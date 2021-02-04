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Первый полёт к МКС нового американского космического корабля Starliner с экипажем на борту перенесён

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Первый полёт к МКС нового американского космического корабля Starliner с экипажем на борту перенесён

Первый испытательный полет с экипажем к МКС нового американского космического корабля Starliner, разработанного Boeing, переносится на более позднее время. Соответствующее решение приняли NASA и компания-разработчик корабля.


Согласно сообщению NASA, новые сроки первого полета Starliner пока точно не определены, но полет планируется не раньше сентября этого года. Причины переноса не называются, но с большой вероятностью можно утверждать, что NASA "перестраховывается" из-за программного обеспечения, установленного на корабль, по причине которого возникли проблемы во время беспилотного полета Starliner к МКС в 2019 году.

NASA и Boeing планируют не ранее сентября 2021 года... первый полет Starliner с экипажем

- говорится на сайте NASA.

Изначально первый испытательный полет Starliner с экипажем к МКС планировался на 2020 год, но затем был перенесен на март этого года. На станцию должны были отправиться астронавты NASA Барри Уилмор, Николь Аунапу Манн и Майкл Финк.

Напомним, что первый запуск в декабре 2019 года новейшего американского пилотируемого корабля Starliner, разработанного компанией Boeing, закончился нештатной ситуацией. Корабль вышел на орбиту, но так и не смог состыковаться с МКС по причине несрабатывания двигателя. Впоследствии корабль удалось успешно посадить. Как оказалось, причиной этого стало "множество проблем" с программным обеспечением корабля.

В январе этого года Boeing сообщил об устранении всех проблем с программным обеспечением и анонсировал первый полет корабля с экипажем на борту уже в марте 2021 года.
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45 комментариев
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  1. bar
    bar Сегодня, 12:46
    +2
    Похоже Боингу всё хуже и хуже. Мелочь, а приятно smile
    1. military_cat
      military_cat Сегодня, 13:06
      +12
      Starliner с уезжающими вправо сроками выглядит плохо только на фоне Crew Dragon, у которого получилось на удивление хорошо. А на общем фоне — стандартно.
    2. Профайлер
      Профайлер Сегодня, 13:08
      -1
      первый запуск в декабре 2019 года новейшего американского пилотируемого корабля Starliner, разработанного компанией Boeing, закончился нештатной ситуацией. Корабль вышел на орбиту, но так и не смог состыковаться с МКС по причине несрабатывания двигателя. Впоследствии корабль удалось успешно посадить. Как оказалось, причиной этого стало "множество проблем" с программным обеспечением корабля.


      Ох уж это "ПО" recourse ... Только на него и полагаются (на автоматику), без резервирования управления в ручном режиме ?
      1. bar
        bar Сегодня, 13:14
        +2
        Цитата: Профайлер
        Ох уж это "ПО" recourse ... Только на него и полагаются

        Тренд такой на всеобщую цифровизацию. Тот же боинг даже нарушенную центровку 737max пытался лечить с помощью ПО. Результат общеизвестен - аэродинамика победила информатику. sad
        1. Дмитрий Владимирович
          Дмитрий Владимирович Сегодня, 14:09
          0
          Цитата: bar
          даже нарушенную центровку


          Вы видимо, совсем в этом вопросе профан, центровка в продольной оси, регулируется передним и задним топливным баком, весом погруженного багажа в передний или задний отсек.
          Мы как то даже снимали кресла в переднем салоне Ту-154Б и тонн 5 груза фиксировали по документам, а по факту 7500 кг.
          +-1500 кг вперед/назад особо не почувствовать в управлении :))
          А про существование центровочных передних/задних топливных баков - видимо и не слышал?
          1. bar
            bar Сегодня, 14:19
            +3
            Цитата: Дмитрий Владимирович

            Вы видимо, совсем в этом вопросе профан, центровка в продольной оси, регулируется передним и задним топливным баком, весом погруженного багажа в передний или задний отсек.

