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Депутат Госдумы: «Советский режим был человеконенавистническим»

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Депутат Госдумы: «Советский режим был человеконенавистническим»

Сергей Калашников во время работы в Совете Федерации



Депутат Госдумы России, бывший министр труда и социального развития, Сергей Калашников сделал заявление, которое активно обсуждается в сети. Касается это заявление вопросов жизни в Советском Союзе.

Его заявления приводятся радиостанцией «Говорит Москва». По словам Сергея Калашникова, СССР был «царством счастливой нищеты».

Калашников, являющийся доктором экономических и кандидатом психологических наук:

Советский режим был человеконенавистническим, о чём сегодня забывают.

По заявлению Калашникова, представляющего ЛДПР, многие считают, что СССР был «царством счастья, но это глубокая ошибка». Калашников добавил, что удовлетворён прекращением существования советской власти.

Суждение депутата Госдумы о «человеконенавистническом режиме» активно обсуждают эксперты и рядовые граждане. Если «режим» был столь человеконенавистническим, то как же так вышло, что население Советского Союза постоянно росло, строились новые социальные и культурные объекты, заводы и фабрики, а люди труда и науки, а не «денежные мешки», были на первых ролях? Называть СССР «царством счастья» - это, безусловно, некоторый перебор, но и г-н Калашников, как кандидат психологических наук, должен прекрасно понимать, что для большинства родившихся в Советском Союзе это были действительно счастливые годы – по той простой причине, что на них пришлась юность, молодость. Если народный избранник этого не понимает, то это странно.

Стоит отметить, что Сергей Калашников имеет весомые государственные награды, среди которых орден Почёта, полученный в 2020 году.
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56 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:18
    +31
    По заявлению Калашникова, представляющего ЛДПР, многие считают, что СССР был «царством счастья, но это глубокая ошибка». Калашников добавил, что удовлетворён прекращением существования советской власти.
    Почему вот ЭТО вот депутат Думы, а не Рады? Какая то ошибка, и возможно ошибка природы!
    1. Одиссей
      Одиссей Сегодня, 06:43
      +9
      Цитата: Владимир_2У
      Почему вот ЭТО вот депутат Думы, а не Рады? Какая то ошибка, и возможно ошибка природы!

      А в чем Вы видите принципиальную разницу ? Украина просто чуть дольше прошла по пути "рынка и демократии" .
      Биография у автора высказывания тоже типичная- в 80-е член КПСС ( он наверное тогда на парт.собраниях говорил о "человеконенавистническом режиме"), затем "бизнес", а потом государственный деятель "новой России".
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 07:27
        -1
        Цитата: Одиссей
        Биография у автора высказывания тоже типичная- в 80-е член КПСС

        Ау, зюганов, ваш кадр.
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 07:33
          0
          . По словам Сергея Калашникова, СССР был «царством счастливой нищеты».

          Охотно верю, для депутатов и чиновников РФ купающихся в роскоши и не имеющих недостатка это наверное так и есть. Но, чтобы он запел получая хотя бы среднюю зарплату, до которой большинство в стране даже не дотягивает?
      2. Башкирхан
        Башкирхан Сегодня, 07:28
        0
        Цитата: Одиссей
        Биография у автора высказывания тоже типичная- в 80-е член КПСС

