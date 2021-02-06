Nord Stream 2. Наш не первый «поток». Нам не первый звонок

Это не бизнес, это просто политика

Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение.

устранят опасения относительно проекта.

Посчитали и смирились?



Эта знакомая карта газовых потоков в Европу устаревает буквально на глазах. Инфографика: «Аргументы и факты»

Оговорки не по Фрейду

сотрудничать в вопросе преодоления международных вызовов.

влияния на ситуацию вокруг строительства газопровода.

Такой оперативности от новой американской администрации мало кто ожидал. Напомним, при прагматике Трампа давление на пророссийский проект не особо камуфлировалось. Речь почти напрямую шла о лоббировании проекта поставок в Европу американского СПГ.Только бизнес, и ничего личного. Но готовность сменить гнев на милость, начав диалог о снятии санкций с «Северного потока-2», в США сразу подкрепили аргументами политическими, точнее – геополитическими. Главное – «защитить интересы Украины». Вообще-то от Байдена именно этого и следовало ожидать.Пока обо всём с подробностями извещает в основном пресса. Немецкий Handelsblatt для приличия ссылается на источники в американской администрации. И тоже использует некий камуфляж.А как иначе воспринимать вот такой пассаж:А что в пакете уже и не важно? Из Вашингтона ставят условия, там ждут предложений, которыеНо никто сейчас не сомневается в том, что запуск амбициозного проекта, который только на Западе считают российским, а в Европе – даже не континентальным, а исключительно международным, хотят увязать с украинским транзитом.В ЕС теперь, похоже, готовы на всё, чтобы так или иначе поддержать официальный Киев, который и после прихода к власти «миротворца» Зеленского не заподозришь в особых симпатиях к Москве. Но до сих пор отстаивали «Северный поток-2» чаще в отрыве от темы транзита.Вашингтон же не скрывает стремления закрепить некую вечную схему, которая чуть ли не заставит российский «Газпром» не снижать объёмов транзитных поставок через Украину.Российская корпорация остаётся локомотивом проекта, решающего проблему газоснабжения старого континента на годы вперёд. Из «Газпрома» регулярно напоминают, что украинского транзита Европе надолго не хватит.Реанимация же устаревших украинских труб и хранилищ обойдётся настолько дорого, что тогда действительно американский СПГ может стать конкурентом русского голубого топлива.Вряд ли в Вашингтоне просто так одновременно заговорили об отмене санкций и «спасении Украины». Там тоже считать умеют. И, скорее всего, грамотно оценили расклад с поставками газа в Европу, не так давно обнародованный российским газовым гигантом.Из Газпрома сообщили, что в 2020 г. суммарный экспорт природного газа снизился на 10 % – до 179,3 млрд кубометров. При этом расклад по странам пока не обновлялся, но нетрудно посчитать, что в Германию поступило немногим более 50 млрд кубометров, в Италию – около 20 млрд, в Австрию – не более 15 млрд, и в Турцию – около 15 млрд.Напомним, что пропускная способность «Северного потока-2», как и первого, составляет 55 млрд кубометров в год. При этом по контракту о транзите по украинской газотранспортной системе должно поставляться не менее 40 млрд кубометров. Мощность Турецкого потока равна 32 млрд кубометров, трубопровода Ямал – Европа – почти 33 млрд.В сумме это составляет не больше 160 млрд кубометров, и ещё около 7 млн тонн СПГ – сжиженного газа, эквивалентные 10 млрд кубометров, перевозят танкеры. В том случае, если европейский спрос на газ начнёт восстанавливаться, «Северный поток-2» потребуется просто как воздух.Американским СПГ дыру не закроешь, а ведь ещё возможны и проблемы со старыми украинскими трубами, как и с тем же газопроводом Ямал – Европа. Да, пока от «Газпрома» могут запросить не так много, не больше 15-20 млрд кубометров в год, но в будущее заглянуть умеют даже в Вашингтоне.Комментариев по теме пока не так много, но хватает. При этом если официальным представителям российских ведомств на Западе принято пенять за неприкрытую пропаганду, то у нас в ответ регулярно ловят оппонентов на безграмотности, незнании предмета и отсутствии логики.Особой любовью у журналистов, и не только российских, в этом плане ещё со времён Барака Обамы пользуется Дженифер Псаки. Когда-то она была официальным представителем Госдепартамента США, а у Джозефа Байдена стала пресс-секретарём Белого Дома.Но в эти дни оговорки, причём явно не патологические, были сделаны отнюдь не ею – «американским Песковым женского рода», а двумя другими говорящими головами.Для начала официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщая о телефонном разговоре канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом, зачем-то упустил, а скорее – опустил важную деталь. Зайберт решил ограничиться фразой о готовности лидеровМодный ныне из-за пандемии online-формат не позволил услышать вопли возмущения от подключившихся к брифингу журналистов, которые теперь тиражируются по соцсетям и разного рода сетевым каналам. Ведь речь-то у канцлера и президента шла, чуть ли не прежде всего, о «Северном потоке-2».Вслед за немецким коллегой с газовой темой попытался разобраться уже нынешний представитель американского Госдепартамента Нед Прайс – не правда ли, у него весьма характерная бизнес-фамилия. Так вот, санкции он назвал лишь одним из способовПрайс решил также пояснить, что США вправе убеждать союзников и партнёров, что «Северный поток-2» является невыгодным для них проектом. Но он как-то упустил, что именно санкции и могут сделать газопровод, так нужный Европе, невыгодным.Ну а напоследок случилась ещё одна оговорка – газопровод, по оценкам экспертов Госдепа, озвученным Прайсом, стал бы ударом для Украины. А вы и вправду думали как-то иначе? У «Газпрома» действительно могут появиться резервы для того, чтобы уже не так сильно зависеть от украинского транзита.Теперь прагматичные немцы вроде бы должны отделить мух от котлет, но ныне – явно не те времена. Сейчас всё решает пресловутый информационный фон. А вокруг второго «Северного потока» он уже не первый год негативный.При этом в Берлине, кажется, давно поняли, что неуместно вляпались с Навальным, и теперь плохо себе представляют, как, сохраняя лицо, продолжать отбиваться от наскоков на «Северный поток-2». Но из Вашингтона, по всем признакам, немцам решили в этом немного помочь.