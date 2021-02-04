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Глава МИД Украины: «Если Навальный возглавит Россию, ему придётся вернуть Крым»

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В украинской прессе обсуждаются анонсированные Западом санкции против России по делу Навального. Ранее со словами осуждения в адрес российской судебной системы выступили главы и представители политических элит ряда европейских государства, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон ради такого случая даже перешёл на русский язык, в Твиттере написав, что призывает к «немедленному освобождению Навального».


Также стало известно о готовящихся американских санкциях против РФ по тому же поводу. Украинские власти в очередной раз решили подыграть своим западным коллегам и тоже высказались против решения российского суда по замене условного срока Навального на срок реальный. В частности, Навального призвал отпустить Дмитрий Кулеба, являющийся главой украинского внешнеполитического ведомства.

При этом в украинских СМИ призвали сдержаннее оценивать ситуацию с Навальным. В ряде украинских изданий появились материалы, в которых говорится, что «Навальный не проявил себя как политик, который поддерживает Украину». Одно из высказываний в украинской прессе:

По статусу Крыма Навальный высказывался весьма обтекаемо, из чего напрашивается вывод, что будучи главой государства Крым Украине он не отдаст.

Примечательно, что и сам упомянутый Кулеба призвал украинцев «не очаровываться Навальным» и припомнил его фразу о том, что «Крым – это не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда передавать».

Кулеба:

Если Навальный возглавит Россию, то ему придётся вернуть Украине Крым. Если он называет полуостров «бутербродом», значит, ему этот «бутерброд» придётся вернуть, причём свежим и ненадкусанным. А также придётся принести Украине извинения за агрессию.

Эти слова подхватил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, заявив, что Навальный – это «не только не проукраинская личность, но личность даже не нейтральная по отношению к Украине».

Напомним, что суд постановил отправить Алексея Навального в колонию общего режима. Там он должен провести около 2 лет 8 месяцев. Если весь этот срок он проведёт в колонии, то выйдет он в аккурат к президентской «гонке» 2024 года. При этом сам участвовать в выборах, как человек с судимостью, Навальный не сможет, но эксперты считают, что антироссийские силы вполне могут в очередной раз воспользоваться ситуацией для дестабилизации обстановки перед выборами.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Навальный
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194 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 09:53
    +33
    Глава МИД Украины: «Если Навальный возглавит Россию, ему придётся вернуть Крым»
    Дурiн думкой богатiе...
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:59
      +19
      Цитата: svp67
      Дурiн думкой богатее...


      " Дурень думкою богатiе "

      А вообще, читая ЭТО :
      "Глава МИД Украины: «Если Навальный возглавит Россию, ему придётся вернуть Крым»
      , невольно возникает вопрос - что за страна(держава) такая , в которой такие fool -е министры иностранных дел ?

      Глава МИД Окраины Кулеба ? НЕ... no , КУЛЁМА...
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:03
        +22
        Цитата: Инсургент
        , невольно возникает вопрос - что за страна(держава) такая , в которой такие -е министры иностранных дел ?

        Какая страна такие и министры, а проще сказать "рагули".
        1. Храмов
          Храмов Сегодня, 10:29
          +25
          Судимый не может быть Президентом России.
          Это по Конституции.

          Предатель не может быть главой тех, кого предал.
          Это по жизни.
          1. KAV
            KAV Сегодня, 10:35
            +4
            Глава МИД Украины: Если Навальный возглавит Россию, ему придётся вернуть Крым
            У этого "главы" в голове какой-то бред в бреду рождается. Все никак фантомные боли не отпустят.
            1. Ныробский
              Ныробский Сегодня, 10:52
              +9
              Цитата: KAV
              Глава МИД Украины: Если Навальный возглавит Россию, ему придётся вернуть Крым
              У этого "главы" в голове какой-то бред в бреду рождается. Все никак фантомные боли не отпустят.

              Это он просто так замысловато сказал о том, что Крым никогда не вернётся на Украину, поскольку Навальный никогда не станет президентом России. yes laughing
              1. military_cat
                military_cat Сегодня, 11:06
                +2
                Навальный сказал "Крым это не бутерброд", поэтому как минимум в планы его возвращать Крым всё равно не входит.
                1. Ныробский
                  Ныробский Сегодня, 11:11
                  +15
                  Цитата: military_cat
                  Навальный сказал "Крым это не бутерброд", поэтому как минимум в планы его возвращать Крым всё равно не входит.

                  Это он на публику играет.
                  На практике, его решения будут такими же "самостоятельными" и "независимыми" как и у Зеленского.
                  1. kit88
                    kit88 Сегодня, 12:21
                    +6
                    Вообще разговоры о президенстве г-на Навального - несерьезны.
                    Как он побеждать собирается?
                    "По-честному" - шансов ноль.
                    По майданному что ли?
                    1. Ныробский
                      Ныробский Сегодня, 13:06
                      +12
                      Цитата: kit88
                      Вообще разговоры о президенстве г-на Навального - несерьезны.
                      Как он побеждать собирается?
                      "По-честному" - шансов ноль.
                      По майданному что ли?

                      По майданному его планировали использовать в сентябре, но в виду обретения им полного государственного пансиона на 3 года(2,8), это мероприятие временно откладывается, что и вызвало бурю гнева в США и ЕС т.к.на эту фигуру и его штабы была запитана основная доля фин.потоков для подвоза протестного чая с плюшками, символику, наглядную агитацию и оплату "труда" боевых провокаторов. Кинув это недоотравленное "оно" в борьбу за остановку строительства СП-2, матрасы и "ко" по сути сделали холостой выстрел т.к. СП-2 всё равно достроят, но они не учли одну малость - "оно" могут закрыть на реальный срок, что по их мнению не должно было произойти в виду масштабного дипломатического давления, под гарантии чего Овальный и вернулся в Россию. Он и в зале суда до самого оглашения приговора был абсолютно уверен в том, что получит условный срок со штрафом, а посему излучал улыбки и сыпал остротами, после чего застыл в изумлении. Сумеют ли товарищи из Госдепа к сентябрю слепить какую нибудь центральную оппозиционную фигуру, весьма сомнительно, а учитывая то, что(смею предположить) часть майданного бюджета уже влита в процесс подготовки, то среди жителей деревни Вашингтон, хутора Госдеп и барака ЕС наблюдается растерянность и вопли - "Шеф усё пропало! Гипс снимают! Клиент уезжает!"(к/ф.Бриллиантовая рука).
                      P/S- А Олёхе сейчас в тюрьме макароны дают.
                    2. Serpet
                      Serpet Сегодня, 14:08
                      +2
                      Цитата: kit88
                      Вообще разговоры о президенстве г-на Навального - несерьезны.
                      Как он побеждать собирается?

                      Не для этого его ВВП держит, что бы кресло уступать. Кресло передадут кому нибудь из семейства, или из команды.
              2. Stas157
                Stas157 Сегодня, 12:48
                -1
                Цитата: Ныробский
                Навальный никогда не станет президентом России

                Я тоже так считаю. Но, последнее время, Путин делает буквально все, чтобы поднять рейтинг еще вчера "никому не нужного".
                1. Ныробский
                  Ныробский Сегодня, 13:21
                  +8
                  Цитата: Stas157
                  Я тоже так считаю. Но, последнее время, Путин делает буквально все, чтобы поднять рейтинг еще вчера "никому не нужного".