        Комсомольцы они шустрые, многие из них вписались в рынок. Насчет человеконенавистнического режима красноперые политрабочие в силу своего убогого образа мышления, полного отсутсвия здорового прагматизма и лени не смогли обеспечить страну тупо жратвой, и самыми необходимыми товарами народного потребления,а то что было -было убого и низкокачественно,не смогли выйти из мертвых идеологических шаблонов, реагировали абсолютно неэффективно на внешние и внутренние вызовы, зато очень даже помогали в ущерб советским людям, всяческим социализмо-ориетированным режимам, лидеры которых недавно слезли с пальмы и сломали себе хвост.
        Красноперые политрабочие, это я про хрущевско-брежневских коммуниздов, только тем фанатично и занимались, что делали ошибки в отношении населения РСФСР - кормили и лелеяли всевозможные грузино-армянские и литовско-латвийско-эстонские окраины, поднимали и вливали немыслимые средства в советскую Украину, а трудолюбивый и талантливый русский народ гнобили, а ещё врали и лицемерили...В центральной России деревни без газа и часто без нормальных больниц, потому что во времена СССР проводили газ и строили новые больницы рагулью и прибалтийским тиграм, о чем все эти неблагодарные твари забыли.
      3. Svarog
        Svarog Сегодня, 07:32
        0
        Цитата: Одиссей
        Биография у автора высказывания тоже типичная- в 80-е член КПСС ( он наверное тогда на парт.собраниях говорил о "человеконенавистническом режиме"), затем "бизнес", а потом государственный деятель "новой России".

        Вот из за таких приспособленцев рухнул СССР. А были бы действительно умные, то не Китай был бы первой экономикой , а мы.
    2. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 06:44
      +6
      1. ЛДПР это филиал Единой России, хотя меньше участвует в разгроме социальных завоеваний СССР.
      2. Видимо капитализм прям измучился любить и грабить народ. Разность уже видно как разлом земной коры.
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 07:21
        0
        ЛДПР это филиал Единой России, хотя меньше участвует в разгроме социальных завоеваний СССР.

        никто не развалил столько "социальных завоеваний" СССР, как само КПСС, позже выродившее в жалкое подобие - КПРФ. Для освежения памяти напомню, что все перестроечные реформы (благодаря которым масса граждан страны в 80-90гг стремительно обнищала) проводились в жизнь решениями ВС СССР (членами которого были исключительно коммунисты), съездом КПСС и на Всесоюзной конференции КПСС.
        Об этом предпочитают стыдливо умалчивать любители коммунистического прошлого. Видел я этих борцов за "светлое коммунистическое будущее", всех этих секретарей обкомов и крайкомов, враз в начале 90х ставшими банкирами и владельцами заводов.
      2. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 07:30
        +1
        Цитата: Гражданский
        1. ЛДПР это филиал Единой России, хотя меньше участвует в разгроме социальных завоеваний СССР.

        Не забуду когда факция лдпр дружно голосовала "против" проектов которые вносили провластные партии, а после перерыва так же дружно голосовала "за"
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:44
      +7
      Цитата: Владимир_2У
      По заявлению Калашникова, представляющего ЛДПР, многие считают, что СССР был «царством счастья, но это глубокая ошибка». Калашников добавил, что удовлетворён прекращением существования советской власти.
      Почему вот ЭТО вот депутат Думы, а не Рады? Какая то ошибка, и возможно ошибка природы!

      Очевидно, что по выбросу "умозаключений" этот "Калашников" - китайская подделка winked
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 06:48
        +4
        Цитата: Теренин
        "Калашников" - китайская подделка

        Была мысль знаменитой фамилией "пациента" попрекнуть, но Вы это просто блестяще сделали!
      2. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 06:55
        +6
        Цитата: Теренин
        Очевидно, что по выбросу "умозаключений" этот "Калашников" - китайская подделка

        Так же как и человек, говорящий о том, что СССР ничего кроме галош не производил! good
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 07:06
          0
          Цитата: Ингвар 72
          Цитата: Теренин
          Очевидно, что по выбросу "умозаключений" этот "Калашников" - китайская подделка

          Так же как и человек, говорящий о том, что СССР ничего кроме галош не производил! good

