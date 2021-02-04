Депутат Госдумы: «Советский режим был человеконенавистническим»

Сергей Калашников во время работы в Совете Федерации

Советский режим был человеконенавистническим, о чём сегодня забывают.

Депутат Госдумы России, бывший министр труда и социального развития, Сергей Калашников сделал заявление, которое активно обсуждается в сети. Касается это заявление вопросов жизни в Советском Союзе.Его заявления приводятся радиостанцией «Говорит Москва». По словам Сергея Калашникова, СССР был «царством счастливой нищеты».Калашников, являющийся доктором экономических и кандидатом психологических наук:По заявлению Калашникова, представляющего ЛДПР, многие считают, что СССР был «царством счастья, но это глубокая ошибка». Калашников добавил, что удовлетворён прекращением существования советской власти.Суждение депутата Госдумы о «человеконенавистническом режиме» активно обсуждают эксперты и рядовые граждане. Если «режим» был столь человеконенавистническим, то как же так вышло, что население Советского Союза постоянно росло, строились новые социальные и культурные объекты, заводы и фабрики, а люди труда и науки, а не «денежные мешки», были на первых ролях? Называть СССР «царством счастья» - это, безусловно, некоторый перебор, но и г-н Калашников, как кандидат психологических наук, должен прекрасно понимать, что для большинства родившихся в Советском Союзе это были действительно счастливые годы – по той простой причине, что на них пришлась юность, молодость. Если народный избранник этого не понимает, то это странно.Стоит отметить, что Сергей Калашников имеет весомые государственные награды, среди которых орден Почёта, полученный в 2020 году.