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Миф о «тупом кавалеристе» Ворошилове

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Миф о «тупом кавалеристе» Ворошилове
Маршал К. Е. Ворошилов принимает парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года



140 лет назад родился Климент Ефремович Ворошилов, государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза. Человек, который прошёл длинный путь от простого рабочего до наркома обороны СССР, всегда преданный Родине.

Революционер


Родился 4 февраля 1881 года недалеко от Луганска в семье бедного рабочего. Климент в детстве познал голод и просил милостыню с младшей сестрой. С юных лет подрабатывал пастухом и шахтером. Получить хорошее образование не имел возможности – два года в земской школе. Стал рабочим. С 1903 года в партии большевиков. Лидер Луганского большевистского комитета и Луганского Совета.

Обычная карьера тогдашнего революционера: организатор стачек, тюрьма, подготовка боевых дружин (во время Первой революции), подпольная деятельность, многократные аресты и ссылки. Несколько лет провёл в ссылке в Архангельской и Пермской губерниях. Во время Первой мировой войны работал на Царицынском артиллерийском заводе, был освобождён от призыва в армию. После Февральской революции возвращается в Луганск.

Участник Октябрьской революции, один из организаторов Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК). В 1918 году во главе красных отрядов оборонял Донбасс от германцев, затем стал командующим 5-й армии РККА. После этого командовал Царицынской группой войск, вместе со Сталиным отличился в обороне Царицына. Здесь же Ворошилов и Сталин отбили «атаку» Троцкого, который пытался сместить их. Затем Климент Ворошилов был членом Военного совета Северо-Кавказского военного округа, помощником командующего и членом РВС Южного фронта, командующим 10-й армией.

В 1919 году нарком внутренних дел Украины, командующий войсками Харьковского округа, 14-й армии и внутреннего Украинского фронта. С ноября 1919 по март 1921 года член РВС 1-й Конной армии. Во время Гражданской войны впервые получил именное революционное оружие – золотую шашку с гербом Республики. В 1921–1924 гг. – член Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б) и командующий войсками Северо-Кавказского округа. В 1924 году – командующий Московского военного округа, член РВС СССР.


В. И. Ленин и К. Е. Ворошилов среди делегатов X съезда РКП(б) – участников ликвидации контрреволюционного мятежа в Кронштадте. 1921 г.

Нарком обороны и Маршал Союза


С 1925 по 1934 год – народный комиссар по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета Республики. С 1934 по май 1940 года – нарком обороны СССР. С 1935 года – Маршал СССР. С 1938 года председатель Главного военного совета. В августе 1939 года возглавлял советскую делегацию на переговорах СССР, Англии и Франции.

Под руководством Климента Ефремовича была проведена огромная работа по реорганизации, строительству Вооруженных Сил СССР. Проводил работу по техническому перевооружению, развитию и расширению системы военного образования, обучению и воспитанию войск. Принимал участие в предвоенной «чистке» армии.

В годы господства либеральных мифов репрессии в ВС оценивали только отрицательно. Однако затем появились подробные, насыщенные фактологией материалы, которые показывают, что «чистка» армии привела к оздоровлению и укреплению ВС СССР. Была ликвидирована военная оппозиция (часть «пятой колонны»), которая во время нападения Гитлера должна была поднять мятеж против Сталина, произошло оздоровление кадров.

Советское командование допустило ряд ошибок в подготовке войск, в том числе и в их технической готовности. Это сказалось на ходе Финской кампании 1939–1940 гг.

За допущенные недочёты в мае 1940 года был снят с поста наркома обороны. Но в опалу не попал, Сталин ценил преданность Ворошилова. Назначен заместителем председателя Совнаркома (СНК) СССР и председателем Комитета обороны при СНК.

В годы Великой Отечественной войны входил в состав высшего командования: член Государственного Комитета Обороны (ГКО), Ставки, руководил войсками на северо-западном направлении, партизанским движением.

Много сделал для развития партизанского движения, усовершенствовал систему управления партизанами. Центральный штаб партизанского движения усилиями Климента Ворошилова стал мощным органом управления. Он решил многие проблемы снабжения, авиационных перевозок и подготовки кадров партизан.

С апреля 1943 года руководил Трофейным комитетом. Трофейная службы сыграла большую роль в сборе трофейной техники, оружия, боеприпасов, топлива, металлолома и прочих ценностей, а также в помощи населению, освобождённому от гитлеровцев.

После войны Ворошилов продолжал входить в высшее руководство СССР.

Умер 2 декабря 1969 года.

Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлёвской стены.

Ещё при жизни маршала его именем был назван Луганск – Ворошиловград, появилось два Ворошиловска и Ворошилов (Уссурийск).

Дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, награждён 8 орденами Ленина, 6 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени и т.д.


Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин с Маршалом Советского Союза К. Е. Ворошиловым в 1935 году

Мнения современников о маршале


Ленин познакомился с Ворошиловым в 1906 году.