          Сейчас, кое у кого, главная задача - не "сесть в калошу" winked
    4. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 06:47
      +5
      Надо покопаться в его биографии - может его за фарцу притесняли органы или за незаконные валютные операции! Может он из цеховиков...На диссидента из сумасшедших не похож, в творчестве так же замечен не был! Но, судя по объему лица, из бывших членов КПСС, раз в 1993 году сразу стал депутатом Думы, быстро перекрасившийся в борцуна за демократию - когда я таких кадров вижу, то и не удивляюсь, что СССР развалился - потому что его подобные этому типку продали, находясь в рядах направляющей и организующей!
    5. nnm
      nnm Сегодня, 07:07
      +4
      Простите, но кто устроил его в этот подотдел очистки ? Не мы ли сами слепо ставим галочки напротив рекомендуемых фамилий или просто не идём на выборы, убеждая себя в том, что и без нас самих разберутся ?
      Вот в сентябре будет выборы в этот подотдел - посмотрим, забыли ли мы пенсии, вертолетные деньги, компенсации из бюджета олигархам, облигации США, продажу сбербанка, его значок за 350 млн.долл, "инвестирование" ЦБР в свою экономику и тд.
      А если снова "...аптека, улица, фонарь." то и пенять надо на самих себя, а не на подобных Шариковых без Родины и флага.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 07:15
        0
        Цитата: nnm
        Не мы ли сами слепо ставим галочки напротив рекомендуемых фамилий
        Вы может и голосуете за ЛДПР, но не я. Только КПРФ, но не потому что они хорошие, просто остальные совсем уж ддерьмо.
      2. Пластмастер
        Пластмастер Сегодня, 07:29
        0
        Цитата: nnm
        Простите, но кто устроил его в этот подотдел очистки ?

        Согласен, но в сентябре будут опять, те кто купил места. Я вот захочу и не пройду.
    6. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 07:19
      +1
      СССР был «царством счастья, но это глубокая ошибка»

      Вот, интересно, у господина Калашникова родители, полагаю, были миллионерами, т.к. дали Калашнику прекрасное образование, позволили защитить кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию. Потом богатые родителей предоставили своему любимому сынуле дополнительный капитал для занятия бизнесом. Но когда сынуле бизнес надоел, то сердобольные богатенькие родители составили протекцию, воспользовавшись которой сынуля получил, судя по госнаградам, не маленькую государственную должность, на которой усиленно, не жалея сил трудился на благо страны, своего народа: строя заводы, фабрики, поднимал благосостояние народа. А когда и это недоело, то подался в депутаты, откуда сейчас вешает нам истину о сути государственного строя в СССР и в России.. Спасибо богатеньким родителям, вырастили достойного защитника нашей Родины..
    7. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:23
      0
      Цитата: Владимир_2У
      , и возможно ошибка природы!

      И эту ошибку надо немедленно исправлять
    8. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:23
      0
      Цитата: Владимир_2У
      Почему вот ЭТО вот депутат Думы, а не Рады? Какая то ошибка, и возможно ошибка природы!

      Никакой ошибки. Типичный запутинец. С типичным осуждением всего советского. Все в тон царьку и парадигме нынешней власти.
    9. oracul
      oracul Сегодня, 07:26
      0
      Странно, Калашников С., являясь обладателем ученых степеней, так и не понял, будучи выходцем из обычной семьи, что его государственная деятельность состоялась лишь, благодаря той базе, которая, которую он получил в советские времена. Удивительно и то, что "трудовики" (сам поработал в этой сфере) отличались пониманием положения человека труда при социализме, у него же всё другое.
    10. Svarog
      Svarog Сегодня, 07:31
      0
      Цитата: Владимир_2У
      По заявлению Калашникова, представляющего ЛДПР, многие считают, что СССР был «царством счастья, но это глубокая ошибка». Калашников добавил, что удовлетворён прекращением существования советской власти.
      Почему вот ЭТО вот депутат Думы, а не Рады? Какая то ошибка, и возможно ошибка природы!

