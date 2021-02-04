Военное обозрение
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Пресса США: За военным переворотом в Мьянме может стоять Китай

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Не исключено, что Мьянма станет местом столкновения интересов Пекина и Вашингтона. Ведь для Соединенных Штатов участие в разрешении ситуации в этой стране может стать неплохим шансом на восстановление авторитета в мире, с чем Китай вряд ли готов согласиться.


Так рассуждает Азим Ибрагим в статье, опубликованной американским журналом Foreign Policy. Он считает, что за военным переворотом в Мьянме может стоять Китай.

Поводом для переворота, осуществленного военными, стала подлинная или мнимая фальсификация ноябрьских выборов в стране. Пресса США подозревает, что Пекин может иметь отношение к перевороту. Ибрагим обращает внимание на то, что в армии заговорили о захвате власти после встречи главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аун Хлайна и министра иностранных дел КНР Ван И. Автор предполагает, что военные решились на переворот, рассчитывая на поддержку своих действий со стороны Пекина.

Они надеются, что даже если изначально Китай не симпатизировал мятежным генералам Мьянмы, то после того, как Вашингтон поддержит свергнутые гражданские власти, Пекину придется выступить на противоположной стороне, то есть оказать помощь военным. А для этого Китай имеет широкие возможности. К примеру, он, обладая правом вето, способен заблокировать решение ООН осудить переворот. Еще он может расширить экономическое сотрудничество с Мьянмой, ослабив действие американских санкций, если США надумают их ввести.

С другой стороны, поддержка Пекином военных была бы нелогичной, ведь ранее он демонстрировал свое позитивное отношение к гражданскому правительству Аун Сан СУ Чжи. А это может означать, что после прихода к власти генералов Мьянма окажется в международной изоляции.

Сложно предугадать, как поведет себя Китай по отношению к ситуации в Мьянме.
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22 комментария
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  1. user1212
    user1212 Сегодня, 11:02
    +4
    Ну в пузыре GameStop уже тоже Россию обвинили, так что ничего нового
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:05
      +4
      Цитата: user1212
      Ну в пузыре GameStop уже тоже Россию обвинили, так что ничего нового

      Удивляюсь, как нас ещё к Бирме не прикрутили... Обычно ж у Америки мы за всё виноваты, а тут Китай откуда-то взялся...

      Хотя, если "Foreign Policy" сказал, что Китай, значит, Китай.
      рассуждает Азим Ибрагим в статье, опубликованной американским журналом Foreign Policy. Он считает, что за военным переворотом в Мьянме может стоять Китай.
      "Может стоять" - значит, "стоит". Америке никакие доказательства, традиционно, больше не нужны. Аргументы типа "а может и НЕ стоять" Америкой не принимаются. Ясно ведь сказано - "МОЖЕТ".
      1. Мини Мокик
        Мини Мокик Сегодня, 11:23
        +4
        Думаю что уже прикрутили.

        --- За десять дней до переворота Мьянму посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он встречался с Мин Аун Хлайном, который теперь, после переворота, возглавил страну. Минобороны России сообщило, что поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», комплексы с беспилотниками «Орлан» и радиолокационные станции.
        1. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 11:37
          +1
          Цитата: Мини Мокик
          Думаю что уже прикрутили.

          --- За десять дней до переворота Мьянму посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он встречался с Мин Аун Хлайном, который теперь, после переворота, возглавил страну

          А меня изминусили за подобную шутку... laughing нам даже и хорошо, что Китай в "бенефициары" попал...
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 14:37
            +1
            Штаты и индусы в пролете по-ходу.
            Военные больше 8 млн фальшивых бюллетеней нашли.
            В стране с примерно 36 млн. избирателей.
            Чисто штатовская демократия.
            Странно, что военным это не понравилось. bully
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 11:49
          +1
          Цитата: Мини Мокик
          --- За десять дней до переворота Мьянму посетил министр обороны России Сергей Шойгу.

          Ну вот и неоспоримое американское "доказательство".... goodМин Аун Хлайн - агент Кремля - это теперь установленный американцами факт. А переворот "зелёные человечки" организовали...

          Как англосаксы любят "доказательства"!
          Был как-то в виде экскурсанта на собрании нашей, местной "Армии спасения". Собрались все наличные члены "войска" - человек 30. Преимущественно тётки от 55-и до 75-и. Два с половиной часа занимались тем, что по очереди выходили на трибуну и предъявляли аудитории "доказательства существования Бога". Трудности перевода? В православии это называется "Божье провидение" и доказательством не является, потому что доказывать тут нечего. Потом начали петь свои гимны под весёленький соул на синтезаторе с прихлопами. Тут я не выдержал - сбежал и весь оставшийся день ставил мозг на место коньяком...

