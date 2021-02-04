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В этом году ВСУ могут получить крупнокалиберные комплексы украинского производства

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В этом году ВСУ могут получить крупнокалиберные комплексы украинского производства

Министерство обороны Украины заинтересовано в приобретении так называемой «пехотной пушки» ПГ-14,5 «Ночной хищник» под патрон 14,5х114 мм. Такое снайперское оружие способно не только поразить обычную цель на сверхбольших дистанциях, но и уничтожить легкую бронетехнику или дажеповредить танк.


В этом году ВСУ могут получить на вооружение крупнокалиберные снайперские комплексы украинского производства, разработанные киевским заводом «Маяк», входящим в состав ГК «Укроборонпром».

Генеральным штабом Вооруженных сил Украины предусмотрена закупка крупнокалиберных винтовок калибра 14,5 мм для обеспечения потребностей ВСУ.

- ответили на информационный запрос журналистов в оборонном ведомстве.

Крупнокалиберная винтовка, которую также называют «антиматериальной или пехотной пушкой», базируется на основе 14,5-миллиметровой вкладной самозарядной пушки марки 2Х35, предназначенной для учебно-тренировочных стрельб без расходования основных боеприпасов танков советского образца, оснащенных орудиями калибра 125 мм.


Дальность выстрела винтовки, как утверждается, превышает 3,5 километра. «Ночной хищник» оборудован дополнительными системами, в частности, глушителем, который на расстоянии 800 метров делает ведение огня незаметным для противника, и компенсатором отдачи, позволяющим пользоваться «пушкой» практически любому бойцу.


Первые экспериментальные образцы этого вооружения еще с 2015 года испытываются на практике в военных действиях на Донбассе.
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52 комментария
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  1. igorspb
    igorspb Сегодня, 13:55
    +6
    если они будут такие же как и минометы - то вери гуд...
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 14:06
      +1
      если они будут такие же как и минометы - то вери гуд...

      Поэтому из вкладышей и пытаются делать.
      Пока им не отвечают - могут и пострелять.
      Полагаю, этих в первую очередь накроют.

      Радиолокационная станция «Соболятник» является многофункциональным средством обнаружения. Хотя РЛС имеет небольшие размеры и малый вес, она способна обнаруживать и автоматически сопровождать одновременно до 20 неподвижных и движущихся объектов, в том числе вести корректировку артиллерийского огня по траектории и разрывам снарядов. Максимальная дальность станции по обнаружению малоразмерных целей достигает 30 километров.
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 Сегодня, 14:23
        +8
        Создать Снайперский комплекс из вкладыша для танковой пушки belay ну... тогда и «Снайперов» нужно набирать из местных психиатрических диспансеров! wassat
        Не перестаю удивляться маниакальному желанию небратьев приспособить 14,5/114 патрон для снайперской стрельбы fool упуская прочие данные и требования, оставлю только Один вопрос - Где будут брать боеприпасы для высокоточной стрельбы??? Пулемётный патрон, даже в очень хорошем (а его нет априори) стволе - не Даст требуемых показателей fool
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 14:25
          +4
          ну... тогда и «Снайперов» нужно набирать из местных психиатрических диспансеров!

          Так а откуда их берут? Оттуда, конечно. bully
          1. Охотовед 2
            Охотовед 2 Сегодня, 14:32
            +6
            Цитата: Alex777

