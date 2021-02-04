В этом году ВСУ могут получить крупнокалиберные комплексы украинского производства

Министерство обороны Украины заинтересовано в приобретении так называемой «пехотной пушки» ПГ-14,5 «Ночной хищник» под патрон 14,5х114 мм. Такое снайперское оружие способно не только поразить обычную цель на сверхбольших дистанциях, но и уничтожить легкую бронетехнику или дажеповредить танк.
В этом году ВСУ могут получить на вооружение крупнокалиберные снайперские комплексы украинского производства, разработанные киевским заводом «Маяк», входящим в состав ГК «Укроборонпром».
Генеральным штабом Вооруженных сил Украины предусмотрена закупка крупнокалиберных винтовок калибра 14,5 мм для обеспечения потребностей ВСУ.
- ответили на информационный запрос журналистов в оборонном ведомстве.
Крупнокалиберная винтовка, которую также называют «антиматериальной или пехотной пушкой», базируется на основе 14,5-миллиметровой вкладной самозарядной пушки марки 2Х35, предназначенной для учебно-тренировочных стрельб без расходования основных боеприпасов танков советского образца, оснащенных орудиями калибра 125 мм.
Дальность выстрела винтовки, как утверждается, превышает 3,5 километра. «Ночной хищник» оборудован дополнительными системами, в частности, глушителем, который на расстоянии 800 метров делает ведение огня незаметным для противника, и компенсатором отдачи, позволяющим пользоваться «пушкой» практически любому бойцу.
Первые экспериментальные образцы этого вооружения еще с 2015 года испытываются на практике в военных действиях на Донбассе.