                  В повышении рейтинга Навального ВВП "зря старается", потому как невозможно оживить то, что "мёртво", а Навальный это с большой долей вероятности уже политический труп, хоть и раздражитель для власти. Опасность для Олёхи заключается в том, что и "политический труп" можно использовать в политических целях, а посему со стороны Запада,скорее всего будут предприняты попытки перевести Навального в "горизонтальное положение" будучи на зоне. Резонанс будет обеспечен - "Травили,выжил,вернулся, но режим не угомонился и заточил борца за демократию в застенки, где "борец" и почил в бозе", а дальше по накатанной - санкции, санкции, санкции. Так что Олёху теперь надо беречь, что бы дать ему возможность после отсидки выехать в края невиданной свободы и в поисках вакансии обратиться к работодателю М.Ходорковскому.
                  1. frruc
                    frruc Сегодня, 16:04
                    +1
                    Навальный это с большой долей вероятности уже политический труп......

                    А он политическим тяжеловесом никогда не являлся. Он блогер, причем по лицам из высшего руководства страны. Почему-то про экс-губернаторов, осужденных и сидящих в местах не столь отдаленных за коррупцию (например, Н. Белых- Кировская обл.), я ничего от Навального не слышал. Отсюда предпологаю,что Навальный работает по заказу.
            2. Мыхалыч
              Мыхалыч Сегодня, 10:56
              +6
              Цитата: KAV
              У этого "главы" в голове какой-то бред в бреду рождается.

              Не у него одного, вот например на телеканале "Дом" в одном из сюжетов отметили, что министерство по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» включило в законопроект «О государственной политике переходного периода» пункт о том, что после «деоккупации» Крыма Черноморский флот должен навсегда перейти в собственность Украины.- там видимо окончательно из реальности выпали...
          2. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 11:14
            +3
            Цитата: Храмов
            Судимый не может быть Президентом России.
            Это по Конституции.


            Да. Но если американцам удастся "прогнуть" Россию так , как они задумали до безвольно-ельцинского состояния, то какие ограничения ? Какая блин, Конституция ?
          3. ccsr
            ccsr Сегодня, 11:25
            +2
            Цитата: Храмов
            Судимый не может быть Президентом России.

            Даже если бы он не был судимым, у него больше шансов стать президентом Украины, чем президентом России - слишком глуп он для нашей страны.
          4. Vasilisc
            Vasilisc Сегодня, 11:27
            -10
            Судимый не может быть Президентом России.
            Это по Конституции.

            Как мы все хорошо знаем, конституция нынче ничего не значит и легко поправляется.
            1. Сидор Аменподестович
              Сидор Аменподестович Сегодня, 12:01
              +1
              Цитата: Vasilisc
              Как мы все хорошо знаем, конституция нынче ничего не значит и легко поправляется.

              А когда и где она что-то значила?
          5. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 13:55
            -7
            "Судимый не может быть Президентом России."///
            ----
            Поэтому против ЛЮБОГО претендента на президентский пост,
            который становится хоть чуть-чуть популярен,
            заводят мгновенно несколько уголовных дел.
            И отсеивают его перед выборами.
            1. ЗЭМЧ
              ЗЭМЧ Сегодня, 17:50
              0
              Цитата: voyaka uh
              Поэтому против ЛЮБОГО претендента на президентский пост,
              который становится хоть чуть-чуть популярен,
              заводят мгновенно несколько уголовных дел.
              И отсеивают его перед выборами.

              УД не значит судимость)))
          6. frruc
            frruc Сегодня, 15:49
            +3
            Это хамло должно сидеть, и не 2.8 года, а более адекватный срок (в сторону увеличения).
        2. Тралл
          Тралл Сегодня, 10:31
          -3
          призвал украинцев «не очаровываться Навальным» и припомнил его фразу о том, что «Крым – это не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда передавать»


          Вы уж там определитесь с Крымом smile
          1. Гражданский
            Гражданский Сегодня, 10:50
            0
            1. Нет правителем не станет.
            2. Нет Крым не вернут.
            1. hydrox
              hydrox Сегодня, 12:22
              +3
              И за эти 2,8 года обязательно найдётся кто-то, который припасёт для предателя или заточку в зоне, или пулю по выходу на свободу - предатели жить среди нас не должны, а мы их терпеть - не обязаны.
        3. Alien From
          Alien From Сегодня, 16:34
          0
          Пусть небратья его себе заберут)
      2. Serg65
        Serg65 Сегодня, 10:04
        -12
        Цитата: Инсургент
        «Если Навальный возглавит Россию,

        президенство Навального зависит от величины вливания в него. Детишки скоро подрастут и у Лешки появится шанс въехать в Кремль на белой кобыле!
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 10:08
          +10
          Цитата: Serg65
          Детишки скоро подрастут и у Лешки появится шанс въехать в Кремль на белой кобыле!

          Вот в таком бреду сивой кобылы и пребывает министр заморских дел Окраины, рассчитывая на воцарение Анального.
        2. svp67
          svp67 Сегодня, 10:12
          +5
          Цитата: Serg65
          Детишки скоро подрастут и у Лешки появится шанс въехать в Кремль на белой кобыле!

          Нет, не появится... "Свято место, пусто не бывает". Его место скоро займет кто то иной и не думаю, что он захочет его просто так отдавать
          1. Serg65
            Serg65 Сегодня, 10:52
            +6
            Цитата: svp67
            Его место скоро займет кто то иной

            И это вполне возможно.....суть да же не в фамилии, суть в процессе...а процесс уже запущен!
            И еще...что делал Андропов что бы переломать брежневский аппарат? Раскрутил маховик борьбы с коррупцией! На чем Ельцин въехал в Кремль? На борьбе с коррупцией! Чес щас Лешка занимается?
            1. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 11:19
              +2
              Цитата: Serg65
              то делал Андропов что бы переломать брежневский аппарат? Раскрутил маховик борьбы с коррупцией! На чем Ельцин въехал в Кремль? На борьбе с коррупцией! Чес щас Лешка занимается?

