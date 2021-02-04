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«Новейший и продвинутый»: 7-ой флот США пополнился новым эсминцем типа Arleigh Burke

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«Новейший и продвинутый»: 7-ой флот США пополнился новым эсминцем типа Arleigh Burke

7-ой флот США, базирующийся в Японии, наращивает силы. Как сообщило командование, флот пополнился эсминцем Rafael Peralta (USS Rafael Peralta, DDG-115) типа Arleigh Burke.


Эсминец USS Rafael Peralta DDG-115 в четверг прибыл на военно-морскую базу Йокосука в Японии для постоянного базирования. В командовании флота подчеркнули, что эсминец является одним из "новейших и продвинутых" кораблей ВМС США.

Присутствие эсминца Rafael Peralta укрепляет национальную безопасность США, их союзников и партнеров, улучшает возможности по защите стратегических интересов

- говорится в сообщении.

Увеличение количества надводных кораблей в составе 7-го флота в США традиционно объяснили "приверженностью обеспечения региональной безопасности в деле реализации верховенства закона" в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Ракетный эсминец USS Rafael Peralta DDG-115 - 65 корабль класса Arleigh Burke в составе ВМС США. Является первым кораблем серии Flight IIA, построенным с несколькими усовершенствованиями.

Спущен на воду 1 ноября 2015 года, 17 октября 2016 года начал морские испытания. Передан в состав ВМС США 3 февраля 2017 года, введен в эксплуатацию 29 июля 2017 года.

Назван в честь сержанта морской пехоты Рафаэля Перальта (07 апреля 1979 - 15 ноября 2004), погибшего в Ираке.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/USNHistory
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25 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:49
    +2
    «Новейший и продвинутый»: 7-ой флот США пополнился новым эсминцем типа Arleigh Burke

    Это уже классика .... без всяких новомодных закидонов.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:53
      +2
      Цитата: rocket757
      без всяких новомодных закидонов.

      Да лепят они на новые посудины все самое последнее... (Ну может не САМОЕ, но точно не старье!)
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:54
        +3
        Цитата: Victor_B
        Да лепят они на новые посудины все самое последнее..

        Это нормально, модернизация техники на стадии постройки ...
        1. Darkesstcat
          Darkesstcat Сегодня, 09:04
          +2
          Вроде же во время холодной войны Американцы отказались от практики изменения тз во время постройки.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 09:44
            +3
            Цитата: Darkesstcat
            Вроде же во время холодной войны Американцы отказались от практики изменения тз во время постройки.

            Когда изделие выпускается много лет, изменения неизбежны ... для сложных, технически, изделий обязательно.
            1. Darkesstcat
              Darkesstcat Сегодня, 13:33
              +1
              Была часть статей об их программе массового выпуска, там как раз было это условие что бы ускорить строительство.
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 14:26
                0
                Так то в изделие всегда заложен потенциал модернизации ... это нормально, правильно.
                1. Darkesstcat
                  Darkesstcat Сегодня, 14:27
                  0
                  После постройки.
      2. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 08:55
        +4
        умеют и могут... завидно.
        1. Тралл
          Тралл Сегодня, 08:58
          -1
          Цитата: Аэродромный
          умеют и могут... завидно.

          Ни капельки. Не стэлс - значит работать не будет smile
  3. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:06
    -1
    ...эсминец является одним из "новейших и продвинутых" кораблей ВМС США.
    Во как, видете, народ, и у них проскакивает неимеющийаналоговвмире. wassat
  4. prior
    prior Сегодня, 09:20
    +9
    Объективно, Т-34 стал лучшим танков ВМВ не потому, что был самый, самый, самый.
    А потому, что был достойным, надёжным, технологичным, недорогим и массовым.
    Так и Arleigh Burke, увы, к нашему сожалению.
    1. O-2-2
      O-2-2 Сегодня, 18:39
      0
      УВ. Prior, если вы уходите от "самый, самый, самый", то, имхо, нужно убрать и слово "достойный". Честно, даже не понимаю, что вы имели ввиду.
  5. Дмитрий Макаров
    Дмитрий Макаров Сегодня, 09:31
    -10
    Я так понимаю, раз эсминец новейший и продвинутый, то и экипаж должен быть из трансвеститов. Байден разрешил служить этим "сливкам Американского общества", неплохо чтобы кто нибудь из них стала Капитаном кораблика.
    1. nPuBaTuP
      nPuBaTuP Сегодня, 09:52
      -5
      Лень искать... А сержант в честь кого названа сия посудина, случаем не негр?
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 10:39
        +8
        Мексиканец. Погиб более чем достойно. Будучи раненным, накрыл собственным телом гранату.
        1. u-345
          u-345 Сегодня, 12:41
          -4
          А чо он там делал? За тысячм миль от Мексики?
          1. vadsonen
            vadsonen Сегодня, 13:31
            +1
            То же, что и российские военнослужащие в Сирии. Только не надо про борьбу с терроризмом.
    2. Ryusey
      Ryusey Сегодня, 16:20
      +1
      А вам принципиально от чего умирать, от пули выпущенной гетеро или от пули транс?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:37
    -1
    "приверженностью обеспечения региональной безопасности в деле реализации верховенства закона" в Индийско-Тихоокеанском регионе
    А скажите где Сша не радеют о безопасности и верховенстве закона? Уже даже до Луны добрались собравшись защищать добычу полезных ископаемых. "Верховенство закона" было наглядно показано в самих Сша в процессе выборов и после них.
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  12. yustas4l
    yustas4l Сегодня, 11:43
    0
    Просто короткое видео
  13. malo
    malo Сегодня, 11:44
    +3
    Молчаливое согласие Японии, лично у меня вызывает презрение. Янки их "атомом" жгли, а эти теперь кланяются. Тьфу! И где же их гордость?
    p. c. Пароход достойный, нам бы аналог.
    1. Хорт
      Хорт Сегодня, 14:07
      0
      а наши эсминцы класса "Удалой" не близки по ТТХ к Бёрку?
      1. Serpet
        Serpet Сегодня, 14:18
        +2
        Цитата: Хорт
        а наши эсминцы класса "Удалой" не близки по ТТХ к Бёрку?

        На мой взгляд, Шапошников приблизился, остальные отстают. К тому же, им по 30-40 лет, их всего 8, и нужна модернизация hi
  14. Кушка
    Кушка Сегодня, 19:01
    0
    А носовое орудие зачем на берег развернули?