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Эксперт Брюссельского университета по вооружениям: Азербайджан показал, какой будет война будущего

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В западной прессе вышел материал, в котором говорится о том, что осень 2020 года показала всему миру, какой может быть война будущего. Автором этого материала является эксперт Мааике Фербрюгген (Maaike Verbruggen), опубликовавшая его на страница The Bulletin.


По словам Фербрюгген, являющейся сотрудницей Брюссельского университета на кафедре новых технологий, военных инноваций и вопросов контроля над вооружениями, примером того, по какому пути может пойти военный конфликт на той или иной территории в ближайшем будущем, является война в Нагорном Карабахе.

Представляющая группу исследователей военных инноваций Мааике Фербрюгген отмечает, что Азербайджан предпринял попытку применения чего-то похожего на атаку с помощью рою беспилотников: в небе могли одновременно находиться несколько ударно-разведывательных дронов, часть из которых наносила удары по наземным силам противника. По словам бельгийской исследовательницы, в полной мере этот вариант ведения боевых действий атакой роем дронов считать нельзя, но:

…Азербайджан показал зачатки использования роя дронов в войне и то, какой будет сама война будущего.

Мааике Фербрюгген отмечает, что в полной мере использование роя дронов с высокой эффективностью возможно в том случае, если рой управляется искусственным интеллектом.

Из материала эксперта Брюссельского университета по вооружениям:

Несмотря на то, что ещё никто не создал настоящих автономных роев дронов, мы все равно должны беспокоиться об их гуманитарных последствиях. Подобно тому, как военные готовятся к будущим войнам, разрабатывая технологии противодействия такому рою, сообществу по контролю над вооружениями следует задуматься о том, где провести границы их использования.


Эксперт Брюссельского университета по вооружениям: Азербайджан показал, какой будет война будущего


Эксперт отмечает, что уже сегодня в различного рода шоу сотни и даже тысячи дронов могут участвовать согласованно, управляясь компьютерной программой. Мааике Фербрюгген пишет, что сложно себе представить последствия того, если тысячи дронов будут одновременно применены в боевых действиях.
Использованы фотографии:
Минобороны Азербайджана
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49 комментариев
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  1. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 11:36
    +1
    примером того, по какому пути может пойти военный конфликт на той или иной территории в ближайшем будущем, является война в Нагорном Карабахе.

    с учетом того, что стороны отказались от управляемой авиации, на одной стороне воевала профессиональная армия, а на другой разношерстное ополчение, что в конце войны вообще произошло прямое предательство со стороны правительства Армении - ну тогда это очень странная война будущего
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 11:48
      +10
      Цитата: Ка-52
      учетом того, что стороны отказались от управляемой авиации, на одной стороне воевала профессиональная армия, а на другой разношерстное ополчение,

      Ложные утверждения. Обе стороны применяли авиацию. Обе стороны имели профессиональную армию. Учитывая ТВД и размеры фронта имели количественный паритет в живой силе и технике.
      Армяне имели эшелонированную ПВО, ввиду небольшого ТВД крайне плотную. Были различные ЗУ/ЗСУ, Шилки, ПЗРК, Осы, Стрела-10, ТОРы, Буки, С-300, различные РЛС, системы РЭБ. Причём Торы и системы РЭБ последних модификаций, С-300 модернизированные. Учения по борьбе с БПЛА совместно с Россией прошли за 2 месяца до войны.
      Азербайджан победил тактически и технически.
      1. Глаз вопиющего
        Глаз вопиющего Сегодня, 11:55
        -7
        Цитата: OgnennyiKotik
        Были различные ЗУ/ЗСУ, Шилки, ПЗРК, Осы, Стрела-10, ТОРы, Буки, С-300,


        С-300 в количестве скольктх штук?ТОРы и Буки имелись у Армении или Карабаха? Если у Карабаха, то в каком количестве?
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 12:14
          0
          С-300 измеряются не в штуках, а в дивизионах и полках. 5 дивизионов С-300 ПТ-1/ПС (по другим данным — С-300ПС) по 12 систем каждый. Они принадлежат армии республики Армения.
          Армения потеряла четыре из шести размещенных в Карабахе зенитных ракетных комплексов Тор-М2КМ российского производства (наиболее современные образцы) за первые 15 дней войны, а половина всей ПВО НКР была уничтожена за 15 минут 27 сентября.