            Так а откуда их берут? Оттуда, конечно. bully

            По всей видимости так и есть! Уже писал, что не удивлюсь если следующий «снайперский комплекс» wassat создадут на основе снятых с хранения сорокопяток времён ВОВ... а чего - такого точно нет не где, только представьте - «снайперская» группа из Пяти человек, весело будет катать эту «винтовку» по полям laughing а ещё пять человек будет бегать за ними таская «патроны»... просто картина маслом belay
            1. Alex777
              Alex777 Сегодня, 14:34
              +5
              23 мм "винтовку" они уже делали.
              Красиво улетали при стрельбе. bully
        2. роман66
          роман66 Сегодня, 14:54
          +3
          Леш, не о том беспокоишься, главное - самоликвидатор...помощнее встроить. наше вам hi
          1. Охотовед 2
            Охотовед 2 Сегодня, 15:02
            +3
            Рома hi Я просто в шоке... на кого рассчитаны подобные «изобретения» ??? Даже самый отмороженный, имеющий хоть минимальные навыки практической стрельбы, задумается - что-то тут не так... нет не стволов, не боеприпасов, не стрелков! но всё равно Перемога laughing
            1. роман66
              роман66 Сегодня, 15:06
              +3
              ни стрелков, кстати, а без этого...
              1. Охотовед 2
                Охотовед 2 Сегодня, 15:15
                +3
                Ну у них и расчёт весь... америга с ними fool В США - довольно серьёзная снайперская школа, своя тактика... вот только очень Я сомневаюсь, что Матрасники будут всем делиться с небратьями (даже если и будут, снайпер - товар штучный его за год - два просто не подготовить). И если говорить серьезно, для нормального снайпера эта вундервафля - только зря потраченные на обучение время и немалые деньги! Соответственно Оружие и Боеприпасы должны быть соответствующие (а это Рома - огромные деньги, проще танк купить).
                1. роман66
                  роман66 Сегодня, 15:24
                  +3
                  нет наших порядочных книг про снайперов..
                  1. Охотовед 2
                    Охотовед 2 Сегодня, 15:26
                    +3
                    Василий Зайцев. За Волгой земли для нас не было. Записки снайпера. Мемуары. Почитай - интересно! hi
                    1. роман66
                      роман66 Сегодня, 15:28
                      +2
                      читал..но с техническими подробностями, как тут
                      [media=https://www.livelib.ru/series/753856-saga-o-bobe-li-svagere]
                  2. Керенский
                    Керенский Сегодня, 15:37
                    0
                    Потапов. Но это учебник.
                    1. роман66
                      роман66 Сегодня, 15:43
                      0
                      ссылочка есть?
                      1. Керенский
                        Керенский Сегодня, 15:48
                        +2
                        Он у меня в бумажном виде. И, к сожалению, не дома. Автор точно Потапов, а название "Искусство снайпера"?
                        Дон Миллер не наш, но его "Снайпер" у меня на полке.
                        А.В. Сотников "Антикиллер" тоже на меня с полки смотрит.
        3. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 17:13
          +3
          Привет, Алексей. hi
          Я тоже подофигел когда вычитал про вкладной ствол. Сделать высокоточное оружие на эрзац-стволе? М-да... красиво жить не запретишь. laughing Как там пуля гулять будет на дистанции 1 - 1,5 км.?
          1. Охотовед 2
            Охотовед 2 Сегодня, 17:17
            +2
            Приветствую Константин hi Если повезёт - можно будет попасть в ...Паровоз, выстрела с пятого laughing
            Глупость несусветная вообще работать с калибром 14.5/114 - высокоточных боеприпасов для него не существует в природе, а на Украине они вообще не выпускаются. Смогут купить ну разве только в Румынии.
            1. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 17:21
              +2
              Ну так, к примеру, "качество" румынских клонов Калашникова общеизвестно. laughing
              1. Охотовед 2
                Охотовед 2 Сегодня, 17:25
                +2
                Однако боеприпасы (Советских калибров) - Румыны делают довольно качественно, Спрос - заставляет работать на качество, а спрос на эти боеприпасы просто Огромен (хорошая прибавка к бюджету) и отказываться от их выпуска не собираются! Половина Мира вооружена Советским оружием... Плохо, что Россия упускает рынок боеприпасов.
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Сегодня, 17:36
                  +2
                  Плохо, что Россия упускает рынок боеприпасов.

                  А в чём проблема, один Барнаул не справляется, или вопрос в цене?
                  1. Охотовед 2
                    Охотовед 2 Сегодня, 17:42
                    +2
                    Очень много Факторов... и пороха отечественные, и производственные мощности, да и законодательство... многим «покупателям» Россия просто не продаст боеприпасы (из запрещённых в РФ группировок), многих теряем по политическим мотивам... да и традиции - тоже никто не отменял, если привыкли покупать в определённом месте - там и будут брать. Рынок боеприпасов растёт просто Кратно. Нужно думать, как аккуратно в него встроиться. Я лишь поверхностные причины дал.
                    1. Морской Кот
                      Морской Кот Сегодня, 17:54
                      +2
                      Я читал, что болгарские боеприпасы на мировом рынке котируются достаточно высоко, а вот про румын и поляков не слышал. Кстати, в ГДР раньше производили наши 7,62х39, а как сейчас, ты не в курсе?
                      1. Охотовед 2
                        Охотовед 2 Сегодня, 18:48
                        +2
                        Константин, насколько Я знаю Все предприятия выпускающие боеприпасы к Советскому оружию, расположенные в странах - партнёрах по почившему ныне - Варшавскому блоку... прошли модернизацию и работают чуть не в три смены! Отказываться от выпуска Наших боеприпасов не намерены! Спрос На них просто Огромный.
                        Жаль, что мы потеряли часть мощностей.
        4. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 17:53
          +2
          Цитата: Охотовед 2
          Где будут брать боеприпасы для высокоточной стрельбы???

