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Nord Stream 2. Наш не первый «поток». Нам не первый звонок

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Это не бизнес, это просто политика



Такой оперативности от новой американской администрации мало кто ожидал. Напомним, при прагматике Трампа давление на пророссийский проект не особо камуфлировалось. Речь почти напрямую шла о лоббировании проекта поставок в Европу американского СПГ.

Только бизнес, и ничего личного. Но готовность сменить гнев на милость, начав диалог о снятии санкций с «Северного потока-2», в США сразу подкрепили аргументами политическими, точнее – геополитическими. Главное – «защитить интересы Украины». Вообще-то от Байдена именно этого и следовало ожидать.

Пока обо всём с подробностями извещает в основном пресса. Немецкий Handelsblatt для приличия ссылается на источники в американской администрации. И тоже использует некий камуфляж.

А как иначе воспринимать вот такой пассаж:

Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение.

А что в пакете уже и не важно? Из Вашингтона ставят условия, там ждут предложений, которые

устранят опасения относительно проекта.

Но никто сейчас не сомневается в том, что запуск амбициозного проекта, который только на Западе считают российским, а в Европе – даже не континентальным, а исключительно международным, хотят увязать с украинским транзитом.

В ЕС теперь, похоже, готовы на всё, чтобы так или иначе поддержать официальный Киев, который и после прихода к власти «миротворца» Зеленского не заподозришь в особых симпатиях к Москве. Но до сих пор отстаивали «Северный поток-2» чаще в отрыве от темы транзита.

Вашингтон же не скрывает стремления закрепить некую вечную схему, которая чуть ли не заставит российский «Газпром» не снижать объёмов транзитных поставок через Украину.

Посчитали и смирились?


Российская корпорация остаётся локомотивом проекта, решающего проблему газоснабжения старого континента на годы вперёд. Из «Газпрома» регулярно напоминают, что украинского транзита Европе надолго не хватит.

Реанимация же устаревших украинских труб и хранилищ обойдётся настолько дорого, что тогда действительно американский СПГ может стать конкурентом русского голубого топлива.

Вряд ли в Вашингтоне просто так одновременно заговорили об отмене санкций и «спасении Украины». Там тоже считать умеют. И, скорее всего, грамотно оценили расклад с поставками газа в Европу, не так давно обнародованный российским газовым гигантом.

Из Газпрома сообщили, что в 2020 г. суммарный экспорт природного газа снизился на 10 % – до 179,3 млрд кубометров. При этом расклад по странам пока не обновлялся, но нетрудно посчитать, что в Германию поступило немногим более 50 млрд кубометров, в Италию – около 20 млрд, в Австрию – не более 15 млрд, и в Турцию – около 15 млрд.

Напомним, что пропускная способность «Северного потока-2», как и первого, составляет 55 млрд кубометров в год. При этом по контракту о транзите по украинской газотранспортной системе должно поставляться не менее 40 млрд кубометров. Мощность Турецкого потока равна 32 млрд кубометров, трубопровода Ямал – Европа – почти 33 млрд.

В сумме это составляет не больше 160 млрд кубометров, и ещё около 7 млн тонн СПГ – сжиженного газа, эквивалентные 10 млрд кубометров, перевозят танкеры. В том случае, если европейский спрос на газ начнёт восстанавливаться, «Северный поток-2» потребуется просто как воздух.

Американским СПГ дыру не закроешь, а ведь ещё возможны и проблемы со старыми украинскими трубами, как и с тем же газопроводом Ямал – Европа. Да, пока от «Газпрома» могут запросить не так много, не больше 15-20 млрд кубометров в год, но в будущее заглянуть умеют даже в Вашингтоне.

Nord Stream 2. Наш не первый «поток». Нам не первый звонок
Эта знакомая карта газовых потоков в Европу устаревает буквально на глазах. Инфографика: «Аргументы и факты»

Оговорки не по Фрейду


Комментариев по теме пока не так много, но хватает. При этом если официальным представителям российских ведомств на Западе принято пенять за неприкрытую пропаганду, то у нас в ответ регулярно ловят оппонентов на безграмотности, незнании предмета и отсутствии логики.

Особой любовью у журналистов, и не только российских, в этом плане ещё со времён Барака Обамы пользуется Дженифер Псаки. Когда-то она была официальным представителем Госдепартамента США, а у Джозефа Байдена стала пресс-секретарём Белого Дома.

Но в эти дни оговорки, причём явно не патологические, были сделаны отнюдь не ею – «американским Песковым женского рода», а двумя другими говорящими головами.

Для начала официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщая о телефонном разговоре канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом, зачем-то упустил, а скорее – опустил важную деталь. Зайберт решил ограничиться фразой о готовности лидеров

сотрудничать в вопросе преодоления международных вызовов.


Модный ныне из-за пандемии online-формат не позволил услышать вопли возмущения от подключившихся к брифингу журналистов, которые теперь тиражируются по соцсетям и разного рода сетевым каналам. Ведь речь-то у канцлера и президента шла, чуть ли не прежде всего, о «Северном потоке-2».

Вслед за немецким коллегой с газовой темой попытался разобраться уже нынешний представитель американского Госдепартамента Нед Прайс – не правда ли, у него весьма характерная бизнес-фамилия. Так вот, санкции он назвал лишь одним из способов

влияния на ситуацию вокруг строительства газопровода.

Прайс решил также пояснить, что США вправе убеждать союзников и партнёров, что «Северный поток-2» является невыгодным для них проектом. Но он как-то упустил, что именно санкции и могут сделать газопровод, так нужный Европе, невыгодным.

