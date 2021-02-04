Танк Т-14 «Армата» будет впервые представлен за рубежом

Стало известно о том, что российский танк нового поколения Т-14 «Армата» готовят к выходу на международный рынок.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Рособоронэкспорт».
В заявлении компании говорится о том, что Т-14 получил паспорт экспортного облика, и теперь боевая машина может быть представлена на зарубежных выставках вооружений и военной техники. Упомянутый паспорт часто именуется рекламным.
По последним сведениям, первой иностранной площадкой, на которой будет показана российская «Армата», должна стать экспозиция в Объединённых Арабских Эмиратах. Речь идёт о выставке IDEX-2021. «Рособоронэкспорт» на этой выставке, которая откроется 21 февраля, будет представлять российское оружие и военную технику. Продлится IDEX-2021 до 25 февраля.
Напомним, что впервые танк Т-14 «Армата» и другие бронемашины на той же платформе были представлены в нашей стране 9 мая 2015 года – во время парада в честь 70-летия Победы.
При этом ранее сообщалось, что экспорт Т-14 «Армата» возможен только после того, как будут выполнены нормы государственного оборонного заказа в плане поставки танков для нужд Вооружённых сил РФ.
Танк Т-14 является танком, относящимся к новому поколению, с необитаемой башней. Экипаж его находится в специальной бронекапсуле в передней части бронемашины. Это гарантирует танкистам особую защищённость. С первого появления на экранах танка Т-14 за рубежом возник особый к нему интерес. Можно предположить, что и в Абу-Даби, где пройдёт указанная выставка, «Армата» привлечёт к себе особое внимание.