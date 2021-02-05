Военное обозрение
Войти Регистрация

Бедные тоже должны быть здоровы

43

Раз в месяц я, как и множество других россиян, сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Надо идти в аптеку за лекарствами. За таблетками, которые помогают мне сохранить работоспособность, обеспечить нормальную жизнь. И без которых, с большой вероятностью, я бы знакомился уже с загробным миром.


Увы, бурная молодость, вредная работа, спорт и прочие неблагоприятные факторы, о которых в зрелости нам говорят доктора, изнашивают даже самый крепкий организм.

Жизнь, вообще, вредная для здоровья штука. Берегите сердце, не нервничайте, не работайте в агрессивной среде, не напрягайтесь, спите 8 часов… Про вредные привычки я лучше помолчу.

Хотя, по заверениям врачей, все привычки – вредные. Начиная с алкоголя, курения, жареного, вареного, твердого, мягкого, соленого и сладкого и заканчивая спортом высоких достижений, избытком кислорода и недостатком того же кислорода.

Вспомнился старый бородатый анекдот об отставном офицере, который удивлял работников собеса, приходя каждые пять лет за новым пенсионным удостоверением. А на вопрос, почему же он не «рассыпается» после ухода в отставку, как другие офицеры, которые расстались с портупеей, гордо задирает рубашку, показывает портупею на голом теле и говорит:

«А я её не снимал!»

Увы, это только анекдот. От возраста даже портупея не спасает.

Лекарства есть, но тихо дорожают


Ничего нового в том, что лекарства дорожают, нет. Понятно, что с тех пор, как фармацевтическая промышленность

«отпущена на вольные хлеба»,

то есть стала всего лишь обычной отраслью производства, там воцарились обычные для капитализма правила: борьба с конкурентами, захват рынков сбыта, поиск удешевления производства и пр., которые способствуют повышению эффективности производства.

Обычная таблетка, которая известна всем с детства, состоит из двух компонентов. Собственно тот элемент, который лечит, и те дополнения и наполнители, которые либо нейтральны, либо вредны для здоровья.

Хорошее лекарство отличается от плохого всего лишь наличием большего или меньшего количества второго компонента. А вот стоимость таблетки в большей степени зависит от степени очистки от этих вредных веществ. Процесс действительно дорогостоящий.

Вот из понимания, на собственном состоянии здоровья, этой самой разницы в таблетках, в потребителях родилось и уже закрепилось мнение о хороших и плохих заводах-производителях. Чего раньше (в советские времена) у нас не было. Сегодня больной очень внимательно смотрит на то, кто произвел лекарство.

(Например, я никогда не буду пользоваться аналогом французского Коплавикса). Только одна фирма и один производитель. Таким образом, завод-производитель привлекает к себе какую-то часть рынка сбыта. Да и вера в лекарство приносит свои плоды.

Возникает ещё одна проблема, которая касается самых бедных больных. Никто не будет производить дешевые и давно известные лекарства.

Зачем нам ацетилсалициловая кислота за 20 рублей, когда мы можем выпустить точно такое же лекарство под новым и более громким названием и рекламировать его как препарат нового поколения?

Сколько у нас сегодня дорогущих аспиринов? Не за десятки рублей, а за сотни и даже за тысячи?

Но, как мне кажется, в повышении цен на лекарства не в меньшей степени виноваты и аптеки. В каждом городе существует сразу несколько аптечных сетей. Чаще всего они берут лекарства с одного аптечного склада. Но вот цены в аптеках этих сетей разные. В одной сети лекарство стоит 900 рублей. В другой – 1 000, в третьей – 1 100 рублей.

Кто-то пойдет туда, где по 900, а большинство возьмет по той цене, которая стоит в привычной аптеке. И будет уверен, что цена поднялась везде. И она действительно поднимется. Через месяц лекарства за 900 рублей в аптеке уже не окажется. И вы пойдете в те, где «за 1 000». Ещё через месяц в «вашей аптеке» это лекарство будет стоить уже 1100. Но официально никто ведь не говорил о повышении?

Рынок – убийца?


В какой-то степени в отношении фармацевтических предприятий это правда. Медицина относится к тем сферам жизни, которые, если убрать государственный контроль, могут превратиться в убийц человека. Болезнь приходит внезапно. И для того, чтобы её излечить, люди готовы на все. На любые траты, на любые лишения. А за нужные лекарства отдадут две-три цены.

