Индия представила макет беспилотного ведомого Warrior собственной разработки

Индия намерена разработать собственного беспилотного ведомого. На проходящей в индийском Бангалоре международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 индийское государственное авиапромышленное объединение Hindustan Aeronautics Limited (HAL) представило полноразмерный макет беспилотного летательного аппарата Warrior.Беспилотный ведомый разрабатывается в рамках перспективной программы Combat Air Teaming System (CATS), его применение планируется в связке с индийским истребителем Tejas, причем истребитель должен будет управлять сразу несколькими беспилотниками. Также в связке с беспилотником планируется использование перспективных индийских истребителей.Разрабатываемый беспилотник относительно небольшой, заявленный максимальный взлетный вес - 1300 кг, скорость примерно 850 км/час, дальность полета 800 км и продолжительность полета 80 минут. Общий вес вооружения, размещаемого в двух внутренних отсеках и под крыльями - 250 кг. В вооружение входят ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля".Аппарат выполнен с элементами малозаметности и напоминает американский БПЛА Kratos XQ-58 Valkyrie, разрабатываемый для F-35 и F-22.Планируется, что первый этап ОКР по программе CATS будет закончен к 2024 году, после чего начнутся работы по созданию прототипа. Начало летных испытаний полномасштабного опытного образца намечено примерно на 2025-2026 годы.