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На Чукотке началось формирование новой дивизии береговой обороны

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На Чукотке началось формирование новой дивизии береговой обороны

На Чукотке появится новая дивизия береговой обороны, российское военное ведомство уже начало формирование новой части. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.


По данным издания, в конце прошлого года закончилось формирование первого полка новой дивизии, он уже заступил на боевой дежурство. Место его дислокации пока не раскрывается. Также неизвестны сроки формирования всей дивизии и заступление ее на боевое дежурство.

Основная задача нового соединения - патрулирование и контроль побережья вдоль Северного морского пути, обеспечение безопасного судоходства в данном регионе. Зона ответственности дивизии будет простираться вдоль Севморпути вплоть до острова Врангеля.

Новое соединение получит все необходимое для отражения десанта вооружение. Для действий в условиях, где 9 месяцев в году лежит снег, дивизия будет оснащена необходимой для этого специальной техникой - снегоходами, модульными системами жизнеобеспечения, полевыми столовыми на базе вездеходов и т.д.

Как пояснили в Минобороны, складывающаяся ситуация требовала усиления военной группировки на Чукотском полуострове, особенно в части отсутствия там необходимого количества сухопутных частей. Впервые о планах размещения на Чукотке нового соединения береговой охраны заявил министр обороны Сергей Шойгу еще в 2016 году.

Со своей стороны отметим, что в последнее время российские военные активно укрепляют не только западные рубежи, но и вплотную занялись восточными границами. Активное размещение авиации, противокорабельных средств, ПВО и сухопутных частей, создание военной и гражданской инфраструктуры ведется на Курильских островах, Сахалине и Камчатке.
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39 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:17
    -6
    Всякий раз читая о создании или формировании новых подразделений в МО, ловишь сея на мысли: "Дайте хоть одним глазом посмотреть чем руководстовалось МО, это ведь далеко не распил бюджета.."
    1. Башкирхан
      Башкирхан Сегодня, 12:02
      -2
      Это не распил бюджета. После предложения
      Для действий в условиях, где 9 месяцев в году лежит снег
      , начинаешь понимать, что место райское, его однозначно нужно защищать от проклятых янки, а то займут место.
    2. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 12:24
      +1
      Езжайте дорогой и смотрите хоть в три глаза.
      1. Tochilka
        Tochilka Сегодня, 17:49
        0
        ответ навеял слова из песни "Пикника" - у шамана три руки и крыло из-за плеча ))
  2. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 11:17
    -10
    С одной стороны - усиление всегда хорошо.. с другой, именно там-что дивизия защищать будет? Высадка бывает с какой-то целью, что на Чукотке захватывать, что целая дивизия для охраны нужна? Если только для нападения на Аляску) а по расходам так далеко-наверное как армия в Саратове выйдет..
    1. El Dorado
      El Dorado Сегодня, 11:20
      +7
      Охрана Севморпути, нашего арктического шельфа.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 11:21
        -6
        так на СМП я думал если и нападут-то флотом, причем скорее АПЛ-чем берег поможет то? логичнее флот усилить для этого..
      2. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 11:29
        +7
        Цитата: El Dorado
        Охрана Севморпути

        Как дивизия будет охранять морской путь?
        1. El Dorado
          El Dorado Сегодня, 12:04
          +1
          Порты охранять. Анадырь, Певек, Эгвекинот.
          1. Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска Сегодня, 12:33
            +1
            Цитата: El Dorado
            Порты охранять. Анадырь, Певек, Эгвекинот.

            Серьезно?:))))) Во-первых, та же Анадырь - город, численностью с дивизию. Во-вторых, ее порт ну вот никакого отношения к СМП не имеет.
        2. Ros 56
          Ros 56 Сегодня, 12:22
          0
          С усердием и надежно.
      3. Александр1971
        Александр1971 Сегодня, 15:17
        +1
        Цитата: El Dorado
        Охрана Севморпути, нашего арктического шельфа.


