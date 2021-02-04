Военное обозрение
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Вскрыто 9 контейнеров: с израильской военной базы похищено радиоэлектронное оборудование для связи и шифрования

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Израильское военное ведомство подтверждает информацию о хищении, которое было совершено на одной из баз вооружённых сил страны – ЦАХАЛ. В сообщениях говорится, что инцидент был зафиксирован на военном объекте «Цеэлим», который располагается в южной части Израиля.


По последним сведениям, неизвестные злоумышленники похитили дорогостоящее оборудование для связи и шифрования. Предварительно они осуществили взлом 9-ти опломбированных контейнеров, которые были доставлены на базу прибывшим туда подразделением ЦАХАЛа для проведения учений. Также, как сообщается, похищено и другое радиоэлектронное оборудование, которое использовалось в том числе для координации действий подразделений специального назначения.

В израильской прессе отмечают, что такого рода хищение военного оборудования нанесло существенный ущерб как самому подразделению, которому оно принадлежало, так и репутации военной базы, где преступление было совершено. Отмечено, что произошёл срыв планового графика проведения учений. Мало того, к злоумышленникам попали и шифровальные коды и алгоритмы, используемые ЦАХАЛ.

Известно о том, что на данный момент проводится расследование, которым занимается израильская военная полиция.

Стоит особое внимание обратить на то, что это не первое хищение на базе «Цеэлим». В конце прошлого года оттуда были похищены почти 100 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5,56 мм. При этом израильское следствие до сих пор продолжается, и выйти на след похитителей так и не удалось. В прессе Израиля предполагается, что боеприпасы уже могли быть проданы преступным группировкам и, возможно, частично, вывезены из страны.

Всё это вызывает немало вопросов к самой организации системы безопасности на израильском военном объекте.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Армия обороны Израиля
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92 комментария
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:23
    -2
    Думается что иранцы постарались.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:26
      +7
      Цитата: evgen1221
      Думается что иранцы постарались.

      Да ладно! Это бизнес и ничего личного. А желающие купить товар, найдутся.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 09:31
        +30
        похищены почти 100 тысяч патронов
        А я знаю национальность кладовщика-прапорщика ! lol
        1. Serg65
          Serg65 Сегодня, 09:49
          +15
          Цитата: Uncle Lee
          я знаю национальность кладовщика-прапорщика

          laughing это классика!
          1. cniza
            cniza Сегодня, 10:18
            +3
            Точно , это бедуины. lol
            1. igor67
              igor67 Сегодня, 11:10
              +4
              Цитата: cniza
              Точно , это бедуины. lol

              Даже сомневаться не приходится, каждый год они воруют столько оружия в наглую, и им сходит с рук, никто ими не занимается,
              1. cniza
                cniza Сегодня, 13:03
                +1
                Только раз в год или чаще? , а если серьезно - воруют там где позволяют...
                1. Alex777
                  Alex777 Сегодня, 14:32
                  +1
                  Подземный ход прорыли, и как только что-то ценное на базу завозят - сразу и забирают. laughing
                  1. cniza
                    cniza Сегодня, 15:01
                    +1
                    Ну да , у них там любят под землей лазить , целые товарные потоки , особенно под стеной...
            2. Serg65
              Serg65 Сегодня, 11:16
              +6
              Из под Винницы! laughing
              1. cniza
                cniza Сегодня, 13:01
                +2
                Да это где то там , плюс минус десять километров... lol
            3. Сергей Куликов_3
              Сергей Куликов_3 Сегодня, 14:13
              0
              Это кого это ты обозвал бабуином!? :)
        2. Zaurbek
          Zaurbek Сегодня, 09:50
          0
          Не знаете. Евреев много из разных мест. И РФ не впереди планеты всей. Там талантов по миру куча.
        3. Шимшон
          Шимшон Сегодня, 10:01
          +2
          https://isrcrime.co.il/napadenie-beduinov-na-voennuyu-bazu/
      2. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 09:41
        0
        Вопрос - какой бизнес?
        - цвет мет
        - оружие и его дальнейшая продажа
        - какие то секреты шифрования
        1. Anatoly 288
          Anatoly 288 Сегодня, 09:49
          +7
          Вот и в ЦАХАЛе прапорщики появились...
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 10:33
            0
            Цитата: Anatoly 288
            Вот и в ЦАХАЛе прапорщики появились...

