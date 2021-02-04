Разведчики на Северном Кавказе осваивают РЛС под названием «Соболятник»

На вооружение разведчиков Южного военного округа (ЮВО) поступили новейшие малогабаритные радиолокационные станции «Соболятник». Сейчас они находятся в разведывательных подразделениях 49-й общевойсковой армии.Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.Разведчики на Северном Кавказе осваивают РЛС «Соболятник». Тренировки проходят в полевых условиях на полигоне Николо-Александровском в Ставропольском крае. В этом году обучающую программу с отработкой спецзадач на новом оборудовании прошли 200 военнослужащих-разведчиков.Радиолокационная станция «Соболятник» является многофункциональным средством обнаружения. Хотя РЛС имеет небольшие размеры и малый вес, она способна обнаруживать и автоматически сопровождать одновременно до 20 неподвижных и движущихся объектов, в том числе вести корректировку артиллерийского огня по траектории и разрывам снарядов. Максимальная дальность станции по обнаружению малоразмерных целей достигает 30 километров.РЛС весит 36 килограммов и состоит из комплекса отдельных устройств, что позволяет расчету из нескольких человек свободно ее переносить. Сборка и разборка аппаратуры довольно просты и не занимают много времени.