На авиабазе Хмеймим открыли памятник Герою России Роману Филипову

Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался на сирийской земле с международным терроризмом, всем, кто не вернулся на родину и погиб, тем самым выполнив свой долг до конца. Среди них наш летчик, герой майор Филипов Роман Николаевич. Свою жизнь он посвятил благородному делу, защите нашей Родины

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии открыли памятник российскому летчику Роману Филипову, погибшему в бою с террористами в сирийской провинции Идлиб.Бюст летчика был установлен рядом с бюстом вертолетчика Ряфагата Хабибулина, который погиб при освобождении Пальмиры от боевиков в 2016 году. На памятнике, кроме данных майора Романа Филипова, с боковой стороны размещены его последние слова: "Это вам за пацанов!"- сказал на церемонии открытия командующий российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.Штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит 3 февраля 2018 года над сирийским Идлибом. Летчик успел катапультироваться, но после приземления был окружен террористами и погиб, подорвав гранатой себя и несколько боевиков. Указом президента России Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. Специальный знак отличия «Золотую звезду» родственникам погибшего пилота вручали в Кремле. Именем Романа Филипова названы улицы в Воронеже и Борисоглебске, кроме того, имя героя носят самолеты СУ-25 и Sukhoi Superjet 100.