            У нас в Таганроге оборудование с Ил-80 тоже прапорщики вычистили? "Ушлые ребята" в любой стране имеются
        2. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 13:44
          +4
          Цитата: Zaurbek
          Вопрос - какой бизнес?
          - цвет мет
          - оружие и его дальнейшая продажа
          - какие то секреты шифрования

          В совокупности всех перечисленных интересов.
          Патроны и цвет.драг.мет полбеды, а вот коды это уже серьёзно и теперь нужна полная замена комплекта во всех подразделениях которые их используют. Интересно какая степень грифа секретности может быть у информации передаваемый по этим каналам. Вопрос ещё в том, когда они пропали и сколько времени могло производиться вероятное дешифрование? winked
    2. El Dorado
      El Dorado Сегодня, 09:29
      +15
      Это те же ребята, которые оборудование с самолета "Судного дня" украли. bully
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 09:33
        +8
        Ага.Гастролёры laughing
        Кто следующий? bully
        1. ccsr
          ccsr Сегодня, 11:34
          +4
          Цитата: ЛМН
          Ага.Гастролёры

          Нет, это были гастарбайтеры с Украины. Израильтяне просто понятия не имеют, что это за контингент, а зная что израильская армия по натуре состоит в большинстве из раздолбаев, ничего в этом факте удивительного нет. А цветной металлолом у них видимо даже бедуины принимают.
          Правда не исключаю, что Петров и Боширов по профилю работать начали в Израиле, а то они прошлый раз к отравлению Скрипаля хреново подготовились, пили в отеле, проститутку снимали, вышли на объект, когда его уже там не было, т.е налицо рост мастерства агентуры ГРУ. Мы можем гордится при таком раскладе.
      2. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Сегодня, 09:35
        +6
        Цитата: El Dorado
        Это те же ребята, которые оборудование с самолета "Судного дня" украли.

        Расширяются!
        1. Наган
          Наган Сегодня, 09:57
          +6
          Цитата: Сидор Аменподестович
          Цитата: El Dorado
          Это те же ребята, которые оборудование с самолета "Судного дня" украли.

          Расширяются!

          Глобализация...
          1. malo
            malo Сегодня, 11:34
            +1
            Цитата: Наган
            Глобализация

            Или "обмен опытом" lol
    3. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 09:31
      +2
      Думается, этадругое... Не свистнутые ж самолета судного дня микросхемы.
      Хотя оба случая... Ну ежели помягче - анекдотичны
      Положим я несколько, так. со стороны видал систему охраны РВСН... Не, у ентих. что, хужей?
    4. Шимшон
      Шимшон Сегодня, 09:37
      +3
      Бедуинцы это. Ничего нового,пока не будут открывать огонь на поражение,не будет изменений.
    5. халпат
      халпат Сегодня, 09:42
      +5
      Ой вэй!!
      Или есть у нас хорошей секретной электроники??
      Да боже ж мой...
      laughing
      комментарий к фото в статье(голос за кадром)
    6. alexmach
      alexmach Сегодня, 10:06
      +3
      Ответка за самолет судного дня? У них оказывается тоже спец оборудование выносят на "цвет мет"?
    7. Маз
      Маз Сегодня, 10:26
      -1
      И шо ото я не удивлен?
    8. Монтажник
      Монтажник Сегодня, 10:42
      +5
      Еврейский солдат гоняется по путыне на танке за палестинсикм террористом.Тот, естественно, отстреливается...Вдруг перестаёт стрелять.Еврей спрашивает: "Что нэ стреляешь?""Вай!Ара,патроны кончились!"Еврей: "Таки я могу продать..."
    9. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 16:09
      +2
      Скорее всего постарался новый изравитянин - вчерашний прапор ВСУ)))
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 09:26
    +1
    "Ответка" за Таганрог? Случайность? Не думаю.... laughing
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 09:31
      +3
      В Таганроге был хлам из 80-х.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 09:58
        +2
        Цитата: neri73-r
        В Таганроге был хлам из 80-х.

        Хлам или не хлам, а драгметаллы содержит.
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:33
      +6
      Мало того, к злоумышленникам попали и шифровальные коды и алгоритмы, используемые ЦАХАЛ.
      "Ответка" за Таганрог? Случайность? Не думаю....
      С нашей стороны потерь нет!!! soldier
    3. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 10:18
      0
      Цитата: svp67
      "Ответка" за Таганрог?