          Вот что у них, у американцев, в головах делается? Такая каша, что не промешаешь...
          1. Мини Мокик
            Мини Мокик Сегодня, 11:53
            +1
            Навеяло про Бога -

            Идет урок "Коммунизма".

            Учительница говорит детям: — Дети, советские ученые доказали, Бога нет.

            Сделайте фигу и покажите в небо.

            Все подняли,только один Абрамчик нет.

            Учительница спрашивает: — Абрамчик, а почему ты не показал?

            Абрамчик: — Если Бога нет, то зачем показывать. А если есть — то зачем портить отношения...
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:44
        +3
        Удивляюсь, как нас ещё к Бирме не прикрутили... Обычно ж у Америки мы за всё виноваты, а тут Китай откуда-то взялся..

        Согласен - это как-то унизительно, толкаться локтями с Китаем за право устраивать перевороты.. Тем более - мы все знаем, что правильные, истинно демократические пронунсиаменто во всём мире может производить только сияющий град на холме и цитадель демократии..
    2. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 11:10
      -3
      И правильно делает, коммунисты все равно придут к власти во всех странах мира. Ли бо режимы будут социалистическими как в Швеции/Норвегии. Путь недоразвитым капиталистическим странам 3 мира только в социализм. В том числе России.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:48
        0
        Да нет в Скандинавии никакого социализма!! Ибо он - как не крути, а подразумевает общественную собственность на средства производства. Чего там и в помине нет.. Просто буржуи активно делятся с плебеями.. По понятной причине - страны северные, рабочих рук мало, поневоле приходилось отстёгивать. Но сейчас - это уже постепенно уходит в прошлое.. Зачем много платить - когда производства выводятся в тёплые страны а к себе - массово завозятся папуасы?
  2. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 11:03
    +2
    Не исключено, что Мьянма станет местом столкновения интересов Пекина и Вашингтона

    99, 99% сенаторов США не смогут назвать местонахождения Мьянмы, а половина из них вообще подумает что речь идет о каком то новом названии Колы или гамбургера
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 11:16
      +1
      Цитата: Ка-52
      99, 99% сенаторов США не смогут назвать местонахождения Мьянмы
      А при слове Пномпень половина хватается за пистолет, половина за сердце, а третья половина за кошелёк! laughing
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: Ка-52
      Не исключено, что Мьянма станет местом столкновения интересов Пекина и Вашингтона

      99, 99% сенаторов США не смогут назвать местонахождения Мьянмы, а половина из них вообще подумает что речь идет о каком то новом названии Колы или гамбургера

      Назвать не могут, но тем не менее эти 99,99% сильно огорчаются т.к. считают, что монополия на перевороты принадлежит исключительно США yes
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:04
    +2
    так к бабке не ходи... если не Россия, то кто??? belay Китай!!!! laughing
  4. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 11:05
    -1
    О чем статья то? Альтернатива публикации - кофе можно развести: может/не может, будет/не будет. Ну оочень познавательно! wassat
  5. chenia
    chenia Сегодня, 11:25
    +1
    Бирма лакомый кусочек для Китая. Выход в Индийский океан (Бенгальский залив в обход всех проливов. Правда на границе горы высоковаты (но для китайцев срыть одну другую гору, дело времени laughing )
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:28
    +1
    Опять highley likely ? Значит Китай .Это выражение сразу обвинение и доказательство.Надо ждать санкций,виновные назначены
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: APASUS
      Опять highley likely ?

      А разве у них бывает по другому? laughing
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:41
    +1
    Ну если подсчитать сколько переворотов и цветных революций сделано руками Сша за последние хотя бы 20 лет, то начинаешь понимать от кого в первую очередь необходимо избавляться.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:52
    0
    Похоже с активной практикой амерами цветрева, политики всех стран скоро будут как черт от ладана от всяческих выборов шарахатся-в целях предотвращения цветрева. Нет выборов-нет почвы для сбора борцунов в товарных количествах.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:23
    0
    .
    Сложно предугадать, как поведет себя Китай по отношению к ситуации в Мьянме.
    fool Однозначно поддержит власть и предложит кредиты, за прокладку инфраструктуры в своих интересах.
    Ведь для Соединенных Штатов участие в разрешении ситуации в этой стране может стать неплохим шансом на восстановление авторитета в мире,
    Скорее получение Вьетнама-2 или Кореи-2 на выбор... feel
  10. Полимер
    Полимер Сегодня, 15:08
    0
    Он считает, что за военным переворотом в Мьянме может стоять Китай.

    Может стоять, а может и не стоять. Может Китай, а может и не Китай... очень содержательные рассуждения, не правда ли?
    А вообще, обвинение властей в фальсификации выборов - чисто Госдеповский приемчик, что тоже как бы намекает.