«Новейший и продвинутый»: 7-ой флот США пополнился новым эсминцем типа Arleigh Burke

Присутствие эсминца Rafael Peralta укрепляет национальную безопасность США, их союзников и партнеров, улучшает возможности по защите стратегических интересов

7-ой флот США, базирующийся в Японии, наращивает силы. Как сообщило командование, флот пополнился эсминцем Rafael Peralta (USS Rafael Peralta, DDG-115) типа Arleigh Burke.Эсминец USS Rafael Peralta DDG-115 в четверг прибыл на военно-морскую базу Йокосука в Японии для постоянного базирования. В командовании флота подчеркнули, что эсминец является одним из "новейших и продвинутых" кораблей ВМС США.- говорится в сообщении.Увеличение количества надводных кораблей в составе 7-го флота в США традиционно объяснили "приверженностью обеспечения региональной безопасности в деле реализации верховенства закона" в Индийско-Тихоокеанском регионе.Ракетный эсминец USS Rafael Peralta DDG-115 - 65 корабль класса Arleigh Burke в составе ВМС США. Является первым кораблем серии Flight IIA, построенным с несколькими усовершенствованиями.Спущен на воду 1 ноября 2015 года, 17 октября 2016 года начал морские испытания. Передан в состав ВМС США 3 февраля 2017 года, введен в эксплуатацию 29 июля 2017 года.Назван в честь сержанта морской пехоты Рафаэля Перальта (07 апреля 1979 - 15 ноября 2004), погибшего в Ираке.