      Не, в Израиле это было в марте 2020, а в Таганроге в декабре.
      1. viktorR
        viktorR Сегодня, 10:45
        +1
        Значит евреи мстят :)
  3. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 09:26
    +4
    Когда в очередной раз будут сдавать в армию все наворованное, глядишь и всплывет.
    Там такие чудеса попадаются... Даже БТР-ы!
  4. mark1
    mark1 Сегодня, 09:27
    +7
    Дак вот куда мужики из Таганрога сбежали...
  5. Dikson
    Dikson Сегодня, 09:27
    +3
    Что то мне сразу вспомнился наш разграбленный борт №1, господа хорошие.... ))) Это такое алаверды наверное от наших спецслужб ???
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:28
    +4
    И кто бы это мог сделать ? Наверно специально из Монголии приехали ...................... laughing laughing laughing
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:38
      +3
      Очевидно бомжики на драгметаллы вытащили. laughing lol
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:36
      +3
      Цитата: APASUS
      И кто бы это мог сделать ? Наверно специально из Монголии приехали ...................... laughing laughing laughing

      Из Таганрога. Уходили от преследования через Израиль. laughing
  7. Кэптен45
    Кэптен45 Сегодня, 09:39
    +8
    От оно чё,Михалыч! Выходит не одна она в поле кувыркалась laughing А то крику -то было за рацию с ремонтируемого самолёта. Хотя, что удивляться за Израиль, В.Высоцкий ещё когда заметил - "ведь там на четверть бывший наш народ!", а потому : "Ты здесь хозяин, а не гость, тащи с работы каждый гвоздь!" laughing
  8. Paranoid50
    Paranoid50 Сегодня, 09:39
    +6
    Всё это вызывает немало вопросов к самой организации системы безопасности на израильском военном объекте.

    Всё это попахивает антисемитизьмом. yes laughing
  9. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:40
    +2
    Не изжито и в Израиле.....
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:52
      0
      Цитата: Zaurbek
      Не изжито и в Израиле.....

      "А там на четверть бывший наш народ"
      =В.С.Высоцкий=
      laughing laughing
  10. askort154
    askort154 Сегодня, 09:40
    +8
    Я голову ломал, что-то израильских коллег на сайте ВО не было целую неделю ? Молодцы ! Теперь буду ждать, когда voykа, F-35 угонит ! good
  11. Шимшон
    Шимшон Сегодня, 09:41
    +2
    Бедуины постоянно воруют у ЦАhАЛа,пока не пристрелят нескольких ,и не расскрутят шумиха в СМИ,набеги на базы будут продолжаться.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:52
      +4
      набеги на базы будут продолжаться.
      1. Шимшон
        Шимшон Сегодня, 10:06
        +2
        Угу почти так,только вместо лошадей квадроциклы и ленд крузеры
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 10:19
          +1
          Цитата: Шимшон
          Угу почти так,только вместо лошадей квадроциклы и ленд крузеры

          А шо Вы хотите? Насколько я наслышана от арабов, бедуинов считают самыми богатыми людьми среди их племени
          1. Шимшон
            Шимшон Сегодня, 11:15
            +3
            Смотря какая хамула. Есть семьи ,у которых много образованных (учителя,врачи,военные,подрядчики ) те вообще няшные. А есть живущие за счёт рэкета,контрабанды,воровства,наркотрафика.
            Северные арабы,и бедуины богаче южных. И дома, как на Рублевке и машины
        2. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 10:53
          +2
          Угу почти так
          Да, не легко Вам там живется.
          1. Шимшон
            Шимшон Сегодня, 11:19
            +2
            Да нет,все не плохо пока полиция их щемит. Как только дают слабину,начинается бардак. На БВ нужно всегда быть СИЛЬНЫМ ,тогда будут уважать.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:42
    +2
    Израильское военное ведомство подтверждает информацию о хищении, которое было совершено на одной из баз вооружённых сил страны – ЦАХАЛ.

