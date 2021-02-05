Бедные тоже должны быть здоровы

Раз в месяц я, как и множество других россиян, сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Надо идти в аптеку за лекарствами. За таблетками, которые помогают мне сохранить работоспособность, обеспечить нормальную жизнь. И без которых, с большой вероятностью, я бы знакомился уже с загробным миром.
Увы, бурная молодость, вредная работа, спорт и прочие неблагоприятные факторы, о которых в зрелости нам говорят доктора, изнашивают даже самый крепкий организм.
Жизнь, вообще, вредная для здоровья штука. Берегите сердце, не нервничайте, не работайте в агрессивной среде, не напрягайтесь, спите 8 часов… Про вредные привычки я лучше помолчу.
Хотя, по заверениям врачей, все привычки – вредные. Начиная с алкоголя, курения, жареного, вареного, твердого, мягкого, соленого и сладкого и заканчивая спортом высоких достижений, избытком кислорода и недостатком того же кислорода.
Вспомнился старый бородатый анекдот об отставном офицере, который удивлял работников собеса, приходя каждые пять лет за новым пенсионным удостоверением. А на вопрос, почему же он не «рассыпается» после ухода в отставку, как другие офицеры, которые расстались с портупеей, гордо задирает рубашку, показывает портупею на голом теле и говорит:
«А я её не снимал!»
Увы, это только анекдот. От возраста даже портупея не спасает.
Лекарства есть, но тихо дорожают
Ничего нового в том, что лекарства дорожают, нет. Понятно, что с тех пор, как фармацевтическая промышленность
«отпущена на вольные хлеба»,
то есть стала всего лишь обычной отраслью производства, там воцарились обычные для капитализма правила: борьба с конкурентами, захват рынков сбыта, поиск удешевления производства и пр., которые способствуют повышению эффективности производства.
Обычная таблетка, которая известна всем с детства, состоит из двух компонентов. Собственно тот элемент, который лечит, и те дополнения и наполнители, которые либо нейтральны, либо вредны для здоровья.
Хорошее лекарство отличается от плохого всего лишь наличием большего или меньшего количества второго компонента. А вот стоимость таблетки в большей степени зависит от степени очистки от этих вредных веществ. Процесс действительно дорогостоящий.
Вот из понимания, на собственном состоянии здоровья, этой самой разницы в таблетках, в потребителях родилось и уже закрепилось мнение о хороших и плохих заводах-производителях. Чего раньше (в советские времена) у нас не было. Сегодня больной очень внимательно смотрит на то, кто произвел лекарство.
(Например, я никогда не буду пользоваться аналогом французского Коплавикса). Только одна фирма и один производитель. Таким образом, завод-производитель привлекает к себе какую-то часть рынка сбыта. Да и вера в лекарство приносит свои плоды.
Возникает ещё одна проблема, которая касается самых бедных больных. Никто не будет производить дешевые и давно известные лекарства.
Зачем нам ацетилсалициловая кислота за 20 рублей, когда мы можем выпустить точно такое же лекарство под новым и более громким названием и рекламировать его как препарат нового поколения?
Сколько у нас сегодня дорогущих аспиринов? Не за десятки рублей, а за сотни и даже за тысячи?
Но, как мне кажется, в повышении цен на лекарства не в меньшей степени виноваты и аптеки. В каждом городе существует сразу несколько аптечных сетей. Чаще всего они берут лекарства с одного аптечного склада. Но вот цены в аптеках этих сетей разные. В одной сети лекарство стоит 900 рублей. В другой – 1 000, в третьей – 1 100 рублей.
Кто-то пойдет туда, где по 900, а большинство возьмет по той цене, которая стоит в привычной аптеке. И будет уверен, что цена поднялась везде. И она действительно поднимется. Через месяц лекарства за 900 рублей в аптеке уже не окажется. И вы пойдете в те, где «за 1 000». Ещё через месяц в «вашей аптеке» это лекарство будет стоить уже 1100. Но официально никто ведь не говорил о повышении?
Рынок – убийца?
В какой-то степени в отношении фармацевтических предприятий это правда. Медицина относится к тем сферам жизни, которые, если убрать государственный контроль, могут превратиться в убийц человека. Болезнь приходит внезапно. И для того, чтобы её излечить, люди готовы на все. На любые траты, на любые лишения. А за нужные лекарства отдадут две-три цены.
Но есть в нашей стране один интересный документ – список ЖНВЛП. За этими непонятными буквами спрятана важнейшая информация. Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Те самые препараты, без которых некоторые больные просто не смогут жить дальше.
Кардиобольные, астматики, онкобольные, диабетики... Перечень категорий достаточно длинный. И всем необходимы лекарства ежедневно. И препаратов этих они ежедневно потребляют тонны.