              Да, тут против фактов не попрёшь.
        3. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 10:27
          +14
          А пока он не въехал в Кремль, будут 3 года въезжать в Лёшу... laughing
          1. Serg65
            Serg65 Сегодня, 10:55
            +2
            Евгений, вы же армеец до мозга костей...как там...нас ...имеют, а мы крепчаем! laughing Через три года выборы и эти выборы будут отнюдь не спокойные!
          2. 210окв
            210окв Сегодня, 11:05
            +1
            Насчёт "въезжать" три года. Да года через полтора выйдет. А дальше? Ниже мои комментарии.
        4. 210окв
          210окв Сегодня, 10:30
          +6
          А вот тут я с Вами соглашусь. Ситуация может измениться. Я не исключаю прихода к власти этого "меченного 2. 0".Прекрасно видно что власть проигрывает информационную войну, плетется в хвосте событий, не играет на опережение. Маленький пример-у шута горохового из града Киева нашлись возможности прикрыть оппозиционные СМИ. У Кремля такой возможности нет. Почему вещает Эхо, Дождь, Медузы всякие? Что мешает поступить жёстко? Заратустра не позволяет?
          1. Крымский партизан 1974
            Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:44
            +3
            Почему вещает Эхо, Дождь, Медузы всякие.......ну кому то они интересны...а по большому счёту об этих каналах ни кто и не знает и не смотрит,...другое дело с чьего кармана оплачиваются....если с госказны то это минус госаппарату...пушай вещают за налик со своего кармана..народ сам разберётся что смотреть
            1. Serg65
              Serg65 Сегодня, 11:01
              +3
              Цитата: Крымский партизан 1974
              народ сам разберётся что смотреть

              Народ что дышло, куда повернешь туда и вышло....старая русская народная поговорка!
              1. tihonmarine
                tihonmarine Сегодня, 11:22
                +1
                Цитата: Serg65
                Народ что дышло, куда повернешь туда и вышло....старая русская народная поговорка!

                Этому есть пример 1991 года, дышло повернуло, и всё вышло.
            2. 210окв
              210окв Сегодня, 11:03
              +2
              Народ разберётся. И пойдёт апплодировать стоя(как это уже бывало после определённой информационной подготовки). И за анального или ещё за кого похуже. Забыли что ли о борьбе с "привелегиями", поиска золота партии, хлопковое дело? Это все делалось под благим предлогом-уничтожение казнокрадства, взяточничества итд. К чему привело? А народ апплодировал, раскрыв рот..
              1. Крымский партизан 1974
                Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:18
                +1
                А народ апплодировал, раскрыв рот........ага, прям все знали про беловежский сговор....ни кто не знал....ровно как и до сих пор не знает ни кто что референдум крымчан 1991 года был проголошен об Крыме как самостоятельной Республике......так что аплодировали по большей части в Москве...остальным было просто наплевать
                1. 210окв
                  210окв Сегодня, 11:21
                  0
                  А чем сейчас ситуация другая? Власть может так псменться что мы и не узнаем. И остальным будет пофигу.
                  1. Крымский партизан 1974
                    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:27
                    +1
                    Власть может так псменться что мы и не узнаем.....и каким образом она посменяется....так ради интереса спрашиваю
                    1. 210окв
                      210окв Сегодня, 11:49
                      +1
                      А Вы думаете что известное выступление ЕБНа на Новый Год было итогом его работы? Там все поменялось ещё до этого. И что в настоящий момент происходит у нас во власти мы не знаем, нет прозрачности. Борьба силовиков и миллиардеров? Я более чем уверен в этом. И кто там кого? Сразу и не узнаем.
                      1. Крымский партизан 1974
                        Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:03
                        0
                        Борьба силовиков и миллиардеров?...ну это всегда так было и так будет....я открытие надеюсь не сделаю если поведаю что у нашего жёлтого карлика называемым Солнцем идёт война постоянная излучением энергии с гравитацией ...так и здесь. кончатся ресурсы гравитация победит а миллиардеры кончатся
          2. Serg65
            Serg65 Сегодня, 11:00
            +3
            Цитата: 210окв
            Почему вещает Эхо, Дождь, Медузы всякие?

            Подозреваю что это переоценка современной действительности и заскорузлость мышления.......это меня с вами раздражают эти эходожди, а для юношеского максимализма, это эль на душу!
            1. Крымский партизан 1974
              Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:11
              +2
              а для юношеского максимализма, это эль на душу!.....на данный момент родителям юношеского максимализма прийдётся разгрузить свой карман на 50000 рублёв....норм так пивасик получится на душу пубертата
              1. Serg65
                Serg65 Сегодня, 11:14
                +1
                Цитата: Крымский партизан 1974
                на данный момент родителям юношеского максимализма прийдётся разгрузить свой карман на 50000 рублёв

                Ну и что? Закатит дитятко истерику...ХОЧУ КОНФЕТКУ и потечет все по старому!
                1. Крымский партизан 1974
                  Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:22
                  +3
                  Закатит дитятко истерику...ХОЧУ КОНФЕТКУ и потечет все по старому!.....ну ежели папка с мамкой имеют волосатые лапы то может так и будет, но стоит отметить что подавляющее число граждан такой возможности не имеет......посему своему чаду будет однозначно применены непопулярные методы
                  1. Serg65
                    Serg65 Сегодня, 11:44
                    0
                    Цитата: Крымский партизан 1974
                    подавляющее число граждан такой возможности не имеет.

                    Так их дети на такие митинги и не ходят!
                    1. Крымский партизан 1974
                      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:54
                      +1
                      Так их дети на такие митинги и не ходят!...как раз наоборот...именно ходят для заработка....чё греха таить. я в конце 80-х что б показать свою независимость зарабатывал. тратил на всякую чушь и только для себя,...а когда стал на семейную жизнь,..вот тут и открылись все тайны самостоятельности.......да кстати ты прав про мажоров....можоров на такие митинги не ходят...вспомни багденасряншу-где она...тятька видать отшлёпал по полной что б бизнес не светила
                      1. Serg65
                        Serg65 Сегодня, 11:58
                        +1
                        Цитата: Крымский партизан 1974
                        можоров на такие митинги не ходят.

                        Друг мой, посмотри внимательно на одежду, телефоны и стиль поведения этих "обиженных жизнью" митингующих школяров!
                      2. Крымский партизан 1974
                        Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:09
                        +1
                        Друг мой, посмотри внимательно на одежду, телефоны и стиль поведения......ну несколько от нас 80-ков отличаются ровно как и мы от родителей в юности...другое дело ставить на путь несколько сложней...у меня с супругой трое. первого худо бедно поставили, второй вот на выходе. а третья.....скорей всего как и этих двоих....нормальное воспитание и ни каких навальных и всяких гендеров
                      3. Serg65
                        Serg65 Сегодня, 12:19
                        0
                        Цитата: Крымский партизан 1974
                        у меня с супругой трое. первого худо бедно поставили, второй вот на выходе. а третья.....скорей всего как и этих двоих....нормальное воспитание и ни каких навальных и всяких гендеров

                        Т.е. не мажоры, а нормальные дети! good
                      4. Крымский партизан 1974
                        Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:08
                        0
                        Т.е. не мажоры, а нормальные дети! ....ну а по другому у них не получилось бы
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:26
        +1
        Цитата: Serg65
        это меня с вами раздражают эти эходожди, а для юношеского максимализма, это эль на душу!

        Намедни прочитал инфу, где внука привлекают к уголовной ответственности за то, что он помочился на голову своего деда, заснял на айфон и выложил в сеть.
        Прецедентом послужило негативное высказывание деда о Навальном.
        1. Serg65
          Serg65 Сегодня, 11:45
          +1
          Цитата: tihonmarine
          Прецедентом послужило негативное высказывание деда о Навальном.

