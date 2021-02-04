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США намерены ввести санкции против России из-за Навального

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США намерены ввести санкции против России из-за Навального

Соединенные Штаты намереваются ввести против России санкции по делу оппозиционера Алексея Навального. Соответствующий законопроект уже поступил в американский конгресс.


Группа сенаторов, представляющих как демократов, так и республиканцев, внесла законопроект, предлагающий наказать Россию за "злонамеренную деятельность". Отмечается, что данный документ вносится уже второй раз, первый раз он поступил на рассмотрение в сентябре прошлого года. В основном он повторяет прошлогодний, но добавились несколько пунктов.

Согласно новому законопроекту администрация Джо Байдена должна будет определить, применяла ли Россия химическое или биологическое оружие. В случае установления таких фактов предлагается ввести санкции в отношении российских граждан, причастных к нарушению международного законодательства.

Кроме того, в течение 90 дней после вступления законопроекта в силу президент США должен представить доклад с указанием лиц, причастных к отравлению Навального. В отношении этих лиц будут введены санкции согласно "акта Магницкого".

Этим же законопроектом главе Госдепа и директору Нацразведки США предлагается в течение 180 дней представить конгрессу доклад с указанием лиц, причастных к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова. Все причастные к этому делу также будут подвергнуты санкциям.

Не обошли своим вниманием американские сенаторы и российского президента Владимира Путина. Они требуют составить доклад об активах главы российского государства и его ближайшего окружения. Наверное, арест накладывать будут и санкции вводить.

Между тем в администрации Джо Байдена заявили, что односторонние санкции, вводимые США против России не дают того эффекта, который желает видеть Вашингтон. Отмечается, что возможности новых санкций против России, в значительной степени исчерпаны.
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236 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:33
    +11
    как ожидаемо.... скоро без санкциий и пукнуть не смей! wassat
    1. мнеПо
      мнеПо Сегодня, 08:05
      +3
      Хотите про реальные санкции госдепа для народа России-пжалуста.Двукратный обвал рубля к доллару,повышение пенсионного возраста,ежегодное повышение цен естественных монополий,оптимизация медицины,образования,неумолимое повышение цен на энергоносители при недорогой нефти(особенности ценообразования).Ну и 20 миллионов нищих.
      Госдеп виноват. без сомненья.
      1. vkl.47
        vkl.47 Сегодня, 08:32
        +13
        Конечно госдеп не виноват.они вообще ни в чём не виноваты.а по поводу их расследования то будет как всегда.те же формулировки."с высокой долей вероятности""скорее всего""мы так думаем".им доказательства не нужны.они придерживаются плана.
        1. Лексус
          Лексус Сегодня, 09:51
          -18
          "Пересидента" поймали на "горячем". Будут вертеть по полной, и никакие клятвы верности мировому капиталу не помогут. Токсичный "чемодан без ручки" сомнительной свежести никому не нужен. Скоро увидим очереди высокопоставленных крыс покидающих тонущий "плавдок", дрейфовавший 30 лет, который они же и допилили до полной потери плавучести.
          .
          1. meandr51
            meandr51 Сегодня, 11:53
            -4
            Это просто замечательно! Наконец-то, президентом станет Зюганов!
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 13:53
              +4
              Цитата: meandr51
              Это просто замечательно! Наконец-то, президентом станет Зюганов!
              Сейчас Разбежались! Как бы не так. Как же Вы далеки от истины!
              В рядах коммунистов сейчас - перед думскими выборами - наблюдается политический кризис. А именно.

              Во-первых, народ всё в новейшей истории помнит. Зюганова ведь уже однажды выбрали в Президенты РФ в 1996 году, а он стать президентом отказался - и уступил место ЕБНу?
              Об этом только теперешняя молодёжь не помнит и те, кто тогда не интересовался политикой, занимаясь собственным выживанием: россияне челночничили барахлом из Турции, Китая, Польши..., бандитничали, спекулировали, жили огородом на дачах и т.п.

              А во-вторых. И сейчас в самой КПРФ наблюдается идеологически политический кризис.
              Меня, например, удивило. За каким чёртом коммунисты КПРФ выступают единым блоком с Навальным? А именно, удивляет тот разнобой в позициях коммунистов по поводу их участия в несогласованных акциях, организованных сторонниками Навального, который породил массу разговоров о серьезном расколе внутри КПРФ.
              Вообще определенный раскол в виде внутривидовой борьбы за власть в КПРФ был всегда. И случилось это не 23 января, а гораздо раньше, когда коммунистические лидеры решили стать бенефициарами всех протестов, не обращая особого внимание на их содержание и реального инициатора.
              Партийный вождь Зюганов приветствовал откровенное «хайпожорство», не запрещал сотрудничество с проектом «Умное голосование» (проекты Ходорковского выборы во власть Навального и навальнистов), одобрял выстраивание московских коалиций с навальнистами.
              В результате кто сегодня встал в конфронтацию с официальной критической позицией Зюганова по Навальному? Это медийно раскрученные на скандалах и провокациях Рашкин, Куринный, Бондаренко. Коммунисты, которых по форме и содержанию, давно сравнивают с НЕСИСТЕМЩИКАМИ. По сути они такими и являются - коммунистическими вырожденцами.

              ИТОГО. В рядах коммунистов сейчас - перед думскими выборами - наблюдается политический ХАОС, который отталкивает от КПРФ и коммунистов, и навальнистов! .

              См. подробно - "КПРФ подошла к точке невозврата. Хаос в партии оттолкнул и навальнистов, и коммунистов" - https://www.gazeta.ru/comments/2021/01/29_a_13459514.shtml?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
              1. Лоцман
                Лоцман Сегодня, 17:58
                0
                Странная Вы Татьяна, хотите чтобы и волки были целы и овцы сыты? Вас почему смущает что молодые коммунисты поддерживают протесты, они что, должны сидеть в гнилом зюгановском болоте соглашательства? Молодые жаждут движения и это правильно, когда идеи и помыслы правильные, в отличии от прозападных навальнистов. Никто из коммунистов не обещал Лелику, что штурвал будет в его руках, может и не удержать.. wink Подумайте об этом на досуге. hi
                1. Татьяна
                  Татьяна Сегодня, 19:08
                  0
                  Цитата: Лоцман
                  Татьяна, хотите чтобы и волки были целы и овцы сыты? Вас почему смущает что молодые коммунисты поддерживают протесты, они что, должны сидеть в гнилом зюгановском болоте соглашательства? Молодые жаждут движения и это правильно, когда идеи и помыслы правильные, в отличии от прозападных навальнистов.

                  А Вы никогда не задумывались над тем, почему коммунисты КПСС потеряли в СССР власть?
                  А потому что марксистско-ленинскую теорию они - члены КПСС - изучали формально и неотчётливо, а диалектико-материалистическим методом для решения прикладных проблем не владели на практике совсем.
                  В результате коммунисты ничего не смогли противопоставить новой буржуазной идеологической американской доктрине М.Фридмана, которая набирала обороты за рубежом и в странах социалистического лагеря..
                  Философы кафедр марксизиа-ленинизма в СССР погрязли в теоретическом догматизме марксизма-ленинизма и перекрасились в духе т.н. "нового мышления" Горбачёва.
                  А между тем в м/л теории имеются серьёзнейшие теоретические ошибки с позиции соответствия тории самому диалектико-материалистическому методу.
                  Однако в КПСС, РАН СССР вообще на любую критику м/л теории было наложено "сверху" табу. В результата диссертации с применением якобы м/л теории представляли собою переливание из одного ведра в порожнее.
                  А при Горбачёве с 1986 года диссертационные темы для аспирантов с использованием диамата уже даже не выдавались для разработки, поскольку диссертации якобы с применением диамата на выходе представляли собою по сути рефераты и ничего нового в научном исследовании не содержали для защиты на соискание научных званий.
                  Сейчас ситуация с прикладным отношении по применению диалектико-материалистического метода на практике для решения проблем стала ещё хуже. Тем более что подавляющая профессура в российских вузах на философских кафедрах работает за иностранные гранты.
                  А с коммунистами - руководством КПРФ, РКРП и т.п. - говорить на эту тему тоже бесполезно. Они догматически боятся потерять лицо.
                  А с ошибочной м/л теорией в прежнем виде, в котором коммунисты её сохраняют с большевистских времён, мы потеряем советскую страну точно так же, как это произошло в 1991 году. Холодную войну с США мы снова вновь проиграем, даже если коммунисты и придут к власти.
                  Однако, как известно, касательно власти в одну и ту же воду войти невозможно.
                  1. Лоцман
                    Лоцман Сегодня, 19:28
                    0
                    Татьяна, проблема многих предствителей интеллигенции в том, что они ни разу не практики. Не в обиду, отвечу словами одного киногероя из известного фильма hi
                    - Все то Вы товарищ Глазичева по формуле хотите. А жизнь она совсем не по формуле, ой как не по формуле!! (с)
      2. Додиксон
        Додиксон Сегодня, 08:49
        -19
        а если бы США не проводили санкции и торговые войны против РФ , госперевороты у соседних с нами стран , у нас было бы больше денег на курс рубля , пенсионный фонд , медицину и образование ?
        1. Додиксон
          Додиксон Сегодня, 11:43
          -9
          как там сварох сказал ? минусуют и молчат потому что ответить нечего ?
      3. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 09:05
        +12
        Хотите про реальные санкции госдепа для народа России-пжалуста

