Военное обозрение
Войти Регистрация

В прессе Польши: Причина затягивания сроков создания перехватчика МиГ-41 - разрыв технологического сотрудничества с Украиной

52

В польских СМИ вышел материал, в котором производится своеобразная оценка заявлений о вопросах создания перспективного дальнего перехватчика МиГ-41 в рамках проекта ПАК ДП. Своими соображениями на этот счёт решил поделиться польский обозреватель Гжегож Янишевский.


В его материале указывается на впечатляющие озвученные характеристики перспективного перехватчика, разрабатываемого для ВКС РФ, но добавляется, что пока всё это только на бумаге.
Из статьи в издании Do Rzeczy:

Действительно, на бумаге параметры боевой машины выглядят впечатляюще. Скорость около 4,3, а то и 5 Махов, практический потолок - 50 километров, а дальность около 11 тысяч километров. Всё это затрудняет его сопоставление с используемыми в настоящее время истребителями. МиГ-41 мог бы действовать «на краю космоса», атакуя спутники противника, вращающиеся вокруг Земли на низких орбитах, а высокая скорость и большая дальность полёта помогли бы защитить обширное воздушное пространство России и даже позволить ему контролировать небо над Арктикой.

Гжегож Янишеский отмечает, что в России была анонсирована «и беспилотная версия этого перехватчика».

При этом польский обозреватель отмечает, что информация о разработках ПАК ДП не нова: первые заявления на этот счёт были сделаны в 2013 году.

Польский автор:

Работа над МиГ-41 идёт очень медленно. Как и в случае с помпезно анонсированным в 2009 году концептом нового российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.

По словам Янишеского, причин «затягивания сроков создания МиГ-41» - несколько. При этом одной из основных причин польский автор видит «разрыв технологического сотрудничества с Украиной и последовавший экономический кризис». Янишевский утверждает, что именно из-за разрыва сотрудничества с украинскими компаниями у России «возникают проблемы с созданием МиГ-41, и конкретно - созданием авиационного двигателя подходящих параметров».

Не совсем понятно, о каких проблемах с двигателями для перехватчика после разрыва связей с Украиной говорится в польской прессе, если учитывать тот факт, что двигатели, например, для МиГ-31 - Д-30Ф6 – конструировались в Перми.

Чтобы усилить эффект, которого г-н Янишевский пытается добиться в своей статье, он добавляет:

Наличие таких самолетов, как МиГ-31 или Ту-160, было одним из признаков мировой державы. Но теперь от тех времён остались одни воспоминания, а потому приходится рассчитывать на модернизацию того, что уже было построено.

Но если у России, по мнению польского автора, нет признаков мировой державы, то почему же польские власти постоянно заявляют о некой российской угрозе?..
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
52 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 13:55
      +19
      Не поняли. Поляки будут писать ересь всегда. Когда они смотрят в сторону России, у них мозги отключаются.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:01
        +12
        Цитата: Перейра
        у них мозги отключаются.

        А автоматом включается махровая русофобия !
        1. Перейра
          Перейра Сегодня, 14:03
          +16
          Это тщательно скрываемый комплекс неполноценности.
          Поляк не признается в этом даже под пыткой. Но врождённые рефлексы выдают с головой.
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Сегодня, 14:05
            +4
            Цитата: Перейра
            комплекс неполноценности

            Это так....Да и пару злотых можно на ентой статейке заработать...
            1. VORON538
              VORON538 Сегодня, 15:07
              +6
              Но теперь от тех времён остались одни воспоминания, (С)-очень применимо к польше!
              поляка не отпускают мячты о прошлом,о "польше от моря до моря" и польских шляхтичах в Москве,а свои скрытые имперские амбиции сия обиженка проецирует на Россию.И тем не менее, между строк проскальзывает его радость о том,что Россия и Украина , пока еще- в ссоре.Такое,междоусобицы,уже было в истории государства российского,как и несколько переделов территории польши,видимо,у него,у поляка,генетически предрасположена обида на Россию hi
            2. Ахиллес
              Ахиллес Сегодня, 18:02
              0
              Если вдуматься, параметры боевой машины выглядят правда впечатляюще, когда создадут такую машину, это будем имба
          2. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 14:35
            +7
            Цитата: Перейра
            Не поняли. Поляки будут писать ересь всегда. Когда они смотрят в сторону России, у них мозги отключаются.

            Цитата: Перейра
            Это тщательно скрываемый комплекс неполноценности.

            Не понимаю - им-то что с наших "МиГов"? Разрабатываются они или не разрабатываются. Производятся или не производятся... Им какая разница? Они клянчат у Америки "F-..." разных наименований - ну и пусть дальше клянчат. Им-то на "МиГ-41" не летать.