        Добавлю, что скорее всего на Чукотке будут возрождены базы дальней бомбардировочной авиации. А также не за горами возобновление производства ракет средней и повышенной дальности. Таким ракетам самое место на Чукотке - пробьют половину Канады, а также долетят до Эверетта и Сиэттла, не говоря уже о базах США на нашей бывшей Аляске.
    2. URAL72
      URAL72 Сегодня, 11:33
      0
      Для таких просторов, дивизия это вообще ничего. Тер воды,- 12 миль, для их охраны и нужна береговая оборона. Задач много, - контрабанда, браконьеры, и т.д. Конечно для этого существуют другие структуры, но им тоже помощь не помешает. Берингов пролив можно и артой перекрыть,- дёшево и сердито. Для ПЛ можно, и нужно ставить береговые ГАС, их тоже надо охранять.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:58
      0
      Тоже как с большим трудом представляю себе американский десант на Чукотке.. Во первых - на фейхоа? Во вторых - как десант снабжать-то? Ну на побережье ещё ладно, хотя тоже сомнительно, а дальше? Перемрут же на фиг ближайшую зиму..
      1. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 12:21
        0
        А чего вы за их десант переживаете, это пусть у полосатых голова болит.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 12:25
          +2
          Пока - она болит у нас, обороняющихся от подобного абстрактного десанта..
          1. Ros 56
            Ros 56 Сегодня, 12:28
            0
            Не паникуйте, у нас ничего не болит, а идет планомерная работа по предотвращению непредвиденных обстоятельств, типа как в 41-м году.
    4. kit88
      kit88 Сегодня, 12:35
      0
      Не совсем понятно, что это за целая дивизия такая - "дивизия береговой обороны", на вооружении которой стоят "снегоходы, модульные системы жизнеобеспечения, полевые столовые.." А где танки, артиллерия, ПВО ... и кому она вообще подчиняется?
      Не понятно.
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 11:18
    -2
    Что-то мне подсказывает что надо этой бригаде по максимуму под землю зарываться, с учётом местности, климата и удалённости от Большой земли, но близости к вероятному противнику.
  4. x.andvlad
    x.andvlad Сегодня, 11:19
    -1
    Дело, конечно, нужное. Для обеспечения охраны Севморпути средств жалеть нельзя. Трудность, видимо в том, что плотность населения здесь минимальная. Для службы в таком соединении хорошо подошли бы местные жители. И стрелки из них хорошие.
    1. Deck
      Deck Сегодня, 11:23
      -2
      А для службы в таком соединении хорошо подошли бы местные жители. И стрелки из них хорошие.


      Вопрос, нафига эта служба это нужна местным жителям.
    2. ВПП
      ВПП Сегодня, 11:33
      -1
      Аборигены СВ не призывные. Дивизия - это громко. Размазанная дивизия - это смешно.
      Должность комдива - лампасная.
      Если в Копях не будут хранить «подарки» для партнеров и базировать средства доставки, то эпопея с некой мсд особого штата - это гемморой в кубе.
  5. Дмитрий Зверев
    Дмитрий Зверев Сегодня, 11:24
    +3
    Я бы порекомендовал на этом предполагаемом ТВД дивизию разведывательных и ударных дронов и хороший аэродром. К этому всему батальон аэродромной охраны. Людей надо поберечь, 21 век на дворе.
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 12:19
      0
      С этим к Шойгу, а не к нам. hi
  6. malo
    malo Сегодня, 11:31
    +4
    Чукотка, как и Камчатка - это по сути "остров", форпост, который при желании можно блокировать. Поэтому защита самих себя там действительно необходима.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:15
    0
    На Чукотке началось формирование новой дивизии береговой обороны

    Вот уж суровый КРАЙ!
    Люди и там живут, но очень своеобразно.
  8. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:18
    -2
    То-то полосатые начнут в ладоши хлопать.
  9. seregin-s1
    seregin-s1 Сегодня, 12:28
    +1
    Я ничего не слышал про увеличение численности армии. Откуда "оторвут" личный состав?
  10. askort154
    askort154 Сегодня, 12:47
    +1
    Какие , мягко сказать, странные рассуждения по поводу размещения дивизии на Чукотке. Даже, некоторые, назвали "распилом бюджета".
    А если "включить голову" , то картинка рисуется легко, в двух словах.. Здесь самое близкое расстояние между Россией и США (Аляска)- Беренгов пролив = 84 км ! Через него будет проходить СМП - стратегический для России торговый путь. Аэродром в Анадыре является, аэродромом "подскока" для нашей стратегической авиации, и не только для неё. Беренгов пролив - проход для МВФ из Мурманска в АТР, и наоборот, и т.д. Если в это "берингово горлышко", американцы вставят свою "пробку", то Россия потеряет всё вышеперечисленное. При СССР, эта тема была не столь важна. Было понятно, что США на Москву, через Чукотку не полезут. Сейчас, с вводом СМП и обострении ситуации в АТР, Чукотка выходит на передовую линию. Поэтому, её надо ускоренно и мощно защитить.
    1. moreman78
      moreman78 Сегодня, 12:55
      -3
      Цитата: askort154