        Что-то вот я не понял...Орангутанг, конечно, великолепное животное, но, уж точно, не разбирается в экономике и политике, и все им написанное надо понимать как диверсия, предательство интересов народа России.
        Немного по существу либеральной=либерастной политике
        1. Обвал рубля - следствие монетарной политики ЦБ и привязки рубля к доллару. До тех пор, пока рубль будет привязан к доллару, будут постоянно наблюдаться качели падения/укрепления рубля к доллару. Чтобы избавиться от качелей, необходимо отвязать рубль от доллара и, прежде всего, перестать выполнять рекомендации МВФ по поддержанию кредитно-денежной политики, ввести налог на краткосрочные валютные спекуляции. Но все это возможно только, смене курса ЦБ = замена либералов в управлении экономикой и кредитной политикой России.
        К слову, в СССР рубль был отвязан от доллара. Привязка к доллару была сделала в 90е годы, правящими тогда либерастами.
        2. Ежегодное повышение цен естественных монополий - смотри п. 1. До тех пор, пока рубль будет привязан к доллару, будет наблюдаться ежегодное повышение цен естественных монополий.
        3. Вот про оптимизацию медицины и образования необходимо сказать особо. Оптимизация проводимая либералами в правительстве постепенно приводила к полной деградации медицины, но, случился ковидный кризис, и выяснилось, что либерализм в медицине = смерть населения России. Тут же были свернуты все либеральные программы в медицине и медицина вернулась к своему историческому развитию, заложенному во времена СССР. Что и обеспечивает постепенный без рывков выход из ковидного кризиса.
        С образованием все намного хуже. Т.к. кризиса, аналогичного ковидному, в образовании не наблюдается, то либералы продолжают разрушать советскую систему образования. К чему это может привести, даже говорить не хочется...
        4. К вопросу о нищих
        20 миллионов нищих
        . Официальные данные - 18 млн. за чертой бедности https://rosinfostat.ru/uroven-bednosti/. К началу 2021 г. число находящихся за чертой бедности выросло по сравнению с 2020 г. Но, прежде чем кричать Россия - страна нищих нужно оглянуться назад и посмотреть, сколько нищих было в лихие 90-е, в период правления либерастов, когда вся Россия побиралась по помойкам и старики вымирали целыми селами, улицами...
        Россия борется с нищетой, не так быстро, как хотелось бы, но борется... Эта борьба шла бы успешнее, если бы Россия вычистила, наконец, либеральные авгиевы конюшни, доставшиеся ей в 90-е, и очистилась от пятой колонны, тянущей Россию назад в 90-е.
        1. РУСС
          РУСС Сегодня, 09:20
          -6
          Цитата: Правдодел
          Россия - страна нищих нужно оглянуться назад и посмотреть, сколько нищих было в лихие 90-е,

          Почему вы опять про 90-е ? Не нужно смотреть назад, да был развал страны, упали цены на нефть итд.
          Сравнение с 90-ми уже не актуально.
          1. Правдодел
            Правдодел Сегодня, 09:37
            +10
            Почему вы опять про 90-е

            Вопрос должен стоять "не почему", а для чего!!!
            Для того, чтобы понимать суть происходящего, нужно знать историю, которая всему учит. Поэтому либералы=либерасты и хотят отнять у России, у народа России ее историю, чтобы народ России не помнил, до какого ужаса докатилась страна в период правления либерастов.
            Да, и русская пословица гласит: кто старое помянет, тому глаз - вон, а кто забудет, тому - два.
            Так, что не рассчитывайте, что народ России забудет про зло, ужас, мрак, который опустился на России в 90-е, в период правления либерастов.
            Россия не хочет повторения лихих 90-х, тех, куда ее сейчас пытаются впихнут друзья нас..льного, окучивающие безмозглых малолеток, которые не знают про то, что натворили такие как нас..льный. Это как раз и есть результат либерастных реформ в образовании, когда дети не знают свою историю...
            Справиться с этим можно только одним: вернуть историю в школу и показывать детям все то, что может произойти со страной, если придут в России к власти нас..льные и им подобные...
            1. РУСС
              РУСС Сегодня, 10:15
              -9
              Цитата: Правдодел
              Поэтому либералы=либерасты и хотят отнять у России, у народа России ее историю, чтобы народ России не помнил, до какого ужаса докатилась страна в период правления либерастов.

              Опять мифические либералы))), я не слышу, что бы кто то сейчас как то обелял 90-е .
            2. tros
              tros Сегодня, 12:05
              +1
              Про курс доллара - много и безграмотно ...какие спекуляции, не позорьтесь . ..Про нищету - да,лучше , чем в 90-х , но при тех ценах - можно было про народ подумать...А вот про медицину - у Вас уже кто-то абстрактный виноват , да? Некие либерасты...Вам хотел человек сказать . что санкции меньше вредят чем наше же правительство , а вы - много и замыленно.
        2. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 09:38
          -6
          Цитата: Правдодел
          Россия борется с нищетой, не так быстро, как хотелось бы, но борется...

          Конечно борется. Отправляя на участок размером полтора на два.
          1. Лексус
            Лексус Сегодня, 10:13
            -2
            В "доступное жильё" с персональной долей от природных богатств в 5277 "деревянных".
      4. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 09:42
        +3
        Цитата: мнеПо
        Ну и 20 миллионов нищих.

        О, один из этих 20-ти уже сюда кропает - не доедая, последние деньги на инет закинул. Радетели, ёпрст... laughing
        1. Правдодел
          Правдодел Сегодня, 09:47
          +4
          один из этих 20-ти уже сюда кропает - не доедая

          Старается на последние денежки, зубы кладет на полку, а сюда кропает.. Лучше - недоесть, но накропать на сайт всякого либерастной гнили...
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 08:44
      +1
      Как я намедни и писа, сейчас дождутся сакрального события российской зоны и изменения статуса Лешеньки, впишут ручкой в санкционные списки Шныря, Гепу и Мирона и вуаля... laughing
      А если серьёзно, то скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты! Здесь ответ очевиден!
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 12:11
        +3
        Цитата: Зяблицев
        Как я намедни и писа, сейчас дождутся сакрального события российской зоны и изменения статуса Лешеньки, впишут ручкой в санкционные списки Шныря, Гепу и Мирона и вуаля..

        То есть вы хотите сказать, что Олёшку приобщат к европейским ценностям? В таком разе "Шнырь, Гепа и Мирон", как приверженцы продвижения этих "ценностей" будут внесены Госдепом в список "жегтв нетолегантного гежима", с требованием их освобождения, что автоматически повлечёт расширение списка санкций. С другой стороны, если администрация колонии изолирует Олёшку от Шныря, Гепы и Мирона, то тем самым она воспрепятствует акту приобщения и нарушит их право на свободу реализации акта в соответствии с европейскими ценностями, что опять же повлечёт расширение списка санкций. Короче, санкции будут хоть так, хоть эдак.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:50
      +4
      Цитата: Mouse
      как ожидаемо.... скоро без санкциий и пукнуть не смей!

      Я тоже думал, ну когда же США начнёт защищать своего агента, даже мысля мелькнула, "Лёцик не агент госдепа !", а тут радость то какая, не ошибся. Так что господа наваляшки, признался госдеп. Закрывайте рты про демократию, и честного неподкупного Лёцика.
    4. iouris
      iouris Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: Mouse
      как ожидаемо....

      Напротив. Очень неожиданно. Не санкции будут введены из-за Навального, а Навальный прислан в пломбированном самолёте, чтобы ввести фактическую, окончательную санкцию. Вот мне кажется, не случайно в прошлом годе сюда наведывался представитель Семьи, с помпой (и с мадам Помпадур) отмечался юбилей друга Билла. Идёт мобилизация иудушек голавлёвых. Как там писал Николай Второй: "кругом обман, трусость, предательство..." Можем повторить.
  2. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 07:36
    -22
    Никаких серьезных санкций США и Европа против РФ не вводили. Пожурили пару-тройку десятков балбесов и все. Экономика РФ валится сама по себе.
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 07:40
      +22
      Экономика РФ валится сама по себе.

      А вот такое ощущение складывается, будто бы ей помогают. Изнутри.
      1. dorz
        dorz Сегодня, 08:33
        +6
        Ответ Китая на американские санкции:
        Китай две недели назад ввел санкции против 29 американских политиков, нарушившим суверенитет Китая и несущим основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем. Лицам, включенным в санкционный список, а также их ближайшим родственникам запрещен въезд в материковый Китай, а также в Гонконг и Макао, им и связанным с ними компаниям запрещено вести дела с Китаем.

        Наверное, у китайцев не только я̶й̶ц̶а экономика крепче, но есть понимание, как противодействовать санкциям.
        1. Додиксон
          Додиксон Сегодня, 08:50
          +1
          это Вы про хуавей и ЗТЕ ?
          1. Сидор Аменподестович
            Сидор Аменподестович Сегодня, 09:09
            +8
            Цитата: Додиксон
            это Вы про хуавей и ЗТЕ ?

            Не, это он про триллион китайских долларов в облигациях США.
          2. dorz
            dorz Сегодня, 09:12
            +3
            Цитата: Додиксон
            это Вы про хуавей и ЗТЕ ?

            Это санкции против бывших членов администрации Трампа, которые участвовали в развязывании торговой войны между странами: ввели пошлины, запрет импорта категорий товаров и в целом изменение баланса торговых отношений в пользу США, поддержка протестов в Гонгконге и т.д. Хуавей и ЗТЕ до кучи.
            1. Додиксон
              Додиксон Сегодня, 11:41
              -1
              так и наши на отдельных матрасов вводили и толку ?
            2. UgoChaves
              UgoChaves Сегодня, 13:19
              +1
              Как смело вводить то санкции против бывших чиновников laughing, и можно подумать они прям рвутся в Китай
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:53
        +5
        Цитата: Dimy4
        А вот такое ощущение складывается, будто бы ей помогают. Изнутри.

        Колонна № 5 работает, не всех в своё время уничтожил тов.Сталин.
        1. РУСС
          РУСС Сегодня, 09:22
          -9
          Цитата: tihonmarine
          Колонна № 5 работает, не всех в своё время уничтожил тов.Сталин

          Фамилии тех кого вы называете пятой колонной озвучите?
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 10:17
            +2
            Цитата: РУСС
            Фамилии тех кого вы называете пятой колонной озвучите?

            Чего их озвучивать , и так все знают.
            1. РУСС
              РУСС Сегодня, 11:07
              -4
              Цитата: tihonmarine
              Цитата: РУСС
              Фамилии тех кого вы называете пятой колонной озвучите?

              Чего их озвучивать , и так все знают.

              Я не знаю , если не сложно проясните пожалуйста
              1. tihonmarine
                tihonmarine Сегодня, 12:15
                -2
                Цитата: РУСС
                Я не знаю , если не сложно проясните пожалуйста

                Несложно ! Все "наваляшки" в первую очередь.
                1. РУСС
                  РУСС Сегодня, 12:31
                  +1
                  Цитата: tihonmarine
                  Несложно ! Все "наваляшки" в первую очередь.