      Там практически все-ошибки.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:22
    +13
    Депутат Госдумы: «Советский режим был человеконенавистническим»

    Они не "слуги народа" ...... у них есть свои конкретные хозяева, "толстопузы эксплуататоры"! О чем ещё можно говорить\рассуждать.
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 06:34
      +11
      Всякая т в а р ь теперь может пнуть мёртвого льва. При этом изображая из себя героя.
  3. V1er
    V1er Сегодня, 06:22
    +16
    Иуды разрушили Советский Союз. Это они человеконенавистники. Вместо социализма у них стоит на первом месте личный капитал и шкурные интересы, а там хоть трава не расти. Удивляет государственный пост и фамилия этого человека.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:23
    +11
    Депутат Госдумы: «Советский режим был человеконенавистническим»
    : fool Скорее Депутат Госдумы человеконенавистник. angry
    По заявлению Калашникова, представляющего ЛДПР. А что ждать от ЛДПР, какой лидер, такой и депутат.
  5. Попуас
    Попуас Сегодня, 06:24
    +9
    Может он и был человеконенавистнеческим....скорее к таким 'человекам' как данный гражданин
  6. Rust
    Rust Сегодня, 06:24
    +12
    "Слуги народа" с каждым днём всё дальше от народа. Берегов не видят уже, так далеко занесло.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:49
      +1
      Цитата: Rust
      "Слуги народа" с каждым днём всё дальше от народа. Берегов не видят уже, так далеко занесло.

      Сейчас "копни", и у этого слуги все активы за рубежом
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 07:30
      0
      Сергей Калашников во время работы в Совете Федерации

      И что хорошего они там нарабатывают ?! Вернее набалтывают - работают в шахте, на стройке !
      Цитата: Rust
      "Слуги народа" с каждым днём всё дальше от народа. Берегов не видят уже, так далеко занесло.

      И не тонет, потому что сам по сути .... а не человек !
  7. 72jora72
    72jora72 Сегодня, 06:25
    +14
    Стоит отметить, что Сергей Калашников имеет весомые государственные награды, среди которых орден Почёта, полученный в 2020 году
    Вот такие как он на много опаснее дурачков типа Навального........
  8. lelik613
    lelik613 Сегодня, 06:27
    +1
    Метит в Кашпировские?
  9. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:28
    +12
    Ага глумился над населением, бесплатно раздавая образование,медицину, жильё и качественные продукты по низким ценам.
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 06:32
    +8
    Пожелание этому чинуши-убей себя об столб, раз советскик режим для тебя человеконенависнический,ведь ты же в эти времена родился,учился,в люди вышел. Ч.о одним словом а не человек ты.Чем больше такие деятели будут обс..ать наше светлое прошлое и историю,тем дольше страна будет кругами на месте стоять.
  11. tatra
    tatra Сегодня, 06:33
    +5
    Очередное доказательство ,что враги СССР на территории СССР лютые враги своей страны и народа . Это аксиома , что СССР ,созданный Советской властью -это ЛУЧШЕЕ Государство ,как по развитию страны ,так и для большинства народа , кроме преступников и богатых и богатейших паразитов на шее народа ,чем была РИ ,и стала РФ .
  12. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 06:33
    +7
    Разумеется с точки зрения этого ... СССР был "человеконенавистническим". В СССР он сидел бы в тюрьме, а не на народной шее. Вообще пора упразднить эти бредовые игрушки в "депутатов", которых в каждой деревне в три двора по сто штук жирует и ничего не делает
  13. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:34
    +7
    Судя по его лицу именно он пропил и обожрал СССР, получив свою банку варенья и пачку печенья. Основной закон социализма гласит - Повышение благосостояния Всех граждан. А это "избранным" не нравится. Очередная попытка декоммунизации и демонизации прошлого. Я считаю эту попытку глупой. Я жил тогда и работал, пока наше поколение живо, такие жалкие попытки очернить прошлое смешны. Калашников подписал этими словами себе приговор на выборах в Госдуму, вместе со своей ЛДПР.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 07:23
      0
      Думаю что нынешняя антисоветская система найдет способы сохранить таких ,,законотворцев,, Без таких ,,деятелей,, антисоветская буржуазная система не жизненноспособна, без разницы чей депутат, из едра или лдпр с спрведливоросами.
  14. bistrov.
    bistrov. Сегодня, 06:42
    +5
    Куда народ смотрит? Кого выбирают в "Думу"?
  15. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:43
    +2
    Кто рождён был в прошлом веке,

    В половине во второй,

    Этим чудо–человекам
    Посвящаю гимн я свой.
    Все мы выросли на мясах,
    Натуральных молоках,
    Мёдах, хлебах и колбасах,
    Не на соевых белках.

