Вскрыто 9 контейнеров: с израильской военной базы похищено радиоэлектронное оборудование для связи и шифрования

Израильское военное ведомство подтверждает информацию о хищении, которое было совершено на одной из баз вооружённых сил страны – ЦАХАЛ. В сообщениях говорится, что инцидент был зафиксирован на военном объекте «Цеэлим», который располагается в южной части Израиля.
По последним сведениям, неизвестные злоумышленники похитили дорогостоящее оборудование для связи и шифрования. Предварительно они осуществили взлом 9-ти опломбированных контейнеров, которые были доставлены на базу прибывшим туда подразделением ЦАХАЛа для проведения учений. Также, как сообщается, похищено и другое радиоэлектронное оборудование, которое использовалось в том числе для координации действий подразделений специального назначения.
В израильской прессе отмечают, что такого рода хищение военного оборудования нанесло существенный ущерб как самому подразделению, которому оно принадлежало, так и репутации военной базы, где преступление было совершено. Отмечено, что произошёл срыв планового графика проведения учений. Мало того, к злоумышленникам попали и шифровальные коды и алгоритмы, используемые ЦАХАЛ.
Известно о том, что на данный момент проводится расследование, которым занимается израильская военная полиция.
Стоит особое внимание обратить на то, что это не первое хищение на базе «Цеэлим». В конце прошлого года оттуда были похищены почти 100 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5,56 мм. При этом израильское следствие до сих пор продолжается, и выйти на след похитителей так и не удалось. В прессе Израиля предполагается, что боеприпасы уже могли быть проданы преступным группировкам и, возможно, частично, вывезены из страны.
Всё это вызывает немало вопросов к самой организации системы безопасности на израильском военном объекте.