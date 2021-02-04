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«Поперечное сечение радара меньше в пятьдесят раз»: итальянский аналог Як-130 снарядили новым комплексом

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«Поперечное сечение радара меньше в пятьдесят раз»: итальянский аналог Як-130 снарядили новым комплексом

Среди передового оборудования, которым обладает легкий боевой самолет Leonardo M-346FA, имеется одно, заслуживающее особого внимания, - комплекс, обеспечивающий низкую заметность машины.


M-346FA способен обмануть «глаза» [системы наблюдения] неприятеля

- отмечается на страницах Blog Before Flight.

Как указывается, данный комплекс позволяет значительно уменьшить поперечное сечение радара (RCS) самолета, что «даёт ему уникальные преимущества»:

Благодаря этому набору, разработанному [итальянской компанией] Leonardo, RCS М-346 уменьшается в пятьдесят раз.


Подобными системами обычно снаряжаются фронтовые самолеты, так как это позволяет им «ускользать от глаз противника на поле боя». Как пишется в западной прессе, низкий показатель RCS помогает создавать самолеты-«невидимки», такие как F-22 и F-35.

Отмечается, что комплекс легко устанавливается и демонтируется с машины. Как указывается, он стал результатом тщательных исследований и испытаний, проведенных Leonardo при создании аэродинамической формы самолета, особенно в передней части, включая воздухозаборники.

Это демонстрирует, что M-346FA был создан как истребитель, обладающий всеми возможностями, типичными для современных боевых самолетов 30-тонного класса […] В настоящее время в мире нет другого лёгкого боевого самолета, способного быть менее заметным для противника, чем M-346FA

- отмечается в издании.

M-346 является продуктом российско-итальянской разработки. Однако в дальнейшем пути создателей машины разошлись, в РФ она получила обозначение Як-130, который используется в роли учебно-тренировочного самолёта. Итальянские разработчики представляют свой аналог Як-130 в качестве многофункциональной машины, способной эффективно проявить себя на поле боя.

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12 комментариев
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  1. ФЕОДОР
    ФЕОДОР Сегодня, 05:04
    +2
    Ну прям как Неуловимый Джо ! Тот тоже был способен . what
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 05:06
    +1
    Разошлись пути-дорожки у Як-130 и Leonardo M-346FA...
    Я бы даже сказал разлетелись стремительным домкратом!
    Родились близнецами, а увидят они друг друга только в прицеле...
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 05:27
      -5
      Цитата: Victor_B

      Родились близнецами, а увидят они друг друга только в прицеле...
      не, не увидят.
      Точнее Як не увидит, унего и прицела то нет, он чисто учебный.
      А итальянец полноценный боевой самолет .
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 07:20
        0
        Цитата: Пиджак в запасе
        Точнее Як не увидит, унего и прицела то нет, он чисто учебный

        Вы, наверное, имели в виду радар.
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 06:35
      0
      Цитата: Victor_B
      Разошлись пути-дорожки

      с кем только не разошлись...со всеми похоже.
  3. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:12
    +1
    Ещё один невидимый самолёт smile
  4. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 05:24
    -3
    поперечное сечение радара (RCS)
    какой-то корявый перевод.
    По русски это называется эффективная площадь рассеивания (ЭПР).

    Кто вообще тут такое печатает?
    ну ладно автор - неграмотный журналист-гуманитарий.
    Но редакторы/корректоры. Они тут стока всего читают , должны бы уж научиться.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 06:40
      0
      Цитата: Пиджак в запасе
      поперечное сечение радара (RCS)
      какой-то корявый перевод.

      это не перевод,а термин.
  5. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 05:31
    +4
    Как указывается, данный комплекс позволяет значительно уменьшить поперечное сечение радара (RCS) самолета, что «даёт ему уникальные преимущества»:

    это фикция, а не уникальные свойства. Проблема отражения падающей волны на антенном полотне известна давно. Но решается с помощью частотно-избирательной поверхности (ЧИП), т.е. перфорированной электропроводящей фольги, сетки с ячейками специальной формы или же электронно- или фотоуправляемой пленки
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 06:38
      +1
      Цитата: Ка-52
      Проблема отражения падающей волны...
      Да и параметры волны могут меняться. request Приборчик потеряет "уникальные свойства".
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 06:45
        0
        Да и параметры волны могут меняться. request Приборчик потеряет "уникальные свойства".

        есть два вида ЧИП. Первый - система непрозрачна во время пассивного состояния собственного радара БРЛС. При начале его работы ЧИП из практически проводящего состояния (режим экранирования) переходит в состояние с очень высоким сопротивлением (режим «отсутствия» экрана, работа БРЛС).
        Второй - это когда экран непрозрачен для любых частот, кроме частот собственной БРЛС. То есть он настроен так, чтобы пропускать электромагнитные волны в узкой полосе собственных частот локатора
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:34
    +2
    Для Италии потянет, махать крылышками, а воевать, это еще посмотреть... recourse