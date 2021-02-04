«Поперечное сечение радара меньше в пятьдесят раз»: итальянский аналог Як-130 снарядили новым комплексом

M-346FA способен обмануть «глаза» [системы наблюдения] неприятеля

Благодаря этому набору, разработанному [итальянской компанией] Leonardo, RCS М-346 уменьшается в пятьдесят раз.

Это демонстрирует, что M-346FA был создан как истребитель, обладающий всеми возможностями, типичными для современных боевых самолетов 30-тонного класса […] В настоящее время в мире нет другого лёгкого боевого самолета, способного быть менее заметным для противника, чем M-346FA

Среди передового оборудования, которым обладает легкий боевой самолет Leonardo M-346FA, имеется одно, заслуживающее особого внимания, - комплекс, обеспечивающий низкую заметность машины.- отмечается на страницах Blog Before Flight.Как указывается, данный комплекс позволяет значительно уменьшить поперечное сечение радара (RCS) самолета, что «даёт ему уникальные преимущества»:Подобными системами обычно снаряжаются фронтовые самолеты, так как это позволяет им «ускользать от глаз противника на поле боя». Как пишется в западной прессе, низкий показатель RCS помогает создавать самолеты-«невидимки», такие как F-22 и F-35.Отмечается, что комплекс легко устанавливается и демонтируется с машины. Как указывается, он стал результатом тщательных исследований и испытаний, проведенных Leonardo при создании аэродинамической формы самолета, особенно в передней части, включая воздухозаборники.- отмечается в издании.M-346 является продуктом российско-итальянской разработки. Однако в дальнейшем пути создателей машины разошлись, в РФ она получила обозначение Як-130, который используется в роли учебно-тренировочного самолёта. Итальянские разработчики представляют свой аналог Як-130 в качестве многофункциональной машины, способной эффективно проявить себя на поле боя.