                  И как же они влияют на сегодняшнюю политику? И с чего они пятая колонна?
                  Санкции ввели из за Крыма, к ситуации по СП-2 тоже не имеют отношени.
      3. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 09:12
        +6
        Помогают те кто переводит деньги в офшор .Те кто имеет двойное гражданство ,у кого дети живут и учатся за границей .Хотелось бы узнать сколько таких граждан и сферу их деятельности .
        1. Лексус
          Лексус Сегодня, 10:21
          +1
          Почти все чиновники высшего звена и прочие высокопоставленные "единоросы".
    2. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 08:07
      +3
      Цитата: Из Томска
      Экономика РФ валится сама по себе.

      Расскажите, пожалуйста, что будете делать лично Вы, если - ну, или когда, по-Вашему - экономика РФ свалится окончательно.
      Вы же наверняка составили план действий на этот случай.
    3. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 08:27
      0
      Цитата: Из Томска
      Никаких серьезных санкций США и Европа против РФ не вводили. Пожурили пару-тройку десятков балбесов и все. Экономика РФ валится сама по себе.

      Да. Валится. Может, можно как то помочь? Поделитесь?
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 08:33
        +6
        Цитата: Горный стрелок
        Может, можно как то помочь? Поделитесь?

        Для начала перестать вкладывать доходы от продажи ресурсов в гособлигации других стран, а начать вкладывать в свою. А то первые лица государства регулярно стенают о снижении инвестиций в экономику РФ, и в то же время на халяву кредитуют экономики стран вероятных противников.
        Вроде бы очевидные вещи, да? wink
        1. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 08:43
          -4
          Цитата: Ингвар 72
          Для начала перестать вкладывать доходы от продажи ресурсов в гособлигации других стран, а начать вкладывать в свою. А то первые лица государства регулярно стенают о снижении инвестиций в экономику РФ, и в то же время на халяву кредитуют экономики стран вероятных противников

          А все эти госпрограммы по развитию инфраструктуры? Дороги, мосты? Заводы, наконец... Там где государство или субсидирует, или участвует частью средств ( гарантии даёт, наконец)?
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 08:48
            +2
            Я вам про Фому, вы мне про Ерему.
            Но даже если взять ваши доводы, то где выхлоп? В карманах чиновников? Где "запуск" экономики? Вам не кажется странным, что все инвестиции государства приводят лишь к "внематочной беременности"?
        2. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 08:45
          -3
          Цитата: Ингвар 72
          Для начала перестать вкладывать доходы от продажи ресурсов в гособлигации других стран,

          А вам известно, что нельзя все яйца в одну корзину складывать?
          А вам известно, что по этим аблигациям мы получаем денюжки, и не малые, которые тоже идут в бюджет
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 09:01
            +3
            Цитата: Липчанин
            А вам известно, что нельзя все яйца в одну корзину складывать?

            Собственная экономика - одна корзина? belay
            Цитата: Липчанин
            А вам известно, что по этим аблигациям мы получаем денюжки, и не малые, которые тоже идут в бюджет

            Ерунду не говорите. Вы поинтересоваться не пробовали, сколько процентов Россия получает по этим вкладам, и сравнить этот "выхлоп" с ростом цены на золото?
            До кучи узнайте % инфляции доллара за последние 10 лет, и отнимите от прибыли по вкладам.
            А то ваши доводы мне напоминают зазывания манагеров банка, обещающего аж 5% годовых, при инфляции в 7%. laughing
            Единственное правильное вложение средств кроме как в собственную экономику, это вложения с максимальной прибылью, и максимальной ликвидностью, т. е. в золото. С хранением оного только на своей территории.
            1. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 09:11
              -3
              Цитата: Ингвар 72
              Собственная экономика - одна корзина?

              Все деньги вкладывать в одно место.
              1. Ингвар 72
                Ингвар 72 Сегодня, 09:33
                +4
                Экономика - это не одно место. Это много направлений и секторов производства. Одно место это одна отрасль, как например добыча нефти и газа. wink
        3. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:47
          0
          Цитата: Ингвар 72
          А то первые лица государства регулярно стенают о снижении инвестиций в экономику РФ, и в то же время на халяву кредитуют экономики стран вероятных противников.
          Вроде бы очевидные вещи, да?

          Неужели Вы ещё не до конца поняли, что живёте в капиталистическом обществе.
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 13:19
            0
            Цитата: tihonmarine
            Неужели Вы ещё не до конца поняли, что живёте в капиталистическом обществе.

            Вы знаете, капитализм не мешает большинству стран вкладывать деньги в свою экономику, развивать собственное производство, а не полагаться на импорт.
            1. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 15:28
              0
              Цитата: Ингвар 72
              Вы знаете, капитализм не мешает большинству стран вкладывать деньги в свою экономику

              Вас понял, но Вы так и не поняли, что живёте при капитализме.
              1. Ингвар 72
                Ингвар 72 Сегодня, 15:33
                0
                Цитата: tihonmarine
                но Вы так и не поняли, что живёте при капитализме.

                Я это не забывал, Влад. Но вот только капитализм у нас не совсем обычный. Вот возьмите Индию колониальных времен - по сути у нас нечто похожее.
                1. tihonmarine
                  tihonmarine Сегодня, 16:07
                  0
                  Цитата: Ингвар 72
                  Но вот только капитализм у нас не совсем обычный.

                  Ну и не может быть обычным. Британия, Германия, Франция по 500 лет капитализма, США 300 лет, а в России, Украине, Грузии 30 лет. У них тоже 500 лет назад был такой же не совсем обычный капитализм, но они в него вползли с феодального строя, а мы просто влетели в него, как "Баба Яга на метле" из социализма.
        4. ЗЭМЧ
          ЗЭМЧ Сегодня, 19:10
          0
          Цитата: Ингвар 72
          Для начала перестать вкладывать доходы от продажи ресурсов в гособлигации других стран, а начать вкладывать в свою. А то первые лица государства регулярно стенают о снижении инвестиций в экономику РФ, и в то же время на халяву кредитуют экономики стран вероятных противников.
          Вроде бы очевидные вещи, да?

          Держать ЗВР в наличных долларах глупо. Хранение в обязательствах Казначейства США самый быстрый и ликвидный способ хранения долларов, какой только может быть. Опять-таки, ПОПС американцы пока ещё не включили, и по своим облигациям они даже платят символические проценты.
          По состоянию на конец октября 2020 года общая сумма вложений составила всего $6,2 млрд. До введения санкций в 2014 года она достигала $164,3 млрд. При этом диверсификация активов продолжается.
          Центробанк России, как и положено порядочному центробанку, старается работать максимально безопасно. Будьте уверены, если бы существовал какой-то более разумный способ распределения резервов, наш Центробанк его бы использовал.
          Если уж «крякнет» Казначейство США или наши счета в США заблокируют, то это будет означать, что вместе с нашими долларовыми активами обесценятся и наши долларовые обязательства.
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 19:13
            0
            Цитата: ЗЭМЧ
            Хранение в обязательствах Казначейства США самый быстрый и ликвидный способ хранения долларов

            Да-да, а золото лучше всего хранить в хранилищах США и Великобритании! good
            1. ЗЭМЧ
              ЗЭМЧ Сегодня, 19:18
              0
              Цитата: Ингвар 72
              Да-да, а золото лучше всего хранить в хранилищах США и Великобритании!

              Для продажи и покупки - да, выгодней!
              Часть золота всегда лежит в чужих странах под обязательства, обычно ближе к бирже, где продают или покупают.
              Транспортировка активов увеличивает себестоимость, да и скорость сделки имеет важность.)))
    4. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 08:33
      -4
      Цитата: Из Томска
      Цитата: Из Томска
      Экономика РФ валится сама по себе.

      Расскажите, пожалуйста, что будете делать лично Вы, если - ну, или когда, по-Вашему - экономика РФ свалится окончательно.
      Вы же наверняка составили план действий на этот случай.

      "Значит Вам нечего сказать? Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина."
      (к/ф "Человек с бульвара капуцинов")
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:54
        -2
        Цитата: Сидор Аменподестович
        Если, конечно, он настоящий мужчина."

        Верно заметили.
    5. Додиксон
      Додиксон Сегодня, 08:50
      +2
      то есть США не запрещают зависимым странам покупать российское оружие ?
      не мешали построить СП2 ?
  3. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 07:38
    +6
    Навального на "химию" срок "мотать"! Он к химии устойчив! А к санкциям уже привыкли.
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:50
      +5
      Цитата: Дмитрий Потапов
      Навального на "химию" срок "мотать"!

      Никаких "химий". Статью за предательство и лет на десять в "крытку"
      1. Малвер
        Малвер Сегодня, 08:17
        +3
        Предатель? Что он предал?
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 08:34
          +2
          Сдал самую важную государственную тайну! wassat
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 09:13
            -3
            Цитата: Ингвар 72
            Сдал самую важную государственную тайну! wassat

            Ну если они не предатель, то почему аж 20 дипломатов за него топить приехали?
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 09:26
              +3
              Что он сдал врагу?
              1. Лексус
                Лексус Сегодня, 10:23
                0
                Цитата: Ингвар 72
                Что он сдал врагу?

                Показал всем истинную гримасу "моли".
        2. Genry
          Genry Сегодня, 08:38
          +1
          Цитата: Малвер
          Предатель? Что он предал?

          А как ещё назвать человека, который стал врагом свой стране и Родине?
          Такой белый/пушистый и # за_всё_хорошее_против_всего_плохого, работающий в интересах иностранных спецслужб с целью уничтожения России.
          1. Малвер
            Малвер Сегодня, 08:41
            -1
            А как назвать человека который купается в роскоши,имеет дворец за миллиард и плевал на народ?
            1. Boris55
              Boris55 Сегодня, 08:59
              -3
              Вы какой имеете в виду дворец, мультяшный (Новального и К) или реальный, недостроенный Ротенберга?