            Видимо профан, невозможно знать всё обо всём. За что купил, за то и продаю.
            При разработке самолёта на 737 MAX была произведена замена двигателей на более мощные и эффективные, с увеличенным диаметром вентилятора. Однако из-за большего размера новые двигатели невозможно было установить на место прежних — их пришлось вынести вперёд и закрепить выше

            Чтобы смягчить тенденцию к увеличению тангажа из-за новой геометрии полёта из-за того, что двигатели расположены дальше вперед и выше, чем у предыдущих двигателей, Boeing добавила новую систему увеличения маневренных характеристик .

            И эта "система" его и погубила. Вот как то так. Не всё можно компенсировать софтом и багажом.
            1. Дмитрий Владимирович
              Дмитрий Владимирович Сегодня, 14:45
              +1
              Цитата: bar
              И эта "система" его и погубила. Вот как то так. Не всё можно компенсировать софтом и багажом.

              Вспомним первые B-737 сотых серий

              сравним с 500-800-й серией

              На сколько вынесены двигатели вверх и вперед и изменилась центровка.
              По сравнению с 800-й и NG серией 737 MAX получил незначительные изменения в управляемости, а скрытое ПО MCAS предназначено было для нивелирования этих различий.
              релиз Боинг в 2019
              компания Boeing признала, что MCAS сыграла свою роль в обеих авариях...MCAS был предназначен, чтобы имитировать поведение аналогичного самолёта в предыдущем поколении серии, Boeing 737 NG.

              Сделано это было для удобства пилотов, что бы не переучивать экипажи и экономить время на сертификации нового ПО.
              Преступление - пилот должен знать особенности управления
              1. bar
                bar Сегодня, 15:14
                -1
                Цитата: Дмитрий Владимирович
                Сделано это было для удобства пилотов

                Сделано было второпях, в попытке опередить Airbus A320neo на рынке. По этому сэкономили на доводке планера, которая таки требовалась при такой капитальной замене двигателей. Решили заменить её цифровой заплаткой ПО. А заодно решили сэкономить на сертификации (типо самолёт же почти не поменялся, и новая сертификация не нужна), а соответственно и на переобучении пилотов (раз самолёт почти не поменялся, нечему и учить). Вот так оно и получилось. Кроилово традиционно ведёт к попадалову. В результате и люди погибли, и сам Боинг глубоко в анусе.
                1. Дмитрий Владимирович
                  Дмитрий Владимирович Сегодня, 16:26
                  +1
                  Цитата: bar
                  Сделано было второпях, в попытке опередить Airbus A320neo на рынке.


                  Определенно!
                  Цитата: bar
                  По этому сэкономили на доводке планера, которая таки требовалась при такой капитальной замене двигателей.


                  Стоп - диаметр двигателя чуть увеличен - удлинили переднюю стойку шасси на 20 см, сместили крепление двигателя - не кардинально - несколько десятков см, что бы зазор между воздухозабоником и полосой остался прежним.
                  LEAP-1B CFM сухая масса 2780 кг
                  CFM56-7B18 сухая масса 2380 кг
                  разница 2х400 кг в массе, кардинально не отражается на продольной балансировке.
                  А тенденция к увеличению тангажа, предусмотрена конструкцией и регулируется углом установки стабилизаторов.
                  Где вы вычитали эту галиматью - не сложно, дайте ссылку интересно посмотреть, кто публикует такие безграмотные статьи - полагаю это кривой перевод английского источника.
                  1. bar
                    bar Сегодня, 16:32
                    0
                    А тенденция к увеличению тангажа, предусмотрена конструкцией и регулируется углом установки стабилизаторов.

                    Видимо, в Боинге именно так и думали. Но в какой то момент количество перешло в качество...

                    Цитата: Дмитрий Владимирович
                    Где вы вычитали эту галиматью - не сложно, дайте ссылку интересно посмотреть, кто публикует такие безграмотные статьи - полагаю это кривой перевод английского источника.