      Здесь самое близкое расстояние между Россией и США (Аляска)- Беренгов пролив = 84 км ! Через него будет проходить СМП - стратегический для России торговый путь. Аэродром в Анадыре является,
      аэродромом "подскока" для нашей стратегической авиации, и не только для неё. Беренгов пролив - проход для МВФ из Мурманска в АТР, и наоборот, и т.д. Если в это "берингово горлышко", американцы вставят свою "пробку", то Россия потеряет всё вышеперечисленное. При СССР,
      эта тема была не столь важна. Было понятно, что США на Москву, через Чукотку не полезет. Сейчас, с вводом СМП и обострении ситуации в АТР,
      Чукотка выходит на передовую линию. Поэтому, её надо ускоренно и мощно защитить.


      Так американцы вставят свою "пробку" в это "берингово горлышко" без проблем и ПРИ НАЛИЧИИ НА ЧУКОТКЕ ЦЕЛОЙ ДИВИЗИИ! Потому что "пробка" эта будет из ВМС США (подводные и надводные силы) - и наша дивизия НИ КАК ЭТОИУ НЕ СМОЖЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ! Для противостояния этому - нужен сильный ФЛОТ (надводные силы, подводные лодки и авиация).
    2. sledak
      sledak Сегодня, 13:16
      0
      Спасибо! Вы тут некоторым ответили на их вопрос нафехоа.
      Чукотка для развертывания плацдарма америкасам наверняка приглянулась: место безлюдное жертв, если что - минимум. И пока местные профи поедут спрашивать у их десанта нафейхоа вы здесь, те уже успеют более серьёзные вещи подтянуть и сказать, что безлюдная чукотка была безхозна на самом деле часть аляски. Будут местным раздавать печенки на камеру и ждать, когда от нас прилетит, чтобы в геноциде собственного народа на весь мир обвинить, а их флот тем временем накроет железным куполом друзей место высадки и развертования плоцдарма. Вот к этому времени местные нафейхоашники как раз до них и доедут. Вот чтобы этого не случилось средства там и нужны. Это понятно даже мне, не разбирающемуся ни в чём.
  11. Serpet
    Serpet Сегодня, 13:41
    -2
    На самом деле, это подготовка плацдарма, "откель захватим мы Аляску"
  12. Старый26
    Старый26 Сегодня, 13:57
    +2
    Цитата: советник 2 уровня
    С одной стороны - усиление всегда хорошо.. с другой, именно там-что дивизия защищать будет? Высадка бывает с какой-то целью, что на Чукотке захватывать, что целая дивизия для охраны нужна? Если только для нападения на Аляску) а по расходам так далеко-наверное как армия в Саратове выйдет..

    Там в принципе есть только три места базирования - Певек, район Анадыря и район бухты Провидения. В отличии от Аляски Чукотка заселена намного меньше. И оборона может быть осуществлена в 3-4 точках. Все остальное побережье - открыто

    Цитата: El Dorado
    Охрана Севморпути, нашего арктического шельфа.

    Дивизия БО будет оборонять СМП? Чудненько. Чем и где, не подскажите?

    Цитата: URAL72
    Берингов пролив можно и артой перекрыть,- дёшево и сердито. Для ПЛ можно, и нужно ставить береговые ГАС, их тоже надо охранять.

    Теоретически можно. Только где там ее поставить, чтобы перекрыть хотя бы до острова Ратманова. Сам Берингов пролив с учетом американской территории не перекрыть артой. Там расстояние около 90 км.
    Не знаю, как ГАС, а в перспективе собираются там ставить РЛС СПРН типа "Яхрома". Правда неизвестно где конкретно на Чукотке (вероятнее всего Анадырь) и главное зачем так близко к противнику...