          Об этом заявил бывший секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян.
          По его словам, после уничтожения "Торов" в зону боевых действий были направлены ещё четыре комплекса.

          Из шести ЗРК "Бук" в рабочем состоянии был лишь один. В первые минуты войны подразделениями ВС Азербайджана были уничтожены 10 ЗРК "Оса" и один ЗРК С-300.

          Цитата:
          "Оружия не было. ПВО на нуле. Было 6 ТОРов, из которых 4 были уничтожены за первые 15 дней. Потом отправили ещё 4, которые могут обеспечить максимум 45км. Из 6 установок БУК — 5 были нерабочие, из Москвы ждали ремонтную бригаду, чтобы к 10 числу получить в использование."


          На сладкое перечень подтверждённых (фото/видео) потерь армии НКР и Армении.

          11) ПЗРК - 3 ед. "Игла-С" захвачены в виде трофеев
          ЗСУ-23-4 Шилка - 7 ед.

          12) Зенитно-ракетные комплексы - 29 ед. :
          3 ед. - 9К35 "Стрела-10"
          15 ед. - "Оса" ("Оса-АКМ")
          3 ед. - 2К12 "Куб"
          5 ед. ПУ С-300ПС
          1 ед. - машина из состава комплекса С-300
          1 ед. - Тор-М2КМ
          1 ед. - 2К12 Круг

          13) РЛС - 15 ед. :
          2 ед. - П-18/М
          4 ед. - 36Д6 (для С-300)
          1 ед. - СНР-125 (для С-125)
          2 ед. - 5Н63С (для С-300)
          1 ед. - 19Ж6 (для С-300)
          1 ед. - 1С32 (для 2К11 "Круг")
          2 ед. - 1С91 (для 2К12 "Куб")
          1 ед. - Р-15
          1 ед. - Р-19

          14) Машины РЭБ/РЭП - 2 ед. :
          1 ед. - Р-330П "Пирамида-1"
          1 ед. - Реппелент-1

          15) Авиация - 1 ед. - Су-25К
          1 ед. - Ми-8

          16) БПЛА - 4 ед.

          18) Ложные цели - 2 ед. (Осы)

          На фото и скрины можно тут посмотреть: https://www.oryxspioenkop.com/2020/09/the-fight-for-nagorno-karabakh.html
          1. Глаз вопиющего
            Глаз вопиющего Сегодня, 12:22
            +2
            Цитата: OgnennyiKotik
            С-300 измеряются не в штуках, а в дивизионах и полках.


            Да никакой разницы.

            Цитата: OgnennyiKotik
            Они принадлежат армии республики Армения.


            Ясно.

            Цитата: OgnennyiKotik
            На сладкое перечень подтверждённых (фото/видео) потерь армии НКР и Армении.


            Шилки, Иглы, Стрелы и Осы бесполезны против тех же Байрактаров - они могут просто держаться выше границы поражения (в работоспособности Ос вообще есть сомнения). С Тор-2 это сложнее, но тоже возможно. Так что ПВО Карабаха была в лучшем случае сильно устаревшей.
        2. Anar
          Anar Сегодня, 17:28
          -2
          Все это имелось у Армении. Карабах на законном праве не имеет прав иметь оружие, и не одна страна мира на прямую не продавала им оружие. Все что было в Карабахе с армянской стороны, это вооружение Армении.
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 13:12
        -2
        Он победил! И не просто!
    2. новичок
      новичок Сегодня, 11:48
      0
      Ну да, " война будущего": поставить главой гос.ва прихлебателя и предателя, который изначально слил войну, ценой жизни несколько тысяч человек.
    3. ccsr
      ccsr Сегодня, 13:12
      +2
      Цитата: Ка-52
      ну тогда это очень странная война будущего

