Первый полёт к МКС нового американского космического корабля Starliner с экипажем на борту перенесён

NASA и Boeing планируют не ранее сентября 2021 года... первый полет Starliner с экипажем

Первый испытательный полет с экипажем к МКС нового американского космического корабля Starliner, разработанного Boeing, переносится на более позднее время. Соответствующее решение приняли NASA и компания-разработчик корабля.Согласно сообщению NASA, новые сроки первого полета Starliner пока точно не определены, но полет планируется не раньше сентября этого года. Причины переноса не называются, но с большой вероятностью можно утверждать, что NASA "перестраховывается" из-за программного обеспечения, установленного на корабль, по причине которого возникли проблемы во время беспилотного полета Starliner к МКС в 2019 году.- говорится на сайте NASA.Изначально первый испытательный полет Starliner с экипажем к МКС планировался на 2020 год, но затем был перенесен на март этого года. На станцию должны были отправиться астронавты NASA Барри Уилмор, Николь Аунапу Манн и Майкл Финк.Напомним, что первый запуск в декабре 2019 года новейшего американского пилотируемого корабля Starliner, разработанного компанией Boeing, закончился нештатной ситуацией. Корабль вышел на орбиту, но так и не смог состыковаться с МКС по причине несрабатывания двигателя. Впоследствии корабль удалось успешно посадить. Как оказалось, причиной этого стало "множество проблем" с программным обеспечением корабля.В январе этого года Boeing сообщил об устранении всех проблем с программным обеспечением и анонсировал первый полет корабля с экипажем на борту уже в марте 2021 года.