Вождь революции был невысокого мнения о

«деревенской голове»,

«Ворошилове-Балалайкине».

Очевидно, сказывалась разность социального происхождения и условий жизни двух революционеров. Климент в детстве нищенствовал, побирался, затем пролетарий, хорошего образования не получил. Однако Ленин ценил Ворошилова за пролетарскую непоколебимую верность партии, коммунистическим идеалам и народу. В нём не было «двойного дна», как у многих революционеров, которые прибыли из-за границы. В сапогах, кепке и косоворотке под дешёвым пальто был преданный человек, любимец рабочих и яркий оратор из народа.

Сталинский министр иностранных дел Молотов другом Ворошилову не был, но также отмечал преданность наркома партии и лично Сталину. Хотя Климент Ефремович мог и высказать личное мнение, как было в 1927 году по поводу политики в Китае. Он отличался яркой и сокрушающей крестьянско-пролетарской простотой в речах.

Маршал Жуков считал Ворошилова

«дилетантом в военном деле».

Выбор Сталина в пользу Ворошилова при назначении его главой ВС СССР вполне понятен.

Он следовал логике Ленина. Иосиф Виссарионович хорошо знал Климента, был расположен к нему. В отличие от того же Фрунзе, Ворошилов не имел политического чутья, таланта полководца и военной эрудиции. Но в отличие от Троцкого, был предан Сталину, партии и народу. Помог разгромить «пятую колонну» в стране, что стало одной из главных причин Великой Победы.

Недостатки восполнял огромной целеустремленностью, энергией, работоспособностью и трудолюбием. Проделав путь от простого рабочего до наркома обороны, сохранил простоту и искренность, при этом сильно вырос в интеллектуальном отношении. Он создавал новые ВС страны, ездил по войскам, проводил учения и совещания. Всеми силами последовательно и методично наращивал мощь Красной Армии. В войсках его уважали и любили.


Член Государственного совета обороны СССР Климент Ворошилов держит Сталинградский меч после церемонии вручения в конференц-зале советского посольства во время Тегеранской конференции

Миф о кавалерии


В перестроечной и демократической России был создан миф о

«тупых кавалеристах»

Ворошилове и Будённом, которые якобы цеплялись за устаревший опыт Гражданской войны, сковывали развитие ВС СССР, мешали их механизации и ставили на первое место «устаревшую» кавалерию. Что и стало одной из причин тяжелейших поражений Красной Армии в начальный период войны.

В частности, приводилась цитата Ворошилова на XVII съезде партии в январе 1934 года:

«Необходимо... раз и навсегда покончить с вредительскими «теориями» о замене лошади машиной».

Однако это вырванная из контекста фраза.

Кроме того, нарком говорил о конском поголовье в сельском хозяйстве, а не об армии. Речь шла о том, что, несмотря на механизацию сельского хозяйства, необходимость которой никто и не отрицал, лошадь в деревне всё равно нужна.

А в разделе, посвящённом Красной Армии, Климент Ефремович говорил иное: о кавалерии ни слова. И много о

«войне моторов».

Нарком отмечал необходимость форсированной моторизации, осваивания производства новых моторов.

В 1940 году в армии произошло большое сокращение кавалерии: в 1937 году было 7 управлений кавкорпусов, 32 кавдивизии (из них 5 горно-кавалерийских и 3 территориальных), 2 отдельные кавбригады, 1 отдельный и 8 запасных кавполков.

Численность красной кавалерии по штатам мирного времени составляла 195 тыс. человек. В 1940 году запланировали оставить 5 управлений кавкорпусов, 15 кавдивизий, 5 горных кавдивизий, 1 отдельную кавбригаду и 5 запасных кавполков общей численностью 122 тыс. сабель.

Вместо расформированных кавалерийских дивизий создавали танковые и механизированные.

В начале 1941 года нарком обороны Тимошенко и начальник Генштаба Жуков представили Сталину записку с изложением схемы мобилизационного развёртывания Красной Армии. На её основе 12 февраля 1941 года был подготовлен проект мобилизационного плана. По нему в составе армии оставалось 3 управления кавкорпусов, 10 кавалерийских и 4 горно-кавалерийские дивизии, а также 6 запасных полков.

Общая численность конницы сокращалась до 116 тыс. человек.

Этот план даже перевыполнили. И к началу нападения Третьего рейха в Красной Армии осталось всего 13 кавдивизий.

Война показала, что с сокращением кавалерии поспешили.

Значение конницы в современной «войне моторов» недооценили.

В России, с её огромными просторами, нехваткой хороших дорог и большими лесными массивами именно конница оказалась весьма эффективным родом войск.

Лошади были транспортом (гужевой), который отлично подходил к российским условиям. Они имели лучшую проходимость, чем германские автомобили и БТР, не требовали топлива. Могли действовать в распутицу и снегопады.

