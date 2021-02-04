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Индия представила макет беспилотного ведомого Warrior собственной разработки

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Индия представила макет беспилотного ведомого Warrior собственной разработки

Индия намерена разработать собственного беспилотного ведомого. На проходящей в индийском Бангалоре международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 индийское государственное авиапромышленное объединение Hindustan Aeronautics Limited (HAL) представило полноразмерный макет беспилотного летательного аппарата Warrior.


Беспилотный ведомый разрабатывается в рамках перспективной программы Combat Air Teaming System (CATS), его применение планируется в связке с индийским истребителем Tejas, причем истребитель должен будет управлять сразу несколькими беспилотниками. Также в связке с беспилотником планируется использование перспективных индийских истребителей.

Разрабатываемый беспилотник относительно небольшой, заявленный максимальный взлетный вес - 1300 кг, скорость примерно 850 км/час, дальность полета 800 км и продолжительность полета 80 минут. Общий вес вооружения, размещаемого в двух внутренних отсеках и под крыльями - 250 кг. В вооружение входят ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля".


Аппарат выполнен с элементами малозаметности и напоминает американский БПЛА Kratos XQ-58 Valkyrie, разрабатываемый для F-35 и F-22.

Планируется, что первый этап ОКР по программе CATS будет закончен к 2024 году, после чего начнутся работы по созданию прототипа. Начало летных испытаний полномасштабного опытного образца намечено примерно на 2025-2026 годы.
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15 комментариев
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  1. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 11:56
    +5
    Аппарат выполнен с элементами малозаметности и напоминает американский БПЛА Kratos XQ-58 Valkyrie, разрабатываемый для F-35 и F-22.

    Напоминает это мягко сказано. Просто скопирован.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 19:13
      0
      Так и на Армия2020 представили такую же модель.
  2. новичок
    новичок Сегодня, 11:58
    0
    "Теджас" потянет? Как минимум надо подтянуть "программку" .
  3. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 12:01
    +7
    Выставки макетов нынче популярны. Правда от макета до реального аппарата как до Китая пешком. А то и вовсе не дойти.
    1. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 16:38
      0
      Цитата: Pashhenko Nikolay
      Выставки макетов нынче популярны

      Макет выставили и можно с гордым видом, утверждать, что типа и мы на "острие прогресса". Помнится, подобная практика была распространена в домах пионеров, где творчески одарённые дети с большой фантазией, делали макеты всего, чего угодно. Вплоть до межгалактических кораблей. Но что хорошо для детского творчества, совсем не подходит для такого государства как Индия. Впрочем, индусы за всю историю, ничего прорывного не изобрели и не сделали. Даже передрать, даже с предоставленными им технологиями, и то по человечески не могут. Зато танцуют хорошо.
  4. mark1
    mark1 Сегодня, 12:07
    +2
    Заявка мне нравится, если добьются еще и стоимости пропорциональной их весу... Но индусы, индусы... когда они быстро работали...
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:09
    +1
    Судя по печальной судьбе проектов HAL Tejas и танка Arjun,в Индии все не скоро делается.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:12
    +1
    Индия представила макет беспилотного ведомого Warrior собственной разработки

    Ну макет, а дальше много, много работы по воплощению его в "металле"!
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 12:19
    +1
    Макет...симпатичный. Осталось сделать сам беспилотник... laughing
  8. Soveticos
    Soveticos Сегодня, 12:23
    +1
    В Индии, кроме танцов и песен, очень хорошо развита фармацевтика и легкая промышленность, и много толковых врачей. А вот военная промышленность, кроме совместного производства или копирования ракетных систем, держится на бахвальстве и махабхаратовских фантазиях. Даже "знаменитые" индийские "программисты" отметились в крушениях Боингов. Единственных для них выход в данный момент-сотрудничество с Россией в военной сфере. В прошлом именно помощь Советского Союза в развитии индийского ВПК спасла их во многих конфликтах с Пакистаном.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 15:11
      0
      Цитата: Soveticos
      очень хорошо развита фармацевтика и легкая промышленность
      Насколько знаю фигачат массово дженерики среднего пошиба, ничего своего, а текстилька "Это несерьёзно!".
  9. сибиряк54
    сибиряк54 Сегодня, 12:32
    0
    Вопрос не в том чтобы содать или украсть с разрешения хозяина,вопрос в том сколько оборудования изделия производит национальная промышленность и сколько покупают или воруют у потенциального союзника..Вспомним уже далёкую Аргентино-английскую войну,когда стратегический союзниксдал Аргентину своим "кузенам"
  10. V1er
    V1er Сегодня, 12:47
    +1
    А петь и танцевать он будет? laughing А если серьёзно, страна не способна даже произвести нормальный самолёт 4 поколения.
  11. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 13:40
    +2
    Ой макет. Ой эт важно. Я вот макет "Байкала" видел, внушало. И что-то нет. Из папье-маше и пенопласта можно что угодно слепить
  12. kit88
    kit88 Сегодня, 15:40
    0
    Макетостроение - важная и прибыльная отрасль. laughing