          Это первые ласточки!
        2. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:17
          0
          помочился на голову своего деда, заснял на айфон и выложил в сеть.....ну видать уштыриный папашка чвиркнул ни туда....и пропал без вести....гопота млин
      4. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:40
        0
        Цитата: Serg65
        Подозреваю что это переоценка современной действительности и заскорузлость мышления.......это меня с вами раздражают эти эходожди, а для юношеского максимализма, это эль на душу!

        Стоит запретить эти " замечательные " дожди и эхи , как сразу проснётся интерес к этим программам .. Просто из любопытства -" а почему запретили !! " . Так , что пускай трешшат .. , как сморшенные злобные беззубые старухи на скамейке . А вот выдачу денег им сократить ! Пускай работают на подсосе ! Шевелятся убогие ..
  2. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:58
    +1
    Дети подрастут, поумнеют и поймут, что Навальный - это лжец, бездарь и предатель, ничего кроме хаоса не несущий России.
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 11:03
      +3
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Дети подрастут, поумнеют и поймут, что Навальный - это лжец

      На это нужно время, а времени уже нету!
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 11:18
      0
      Поумнеют ли? Они воспитываются на этом. На ютубе, тиктоке. А ещё они видят социальное расслоение, недовольства взрослых по кухням.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:29
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Дети подрастут, поумнеют и поймут, что Навальный - это лжец, бездарь и предатель, ничего кроме хаоса не несущий России.

      То что вбито в детскую головку, никогда не выбьешь. Повзрослеет, он может только приспособится в действительности, но убеждения останутся.
      Я получал пароход в Штральзунде, да и Ростоке стояли, часто в гаштете сидели с немцами. По тем временам им было не больше 50 лет, и когда немного от шнапса язык становился свободнее, то почти все о Третьем рейхе отзывались не положительно, а хорошо. Они рождённые в 1920-1927 годах, впитали всю "прелесть" гитлеровской пропаганды на всю жизнь.
  3. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 11:25
    0
    Цитата: Serg65
    президенство Навального зависит от величины вливания в него. Детишки скоро подрастут и у Лешки появится шанс въехать в Кремль на белой кобыле!

    Так были уже детишки ранее на Сахаров (50 тыс), на Болотной (100 тыс) .

    И ГДЕ же они 23 ,31 января (там было 10 тыс ,из них 50% -впервые), а?

    А -выросли те детишки болотной , переженились. поумнели.

    Сейчас-следующие детишки
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 11:48
      +3
      Цитата: Ольгович
      И ГДЕ же они

      Андрей, НА Украине это сколько тянулось? И чем закончилось? А 23 января кто ОМОН провоцировал, дети?
  4. 30 вис
    30 вис Сегодня, 15:32
    0
    Цитата: Serg65
    Цитата: Инсургент
    «Если Навальный возглавит Россию,

    президенство Навального зависит от величины вливания в него. Детишки скоро подрастут и у Лешки появится шанс въехать в Кремль на белой кобыле!

    В белых тапочках , чёрном лакированном ящике , с скрещёнными на груди руками ... лёжа . hi .
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 17:24
      +1
      Зачем труп нужен в Кремле? Даже Генсеков туда не заносили. А так да, теперь его шкурка гроша ломанного не стоит. Живая шкурка. А дохлая ещё может пригодиться, и даже очень.
  5. andrew42
    andrew42 Сегодня, 16:38
    +2
    Поэтому надо было 10-ку влепить, чтобы детишки подросли и забыли про "доброго дядю Лешу". Жаль, что ЭТИ законы к предателям гуманнее ,чем к бытовым воришкам.
  • Егоза
    Егоза Сегодня, 10:00
    +7
    Ну, хоть в мечтах разбогатеть. А чего это Макрон так его судьбой озаботился? Понравился? Оно. конечно, моложе его супруги, но нельзя же так явно волноваться! И вообще, почему это он должен выйти к выборам? Там ему еще добавить можно: за неуважение к судье (1), за неуважением к присутствующим (2). Вот апелляция будет - пусть добавляют.
  • Serg65
    Serg65 Сегодня, 10:01
    0
    Цитата: svp67
    Дурiн думкой богатее...

    Т.е. он за Лешку не прав?
  • Проксима
    Проксима Сегодня, 10:09
    +1
    Если высказался по поводу Крыма обтекаемо, значит и "нашим и вашим"! Политик, с кем позиционироет себя Навальный, должен иметь твёрдую точку зрения, stop иначе это не политик, а тряпка! negative
    1. Одиссей
      Одиссей Сегодня, 10:24
      -1
      Цитата: Проксима
      Если высказался по поводу Крыма обтекаемо, значит и "нашим и вашим"! Политик, с кем позиционироет себя Навальный, должен иметь твёрдую точку зрения,

      Сказать,что он передаст Крым для него невозможно,да это и объективно невозможно.Но сказать,что Крым это Россия тоже невозможно. Отсюда обтекаемость,типа я сожалею о этой ситуации,но Крым не отдам и проведу новый референдум с международными наблюдателями.
      1. Serg65
        Serg65 Сегодня, 11:50
        +1
        Цитата: Одиссей
        Крым не отдам и проведу новый референдум

        Да бросьте, прижмут Лешку расписочками и куда он денется!!!!
        1. Одиссей
          Одиссей Сегодня, 11:54
          +2
          Цитата: Serg65
          Да бросьте, прижмут Лешку расписочками и куда он денется!!!!

          Во-первых,сложно чисто технически вопреки воли людей что-то передавать. Можно,но сложно.
          Но главное-нет смысла для самого Запада это делать.Им РФ тогда будет нужнее Украины. Могут заставить ради проформы заплатить за Крым,но не более.
          Хотелки же майданных Украинцев для всех пустой звук
          1. Serg65
            Serg65 Сегодня, 12:02
            +1
            Цитата: Одиссей
            Во-первых,сложно чисто технически вопреки воли людей что-то передавать.

            Угу...Борька-сеятель даже задумываясь самостоятельности всем полные трусы напихал!
  • RealPilot
    RealPilot Сегодня, 10:20
    0
    Это работает Навальному только в минус.
    Его зависимость от западных "партнеров" столь велика, что свою игру он вести практически не сможет. Нам он во власти не нужен, совсем!

    А уголовки ему, чтобы не мешал к выборам, по совокупности приговоров добавить вполне возможно. Там статья по госизмене ну просто напрашивается, и фактажа предостаточно.
    1. майор147
      майор147 Сегодня, 10:39
      +2
      Цитата: RealPilot
      Его зависимость от западных "партнеров" столь велика, что свою игру он вести практически не сможет. Нам он во власти не нужен, совсем!