      Для них в Бельгии это в порядке вещей, а для нас очередной малограмотный анализ, хотя бы потому что армии этих стран просто смехотворны с точки зрения численности и вооружения. Как можно серьезно развивать военную науку у нас, если за основу брать подобные войны? Да одна КНДР своим военным потенциалом может уничтожить все кавказские республики в гипотетической войне, а нам про дроны сказки рассказывают, как будто они что то решат при серьезной системе ПВО. В общем статья не заслуживает серьезного внимания, и Ка-52 правильно резюмировал
      ну тогда это очень странная война будущего
    4. frruc
      frruc Сегодня, 15:42
      -1
      .....Мааике Фербрюгген отмечает, что Азербайджан предпринял попытку применения чего-то похожего на атаку с помощью рою беспилотников........
      Почему -то не отмечено применение роя гиперзвуковых ракет с ябч по пунктам управления, штабам и объектам промышленной инфраструктуры, это будет ответом на рой беспилотников.
    5. Rufat
      Rufat Сегодня, 15:52
      -2
      Если в результате "предательства" Ариения потеряла 70% своей техники и более 3000 убитыми, то представьте себе если не было бы так называемого предательства
  2. malo
    malo Сегодня, 11:37
    +5
    Азербайджан показал, какой будет война будущего

    Это уже давно Голливуд показал. Азербайджан один из первых применил.
    1. Комментарий был удален.
  3. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 11:38
    +9
    Все идёт к тому, что дроны захватят поле боя ближайшего будущего. Их уже тестируют в бою. Пока ограниченно и частично, но прогресс все ускоряется, цена дронов падает, возможности увеличиваются.




    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:17
      +2
      Все идет к тому что очередное издание теории Дуэ в редакции для бедных тихо сдуется ,
      В случае войны примерно равных противников роль сказок снизится и начнется будничная война , в которой как всегда огромную роль играют случайности.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:40
    +2
    Азербайджан ничего не показал ! Он просто повторил тактику американцев ,избиение младенца .По сути армяне не армия ,а просто колхоз.При нормальном противнике и средствах РЭБ,ПВО , массовое применение БПЛА не такое уже и простое дело !
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:14
      +1
      У армянской армии было все: и РЭБ , и ПВО.
      Дроны все уничтожили - и старые системы, и новейшие.
      Что наглядно было подтверждено с видеокамер на самих дронах-камикадце
      и дронах-наблюдателей.

      Максимум, что сбило наземное ПВО: один Су-25 и несколько беспилотных Ан-2.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 12:21
        +3
        Цитата: voyaka uh
        У армянской армии было все: и РЭБ , и ПВО.
        Дроны все уничтожили - и старые системы, и новейшие.
        Что наглядно было подтверждено с видеокамер на самих дронах-камикадце
        и дронах-наблюдателей.

        Колхоз ходит толпами и попадает под обстрел ,сетей маскировочных не было ,вот что было видно.
        Это прямо как рассказ про Панцирь Сирии ,их там кучу навалили ,а потом оказывается что расстреливали стоящими без экипажа !
        1. Rufat
          Rufat Сегодня, 16:01
          +1
          Уже слышал много раз про эти маскировочные сети. Что-за вздор. С камер дронов прекрасно видно, что скрывается под этой маскировкой. Наши "эксперты" в прошлом веке живут
          1. APASUS
            APASUS Сегодня, 17:02
            0
            Цитата: Rufat
            Уже слышал много раз про эти маскировочные сети. Что-за вздор. С камер дронов прекрасно видно, что скрывается под этой маскировкой. Наши "эксперты" в прошлом веке живут

            Давно сети уже не плетут из бантиков ,вы сами то в каком веке живете .Это сейчас целая индустрия

