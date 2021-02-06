Гроза над океаном. Как был потоплен линкор «Ямато»

Идеальный шторм
Весной 1945 года в северо-западной части Филиппинского моря наблюдался редкий феномен. Грозовой фронт шириной 50 миль, сотрясавший воздух и море гулом авиационных моторов.
О приближении этой грозы не сообщалось в метеосводках. Феномен имел техногенное происхождение и назывался «Оперативное Соединение 58». В оригинале – Task Force (TF) 58 или «Тэффи 58».
Соединение имело переменный индекс. В составе 3-го флота оно обозначалось ОС 38 и находилось под командованием адмирала Хэлси. В составе 5-го флота применялось обозначение ОС 58, командующим становился адмирал Митшер.
Принцип неопределенности «Соединения 58» состоял в том, что оно, несомненно, было реальным. Но никаких вещественных доказательств этому не было.
Ни регулярного корабельного состава, ни постоянного командования, ни зоны ответственности, ни стабильного обозначения. Лишь треск помех в радиоэфире и всполохи где-то на горизонте.
ОС 58 было локальным уплотнением боевой материи. Выбранный квадрат, куда устремились лучшие из боеспособных кораблей, следуя указанию стрелок на тактических картах адмиралов.
В ночь с 6-го на 7-е апреля шторм в Филиппинском море усилился до высшей категории. В одном месте единовременно сошлись 11 авианосных группировок, под прикрытием 8 линкоров и линейных крейсеров наиболее совершенных проектов – «Айов», «Алясок», «Саут Дакот», многочисленных КРЛ типа «Кливленд», тяжелых крейсеров новых и старых типов и нескольких десятков эсминцев.
Эсминцы из состава «Оперативного Соединения». Фрагмент списка.
Эсминцы презрительно называли «жестянками», они считались расходным материалом. Их ставили в пикеты на самые опасные направления с таким расчетом, что одиночные корабли непременно привлекут внимание камикадзе. «Ложная цель» должна была предупредить своей гибелью о приближении врага. А приказ о зачислении в «радиолокационный дозор» был сродни смертному приговору.
Хромоногих в составе ОС 58 тоже не держали. Все поврежденные корабли направлялись на передовую ремонтную базу на атолле Улити. А самые тяжелые – в глубокий тыл, в Перл-Харбор и на западное побережье США. Взамен выбывших единиц адмирал Митшер заказывал новые – в удвоенном числе. Из-за такой политики соединение непрерывно росло, достигнув совсем неприличных размеров.
Противник не собирался сдаваться
К 45-му году у Японии практически не осталось своего флота. Но нашелся «ассиметричный ответ», который произвел впечатление на противника. Прообраз современных противокорабельных ракет: начиненный взрывчаткой самолет с самой надежной и безотказной системой наведения – живым человеком.
Поначалу, японская тактика выглядела убедительной. К концу марта были сожжены авианосцы «Франклин», «Уосп» и «Энтерпрайз». В ходе ночного воздушного рейда на атолл Улити был выведен из строя еще один авианосный корабль класса «Эссекс». Счет сгоревших эсминцев пошел на десятки.
С таким умением и отвагой камикадзе могли бы сжечь до основания любой в мире флот. Но тут, вопреки ожиданиям, силы противника нисколько не уменьшались. И у японцев стали заканчиваться самолеты.
Сгоревшие «Франклин», «Уосп» и «Энтерпрайз» под конвоем крейсеров и эсминцев покинули зону боевых действий. А их место заняли «Хорнет», «Беннингтон», «Белла Вуд», «Сан Хасинто», «Эссекс», «Банкер Хилл», «Хэнкок», «Лэнгли», «Интрепид» «Йорктаун» и «Батаан».
«Их двое – нас восемь. Расклад перед боем
Не наш, но мы будем играть!»
Не наш, но мы будем играть!»
На помощь американскому соединению была срочно брошена АУГ во главе с авианосцем «Рэндолф». Данный корабль возвращался в зону боевых действий после восстановительного ремонта, вызванного встречей с камикадзе.
В таком состоянии утром 7-го апреля «Оперативное Соединение 58» встретило весть об обнаружении отряда японских кораблей, которые (вопреки здравому смыслу) продвигались в направлении Окинавы.
386 самолетов пошли на взлет…
Абсурд
В потоплении «Ямато» участвовало больше самолетов, чем при атаке Перл-Харбора.