                    Эта официальная галиматья, признанная самим Боингом, доступна даже в википедии по ссылке "737 max". Надеюсь, найдёте.
      2. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 13:20
        +5
        На Старлайнере есть ручной и все дела. И Боинг с НАСА в один голос заявляли, что будь на корабле экипаж всё бы поправили астронавты. Только это не повод запускать астронавтов с багованным ПО.
        1. zwlad
          zwlad Сегодня, 15:53
          -2
          что будь на корабле экипаж всё бы поправили астронавты

          Вышли бы в открытый космос и запустили бы двигатель снаружи?
          1. orionvitt
            orionvitt Сегодня, 16:15
            +2
            Цитата: zwlad
            Вышли бы в открытый космос и запустили бы двигатель снаружи?

            Точно. У Российских космонавтов, на этот случай, на борту, всегда есть кривой стартер.
          2. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 18:13
            0
            Там был неправельный по времени запуск двигателей, они бы отключили бы кнопкой, а потом запустили в скоректированный таймер.
      3. Intruder
        Intruder Сегодня, 15:02
        0
        Только на него и полагаются (на автоматику), без резервирования управления в ручном режиме
        это и правильно, а если грузовая версия корабля используется в миссии, без экипажа!? Или "человеческий фактор" пресловутый коррективы внесет, банально ухудшение состояния здоровья у пилота, после выведения или длительного срока пребывания на орбите, в космическом пространстве "разные вещи" бывают с психикой человека, и что тогда!?, все трупы или чего по-хуже случится, в стыковочном режиме с МКС, с "адекватными действиями" экипажа..!?
    3. РУСС
      РУСС Сегодня, 17:53
      +1
      Цитата: bar
      Похоже Боингу всё хуже и хуже. Мелочь, а приятно smile

      Ну да, радуйтесь, что у соседа корова сдохла.
      1. bar
        bar Сегодня, 17:55
        0
        Цитата: РУСС
        Ну да, радуйтесь, что у соседа корова сдохла.

        Я на самом деле не злой. Когда совсем сдохнет, помяну добрым словом laughing
  2. Serpet
    Serpet Сегодня, 13:06
    -1
    причиной этого стало "множество проблем" с программным обеспечением корабля

    Странно слышать такое о детище американской корпорации. Принято считать, что софт там щелкают как орешки.
    1. bar
      bar Сегодня, 13:10
      -1
      Цитата: Serpet
      Принято считать, что софт там щелкают как орешки.

      Так было принято считать до мощного просёра с 737max, после которого Боинг похоже уже не оправится.
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:21
      -4
      Щёлкают как орешки, Гугл,Микрософт, Амазон,Тесла и другие парни. А не Боинг.
    3. Роман070280
      Роман070280 Сегодня, 13:44
      -2
      Ещё со советских времён повелось, что большинство наших отечественных программ выполнялось в автоматическом режиме (Гагарин, Буран, стыковки/расстыковки).. это при том, что электроника у нас, мягко говоря, хромала..
      В тоже время, американцы, несмотря на свой отрыв в этой области, предпочитали в космосе больше доверять человеку (Шепард, Шаттл)
  3. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 13:13
    -5
    А что случилось?)))
    https://twitter.com/i/status/1356702143084814338
    Надо бы что-нить сказать такое.... Общечеловеческое... Да текст прислать забыли кураторы. Остается только факт, что Рогозин сегодня спутник запустил, а осужденный за мошенничество Маск... Ну не дали ему батут...
    1. military_cat
      military_cat Сегодня, 13:17
      +1
      Цитата: Cowbra
      Рогозин сегодня спутник запустил, а осужденный за мошенничество Маск...

      …запустил сегодня 60 спутников Starlink, причём следующий запуск ожидается уже завтра, всего день разницы.

