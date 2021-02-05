Миф о «тупом кавалеристе» Ворошилове

Маршал К. Е. Ворошилов принимает парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года
140 лет назад родился Климент Ефремович Ворошилов, государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза. Человек, который прошёл длинный путь от простого рабочего до наркома обороны СССР, всегда преданный Родине.
Революционер
Родился 4 февраля 1881 года недалеко от Луганска в семье бедного рабочего. Климент в детстве познал голод и просил милостыню с младшей сестрой. С юных лет подрабатывал пастухом и шахтером. Получить хорошее образование не имел возможности – два года в земской школе. Стал рабочим. С 1903 года в партии большевиков. Лидер Луганского большевистского комитета и Луганского Совета.
Обычная карьера тогдашнего революционера: организатор стачек, тюрьма, подготовка боевых дружин (во время Первой революции), подпольная деятельность, многократные аресты и ссылки. Несколько лет провёл в ссылке в Архангельской и Пермской губерниях. Во время Первой мировой войны работал на Царицынском артиллерийском заводе, был освобождён от призыва в армию. После Февральской революции возвращается в Луганск.
Участник Октябрьской революции, один из организаторов Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК). В 1918 году во главе красных отрядов оборонял Донбасс от германцев, затем стал командующим 5-й армии РККА. После этого командовал Царицынской группой войск, вместе со Сталиным отличился в обороне Царицына. Здесь же Ворошилов и Сталин отбили «атаку» Троцкого, который пытался сместить их. Затем Климент Ворошилов был членом Военного совета Северо-Кавказского военного округа, помощником командующего и членом РВС Южного фронта, командующим 10-й армией.
В 1919 году нарком внутренних дел Украины, командующий войсками Харьковского округа, 14-й армии и внутреннего Украинского фронта. С ноября 1919 по март 1921 года член РВС 1-й Конной армии. Во время Гражданской войны впервые получил именное революционное оружие – золотую шашку с гербом Республики. В 1921–1924 гг. – член Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б) и командующий войсками Северо-Кавказского округа. В 1924 году – командующий Московского военного округа, член РВС СССР.
В. И. Ленин и К. Е. Ворошилов среди делегатов X съезда РКП(б) – участников ликвидации контрреволюционного мятежа в Кронштадте. 1921 г.
Нарком обороны и Маршал Союза
С 1925 по 1934 год – народный комиссар по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета Республики. С 1934 по май 1940 года – нарком обороны СССР. С 1935 года – Маршал СССР. С 1938 года председатель Главного военного совета. В августе 1939 года возглавлял советскую делегацию на переговорах СССР, Англии и Франции.
Под руководством Климента Ефремовича была проведена огромная работа по реорганизации, строительству Вооруженных Сил СССР. Проводил работу по техническому перевооружению, развитию и расширению системы военного образования, обучению и воспитанию войск. Принимал участие в предвоенной «чистке» армии.
В годы господства либеральных мифов репрессии в ВС оценивали только отрицательно. Однако затем появились подробные, насыщенные фактологией материалы, которые показывают, что «чистка» армии привела к оздоровлению и укреплению ВС СССР. Была ликвидирована военная оппозиция (часть «пятой колонны»), которая во время нападения Гитлера должна была поднять мятеж против Сталина, произошло оздоровление кадров.
Советское командование допустило ряд ошибок в подготовке войск, в том числе и в их технической готовности. Это сказалось на ходе Финской кампании 1939–1940 гг.
За допущенные недочёты в мае 1940 года был снят с поста наркома обороны. Но в опалу не попал, Сталин ценил преданность Ворошилова. Назначен заместителем председателя Совнаркома (СНК) СССР и председателем Комитета обороны при СНК.
В годы Великой Отечественной войны входил в состав высшего командования: член Государственного Комитета Обороны (ГКО), Ставки, руководил войсками на северо-западном направлении, партизанским движением.
Много сделал для развития партизанского движения, усовершенствовал систему управления партизанами. Центральный штаб партизанского движения усилиями Климента Ворошилова стал мощным органом управления. Он решил многие проблемы снабжения, авиационных перевозок и подготовки кадров партизан.
С апреля 1943 года руководил Трофейным комитетом. Трофейная службы сыграла большую роль в сборе трофейной техники, оружия, боеприпасов, топлива, металлолома и прочих ценностей, а также в помощи населению, освобождённому от гитлеровцев.
После войны Ворошилов продолжал входить в высшее руководство СССР.
Умер 2 декабря 1969 года.
Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлёвской стены.
Ещё при жизни маршала его именем был назван Луганск – Ворошиловград, появилось два Ворошиловска и Ворошилов (Уссурийск).
Дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, награждён 8 орденами Ленина, 6 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени и т.д.
Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин с Маршалом Советского Союза К. Е. Ворошиловым в 1935 году
Мнения современников о маршале
Ленин познакомился с Ворошиловым в 1906 году.
Вождь революции был невысокого мнения о
«деревенской голове»,
«Ворошилове-Балалайкине».
«Ворошилове-Балалайкине».
Очевидно, сказывалась разность социального происхождения и условий жизни двух революционеров. Климент в детстве нищенствовал, побирался, затем пролетарий, хорошего образования не получил. Однако Ленин ценил Ворошилова за пролетарскую непоколебимую верность партии, коммунистическим идеалам и народу. В нём не было «двойного дна», как у многих революционеров, которые прибыли из-за границы. В сапогах, кепке и косоворотке под дешёвым пальто был преданный человек, любимец рабочих и яркий оратор из народа.