              1. Малвер
                Малвер Сегодня, 09:03
                -1
                Три вопроса запутенцу
                Почему бесполетная зона?
                Почему охраняет фсо и фсб?
                Кто может столько земли оттяпать в природоохранной зоне и вырубить столько гектаров реликтового леса?
                1. Пленник
                  Пленник Сегодня, 09:07
                  -2
                  Почему уже и объяснили, и фильм предъявили. Но навальчата такие тупые...
                  1. Малвер
                    Малвер Сегодня, 09:11
                    +1
                    Обьяснили по зомбоящику? 10 дней молчали,думали
                    1. Карт
                      Карт Сегодня, 09:15
                      -3
                      Ключевое слово - думали. Смотрели, изучали. В результате оказалось что это полное враньё.
                      Твои не думают - сразу лозунгами шпарят.
                      1. Малвер
                        Малвер Сегодня, 09:17
                        +1
                        Дворца не существует? Полное вранье?
                      2. Пленник
                        Пленник Сегодня, 10:08
                        +1
                        laughing И навоз в ВО раскидывают. Что-то в последний месяц их прибавилось. Видать строгое указание от шефов получили.
                      3. Лексус
                        Лексус Сегодня, 10:27
                        -2
                        Вас никто на ВО не раскидывает. Судить по себе о других - ослоумно.
              2. Карт
                Карт Сегодня, 09:08
                -1
                Два вопроса малолетнему навальнёнышу.
                Фильм про дворец правда?
                Биткоин кошелёк Навального с миллионами баксов правда?
                1. Малвер
                  Малвер Сегодня, 09:12
                  -3
                  Дворец есть, яхты, шубохранилища, самолеты есть
                  1. Карт
                    Карт Сегодня, 09:22
                    -1
                    У кого? У Ололёши? Не сомневаюсь.
                    Конкретный вопрос - фильм про дворец правда?
                    Биткоин кошелёк Навального с миллионами баксов правда?
                    1. Малвер
                      Малвер Сегодня, 09:45
                      -5
                      У медвепута самолет и дворец, яхты самые дорогие в мире, многие миллиарды сворованны,а если бы эти ресурсы былибы вложены в развитие страны?, Но увы...
                    2. Карт
                      Карт Сегодня, 09:48
                      +2
                      А, понятно. Раздать пенсионерам.
                      Этой методичке уже лет 5.
                      И да, а кто такой медвепут, да ещё с маленькой буквы?
                      Это царь вашей страны, живущей в деревянных головах пушечного мяса революции?
                      Сочувствую. Но помочь ничем не могу - карательная психиатрия отменена. Демократия.
                    3. Малвер
                      Малвер Сегодня, 10:15
                      -1
                      .медвепут имено так, шайка лейка,кооператив и с маленькой буквы ибо без уважения
                    4. Лексус
                      Лексус Сегодня, 11:20
                      +2
                      Жулики и воры заслуживают Суда и справедливого возмездия. А не уважения.
                    5. tihonmarine
                      tihonmarine Сегодня, 15:39
                      0
                      Цитата: Малвер
                      .медвепут имено так, шайка лейка,кооператив и с маленькой буквы ибо без уважения

                      А шайка наваляшек рай и манна небесная. Но вам всё равно ничего не достанется.
            2. Пленник
              Пленник Сегодня, 10:09
              +2
              laughing Всё есть, только ума у навальчат нет и совести. Лгут мерзавцы как дышат.
          2. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Сегодня, 15:57
            0
            Цитата: Карт
            Фильм про дворец правда?

            Вот скажите мне, чего вы все зациклились на этом дворце? В фильме Навального говорится о том, как родственники и друзья Президента получали свои активы, это никто да же не попытался опровергнуть. Так же говорится о том, что отдых семьи В.В. Путина финансировал немецкий банкир, когда В.В. Путин работал в администрации Президента, взятка как бы получается. То же никто не опроверг. Так же Навальный говорил о связях "носителя собчаковского портфеля" с криминальными авторитетами. То же не опровергнуто. Но что самое интересное, не возбуждено дело о клевете. Как Вы думаете почему?
        3. krops777
          krops777 Сегодня, 09:13
          +1
          Три вопроса запутенцу
          Почему бесполетная зона?
          Почему охраняет фсо и фсб?
          Кто может столько земли оттяпать в природоохранной зоне и вырубить столько гектаров реликтового леса?


          Что за бред, потрудитесь уже сами найти инфу ее в инете и здесь на ВО предостаточно.
          1. Комментарий был удален.
        4. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 09:21
          0
          Цитата: Малвер
          Почему бесполетная зона?

          В 10 километрах Погран застава
          Почему охраняет фсо и фсб?

          Охраняет только ФСБ, так какэто приграничная зона, а Погран войска входят в структуру ФСБ
          Кто может столько земли оттяпать в природоохранной зоне и вырубить столько гектаров реликтового леса?

          Кто смог заплатить
          А теперь ТЕБЕ вопрос
          Если там всё охраняет "фсо и фсб?" как туда попала съёмочная группа?
          1. Малвер
            Малвер Сегодня, 09:48
            -3
            Прокремлевская группа и попала и сняла то,что все демонтировано по причине гниения и плесени,что в общемто в расследование Навальный и говорил
        5. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 15:33
          0
          Цитата: Малвер
          Почему бесполетная зона?
          Почему охраняет фсо и фсб?

          Интересно "А как же Вы туда попали ?"
      2. Малвер
        Малвер Сегодня, 09:07
        -3
        Ротенбергу пришлось признать дворец своим, михаил иванович приказал
        1. Карт
          Карт Сегодня, 09:23
          -5
          Беги ты к своим, честное слово.
          Там этот бред как раз.
    2. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 09:16
      0
      Цитата: Малвер
      ,имеет дворец за миллиард

      Этот фейк сами немцы разоблачили laughing
      Не надо пользоваться непроверенными сплетнями
      Будт он действительно Путина, не один подвальный к нему близко не подошёл бы
      1. Малвер
        Малвер Сегодня, 09:57
        +2
        Так чей же он? И не говорите что ротенберга
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 15:41
          0
          Цитата: Малвер
          Так чей же он? И не говорите что ротенберга

          Я думаю, что это Ваш дворец.
  4. Svarog
    Svarog Сегодня, 09:29
    +1
    Цитата: Genry
    Цитата: Малвер
    Предатель? Что он предал?

    А как ещё назвать человека, который стал врагом свой стране и Родине?
    Такой белый/пушистый и # за_всё_хорошее_против_всего_плохого, работающий в интересах иностранных спецслужб с целью уничтожения России.

    Давайте представим ситуацию, что власть у нас умная. И вместо того, что бы "гасить" оппозиционеров не обращала бы на них внимание. Что бы получилось? Вот Навальный проводит свои расследования, а власть не обращает внимание.. в этом случае, голоса избирателей от Едра перемещались бы в сторону других партий. И какое здесь уничтожение России.. ? наоборот -развитие. А сейчас власть демонстрирует, что никакой оппозиции быть не должно.. что кооператив должен единолично управлять страной и набивать карманы.. Но даже пусть так..если бы для населения страны был положительный результат.. Но ведь его нет нигде и ни в одной сфере.. Все достижения со знаком -..
    Так получается уничтожает Россию не Навальный, а ради своей безальтернативной власти, Россию уничтожает сама власть.
    1. Малвер
      Малвер Сегодня, 09:31
      0
      Истину глаголите
  • Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:47
    -5
    Цитата: Малвер
    Предатель? Что он предал?

    Он предал интересы Родины, поменяв их на интересы врагов наших.
    На "пальцах":
    - мы хотим сами решать какой у нас будет пенсионный возраст;
    - он хочет, что бы пенсионный возраст нам устанавливал Запад.
    1. Малвер
      Малвер Сегодня, 09:04
      +1
      За вас уже решили когда вам выходить на пенсию
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 09:21
        0
        Цитата: Малвер
        За вас уже решили когда вам выходить на пенсию

        А раньше сами решали?
        1. Малвер
          Малвер Сегодня, 09:30
          +2
          А раньше выходили на 5 лет раньше
      2. Карт
        Карт Сегодня, 09:25
        -7
        Ну малолетние д. думают, что в "нормальных странах" они сами будут определять когда на пенсию.
        Так-то надо лет в 20 выходить, понятно. При демократии именно так.
        1. Малвер
          Малвер Сегодня, 09:33
          -2
          В нормальных странах сменяемость власти,развитие, достойная пенсия
          1. Карт
            Карт Сегодня, 09:38
            -1
            В каких? Примеры.
    2. AUL
      AUL Сегодня, 10:48
      +3
      Цитата: Boris55
      На "пальцах":
      - мы хотим сами решать какой у нас будет пенсионный возраст;

      И мы это сами решили?
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:43
      0
      Цитата: Boris55
      - он хочет, что бы пенсионный возраст нам устанавливал Запад.

      Так у вас кажется возраст пенсионный 60 лет, но не 67 лет. Вот и получите от Навального 67 лет.
  • Додиксон
    Додиксон Сегодня, 08:51
    -7
    Родину .
    или он не выступал перед конгрессом США . не давал повод вводить санкции на госкомпании РФ ?
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 09:30
      +5
      Цитата: Додиксон
      или он не выступал перед конгрессом США .

      Вы ни разу не видели выступление Ельцина в Конгрессе США? Странно, но ВВП возлагая цветы на могилу Ельцина, его предателем не считает! wink
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 09:34
        +2
        Цитата: Ингвар 72
        Цитата: Додиксон
        или он не выступал перед конгрессом США .

        Вы ни разу не видели выступление Ельцина в Конгрессе США? Странно, но ВВП возлагая цветы на могилу Ельцина, его предателем не считает! wink

        Вы разрываете просто шаблоны у запутинцев.. им кроме минуса нечего ответить laughing good hi
        1. Карт
          Карт Сегодня, 09:37
          -8
          У коммуниздов смотрю подрывает нешуточно.
          Готовитесь в очередной раз жрать Россию?
          Не получится.
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 09:38
            +2
            Цитата: Карт
            У коммуниздов смотрю подрывает нешуточно.
            Готовитесь в очередной раз жрать Россию?
            Не получится.

            Жрут Россию, как раз сегодняшние "патриоты".. Достаточно взглянуть на демографию, при коммунистах и сейчас..что бы все было понятно.
            1. Карт
              Карт Сегодня, 09:43
              -4
              Что должно быть понятно?
              В Индии рождаемость гораздо выше, но большая часть населения живёт буквально на помойке.
              Тем более, вы же не за Россию, вы за СССР 2.0
              Вы то как раз против этой самой России.
              Как и новоявленные фашисты всех мастей, как и навальнисты - "дети Госдепа".
              Вы с ними в одном окопе.
            2. Додиксон
              Додиксон Сегодня, 11:41
              -3
              каково это быть иудой ?
              1. aleksejkabanets
                aleksejkabanets Сегодня, 16:04
                +1
                Цитата: Додиксон
                каково это быть иудой ?