      Если Навальный станет Президентом России, чего я искренне не хочу и считаю невозможным, но допустим на минуту, то Западу передавать Крым туда - сюда теряет смысл. Задача по захвату России будет выполнена и нахрен им становится не нужна эта уже разграбленная Украина с их проблемами и хотелками. У них в зубах будет жирный кусок, который нужно будет разгрызть и пережевать.
      1. Одиссей
        Одиссей Сегодня, 11:17
        +4
        Цитата: майор147
        Если Навальный станет Президентом России, чего я искренне не хочу и считаю невозможным, но допустим на минуту, то Западу передавать Крым туда - сюда теряет смысл

        Абсолютно верно. В этом случае речь пойдет о окончательной приватизации всего того,что еще не было приватизировано,о переделе собственности и о том,что самые жирные куски отойдут Западу напрямую. А не через местных олигархов.
        Более того,Россия Западу становиться намного нужнее Украины. Как будущий плацдарм против Китая. Чечня может отделиться при Навальном,а Крым нет.
        Вот Донбасс он отдаст,но он по самоубийственным Минским соглашениям и так признается территорией Украины.
  • Маз
    Маз Сегодня, 10:25
    +1
    Главное слово Если
  • venik
    venik Сегодня, 11:39
    +1
    Цитата: svp67
    Глава МИД Украины: «Если Навальный возглавит Россию, ему придётся вернуть Крым»
    Дурiн думкой богатiе...

    =======
    А) - Навальный - НИКОГДА не станет Президентом Российской Федерации!
    Б) - Крым - НИКОГДА не вернется в состав Украины!
    ========
    Вообще - крайне раздражают вопли украинских политиканов: "отдать"... "вернуть".... А у Крымчан - забыли спросить? Или их (КРЫМЧАН), тоже, как впрочем и украинский НАРОД - за "", "стадо" и "плебс" считают? am
    Вот У-Р-Р-ОДЫ!!!! angry
  • Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 15:42
    +1
    с таким же успехом как Навальный (смерть шпионам) - Жириновский станет президентом США
  • Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 09:54
    +7
    Эти слова подхватил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, заявив, что Навальный – это «не только не проукраинская личность, но личность даже не нейтральная по отношению к Украине».
    Как странно, хозяева то одни!
    1. Anatoly 288
      Anatoly 288 Сегодня, 09:55
      0
      Как там было... куртка замшевая, портсигар отечественный...
      1. Стройбат запаса
        Стройбат запаса Сегодня, 10:01
        +1
        "Три магнитофона, три портсигара, куртка замшевая... три... куртки" laughing У скакуасов так же рост идёт.
  • Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:57
    0
    Глава МИД Украины: «Если Навальный возглавит Россию, ему придётся вернуть Крым»
    Он скорее возглавит Украину чем Россию) Больше шансов.
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 09:59
      +2
      вна Украине с оппозицией борются куда как эффективнее: "нет человека - нет проблемы".
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:05
        0
        "нет человека - нет проблемы".
        В Украинской оппозиции да и во власти человека найти проблема.
    2. yehat2
      yehat2 Сегодня, 10:13
      +2
      Давайте подождем, когда в РФ вернут с извинениями Киев.
      1. майор147
        майор147 Сегодня, 10:40
        +1
        Цитата: yehat2
        Давайте подождем, когда в РФ вернут с извинениями Киев.

        Кстати за деньги купленный РИ у Польши.
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 11:37
        +1
        ага, и всю малороссию, до Одессы включительно
  • Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:57
    +4
    Чёрт с ним, с Крымом. Куда тогда деть 2 миллиона крымчан, которые Украину упоминают только матом?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:47
      +2
      . Куда тогда деть 2 миллиона крымчан, которые Украину упоминают только матом?....в кивив поедем на БТРах
  • carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 09:58
    +1
    Вот его колбасит то... опять грибов наелся?)
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:05
      +3
      Цитата: carstorm 11
      Вот его колбасит то... опять грибов наелся?)

      "Афганца" накурился, только от него так может "колдыбасить".
  • Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 09:59
    +4
    "Самые могучие и мудрые" озаботились грязными трусами laughing
    Указивки шлют. Думается мне, МИД украины должен свои "ноты" и прочие выкрики писать сразу на туалетной бумаге. Тогда МИД России можно будет не закупать эту продукцию.
  • cniza
    cniza Сегодня, 10:00
    +3
    По статусу Крыма Навальный высказывался весьма обтекаемо, из чего напрашивается вывод, что будучи главой государства Крым Украине он не отдаст.


    Так ведь и Запад не хочет его видеть главой России , уж про нас промолчу , а эти чего дергаются . Крым это Россия был , есть и будет...
    1. майор147
      майор147 Сегодня, 10:47
      0
      Цитата: cniza
      а эти чего дергаются


      А чего им дёргаться бессмысленно. Они ждут. Ждут когда "развалится" Россия, когда Навальный "станет" Президентом России, когда "вернётся" Крым и Донбасс... Ждут, ждут, ждут Ждуны. И того, что они уже у себя дождались, им кажется мало.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 11:01
        +2
        Это ждуны так усохли belay , но это их право. lol
  • Serg65
    Serg65 Сегодня, 10:00
    -3
    Если Навальный возглавит Россию, то ему придётся вернуть Украине Крым

    И Курилы отдаст... и никто против и не вякнет....будут хлопать в ладоши и кричать Слава Алексею Анатольевичу!!!!
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:07
      +5
      эээ.... раздавалки... так и до Сибири доберетесь.... sad
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 10:32
        +2
        Цитата: Mouse
        раздавалки.

        Эээ...А кому Сахалин отдадите ? Язык уже надо учить ! recourse
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 10:35
          +3
          Язык уже надо учить !

          не.... не торопись....без боя не отдадим!!!!! angry hi да и с боем тоже!!! yes
        2. Serg65
          Serg65 Сегодня, 11:06
          +1
          Цитата: Uncle Lee
          А кому Сахалин отдадите ?

          не отдадите, а отдаст! Кто Лешку в темном уголке прижмет, тому и отдаст...а прро язык вы у него спытайте!
        3. роман66
          роман66 Сегодня, 11:39
          +2
          нет, Володя, сами в окопы сядем, если что! копайте там
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Сегодня, 11:46
            +1
            Мы такие ! Лишь бы патронов хватило !
            1. роман66
              роман66 Сегодня, 12:44
              0
              вот иманнно!!!!
          2. Serg65
            Serg65 Сегодня, 11:51
            +1
            Цитата: роман66
            Володя, сами в окопы сядем, если что! копайте там

            На каком фронте в 90-х воевали, господин поручик?
            1. роман66
              роман66 Сегодня, 12:42
              0
              на бабском, если честно....
              1. Serg65
                Serg65 Сегодня, 12:46
                +1
                На лицо портрет Ельцина крепил? laughing
                1. роман66
                  роман66 Сегодня, 12:47
                  0
                  с хрена ли? я был молод и красив! см аватарку!
                  1. Serg65
                    Serg65 Сегодня, 12:50
                    +1
                    laughing совсем ты старый стал.....я про лицо партнерши! bully
                    1. роман66
                      роман66 Сегодня, 12:51
                      0
                      еще бы не хватало!! молодые спортивные девки..
                      1. Serg65
                        Serg65 Сегодня, 12:53
                        0
                        Понятно...не борец ты с режимом! lol
                      2. роман66
                        роман66 Сегодня, 12:54
                        +1
                        ни разу!! танки эти дурацкие мешали на молочную кухню ходить
    2. Serg65
      Serg65 Сегодня, 11:04
      -1
      Южную Сибирь даешь монголам! laughing
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 11:06
        +3
        Южной Сибирью подавятся!!!! yes
        монголам- только если Киргизию презентовать! laughingво счастья-то им будет!!! wink
        1. Serg65
          Serg65 Сегодня, 11:12
          +1
          Киргизию нельзя, череда дворцовых переворотов погубит Монголию!!! laughing
          1. Mouse
            Mouse Сегодня, 11:16
            +2
            я верю в монголов! они справятся!!! winked
            1. Serg65
              Serg65 Сегодня, 11:18
              +1
              У них разум не окрепший, вон американцы захватили парламент, а что дальше растерялись, киргизы никогда не теряются! laughing
              1. Mouse
                Mouse Сегодня, 11:20
                +2
                янки... что с них возьмешь?... wassat
                1. Serg65
                  Serg65 Сегодня, 11:53
                  +1
                  Смышленость ума нулевая...только единицы компьютеры с собой прихватили laughing
            2. роман66
              роман66 Сегодня, 11:38
              +1
              монголов нет, это фантастика
              1. Mouse
                Mouse Сегодня, 11:42
                +2
                Цитата: роман66
                монголов нет, это фантастика