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      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 13:22
        -1
        Да и общий счёт пусков сильно за Маском в этом году. winked
        Сумел три Фалькона-9 запустить до запуска Союза.
        Один после запуска, и ещё одна ракета на стартовом столе со спутниками готовится к взлёту.
        1. slipped
          slipped Сегодня, 13:48
          0
          Цитата: BlackMokona
          Сумел три Фалькона-9 запустить до запуска Союза.
          Один после запуска, и ещё одна ракета на стартовом столе со спутниками готовится к взлёту.


          Торопится, боится болезный, что не окупятся ему в срок его пуски. laughing Старается побыстрее развернуть группировку.
          1. military_cat
            military_cat Сегодня, 14:09
            -2
            Ну да, а нам-то куда торопиться, у нас же полно времени на раскачку.
            1. slipped
              slipped Сегодня, 14:30
              +1
              Цитата: military_cat
              Ну да, а нам-то куда торопиться, у нас же полно времени на раскачку.


              У нас запланирована большая программа по проекту "Сфера". Система состоит из нескольких группировок КА. Начало пусков в рамках программы запланировано с 2024-го года.

              Внебюджетное финансирование со стороны ФГУП "Космическая связь" (собственные и привлеченные средства) в рамках программы "Сфера" на период с 2022 по 2030 годы оценивается более чем в 40 млрд рублей.
              Со стороны "Космической связи" планируется развитие космических аппаратов связи и вещания серии "Экспресс" и перспективных высокоэллиптических спутников "Экспресс-РВ".

              Компания "Газпром космические системы" в рамках программы планирует привлечь в общей сложности около 100 млрд рублей. В программу со стороны дочки "Газпрома" включены три направления:
              - создание в Щелково сборочного производства космических аппаратов,
              - формирование и развитие космической системы дистанционного зондирования Земли "Смотр",
              - развитие системы спутниковой связи "Ямал".

              В компании ИСС уже началась разработка и создание новых МКА т.н."аппаратов-приборов" группировки "Марафон-IoT".
              1. military_cat
                military_cat Сегодня, 14:38
                -3
                Спасибо, говорящая методичка.
                1. slipped
                  slipped Сегодня, 14:39
                  0
                  Цитата: military_cat
                  Спасибо, говорящая методичка.


                  Это сообщения СМИ laughing При наличии желания легко находятся через яндекс.
              2. Косм22
                Косм22 Сегодня, 17:06
                +1
                Как я люблю читать Ваши комменты, коллега!
                Из серии "запланировано... будет сделано... разрабатывается... строится... создается... исследуется... осваивается... готовится... претворяется... осуществляется... исполняется... прорабатывается... оценивается... эскизный проект почти готов... чертежи разработаны... просматриваются перспективы... началась разработка..."
                Вы с Роскосмосом только в будущем времени живете? Окунуться в реальность нет желания?
                1. slipped
                  slipped Сегодня, 19:04
                  0
                  Цитата: Косм22
                  Как я люблю читать Ваши комменты, коллега!
                  Из серии "запланировано...


                  Замечательно, читайте дальше. laughing А потом смотрите, как оно реализуется.

                  Цитата: Косм22
                  Вы с Роскосмосом только в будущем времени живете?


                  Нет не только, вот сегодня, к примеру завершена загрузка транспортного корабля «Прогресс МС-16».



                  На ТГК «Прогресс МС-16» загружено:

                  - 600 кг топлива дозаправки,
                  - 420 литров питьевой воды системы «Родник»
                  - 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота,
                  - около 1 400 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, ремонтно-восстановительный комплект, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции.