Можно привести другой пример: в распоряжении адмирала Митшера имелось больше авиатехники, чем в составе группы армий «Центр» в июне 41-го года.
Каким образом удалось собрать в одном квадрате 10+ авианесущих кораблей и поддерживать их количество на том же уровне, компенсируя ежедневные потери?
Как минимум семеро из участников соединения являлись перворанговыми единицами, способными нести по 90 самолетов.
Семь тяжелых авианосцев с трудом наберется за всю историю японского флота. А одновременно в боевом составе у японцев находились максимум четыре подобных корабля.
Флоты большинства стран не могли рассчитывать даже не пару АВ. Энтузиасты-моделисты до сих пор обсуждают облик и возможное применение недостроенного итальянского авианосца «Аквила» или немецкого «Граф Цепеллин». Но когда речь заходит о потоплении «Ямато», то самолеты, взлетевшие с одиннадцати авианосцев, воспринимаются, как самое обыденное явление.
Состав ОС 58 был неадекватен. Он выглядел карикатурой на фоне остатков императорского флота, чудом доживших до 1945 года. И каждый элемент Соединения вызвал недоуменный вопрос – зачем?
Десяток крейсеров – на правом траверзе. Еще пара десятков – тыловой резерв, на случай восполнения потерь, обеспечения ротации корабельного состава и отдыха экипажей. Стоит заметить, противник у американцев прошел войну, имея в наличии всего 10 крейсеров водоизмещением 10+ тыс. тонн.
Кто-то может упрекнуть автора в восхвалении ОС 58. Но это неправда.
Все сравнения были приведены с единственной целью. Показать, насколько необычной была ситуация утром 7 апреля 1945 года.
Из уважения к японским морякам, выбравшим смерть вместе со своим кораблем, мы не станем употреблять слово «избиение». Это был настоящий жестокий бой. Последний бой «Ямато», имевший очевидный результат.
Анализировать там особо нечего. Как побеждать при 10-кратном превосходстве – все знают и без американцев.
Гениальный флотоводец
Любая ошибка, способная, с точки зрения ВМС других стран, привести к срыву операции, для адмирала Митшера не значила ничего.
Командование понимало, что часть авиагрупп потеряется и не сможет выйти на цель. В реальности так и случилось – почти 50 самолетов прошли мимо «Ямато». Американцы предусмотрели такой вариант и решили проблему самым простым и доступным способом. Выделив для нанесения удара почти четыре сотни самолетов. Тем самым, была достигнута полная уверенность, что необходимое число эскадрилий сможет собраться над целью.
Все получилось так гладко, потому что «Ямато» топили не на последние гроши.
Силы ОС 58 были неоднократно продублированы. Это позволяло командованию решать все задачи сразу, без расстановки приоритетов. Сил хватало на все. Риск угодить в ситуацию между Сциллой и Харибдой отсутствовал.
Пока одна группировка топила «Ямато», еще более многочисленная воздушная армия ожидала своего часа на палубах кораблей. Сотни самолетов были оставлены на случай появления угрозы с любого другого направления.
А противник не заставил себя ждать: в то утро камикадзе нанесли очередной удар по кораблям ОС 58. Серьезнее всех пострадал авианосец «Хэнкок» – смертник протаранил стоявшую на палубе авиатехнику, что вызвало взрыв и гибель 62 членов экипажа. Из-за пожара на полетной палубе самолеты с «Хэнкока», поднятые на борьбу с «Ямато», были вынуждены по возвращении
Плюс-минус один авианосец – для ОС 58 не значило ничего. Все риски были застрахованы.
На случай гипотетического прорыва японских надводных кораблей в район нахождения авианосцев были выделены значительные линейные силы – больше, чем когда-либо за всю историю. Против подлодок – бесконечные рубежи ПЛО. Для контроля периметра – эсминцы радиолокационного дозора. Поднятые в воздух самолеты-ретрансляторы обеспечивали устойчивую связь с эскадрильями, отправленными за 400 км топить японский линкор.
Все это позволило командованию ОС 58 не отвлекаться по мелочам и сосредоточиться на выполнении главной задачи – привезти мертвую голову «Ямато».
Воздушная армия над морем
Разумеется, многие верят, что «самолетики» появились над морем из ниоткуда. Но парадокс был не только в числе эскадрилий и плавучих аэродромов.
