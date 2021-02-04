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На авиабазе Хмеймим открыли памятник Герою России Роману Филипову

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На авиабазе Хмеймим открыли памятник Герою России Роману Филипову

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии открыли памятник российскому летчику Роману Филипову, погибшему в бою с террористами в сирийской провинции Идлиб.


Бюст летчика был установлен рядом с бюстом вертолетчика Ряфагата Хабибулина, который погиб при освобождении Пальмиры от боевиков в 2016 году. На памятнике, кроме данных майора Романа Филипова, с боковой стороны размещены его последние слова: "Это вам за пацанов!"

Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался на сирийской земле с международным терроризмом, всем, кто не вернулся на родину и погиб, тем самым выполнив свой долг до конца. Среди них наш летчик, герой майор Филипов Роман Николаевич. Свою жизнь он посвятил благородному делу, защите нашей Родины

- сказал на церемонии открытия командующий российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

Штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит 3 февраля 2018 года над сирийским Идлибом. Летчик успел катапультироваться, но после приземления был окружен террористами и погиб, подорвав гранатой себя и несколько боевиков. Указом президента России Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. Специальный знак отличия «Золотую звезду» родственникам погибшего пилота вручали в Кремле. Именем Романа Филипова названы улицы в Воронеже и Борисоглебске, кроме того, имя героя носят самолеты СУ-25 и Sukhoi Superjet 100.
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25 комментариев
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  1. HUNTERDON
    HUNTERDON Сегодня, 10:19
    +19
    Светлая память Герою
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 10:22
      +6
      Цитата: HUNTERDON
      Светлая память Герою

      Присоединяюсь! Светлая память!
    2. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 11:11
      +7
      Цитата: HUNTERDON
      Светлая память Герою

      Мужественный парень. В плен не сдался. Настоящий герой.
    3. pmkemcity
      pmkemcity Сегодня, 11:33
      +2
      Цитата: HUNTERDON
      Светлая память Герою

      Герои должны воспитывать героев в школах, в России. Первый год - отдание чести и три шага строевым, потом цветы забудут поменять - завянут... Через 50 лет придет какой ни-будь обрезанный и на идише накалякает - оккупант. Останется только выразить глубокое сожаление. Лично я против - лучшая память для врага, это воронка от ядерной бомбы, а другу или маме лучше бюст в шаговой доступности - и поплакать и стопку выпить, а домой на такси, а не на танке или самолете.
      1. Flashpoint
        Flashpoint Сегодня, 14:44
        +3
        Цитата: pmkemcity
        Цитата: HUNTERDON
        Светлая память Герою

        Герои должны воспитывать героев в школах, в России. Первый год - отдание чести и три шага строевым, потом цветы забудут поменять - завянут... Через 50 лет придет какой ни-будь обрезанный и на идише накалякает - оккупант. Останется только выразить глубокое сожаление. Лично я против - лучшая память для врага, это воронка от ядерной бомбы, а другу или маме лучше бюст в шаговой доступности - и поплакать и стопку выпить, а домой на такси, а не на танке или самолете.

        Есть большая доля правды в Ваших словах. И обида читается. И сожаление.
        Эх. Это тема отдельного обсуждения.
        А памятник на той земле - это долг перед таким Героем.
        Давайте не будем омрачать светлую память Героя.
        1. pmkemcity
          pmkemcity Сегодня, 17:52
          0
          Цитата: Flashpoint
          долг перед таким Героем.

          Долг перед героем - это мать с пенсией, жена с квартирой, сын в летном училище, цветы на могиле, доска почета на стене дома и в школе где учился, пионЭры на собрании 23 февраля, шпана во дворе, которая не хочет играть за фашистов и - тра-та-та "за пацанов" из палки! Уйдут рано или поздно из Сирии, что останется? Только озлобленность на бармалеев?
        2. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 18:10
          0
          Цитата: Flashpoint
          А памятник на той земле - это долг перед таким Героем.

          Лучше ставить такие памятники на Родине. Мало памятников нашим героям за границей подверглось разрушениям и осквернениям? Кто будет хозяином в Сирии будущего никто не может быть уверен.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:22
    +6
    На авиабазе Хмеймим открыли памятник
    Вечная память герою!
  3. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 10:24
    +10
    Вечная Память. Покуда есть такие ребята, нас никто не победит.
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:30
    +9
    "Это вам за пацанов!".......и по другому ни как...вечная память...главное что б бармалеи не взорвали памятник
  5. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 10:43
    -14
    Вот только ради чего и чьих интересов гибнут наши военные в Сирии, хрень про международный терроризм могут втирать самим себе.
    1. venik
      venik Сегодня, 12:00
      +2
      Цитата: lis-ik
      Вот только ради чего и чьих интересов гибнут наши военные в Сирии

      =======
      А вам этого - НЕ ПОНЯТЬ!!!
      -------
      Цитата: lis-ik
      хрень про международный терроризм могут втирать самим себе.