                Вот у Вашего "обнуленного" и спросите. Кто цветы на ельцинскую могилку носит? Кто там речи пламенные о демократии толкает? Может Зюганов? Или Платошкин?
                1. Додиксон
                  Додиксон Сегодня, 18:49
                  0
                  нет . такие как Вы и носят .
                  вам кроме всего этого за это еще и деньги платят .
                  так , каково это быть иудой ?
          2. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Сегодня, 16:01
            +1
            Цитата: Карт
            У коммуниздов смотрю подрывает нешуточно.
            Готовитесь в очередной раз жрать Россию?
            Не получится.

            По существу комментария ответите что нибудь?
            Цитата: Ингвар 72
            Вы ни разу не видели выступление Ельцина в Конгрессе США? Странно, но ВВП возлагая цветы на могилу Ельцина, его предателем не считает!

            Кроме минусов ответить нечем?
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 15:46
          +1
          Цитата: Svarog
          Вы разрываете просто шаблоны у запутинцев.. им кроме минуса нечего ответить

          Я не могу быть ни запутинцем, ни заельцыным, ни занавольновцем. Но мне одинаково неприятны Ельцын и Навальный.
      2. Додиксон
        Додиксон Сегодня, 11:40
        -1
        да , эльцын тоже был предателем .
        и это , а давно анальный стал президентом РФ ?
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 13:16
          +1
          Цитата: Додиксон
          да , эльцын тоже был предателем .

          Владимир Владимирович с вами не согласен! wink Он утверждает, что Ельцин был великим человеком и реформатором. laughing Короче плоть от плоти "великого" Ельцина! wassat
          1. Додиксон
            Додиксон Сегодня, 13:16
            -4
            Сталин тоже говорил что ленин великий революционер , но уничтожил все что сделал ленин который только выдавал себя на революционера
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 13:22
              +3
              Какие "достижения" Ельцина уничтожил Путин? Которые пошли бы на благо народа? Если судить по плодам его работы, он только усугубил начатое Ельциным. И сие продолжается.
              1. Додиксон
                Додиксон Сегодня, 14:37
                -4
                вернул нефтянку и газ , ввел налог на недра , возродил оборонку , вернул армию в боеспособное состояние .
                а Вы продолжайте врать , на том свете зачтется всем .
                1. Лоцман
                  Лоцман Сегодня, 15:38
                  +1
                  Ага, вернул и ввел.))..а чего ему оставалось делать, пришлось поделиться чуть-чуть с продажи недр, чем-то надо было ту-же зарплату военным платить а то уже был случай когда на танке подкатывали к местной администрации зарплату требовать, это был первый серьезный звоночек что у людей терпелка заканчивается. А представьте если бы этого не сделал, сколько еще бы протянула их новая буржуазия??? Cебя они спасали и свою кормушку!!!
                2. Додиксон
                  Додиксон Сегодня, 15:48
                  -3
                  и что только не придумают либерасы что бы не признать что неправы и продолжить и дальше врать что бы подготовить население к госперевороту в России .
                  не сделал - плохо
                  сделал - еще хуже .
                  что ни сделай либерас всегда найдет повод что бы проблеять что это все равно плохо и не нужно .
                3. Лоцман
                  Лоцман Сегодня, 15:54
                  +2
                  и что только не придумают либерасы
                  Додик, в зеркало долбитесь?
                4. Додиксон
                  Додиксон Сегодня, 15:59
                  -2
                  не проецируйте Ваши особенности на меня .
                  я либерасов , даже перекрашенных за версту чую .
                  меня авой не обманешь .
                5. Лоцман
                  Лоцман Сегодня, 16:11
                  +1
                  Додик он и есть додик.. laughing Сам за рынок торчит т.е. за либеральную модель экономики а либерасами называет тех, кто за Советскую власть и плановую экономику. Шизофрения прогрессирует в стане скрепышей! wassat
                6. Додиксон
                  Додиксон Сегодня, 18:48
                  0
                  и снова либерас палится все сильнее и сильнее .
                  чуется госдеповец на гранте , меня который коммунист побольше чем сами комми , называются за либеральную модель иканомеки .
                  лол да и только .
                7. Лоцман
                  Лоцман Сегодня, 18:55
                  0
                  Додик, вы свой ,,коммунизм,, с либеральным буржуазным глобализмом попутали. Тут такой Борис55 есть, тоже из вашей ,,палаты,, пациент- вы два самых ярких ,,дарования,,. laughing
                8. Додиксон
                  Додиксон Сегодня, 19:02
                  0
                  это Вы попутали честный заработок и американский грант .
  • Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 15:40
    +2
    Цитата: Додиксон
    вернул нефтянку и газ ,

    Кому вернул? belay
    Цитата: Додиксон
    на том свете зачтется всем .
    Искренне надеюсь, что кому то на этом успеет прилететь.
  • Додиксон
    Додиксон Сегодня, 15:48
    -2
    государству .
    блин , либерасы до сих пор живут 90ми .
  • tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:57
    +1
    Цитата: Малвер
    Предатель? Что он предал?

    Родину Госдепу продал. Или вы сомневаетесь что госдеп защищает Лёцика как родного сына Дяди Сэма ? Защищают только своих а не чужих. Так что наваляши "шетаб" !
  • Липчанин
    Липчанин Сегодня, 09:11
    -1
    Цитата: Малвер
    Предатель? Что он предал?

    Родину
    1. Малвер
      Малвер Сегодня, 09:18
      -3
      Да здравствует аквадискотека
  • tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:00
    0
    Цитата: Липчанин
    Никаких "химий". Статью за предательство и лет на десять в "крытку"

    Да пайку 200 гр. хлеба и два стакана воды.
    1. Улиточник N9
      Улиточник N9 Сегодня, 09:59
      +6
      Фильм на самом деле, не про "дворец".. "Дворец"-это антураж, который используется для раскрытия кланово-семейных-дружеских связей и взаимодействия правящей верхушки и так называемых "приближенных предпринимателей". То есть вскрывается структура правления, управления и распределения государственных ресурсов в стране. А все, почему-то "видят" только "дворец"-самое незначительное, то от чего легко можно "отмазаться", найдя так называемого "настоящего собственника", и дав ему функциональное назначение типа "гостинично-оздоровительного комплекса закрытого типа для VIP персон"....
      1. Лексус
        Лексус Сегодня, 11:00
        +2
        В природе такое нежизнеспособное уродливое явление называется крысиный король.
      2. Малвер
        Малвер Сегодня, 11:26
        0
        И я такого же мнения
  • Anatoly 288
    Anatoly 288 Сегодня, 07:39
    +1
    Бешеная собака все равно себя укусит
  • Мыхалыч
    Мыхалыч Сегодня, 07:39
    +13
    И почему не удивляет "новость" сия... laughing Искали новый повод, вот он и "подвернулся". Тем более от ФБК об этом ну просто таки умоляли... Единственная предполагаю в мире кучка двуногих называющая себя "оппозицией" и откровенно и открыто действующая во вред своей стране
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 07:44
      +2
      Инвесторы защищают свои инвестиции.
    2. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:44
      -1
      Цитата: Мыхалыч
      Искали новый повод, вот он и "подвернулся".

      Не подвернись, придумают другой
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 07:50
        +2
        Цитата: Липчанин
        Не подвернись, придумают другой

        сами и организовали.... немцы выдали нам отработанный материал... не без участия штатов, так понимаю....
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 07:55
          +2
          Цитата: Mouse
          немцы выдали нам отработанный материал..

          Поэтому результаты анализов не отдают
          не без участия штатов,

          Организаторов провокации
          И не зря, что на суд дипработники аж из 20 стран налетели.
          На вопрос, что вы тут делаете, ответ как под копирку, без комментариев
          1. Mouse
            Mouse Сегодня, 08:00
            +1
            как дважды два! yes
          2. Карт
            Карт Сегодня, 09:11
            +1
            Каких анализов?
            "Новичёк" не травит слегка через трусы. Он убивает.
            Какие там могут быть анализы?
      2. Hagen
        Hagen Сегодня, 08:23
        -1
        Цитата: Липчанин
        Не подвернись, придумают другой

        Навальный - их проект. Он пробуксовывает. Вот и пытается глубинное государство этот проект поддержать, в том числе и сгоном всех поднадзорных послов на заседание суда. Думаю, до сентября этого года мы еще не раз услышим их "праведный" гнев за наше нежелание отрабатывать их указивки.
        1. Карт
          Карт Сегодня, 09:14
          -1
          Не совсем.
          При любом раскладе они всё равно получают плюс.
          Ну да, революции не случилось. Ну так санкции есть повод вводить.
          Его надо было грохнуть сразу, как только в больницу привезли с отравлением ( алкоголем? наркотиками?). И то, даже в этом случае было бы почти тоже самое, разве что без отвратительного кривляния в интернетах.
    3. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 07:57
      +4
      " случае установления таких фактов предлагается ввести санкции в отношении российских граждан, причастных к нарушению международного законодательства."
      а в чем вред стране в наложении санкции на пару десятков граждан РФ? для них то понятно-во Флориду не сгонять, да виллу не купить, страна тут причем? лично мне эти граждане параллельны, как и я им..
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 08:04
        +4
        Ценники в магазинах прямое последствие санкций-т.е отбивают на нас бабло которое теряют изза персональных санкций.
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 08:05
          +2
          ну если в таком формате.. согласен.. hi
        2. Карт
          Карт Сегодня, 09:27
          -1
          Цитата: evgen1221
          Ценники в магазинах прямое последствие санкций-т.е отбивают на нас бабло которое теряют изза персональных санкций.