Кавалерия использовалась для разведки, рейдов по тылам врага, нарушений коммуникаций с целью дезорганизации управления и снабжения противника, усиления партизанских сил.

Также в условиях ослабления бронетанковых сил в первый период войны (большие потери) требовались подвижные соединения, чтобы развивать первый успех наступательных операций, прорываться в глубокий тыл врага, создавать «котлы».

Жуков уже 15 июля 1941 года предложил сформировать лёгкие кавдивизии (3 тыс. сабель).

К концу года было уже 82 кавдивизии лёгкого типа (без танков, дивизионной артиллерии, ПТО и ПВО, саперов и тылов).

В 1942 году кавдивизии сводят в корпуса, которые (месте с танковыми корпусами и армиями) сыграли большую роль в разгроме вермахта.

Танки и кавалерия отлично дополняли друг друга.

К тому же кавкорпуса, которым не требовались многие тонны боеприпасов и горючего, могли наступать глубже моторизованных соединений.

Ну, и наконец, они вполне могли обходиться без хороших дорог. Более того, они умели даже воевать и без них вовсе.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/, http://waralbum.ru/
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49 комментариев
Информация
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  1. ФЕОДОР
    ФЕОДОР Сегодня, 06:05
    0
    Ну стрелок он был ! ВОРОШИЛОВский . laughing
    1. GTYCBJYTH2021
      GTYCBJYTH2021 Сегодня, 06:50
      -2
      Цитата: ФЕОДОР
      Ну стрелок он был ! ВОРОШИЛОВский . laughing

      Верно вы сказали....... Вот кони с людьми на спинах своих-разведка в тылах ездила врага....диверсии....казачьи лавы на фашистов в снегах..... Человек не лошадь-ту кормить регулярно надо...и не соломой,овсом и сеном...... Автор темы !!!! Расскажи нам,в каком году кавалерийские части остались без подвижного состава....были выведены из ВС и переданы в погранотряды....Дядька по отцу Владимир Трофимович в 1955 служил на границе в Таджикии,техники нет,только верховыми....
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 06:06
    +5
    Мы – красные кавалеристы,
    И про нас
    Былинники речистые
    Ведут рассказ:
    О том, как в ночи ясные,
    О том, как в дни ненастные
    Мы гордо,
    Мы смело в бой идем

    Припев:

    Веди, Буденный нас смелее в бой!
    Пусть гром гремит,
    Пускай пожар кругом:
    Мы – беззаветные герои все,
    И вся-то наша жизнь есть борьба!

    Буденный – наш братишка,
    С нами весь народ.
    Приказ: «Голов не вешать
    И глядеть вперед!»
    Ведь с нами Ворошилов,
    Первый красный офицер,
    Сумеем кровь пролить
    За СССР.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:13
      +5
      Да, не всех белогвардейцев извели Буденный с Ворошиловым! Остались умственные недобитки. Им Советская власть, как кость в горле....
      1. Hagen
        Hagen Сегодня, 09:51
        -1
        Цитата: Uncle Lee
        Остались умственные недобитки. Им Советская власть, как кость в горле....

        Скажите, а Тимошенко, подписавшего Акт о приёме наркомата обороны CССР в мае 1940 года, вы тоже отнесете к "умственным недобиткам"?
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:07
    +11
    Не гений, но и не , хотя в Великую Отечественную войну войсками не командовал, что показывает трезвую оценку его способностей И.В. Сталиным.
    И намного меньше его обгаживали, чем Будённого, вот против кого миф о "тупом кавалеристе" наиболее муссировали.
    1. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 08:26
      0
      Цитата: Владимир_2У
      хотя в Великую Отечественную войну войсками не командовал,

      Командовал , но полностью провалился на должности командующего Северо-Западного направления.

      На его совести то, что блокада Ленинграда состоялась столь быстро и столь катастрофически.

      17 августа 1941 года. - заняли Нарву. Это 134 км по прямой от Ленинграда. Сталин Ворошилову :

      "Ликвидировать эту опасность вполне возможно, так как у немцев сил здесь немного, а подброшенные на помощь новые три дивизии при умелом руководстве могли бы ликвидировать опасность. Ставка не может мириться с настроениями обреченности и невозможности предпринять решительные шаги, с разговорами о том, что уже все сделано и ничего больше сделать невозможно".


      Ворошилов отвечает... созданием добровольческих рабочих батальонов с допотопным вооружением. Ополченцев снабдили устарелыми ружьями, пиками и кинжалами. , вводит выборность командиров.
      Водит в ...атаку

      Огромный потенциал артиллерии флота -НЕ задействован вообше, не организуется артоборона.
      Сталин Ворошилову , 22 авг:
      Такую оборону нельзя признать удовлетворительной... Мы думаем, что оборона Ленинграда должна быть прежде всего артиллерийская оборона. . Если не хватает армейской артиллерии, вы могли бы снять с судов артиллерию и установить во всем окружении Ленинграда.
      ... Ссылка на вашу перегруженность смешна. Мы не менее вас перегружены. Вы просто неорганизованные люди и не чувствуете ответственности за свои действия, ввиду чего и действуете как на изолированном острове, ни с кем не считаясь.


