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Разведчики на Северном Кавказе осваивают РЛС под названием «Соболятник»

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На вооружение разведчиков Южного военного округа (ЮВО) поступили новейшие малогабаритные радиолокационные станции «Соболятник». Сейчас они находятся в разведывательных подразделениях 49-й общевойсковой армии.


Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Разведчики на Северном Кавказе осваивают РЛС «Соболятник». Тренировки проходят в полевых условиях на полигоне Николо-Александровском в Ставропольском крае. В этом году обучающую программу с отработкой спецзадач на новом оборудовании прошли 200 военнослужащих-разведчиков.

Радиолокационная станция «Соболятник» является многофункциональным средством обнаружения. Хотя РЛС имеет небольшие размеры и малый вес, она способна обнаруживать и автоматически сопровождать одновременно до 20 неподвижных и движущихся объектов, в том числе вести корректировку артиллерийского огня по траектории и разрывам снарядов. Максимальная дальность станции по обнаружению малоразмерных целей достигает 30 километров.


РЛС весит 36 килограммов и состоит из комплекса отдельных устройств, что позволяет расчету из нескольких человек свободно ее переносить. Сборка и разборка аппаратуры довольно просты и не занимают много времени.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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13 комментариев
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  1. Джон22
    Джон22 Сегодня, 09:07
    +6
    Устройство нужное. Побольше и побыстрее его в войска.
    1. hydrox
      hydrox Сегодня, 10:39
      +6
      Этот девайс поступил в войска в 15-16 годах в количестве 50-60 компл., в дальнейшем поставки были продолжены, но данных о широком применении и высококомпетентном освоении откровенно не хватает.
      Похожую аппаратуру на Хамви наши ВС получили ещё в операции 080808, потом похожее оборудование попало к нам в дебальцевской операции и тоже на Хамвеях ...
      Короче, девайсов подобного назначения в войсках предостаточно, а вот как мы ими владеем, покажет Донбасс:: обстрелы идут такие, каких давно-давно не было ...
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 09:13
    -1
    На современном поле боя архиважная!
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 09:22
      +3
      в том числе вести корректировку артиллерийского огня по траектории и разрывам снарядов.
      Ничего не сказано о возможности работы как РЛС контрбатарейной борьбы.
      Американская РЛС контрбатарейной борьбыAN/TPQ-48 сильно побольше будет
      С другой стороны наша разведывательная...
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 09:30
        0
        способна обнаруживать и автоматически сопровождать одновременно до 20 неподвижных и движущихся объектов, в том числе вести корректировку артиллерийского огня по траектории и разрывам снарядов.
        Это полноценная АФАР получается? И наверное если свои снаряды отслеживает, то и чужие может. Всё таки станция разведки, а не просто корректировки. У американов она на машине перевозится и работает в основном с машины. А вот если надо туда где машина не едет, то даёшь пердячий пар wassat
      2. loki565
        loki565 Сегодня, 10:10
        +1
        Американская РЛС контрбатарейной борьбыAN/TPQ-48 сильно побольше будет

        Сильно побольше у нас тоже имеется, а это скорее для разведывательно диверсионной деятельности, может десантников укомплектуют.
  3. vvvjak
    vvvjak Сегодня, 09:22
    +2
    Вспомнилась история, как я с племянником 5-ти лет ходил в музей военной славы. Там была похожая штука только времен ВОВ. Пришлось объяснять, что это типа "электронная собака".
  4. Винт с резьбой
    Винт с резьбой Сегодня, 09:44
    0
    автоматически сопровождать одновременно до 20 неподвижных объектов
    laughing Это не ошибка?
    1. АВК
      АВК Сегодня, 13:29
      0
      Нет не ошибка,, хотя не совсем понятно. На движущуюся цели просто ставишь метки и она отслеживает автоматом подаижные цели. А какой смысл следит за неподвижными непонятно))) хотя просто метку поставить можно, но какой смысл.
      1. Винт с резьбой
        Винт с резьбой Сегодня, 16:50
        0
        А какой смысл следит за неподвижными непонятно)))
        Корректировать огонь, давать целеуказания, но вот как сопровождать неподвижный объект!))
  5. АВК
    АВК Сегодня, 13:29
    +1
    Господа комментаторы, не гадайте на кофейной гуще. Это не для контрбатарейной борьбы, это просто станция для обнаружения человека, группы людей, автомобиля, танка и т.п. есть похожий аппарат , фара называется.
  6. lucul
    lucul Сегодня, 13:40
    0
    На вооружение разведчиков Южного военного округа (ЮВО) поступили новейшие малогабаритные радиолокационные станции «Соболятник».

    Необходимая вещь для войск . Лучше конечно же бы в варианте БПЛА.
  7. RRiv
    RRiv Сегодня, 14:10
    0
    Цитата: АВК
    есть похожий аппарат , фара называется

    а ещё была "Кредо" 1РЛ133