Эксперт Брюссельского университета по вооружениям: Азербайджан показал, какой будет война будущего

…Азербайджан показал зачатки использования роя дронов в войне и то, какой будет сама война будущего.

Несмотря на то, что ещё никто не создал настоящих автономных роев дронов, мы все равно должны беспокоиться об их гуманитарных последствиях. Подобно тому, как военные готовятся к будущим войнам, разрабатывая технологии противодействия такому рою, сообществу по контролю над вооружениями следует задуматься о том, где провести границы их использования.

В западной прессе вышел материал, в котором говорится о том, что осень 2020 года показала всему миру, какой может быть война будущего. Автором этого материала является эксперт Мааике Фербрюгген (Maaike Verbruggen), опубликовавшая его на страница The Bulletin.По словам Фербрюгген, являющейся сотрудницей Брюссельского университета на кафедре новых технологий, военных инноваций и вопросов контроля над вооружениями, примером того, по какому пути может пойти военный конфликт на той или иной территории в ближайшем будущем, является война в Нагорном Карабахе.Представляющая группу исследователей военных инноваций Мааике Фербрюгген отмечает, что Азербайджан предпринял попытку применения чего-то похожего на атаку с помощью рою беспилотников: в небе могли одновременно находиться несколько ударно-разведывательных дронов, часть из которых наносила удары по наземным силам противника. По словам бельгийской исследовательницы, в полной мере этот вариант ведения боевых действий атакой роем дронов считать нельзя, но:Мааике Фербрюгген отмечает, что в полной мере использование роя дронов с высокой эффективностью возможно в том случае, если рой управляется искусственным интеллектом.Из материала эксперта Брюссельского университета по вооружениям:Эксперт отмечает, что уже сегодня в различного рода шоу сотни и даже тысячи дронов могут участвовать согласованно, управляясь компьютерной программой. Мааике Фербрюгген пишет, что сложно себе представить последствия того, если тысячи дронов будут одновременно применены в боевых действиях.