      Беспорядочное быстрое отсупление продолжается, но город живет, как в МИРНОЕ время, мер по эвакуации людей , предприятий-почти нет и Сталин срочно направил Комиссию по ее организации : из-за бездествия местного руководства он вынужден руководить в ручном режиме
      Сталин, 29 авг:

      "Если так будет продолжаться, боюсь, что Ленинград будет сдан идиотски глупо, а все ленинградские дивизии рискуют попасть в плен. Что делают Попов и Ворошилов? Они даже не сообщают о мерах, какие они думают предпринять против такой опасности. Они заняты исканием новых рубежей отступления, в этом они видят свою задачу. Откуда у них такая бездна пассивности и чисто деревенской покорности судьбе?".

      Сталин Ворошилову и Жданову::

      "В Тихвине стоят 2 авиадивизии 39 и 2, обе находятся в Вашем распоряжении, но они не получали от Вас заданий"
      .

      Эти две дивизии, истребительная и бомбардировочная -Ворошилов и Жданов "забыли" об их существовании
      9 сентября, Сталин Ворошилову:
      "Нас возмущает ваше поведение, выражающееся в том, что вы сообщаете нам только лишь о потере нами той или иной местности, но обычно ни слова не сообщаете о том, какие же вами приняты меры для того, чтобы перестать терять города и станции. ...Чем занята ваша авиация, почему она не поддерживает действия наших войск на поле?"


      Ворошилов с позором отозван и в Лениград спасать положение направлен Жуков.

      22 апреля 1942 года Политбюро ЦК ВКП(б) принимает постановление о неудовлетворительной работе К.Е. Ворошилова в период с Финской войны по ВОВ .

      "...Тов. Ворошилов не справился с порученным делом и НЕ СУМЕЛ организовать оборону Ленинграда. Ввиду всего изложенного ЦК ВКП(б) постановляет:

      1. Признать, что т. Ворошилов не оправдал себя на порученной ему работе на фронте.

      2. Направить т. Ворошилова на тыловую военную работу"


      Вот кто заслужил то, что получил Павлов
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 08:36
        +1
        Цитата: Ольгович
        Командовал и еще на очень ответственном направлении, но полностью провалился на должности командующего Северо-Западного направления
        Спасибо, был не в курсе.
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 09:58
          +1
          /goodlec.com/а-исаев-герои-гражданской-в-1941-1945-годах-к/
          А.Исаев наверное всё таки большего доверия вызывает .
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 10:14
            0
            Я не в курсе был о командовании Ворошилова в принципе.
            1. mat-vey
              mat-vey Сегодня, 10:16
              0
              Цитата: Владимир_2У
              Я не в курсе был о командовании Ворошилова в принципе.

              А-а-а...ну всё равно,я думаю не лишне будет с мнением Исаева ознакомится - человек без изучения архивов ни когда оценочных суждений не выводит .
        2. Ольгович
          Ольгович Сегодня, 10:08
          -1
          Цитата: Владимир_2У
          Спасибо, был не в курсе.


          Не за что.

          Под Ленинградом многие "отметились": почитайте здесь: https://rg.ru/2020/05/09/rodina-desiat-perelomnyh-dnej-v-otnosheniiah-stalina-i-voroshilova.html
      2. chenia
        chenia Сегодня, 10:07
        +3
        Цитата: Ольгович
        но полностью провалился на должности командующего Северо-Западного направления.


        В большей мере ответственность за все несли командующие СФ и СЗФ.
        Главком координирует действия фронтов, а за "успехи" в 1941 в первую очередь "заслуги" командующие фронтов.

        На юго-западном Буденный настойчиво требовал отход из под Киева, Кирпонос убедил Ставку, что удержит. В управлении войсками командующие войсками имели достаточную самостоятельность.
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 10:17
          -2
          Цитата: chenia
          но полностью провалился на должности командующего Северо-Западного направления.

          Ворошилов "организовал" самый первый котёл во время ВОВ .
        2. icant007
          icant007 Сегодня, 11:08
          0
          Цитата: chenia
          но полностью провалился на должности командующего Северо-Западного направления.


          В большей мере ответственность за все несли командующие СФ и СЗФ.


