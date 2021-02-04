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КТРВ завершила создание экспортного варианта ракеты «воздух-воздух» большой дальности РВВ-БД

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КТРВ завершила создание экспортного варианта ракеты «воздух-воздух» большой дальности РВВ-БД

В России создан экспортный вариант ракеты "воздух-воздух" большой дальности РВВ-БД, государственные совместные испытания завершены. Об этом сообщается в корпоративной газете "Вымпел" госМКБ "Вымпел" (входит в КТРВ).


Издание отмечает, что работы над новой перспективной авиационной ракетой были закончены в прошлом году, проведены ее государственные испытания, вся документация на ракету передана в Корпорацию "тактическое ракетное вооружение" для обеспечения серийного выпуска изделия.

В 2020 году были проведены государственные совместные испытания экспортной ракеты большой дальности РВВ-БД, конструкторской документации на изделие присвоена серийная литера "О1"

- говорится в сообщении.

Издание приводит некоторые тактико-технические характеристики ракеты РВВ-БД. Согласно им, ракета способна засекать цели на фоне поверхности и работать в условиях использования противником средств радиоэлектронной борьбы. Применение ракеты проводится многоканальным способом по принципу "запустил-забыл". Главной особенностью новой ракеты является ее дальность: заявлена возможность поражения целей на расстоянии до 200 км от самолета-носителя.

Вероятней всего, данная ракета является экспортным вариантом российской авиационной ракеты РВВ-БД, являющейся, в свою очередь, дальнейшим развитием авиационных средств поражения семейства К-37 (Р-37). К-37 разрабатывалась в качестве замены для ракеты К-33 и для вооружения перехватчиков МиГ-31.
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31 комментарий
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  1. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:15
    +17
    Да ладно. Мой курсовой проект на третьем курсе. 1987. Ох вытянула она из меня жил... И на защите был поимет жестко. В прямой и извращённой форме. Из-за диапазона высот использования и формы обтекателя головной части. Эх молодость, молодость...
    1. гильза
      гильза Сегодня, 08:23
      +8
      Разрешите выразить уважение...
    2. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 08:26
      +8
      Зато есть что вспомнить и замахнуть drinks за молодость. good hi
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 11:05
        +1
        -за свою пить? со старой печенью?
        -за др молодых можно.
        1. Ros 56
          Ros 56 Сегодня, 12:17
          +1
          Не, ну я не настаиваю, но новая печень у вас вряд ли вырастет. laughing
    3. Ren
      Ren Сегодня, 08:31
      +7
      Цитата: sergo1914
      формы обтекателя головной части. Эх молодость, молодость...

      Скажите, Поручик, правда в молодости вы были членом суда? Ржевский
      отвечает: Эх молодость, молодость... членом туда, членом суда!

      wassat laughing lol
      1. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 08:39
        +4
        Цитата: Ren
        Цитата: sergo1914
        формы обтекателя головной части. Эх молодость, молодость...

        Скажите, Поручик, правда в молодости вы были членом суда? Ржевский
        отвечает: Эх молодость, молодость... членом туда, членом суда!

        wassat laughing lol


        Зря смеётесь. Сделал конус вместо богоугодной оживальной.
    4. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:31
      0
      Мой курсовой проект на третьем курсе. 1987.
      Всего-то 33года делали? Думаю от курсового только название осталось, а внутри оно не оно hi
      1. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 08:44
        +6
        Цитата: НДР-791
        Мой курсовой проект на третьем курсе. 1987.
        Всего-то 33года делали? Думаю от курсового только название осталось, а внутри оно не оно hi


        Движ, корпус, аэродинамика, рулевые машинки, судя по фото, близко. Корпуса уже вовсю мотали. Мозги - да. Хотя на дальнем радиусе могли оставить. Есть подозрение про газодинамические рули в довесок к аэродинамическим. На больших высотах с рулежкой беда.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 08:47
          0
          Оно конечно лучшее - враг хорошего. Однако делать изделие 33 года это перебор. В том же 87м работал на опытном производстве, так изделия от установочной партии до принятия на вооружение проходили за пять лет.
          1. sergo1914
            sergo1914 Сегодня, 08:49
            +5
            Цитата: НДР-791
            Оно конечно лучшее - враг хорошего. Однако делать изделие 33 года это перебор. В том же 87м работал на опытном производстве, так изделия от установочной партии до принятия на вооружение проходили за пять лет.


            Так я на авторство и не претендую.
            1. НДР-791
              НДР-791 Сегодня, 09:02
              0
              Так я на авторство и не претендую.
              Так и я не про это, я про сроки. 33 года это печально. Одно радует - хоть не слили, не продали бездарно.
          2. Аэродромный
            Аэродромный Сегодня, 08:53
            -1
            КТРВ завершила создание экспортного варианта ракеты «воздух-воздух» большой дальности РВВ-БД
            свои склады уже забили под завязку ?
            1. sergo1914
              sergo1914 Сегодня, 09:09
              +1
              Цитата: Аэродромный
              КТРВ завершила создание экспортного варианта ракеты «воздух-воздух» большой дальности РВВ-БД
              свои склады уже забили под завязку ?