Авиационные вопросы не совсем соответствуют флотской тематике. И все же следует сделать пару заметок насчет
«маленьких и дешевых самолетов, потопивших такой огромный и неповоротливый линкор».
Потопившие «Ямато» самолеты заметно отличались от немецких «Штук», бомбивших Кронштадт. Также как они отличались от японских «Кейтов» и «Зеро», атаковавших Перл-Харбор.
В тот раз цель находилась в Восточно-Китайском море, на удалении свыше 400 км от района боевого маневрирования ОС 58. Точечная, подвижная цель, с ничтожными размерами на фоне окружающих морей. При наличии облачности с высотой нижнего края 500 м, самолеты могли весь день проноситься над морем, так и не обнаружив ничего.
В ходе атаки применялись средства, описание которых звучит необычно в контексте событий Второй мировой войны.
Ударные группы вели командные самолеты, оснащенные радарами обзора поверхности. К концу войны на вооружении морской авиации появились станции AN/APS-4. Подвесной контейнер с РЛС (на месте стандартного бомбодержателя) и оборудование для рабочего места оператора. Упрощенная версия AN/APS-5 устанавливалась на одноместные истребители.
Наличие подвесных РЛС объясняет рассказы о том, как подходившие на большой высоте самолеты «ныряли» в облака и чудесным образом находили «Ямато» прямо перед собой.
Пикирующих бомбардировщиков «Хэллдайвер» в составе группировки оказалось немного – всего 75 штук. Для нанесения ракетно-бомбовых ударов использовались другие самолеты: 180 истребителей «Корсар» и «Хэллкет». С полезной нагрузкой – как у двух штурмовиков Ил-2.
Особая роль в потоплении «Ямато» отводилась торпедоносцам «Авенджер» (131 единица). Тоже не бипланы из фанеры. По значению нормальной взлетной массы «Авенджер» был в 1,7 раза тяжелее своего ближайшего конкурента – японского B5N2 «Кейт».
Может показаться странным, но даже при наличии столь «продвинутого» целеуказания, радиокомпасов, подвесных баков и многоканальных радиостанций с голосовым управлением – почти 50 самолетов покружили на морем и возвратились ни с чем.
Выполнить задачу в обозначенных условиях могла только авиатехника уровня 45-го года. И только при участии сотен самолетов.
Что касается «Ямато», то вдобавок ко всем невероятным событиям того дня, японцам довелось сражаться с авиацией новой эпохи.
Вопросы ПВО
Универсальное корабельное орудие калибра 127 мм имело расход 1 127 снарядов на 1 сбитый самолет. Это официальные данные ВМС США за 1944 год. Когда большинство кораблей были обеспечены директорами Mk.37 для управления зенитным огнем. Весьма совершенная прицельная система, в которой данные с радиолокационных станций обрабатывал аналоговый компьютер Ford Mk.1A, весивший более тонны.
Огонь 20 мм орудий «Эрликон», по-видимому, был совершенно неэффективен. 9 348 выстрелов на один сбитый самолет означает, что попадание было случайным, а огонь МЗА имел, скорее, психологический эффект.
В обоих случаях, весьма очевидные цифры. Показывающие, насколько большим достижением был каждый «фраг» зенитчиков.
Соединение «Ямато» включало, помимо флагмана, легкий крейсер типа «Агано» и восемь эсминцев. Основу ПВО кораблей составляли 127-мм универсальные орудия и многочисленные зенитные автоматы калибра 25 мм.
Японское 127-мм орудие использовало унитарные выстрелы, в отличие от американского орудия 5''/38, где применялись раздельно-гильзовые боеприпасы. Несмотря на это, обе системы демонстрировали одинаковую скорострельность. Американская пушка отличалась от японской лучшей баллистикой и более эффективными приводами наведения (конкретные цифры зависят от типа установки, одно-двухорудийная, той или иной модификации).
По-настоящему значимыми были отличия в средствах управления огнем. Но при указанных масштабах катастрофы, отсуствием у японцев суперкомпьютера Форд Mk.1A можно пренебречь. Американцам приходилось тратить 1 127 снарядов на сбитый самолет, японцам – не меньше, а скорее, намного больше. Любые подобные цифры ясно свидетельствуют о неготовности корабельной ПВО 40-х годов противостоять массированным налетам авиации.
Можно было бы скрупулезно подсчитать число 5'' орудий на японских кораблях и прикинуть, сколько усилий и времени было затрачено на уничтожение каждого из 12 сбитых в том бою самолетов. Но мы оставим это занятие тем, кто не способен принять очевидного.