          Он и фронтом командовал Лениградским, правда всего 9 дней, но в самый напряженный период с 5 по 14 сентября 1941.
        3. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 13:11
          +1
          Контруда́р под Сольца́ми (14—18 июля 1941 года) — один из первых успешных контрударов по немецким войскам, нанесённый советскими войсками в районе города Сольцы. В результате контрудара немецкая армия была отброшена на 40 километров. Этот контрудар, а также последующая оборона Красной армии под Лугой задержали наступление противника на Ленинград почти на месяц, что позволило советскому командованию выиграть время для проведения подготовки города к предстоящей обороне.
          Там куча секретных документов захвачена была,в том числе о применении танков немцами.
      3. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 11:08
        +4
        Хорошо, Ленинградскую оборону Ворошилов провалил...А в ноябре 41 немцы были под Москвой, это тоже Ворошилов виноват ?
        1. Ольгович
          Ольгович Сегодня, 11:23
          -2
          Цитата: Uncle Lee
          Хорошо, Ленинградскую оборону Ворошилов провалил...А в годаноябре 41 немцы были под Москвой, это тоже Ворошилов виноват ?

          Конечно, как нарком обороны с 1925 по 1940 год.

          В каком РАЗВАЛЕ он оставил армию в 1940 г- четко прописано в "Акте передачи МО от Ворошилова Тимошенко" от 8 мая 1940 г.

          Вы почитайте-и увидите все причины катастрофы 41 года
        2. Alexey RA
          Alexey RA Сегодня, 11:57
          +1
          Цитата: Uncle Lee
          Хорошо, Ленинградскую оборону Ворошилов провалил...А в ноябре 41 немцы были под Москвой, это тоже Ворошилов виноват ?

          Ну а кто передал своему сменщику НКО, не имея даже точных данных о численности своих подчинённых? Зато имея 1080 наименований действующих уставов, наставлений и руководств (при этом основные из них, включая боевые Уставы, давно устарели) и 1400 штатов и табелей, по которым войска жили и снабжались и которые никем не были утверждены и были изданы для руководства как временные.
          Особый полярный лис был с мобилизацией: мобпланов нет, последний переучёт военнообязанных датирован 1927 г. (да-да-да, тринадцать лет этим никто не занимался), в числе военнообязанных запаса состоит 3 155 000 необученных людей, плана обучения которых у НКО тоже нет. Более того, у НКО вообще нет никаких планов переобучения специалистов и переподготовки слабо обученного состава.
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Сегодня, 12:49
            0
            Если он был такой вредитель, то почему его Сталин не поставил к стенке ? Тут одной преданностью не откупишься ! И за меньшие прогрешения получали вышку....Видимо, не все так однозначно.
      4. красноярск
        красноярск Сегодня, 12:58
        +2
        Цитата: Ольгович
        Сталин Ворошилову , 22 авг:

        Из какого романа цитаты?
        К моменту появления Жукова в Ленинграде, фронт был уже стабилизирован Ворошиловым.
        1. Ольгович
          Ольгович Сегодня, 13:27
          0
          Цитата: красноярск
          Из какого романа цитаты?

          Романы художественные , по которым Вас учили истории, остались в далеком прошлом, а сейчас , наконец, открыты настоящие ДОКУМЕНТЫ настоящей Истории:
          Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы . М.: Политическая энциклопедия, 2019.


          Это телеграммы, постановления и пр.

          Вы считаете , напр, Постановление от 1 апреля 1942 года выдумкой:
          Политбюро ЦК ВКП(б) принимает постановление о неудовлетворительной работе К.Е. Ворошилова в период с Финской войны по ВОВ .

          "...Тов. Ворошилов не справился с порученным делом и НЕ СУМЕЛ организовать оборону Ленинграда. Ввиду всего изложенного ЦК ВКП(б) постановляет:

          1. Признать, что т. Ворошилов не оправдал себя на порученной ему работе на фронте.
          ? belay

          Так опровергайте, да!
          Цитата: красноярск
          К моменту появления Жукова в Ленинграде, фронт был уже стабилизирован Ворошиловым.

          lol laughing
          См выше.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:15
    +11
    Автор не упомянул об одном умении маршала, умении метко стрелять. Благодаря движению "Ворошиловский стрелок" масса молодежи научилась хорошо стрелять, причем при сдаче нормативов на вторую степень надо было стрелять из боевой винтовки.
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 10:05
      +3
      Цитата: Konnick
      Автор не упомянул об одном умении маршала, умении метко стрелять. Благодаря движению "Ворошиловский стрелок" масса молодежи научилась хорошо стрелять,

      Зато Исаев отмечает что в немецких документах первого года войны,прослеживается записи о большом количестве убитых в голову - следствие большого количества именно бойцов из "Ворошиловский стрелок" .
  5. тасха
    тасха Сегодня, 06:15
    +11
    Вот это да! Не знал я и удивился невероятно
    Оказывается, в Турции на знаменитой площади Таксим в Стамбуле рядом со скульптурой основателя современной Турции Кемаля Ататюрка стоят две фигуры в военной форме – Климент Ворошилов и Михаил Фрунзе. Их скульптуры были изваяны по личному указанию Ататюрка и входят в композицию монумента Республика.
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 08:52
      +2
      Цитата: тасха
      и Михаил Фрунзе