    Мы ходили дружно в школу,
    Поступая в первый класс,
    Знать - не знав про пепси-колу,
    Лимонад лишь, пиво, квас.
    Хлеб на улицу таскали
    С маслом, сверху - с сахарком.
    Чай фруктовый покупали,
    Грызли, кофе с молоком.

    Мы в застой, во-первых, жили,
    В перестройку, во-вторых,
    И дефолт на нас свалили,
    В-третьих, кризис бьёт "под дых".
    А в-четвёртых, да и в-пятых-
    Нам всё пофиг, проживём!
    Молодёжь шестидесятых,
    Мы нигде не пропадём!

    Я с любым из вас в разведку
    Могу, в лёгкую, пойти,
    Вы, друзья, которых редко
    Можно в этот век найти!
    Дружить с тобой легко и Клёво!
    Я за тебя порву любого! hi
  16. Sentinel-vs
    Sentinel-vs Сегодня, 06:44
    +4
    Краткие выдержки из биографии данного г-на (по данным вики):
    69 лет
    В 1975 году окончил обучение на факультете психологии в ЛГУ.
    С 1975 по 1976 год преподавал в НГТУ.
    С 1976 по 1979 год обучался в аспирантуре Институте психологии АПН СССР.
    С 1980 по 1988 год был доцентом, заведующим кафедрой управления МГТУ.
    В 1988 году окончил Академию народного хозяйства при Совете министров СССР.

    С 1990 по 1993 год президент АО Торговый дом «Нефтехим».

    За время работы в думе участвовал во внесении и принятии 70 законопроектов, среди которых: «О негосударственных пенсионных фондах», «Об организации государственного пенсионного страхования в Российской Федерации»...

    Дальше компроматики уже из других открытых источников:

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался на телепрограмме "Поединок", что министерский пост Калашникова был "платой" за то, чтобы фракция ЛДПР поддержала кандидатуру Сергея Кириенко на пост премьер-министра. На должности министра труда Сергей Калашников практически сразу рассорился с лидером Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Впоследствии источники ряда СМИ утверждали, что скандал в прессе вокруг празднования министром труда 100-дневного пребывания во власти, которое проходило в казино Golden Palace, организовал Михаил Шмаков. В должности министра труда Калашников проходит свидетелем по "банному делу" экс-министра юстиции Валентина Ковалева, связанному с присвоением денег Общественного фонда защиты гражданских прав, созданного в 1994 году при участии Калашникова и Ковалева.

    Сумма декларированного дохода за 2015 г. составила 6 млн 608 тыс. руб., супруги - 165 тыс. руб.
    Сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 6 млн 67 тыс. руб., супруги - 177 тыс. руб.
    Сумма декларированного дохода за 2017 г. составила 5 млн 659 тыс. руб., супруги - 190 тыс. руб.
    Сумма декларированного дохода за 2018 г. составила 5 млн 629 тыс. руб., супруги - 218 тыс. руб.
    Сумма декларированного дохода за 2019 г. составила 6 млн 232 тыс. руб., супруги - 139 тыс. руб.