Но есть в нашей стране один интересный документ – список ЖНВЛП. За этими непонятными буквами спрятана важнейшая информация. Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Те самые препараты, без которых некоторые больные просто не смогут жить дальше.

Кардиобольные, астматики, онкобольные, диабетики... Перечень категорий достаточно длинный. И всем необходимы лекарства ежедневно. И препаратов этих они ежедневно потребляют тонны.

Согласно этому списку, в стране есть лекарства для таких больных. Но так ли это?

Понятно, что больные люди не могут работать полноценно и в подавляющем большинстве своем живут на пенсию от государства. Следовательно, лекарства для них должны быть либо бесплатны, либо по минимальной цене. Но что мы видим на самом деле?

Есть рецепт, по которому в определенной сети аптек вы получите датируемые государством лекарства. Вы приходите с рецептом. И вас ставят на очередь на получение препарата. Это может произойти через день, а может и через неделю или две. А диабетик колет инсулин не один раз в день. И что он вынужден делать?

Идти и покупать по коммерческой цене в другую соседнюю аптеку.

Я знаю нескольких больных, которые отказались получать бесплатные лекарства по этой причине. И теперь получают денежную компенсацию для покупки лекарств самостоятельно. Только вот цена коммерческая очень уж сильно отличается от государственной.

Как решать проблему


Самый простой путь, которым идет большинство пациентов, просто ходить по аптекам и покупать лекарства там, где цена ниже. Благо сегодня есть возможность сравнить цену в различных аптеках и в разных аптечных сетях.

Только вот чаще всего для больного человека такие походы достаточно сложны. Чисто физически. Да и с компьютерами старики на «вы». Хорошо, если рядом живут дети или внуки. А если человек проживает один?

Сегодня почти в любой передаче по телевизору или радио я слышу о том, что мы большие молодцы по созданию прививок от коронавируса. В разных вариантах, от разных людей. Я не буду писать о вакцине. А вот о новом в этой истории упомяну.

Оказывается, в производстве вакцин наша фармакологическая промышленность показала свои возможности. В хорошем смысле этого слова. Увеличивают, наращивают, быстро осваивают выпуск и пр.

А ведь ещё недавно разговор шел о том, что та же промышленность не в состоянии выпускать вакцину на экспорт. Мы предлагаем другим странам самим выпускать лекарство по нашим технологиям.

Оказывается, есть мощности, возможности, люди – всё, чтобы быстро увеличить выпуск. Так в чем же дело?

А дело, как мне кажется, в том, что производство лекарств (даже из списка ЖНВЛП) не является приоритетным для государства. Это же не глобальный, прорывной проект. На этом не повысишь рейтинг, не получишь быструю и большую прибыль.

Государство пошло по пути дотаций конкретному больному, если он имеет хронические заболевания. И забыло о тех, кто просто болеет, но не имеет возможности покупать дорогие препараты. Отсюда вполне логично было бы организовать выпуск дешевых лекарств на имеющихся мощностях и дотировать их из бюджета.

Тогда первая часть проблемы будет решена. Более того, фармакологическая промышленность начнет развиваться. Появятся условия для модернизации производства, для производства более качественных лекарств. Не это ли является задачей правительства в этой области?

Так же надо решать и вторую часть проблемы.

Я об аптеках. Сегодня список разрешенных к реализации в России лекарств выглядит солидным, многотомным изданием. Причем, если ввести название какого-либо препарата в поисковик компьютера, вы получите несколько страниц с перечислением названий этого лекарства от разных производителей.

Необходимо обязать все аптечные сети иметь дешевые лекарства российского производства в продаже. И жестко контролировать выполнение данного указания.

При этом следует обязать провизоров сообщать покупателям о наличии не только дорогих, но и дешевых лекарств, разъясняя основные отличия. То есть просто стимулировать их выполнять ту работу, которую они и должны выполнять. Чтобы решение о том, какое лекарство покупать, принимал именно покупатель.

Ну и ещё одна маленькая, но все-таки проблема.

Это врачи. До сих пор есть случаи, когда доктора идут на контакт с производителями или аптекарями и выписывают дорогие лекарства определенных производителей. За что получают процент с продаж. Такие случаи должны квалифицироваться как мошенничество с соответствующей реакцией правоохранителей.