                обмонголенные киргизы??? belay
                здрав будь! hi
                1. роман66
                  роман66 Сегодня, 11:47
                  +2
                  притворяются!!! тюрки они
                  1. Mouse
                    Mouse Сегодня, 11:49
                    +1
                    одним кадилом мазаны.... laughing
                    1. роман66
                      роман66 Сегодня, 12:45
                      0
                      одним му..ой ....хазаны???? или опять не так?
                2. Serg65
                  Serg65 Сегодня, 11:55
                  +1
                  киргизы-дети Адама и не надо тут их обморнголезировать! bully
                  1. Mouse
                    Mouse Сегодня, 13:05
                    +1
                    значит монголы окиргизенные???? belay
              2. Serg65
                Serg65 Сегодня, 11:54
                +1
                монголов нет, сказал калмык! laughing
                1. Mouse
                  Mouse Сегодня, 11:58
                  +1
                  не переживай... все Вы братья наши меньшие.... bully
                  1. Serg65
                    Serg65 Сегодня, 12:04
                    +1
                    Цитата: Mouse
                    все Вы братья наши меньшие

                    what как там Данила Багров сказал.... laughing
                    1. роман66
                      роман66 Сегодня, 12:42
                      +1
                      в чем сила, брат?
                    2. Serg65
                      Serg65 Сегодня, 12:47
                      +1
                      Цитата: роман66
                      в чем сила, брат?

                      what Я вообще то про трамвайчик в первом брате! laughing
                    3. роман66
                      роман66 Сегодня, 12:48
                      +1
                      мне она тоже запала...
            3. роман66
              роман66 Сегодня, 12:46
              +1
              калмыки их победили и ассимилировали!
              1. Serg65
                Serg65 Сегодня, 12:48
                +1
                Победить самого себя можно, а вот ассимилировать вряд ли!
                1. роман66
                  роман66 Сегодня, 12:49
                  +1
                  из кара киргизии видней!
                2. Serg65
                  Serg65 Сегодня, 12:51
                  +1
                  Из Всемирной истории, аватарщик! laughing
                3. роман66
                  роман66 Сегодня, 12:52
                  +1
                  ага, всемирная.она такая.... правдивая.
                4. Serg65
                  Serg65 Сегодня, 12:54
                  +1
                  Вегатариянецц!!!! am .....альтернативный!
                5. роман66
                  роман66 Сегодня, 12:55
                  +2
                  мясоед, безальтернативный
  • роман66
    роман66 Сегодня, 11:37
    +1
    Вася! по бошкам лупи!!!
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 11:43
      +2
      будь уверен не промажу!!!! wink
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 11:47
        +1
        в кого, если не в тебя! ( ой двусмысленно получилось..)
  • майор147
    майор147 Сегодня, 10:49
    +3
    Цитата: Serg65
    Если Навальный возглавит Россию, то ему придётся вернуть Украине Крым

    И Курилы отдаст... и никто против и не вякнет....будут хлопать в ладоши и кричать Слава Алексею Анатольевичу!!!!

    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 11:09
      +3
      Майор, я тоже так думал, когда наблюдал в 90-м за деятельностью общественно-народной организации "Рух", а в результате?
  • Карт
    Карт Сегодня, 10:00
    +8
    Если Навальный возглавит Россию, то ему придётся вернуть Украине Крым.

    Не только Крым.
    Придётся немедленно остановить военные заводы, распилить на металл ракеты-самолёты-корабли, прекратить строительство новых производств, дорог, мостов, закрыть АЭС, отдать Курильские острова, потом Сибирь, распустить все госкорпорации по космосу и другим производствам, поднять тарифы до европейского уровня.
    А самое главное - люстрировать всех неугодных, кто хоть тень сомнения выскажет, что теперь наступила настоящая демократия.
    Вон сколько дел. Вон сколько придётся разгребать после кровавого режЫма.
    Разве он один с этим справится? Ну нет конечно. Тут коммунистам придётся активно помогать.

    Вы думаете, будет по другому?
    1. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 11:46
      0
      Цитата: Карт
      Не только Крым.
      Придётся немедленно остановить военные заводы, распилить на металл ракеты-самолёты-корабли, прекратить строительство новых производств, дорог, мостов, закрыть АЭС, отдать Курильские острова, потом Сибирь, распустить все госкорпорации по космосу и другим производствам, поднять тарифы до европейского уровня.
      А самое главное - люстрировать всех неугодных, кто хоть тень сомнения выскажет, что теперь наступила настоящая демократия.
      Вон сколько дел. Вон сколько придётся разгребать после кровавого режЫма.
      Разве он один с этим справится? Ну нет конечно.

      Золотые Ваши слова! hi

      Осмелюсь добавить: отдадут и Донбасс, и Осетию, и будут платить и каяться, каяться-за Боинг, Катынь, за оккупацию всех стран народов на свете и пр и пр.

      И да-цена на газ на руине выросла почтив...СОРОК РАЗ после победв скакунов!

      КАК не видят этой КАТАСТРОФЫ московские ньюскакуны ?!

      Ааа, они уверены, что уж у них-то, "умных", все будет по другому. fool
      Да кто их спросит?! Далее -Лавров.
  • Mouse
    Mouse Сегодня, 10:01
    +3
    точно курют тама.... и курют, и курют... иначе чем объяснить такие вот высказывания? belay
  • Комментарий был удален.
  • Andrea
    Andrea Сегодня, 10:04
    +5
    "Дурь" употреблять надо качественную,чтобы хотя бы заместила ту дурь которая имеется в башке в наличии.
    Даже,если гипотетически Навальный вдруг станет президентом laughing fool ,чтобы вернуть Крым ему придётся изменить Конституцию,а кто же ему позволит!
    Кстати,понадкусывать...это так по рагулятски.Прям гордость за представителя страны в Мире берет! laughing
    1. DMoroz
      DMoroz Сегодня, 10:21
      +3
      "Дурь" употреблять надо качественную,чтобы хотя бы заместила ту дурь которая имеется в башке в наличии.
      В их случае арифметика не действует, минус на минус никак не дает плюс...
  • Пленник
    Пленник Сегодня, 10:05
    +4
    Не возглавит. Помаши Крыму ручкой, Кулеба. laughing
  • Gato
    Gato Сегодня, 10:06
    +1
    Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время Навальный сможет возглавить только петушиный угол
    1. майор147
      майор147 Сегодня, 10:54
      +3
      Цитата: Gato
      Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время Навальный сможет возглавить только петушиный угол