    Недвижимое имущество: Земельный участок дачный, 1200 кв. м. Еще один земельный участок дачный, 1200 кв. м. Земельный участок приусадебный, 2000 кв. м Садовый домик, 36 кв. м (безвозмездное пользование) Садовый домик, 194.3 кв. м (безвозмездное пользование) Квартира, 159 кв. м, долевая собственность 0.25
    Супруга: Земельный участок приусадебный , 908 кв. м, долевая собственность 0.5. Жилой дом, 213.8 кв. м, долевая собственность 0.5. Квартира, 60.7 кв. м. Квартира, 92.6 кв. м.Квартира, 159 кв. м, долевая собственность 0.25. Машиноместо, 18 кв. м (безвозмездное пользование)

    Транспортные средства: Автомобиль легковой, Toyota Land Cruiser.
    Супруга: Автомобиль легковой, Mercedes-Benz B-класс
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:03
      +2
      С 1992 по 1993 год был генеральным директором Международной ассоциации защиты от безработицы и бедности.
      Молодец, защитил... angry
    2. Sentinel-vs
      Sentinel-vs Сегодня, 07:12
      0
      Г-н имеет двоих совершеннолетних детей. Жаль, что их так же не обязывают декларировать открыто свое имущество.



    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:18
      0
      Цитата: Sentinel-vs
      Краткие выдержки из биографии данного г-на (по данным вики):
      69 лет
      В 1975 году окончил обучение на факультете психологии в ЛГУ.
      С 1975 по 1976 год преподавал в НГТУ.
      С 1976 по 1979 год обучался в аспирантуре Институте психологии АПН СССР.
      С 1980 по 1988 год был доцентом, заведующим кафедрой управления МГТУ.
      В 1988 году окончил Академию народного хозяйства при Совете министров СССР.

      С 1990 по 1993 год президент АО Торговый дом «Нефтехим».

      За время работы в думе участвовал во внесении и принятии 70 законопроектов, среди которых: «О негосударственных пенсионных фондах», «Об организации государственного пенсионного страхования в Российской Федерации»...

      Дальше компроматики уже из других открытых источников:

      Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался на телепрограмме "Поединок", что министерский пост Калашникова был "платой" за то, чтобы фракция ЛДПР поддержала кандидатуру Сергея Кириенко на пост премьер-министра. На должности министра труда Сергей Калашников практически сразу рассорился с лидером Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Впоследствии источники ряда СМИ утверждали, что скандал в прессе вокруг празднования министром труда 100-дневного пребывания во власти, которое проходило в казино Golden Palace, организовал Михаил Шмаков. В должности министра труда Калашников проходит свидетелем по "банному делу" экс-министра юстиции Валентина Ковалева, связанному с присвоением денег Общественного фонда защиты гражданских прав, созданного в 1994 году при участии Калашникова и Ковалева.

      Сумма декларированного дохода за 2015 г. составила 6 млн 608 тыс. руб., супруги - 165 тыс. руб.
      Сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 6 млн 67 тыс. руб., супруги - 177 тыс. руб.
      Сумма декларированного дохода за 2017 г. составила 5 млн 659 тыс. руб., супруги - 190 тыс. руб.
      Сумма декларированного дохода за 2018 г. составила 5 млн 629 тыс. руб., супруги - 218 тыс. руб.
      Сумма декларированного дохода за 2019 г. составила 6 млн 232 тыс. руб., супруги - 139 тыс. руб.

      Недвижимое имущество: Земельный участок дачный, 1200 кв. м. Еще один земельный участок дачный, 1200 кв. м. Земельный участок приусадебный, 2000 кв. м Садовый домик, 36 кв. м (безвозмездное пользование) Садовый домик, 194.3 кв. м (безвозмездное пользование) Квартира, 159 кв. м, долевая собственность 0.25
      Супруга: Земельный участок приусадебный , 908 кв. м, долевая собственность 0.5. Жилой дом, 213.8 кв. м, долевая собственность 0.5. Квартира, 60.7 кв. м. Квартира, 92.6 кв. м.Квартира, 159 кв. м, долевая собственность 0.25. Машиноместо, 18 кв. м (безвозмездное пользование)

      Транспортные средства: Автомобиль легковой, Toyota Land Cruiser.
      Супруга: Автомобиль легковой, Mercedes-Benz B-класс