          Ага.
          Долой магазины! Сами будем торговать заместо олигархов.
          Разумеется честно и без прибыли, как принято при демократии в отличии от тоталитарного режЫма.
    4. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 15:23
      0
      Своя страна для этой кучки эта та, куда свалить планируют, уничтожив РФ.
  • V1er
    V1er Сегодня, 07:41
    +13
    Если заметить, то США и Запад поднимает вой, только когда дело касается их агентов влияния. Это логично, они должны защищать своих агентов, иначе кто согласится им быть? Так подумать, никогда, ни американцев, ни европейцев не волнуют рядовые граждане, рядовые настоящие протесты, посадки простых людей. Их волнуют только их агенты. Поэтому их вой - индикатор правильности наших поступков.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 08:02
      +1
      Верно,вот только чтож там мало дали то? Агент агента не обидит видимо?
      1. V1er
        V1er Сегодня, 08:04
        0
        Может будет перевербовка?) Согласится - выйдет. Не согласится, ещё годов накинут.
        1. evgen1221
          evgen1221 Сегодня, 14:16
          +1
          Ага,а как выйдет,смоется и зпроёт песню про то как под пытками в ужасном кгб урзыкстана подписал всё что дали))) Вот он выйдет,думается еще раз санкций навешают-за выход подвального на свободу.Эти могут и хотят,а значит и сделают.
      2. UgoChaves
        UgoChaves Сегодня, 13:39
        +1
        Ему никто и не "давал", всего лишь изменили меру пресечения по предыдущему приговору. А новое скорей всего у него на горизонте...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:36
      +2
      Цитата: V1er
      Если заметить, то США и Запад поднимает вой, только когда дело касается их агентов влияния.

      Мягко сказано "агентов влияния", точнее будет агентов спецслужб, шпионов и предателей.
  • мнеПо
    мнеПо Сегодня, 07:44
    +14
    предлагается ввести санкции в отношении российских граждан, причастных к нарушению международного законодательства.

    Так против отдельных граждан или всей России?когда кучка властьимущих стала синонимом моей Родины? Мне будет приятно,если кое кто не окажется этим летом на своей вилле в испании.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 07:47
      +1
      Цитата: мнеПо
      предлагается ввести санкции в отношении российских граждан, причастных к нарушению международного законодательства.

      Так против отдельных граждан или всей России?когда кучка властьимущих стала синонимом моей Родины? Мне будет приятно,если кое кто не окажется этим летом на своей вилле в испании.

      Поддерживаю.. пущай воруют у воров..которые воруют у народа..
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 08:00
        0
        Вы предлагаете мультипликативно усилить процесс "воровства у народа"?
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 08:41
          +3
          Цитата: mark1
          Вы предлагаете мультипликативно усилить процесс "воровства у народа"?

          Не, побоятся палку перегнуть, народ и так на взводе.
      2. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 08:03
        +3
        Даёшь больше санкций - хороших и важных!
        А, вообще, эти будут выборочные. Против судей там, милиционеров, стрелочников...
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 09:41
          +1
          Цитата: Вождь краснокожих
          А, вообще, эти будут выборочные. Против судей там, милиционеров, стрелочников...
          Поговаривают, детки Дяди Сэма скоро санкции против российских бомжей введут.
          1. Вождь краснокожих
            Вождь краснокожих Сегодня, 09:53
            +5
            Так их и сейчас против "бомжей" вводят! laughing Вы же посмотрите на тех, кто под санкциями - ни квартир на них, ни лимузинов, зарплаты бюджетные, а то в чем живут и ездят - на тещах, на женах...))
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 08:37
      +6
      Цитата: мнеПо
      когда кучка властьимущих стала синонимом моей Родины?

      Причем если судить по фамилиям, родина у большинства этих "товарищей" где то на Ближнем Востоке. bully
      1. Лексус
        Лексус Сегодня, 11:12
        +3
        У них в избытке новые, процветающие "отчизны", в которые предусмотрительно эвакуировано наворованное "нажитое непосильным трудом". Россия для "этих" - кормушка/корыто, не более.
    3. Одиссей
      Одиссей Сегодня, 08:48
      +11
      Цитата: мнеПо
      Так против отдельных граждан или всей России?когда кучка властьимущих стала синонимом моей Родины? Мне будет приятно,если кое кто не окажется этим летом на своей вилле в испании.

      Вилла в Испании это уровень столоначальника или какого-то патриотичного генерала из полиции/нац.гвардии. Тут проблемы похлеще.Вот личный друг Путина и лучший человек России гр.Вексельберг не может разблокировать 1,5 млрд долларов в американских банках "на благотворительность" . Вот это я понимаю проблема.....
      Мелких же бандитов с виллами в Испании пока трогать не будут. А вот Вексельбергов начнут поджимать. Но тоже осторожно. Лягушку нужно варить медленно
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 10:03
        +1
        Цитата: Одиссей
        Мелких же бандитов с виллами в Испании пока трогать не будут.

        Они требуют составить доклад об активах главы российского государства и его ближайшего окружения.

        Мне интересно, он нам недимон, это ближайшее окружение?
        1. Одиссей
          Одиссей Сегодня, 10:29
          +6
          Цитата: мордвин 3
          Мне интересно, он нам недимон, это ближайшее окружение?

          Да. У Светы Медведевой могут быть проблемы. Не сможет на частном самолете летать по бутикам между Миланом и Барселоной.
          Это я считаю-национальная трагедия.
          1. Лексус
            Лексус Сегодня, 11:44
            +2
            У "гребцов", как и у многочисленных досрочно загубленных ими граждан, будет возможность воспользоваться бесплатной железной каталкой от минпохоронздрава. Так же, в один конец.
      2. Лексус
        Лексус Сегодня, 11:35
        +2
        Цитата: Одиссей
        Лягушку нужно варить медленно

        Эту многоликую гидру/запредельно разожравшуюся крысу будут жарить по кругу.
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:49
    0
    США намерены ввести санкции против России из-за Навального

    Ладно, введут ... куда, чего, в очередной раз.
    Свершится ... скакуасы опять будут прыгать в радости, но не долго, у них своих проблем выше крыши.
    А МЫ что? В основном ничего ...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:13
      0
      Цитата: rocket757
      США намерены ввести санкции против России из-за Навального

      Да отдать Навального Омериге, пусть они его там лелеют....Глядишь и санкций поубавится !
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:44
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        Да отдать Навального Омериге, пусть они его там лелеют....Глядишь и санкций поубавится !

        Да ни в жизнь санкции не отменят, только новые добавлять начнут ... повод найдут, ЛЮБОЙ!
        А сидельца отдать ... когда положенное отсидит.
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 09:26
          +1
          Цитата: rocket757
          ни в жизнь санкции не отменят

          Тогда мы выразим озабоченность и неудовлетворение !
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 10:27
            +2
            Заниматься надо СВОИМИ ДЕЛАМИ ... у нас есть чем заняться.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:53
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        Да отдать Навального Омериге, пусть они его там лелеют....Глядишь и санкций поубавится !

        Так вот в том то и дело, что не забирают. Использованный котрацептив даже в штатах выбрасывают.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:51
      +1
      Цитата: rocket757
      Свершится ... скакуасы опять будут прыгать в радости, но не долго, у них своих проблем выше крыши.

      Когда в очередной раз Капитолий будут трамписты штурмовать, вот тогда мы оторвёмся по полной, ( без скачек конечно), но со стаканом водки обязательно.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:29
        +3
        Цитата: tihonmarine
        Когда в очередной раз Капитолий будут трамписты штурмовать

        Это ИХ дела, нам от того никуда и никак лучше не будет ... мы только сами можем построить своё будущее.
  • Tagan
    Tagan Сегодня, 07:57
    0
    Цитата: Из Томска
    Никаких серьезных санкций США и Европа против РФ не вводили. Пожурили пару-тройку десятков балбесов и все.

    Нужно обладать более точной информацией, прежде чем это писать. Расскажите, какие такие серьезные санкции держат в рукаве да никак не могут решиться пустить в ход?
  • svp67
    svp67 Сегодня, 07:57
    +8
    США намерены ввести санкции против России из-за Навального
    Люди преследующие Ассанджа смеют нас учить демократии... Ну, ну...
  • evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:00
    -4
    Вот так и дружба закончилась,дали мало по просьбам из тех же штатов-на вам санкций,дали бы много-санцие конечно тоже получили бы, но хоть такими простаками(цензурно)наши власти бы не смотрелись в глазах населения.
  • Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 08:05
    +2
    Хреново наш МИД работает, надо творчески подходить к санкциям против полосатых и их холуев. А то одни озабоченности и ничего более эффективного.
  • леонидыч
    леонидыч Сегодня, 08:05
    +3
    Нет ничего удивительного. Они без без введения санкций уже жить не могут. Санкции теперь будут за всё. Даже за существовании самой России. "Сволочи" одним словом.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:43
      0
      Цитата: леонидыч
      Они без без введения санкций уже жить не могут.

      У них в мозгу асталась одна извилина "санкции". Не будем огорчаться, и обижаться на больных.
  • Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:06
    +3
    Ну конечно! Немцов и Навальный- самые " уважаемые" политики в стране. Как же мы без них теперь жить будем?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:54
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Ну конечно! Немцов и Навальный- самые " уважаемые" политики в стране. Как же мы без них теперь жить будем?

      А сейчас все воры пойманные за хвост, переходят в ранг политика. То же самое было и до революции в РИ, когда "вора", "ката" или отсидевшего срок, за человека не считали, но когда он называл себя политиком, то сразу же попадал в ранг "пострадавших от самодержавия". Время пролетело, а ранги остались прежние.
  • Наводлом
    Наводлом Сегодня, 08:10
    +1
    Дурачьё какое.
    Выдайте голубю сизокрылому американский пачпорт, определите ему квартирку в NY, достойный пенсион и забирайте себе.
    Делов то. Пусть вещает из страны демократии.
  • Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 08:19
    +4
    Песня хороша...запевай сначала. Только мне непонятно, где обвинения в измене Родине для пациента?
  • гильза
    гильза Сегодня, 08:21
    +3
    Ух ты! Новость! Вот если бы фраза была : США уважают суверенитет РФ,но оставляют за собой право критики. Вот это был бы поворот. Вот тут бы мы "умылись". Пришлось обосновывать. Полноценно бодаться за этот правовой паритет. Он бы привел в оконцевке к процессу уравнивания юридических постулатов в международном аспекте. Пришлось бы,чтоб Конституцию не менять "шевелить" УК для этого выравнивания. Ну чтоб поле постепенно более менее соответствующее становилось. Опять же ещё далее одинаковость как в защите так и в преследовании. Куда корупционерам деваться,если воровство везде будет воровством, а политика отдельно? Ой ей... Но... Санкции и все тут. Кому эта справедливость упёрлась? А ведь мог бы сейчас Лешка стать знаменитым на века. Запустил международный механизм уравнивания законных постулатов. "Дело Навального" стало бы достоянием мировой истории. Не станет. Где тут смайлик "хи хи"?
  • Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 08:26
    +3
    Цитата: Ros 56
    Хреново наш МИД работает, надо творчески подходить к санкциям против полосатых и их холуев. А то одни озабоченности и ничего более эффективного.

