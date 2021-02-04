"Глава МИД Украины: «Если Навальный возглавит Россию, ему придётся вернуть Крым»

По статусу Крыма Навальный высказывался весьма обтекаемо, из чего напрашивается вывод, что будучи главой государства Крым Украине он не отдаст.

Если Навальный возглавит Россию, то ему придётся вернуть Украине Крым. Если он называет полуостров «бутербродом», значит, ему этот «бутерброд» придётся вернуть, причём свежим и ненадкусанным. А также придётся принести Украине извинения за агрессию.

В украинской прессе обсуждаются анонсированные Западом санкции против России по делу Навального. Ранее со словами осуждения в адрес российской судебной системы выступили главы и представители политических элит ряда европейских государства, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон ради такого случая даже перешёл на русский язык, в Твиттере написав, что призывает к «немедленному освобождению Навального».Также стало известно о готовящихся американских санкциях против РФ по тому же поводу. Украинские власти в очередной раз решили подыграть своим западным коллегам и тоже высказались против решения российского суда по замене условного срока Навального на срок реальный. В частности, Навального призвал отпустить Дмитрий Кулеба, являющийся главой украинского внешнеполитического ведомства.При этом в украинских СМИ призвали сдержаннее оценивать ситуацию с Навальным. В ряде украинских изданий появились материалы, в которых говорится, что «Навальный не проявил себя как политик, который поддерживает Украину». Одно из высказываний в украинской прессе:Примечательно, что и сам упомянутый Кулеба призвал украинцев «не очаровываться Навальным» и припомнил его фразу о том, что «Крым – это не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда передавать».Кулеба:Эти слова подхватил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, заявив, что Навальный – это «не только не проукраинская личность, но личность даже не нейтральная по отношению к Украине».Напомним, что суд постановил отправить Алексея Навального в колонию общего режима. Там он должен провести около 2 лет 8 месяцев. Если весь этот срок он проведёт в колонии, то выйдет он в аккурат к президентской «гонке» 2024 года. При этом сам участвовать в выборах, как человек с судимостью, Навальный не сможет, но эксперты считают, что антироссийские силы вполне могут в очередной раз воспользоваться ситуацией для дестабилизации обстановки перед выборами.