Сталинский министр иностранных дел Молотов другом Ворошилову не был, но также отмечал преданность наркома партии и лично Сталину. Хотя Климент Ефремович мог и высказать личное мнение, как было в 1927 году по поводу политики в Китае. Он отличался яркой и сокрушающей крестьянско-пролетарской простотой в речах.
Маршал Жуков считал Ворошилова
«дилетантом в военном деле».
Выбор Сталина в пользу Ворошилова при назначении его главой ВС СССР вполне понятен.
Он следовал логике Ленина. Иосиф Виссарионович хорошо знал Климента, был расположен к нему. В отличие от того же Фрунзе, Ворошилов не имел политического чутья, таланта полководца и военной эрудиции. Но в отличие от Троцкого, был предан Сталину, партии и народу. Помог разгромить «пятую колонну» в стране, что стало одной из главных причин Великой Победы.
Недостатки восполнял огромной целеустремленностью, энергией, работоспособностью и трудолюбием. Проделав путь от простого рабочего до наркома обороны, сохранил простоту и искренность, при этом сильно вырос в интеллектуальном отношении. Он создавал новые ВС страны, ездил по войскам, проводил учения и совещания. Всеми силами последовательно и методично наращивал мощь Красной Армии. В войсках его уважали и любили.
Член Государственного совета обороны СССР Климент Ворошилов держит Сталинградский меч после церемонии вручения в конференц-зале советского посольства во время Тегеранской конференции
Миф о кавалерии
В перестроечной и демократической России был создан миф о
«тупых кавалеристах»
Ворошилове и Будённом, которые якобы цеплялись за устаревший опыт Гражданской войны, сковывали развитие ВС СССР, мешали их механизации и ставили на первое место «устаревшую» кавалерию. Что и стало одной из причин тяжелейших поражений Красной Армии в начальный период войны.
В частности, приводилась цитата Ворошилова на XVII съезде партии в январе 1934 года:
«Необходимо... раз и навсегда покончить с вредительскими «теориями» о замене лошади машиной».
Однако это вырванная из контекста фраза.
Кроме того, нарком говорил о конском поголовье в сельском хозяйстве, а не об армии. Речь шла о том, что, несмотря на механизацию сельского хозяйства, необходимость которой никто и не отрицал, лошадь в деревне всё равно нужна.
А в разделе, посвящённом Красной Армии, Климент Ефремович говорил иное: о кавалерии ни слова. И много о
«войне моторов».
Нарком отмечал необходимость форсированной моторизации, осваивания производства новых моторов.
В 1940 году в армии произошло большое сокращение кавалерии: в 1937 году было 7 управлений кавкорпусов, 32 кавдивизии (из них 5 горно-кавалерийских и 3 территориальных), 2 отдельные кавбригады, 1 отдельный и 8 запасных кавполков.
Численность красной кавалерии по штатам мирного времени составляла 195 тыс. человек. В 1940 году запланировали оставить 5 управлений кавкорпусов, 15 кавдивизий, 5 горных кавдивизий, 1 отдельную кавбригаду и 5 запасных кавполков общей численностью 122 тыс. сабель.
Вместо расформированных кавалерийских дивизий создавали танковые и механизированные.
В начале 1941 года нарком обороны Тимошенко и начальник Генштаба Жуков представили Сталину записку с изложением схемы мобилизационного развёртывания Красной Армии. На её основе 12 февраля 1941 года был подготовлен проект мобилизационного плана. По нему в составе армии оставалось 3 управления кавкорпусов, 10 кавалерийских и 4 горно-кавалерийские дивизии, а также 6 запасных полков.
Общая численность конницы сокращалась до 116 тыс. человек.
Этот план даже перевыполнили. И к началу нападения Третьего рейха в Красной Армии осталось всего 13 кавдивизий.
Война показала, что с сокращением кавалерии поспешили.
Значение конницы в современной «войне моторов» недооценили.
В России, с её огромными просторами, нехваткой хороших дорог и большими лесными массивами именно конница оказалась весьма эффективным родом войск.
Лошади были транспортом (гужевой), который отлично подходил к российским условиям. Они имели лучшую проходимость, чем германские автомобили и БТР, не требовали топлива. Могли действовать в распутицу и снегопады.
Кавалерия использовалась для разведки, рейдов по тылам врага, нарушений коммуникаций с целью дезорганизации управления и снабжения противника, усиления партизанских сил.
Также в условиях ослабления бронетанковых сил в первый период войны (большие потери) требовались подвижные соединения, чтобы развивать первый успех наступательных операций, прорываться в глубокий тыл врага, создавать «котлы».
Жуков уже 15 июля 1941 года предложил сформировать лёгкие кавдивизии (3 тыс. сабель).
К концу года было уже 82 кавдивизии лёгкого типа (без танков, дивизионной артиллерии, ПТО и ПВО, саперов и тылов).
В 1942 году кавдивизии сводят в корпуса, которые (месте с танковыми корпусами и армиями) сыграли большую роль в разгроме вермахта.
Танки и кавалерия отлично дополняли друг друга.
К тому же кавкорпуса, которым не требовались многие тонны боеприпасов и горючего, могли наступать глубже моторизованных соединений.
Ну, и наконец, они вполне могли обходиться без хороших дорог. Более того, они умели даже воевать и без них вовсе.