    Везде ухарей хватает ... а мож шпиёны какие "прибарахлились"?
    1. cniza
      cniza Сегодня, 10:17
      +1
      А может это просто проверка , расследование ещё не закончено... Доброго времени! hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:31
        +2
        Приветствую soldier
        Нам то что, строим предположения, кому как интэрэсно ... а так, сами разберутся.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 10:58
          +1
          Так и я про то , разберутся , это может у любого случиться...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 12:07
            +1
            Случается ... только об этом говорить не любят! "сор из избы выносить, не комильфо!"
            1. cniza
              cniza Сегодня, 13:04
              +1
              Конечно неприятно , но а здесь аж на В.О. занесли - подозрительно...
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 14:25
                +1
                А как ПОДДЕЛКИ любые, известных вещей втридорога продают??? Раздувают вокруг них скандал, что б желающие купить не сомневались, что покупают весчЬ! так и втюхивают разный фуфел подороже.
                1. cniza
                  cniza Сегодня, 14:59
                  +1
                  Есть такой способ для продвижения товара , но в данном случае прокол охраны военного объекта...
                  1. rocket757
                    rocket757 Сегодня, 15:48
                    +2
                    Органы разберутся .... невиновных накажут, виновных наградят!
                    1. cniza
                      cniza Сегодня, 15:59
                      +1
                      Все по классической схеме... yes
  13. Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин Сегодня, 09:44
    +3
    Такое кол-во патронов в трусах не вынесешь, да и средства связи и т д тоже. Что же это за база такая ?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:54
      +4
      Цитата: Вадим Ананьин
      Такое кол-во патронов в трусах не вынесешь, да и средства связи и т д тоже. Что же это за база такая ?

      Торговая, широкого профиля. а Вы с какой целью интересуетесь? Может чего прикупить желаете? Так адрес не скрывается
      1. Вадим Ананьин
        Вадим Ананьин Сегодня, 17:24
        +1
        Возможно, она тока шифруется под цахал а по сути ......
        Но вот вопрос возникает в 90гг цахал все базы поставил под контроль Бпла вертолетного типа.
        Возникает вопрос : - Кто Скоммуниздил или Смасульманил такое кол-то имущества нажитого честным трудом Израиля ?!
    2. Наган
      Наган Сегодня, 10:02
      +5
      Цитата: Вадим Ананьин
      Что же это за база такая ?

      - Але, это база?
      - Да.
      - Пожалуйста позовите Хаимовича.
      - Здесь такого нет.
      - А кто завбазой?
      - Иванов.
      - Как, разве это военная база? lol
    3. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 11:45
      +2
      Цитата: Вадим Ананьин
      Что же это за база такая ?

      Это база Цеэлим занимает огромную территорию на юге пустыни Негев
      Только один пример
      Один из объектов для тренировки включает более 600 зданий, в том числе мечети с минаретами, старинные 1-8-этажные дома, переулки, копия лагеря беженцев Шбуат, подвалы и подземные переходы и передовые системы связи.
      Бедуины периодически крадут от туда имущество.
  14. Vovk
    Vovk Сегодня, 09:44
    +7
    "Свои" же местные и постарались. Не удивлюсь, если на срочную смену "шифровальных кодов и алгоритмов", используемые ЦАХАЛ, будут выделены большие деньги определенным фирмам в Израиле. Кому-то финансирование на период корона вируса обрезали, вот и сделали "ход конем", вот сами у себя сперли шифровальное оборудование, чтобы срочно получить финансирование.
  15. mag nit
    mag nit Сегодня, 09:47
    0
    Какая-то разиня похитила...
  16. comradChe
    comradChe Сегодня, 09:51
    -3
    Этой «новостью» решили подсластить горькую отечественную пилюлю ?
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 10:08
      +4
      Ну видите, оказывается ничто человеческое никому не чуждо :)
  17. Rafale
    Rafale Сегодня, 09:57
    +2
    Цитата: Шимшон
    Бедуинцы это.