      На счёт "петушиного угла" конечно вряд ли. Администрация ИТУ будет с него пылинки сдувать т.к. разных западно-либерастных "правозащитников" столько набежит, что администрации видимо придётся даже несколько коек в казарме выделить для них request
      1. Gato
        Gato Сегодня, 15:38
        +1
        несколько коек в казарме выделить для них

        Это и будет петушиный угол. Сущность не спрятать.
  • Александр Зима
    Александр Зима Сегодня, 10:07
    +1
    А армия его поддержит.?.а как он уживётся с Кадыровым.?.тот его просто закопает в Аргунском ущелье.
    1. майор147
      майор147 Сегодня, 10:58
      +1
      Цитата: Александр Зима
      А армия его поддержит.?.а как он уживётся с Кадыровым.?.тот его просто закопает в Аргунском ущелье.

      Вы слишком близко к сердцу принимаете влажные мечты хохлатых. Расслабьтесь , посмейтесь над мечтами убогих....
    2. ангел-истребитель
      ангел-истребитель Сегодня, 11:10
      +2
      А причем тут армия? Армия- отражение общества, и там тоже не все так гладко и однозначно. И если уж на то пошло- наличие мощнейшей армии в мире не спасло в свое время ни могучую страну от развала, ни от прихода к власти предателей-прозападников во главе с меченой собакой... Надо не гадать, что будет если, а не допускать повторения ошибок. В идеале конечно, социальный строй малость поменять, ибо не должны богатства одной великой страны принадлежать 5-7 персонам и иже с ними. Тогда такие провокаторы, как педальный, сами по себе исчезнут. А пока общество расслоено, причем сильно, у этих "киборгов на букву П", есть и будет благодатная почва под ногами...
  • URAL72
    URAL72 Сегодня, 10:07
    +3
    Как далеко украинская дипломатия от российской действительности... Какой президент? Кто за него проголосует? Или они верят в русский майдан? Наивные. Но что-то говорить на камеру надо, - а то забудут и всё, политический труп.
  • MARGADON
    MARGADON Сегодня, 10:07
    +3
    Навальный возглавит Россию? Пусть клоуны на Украине руководят,нам такого "счастья" не надо.
    1. Карт
      Карт Сегодня, 10:30
      +2
      Они уже между собой начинают грызню за шкуру неубитого медведя.
      Делят кому что достанется.
  • megadeth
    megadeth Сегодня, 10:08
    +1
    Тяжело комментировать "свидомых", без старого доброго русского мата....!!!
  • Александр Х
    Александр Х Сегодня, 10:09
    +4
    Читаю статьи посвященные высказываниям политиков и высокопоставленных украинских чиновников и у меня возникает вопрос: на Украине произошло поголовное заболевание руководства страны, да и не только руководства, деменцией пополам с олигофренией или нам, читателям, преподносят материал так, что создантся впечатление о невменяемости вышеупомянутых?
    Скоро будут рассуждать, а что произойдет, если небо упадет на землю...
    Клоунада политической элитки Украины, на мой взгляд, превосходит Псаки многократно.
    Куда катится мир...
    1. Юрий Твердохлеб
      Юрий Твердохлеб Сегодня, 10:47
      +3
      Александр,мне как прозяб...проживающему в укроколонии ,видится так-в каждом плохом есть что-то хорошее. Да.благодаря муданам Крым стал Российским, а в дальнейшем и Донбасс с Луганском и очень надеюсь Харьков Николаев ОДЕССА и дальше по списку.
  • Ilya098
    Ilya098 Сегодня, 10:12
    +2
    Глава МИД Украины: «Если Навальный возглавит Россию, ему придётся вернуть Крым»

    Отлично, договорились, только 2 маааленьких условия.
    1) Навальный не будет возглавлять Россию.
    2) Крым остается в РФ.
    причём свежим и ненадкусанным

    Это как? Трассу Таврида по фрагментам перевезти в другой регион, Артек снова сделать развалинами и новую республиканскую больницу сравнять с землей? Думаю крымчанам это не понравится.
  • Одиссей
    Одиссей Сегодня, 10:12
    +4
    Ну пусть помечтают. На деле, даже в самом худшем варианте, если РФ развалиться Крым Украина не получит. Крымчане предпочтут объединиться с южной Россией, а военных частей там хватит чтобы отразить агрессию Украины. Они надеются на НАТО,но если РФ развалиться на части, Украина больше будет не нужна. И никто за нее воевать не будет.
    Что касаются Навального, то ни один политик в России включая его не говорит о возможности передачи Крыма. Его позиция по Крыму очень слабая,он собирается проводить повторный референдум,но не о какой передаче речи не идет.
  • Мыхалыч
    Мыхалыч Сегодня, 10:14
    +2
    Кулёба, Климкин,- друг перед другом в ослоумии соревнуются.
  • 1536
    1536 Сегодня, 10:14
    +1
    Если перейти на язык военной тактики, то сейчас окопавшийся противник показывает нам из своего окопа пустую каску, надетую на штык, чтобы выявить огневые точки и снайперов с нашей стороны. Ну, что ж, поживём, увидим.
  • Наган
    Наган Сегодня, 10:16
    +4
    экс-глава МИД Украины Павел Климкин

    Помнится он ну очень дипломатично поименовал Путина на букву Х. И ведь остался после этого дипломатом! Правда с министров его сняли, но послали не очень далеко, всего лишь послом в Германию. А следовало бы в какой-нить Гондурас или вообще Перу, вот в это место:
  • HAM
    HAM Сегодня, 10:18
    +4
    Да этому колхозу (коллективному западу) Навальный живой не нужен...Всякие "акты Навального" удобно вводить под покойника.....первый раз не срослось,омские врачи слишком оказались профессиональными,алкоголики,в том числе,их профиль....теперь,возможно,на Лёху бревно на лесоповале упадёт....и будет " Юлька-президент."...
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:20
    +1
    Кулеба:

    Если Навальный возглавит

    Кулеба, она и в Африке кулЁба .... увидел в заглавии ЭТО, не читай, во избежании разных реакций организьму!
  • rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:30
    0
    ему этот «бутерброд» придётся вернуть, причём свежим и ненадкусанным. А также придётся принести Украине извинения за агрессию.
    Как не вспомнить А.С.Пушкина по этому поводу -
    Мечты, мечты где ваша сладость?
    Ушли мечты, осталась гадость...
    Живут мечтами, а в остатке только гадость
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:06
      0
      Как не вспомнить А.С.Пушкина по этому поводу -...а лучше анекдот...
      прохаживается барыня с Пушкиным
      -Ах Алекс, ходят слухи что вы обладаете невероятным чувством экспромта...что Вы бы могли сказать про этого лежащего алкоголика
      -Пушкин
      -не вопрос...
      лежит безжизненное тело
      лежит на жизненном пути....
      тут тело оживает и...
      -ну а тебе какое дело
      идёшь сношаться так иди.
      Пушкин
      барыня могу вам представить своего единодумца ..Миша Лермонтов
  • Комментарий был удален.
  • 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 10:39
    +1
    Вот что бывает после легализации лёгких наркотиков
  • APASUS
    APASUS Сегодня, 10:40
    +4
    Ситуация точь в точь с Украиной ! Запад не в состоянии нас победить в равном бою и по этому выбрали другой путь.Они нам воспитывают молодежь и та с легкостью ,за обещания светлого будущего продаст созданное руками поколений государство.Ведь они все убеждены, Запад нам желает добра и процветания,демократии. Им пример Украины не кажется результатом политики Запада.
    А я жил в 90 е ,видел демократию Билла Клинтона в лицо !!
    1. Карт
      Карт Сегодня, 12:15
      +3
      Цитата: APASUS
      Ситуация точь в точь с Украиной ! Запад не в состоянии нас победить в равном бою и по этому выбрали другой путь.