      Семёна Аралова на самом деле hi
      1. тасха
        тасха Сегодня, 09:05
        +3
        Спасибо, буду знать. Век живи - век учись.. hi
        Вот ещё - оказывается у Чебурашки был хвост.. О как! День открытий у меня сегодня. winked
  6. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 07:25
    +1
    В детстве мы с другом зачитывались подвигами Ворошилова во время Гражданской Войны.И все про него.И совсем немного про Буденного.Со временем я понял,что основную ответственность за армии,производства несут командиры.А про других создают сладкие мифы.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 12:01
      0
      Цитата: nikvic46
      В детстве мы с другом зачитывались подвигами Ворошилова во время Гражданской Войны.И все про него.И совсем немного про Буденного.

      По командирам Гражданской войны, так и застрявшим в тех временах, помницца, неплохо прошёлся вождь и учитель на совещании по итогам СФВ.
      Так вот, что помешало нашему командному составу сходу вести войну в Финляндии по-новому, не по типу гражданской войны, а по-новому? Помешали, по-моему, культ традиции и опыта гражданской войны. Как у нас расценивают комсостав: а ты участвовал в гражданской войне? Нет, не участвовал. Пошел вон. А тот участвовал? Участвовал. Давай его сюда, у него большой опыт и прочее.
      Я должен сказать, конечно, опыт гражданской войны очень ценен, традиции гражданской войны тоже ценны, но они совершенно недостаточны. Вот именно культ традиции и опыта гражданской войны, с которым надо покончить, он и помешал нашему командному составу сразу перестроиться на новый лад, на рельсы современной войны.
      Не последний человек у нас товарищ командир, первый, если хотите, по части гражданской войны, опыт у него большой, он уважаемый, честный человек, а вот до сих пор не может перестроиться на новый современный лад. Он не понимает, что нельзя сразу вести атаку без артиллерийской обработки. Он иногда ведет полки на ура. Если так вести войну, значит загубить дело, все равно будут ли это кадры или нет, первый класс, все равно загубит. Если противник сидит в окопах, имеет артиллерию, танки, то он бесспорно разгромит.

      Традиции и опыт гражданской войны совершенно недостаточны, и кто их считает достаточными, наверняка погибнет. Командир, считающий, что он может воевать и побеждать, опираясь только на опыт гражданской войны, погибнет как командир.
  7. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:38
    -1
    Ленин своеобразно характеризует Ворошилова,в своей привычной хамовитой манере,культура речи у вождя мирового пролетариата,конечно оставляла желать лучшего.
    Хорошо,хоть не обозвал,что-то вроде (из лексикона Ильича) - лошадиный барышник,или архидрянь и тому подобное.
  8. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 07:40
    -7
    Обычная карьера тогдашнего революционера: организатор стачек, тюрьма, подготовка боевых дружин (во время Первой революции), подпольная деятельность, многократные аресты и ссылки. Несколько лет провёл в ссылке в Архангельской и Пермской губерниях.
    На что же этот, нигде не работавший человек, вкусно ел и сладко спал?

    В
    о время Первой мировой войны работал на Царицынском артиллерийском заводе, был освобождён от призыва в армию.
    Во время войны уклонился от призыва, откосил от армии, но вел антигосударственную пропаганду и выступления.

    Что бы было с ним за такое в 1941г?

    Нарком обороны и Маршал Союза

    Ни дня не отучился в Академии Генштаба, но занял высший военный пост и звание в армии и совсем не стеснялся, что Академия Генштаба названа...его именем, как и ...Военно-морская Академия belay

    Под руководством Климента Ефремовича была проведена огромная работа по реорганизации, строительству Вооруженных Сил СССР. Проводил работу по техническому перевооружению, развитию и расширению системы военного образования, обучению и воспитанию войск.

    Огромная работа по РАЗВАЛУ ВС СССР очень четко расписана в "Акте о приёме наркомата обороны CССР Тимошенко С. К. от Ворошилова К. Е." от 8 мая 1940 г.

    Его без ругани читать вообще невозможно , а читая его четко понимаешь, что совсем не тех расстреляли в 1937-40гг.

    Кстати, в этом Акте четко расписаны ВСЕ причины катастрофы 1941 г.
    руководил войсками на северо-западном направлении
    Чуть Ленинград не сдал.

    Выбор Сталина в пользу Ворошилова при назначении его главой ВС СССР вполне понятен.

    Ворошилов о сталинцах:
    Глубоко осознав тот огромный вред, который могла нанести нашей партии и стране антипартийная группа Молотова, Кагановича, Маленкова и других, я решительно осуждаю ее фракционную деятельность, направленную на то, чтобы свернуть партию с ленинского пути.
    lol

    Мало кто знает, но не Хрущев ( он не имел права), а именно Ворошилов, как Председатель ВС СССР передал Крым от России т.н. украине.