Вместо заключения


Когда ты молод и здоров, проблемы лекарств для тебя не существует. Организм прекрасно сам себя лечит. За исключением совсем небольшого количества болезней. В молодости любой из нас сам себе доктор. Голова болит? На анальгин. Горло? Фурацилин. Самое странное, что такие вот советы помогают.

Но болезни так же естественны, как и сама жизнь. Медицина позволяет увеличить продолжительность активной её фазы. Лекарства дают возможность именно жить, а не доживать. Но такая возможность есть не у всех. Уровень доходов у каждого человека свой.

Задача государства сделать так, чтобы возможности хоть как-то выровнять.

Это важно для человека.

Но это же должно стать важным непременно и для государства. И желательно – в самой ближайшей перспективе. Если не сегодня, то уже завтра наверняка.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
43 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 15:11
    +8
    Но это же должно стать важным непременно и для государства. И желательно – в самой ближайшей перспективе. Если не сегодня, то уже завтра наверняка.

    Должно..да не обязано. В сегодняшних реалиях болезнь-это бизнес..и чем больше болеют, тем лучше дела у тех, кто на этом зарабатывает. Никто не будет заботится о здоровье ибо это не выгодно для сегодняшних деятелей. Нужно вкладывать кучу денег в больницы, школы, ВУЗы, фармпромышленность восстанавливать.. Никому это не надо.. у кого есть деньги они лучше к "врагам" слетают полечиться.. А у кого нет ..тот в рынок не вписался и Чубайсу их не жалко.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:20
      +4
      Цитата: Svarog
      кого есть деньги они лучше к "врагам" слетают полечиться

      Так они и государственные деньги в гособлигации других стран вкладывают. И врачи у них там, и школы детей там же, и недвижимость жен, мам и бабушек. Только о патриотизме они здесь говорят, когда народ ещё чуток поджать надо. am
      1. Комментарий был удален.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 16:45
        +4
        Один дедушка дал совет: "Ешь пару головок чеснока в день, чтобы машинка работала". Я сначала не понял, что за машинка, потом догадался.

        Мораль: дедушка не верит ни государству, ни аптекам, ни врачам. И живёт активной жизнью.

        Верьте в себя и повышайте иммунитет.
      3. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 17:35
        +3
        Но это же должно стать важным непременно и для государства. И желательно – в самой ближайшей перспективе. Если не сегодня, то уже завтра наверняка.

        Смешно, это читать. Власть даже не скрывает того, что ей плевать на "низшее население"-вспомните высказывания разных чиновников и депутатов типа "не просили рожать", "макарошки везде одинаково стоят", и пр. -курс давно взят на "обслуживание трубы", то есть на продажу за кордон всего-от природных ресурсов до продовольствия, для чего нужно не более 35 миллионов человек. Остальное- . построят, уберут, почистят и пр. мигранты, которые имеют приоритет перед местным населением, так как обходятся банально дешевле государству, и проще в обслуживании-если что-вышвырнул обратно и делов-то-ни пенсий, ни социалки-сплошной профит от них.... И на митинги Навального не ходят...-идеальный контингент. Один господин даже обмолвился по этому поводу, что ему, дескать, начхать насколько косоглазым будет "рабочее" население страны... Так, что можете не тешить себя надеждами о том, что кто-то там на государственном уровне озаботится улучшением вашего благосостояния сейчас глобальный тренд взят на уменьшение "мусорного населения" всеми путями....
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 17:06
      +4
      Цитата: Svarog
      Но это же должно стать важным непременно и для государства. И желательно – в самой ближайшей перспективе. Если не сегодня, то уже завтра наверняка.

      Должно..да не обязано. В сегодняшних реалиях болезнь-это бизнес..