Если абстрагироваться от последнего похода «Ямато», то на момент вступления в строй (1941 г.) линкоры этого типа обладали приличной системой ПВО, на уровне остальных представителей своего класса. 12 пятидюймовых орудий и три десятка стволов мелкокалиберной зенитной артиллерии (МЗА).
Говорить о превосходстве или критическом отставании ПВО японских кораблей не приходится. Все линкоры того периода (в равной степени) имели свои достоинства и нелепые недостатки. К примеру, немецкий «Бисмарк» получил великолепные стабилизированные платформы, для которых не было создано автоматических зениток.
За последующие годы система ПВО «Ямато» претерпела 4 последовательных модернизации, в ходе которых шесть бортовых башен противоминного калибра (155 мм) были заменены на шесть спаренных установок универсального калибра. Число пятидюймовых орудий увеличилось до 24 единиц, что сделало «Ямато» одним из лидеров по этому признаку среди других кораблей.
По первоначальному проекту состав МЗА включал восемь установок со строенными 25 мм автоматами «Тип 96». Японские зенитные автоматы нещадно критикуют за странный набор боевых качеств, при котором они взяли худшее от «Эрликона» (слабый боеприпас, малая дальность стрельбы) и «Бофорса» (значительный вес установки и низкая скорострельность).
Бесполезные автоматы
20 мм «Эрликон» был конечно, пустой тратой места на кораблях союзников: его прицельная дальность стрельбы (1000 ярдов) была меньше, чем дальность сброса авиационных торпед. В этом смысле, японский автомат «Тип 96» выглядел более презентабельно: прицельная дальность 3000 метров и вдвое более тяжелый снаряд.
В теории это позволяло уничтожать самолеты до их выхода на дистанцию применения оружия. Сами установки имели хорошую диаграмму углов обстрела и прикрывались кожухами для защиты расчетов от водяных брызг.
Все портили слабые приводы наведения и боепитание из магазинов, вмещавщих всего по 15 снарядов. Скорострельность японских «Тип 96» была в несколько раз ниже «Эрликонов», что явно не способствовало повышению их эффективности.
Количество автоматов на «Ямато» постоянно увеличивалось, достигнув к концу войны 152 стволов. Эта цифра не говорит ни о чем. С учетом всех недостатков орудий «Тип 96» и известных «успехов» систем похожего назначения (автоматов «Эрликон»), огонь МЗА угрожал только воздушным шарам.
Можно оспорить данное утверждение, но статистические данные о расходе 9 тыс. снарядов на один сбитый самолет приводят именно к таким выводам.
О результатах применения зенитных боеприпасов калибра 460 мм или зенитных пулеметов лучше просто промолчать.
По очевидным причинам японцы не могли договориться с «Крайслером» о массовых поставках 40-мм автоматов «Бофорс». Своих автоматов похожего назначения в Японии создано не было. Военно-техническое сотрудничество с немцами также не дало ничего. Моряки кригсмарине всю войну были вынуждены отбиваться от самолетов из полуавтоматических зениток 3.7 cm SK C/30.
В теории появление «Бофорсов» с приборами управления огнем Mk.14 не могло кардинально усилить ПВО. Американцы зафиксировали расход 2 364 снаряда на один сбитый самолет. Десять минут непрерывной пальбы из спаренных 40-мм орудий! Даже если 10 установок смогут вести огонь на один борт, то вопрос – станут ли ждать самолеты?
Массированный удар повышал эффективность нападающих за счет дезорганизации обороны. Каким бы плотным не был заградительный огонь, рано или поздно на палубу упадет первая бомба. Если противник продолжит вводить в бой свежие эскадрильи, то работа ПВО будет становиться все менее эффективной, а атаки – более результативными. Пока не наступит финал.
На этом месте должен следовать глобальный вывод о превосходстве авиации над неповоротливыми кораблями. Но история «Ямато» говорит совсем о другом.
Случайный вопрос императора об участии флота в обороне Окинавы был расценен, как обвинение в трусости. Иначе поступить было нельзя. Моряки вывели в море свои последние корабли.
Эскадра, имевшая больше авианосцев, чем все флоты мира вместе взятые, с легкостью пополнила свой боевой счет.
Когда же рядом не оказывалось ОС 58, то тогда морские сражения развивались совсем по другим правилам.