    Где этот человек оказался "способен", так это в репрессиях соратников, украинизации и верном прислуживании высшим руководителям , причем без разницы кому-что Сталину, что Хрущеву, что Брежневу.

    Ленин о нем: "Ворошилов балалайкин"

    Так что не миф о кавалеристе, нет.
  9. kalibr
    kalibr Сегодня, 07:50
    -5
    То есть главным его "достоинством" была преданность тем, кто наверху...
  10. smaug78
    smaug78 Сегодня, 08:01
    +5
    мифотворец Самсонов...
  11. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:02
    +8
    Этот тупой, тот хам... Как они вообще умудрились такое мощное государство построить на старых развалинах, отстоять и передать потомкам? Может истина, как обычно, где-то не там?
  12. Unknown
    Unknown Сегодня, 08:20
    +9
    Не надо всё сводить к личной преданности к тов СТАЛИНУ. Ворошилов хорошо себя проявил во время Гражданской войны, и членом РВС 1-Конной.Был не плохим организатором. При создании РККА ,опирался на мнения военспецов , особенно Б.М. Шапошникова с которым совместно боролись с закидонами Тухачевского. От ошибок и недостатков никто не застрахован , не надо на него списывать все неудачи Финской войны. Там и командование , на армейском, корпусном и дивизионном уровне оказалось не на должном уровне, руководство Г.Ш. не прислушалось к рекомендациям Б.М. Шапошникова. Так что не один К.Е. Ворошилов виноват в неудачах начального периода. Кстати на совещании по итогам Советско-Финской войны И.В СТАЛИН не делал упреков лично бывшему наркому. Мнение Жукова субъективное , К.Е .Ворошилов стал командовать Северо-Западным фронтом в тяжелое время 1941 года. Тем не менее именно на этом фронте, и под командованием Ворошилова был нанесен первый и чувствительный контрудар по группе армий Север в районе гор .Сольцы , о котором с неохотой вспоминает в своих ,, утерянных победах ,, Манштейн .Этот успешный на 41-год контрудар , забыт в угоду непременно раздутому наступлению Жукова под гор. Ельней. Да и на всём протяжении ВОВ К.Е. Ворошилов был на виду. И.В СТАЛИН знал на что годен тот или иной руководящий работник ,умел подбирать кадры.
    1. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 11:51
      -3
      Цитата: Unknown
      При создании РККА ,

      С ДВУМЯ классами образования многое можно создать, да...
      Цитата: Unknown
      .Е .Ворошилов стал командовать Северо-Западным фронтом в тяжелое время 1941 года. Тем не менее именно на этом фронте, и под командованием Ворошилова был нанесен первый и чувствительный контрудар по группе армий Север в районе гор .Сольцы , о котором с неохотой вспоминает в своих ,, утерянных победах ,, Манштейн .Этот успешный на 41-год контрудар , забыт в угоду непременно раздутому наступлению Жукова под гор. Ельней.

      Только Ворошилов к нему не имееет никакого отношения: все было задумано, запланировано и собрано для наступления ДО него.

      Он статист, присутсвовавший при ударе.

      Он НИКОГДА ничем не командовал, а когда начал, то привел к быстрой и катасрофичной блокаде Ленинград, что и было отмечено: 22 апреля 1942 года Политбюро ЦК ВКП(б) принимает постановление о неудовлетворительной работе К.Е. Ворошилова в период с Финской войны по ВОВ .

      "...Тов. Ворошилов не справился с порученным делом и НЕ СУМЕЛ организовать оборону Ленинграда. Ввиду всего изложенного ЦК ВКП(б) постановляет:

      1. Признать, что т. Ворошилов не оправдал себя на порученной ему работе на фронте.


      Все четко и ясно
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 13:23
      0
      Цитата: Unknown
      Кстати на совещании по итогам Советско-Финской войны И.В СТАЛИН не делал упреков лично бывшему наркому.

      Личных - нет.
      Но по командирам Гражданской войны, ничему не научившимся и воюющим так, будто они всё ещё на той войне, Сталин прошёлся очень резко.
  13. Тимофей Чарута
    Тимофей Чарута Сегодня, 08:38
    +2
    Пакостники-либералы тут как тут...

    Ему говорят - "в семье бедного рабочего. Климент в детстве познал голод и просил милостыню с младшей сестрой. С юных лет подрабатывал пастухом и шахтером...", а он в ответ - "нигде не работавший человек, вкусно ел и сладко спал...".и так далее по всему тексту. По себе судят...

    Единственное с чем согласен с либералами - участие Климента Ефремовича в репрессиях. Клякса в биографии, здесь крыть нечем...

    КОРОЧЕ, ТИПИЧНЫЙ ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ!

    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 13:15
      +1
      Цитата: Тимофей Чарута

      Единственное с чем согласен с либералами - участие Климента Ефремовича в репрессиях. Клякса в биографии, здесь крыть нечем...