            Много ты увидишь с БПЛА
            1. Глаз вопиющего
              Глаз вопиющего Сегодня, 18:02
              0
              А покажи, как это выглядит в инфракрасном диапазоне.
            2. Anar
              Anar Сегодня, 18:22
              -1
              По сути эти сети почти бесполезны, они нужны только для длительной стоянки, после того как окончательно остыл мотор и скрывают от летчиков старых МИ-8. У БПЛА много камер которые снимают в разных диапазонах.
              А самое главное нафиг нужна эта техника если она скрывается как мышка от кошки. Да сеть может немного укрыть во время простоя, но ее надо еще купить, привезти и таскать с собой. А во время передвижения или на боевом посту все равно эти сети убираются и все сразу станет видным.
  5. askort154
    askort154 Сегодня, 11:43
    +2
    Один вариант есть - бить по пасике, откуда собирается вылетает рой. am
    1. Додиксон
      Додиксон Сегодня, 11:52
      -4
      и откуда управляется .
      1. Anar
        Anar Сегодня, 18:26
        0
        Управляться он может за много сотен километров. В в зоне применения просто стоять 1 аппарат замаскированный под все что хочешь, который принимает сигналы за многие сотни километров или просто со спутник и уже непосредственно передает их на отдельные элементы роя.
        1. Додиксон
          Додиксон Сегодня, 18:35
          0
          сигнал он прежде всего передает , а уж потом принимает .
          и это излучение прекрасно пеленгуется и сотни километров прекрасно преодолевается ОТР или БР .
          1. Anar
            Anar Сегодня, 18:42
            +1
            Принимает сигналы от главного пульта управления который находится за многие сотни или тысячи километров, а потом локально их передает на сами машины.
            Сначала прием потом передача. Функция ретранслятора.
            1. Додиксон
              Додиксон Сегодня, 18:43
              0
              накрываются и ретрасляторы и управляющий центр .
              БР может и на 10 тыс км бить .
              1. Anar
                Anar Сегодня, 18:52
                +1
                100% нечего не бывает.... Да и сами станции подавления сигнала очень уязвимы. Вы не думали почему их так мало используют? Да против кучки террористов которые посылают самодельные БПЛА от них есть толк.
                А от норм армии нету, так как эта аппаратура сама выдает свое место расположения в первые же секунды. Например если вы обратили внимание в войне в Карабахе она использовалась с территории Армении с военной базы. Потому что тот кто ее использовал, он знал что если она зайдет в Карабах то через 5 минут будет уничтожена. А на территории Армении они были под железной занавесью ОДКБ.
                И кстати минус этих систем в том что они глушат как свои сигналы так и сигналы противника.... То есть глушит все. На данный момент Азербайджан параллельно с развед беспилотниками, так же использовал 2 своих искусственных спутника для слежки за врагом.
                1. Додиксон
                  Додиксон Сегодня, 18:58
                  0
                  я не про это писал а про то что палится управляющий центр и накрывает БР . кстати РЭБ может работать только в конкретной частоте , не мешая другим , и может работать направленно .
  6. prior
    prior Сегодня, 11:52
    +2
    "Азербайджан показал, какой будет война будущего"

    Азербайджан показал, каким может быть современный региональный конфликт.
    Война это другое. Война будущего - это когда у противника за спиной вместо родины - радиоактивная пустыня.....
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:56
    +7
    …Азербайджан показал зачатки использования роя дронов в войне и то, какой будет сама война будущего.

    использовали как испытательный полигон.... посмотрели... оценили....
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:01
    +9
    Азербайджан показал, какой будет война будущего
    Давайте будем объективными. Турция и Азербайджан показали, что может быть с теми кто разинув рот слушает западных наставников и надеется, что в случае чего они ему помогут обязательно. А поэтому не стоит укреплять свою армию, тратить деньги на новые виды вооружений, а на руководящие посты расставить таких же с открытыми ртами и упиваться прошлыми победами.
  9. Димон71
    Димон71 Сегодня, 12:12
    +1
    Ну на сколько я знаю у армии Армении Торов нет!!! Эшелонированная оборона только в Армении.у армии обороны Арцаха ПВО было одно статье.и то спасибо евреям видимо их космическая разведка передала азербайджанской стороне все координаты ПВО Карабаха. А какая это война будущего? Вон в Сирии армия сколько приземлила байрактаров!!!! И зачем отбивать скажем рой если у той же России есть возможность уничтожить все аэродромы и командные пункты!
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 12:32
      +3
      Цитата: Димон71
      армии Армении Торов нет!!!

      Есть, Тор-М2КМ, получили в декабре 2019 года. Современнее просто некуда. Они воевали в Карабахе, минимум 10 штук.