    Цитата: paul3390
    Тоже как с большим трудом представляю себе американский десант на Чукотке.. Во первых - на фейхоа? Во вторых - как десант снабжать-то? Ну на побережье ещё ладно, хотя тоже сомнительно, а дальше? Перемрут же на фиг ближайшую зиму..

    Ну в 50-е ЕМНИП в бухте Провидения мы собирались размещать армию вторжения на Аляску. Правда потом поняли умные головы из МО, что "пилить" почти 400 км по льду в Аляску - это даже не из серии научной фантастики...Так и тут. Снабжать дивизию надо? Надо. Как и чем - вопрос отдельный. Американцам нужна высадка на Чукотку, практически в ледяную пустыню зимой? Не нужна, они не дураки. Ну даже если и будет десант (условно), ну захватят они аэропорт бухты провидения. Что дальше???

    Цитата: x.andvlad
    Дело, конечно, нужное. Для обеспечения охраны Севморпути средств жалеть нельзя

    Дивизия береговой обороны НЕ МОЖЕТ ЗАЩИЩАТЬ СЕВМОРПУТЬ. НЕЧЕМ...

    Цитата: askort154
    Какие , мягко сказать, странные рассуждения по поводу размещения дивизии на Чукотке. Даже, некоторые, назвали "распилом бюджета".
    А если "включить голову" , то картинка рисуется легко, в двух словах.. Здесь самое близкое расстояние между Россией и США (Аляска)- Беренгов пролив = 84 км ! Через него будет проходить СМП - стратегический для России торговый путь. Аэродром в Анадыре является, аэродромом "подскока" для нашей стратегической авиации, и не только для неё. Беренгов пролив - проход для МВФ из Мурманска в АТР, и наоборот, и т.д. Если в это "берингово горлышко", американцы вставят свою "пробку", то Россия потеряет всё вышеперечисленное. При СССР, эта тема была не столь важна. Было понятно, что США на Москву, через Чукотку не полезут. Сейчас, с вводом СМП и обострении ситуации в АТР, Чукотка выходит на передовую линию. Поэтому, её надо ускоренно и мощно защитить.

    Рассуждения не странные. Странной является новость. Мы правильно пишите о горлышке и т.д. Но вот только разница в том, что Аляска, имея вдвое большую территорию достаточно неплохо обжита. Население - почти 750 тысяч человек. Чукотка имеет в 15 раз меньшее население (49300 чел.) и практически нулевую инфраструктуру. Самый крупный н.п. - г. Анадырь - чуть более 15 тысяч человек. Все остальное - это н.п. с населением в 3-6 тысяч человек. Чем заткнуть "пробку"? Комплексами "Бастион"? Да, можно, но где их разместить? В ближайшем н.п. - так он скорее находится на севере, и в 20-30 (по прямой) километрах от точки минимального расстояния между Чукоткой и Аляской. Размезать в "чистом поле"? эти комплексы? Сколько они смогут работать в таком состоянии. Да и вообще, проходим ли этот район для "Бастионов". Перекрыть же СМП в случае необходимости США могут и не совершая десант на Чукотку. Аляска с ее инфраструктурой для этого вполне подойдет. Так что и не совсем понятна эта "новость"...
  13. слава1974
    слава1974 Сегодня, 14:09
    +1
    У нас всё северное побережье было неохраняемым.Отсутствовало единое радиолокационное поле. Была информация, что с американских подводных лодок высаживались на нашу территорию разведгруппы и т.д.
    Наверное есть информация, на основании которой принято решение организовать охрану и оборону берегов.
  14. КСВК
    КСВК Сегодня, 14:58
    +1
    При СССР в Анадыре, вернее в Угольном, это на другой стороне залива Онемен, были РЛС какие-то в горе закопаны. После развала и ухода вояк там всё что осталось раздербанили. Возможно восстанавливать будут. Больше там вроде ничего нет. Есть золото. Много. Но копают канадцы. У них там даже аэродром свой есть. Есть газ и нефть, правда месторождения местного значения.
    Про «закапываться», смешно. Закапываться в мерзлоту занятие неблагодарное. В Анадыре дома все на сваях. Трубу газовую вон закопали, так она через пару лет кое-где на поверхность повылезла. Выглядит прикольно. Тундра-тундра, а тут раз и труба из под земли. метров 200. И опять под землю.
    Рассуждения про «флот» из той же оперы. Это надо посмотреть на «порт» со ржавыми баржами. И да, 9 месяцев в году на заливе лёд. Тундра летом проходима только по рекам, а там навигация ещё та. Вроде воды много, но глубины по колено. Зимой только вездеходы или вертолёты.
  15. Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 15:56
    +1
    Цитата: paul3390
    Тоже как с большим трудом представляю себе американский десант на Чукотке.. Во первых - на фейхоа? Во вторых - как десант снабжать-то? Ну на побережье ещё ладно, хотя тоже сомнительно, а дальше? Перемрут же на фиг ближайшую зиму..