      =======
      Свой собственный бред - можете втереть сами себе (сами знаете - куда!)... angry
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 13:12
        -2
        Цитата: venik
        А вам этого - НЕ ПОНЯТЬ!!!

        Так объясните доступно! Без международного терроризма. Думаю не получится.
        1. venik
          venik Сегодня, 13:35
          +1
          Цитата: lis-ik
          Так объясните доступно!

          =======
          НЕ получится! И никакие слова тут уже не помогут! Поздно. Да и бесполезно! Потому, что если чего Бог не додал, того "в аптеке не докупишь"!
          1. lis-ik
            lis-ik Сегодня, 14:29
            -3
            Цитата: venik
            Цитата: lis-ik
            Так объясните доступно!

            =======
            НЕ получится! И никакие слова тут уже не помогут! Поздно. Да и бесполезно! Потому, что если чего Бог не додал, того "в аптеке не докупишь"!

            Тогда я вам объясню. Не так, как федеральные СМИ с лапшой про терроризм, а как есть. У РФ в Сирии нет никаких реальных интересов ни экономических ни политических. А есть непомерные амбиции и желанию показать, что с нынешней российской властью ещё кто то считается и якобы есть ещё международное влияние и уважение. Всё это в основном рассчитано на внутреннее потребление, потому как реальное международное положение РФ далеко от блестящего. Как видим внутреннее потребление в вашем лице например, готово верить туфте власть предержащих. По большому счёту база материально технического обеспечения тоже скорее в прошлом была нужна, когда был океанский военный флот, а не жалкое подобие, как сейчас. Не согласны объясните, своё видение, только без громких фраз. И ещё раз скажу-не получится. Так что про аптеку и Бога скорее к вам относится.
            1. venik
              venik Сегодня, 14:35
              0
              Цитата: lis-ik
              Тогда я вам объясню.

              ========
              А КТО вы такой, чтобы мне объяснять что либо, тем более объяснять то, что НЕДОСТУПНО вашему собственному "пониманию"..... Считаете себя таким умным? Напрасно.... Напрасно..... Судя по дальнейшей расшифровке своей "жизненной позиции" - это далеко не так!!!
        2. Flashpoint
          Flashpoint Сегодня, 14:37
          0
          Цитата: lis-ik
          Цитата: venik
          А вам этого - НЕ ПОНЯТЬ!!!

          Так объясните доступно! Без международного терроризма. Думаю не получится.

          Общедоступно : бой на выживание. Они хотят нас, а мы никак не даёмся.
          Места на карте разные, а бой всё тот же, никак не закончится.
  6. bogart047
    bogart047 Сегодня, 10:44
    -2
    героизм одних - это халатность других.
  7. El Dorado
    El Dorado Сегодня, 10:48
    +3
    Светлая память Сыну Отечества!
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:48
    +11
    вспомнил Магомеда Нурбагандова... и его знаменитое- работайте братья!
    никто не забыт! честь и хвала героям... и вечная память!
  9. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 10:52
    +10
    Светлая память!
    Восхищаюсь мужеству Романа Николаевича, вспоминаю других наших военных, дравшихся доблестно в Сирии. Александра Александровича Прохоренко, вызвавшего огонь на себя, и других.
    Очень противоречивые чувства. С одной стороны - гордость, что являешься гражданином России, как и они. С другой стороны, осознание собственной малости перед величием их Подвига.
    Есть среди нас люди, примеру которых стоит учить собственных детей. Все еще есть.
    С восхищением и глубочайшим почтением
  10. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:55
    +4
    Такую СВЕТЛУЮ новость о настоящем герое разместили рядом с новостью про этого мерзотного Навального...
  11. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 11:53
    +2
    ПАНы, арткорректировка, разведка... Все знают, зачем за ленточку ползут, "влипаем иногда - а а то и заточены" а у него - нештат и... Он - герой. Не дай бог даже представить себя на его месте
  12. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 12:17
    +2
    Такие люди, как в Великую Отечественную войну.
  13. Николай1987
    Николай1987 Сегодня, 13:23
    +2
    А остальным? Там ведь и парнек был который огонь на себя вызвал...