      Что значит "участие"? Как это понимать? Он сам расстреливал? Или выносил приговоры минуя суд?
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:49
    +2
    При Сталине лучший в мире на 40г танк именем (тупого кавалириста)КВ не назвали бы никогда! Одно это разбивает перестроечный миф об Ворошилове. Такие статьи в школах и по тв крутить бы, хватит вбивать молодежи об отсталом союзе. СССР это то чему нынешей россии и не снилось.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 09:53
      +1
      Ж.Я. Котин назвал танк КВ потому, что был женат на приемной дочери Ворошилова. Ну как такому тестю добренького не сделать. И память мертвого Кирова надо было увековечить - отсюда СМК.
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 09:54
      0
      Цитата: evgen1221
      хватит вбивать молодежи об отсталом союзе.

      А был бы он впереди планеты всей мы бы и сегодня там жили!
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 10:06
        +4
        Зато сейчас не жизнь а сказка!)))
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 10:09
          0
          Цитата: evgen1221
          Зато сейчас не жизнь а сказка!)))

          И впереди планеты всей...значительно вперёд продвинулись ..
        2. kalibr
          kalibr Сегодня, 10:57
          +1
          Цитата: evgen1221
          Зато сейчас не жизнь а сказка!

          Не сказка, зато сейчас честно: ты начальник, я ... А тогда был коммунист директор Иванов и коммунист грузчик Сидоров, члены одной парторганизации и...на партсобраниях они были равны! На словах!
          1. красноярск
            красноярск Сегодня, 13:30
            0
            Цитата: kalibr
            и и...на партсобраниях они были равны! На словах!

            Почему "на словах"? В деле выработки решения (постановления) собрания (конференции и пр.) они действительно были равны. Как равны и в деле выполнения решения (постановления) собрания (конференции и пр.).
            Желающий увидеть увидит. Желающий обгадить обгадит.
  15. BAI
    BAI Сегодня, 10:22
    +1
    В. И. Ленин и К. Е. Ворошилов среди делегатов X съезда РКП(б) – участников ликвидации контрреволюционного мятежа в Кронштадте. 1921 г.

    А кто это рядом с Лениным с 2 орденами Красного знамени?В 1921 году это очень достойно! Таких было очень не много.
  16. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 11:45
    +1
    Под руководством Климента Ефремовича была проведена огромная работа по реорганизации, строительству Вооруженных Сил СССР. Проводил работу по техническому перевооружению, развитию и расширению системы военного образования, обучению и воспитанию войск.

    1. К моменту приема и сдачи Наркомата обороны оперативного плана войны не было, не разработаны и отсутствуют оперативные планы, как общий, так и частные.
    Генштаб не имеет данных о состоянии прикрытия границ. Решения военных советов округов, армий и фронта по этому вопросу Генштабу неизвестны.

    1. Точно установленной фактической численности Красной Армии в момент приема Наркомат не имеет. Учет личного состава по вине Главного Управления Красной Армии находится в исключительно запущенном состоянии.

    3. В числе военнообязанных запаса состоит 3 155 000 необученных людей. Плана обучения их Наркомат обороны не имеет. В числе обученного состава состоят на учете военнообязанные запаса с недостаточной подготовкой и по ряду специальностей, мобилизационная потребность в специалистах не покрывается. Плана переобучения специалистов и переподготовки слабо обученного состава Наркомат обороны также не имеет.

    Подготовка комсостава в военных училищах поставлена неудовлетворительно вследствие недоброкачественности программ, неорганизованности занятий, недостаточной загрузки учебного времени и особенно слабой полевой практической выучки. Усовершенствование командного состава кадра должным образом не организовано. Недостатком программ подготовки командиров в военно-учебных заведениях является: проведение занятий преимущественно в классах, недостаточность полевых занятий, насыщение программ общими предметами в ущерб военным.

    1. Пехота:
    а) вопросам организации, вооружения и подготовки пехоты не уделено должного внимания;
    б) пехота подготовлена слабее всех других родов войск;
    в) накопление подготовленного запаса пехоты недостаточно;
    г) командный состав пехоты плохо подготовлен и имеет большой некомплект;
    д) пехотное вооружение отстает от современных требований боя и не обеспечено минометами и автоматами.
    © Акт о приёме наркомата обороны CССР Тимошенко С. К. от Ворошилова К. Е.
    И т.д., и т.п.
    В общем, результаты руководства НКО Ворошиловым лучше всего проявились в Советско-Финской войне. По результатам победы в которой непотопляемый первый красный офицер слетел со своего поста, подписав разгромный Акт приёма НКО, выглядевший скорее как обвинительное заключение.
  17. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 12:28
    0
    Ха..ну и статья..уважаемые комментаторы я Вам тут планчик набросал, а Вы уж дописывайте в своих комментариях.. laughing