              Тут ключевое слово - «экспортного». Lite version.
              1. krot
                krot Сегодня, 16:18
                0
                свои склады уже забили под завязку ?

                Заплати- забьем под завязку! Умник.
            2. Сидор Аменподестович
              Сидор Аменподестович Сегодня, 10:10
              +8
              Цитата: Аэродромный
              свои склады уже забили под завязку ?

              Ваши комментарии для меня являются неиссякаемым источником хорошего настроения. Вы такую отборную пургу несёте, что прям уважение вызывает. Настоящий талант.
            3. ЗЭМЧ
              ЗЭМЧ Сегодня, 18:33
              0
              Цитата: Аэродромный
              свои склады уже забили под завязку ?

              Это экспортный вариант))) на продажу однако)))
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 08:17
    +3
    Вероятней всего, данная ракета является экспортным вариантом российской авиационной ракеты РВВ-БД, являющейся, в свою очередь, дальнейшим развитием авиационных средств поражения семейства К-37 (Р-37). К-37 разрабатывалась в качестве замены для ракеты К-33 и для вооружения перехватчиков МиГ-31.


    Были кадры запуска с Су35С
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 08:52
      +2
      Индусы воспряли а китайцы напряглись! laughing
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 09:00
        +2
        У Китая, как раз есть Су35С и есть свои РЛС со схожими характеристиками.....а у Индии нет.
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 09:13
          0
          Цитата: Zaurbek
          У Китая, как раз есть Су35С и есть свои РЛС со схожими характеристиками.....а у Индии нет.
          О чём и речь, чем не повод индусам воспрять а китайцам напрячься? Одни выравнивают шансы а другие теряют превосходство, А третьи зарабатывают! lol
          1. Zaurbek
            Zaurbek Сегодня, 09:14
            +3
            Причем у Китая есть и ракета большой дальности с прямоточным мотором. PL-15, кажись.
            1. Владимир_2У
              Владимир_2У Сегодня, 09:16
              -1
              Цитата: Zaurbek
              Причем у Китая есть и ракета большой дальности с прямоточным мотором
              Значит нашим конструкторам потеря работы не грозит.
              1. Zaurbek
                Zaurbek Сегодня, 09:18
                0
                К сожалению, не всегда от этого зависит. Втюхают какой ни будь договор нам и порежут ракеты, вместе с самолетами. А так да, одно только ограничение на такие системы - их далеко не всегда можно продавать. И не всем.
                1. Владимир_2У
                  Владимир_2У Сегодня, 09:19
                  +1
                  Цитата: Zaurbek
                  Втюхают какой ни будь договор нам и порежут ракеты, вместе с самолетами.
                  Ээ, да Вы коллега совсем пессимист! На истребители и ракеты "воздух-воздух" когда ограничительные договора писали?!
                  1. Zaurbek
                    Zaurbek Сегодня, 09:25
                    0
                    Ну на ОТРК "ОКА" тоже ничего не писали.....А таких ракет (дальних) В-В не у всех есть....и могут склонять к ограничению экспорта.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:39
    +2
    быстрее, выше, сильнее.........
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:47
    0
    В России создан экспортный вариант ракеты "воздух-воздух" большой дальности РВВ-БД, государственные совместные испытания завершены.

    Продавать или не продавать, вот в чём вопрос???
    Вероятно, будут продавать, очень вероятно ... кто будет покупать? да тоже найдутся, вероятно.
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:52
    +5
    Вероятней всего, данная ракета является экспортным вариантом российской авиационной ракеты РВВ-БД, являющейся, в свою очередь, дальнейшим развитием авиационных средств поражения семейства К-37 (Р-37). К-37 разрабатывалась в качестве замены для ракеты К-33 и для вооружения перехватчиков МиГ-31. Экспортная ,в настоящее время вовсе не означает , что худшая по сравнению с вариантом для ВС России ! Так бывало ,действительно, во времена СССР; но сейчас бывает и так, что на экспорт идёт более совершенное в чём-то изделие,по сравнению с "базовым" вариантом ! Это было замечено при разработке экспортного варианта последней модификации ПКР Х-35...оснащении импортным оборудованием танков Т-90, самолётов Су-30 ,поставляемых на экспорт ...например, Индии,Алжиру...
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 09:02
      +3
      Конкретно по ракетам есть ограничение по договору по ракетам...не более 300км
    2. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 16:33
      0
      Цитата: Nikolaevich I
      на экспорт идёт более совершенное в чём-то изделие,по сравнению с "базовым" вариантом

      Ну да.
      Во первых, санкции. Нам могут просто не продать нужные комплектующие. А тем же индусам, могут и продать.
      Во вторых, себе и так сойдет, не война же.