      Ну и мерзкая рожа у Пашиняна, если честно. У меня самого кирпича просит конечно, но все же.
      1. Димон71
        Димон71 Сегодня, 18:27
        0
        ЕСЛИ И БЫЛИ ТО В ТОМ ЧТО ТАК БЕЗДАРНО ИХ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ВИНА ПОЛНОСТЬЮ НА ЭКИПАЖЕ И ОФИЦЕРАХ ОБУЧАЮЩИХ ЕГО!!!
    2. Rufat
      Rufat Сегодня, 16:07
      0
      И сколько аэродромов и командных пунктов дронов было уничтожено в Сирии?
      1. Димон71
        Димон71 Сегодня, 18:28
        0
        А что байрактары в Сирии взлетали с территории Сирии?
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:14
    +4
    Эксперт Брюссельского университета по вооружениям: Азербайджан показал, какой будет война будущего

    Да ладно, експерт переиграл в стрелялки!
    Потом, какого будущего, КОГДА?
  11. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 12:31
    +5
    Информативность статьи - околонулевая...
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:48
    +5
    Что долго доходило до эсперда! Уже через неделю боёв стало ясно что это тот тип войны который нужен небогатым странам. А вот с какого перепою она рой приплела туда где его небыло это вопрос к количеству и крепости гарилки видимо.
    1. Anar
      Anar Сегодня, 18:57
      +2
      Рой понятие растяжимое, 10 беспилотников в связке в которой 1 передает информацию а второй бьет и так далее тоже рой. Не обязательно 100 одинаковых машин чтобы называть роем.
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 19:01
        0
        Вот только в вашем построении вы забываете что операторы тогда за соседними мониторами седят и спокойно голосом без всяких спецшифров могут наводится.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:49
    +2
    Это не война ,а избеение младенца.Ни кто не ипользовал свой потенциал на полную мощь.Армяне не могли по Баку и промыслам зарядить,п кретическим обьектам инфраструктуры.,Азербайджан воевал только в Карабахе.Если оба противника в одной весовой категории все будет по другому,с уничтожением инфраструктуры,оборонного комплекса,да и населению достанется ,чтобы не было мобилизационного ресурса.Смотрим как США воюет равняет опорный пункт обороны под равнину,будь то город или поселок.
  14. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Сегодня, 12:54
    +2
    Наши СУ-25 сделали более 600 налетов на врага за все 44 дня. И был потерян всего 1 СУ-25.
    Учитывая то, что потолок полёта этого самолета 7км, а наши думаю поднимались максимум на 5-6, потому что самолеты старые, то потерять всего 1 самолет за 600 вылетов это показатель неплохой. Там в горах на высотах 2000+ метров над уровнем моря сидели вражеские ПЗРК, + еще у них были ТОР-М2, С-300, ОСА-АКМ, КУБ, С-125.

    Вот эти самые JF-17 Block3 и покупаем для замены штурмовиков СУ-25, чтоб можно было работать по земле с применением собственных лазерных бомб с высоты 10+ км.

    Всё что касается РЭБ, тут недавно сняли наши. По ссылке видео
    https://m.vk.com/video-2466663_456255170?list=abc19c653a5df56bef&from=wall-2466663_1474094
  15. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Сегодня, 13:04
    +3
    Насчет роя дронов, там были применены и рои Kargu, и рои Rotem.
    Хотя часто эти штуки применяли по одиночке, так иногда было полезнее, это зависит от того какая цель, иногда для этого хватает одного коптера, тратить рои излишне.

    А такое вы видели? Кручённый удар. От этого трудно спрятаться) Проследите траекторию полета взрывчатки.
  16. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:27
    +1
    Азербайджан показал зачатки использования роя дронов в войне и то, какой будет сама война будущего.
    belay Какой Брюссель, такие его эксперты. Где он рои дронов увидал? fool
  17. zenion
    zenion Сегодня, 13:50
    +1
    Конечно война будущего для стран которые не имеют современного вооружения. Но не дай бог войну настоящего будущего. Описывать её будет некому.
  18. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:57
    -2
    С папуасами без нормального эшелонированного пво уже фша так "воевала" еще в Ираке тут то же самое.
  19. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 16:45
    0
    осень 2020 года показала всему миру, какой может быть война будущего.
    Конечно, если воевать с противником, который по определению в разы слабее в техническом плане (вооружения) и зная, что в стане врага у власти предатель, то да, победа обеспечена. Пусть они со своими купленными дронами рыпнутся на технологически развитую державу и я с большим интересом понаблюдаю это зрелище.