть актера, артиста, пусть и великого, так сможет всколыхнуть общество. За это последние аплодисменты Василию Лановому, он сыграл свою последнюю роль в российском спектакле. Роль индикатора, очень четко показав, кто есть кто.
В Сети и СМИ уже прошлись по сотруднику (очень надеюсь, что бывшему) телеканала «Культура» Крастошевскому. Заслуженно.
Я не стану на наших страницах размещать фото этого организма, так как здесь более уместны фото Василия Ланового. А где летают орлы, там грифам ловить нечего, так что обойдемся без Красташевского, согласны?
Вообще с этим Крастошевским интересная получилась ситуация. Он решил, что ему можно плюнуть в Ланового и сделал это. Понимаете, одним путиноидом меньше стало, радость у Крастошевского.
Но то, что он потом начал верещать о том, что он сотрудник федерального канала, что всем, кто на него нападает, это просто так с рук не сойдет и все в таком духе, смотрится странно. Канал «Культура» - часть ВГТРК, общероссийский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ телеканал. То есть, рисуется очень забавная цепочка.
Крастошевский презирает Ланового и обзывает его путиноидом. Но сам при этом спокойно так получает зарплату от того самого государства, возглавляемого тем самым человеком, за отношения с которым он плюет в Ланового. В мертвого Ланового.
И опять пчелы против меда, и опять антисемитизм, в котором Крастошевский обвинял всех оппонентов.
Прекрасная ситуация: Лановой, который приносил пользу всю свою жизнь, играя роли, которые останутся с нами навсегда, получая деньги и награды от государства – нехороший человек. А Крастошевский, который занимается тем же самым в плане денег от государства – ну просто ангел.
Кстати, ТРК «Культура» не подтвердил почему-то наличие Крастошевского в своем штате… И в итоге наш борцун, до этого обещавший всем разорение через суд, почему-то удалил свою страницу, с которой он так яростно вещал…
Странно, правда? Но еще более интересны вот такие высказывания Крастошевского:
Красиво про Родину, да? Внимательно прочитайте творчество сценариста канала "Культура". Хорошего, кстати, канала. Просто диву даешься. как там смогло оказаться такое...
И ведь Крастошевский не один такой. Все светлолицые Воины Света из компании сторонников Навального вдруг расчехлили далеко не человеческие лица и… Ну да, каждый сам подберет для себя слова, лучше характеризующие то, что начали вещать наши «светлолицые» и «светлейшие».
Надо же, рядом с Путиным на шествии БП шел… Преступление века, нечего сказать!
Да, я не поклонник и даже не сторонник Путина. Однако, надо меру знать. Великий артист имеет право дружить с кем угодно. Но, если кто-то считал бы необходимым высказаться, мог бы это сделать, как положено человеку. То есть, в лицо.
Но у нас в последнее время модно делать это в спину. Как сделал Крастошевский, как сделали комики из квартета, как это делают тысячи «светлолицых», внезапно заперхавших в сторону Ланового.
Не обращать внимания? Ну уж, нет.
Крастошевский если чем и будет известен, то тем, как трусливо он поступил. Сперва плюнув в умершего человека, а потом, испугавшись того, что все больше и больше людей называли его тем, кем он являлся в действительности, удалил свою страницу.
Как это называется? Это называется ТРУС!
А как все начиналось… Саша демонстрировал уверенность в себе, американский атомный авианосец позавидовал бы. Угрожал «многомиллионными штрафами за клевету» и «реальными сроками», обещал «пойти до конца» и «сломать жизнь» тем, кто смел посягнуть…
Рассказывал, какой у него хороший адвокат и не только. В общем, наговорил столько, что ему это реально могло выйти боком. А когда до него дошло (либо умный кто-то подсказал), что перебор по полной программе, то бросился менять информацию в профиле и частично подтирать былые посты.
В общем – еще один «дворец Путина».
Я так смело сравниваю, поскольку чехи официально подтвердили, что за антураж «дворца» выдавали снимки библиотеки в Чехии. Ну и вообще все было сшито так себе. Кривовато и плоховато.
То же и здесь.
Весь этот тявк и хрюк в адрес покинувшего нас великого артиста – это смешно, если бы это не было столь печально.
Печально, что исполняет это хор тех, кто вроде как оппозиция. Кто должен там что-то требовать от того же Путина и так далее. А на деле, эти «борцуны за Свет» просто сорвали маски и показали свои истинные… пятачки.
Но пусть обидно будет им. Красташевский если и останется в памяти, то именно как так смешно опустивший самого себя негодяйчик.
А Лановой останется. И останется надолго. И ничем не вытереть из памяти его роли. Лично я его первый раз увидел в «Алых парусах» и если и появится лучший Артур Грей, то не при моей жизни.
А его работа в сериале «Великая Отечественная» (The unknown war)? А другие, не менее значимые роли? И не только Иван в «Офицерах», Лановой много кого сыграл. И сыграл душой.
"Офицеры"
Да, мне уже писали наши постоянные читатели. Что только за "Офицеров" Лановой достоин... Да, достоин. Действительно, эпохальный фильм.
Ну а сцена на аэродроме - разве не гениально? Мимика, пластика, ну ведь эпизод, ставший шедевральным. И давайте признаемся, ведь многие даже сочувствовали красавчику Вольфу, которому светило попасть в оборот к папаше Мюллеру. Но ведь это Лановой так сыграл эпизод...
Вот что отделяет великого актера от великого трусливого ничтожества.
Но хотите покритиковать – чего в спину-то?
В общем, наша «светлейшая оппозиция» в очередной раз показала свою культуру, воспитание и все прочее.
Впрочем, после агитации к участию в митингах несовершеннолетних по школам лично я уже ничему не удивляюсь. А плевки в ушедшего от нас человека – это последний штрих к портрету.
Так что действительно, с одной стороны, противно, что такая история случилась с одним из любимейших истинно народных артистов двух стран, с другой – наша оппозиция показала в очередной раз свое истинное «лицо». Больше, правда, похожее на морду.
А потом пусть сколько угодно говорят о том, что у нас неактивный народ, рабы, холопы и все прочее.
Но знаете, вот с такими возвышенными и просветлёнными Красташевскими многим умным и воспитанным людям точно не по пути.
Мы-то пока прекрасно понимаем, что в сторону мертвых львов тявкают только шакалы.
Пока живо наше поколение, великий народный артист Василий Семенович Лановой будет жить. В памяти, в великолепных фильмах, в своих ролях на сцене и экране.
И, как показывает практика, даже у более молодых поколений хватает чести и совести, чтобы затоптать шакала. Ланового будут помнить очень долго. А вот красташевские должны умирать в небытие.
Василий Семенович многое нам показал своими образами и многому научил. Как показали эти дни, у него было, есть и будет самая главная награда - народная признательность. А потому можно быть спокойным в этом моменте - в обиду своего любимцы народ никогда не даст.
Не зря же высшая признательность артисту - народная...