Согласно этому списку, в стране есть лекарства для таких больных. Но так ли это?
Понятно, что больные люди не могут работать полноценно и в подавляющем большинстве своем живут на пенсию от государства. Следовательно, лекарства для них должны быть либо бесплатны, либо по минимальной цене. Но что мы видим на самом деле?
Есть рецепт, по которому в определенной сети аптек вы получите датируемые государством лекарства. Вы приходите с рецептом. И вас ставят на очередь на получение препарата. Это может произойти через день, а может и через неделю или две. А диабетик колет инсулин не один раз в день. И что он вынужден делать?
Идти и покупать по коммерческой цене в другую соседнюю аптеку.
Я знаю нескольких больных, которые отказались получать бесплатные лекарства по этой причине. И теперь получают денежную компенсацию для покупки лекарств самостоятельно. Только вот цена коммерческая очень уж сильно отличается от государственной.
Как решать проблему
Самый простой путь, которым идет большинство пациентов, просто ходить по аптекам и покупать лекарства там, где цена ниже. Благо сегодня есть возможность сравнить цену в различных аптеках и в разных аптечных сетях.
Только вот чаще всего для больного человека такие походы достаточно сложны. Чисто физически. Да и с компьютерами старики на «вы». Хорошо, если рядом живут дети или внуки. А если человек проживает один?
Сегодня почти в любой передаче по телевизору или радио я слышу о том, что мы большие молодцы по созданию прививок от коронавируса. В разных вариантах, от разных людей. Я не буду писать о вакцине. А вот о новом в этой истории упомяну.
Оказывается, в производстве вакцин наша фармакологическая промышленность показала свои возможности. В хорошем смысле этого слова. Увеличивают, наращивают, быстро осваивают выпуск и пр.
А ведь ещё недавно разговор шел о том, что та же промышленность не в состоянии выпускать вакцину на экспорт. Мы предлагаем другим странам самим выпускать лекарство по нашим технологиям.
Оказывается, есть мощности, возможности, люди – всё, чтобы быстро увеличить выпуск. Так в чем же дело?
А дело, как мне кажется, в том, что производство лекарств (даже из списка ЖНВЛП) не является приоритетным для государства. Это же не глобальный, прорывной проект. На этом не повысишь рейтинг, не получишь быструю и большую прибыль.
Государство пошло по пути дотаций конкретному больному, если он имеет хронические заболевания. И забыло о тех, кто просто болеет, но не имеет возможности покупать дорогие препараты. Отсюда вполне логично было бы организовать выпуск дешевых лекарств на имеющихся мощностях и дотировать их из бюджета.
Тогда первая часть проблемы будет решена. Более того, фармакологическая промышленность начнет развиваться. Появятся условия для модернизации производства, для производства более качественных лекарств. Не это ли является задачей правительства в этой области?
Так же надо решать и вторую часть проблемы.
Я об аптеках. Сегодня список разрешенных к реализации в России лекарств выглядит солидным, многотомным изданием. Причем, если ввести название какого-либо препарата в поисковик компьютера, вы получите несколько страниц с перечислением названий этого лекарства от разных производителей.
Необходимо обязать все аптечные сети иметь дешевые лекарства российского производства в продаже. И жестко контролировать выполнение данного указания.
При этом следует обязать провизоров сообщать покупателям о наличии не только дорогих, но и дешевых лекарств, разъясняя основные отличия. То есть просто стимулировать их выполнять ту работу, которую они и должны выполнять. Чтобы решение о том, какое лекарство покупать, принимал именно покупатель.
Ну и ещё одна маленькая, но все-таки проблема.
Это врачи. До сих пор есть случаи, когда доктора идут на контакт с производителями или аптекарями и выписывают дорогие лекарства определенных производителей. За что получают процент с продаж. Такие случаи должны квалифицироваться как мошенничество с соответствующей реакцией правоохранителей.
Вместо заключения
Когда ты молод и здоров, проблемы лекарств для тебя не существует. Организм прекрасно сам себя лечит. За исключением совсем небольшого количества болезней. В молодости любой из нас сам себе доктор. Голова болит? На анальгин. Горло? Фурацилин. Самое странное, что такие вот советы помогают.
Но болезни так же естественны, как и сама жизнь. Медицина позволяет увеличить продолжительность активной её фазы. Лекарства дают возможность именно жить, а не доживать. Но такая возможность есть не у всех. Уровень доходов у каждого человека свой.
Задача государства сделать так, чтобы возможности хоть как-то выровнять.
Это важно для человека.
Но это же должно стать важным непременно и для государства. И желательно – в самой ближайшей перспективе. Если не сегодня, то уже завтра наверняка.