    У вас в слове "таганрогцы" несколько опечаток. Ждем их теперь на базе Раммштайн ;))
    1. Шимшон
      Шимшон Сегодня, 10:03
      +5
      Готовьте хлеб-соль....тьфу ты ,питы-хумус.
  18. михаил3
    михаил3 Сегодня, 10:07
    0
    У евреев тоже?! И чья это общемировая операция? У нас недавно сперли особо подготовленные рации, еще что то такое помню... Без евреев, это было похоже на операцию ЦРУ. А так... думаю, в США тоже есть подобные фактики.
    Больше всего похоже на то, что кто то задумал как миниму глобальную провокацию, а то и войну всех против всех. Которую организует так сказать бесконтактно, чисто электронными средствами, вводя свои приказы, команды и "развединформацию" в каналы связи и управления армиями и госструктурами. Учитывая ничтожную, около нуля квалификацию и совершенно нулевую компьютерную грамотность и нашего, и общемирового военного и политического руководства, провернуть такое очень легко. Не понимая "всех этих штучек" генералы и министры их побаиваются и безоглядно им доверяют. Как доверяли магии Мерлина рыцари Круглого Стола).
    Хорошо бы, хоть кто то из наших защитных структур это осознавал...
  19. Pandiurin
    Pandiurin Сегодня, 10:07
    +1
    Вполне возможно что таким "воровством" удобно прикрывать случаи если где то это оборудование всплывёт. Скажем очередной теракт в Иране, Ираке или другой любой стране, патроны и оружие израильские, средства связи тоже самое причём новейшее, военного стандарта. На вопрос к Израилю ответят :
    "А, шо таки как будто у нас такое не воровали ?"
    1. Ua3qhp
      Ua3qhp Сегодня, 17:50
      0
      Да, 5,56 патроны это точно провокация drinks Маленький гешефт не больше. ( читать с определенным акцентом).
  20. cniza
    cniza Сегодня, 10:15
    +3
    Всё это вызывает немало вопросов к самой организации системы безопасности на израильском военном объекте.


    Такие вопросы можно задать многим ...
  21. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:20
    +2
    Когда с нашего самолета поступившего в ремонт что-то сняли комментаторы из Израиля заходились в смехе критикуя это событие. Сегодня незнакомый одиночка отдувается за всех жалуясь, что бедуины достали своим воровством. Правильно говорят, что в своем глазу и бревна не видно. Сегодня мы посмеемся.
    1. Шимшон
      Шимшон Сегодня, 11:25
      0
      Скрины на "заходились в смехе" будут, просто так сбросили на почве бытового..???
  22. Монтажник
    Монтажник Сегодня, 10:42
    +2
    Еврейский солдат гоняется по путыне на танке за палестинсикм террористом.Тот, естественно, отстреливается...Вдруг перестаёт стрелять.Еврей спрашивает: "Что нэ стреляешь?""Вай!Ара,патроны кончились!"Еврей: "Таки я могу продать..."
  23. Nitarius
    Nitarius Сегодня, 10:47
    +1
    за бабки.. и душу продадут евреи)))
  24. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:54
    +2
    Я же говорил недавно,покупать не интересно!А вот приделать ноги ,это адреналин.Точно "иранцы",которые салом закусывают.Так вроде границы закрыты.Пусть бонбы бомбистые пересчитают ,все на месте.Куда мир катится? hi
  25. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 12:01
    +2
    В израильской армии воюют бедуины.
    Обычно они служат следопытами при пехотных частях.
    Воюют они обычно хорошо. Контракты у них на 8 лет.
    Но по ходу службы иногда наводят своих родственников на кражи
    оборудования и оружия.
    По "моральныму кодексу" бедуинов, кража (и контрабанда) не считается преступлением.
    А обычным национальным легитимным бизнесом.
    Вооруженные ограбления, убийства они - да - осуждают, и их старейшины выдают
    преступников израильской военной или гражданской полиции.
    Конечно, они срабатываются в кражах с еврейскими уголовными элементами, которые
    стараются внедряться на военные базы.
  26. filalex79
    filalex79 Сегодня, 12:33
    +1
    Кто-то делает свой маленький гешевт!
  27. alien308
    alien308 Сегодня, 16:51
    0
    Интересный коллекционер завёлся. И какие руки длинные!
  28. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Сегодня, 17:02
    0
    Да толкнули на базаре по дешевке . wassat
  29. Ua3qhp
    Ua3qhp Сегодня, 17:53
    0
    Цитата: voyaka uh
    По "моральныму кодексу" бедуинов, кража (и контрабанда) не считается преступлением.

    Они не крадут. Вы не поняли, они берут свое временно оставленное на хранение.
    Такой же образ мысли, как у прапорщика из 404.
  30. Ua3qhp
    Ua3qhp Сегодня, 17:55
    0
    Цитата: voyaka uh
    Конечно, они срабатываются в кражах с еврейскими уголовными элементами, которые
    стараются внедряться на военные базы.

    Ну это старые традиции. США не дадут соврать.
  31. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Сегодня, 18:03
    0
    Цитата: cniza
    Точно , это бедуины. lol

    Бедуинам на кой? laughing