    А что мы можем? 2% мирового ввп. Остаются только озабоченности.
    1. krops777
      krops777 Сегодня, 09:40
      -1
      А что мы можем? 2% мирового ввп. Остаются только озабоченности.


      У Северной Кореи и того меньше однако ни чего живут, не сдались на милость полосатым.
      1. Дмитрий444
        Дмитрий444 Сегодня, 10:18
        -2
        Не знаю почему, но жить как в Сев. Корее не хочется.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:13
          0
          Цитата: Дмитрий444
          Не знаю почему, но жить как в Сев. Корее не хочется.

          Бывая я в Северной Корее, материальное благосостояние, весьма низкое, но духовность у людей намного выше чем у других. Даже завидки берут.
          Да и мы то в 50-е годы тоже не богато жили, и из средств СМИ была только радиоточка на одну программу, но эти годы мне больше нравятся, чем сейчас.
  • Одиссей
    Одиссей Сегодня, 08:34
    +5
    С Навальным ситуация очень грустная,прямо-таки трагичная. Власть мало того,что своими руками сделала из него политика номер 1 в РФ. Так она еще и сделала все чтобы привести его к власти.
    Этого не все понимают- давайте еще раз. В чем смысл действий Навального.
    Почему он взошел на голгофу ( хотя обычно либералы не отличаются личным мужеством),почему люди идут на полчища омона,нац гвардий и прочих охранников Вексельберго-Путиных ?
    Они что хотят взять так власть ? Нет,это невозможно. Суть совсем в ином. Они хотят
    а) Окончательно ликвидировать легитимность власти Путина. Понятно,что это не вопрос протестов,а вопрос создания Ельциным-Путиным общества олигархов и нищих. Но они своими действиями забили последний ершик в крышку гроба.
    б) Продемонстрировать что они есть единственная настоящая оппозиция, полностью отсекая коммунистов. И это успешно выполнено.
    в) Посадить Навального. Он тогда становиться практически святым,новым Нельсоном Манделой. С перспективой получения Нобелевской премии уже в 2021.
    в) И главное-создать для властей РФ имидж диких бандитов, террористического государства. Делая для Запада невозможным легализацию их капиталов. Суть в том,что РФ как страна капиталистическая вписана в мировую рыночную систему как страна периферии.Смысл действий ее элит награбить здесь и вывести в офшоры. Теперь же всему правящему классу РФ будет выписана "черная метка". Шуваловы и Медведевы, Усмановы и Дерипаски будут восприниматься априори как бандиты и у них постепенно будут отниматься деньги. Долго ли они смогут выдержать это ? Экономически РФ сможет выдержать санкции года 2,а это и больше ( при высоких ценах на нефть). А вот политически сомнительно.... Далее возможно три варианта (написаны в порядке вероятности)
    1) Операция Ельцин.Группа граждан уговаривает Великого Геополитика отдохнуть от трудов праведных ( со всеми гарантиями неприкосновенности), и гр. Путин в один прекрасный день говорит- я устал,я ухожу. ( скажем по состоянию здоровья)После чего преемник начинает осторожную либерализацию. Возможно пожертвовав парой -тройкой самых одиозных фигур режима.
    2) "Станция Дно". Все тоже самое только брутальнее. Группа граждан делает Путину предложение от которого нельзя отказаться и он подписывает акт отречения. После чего - выпускается Навальный и с его людьми делиться власть.
    3) " Табакерка ( или бедный Павел) ". Тут в один прекрасный день мы узнаем ,что нас постигла огромная утрата. После чего все как в преведущих вариантах.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:44
      +7
      1) Операция Ельцин 2) "Станция Дно" 3) " Табакерка.
      При всех трёх вариантах обычному населению лучше не станет, но вполне возможно станет хуже. Вариант либерализации под девизом "они не вписались в рынок" уже был. И другого варианта русские либералы не придумали. И все три варианта имеют под собой поворот финансовых потоков из одних загребущих рук в другие такие же.
      1. Одиссей
        Одиссей Сегодня, 09:07
        +5
        Цитата: НДР-791
        При всех трёх вариантах обычному населению лучше не станет, но вполне возможно станет хуже.

        Абсолютно верно. Станет хуже. В этом и заключается печаль и трагизм ситуации.
        При всем ужасе власти Ельцина-Путина условный "режим Навального " будет еще хуже. И вытекает это вовсе не из того,что он "агент Госдепа". А из его программы ( которая у него вопреки уверениям пропаганды есть) ,совершенно объективным образом.
        А вот если бы я был сторонником Навального я бы сказал-все идет отлично. Так как и задумано.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 09:09
          +1
          если бы я был сторонником Навального я бы сказал-все идет отлично. Так как и задумано.
          Не хочу такой отлично!!!!!!! Кто кормил семью в 90е со мной пожалуй согласятся.
          1. Одиссей
            Одиссей Сегодня, 09:24
            +5
            Цитата: НДР-791
            Не хочу такой отлично!!!!!!! Кто кормил семью в 90е со мной пожалуй согласятся.

            Так я тоже не хочу. Поэтому я и ругаю власть последними словами. Они же сами все это себе привезли.Зачем они его травили,а если не травили зачем отпустили в Германию и ничего не расследовали,зачем устроили весь последующий шабаш ,и наконец-зачем посадили ?
            Какой-то идиотизм.
            1. Лексус
              Лексус Сегодня, 12:30
              -1
              Жулики и воры, погружаясь в "пучину" и устремившись на дно, сделали всё, чтобы утянуть с собой Страну, отравив некогда здоровый "организм" множественными "метастазами".
        2. Стирбьорн
          Стирбьорн Сегодня, 09:13
          +4
          Цитата: Одиссей
          Абсолютно верно. Станет хуже. В этом и заключается печаль и трагизм ситуации.
          Но и при старой власти будет еще хуже. Как бы сказал товарищ Сталин "оба хуже". Самый-то трагизм именно в этом hi
          1. Лексус
            Лексус Сегодня, 12:49
            +2
            Тотальная могилизация/геноцид населения и так идёт полным ходом. Хуже уже некуда.
      2. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 09:12
        +3
        Вы правы, но не думаю, что есть реальный еще какой-то вариант.. Считаю, что будет операция "Ельцин" в ближайшие пару лет.. она самая мягкая с точки зрения "протолкнуть преемника"
        1. Одиссей
          Одиссей Сегодня, 09:57
          +3
          Цитата: советник 2 уровня
          Вы правы, но не думаю, что есть реальный еще какой-то вариант.. Считаю, что будет операция "Ельцин" в ближайшие пару лет.. она самая мягкая с точки зрения "протолкнуть преемника"

          Это во многом зависит от степени давления Запада. Эта степень мне не известна,гадать не буду. Но думаю будут варить лягушку медленно. И Вы правы-операция Ельцин наиболее вероятна.
          Правда есть еще один вариант- Путин будет сидеть на штыках до смерти.
          База лично для его поддержки ( а не поддержки власти приватизаторов в целом) очень узка,но она есть. Это верхушка внутренних силовиков преданных лично ему и только от него зависящих. Там такие кадры,типа охранника Золотова,что они будут обузой даже для преемника и их мгновенно сольют. Они,конечно,это понимают и отвечать за все что натворили не хотят.Плюс люди Навального уже очень популярно объяснили им их будущую судьбу.
          Так что возможно они будут бить,тащить и стрелять до последнего. Но думаю шансов у них мало, с народом они справится могут,а вот с элитами нет.
          1. Улиточник N9
            Улиточник N9 Сегодня, 10:23
            +3
            Вся суть, формула существования африканских диктатур- дать окружению тащить, как не в себя, тем самым им будет, что терять, а значит они ещё плотнее прижмутся к кормящему телу. А шелупонь региональную, от которой привластному клану пользы-ноль можно, для вида посадить, дабы плебс не сомневался и всяким ЕСПЧ подхалимажить. Ну и силовиков всяких-нацгвардейцев не забывать прикармливать, чтобы им хорошо было- платить от души, пенсия рано и большая. А, главное, можно воплотить их мечту детства — "мочить" умных. И тебе за этого ничего не будет. Кроме премий!
            Формула африканских диктатур, это не про Россию, если что... wink
            1. Лексус
              Лексус Сегодня, 12:54
              0
              В России век назад сию формулу фундаментально опровергли. Пора всем напомнить как.
          2. советник 2 уровня
            советник 2 уровня Сегодня, 10:40
            +5
            На счет штыков до смерти, уж совсем рискованно для "братства" и наследников.. Он же неглупый человек. "операция Ельцин" наиболее безопасно дает возможность уйти и оставить "своего".. Ему с окружением лучше мягко уйти, а через пару лет уже негатив будет заметно меньше-уверен, что преемник начнет с мер популярных в народе, пока будет время до выборов в марте и первое время тоже (причем госсовет дает возможность не совсем уйти, а отойти чуть в сторону наслаждаясь жизнью).. да и переехать на некоторое время за границу можно всегда.. Но, конечно, сольют многих.. какой бы близкий не был преемник, но у него своя команда есть и многие для него чужие, впрочем как ВВП и сделал, в свое время-большинство ЕБНцев заменил потихоньку..
            1. Одиссей
              Одиссей Сегодня, 11:46
              +3
              Цитата: советник 2 уровня
              Он же неглупый человек. "операция Ельцин" наиболее безопасно дает возможность уйти и оставить "своего"..

