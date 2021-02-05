Миф о «тупом кавалеристе» Ворошилове



Маршал К. Е. Ворошилов принимает парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года

Революционер



В. И. Ленин и К. Е. Ворошилов среди делегатов X съезда РКП(б) – участников ликвидации контрреволюционного мятежа в Кронштадте. 1921 г.

Нарком обороны и Маршал Союза



Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин с Маршалом Советского Союза К. Е. Ворошиловым в 1935 году

Мнения современников о маршале

«деревенской голове»,



«Ворошилове-Балалайкине».

«дилетантом в военном деле».



Член Государственного совета обороны СССР Климент Ворошилов держит Сталинградский меч после церемонии вручения в конференц-зале советского посольства во время Тегеранской конференции

Миф о кавалерии

«тупых кавалеристах»

«Необходимо... раз и навсегда покончить с вредительскими «теориями» о замене лошади машиной».

«войне моторов».