          Можно стрелять не в цель, а в сторону цели. Авось, когда нибудь и случится попадание. lol
  2. mark1
    mark1 Сегодня, 14:05
    +1
    А как на счет "прецизионности" ствола? Помнится к к своему кулемету они на западе "прецизионный" ствол заказывают, а тут то при таких расстояниях... или как бронебойку с 200-300 м планируют использовать?
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 14:20
      +5
      К стати - почему "Хищник" ночной? Что бы претензий к точности не было*
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:56
        +4
        Цитата: mark1
        К стати - почему "Хищник" ночной? Что бы претензий к точности не было*

        Потому ...
        1. mark1
          mark1 Сегодня, 15:01
          +2
          А-а-а!!! Вот оно чо ! И хищник есть и ночь... не подкопаешься!
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 15:52
            0
            Цитата: mark1
            И хищник есть и ночь... не подкопаешься!

            И ко всему прочему, ничего не видит.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:06
    +3
    Дальность выстрела винтовки, как утверждается, превышает 3,5 километра.

    Мало иметь такое вооружение ,надо еще иметь и обученных стрелков. Попасть в мишень ,за 1500 м могут единицы
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 14:09
      -1
      Не успеют обучиться.
    2. yehat2
      yehat2 Сегодня, 14:24
      +3
      что сложного из мелкокалиберной пушки с нормальным прицелом попасть на расстоянии с вменяемой настильностью? Научиться считать примитивные поправки на дальность и всё.
      тем более, что на дистанциях до 2 км вполне могут и очередями из пушек лупить.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 14:35
        +1
        А минометы нам на что? wink
        1. yehat2
          yehat2 Сегодня, 14:36
          +2
          хорошее место собирать окурки. Одного миномета хватит на пол-года.
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 14:55
            0
            а вдруг стрелять? и где пепельница? lol
      2. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 15:32
        +2
        Противотанкисты за 2 км из своей пушки в силикатный кирпич на спор попадают. Тоже снайперы
        1. yehat2
          yehat2 Сегодня, 15:50
          +1
          Цитата: seregatara1969
          за 2 км из своей пушки

          это солдаты делают.
          а в ВСУ остались только тунеядцы, вредители, мародеры, воры и убогие.
          посмотрите на все их новые разработки - нагадить и убежать.
  4. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 14:11
    -2
    Очередная вундервафля переделка
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:15
      -2
      Каждый день, чубатые, что то " собираются наладить".
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:25
        +5
        Цитата: Андрей Николаевич
        собираются наладить".

        И все из советских запасников ! Кулибины, блин....
        P.S. И судя по минусам на Ваших комментариях, чубатым они дюже не понравились ! recourse
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 16:28
          -1
          Я давно заметил,что чубатые любят минусы ставить в моих комментариях. И не только,в моих. Видать, набежали на этот сайт, после майданов и чистки унитазов.
      2. Alex777
        Alex777 Сегодня, 14:29
        -1
        Каждый день, чубатые, что то " собираются наладить".

        Нагадить они собираются. Во время "перемирия". Допрыгаются. bully
  5. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 14:25
    +1
    Как я понимаю, они просто на вкладыш приварили кусок рельса с новым УСМ и, разумеется, планкой пиккатини. Уж без неё-то никуда, как без мусорного ведра.
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:44
    +1
    Вот чудная штука, сразу демаскерует и позицию с ней хрен сменишь будут наверное в два тела как агс таскать.
  7. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 14:56
    +2
    Больно уж глушитель напоминает тепло обменник от самогонного аппарата.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:44
      +1
      Вот зачем Вы про теплообменник сказали? Вы подрываете обороноспособность чубатой армии. Они ведь все глушители снимут и выменяют на самогон,в ближайших сёлах. )
  8. yehat2
    yehat2 Сегодня, 14:56
    +2
    Цитата: роман66
    а вдруг стрелять? и где пепельница?

    техника несовершенна laughing
  9. dgonni
    dgonni Сегодня, 15:05
    +1
    Такое себе оружие. При позиционке что то сможет. И то нужно перед этим оборудовать позицию как под миномёт. Узкая специализация и по факту ненужность.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:16
      +2
      Любые снайперы на сверхдальних дистанциях стреляют только
      по неподвижным целям. И перед стрельбой должны оборудовать себе
      удобное место.
  10. Керенский
    Керенский Сегодня, 15:41
    0
    Это оружие для стрельбы по целям типа паровоз или вертолёт на земле.
  11. iouris
    iouris Сегодня, 16:42
    0
    Советские пулемёты с глушителями.