    Предположу, что дивизия береговых войск на Чукотке будет отрабатывать защиту не столько от десанта США, хотя и это не исключается (поскольку на о. Кадьяк есть морпехи США), сколько от атак наших объектов на Чукотке от кораблей США.
    А для этого в составе береговых войск РФ есть "Бал", "Бастион", "Редут", "Берег", "Оникс" с дальностью работы до 500 км.
  16. Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 16:04
    0
    Цитата: КСВК
    При СССР в Анадыре, вернее в Угольном, это на другой стороне залива Онемен, были РЛС какие-то в горе закопаны. После развала и ухода вояк там всё что осталось раздербанили. Возможно восстанавливать будут. Больше там вроде ничего нет. Есть золото. Много. Но копают канадцы. У них там даже аэродром свой есть. Есть газ и нефть, правда месторождения местного значения.
    Про «закапываться», смешно. Закапываться в мерзлоту занятие неблагодарное. В Анадыре дома все на сваях. Трубу газовую вон закопали, так она через пару лет кое-где на поверхность повылезла. Выглядит прикольно. Тундра-тундра, а тут раз и труба из под земли. метров 200. И опять под землю.
    Рассуждения про «флот» из той же оперы. Это надо посмотреть на «порт» со ржавыми баржами. И да, 9 месяцев в году на заливе лёд. Тундра летом проходима только по рекам, а там навигация ещё та. Вроде воды много, но глубины по колено. Зимой только вездеходы или вертолёты.


    В Анадыре уже есть готовый противоатомный бункер 50-60 годов, рассчитанный на хранение ядерных боеприпасов. Бункер отнюдь не вылез на поверхность из мерзлоты.
    Этот бункер заброшен, но его можно отремонтировать и переоснастить.
  17. Старый26
    Старый26 Сегодня, 17:09
    +1
    Цитата: Александр1971
    Предположу, что дивизия береговых войск на Чукотке будет отрабатывать защиту не столько от десанта США, хотя и это не исключается (поскольку на о. Кадьяк есть морпехи США), сколько от атак наших объектов на Чукотке от кораблей США.
    А для этого в составе береговых войск РФ есть "Бал", "Бастион", "Редут", "Берег", "Оникс" с дальностью работы до 500 км.

    От кораблей США? Вышеперечисленными "названиями"?
    У "Бала" дальность не более 250 км. "Бастион" - конечно дальность порядка 600 км ("Оникс" - эта ракета комплекса "Бастион", а не нечто отдельное). "Редута" думаю уже в составе береговых войск или вообще нет, или осталось если - очень ограниченное количество и не Чукотке. "Берег" - это вообще 130-мм береговая самоходная артустановка.
    Чем может нанести удар противник? Теми же крылатыми ракетами. Причем с дальности значительно большей, чем дальность действия береговых противокорабельных комплексов с нашей стороны, с ПЛА, авиацией.
  18. Старый26
    Старый26 Сегодня, 19:03
    0
    Цитата: Serpet
    На самом деле, это подготовка плацдарма, "откель захватим мы Аляску"

    Второй раз наступать на те же грабли? В конце 40-х - начале 50-х уже планировали подготовить армию вторжения. основная база была - бухта Провидения. Однако поняли, что это бред голимый - о прикрыли это дело.