      На самом деле хуже.
      Украине обещали, что как только они скинут пророссийскую власть - немедленно окажутся в Европе поголовно в кружевных трусах, промышленность и с-х расцветёт, и наступит Швейцария в кисельных берегах.
      Ровно тоже самое обещали всем остальным бывшим братьям по СССР. Ясное дело, их народ за это дело толпами валил ( да и то, не совсем). Ещё-бы - бесплатный айфон, труселя и цеевропа бесплатно.
      В России они этого понятное дело, не обещают.
      А что обещают? Да ничего! Кричат только про "надо скинуть", а дальше наступит сферическое в вакууме "всё хорошее".
      Откуда наступит, как будет выглядеть, кому конкретно станет хорошо - не говорят.
      Поэтому то народ в основном и не ведётся на это. Даже те, кто ненавидит Путина лично начинают иногда задумываться - а дальше-то что? Ну вот после победы?
  • Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 10:41
    0
    Если бы у бабушки был хрен, она была бы дедушкой.
  • taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:48
    +1
    Не знаю как там будет с Крымом,но война точно будет.Навального не назовешь созидателем,он умеет только разоблачать и разрушать,ни в чем кроме блогерства то есть бездельнеченья он не преуспел...Сразу же вспыхнет Чечня,ведь Навальный и его сподручные столько наговорили про Кадырова,что такая обида смывается только кровью...Жаль только,что на улицах Грозного будут гибнуть не те митингующие за Навального,а совершенно безвинные пацаны...
    1. Карт
      Карт Сегодня, 12:21
      +1
      Эти, митингующие, тоже будут, никуда не денутся.
      Увы, из исторического опыта мы знаем, что забитые пропагандой мозги промываются обычно кровью.
      Всё остальное не работает, чай не 37 год.
  • akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 10:58
    +2
    Оказывается бандерзьянки в мыслях медлительней трибалтов.. Крым 6 лет, как вернули! Теперь осталось вернуть харьковщину, Донбасс, Одессу и пр. поместья от Екатерины II, на львовские хутора не претендуем laughing
  • Sibguest
    Sibguest Сегодня, 11:09
    +1
    А если Жириновский Владимир Вольфович возглавит Соединённые Государства Америки, то он сразу вернёт России Аляску, Мексики - захваченные у неё территории, Техасу скажет - "свободен", ....и вообще - всё вернёт коренным американцам - индейцам.
    Я думал, что дно "умных" мыслей у укропов достигнуто...где там - мы ещё долго будем веселиться.
  • Алексей Полюткин
    Алексей Полюткин Сегодня, 11:28
    0
    Даже если Навальный вдруг станет президентом, и даже если в его больной голове есть жгучее желание отдать Крым... Ему придётся стиснуть зубы и не отлавать. Ибо оставшийся электорат поймёт что он предатель и всё такое. Причём такое деяние уголовно наказуемо.
  • мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:51
    +1
    Глава МИД Киева совсем плахой, если так думает о россиянах!
  • Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:33
    0
    Глава МИД украинской резервации, " блеснул " умом.
  • Хорт
    Хорт Сегодня, 12:55
    0
    Если Навальный возглавит Россию, то ему придётся вернуть Украине Крым. Если он называет полуостров «бутербродом», значит, ему этот «бутерброд» придётся вернуть, причём свежим и ненадкусанным. А также придётся принести Украине извинения за агрессию.

    Учитывая, что ещё несколько лет назад Навальный на русских маршах засветился (на одном уж точно) и после протестов на Манежке его официальная пропаганда пыталась выставить как оголтелого нацика, то в гипотетической ситуации если бы он стал президентом, украинцы бы ещё Харьков вернули, а то и всю восточную часть
  • ЗВС
    ЗВС Сегодня, 13:38
    0
    Еще раз убеждаюсь, что на Украине нет адекватных политиков. им в голову.
  • iouris
    iouris Сегодня, 13:47
    +1
    Если возглавит Навальный, то все получат всё. И сразу.
  • ВЛАДИМИР ВЛАДИВОСТОК
    ВЛАДИМИР ВЛАДИВОСТОК Сегодня, 13:49
    0
    Зэк никогда Россию не возглавит ! Физически не возможно !
  • Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 14:28
    -1
    Так вот оно,что! Михалыч- их казачек засланный!А Кемска волостЪ им не пожаловать в придачу?Вот !
  • Ватный Колорад
    Ватный Колорад Сегодня, 14:59
    0
    "Напомним, что суд постановил отправить Алексея Навального в колонию общего режима. Там он должен провести около 2 лет 8 месяцев. Если весь этот срок он проведёт в колонии, то выйдет он в аккурат к президентской «гонке» 2024 года."
    Спасибо пусть судье скажет! Потому как после выхода "шедевра" с дворцом Лёцик стал идеальным кандидатом на роль жертвенного барашка!
  • Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 15:14
    0
    Если бы да кабы .. любой следующий президент может в легкую сослаться на "пост фактум" действа, результаты референдума на руках и сказать - "НУ ЧТО ПОДЕЛАЕШЬ !" . Со стороны Украины как минимум фантазии ожидать иных раскладов.
  • Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:40
    0
    Одна из причин почему анальный никогда не будет править он отдаст Крым на полную оккупацию чистку и уничтожение западным фашистам.
  • Ищущий
    Ищущий Сегодня, 16:31
    0
    Странно.а что никто не замечает что своими многочисленными комментариями на эту"ересь".вы только создаете окраине ореол "непримиримых борцов за демократию".На подобные заявления надо плевать.
  • фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:15
    0
    Цитата: Храмов
    Судимый не может быть Президентом России.
    Это по Конституции.

    Сколько эту Конституцию не меняли!Сколько поправок.Нужно заметить и Ленин и Сталин сидели и в ссылке были-и правили.Еще один кадр даже в тюрьме "майн камф" написал,потом возглавил государство,не последнее.А сколько у нас уголовников среди депутатов и сенаторов-пруд пруди,хотя по закону нельзя. hi
  • MaikCG
    MaikCG Сегодня, 17:24
    0
    А если Навальный станет президентом Украины?