      Я тоже подозреваю, что начинают брать за одно место, и ему надо будет орать, что он "политическая жертва"...
  17. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 06:47
    +1
    Жаль, что у нас в ельцинской Конституции прописан запрет идеологии. Иначе давно бы приняли закон, запрещающий чернить СССР, и это жирное мурло за такие слова получило бы срок.
    1. tatra
      tatra Сегодня, 07:10
      +2
      Как враги СССР ,захватившие РСФСР могут принять этот закон , если злобная ,клеветническая ,трусливая АНТИсоветчина -это основа РФ ,их идеология ,их пропаганда ,их история России и российского народа ? ЗА себя ,ЗА то ,что они сами сделали -у них ничего нет . Поэтому у них даже спустя 30 лет после захвата ими РСФСР и такая шизофрения в Интернете -их комментариев о советском периоде всегда намного больше ,чем о их постсоветском периоде .
  18. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 06:55
    +2
    Советский режим был классоненавистнический. Но не человеко-. Любой человек, сменивший класс с буржуазного на рабоче-крестьянский, не только избавлялся от этой ненависти, но и ставился в пример. В этом кардинальное отличие от действительно человеконенавистнического нацистского режима.
  19. tatra
    tatra Сегодня, 06:57
    +2
    Странно ,что автор статьи повторяет одну из бредовых антисоветских методичек ,что люди за СССР ,потому что тогда они были молодые . По этой "логике " все сторонники СССР резко постарели в антисоветскую Перестройку ,потому что они ненавидят и Перестройку и Горбачева ,а все враги СССР на территории СССР старшего поколения так и родились сразу взрослыми , у них не было ни детства ,ни молодости .
  20. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:58
    +2
    Ну и рожа.... angry
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:13
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Ну и рожа.... angry

      Так, что на что похоже, то оно и есть!
  21. 2112vda
    2112vda Сегодня, 07:03
    +2
    Цитата: Sentinel-vs
    Краткие выдержки из биографии данного г-на (по данным вики):
    69 лет
    В 1975 году окончил обучение на факультете психологии в ЛГУ.
    С 1975 по 1976 год преподавал в НГТУ.
    С 1976 по 1979 год обучался в аспирантуре Институте психологии АПН СССР.
    С 1980 по 1988 год был доцентом, заведующим кафедрой управления МГТУ.
    В 1988 году окончил Академию народного хозяйства при Совете министров СССР.

    С 1990 по 1993 год президент АО Торговый дом «Нефтехим».

    У данного "господина" проблемы с образованием. Он просто гуманитарий. Его мозги не структурированы точными науками поэтому несёт всякую чушь. Не обижайтесь на него, вот так с ним "пошутила" Природа.
  22. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:18
    0
    Этот представитель ЛДПР частенько бывает на передаче Норкина. Такую пургу несет, часто защищает т.н. "либеральную" оппозицию, выражает недовольство действиями правоохранительных органов при наведении порядка на несанкционированных митингах... Причем говорит категорично, как бы являясь истиной в последней инстанции. Одним словом один из той самой пятой колоны во власти.
  23. svp67
    svp67 Сегодня, 07:24
    0
    Калашников добавил, что удовлетворён прекращением существования советской власти.
    Еще бы...А у народа он спросил?
  24. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 07:29
    0
    Ну и рожа у тебя ,Шара....Калашников! Хоть бы фамилию не позорил ! angry
  25. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 07:30
    0
    Стоит отметить, что Сергей Калашников имеет весомые государственные награды

    Весомость государственных наград у нас обесценивается фигурами награжденных.
  26. Svarog
    Svarog Сегодня, 07:30
    0
    Стоит отметить, что Сергей Калашников имеет весомые государственные награды, среди которых орден Почёта, полученный в 2020 году.

    Вот таких и награждают. Сейчас еще медальку повесят.. ведь говорит "как надо".
    Объявление:
    -Срочно требуется работник , который сможет вернуть к реальности правительство и всех депутатов.

    Оторвались от реальности и думают, что все также богато живут как они.