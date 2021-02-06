Гроза над океаном. Как был потоплен линкор «Ямато»

Идеальный шторм



Эсминцы из состава «Оперативного Соединения». Фрагмент списка.

Противник не собирался сдаваться



Повреждения «Франклина» оказались так велики, что он уже никогда не вернулся в строй

«Их двое – нас восемь. Расклад перед боем

Не наш, но мы будем играть!»

Абсурд

Гениальный флотоводец

приземляться на воду

Воздушная армия над морем

«маленьких и дешевых самолетов, потопивших такой огромный и неповоротливый линкор».

Вопросы ПВО



127 мм универсальное орудие «Тип 89», принадлежащее крейсеру «Майя»

Бесполезные автоматы