      Вы обсолютно правы. Просто бизнес. А цель бизнеса - это прибыль, максимально возможная.
      Поэтому копеечный хлоропирамин нужно еще попытаться найти, зато супрастин есть в каждой аптеке, так как стоит в три-четыре раза дороже. Недорогие препараты почти исчезли с полок аптек.
      ...дело, как мне кажется, в том, что производство лекарств (даже из списка ЖНВЛП) не является приоритетным для государства

      А что является приоритетным?
      Фармотрасль страны находится в очень интересном направлении. Вроде все есть, а результаты непонятные. Импорт рулит. Забугорные фармкомпании построили в России производства и таким образом мы решаем проблему импортозамещения...
  2. U-58
    U-58 Сегодня, 15:18
    +7
    Готов подписаться под каждым словом.
    Но вот ждать изменений не стоит от слова совсем.
    Жажда наживы и производителей и перекупщиков и аптек поощряется государством.
    НЭП, граждане!
    Свободный рынок!
    Он настолько свободен, что до 40% значимых препаратов не только дороги, но и суть подделки- туфта с мелом.
    За что надо бы расстреливать, несмотря ни на какие моратории.
    Государство дало свободу всем. В том числе и больным.
    Хочешь- покупаешь, не хочешь- так издохнешь
  3. unaha
    unaha Сегодня, 15:18
    +2
    Развитая система медицинского страхования в принципе способна существенно выровнять ситуацию. К сожалению уровень доходов не позволяет большинству ей пользоваться и соответственно развиваться самой системе.
    Ну а с лекарствами единственно, пользуйтесь интернет-аптеками - можно сэкономить процентов 10 от стоимости и получить в одном месте.
    1. U-58
      U-58 Сегодня, 15:50
      +3
      Система страхования достигла своего совершенства только в одном- беспардонном присвоением страховщиков денег типа застрахованных.
      1. unaha
        unaha Сегодня, 16:11
        +3
        Конечно. Для того, чтобы она стала иной ей необходимо работать в конкурентной среде и с состоятельными людьми.
        Существующая ныне ни на что иное не способна, кроме освоения средств.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:11
      +1
      Вы пишите:
      Цитата: unaha
      Развитая система медицинского страхования в принципе способна существенно выровнять ситуацию.

      Автор пишет:
      Лекарства дают возможность именно жить, а не доживать. Но такая возможность есть не у всех. Уровень доходов у каждого человека свой.
      Задача государства сделать так, чтобы возможности хоть как-то выровнять.
      Это важно для человека.

      Для выравнивания ситуации по новому пенсионному законодательству повышение пенсионного возраста выравнивает всех: бедным ни пенсия, ни лекарства на пенсии скоро не понадобятся; богатые, как и раньше не будут лечиться в России и пить дешёвые лекарства.
      1. unaha
        unaha Сегодня, 16:18
        +3
        "Задача государства сделать так, чтобы возможности хоть как-то выровнять" - на мой взгляд единственный способ это сделать - повышать доходы. Мы ведь исходим из существующей общественно-политической формации, другой нет.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 17:33
          +1
          Цитата: unaha
          Мы ведь исходим из существующей общественно-политической формации, другой нет.

          Её нет вообще, или это те 2% населения (а это целых 3 000 000 граждан + семьи) уверяют нас, что лучшей жизни не бывает? Мы такую формацию не выбирали. Нам её преподнесли в результате государственного переворота, наплевав на волеизъявление советского народа. Почему сегодня мы должны воспринимать эти нововведения власти безропотно, согнув спину и держа в руках мыло и верёвку?
          1. unaha
            unaha Сегодня, 19:07
            0
            Имеем то, что имеем. Капитализм начала 20 века.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:21
    +3
    Лекарства дорожают и не слабо.
    Просто повышаются в цене или просто происходит подмена более дорогими, не суть важно. Лечится дорого, это факт.
  5. Роза Капоне
    Роза Капоне Сегодня, 15:24
    +8
    А,же ,есть конкретные зачинщики оного бепердела : Мурашко,Голикова и проч. премьеры-нынешние и ,особенно многодесятилетний бездельник и стяжатель,ушедший ,ныне в тень.,и фразочка оного "денег нет,но вы держитесь"-ОТВЕТ на эту статью.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:59
      +4
      Цитата: Роза Капоне
      Мурашко,Голикова и проч. премьеры-нынешние и ,особенно многодесятилетний бездельник и стяжатель,ушедший ,ныне в тень.,и фразочка оного "денег нет,но вы держитесь

      Тихо-тихо, гарант конституции считает их эффективными менеджерами, приносящими пользу на своих постах! laughing Не раскачивайте лодку, Путин знает, что делает. Он же гроссмейстер! wassat
  6. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 15:29
    +6
    Какой заботы можно ожидать от волков в овчарне. Живут чинуши в ус не дуют. Ездят без пробок, проблем с мед обслуживанием не испытывают, до зарплаты не занимают на продукты.
  7. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:32
    +1
    Производство лекарств и медицинские услуги в подавляющем большинстве должно быть государственными!