Ну а напоследок случилась ещё одна оговорка – газопровод, по оценкам экспертов Госдепа, озвученным Прайсом, стал бы ударом для Украины. А вы и вправду думали как-то иначе? У «Газпрома» действительно могут появиться резервы для того, чтобы уже не так сильно зависеть от украинского транзита.

Теперь прагматичные немцы вроде бы должны отделить мух от котлет, но ныне – явно не те времена. Сейчас всё решает пресловутый информационный фон. А вокруг второго «Северного потока» он уже не первый год негативный.

При этом в Берлине, кажется, давно поняли, что неуместно вляпались с Навальным, и теперь плохо себе представляют, как, сохраняя лицо, продолжать отбиваться от наскоков на «Северный поток-2». Но из Вашингтона, по всем признакам, немцам решили в этом немного помочь.
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Использованы фотографии:
aif.ru, topnews.online, aftershock.news
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14 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:33
    +3
    отбиваться от наскоков на «Северный поток-2».
    Все в кучу: Навальный, украинский транзит, санкции на "Фортуну", и все "из-за бабок", как говорил Задорнов ! belay
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 05:56
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      и все "из-за бабок", как говорил Задорнов !

      Но не за идею ведь они портки рвут laughing
      Подсадить им надо гейропу на свой газ и повышать на него цены когда им заблогорассудится
      А то и вовсе прекращать поставки, если поведут себя "неправильо"
      Цену договоров с залужниками мы прекрасно знаем
  2. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:34
    +3
    Поток надо достроить и лишить Украину транзита,тем самым приблизить её конец как государства.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 05:52
      +4
      4 года будет действовать новый договор по транзиту с Украиной а дальше видно будет, несомненно Украину надо перевоспитывать экономическими методами, нельзя подпитывать русофобию за наш счёт.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 06:32
        +2
        4 года будет действовать новый договор по транзиту с Украиной а дальше видно будет,
        Может это время их труба без ремонта и вывезет. А так-то я из статьи немного не понял - Реанимация же устаревших украинских труб и хранилищ обойдётся настолько дорого, что тогда действительно американский СПГ может стать конкурентом русского голубого топлива.
        Это что же, и ремонт дырок на нас повесить хотят? Когда-то не дали нам приватизировать ГТС Крайны, а теперь мы должны ремонтировать? Уж нет, сами-сами. А мы и посмотрим после ремонта сколько будет стоить газ через них. И это опять же в пользу СП-2 и возможных последующих.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:39
    +2
    Как сказал один русофоб известный форумчанам борьба против России будет вестись за счёт России и на обломках России. Вся ситуация вокруг Украины и СП-2 чётко укладывается в такую политику. Поэтому нашей стране просто жизненно необходимо возложить все расходы войны против России на наших противников... Ни одного рубля из нашего бюджета не должно быть направлено против нас самих же.
  4. DimonSt
    DimonSt Сегодня, 05:40
    +1
    Комментировать неохота, а то что "Северный поток" до мелкобритании судя по инфографике, лично для меня новость. Далее нет смысла обсуждать от слова "совсем" ИМХО
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 07:13
      +1
      Комментировать неохота, а то что "Северный поток" до мелкобритании судя по инфографике, лично для меня новость
      Целевыми рынками поставок по "Северному потоку" являются Германия, Британия, Нидерланды, Франция, Дания и другие страны.
      Да, уточнил по другим источникам. Действительно до Норфолка. Ну как ещё олигархам там выживать - только платить и каяться
  5. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 05:52
    +1
    газопровод, по оценкам экспертов Госдепа, озвученным Прайсом, стал бы ударом для Украины.

    Постоянно всплывает этот "чемодан без ручки"
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 05:58
      +1
      Надеюсь по примеру с прибалтами его скоро будет сам Зеленский таскать. hi
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 06:00
        +2
        Цитата: Леха с Андроида.
        Надеюсь по примеру с прибалтами его скоро будет сам Зеленский таскать

        А к этому дело и идёт
        Надоели они уже всем хуже горькой редьки
        hi
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:14
      +3
      Цитата: Липчанин
      Постоянно всплывает этот "чемодан без ручки"

      Дело уже не в том, что он всплывает, а в том, что есть в России заинтересованные лица, кому хочется тащить этот чемодан в ущерб достатку собственных граждан.
      С недоговорными властями нужно прекращать все связи до тех пор, пока не одумаются. Почему Россия должна решать свои проблемы (водоснабжение Крыма) в одиночку, а проблемы пустой трубы обязана держать на первом месте под чутким патронажем заокеанского «партнёра»?
      Существование Украины в том виде и в тех границах, которых она существует сегодня, не должно быть для России непосильной ношей и тяжким бременем.
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 06:21
        0
        Цитата: ROSS 42
        Почему Россия должна решать свои проблемы (водоснабжение Крыма) в одиночку,

        Так это часть России
        а проблемы пустой трубы обязана держать на первом месте по чутким патронажем заокеанского «партнёра»?

        Осталось недолго.
        Как только газ пойдёт через СП-2, газопоток через окраину снизится до минимума, чтобы труба окончательно не сдохла и не устроила экологическую катастрофу
        не должно быть для России непосильной ношей и тяжким бременем.

        И не будет
        Никому она здесь со своими радиКАЛами, "секторами и бандерлогами не нужна
  6. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 07:10
    -1
    Европа для Газпрома, несмотря на пакости и выкручивание рук, куда ближе и интереснее чем Дагестан. Дагестан погряз в долгах, и теперь Газпром предлагает отдать сети в другие руки.