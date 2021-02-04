Пресса США: За военным переворотом в Мьянме может стоять Китай

Не исключено, что Мьянма станет местом столкновения интересов Пекина и Вашингтона. Ведь для Соединенных Штатов участие в разрешении ситуации в этой стране может стать неплохим шансом на восстановление авторитета в мире, с чем Китай вряд ли готов согласиться.Так рассуждает Азим Ибрагим в статье, опубликованной американским журналом Foreign Policy. Он считает, что за военным переворотом в Мьянме может стоять Китай.Поводом для переворота, осуществленного военными, стала подлинная или мнимая фальсификация ноябрьских выборов в стране. Пресса США подозревает, что Пекин может иметь отношение к перевороту. Ибрагим обращает внимание на то, что в армии заговорили о захвате власти после встречи главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аун Хлайна и министра иностранных дел КНР Ван И. Автор предполагает, что военные решились на переворот, рассчитывая на поддержку своих действий со стороны Пекина.Они надеются, что даже если изначально Китай не симпатизировал мятежным генералам Мьянмы, то после того, как Вашингтон поддержит свергнутые гражданские власти, Пекину придется выступить на противоположной стороне, то есть оказать помощь военным. А для этого Китай имеет широкие возможности. К примеру, он, обладая правом вето, способен заблокировать решение ООН осудить переворот. Еще он может расширить экономическое сотрудничество с Мьянмой, ослабив действие американских санкций, если США надумают их ввести.С другой стороны, поддержка Пекином военных была бы нелогичной, ведь ранее он демонстрировал свое позитивное отношение к гражданскому правительству Аун Сан СУ Чжи. А это может означать, что после прихода к власти генералов Мьянма окажется в международной изоляции.Сложно предугадать, как поведет себя Китай по отношению к ситуации в Мьянме.