    Так как государство заинтересованы в том, чтобы граждане меньше болели и соответственно это требовало меньше затрат на лечение, а бизнес хочет противоположного, для бизнеса чем больше больных, тем больше прибыль.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 15:46
      +2
      Так как государство заинтересованы в том, чтобы граждане меньше болели и соответственно это требовало меньше затрат на лечение

      Ну да..нуда.. наверное по этой причине нас кормят пальмовым маслом, вода с каждым годом все некачественнее.. больницы сократили аж вдвое, а за ценами на лекарства уже не угнаться.. Государству так же не выгодно содержать пенсионеров..и повышение пенсионного возраста тому яркое подтверждение. Государство и бизнес едины уже давно- две стороны одной монеты. Они сообща зарабатывают на населении..
      1. Ratmir_Ryazan
        Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:09
        -5
        Кто вас кормит пальмовым маслом? Что прям в рот заталкивают?! А ещё водку наверное заливают прям в горло и потом заставляют пачку сигарет выкурить ))).

        Не ходите в Макдональдс и не ешьте там бургеры.

        А по числу больниц нет никакой трагедии, сокращать те больницы которые не востребованы, но тянут на себя ресурсы, они находятся как правило в небольших посёлках где нет нужных врачей и нет даже пациентов так все едут в районные поликлиники и больницы. Но держать на балансе даже такую больницу стоит больших денег для медучреждения к которому она относится.

        Другой момент это простое присоединение нескольких больниц к одной крупной, по статистике все выглядит так как будто больниц сталы меньше и все их закрыли, а по факту больницы никуда не делись, они были присоеденены к более крупной, что позволяет сократить немедицинский персонал (бухгалтерию и т.п.) и оптимизировать в целом расходы, но по статистики теперь все это будет считаться как одна больница.

        Вот и все.

        Посмотрите на бюджет ОФМС и траты государства на медицину - они растут ежегодно.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 16:29
          +1
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          Посмотрите на бюджет ОФМС и траты государства на медицину - они растут ежегодно.

          А я и вижу, что в начале нулевых, выплаты по монетизации лекарств были 300 рублей, а сейчас - 500. На 300 рублей я мог купить 10 бутылок самогона, а сейчас - 5.
        2. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 18:03
          +1
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          Не ходите в Макдональдс и не ешьте там бургеры

          Конфеты, печенье, майонез, большинство сыров( хоть там и пишут бзмж), абсолютно вся выпечка - все это содержит пальмовое масло. И без всяких МакДаков. wink
          1. Вадим237
            Вадим237 Сегодня, 19:00
            -2
            Не вся - только дешёвая, пальмы в Россию ввозят чуть более миллиона тонн Вы из них ни как не получите 32 миллиона тонн кондитерских изделий молока творога сыров сметаны и всего остального что в России производят в год.
            1. Svarog
              Svarog Сегодня, 19:06
              +2
              Цитата: Вадим237
              Вы из них ни как не получите 32 миллиона тонн кондитерских изделий молока творога сыров сметаны и всего остального что в России производят в год

              А Вы еще и технолог? Тогда расскажите о пропорциях..какое количество на 1 кг продукта добавляют пальмового масла.. и циферки сойдутся..
    2. Dym71
      Dym71 Сегодня, 16:27
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Производство лекарств и медицинские услуги в подавляющем большинстве должно быть государственными!

      Только как альтернатива коммерческим и это касается всех товаров повседневного спроса при нашем государственном капитализме.
    3. профессор
      профессор Сегодня, 17:11
      +3
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Производство лекарств и медицинские услуги в подавляющем большинстве должно быть государственными!

      "Должно"? Никому оно не должно. Хватит ждать помощи от других. Начинайте сами о себе заботиться.
      Разработка нового лекарства стоит в среднем миллиард долларов. Сюда входят и клинические испытания. Производитель разумеется хочет вернуть вложенные деньги до истечения срока патента. Отсюда и высокая цена на лекарство. Может ли государство разработать лекарство самостоятельно? Может, но стоить это будет более миллиарда долларов и это займет в несколько раз больше времени. Посему ваши желания это утопия.

