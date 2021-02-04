США намерены ввести санкции против России из-за Навального

Соединенные Штаты намереваются ввести против России санкции по делу оппозиционера Алексея Навального. Соответствующий законопроект уже поступил в американский конгресс.
Группа сенаторов, представляющих как демократов, так и республиканцев, внесла законопроект, предлагающий наказать Россию за "злонамеренную деятельность". Отмечается, что данный документ вносится уже второй раз, первый раз он поступил на рассмотрение в сентябре прошлого года. В основном он повторяет прошлогодний, но добавились несколько пунктов.
Согласно новому законопроекту администрация Джо Байдена должна будет определить, применяла ли Россия химическое или биологическое оружие. В случае установления таких фактов предлагается ввести санкции в отношении российских граждан, причастных к нарушению международного законодательства.
Кроме того, в течение 90 дней после вступления законопроекта в силу президент США должен представить доклад с указанием лиц, причастных к отравлению Навального. В отношении этих лиц будут введены санкции согласно "акта Магницкого".
Этим же законопроектом главе Госдепа и директору Нацразведки США предлагается в течение 180 дней представить конгрессу доклад с указанием лиц, причастных к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова. Все причастные к этому делу также будут подвергнуты санкциям.
Не обошли своим вниманием американские сенаторы и российского президента Владимира Путина. Они требуют составить доклад об активах главы российского государства и его ближайшего окружения. Наверное, арест накладывать будут и санкции вводить.
Между тем в администрации Джо Байдена заявили, что односторонние санкции, вводимые США против России не дают того эффекта, который желает видеть Вашингтон. Отмечается, что возможности новых санкций против России, в значительной степени исчерпаны.