              Боится, ибо черная метка от Запада это серьезно.Так бы давно ушел в свои дворцы на покой. Боится что гарантии дадут-а потом кинут. А еще больше бояться Золотовы-Нарышкины.
              Возьмем Золотова-нормальный человек,все как у людей-внук в Лондоне,дворец в Барвихе,.и т.д. Одним словом-Путинский патриот. При любом кроме Путина он теряет все.
              Но я согласен,что вариант с приемником все же намного вероятнее.
          3. Лексус
            Лексус Сегодня, 12:57
            +1
            История безальтернативна в том, что сидение (в бункере) всегда заканчивается одинаково.
  • rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    -4
    Сенаторы естественно за новые санкции, к тому же сам навальный и его сторонники просили об этом предоставив список тех в отношении кого необходимо ввести в первую очередь. Лично я считаю, что в ответ на американские санкции из-за этого проходимца просто необходимо, пока будет сидеть, возбудить еще несколько уголовных дел и добавить к полученному сроку хотя бы лет пять. Вот пусть тогда "демократический" запад лопнет от негодования понимая, что санкции на Россию не действуют. Не будет страна ложиться под запад, а уж тем более из-за какого-то вора, предателя и продажной шкуры.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:14
      +6
      Заступаться за миллиардеров и т.п. всяких? а что они такого для страны сделали, что бы она вся за них стояла?
  • Александр Х
    Александр Х Сегодня, 09:05
    0
    Скоро полосатики будут вводить санкции по причине наличия блох на бродячей собаке и за убийство комаров российскими грибниками во время сбора грибов...
    Как правителям сша не хочется, чтобы Россия становилась самостоятельной державой. Готовы на каждого жителя России, не принимающего идеи "демократии", на каждое мало мальски значимое предприятие наложить свои санкции...
  • prior
    prior Сегодня, 09:06
    +1
    Решение суда по Навальному превратило Россию в "боксёрскую грушу" для отработки любых санкций по любому поводу всеми желающими.
    Огребать придётся всем, исключений не будет.
    1. Улиточник N9
      Улиточник N9 Сегодня, 10:35
      +1
      Забавно другое-что-то тишина по поводу того,как же это Навальному удалось вылететь на запад чтобы там нашли у него на трусах "новичок" и после этого, заварилась вся эта "бадяга"? Это кто-ж такой вумный принял такое решение выпустить сего персонажа, когда он был не выездным из-за уголовных дел? "Здается мне", что решение прнималось на самом высшем уровне... Или это очередная "многоходовочка" такая? Очередной ХПП? Типа больше "полезных" санкций получить таким образом? lol Есть правда еще и конспирологическая версия, типа Леша-Сисян не такой уж простой человек, а кто-то из родственников клана, мож сынок внебрачный одного человека и его таким образом на будущее "царство" раскручивают... Только лично мне Леша не нравится... Все бы ничего, но вот взгляд у Леши безумный,... не нравятся мне его глазки.... не хорошие у него глазки.... request
      1. Лексус
        Лексус Сегодня, 13:00
        0
        Жуки в банке со временем начинают пожирать друг друга.
      2. Svarog
        Svarog Сегодня, 13:22
        -1
        но вот взгляд у Леши безумный,... не нравятся мне его глазки.... не хорошие у него глазки...

        Что есть , то есть..глаза у него психа..
        Но это конечно субъективно, а вот то, что он ничем от сегодняшнего отличаться не будет -это факт. Программа та же..только обещает воровать меньше..но кто ж ему поверит))
        1. Улиточник N9
          Улиточник N9 Сегодня, 14:08
          0
          Самый главный недостаток Леши-Сисяна в том, что он -как и все нынешние, управляющие страной "успешные управленцы", "эффективные менеджеры" -вылез из "купи-продай" или из "силового блока" причем для закрепления всего этого каким-то странным образом был отобран, и вызван на краткосрочные курсы "патриотов России" в США (как и все остальные "управленцы"). То есть это обыкновенный болтун-пропагандист, раскручивающийся на "лозунгаХ: "За правду!", "Против коррупционерофф!" и на прочем заманушном фуфле. Так, что поставив его во главе России получим еще одного "Зеленского" с приводом от олигархов или от американского закулисья, а скорее всего- от первого и второго, вместе. Это вам даже, не Грудинин, имевший опыт организации, поддержания и развития многопрофильного предприятия... А вообще-то, если внимательно посмотреть, то получается интересная картина, вот такая(ох! и нагребу же сейчас "минусов"!):
          :
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 14:24
            -1
            Это вам даже, не Грудинин, имевший опыт организации, поддержания и развития многопрофильного предприятия..

            Грудин в отличии от этих деятелей имел четкую социалистическую программу развития. И огромный позитивный опыт в том, как можно хорошо жить в совхозе.. заботясь не только о себе , но и о рабочих и социальной инфраструктуре.
            Что же до картинки с Медведевым .. то "денег нет, но вы держитесь" и другие ляпы, говорят о его деятельности куда лучше, чем эта картинка. Тут нужно наложить цены на нефть, что бы понимать, что от него ничего не зависело. Фундамент под государство не был заложен за 30 лет ни одним из президентов.. Под фундаментом я понимаю в первую очередь экономику и социальную справедливость. Не хватает именно двух этих составляющих. Но из этих составляющих вытекают и другие, как образование, медицина, развитие собственной промышленности, электроники, фармакологии и прочего.. Ничего этого не было при Медведеве и нет при Путине и не будет, при одних и тех же лицах, которые десятилетиями не меняются и не несут ни за что ответственность.
            Минус конечно вам не ставлю.. наоборот всегда поддерживаю.. Но с Медведевым вы явно ошиблись.
            1. Улиточник N9
              Улиточник N9 Сегодня, 14:29
              0
              А "с Медведевым" я, просто, привел интересную картинку, показывающую время его правления с неожиданной стороны и только. Да...и надо не забывать, кто у него был, типа в "премьерминистрах"... wink
              1. Svarog
                Svarog Сегодня, 14:30
                0
                Цитата: Улиточник N9
                А "с Медведевым" я, просто, привел интересную картинку, показывающую время его правления с неожиданной стороны и только. wink

                Я так и понял.. боюсь другие не поймут.. laughing Но объективно если, тогда цены на нефть погоду делали..за его спиной всегда стояли те же люди, что и сейчас у руля.. так что заслуги думаю его в том нет..
  • Пленник
    Пленник Сегодня, 09:10
    0
    Вах, АбидЭлись за своего агХента. Впору госдепу в помощь новую структуру создать типа федеральный департамент фейков и санкций. Работы-то много. laughing Глядишь людишек бы заняли творческим "трудом".
  • Konnick
    Konnick Сегодня, 09:33
    +3
    "Предатель" Навальный сказал в видеообращении к Европарламенту, что необходимо ввести персональные санкции против «связанных с режимом олигархов и людей из близкого круга президента Путина, а также медиапропагандистов, у которых есть имущество в Евросоюзе и которые пользуются свободой въезда в ЕС». То есть против Усманова, Абрамовича, Ротенберга и тому подобных, а также против пропагандистов типа Соловьева, Брилева. А нынешние санкции против" полковников и генералов" он назвал бессмысленными, они и так не ездят за границу и не имеют счетов в зарубежных банках.
  • Комментарий был удален.
  • Есаул
    Есаул Сегодня, 10:10
    +2
    Неужели нет более действенных санкций? У путинских дружков и прихлебал нет никаких активов и счетов зарубежом? Немцев надо додавить, чтобы СП-2 полностью остановить. Времена Киссинджера и Бзежинского прошли, к сожалению, похоже в белом доме остались одни бездари.
  • kit88
    kit88 Сегодня, 13:27
    +2
    США намерены ввести санкции против России из-за Навального

    Кто-то удивлен?
  • Prax1
    Prax1 Сегодня, 13:40
    +1
    Вот арест активов это прекрасно! Хоть какая польза будет от санкций
  • V.B.
    V.B. Сегодня, 13:48
    +2
    "Не обошли своим вниманием американские сенаторы и российского президента Владимира Путина. Они требуют составить доклад об активах главы российского государства и его ближайшего окружения. Наверное, арест накладывать будут и санкции вводить". Буду ждать доклада с нетерпением am
    1. Улиточник N9
      Улиточник N9 Сегодня, 14:47
      0
      Кстати "да"- уже в конгрессе заикались о том, что типа, как они считают, что раз деньги понятно кого "размазаны" по экономике страны и по различным фондам и счетам, и их не возможно отследить, то пора вводить санкции против всей суверенной экономики России. Причем они планируют начинать не со SWIFT, который нужен для продолжения выполнения обязательств России перед внешнеторговыми партнерами, а с запрета размещения на внешнем рынке гос облигаций, прочих государственных ценных бумаг и обязательств, а также с запрета операций в USD и производных валют. А это уже, серьезно.
  • Mezabralis
    Mezabralis Сегодня, 13:58
    +1
    Фильм, который показал Навальный, был не только о замке. Навальный рассказал о действиях Путина до того, как он стал президентом. Фильм можно было бы разрезать на 10 частей, и Путина за каждую посадили бы в тюрьму, или Навального привлекли бы к ответственности за клевету.
    Но он не обвиняется в этом ... не кажется ли это странным? Потому что, если бы были предъявлены обвинения, у Навального была бы возможность доказать эти обвинения.
    Я не буду судить, насколько Навальный сотрудничает или не сотрудничает со спецслужбами других стран, вопрос здесь в том, правдивы ли факты! Если ложь, то стороны должны обратиться в суд ... но почему-то никто этого не делает.
  • Комментарий был удален.
  • Бэре
    Бэре Сегодня, 15:11
    0
    Перестать продавать США титановые балки 50 метров длиной, одна из санкций для доброжелателей. И таких санкций великое множество. lol
  • keeper03
    keeper03 Сегодня, 16:17
    0
    Всё санкционируете ! am А приговор когда зачитаете и приведёте в исполнение !? Или кишка тонка !? angry soldier
  • Пленник
    Пленник Сегодня, 17:47
    0
    Навальный будет доставлен 5 февраля в суд по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Глядишь ещё отхватит пару годков "санаторного" режима. Хотя вряд ли. За клевету только обязательные работы или по карману бьют. Жаль.
  • Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 17:53
    0
    Вряд ли это будет против России, скорее всего против любителей яхт и дворцов. Лучше бойтесь что в ответ придумают наши деятели, бульдозером и катком по продуктам питания мы уже проходили.