      Цитата: Автор
      Необходимо обязать все аптечные сети иметь дешевые лекарства российского производства в продаже. И жестко контролировать выполнение данного указания.

      Обязать им же в убыток? Опять в совок захотелось, где всех "обязывали"? Аптека это коммерческое предприятие которое стремится к максимальной прибыли. Влезете в систему со своими "обязать" и пропадут лекарства или аптеки.

      Цитата: Автор
      Сегодня почти в любой передаче по телевизору или радио я слышу о том, что мы большие молодцы по созданию прививок от коронавируса.

      А что вы хотели чтобы они рассказывали? Что вакцина до сих пор не прошла всех клинических испытаний? Что ее покупает Пакистан и получает бесплатно Фылыстын и не покупает ни одна страна способная приопрести вакцину от Файзер или Модены? Что "нет мощности, возможности, людей – всего, чтобы" просто наладить производство нормального инсулина? Так в чем же дело? А все очень просто. Разработка лекарства ОЧЕНЬ дорогое удовольствие требующее самых прорывных технологий и самых крутых специалистов. С технологиями все и так ясно. Деньги в принципе есть, но в эту отрасль они ИМХО не пойдут. Уж очень рискованно и долго отбивать приходится. А вот со специалистами вообще у вас засада. Сколько платят биологам? А химикам? Какой конкурс в университет на биотехнологию? Думаю всё ясно. И кстати ни капли злорадства. hi

      Между прочим, сами-то вы привились этой вакциной? А что так? Я вот к примеру привился Файзером. Живой и здоровый.
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 19:09
        0
        "Что "нет мощности, возможности, людей – всего, чтобы" просто наладить производство нормального инсулина". В России его три предприятия производят.
        "И не покупает ни одна страна способная приобрести вакцину от Файзер или Модены" - Этими сами колитесь все сырые слепленные на скорую руку. Да Спутником V привился.
        1. профессор
          профессор Сегодня, 19:22
          +1
          Цитата: Вадим237
          "Что "нет мощности, возможности, людей – всего, чтобы" просто наладить производство нормального инсулина". В России его три предприятия производят.

          Я про нормальный инсулин.

          Цитата: Вадим237
          "И не покупает ни одна страна способная приобрести вакцину от Файзер или Модены" - Этими сами колитесь все сырые слепленные на скорую руку. Да Спутником V привился.

          Слепленные на скорую руку прошли ВСЕ стадии клинических испытаний. Ваша вакцина так и не прошла. Здоровья вам.
  8. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 15:35
    +2
    Многие лекарства содержат столько побочных явлений, что перекрывают лечебные. Взрослому это еще не так страшно,как ребенку. Лекарства из растений изготавливают только зарубежные компании.Для нас одна химия.Профилактических лекарств вообще нет.Не будешь же ребенку пичкать лекарства от глистов,в которых яда больше,чем пользы.Хотя цитварное семя прекрасно с этим справлялось,и к тому же от него для дитя будет только польза.Но это растение растет за тридевять земель,аж в Узбекистане.Но какой же навар получит производитель.
  9. A_Lex
    A_Lex Сегодня, 15:40
    +3
    Следовательно, лекарства для них должны быть либо бесплатны, либо по минимальной цене.

    Отсюда вполне логично было бы организовать выпуск дешевых лекарств на имеющихся мощностях и дотировать их из бюджета.

    Тогда первая часть проблемы будет решена. Более того, фармакологическая промышленность начнет развиваться. Появятся условия для модернизации производства, для производства более качественных лекарств.

    Необходимо обязать все аптечные сети иметь дешевые лекарства российского производства в продаже. И жестко контролировать выполнение данного указания.

    При этом следует обязать провизоров сообщать покупателям о наличии не только дорогих, но и дешевых лекарств, разъясняя основные отличия.

    До сих пор есть случаи, когда доктора идут на контакт с производителями или аптекарями и выписывают дорогие лекарства определенных производителей. За что получают процент с продаж. Такие случаи должны квалифицироваться как мошенничество с соответствующей реакцией правоохранителей.

