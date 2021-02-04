КТРВ завершила создание экспортного варианта ракеты «воздух-воздух» большой дальности РВВ-БД

В 2020 году были проведены государственные совместные испытания экспортной ракеты большой дальности РВВ-БД, конструкторской документации на изделие присвоена серийная литера "О1"

В России создан экспортный вариант ракеты "воздух-воздух" большой дальности РВВ-БД, государственные совместные испытания завершены. Об этом сообщается в корпоративной газете "Вымпел" госМКБ "Вымпел" (входит в КТРВ).Издание отмечает, что работы над новой перспективной авиационной ракетой были закончены в прошлом году, проведены ее государственные испытания, вся документация на ракету передана в Корпорацию "тактическое ракетное вооружение" для обеспечения серийного выпуска изделия.- говорится в сообщении.Издание приводит некоторые тактико-технические характеристики ракеты РВВ-БД. Согласно им, ракета способна засекать цели на фоне поверхности и работать в условиях использования противником средств радиоэлектронной борьбы. Применение ракеты проводится многоканальным способом по принципу "запустил-забыл". Главной особенностью новой ракеты является ее дальность: заявлена возможность поражения целей на расстоянии до 200 км от самолета-носителя.Вероятней всего, данная ракета является экспортным вариантом российской авиационной ракеты РВВ-БД, являющейся, в свою очередь, дальнейшим развитием авиационных средств поражения семейства К-37 (Р-37). К-37 разрабатывалась в качестве замены для ракеты К-33 и для вооружения перехватчиков МиГ-31.