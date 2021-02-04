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Танк Т-14 «Армата» будет впервые представлен за рубежом

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Танк Т-14 «Армата» будет впервые представлен за рубежом

Стало известно о том, что российский танк нового поколения Т-14 «Армата» готовят к выходу на международный рынок.


Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Рособоронэкспорт».

В заявлении компании говорится о том, что Т-14 получил паспорт экспортного облика, и теперь боевая машина может быть представлена на зарубежных выставках вооружений и военной техники. Упомянутый паспорт часто именуется рекламным.

По последним сведениям, первой иностранной площадкой, на которой будет показана российская «Армата», должна стать экспозиция в Объединённых Арабских Эмиратах. Речь идёт о выставке IDEX-2021. «Рособоронэкспорт» на этой выставке, которая откроется 21 февраля, будет представлять российское оружие и военную технику. Продлится IDEX-2021 до 25 февраля.

Напомним, что впервые танк Т-14 «Армата» и другие бронемашины на той же платформе были представлены в нашей стране 9 мая 2015 года – во время парада в честь 70-летия Победы.

При этом ранее сообщалось, что экспорт Т-14 «Армата» возможен только после того, как будут выполнены нормы государственного оборонного заказа в плане поставки танков для нужд Вооружённых сил РФ.

Танк Т-14 является танком, относящимся к новому поколению, с необитаемой башней. Экипаж его находится в специальной бронекапсуле в передней части бронемашины. Это гарантирует танкистам особую защищённость. С первого появления на экранах танка Т-14 за рубежом возник особый к нему интерес. Можно предположить, что и в Абу-Даби, где пройдёт указанная выставка, «Армата» привлечёт к себе особое внимание.
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5 комментариев
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:43
    +1
    Думаю Индия может купить и Китай для копипаста.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 06:57
      0
      Цитата: Пессимист22
      Думаю Индия может купить и Китай для копипаста.

      "Меньше 200 шт. в одни руки не давать!" feel
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 07:09
        0
        Для Китая по 200 в каждую руку.
    2. профессор
      профессор Сегодня, 07:23
      -1
      Цитата: Пессимист22
      Думаю Индия может купить и Китай для копипаста.

      Когда они узнают его цену то интерес к танку останется чисто спортивным каким он и сейчас является.
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 07:19
    -1
    Экипаж его находится в специальной бронекапсуле
    Капсула-хренапсула! Её, что, можно отделить или на неё навешаны элементы конструкции? Это изолированный отсек или отделение, если угодно. Сразу ясен уровень знаний по этой "капсуле", как и с использованием класса корабля вместо типа.