    Но это же должно стать важным непременно и для государства. И желательно – в самой ближайшей перспективе. Если не сегодня, то уже завтра наверняка.


    Уважаемые любители сказок! Только что вы прослушали захватывающую сказку в которой озверевшая рожа капитализма превращается... рожа превращается... превращается рожа... в элегантное и благообразное лицо, которое озаряет вас милой улыбкой!

    Спасибо за внимание!
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 16:01
      +2
      Цитата: A_Lex
      . в элегантное и благообразное лицо, которое озаряет вас милой улыбкой!

      А похоже больше на другую часть тела..... feel
  10. saygon66
    saygon66 Сегодня, 15:48
    +4
    - А зачем нашей Системе бедные и больные? В то время, как "за бугром" ходять слухи о "золотом миллиарде" - у нас уверенно воплощают в жизнь... И то, чего вату катать - никаких репрессий! Дерьмовые лекарства и продукты и другие прелести нынешнего бытия своё дело сделают... sad
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 19:31
      -1
      "Дерьмовые лекарства и продукты и другие прелести нынешнего бытия своё дело сделают..." Так Вы не покупайте дерьмовые продукты лекарства ведите здоровый образ жизни и меньше нервничайте будет Вам счастье.
  11. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 15:59
    +2
    Если я, придя в аптеку увижу что лекарства подешевели, значит я уже умер.
    1. domokl
      domokl Сегодня, 16:11
      +3
      Цитата: Поэтиззаугла
      Если я, придя в аптеку увижу что лекарства подешевели, значит я уже умер.

      Я в прошлом месяце купил одно из лекарств на 25 рублей дешевле чем обычно. Так вот в чем причина нескольких дней нездоровья.... laughing
      1. Поэтиззаугла
        Поэтиззаугла Сегодня, 16:18
        +4
        good Развеселили меня. Видимо Вы попали в Рай на Земле. У нас в Зажопинске так не бывает. Удачи Вам.
  12. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 16:01
    +3
    Государство полностью расписалось в том, что здоровье нации ему до лампочки!!! am Властьимущим лишь бы себе карманы набить, и аспирин за 20 руб. в эту концепцию ну ни как не вписывается... crying Зачем за 20, если можно за 200 - все равно купят, никуда не денутся... Вот так и живем... Кто развалил медицину - тот в фаворе счас... А на остальной народ ему наплевать
  13. Sancho_SP
    Sancho_SP Сегодня, 16:04
    +6
    Перестаю читать статьи после фразы «что-то там дорожает», особенно по вине компаний.

    Ничего не дорожает, блин, а рубль дешевеет!
  14. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:12
    +3
    "Крепитесь,заграница нам поможет."(с)..Была статья на ВО, где рассказывается о проблемах фармацевтической промышленности в России..А государство, ни кому ,ни чего не должно, разве только муниципальным и государственным служащим.Потому как остальные работают на частника либо наемные работники государства.И первый и второй должны этим людям только по коллективному договору, а потом..не особо.
  15. Тестов
    Тестов Сегодня, 17:51
    +2
    Уважаемый автор! Бедные не должны быть здоровы, их - бедных, просто не должно быть. ДАВНО...
    Врачи, в РФ, согласно Майским Указам 2012 года, давно должны получать 2 средних зарплаты по региону.
    За 2020 год в Архангельской области средняя зарплата - 48 200 рублей, в Архангельске - 50 500 рублей. Это сказал Росстат...В Северодвинске средняя зарплата должна быть выше, чем в Архангельске - северные выше. Не знаю в Северодвинске ни одного врача - кроме тех, кто "ковидные" доплаты получает, кто получал бы более 100 000 рублей в месяц (даже учитывая ночные дежурства).
    Кто пойдёт из школяров в Архангельск учится на лечфак платно? А на стомат? А бесплатных мест в группе: 5-8. За 6 лет обучения и 2 года ординатуры сумма для семьи студента -медика будет скока-скока? А дальше законы рынка - сумма,вложенная в учёбу, должна быть отбита в кратчайшие сроки...И молодой врач рекомендует Вам лекарства от фирмы, с которой у него устный договор - не преступник, он же Вас не обманывает, он прописывает высокоэффективное лекарство, обращая внимание на Ваш возраст, основной и сопутствующий диагнозы, на общий анализ мочи и крови, его так научили...
    Фармакологическая промышленность в РФ будет развиваться? А Греф и Набиуллина тогда зачем на работу ездят? Развитие РФ - это не к ним.
    Частные аптеки - это инструменты получения прибыли, как всё в бизнесе. Статья 2 ГК РФ часть 1. Аптеки сегодня за сколько вчёрную, кто и как контролирует? ...
    Дочь моя старшая пришла пару - тройку лет назад устраиваться врачом в областную больницу в Воронеже. Рассказывала в кадрах, как получала студенткой за научные работы в международных конкурсах призы, где была на стажировке, как работала в больнице № 31 Санкт-Петербурга, что на Крестовском острове, как кандидатскую писала... В ответ услышала :"А хто за тебя пазвонить?...Никто? ...Пока мест нет". Ушла в частную медицинскую компанию, там взяли сразу...Бабло в РФ побеждает добро...
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 19:09
      0
      Цитата: Тестов
      Бабло в РФ побеждает добро...

