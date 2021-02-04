На Чукотке началось формирование новой дивизии береговой обороны

На Чукотке появится новая дивизия береговой обороны, российское военное ведомство уже начало формирование новой части. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.
По данным издания, в конце прошлого года закончилось формирование первого полка новой дивизии, он уже заступил на боевой дежурство. Место его дислокации пока не раскрывается. Также неизвестны сроки формирования всей дивизии и заступление ее на боевое дежурство.
Основная задача нового соединения - патрулирование и контроль побережья вдоль Северного морского пути, обеспечение безопасного судоходства в данном регионе. Зона ответственности дивизии будет простираться вдоль Севморпути вплоть до острова Врангеля.
Новое соединение получит все необходимое для отражения десанта вооружение. Для действий в условиях, где 9 месяцев в году лежит снег, дивизия будет оснащена необходимой для этого специальной техникой - снегоходами, модульными системами жизнеобеспечения, полевыми столовыми на базе вездеходов и т.д.
Как пояснили в Минобороны, складывающаяся ситуация требовала усиления военной группировки на Чукотском полуострове, особенно в части отсутствия там необходимого количества сухопутных частей. Впервые о планах размещения на Чукотке нового соединения береговой охраны заявил министр обороны Сергей Шойгу еще в 2016 году.
Со своей стороны отметим, что в последнее время российские военные активно укрепляют не только западные рубежи, но и вплотную занялись восточными границами. Активное размещение авиации, противокорабельных средств, ПВО и сухопутных частей, создание военной и гражданской инфраструктуры ведется на Курильских островах, Сахалине и Камчатке.