                  А вот это частная российская спутникостроительная компания Спутникс готовится к запуску новых российских МКА класса кубсат из пускового контейнера тоже отечественной разработки фирмы Аэроспейс Кэпитал:

          2. Косм22
            Косм22 Сегодня, 17:23
            -2
            Коллега, пусть об окупаемости болит голова у Роскосмоса. Особенно в случае с "Ангарой".
            Маск после десятикратного использования первых ступеней может вообще воздух возить. Без всякого для себя ущерба. Кстати, это время (10-го старта) не за горами.
            Да и заботы у самого богатого человека в мире (иногда на время теряющего этот статус) немного иные сегодня.
            Не в торопливости дело.
            А в чудовищной скорости оборачиваемости ступеней, в высочайшей культуре производства, в применении новейших технологий.
      2. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 13:27
        +1
        Это которые прошлой весной Пентагон выдал на пресс-конференции как спутники-шпионы нового поколения?
        И да, как там. в Старлинке? Спутниковый инет на всю планету распространен, или вновь брешут, как с Гиперлупом, Солар Сити, ну или Кибертрахом? Кажется, неполживые на этом джипе год назад должны были ездить, пугая бандерлогов "светлыми лицами"
        1. military_cat
          military_cat Сегодня, 13:39
          -6
          Люди, пытающиеся иронизировать над SpaceX, выглядят как Гарольд из мема:

          1. slipped
            slipped Сегодня, 13:51
            +5
            Скорее всего на фото реакция на вчерашний очередной взрыв силосной башни. laughing
            1. military_cat
              military_cat Сегодня, 13:58
              -7
              Ну это правда, кстати. Я вчера, наверное, как-то так и выглядел, наблюдая тест.
  4. U-58
    U-58 Сегодня, 13:21
    +3
    Все правильно. Довести технику до ума, а потом уже использовать.
    Техника не простая, а очень непростая и требует доводки.
    1. slipped
      slipped Сегодня, 13:55
      +6
      Цитата: U-58
      Все правильно. Довести технику до ума, а потом уже использовать.


      Прикольно. Когда Россия доводит свою технику до ума - это "фсё конец российской космонавтики"

      А когда тем же самым занимается Боинг то:

      Цитата: U-58
      "Техника не простая, а очень непростая и требует доводки.


      А, ну да - ЭТО ДРУГОЕ lol
      1. U-58
        U-58 Сегодня, 15:26
        0
        Для особо язвительных: я 39-й год занимаюсь и изготовлением и доводкой той самой космической техники и знаю, о чём пишу.
        Ну, а поскольку вы диванный дилетант, добавлю, что процессы эти лишены всевозможной романтики.
        Напротив, все это нудно, рутинно, тяжело, а временами- экстремально стрессово.
        1. orionvitt
          orionvitt Сегодня, 16:25
          -1
          Цитата: U-58
          я 39-й год занимаюсь и изготовлением и доводкой той самой космической техники и знаю, о чём пишу

          laughing Сил нет, ржунимагу. Вся ваша "специализация", сводится к дилетантским рассуждениям о величии американской космонавтики, подкреплёнными выдернутыми из сети пропагандистскими "материалами" сомнительного содержания, зато с красивыми картинками . Всё в одном русле, как вы говорите, по методичке. laughing Информативности ноль. Вас почитать, всё равно что CNN послушать (посмотреть).
  5. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 13:53
    +1
    Как оказалось, причиной этого стало "множество проблем" с программным обеспечением корабля.

    А Мир готовят к переходу на искусственный интеллект ! crying
  8. dgonni
    dgonni Сегодня, 15:16
    0
    Почему на стратегические ракеты не ставят ПО виндовс? Потому что после старта она полюбому вернётся за подтверждением ;)
    1. slipped
      slipped Сегодня, 16:43
      +1
      Цитата: dgonni
      Почему на стратегические ракеты не ставят ПО виндовс?


      Потому-что после команды взведения ключа на старт, уже взлетевшая ракета потребует в полёте еще и активацию? laughing
  9. alien308
    alien308 Сегодня, 16:44
    0
    Их без успешного автоматического полёта допустили к пилотируемому? Если что кто отвечать будет? У боинга конечно большой опыт. Но какой то отрицательный и недавний.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 18:14
      0
      Нет. Всё ещё ожидается беспилотный полёт, его даже чутка перенесли на пораньше недавно.
      Значит перенос сделан для увеличения времени анализа беспилотного.