      Ваш комментарий интереснее статьи hi good
  16. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 19:12
    0
    Вот из понимания, на собственном состоянии здоровья, этой самой разницы в таблетках, в потребителях родилось и уже закрепилось мнение о хороших и плохих заводах-производителях. Чего раньше (в советские времена) у нас не было. Сегодня больной очень внимательно смотрит на то, кто произвел лекарство.

    (Например, я никогда не буду пользоваться аналогом французского Коплавикса). Только одна фирма и один производитель.

    Благословенной памяти Михаил Михайлович Жванецкий, 70-е прошлого века:
    <>Что смешно: те лекарства, что подробно делаем, точно выдерживая технологию, сами и глотаем. А потом слышны медицинские крики — как же, точно по формуле СН3СОС2Н5 плюс метилхлотилгидрат на пару — не помогает, а точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет. Опять проверяем СН3СОС2Н5 на пару — не берет, и, что особенно противно, название у них одинаковые. Опять говорю — нам же самим это глотать!

    <>Те, что сравнивают, сидят, глотают то, что берет, и с сожалением смотрят вниз и думают: когда же мы тут научимся? Ну а Швейцария, совсем маленькая страна. Красноярский край покрывает ее, как бык овцу. Она тужится и работает, как дизель в Заполярье, но не в состоянии вылечить всех желающих в той далекой стране, где мы как раз и процветаем.

    <>Тщательней надо, ребята, формулу нам дали СН3СОС2Н5 два часа на пару —, и не берет. Должна брать… Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит. Не хочет сам — силой помыть.
    <>Так что, думаю, если до таких же неимоверных высот, что мы достигли в ремонте, мы бы поднялись в изготовлении, та же Голландия валялась бы у нас в ногах с просьбой одолжить ХТЗ на недельку. А уж от подольской швейной машины шпионов отгоняли бы, как мух поганых. Но если еще можно шутить с коробкой передач, то с этим порошком, повторяю — СН3СОС2Н5 два часа на пару —, надо тщательней, ибо, в отличие от распредвала, мы их берем внутрь и быстро усваиваем, зеленея от надежды, а ходить потом и с микробом и с лекарством внутри — это двойная гибель, от которой надо спасаться третьим раствором — снова Сыктывкарского завода глубоких лекарственных препаратов. Так что тщательней надо, ребята.
    <>Но опять-таки говорю: книгу можно отложить, из кинотеатра вырваться, коленвал проточить, но куда ты денешь лекарство от печени, кроме как в себя? Вот то — СН3СОС2Н5 на пару —, что, в отличие от швейцарского, не берет микроб, а, наоборот, с ним сотрудничает. И если мы говорим о росте населения, то хотелось бы, чтоб не только за счет увеличения рождаемости в Азии благодаря отсутствию тех же медикаментов, но и за счет продолжаемости безболезненной жизни рода человеческого, где мебель, ковры и посуда не могут заменить интересного дела, будь то написание этих строк или приготовление лекарств. Ибо то и то для людей, для самого главного, внутреннего употребления.
    1. А. Привалов
      А. Привалов Сегодня, 19:26
      0
      Цитата: А. Привалов
      70-е прошлого века:

      Пардону покорнейше просим! Это 1987 год.