"Глава МИД Украины: «Если Навальный возглавит Россию, ему придётся вернуть Крым»

В украинской прессе обсуждаются анонсированные Западом санкции против России по делу Навального. Ранее со словами осуждения в адрес российской судебной системы выступили главы и представители политических элит ряда европейских государства, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон ради такого случая даже перешёл на русский язык, в Твиттере написав, что призывает к «немедленному освобождению Навального».
Также стало известно о готовящихся американских санкциях против РФ по тому же поводу. Украинские власти в очередной раз решили подыграть своим западным коллегам и тоже высказались против решения российского суда по замене условного срока Навального на срок реальный. В частности, Навального призвал отпустить Дмитрий Кулеба, являющийся главой украинского внешнеполитического ведомства.
При этом в украинских СМИ призвали сдержаннее оценивать ситуацию с Навальным. В ряде украинских изданий появились материалы, в которых говорится, что «Навальный не проявил себя как политик, который поддерживает Украину». Одно из высказываний в украинской прессе:
По статусу Крыма Навальный высказывался весьма обтекаемо, из чего напрашивается вывод, что будучи главой государства Крым Украине он не отдаст.
Примечательно, что и сам упомянутый Кулеба призвал украинцев «не очаровываться Навальным» и припомнил его фразу о том, что «Крым – это не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда передавать».
Кулеба:
Если Навальный возглавит Россию, то ему придётся вернуть Украине Крым. Если он называет полуостров «бутербродом», значит, ему этот «бутерброд» придётся вернуть, причём свежим и ненадкусанным. А также придётся принести Украине извинения за агрессию.
Эти слова подхватил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, заявив, что Навальный – это «не только не проукраинская личность, но личность даже не нейтральная по отношению к Украине».
Напомним, что суд постановил отправить Алексея Навального в колонию общего режима. Там он должен провести около 2 лет 8 месяцев. Если весь этот срок он проведёт в колонии, то выйдет он в аккурат к президентской «гонке» 2024 года. При этом сам участвовать в выборах, как человек с судимостью, Навальный не сможет, но эксперты считают, что антироссийские силы вполне могут в очередной раз воспользоваться ситуацией для дестабилизации обстановки перед выборами.