            Лишь бы тявкнуть "У России всё плохо". А ещё Великоокраину сюда пристегнуть, как мы без неё "загибаемся" - совсем песня... У них с Окраиной всё хорошо - вот пусть и дальше за Америкой с протянутой рукой ходят и щёки надувают ширше... Или ширее?... Не знаю, в школе плохо учился - они знают...
            1. orionvitt
              orionvitt Сегодня, 16:03
              +4
              Цитата: Zoldat_A
              ещё Великоокраину сюда пристегнуть, как мы без неё "загибаемся" - совсем песня...

              Польский "эксперт", откровенный тупорез. Статья в стиле "в огороде бузина, а в Киеве дядька". Если ещё лет пятнадцать назад, согласен, технологическое , сотрудничество с украиной в сфере военных технологий присутствовало, исключительно ввиду огромного задела и большой инерции, заложенной "клятыми кровавыми большевиками". Но в наше время, где украина, а где технологии, это две противоположности, друг с другом не совместимые. laughing Вот что демократия животворящая делает.
        2. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 16:09
          +3
          Цитата: Uncle Lee
          Цитата: Перейра
          у них мозги отключаются.

          А автоматом включается махровая русофобия !

          Обыкновенная безграмотность автора из Польши.Украина даже во времена СССР не имела никакого отношения к двигателям для боевой авиации (Миг-31, Миг-29, Су-27,Ту-160) ,так что даже если отношения с Украиной были бы хорошими её никто бы не подпустил к разработке движков для Миг-41. У Украины нет таких компетенций. Украина в СССР делала движки только для транспортной авиации и вертолетов(Мотор Сич) и надводных кораблей (Зоря-Машпроект).Движки для истребителей,штурмовиков,перехватчиков и бомбардировкиков ДА в Союзе проектировались и производились на территории РСФСР. Поляки просто показывают свою безграмотность.
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 17:59
            0
            Цитата: OrangeBigg
            Поляки просто показывают свою безграмотность

            Для поляков вполне прокатывает.
        3. Комментарий был удален.
      2. Alex777
        Alex777 Сегодня, 14:11
        +4
        Когда они смотрят в сторону России, у них мозги отключаются.

        От страха. wink
      3. URAL72
        URAL72 Сегодня, 14:57
        +2
        А разве у нас мало таких "экспердов"? Хлопчик зарабатывает на хлеб наш насущный, чего вы так строго?
      4. антивирус
        антивирус Сегодня, 15:29
        +2
        иногда полезнее смотреть "Давай поженимся" ...чем читать " польских экспертов"
      5. keeper03
        keeper03 Сегодня, 15:37
        +1
        Пусть потешат себя фейковщиной, ведь они так старались вместе с НАТОй разрушить наши отношения ! yes soldier
  2. ccsr
    ccsr Сегодня, 13:23
    +13
    При этом одной из основных причин польский автор видит «разрыв технологического сотрудничества с Украиной и последовавший экономический кризис».

    Бред сивой кобылы - по этому направлению разработки вооружения мы прекратили сотрудничество с Украиной еще в девяностых. Если что-то и могли там заказать для нового самолета, в чем я сильно сомневаюсь, то что-то из второстепенного, да и то , чтобы они хоть как-то с нами за энергоносители расплачивались. Статью польского автора считаю лживой и пропагандистской - реально все обстоит совсем не так при создании новейшего оружия в России.
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 13:57
      +8
      Бред не бред, а две цели достигнуты:
      1. Показана ничтожность России
      2. Показано величие Украины.
      Цель статьи достигнута.
      О том, что это бред поляки, прочитавшие статью, никогда не узнают. Ибо в следующий раз прочитают точно такую же статью.
    2. mina
      mina Сегодня, 13:59
      -18
      Цитата: ccsr
      Статью польского автора считаю лживой и пропагандистской - реально все обстоит совсем не так

      прапорщик Ссык (ccsr), просто польский афффтор такое же ЛЖИВОЕ БРЕХЛО КАК И ТЫ САМ
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:24
    -1
    Действительно, на бумаге параметры боевой машины выглядят впечатляюще

    ну как не сказать?
    да забыли про овраги.... wassat
  4. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 13:27
    +3
    Странный какой то эксперт. Видимо, тоже данные переводил гугл-переводчиком, не вдаваясь в ньюансы. А потом решил "по гарячему" состряпать статейку.
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 13:41
      +8
      Ага. А информацию походу на Яндекс-дзене черпал. Где местные иксперды ему всё разъяснили и поставили окончательную точку в этом вопросе. laughing
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:44
        +3
        Цитата: kit88
        Ага. А информацию походу на Яндекс-дзене черпал. Где местные иксперды ему всё разъяснили и поставили окончательную точку в этом вопросе. laughing

        Ну, на Дзене эксперты ТАКИЕ эксперты!... fellow То яичницу-глазунью жарить учат статьёй с десятью картинками и видео, то обзор "Арматы" с полным разбором ТТХ и особенностей боевого применения - 18 строчек текста с одной фотографией. Почему-то "Леопарда". laughing
        1. kit88
          kit88 Сегодня, 15:42
          +1
          Причем один и тот же автор. laughing
  5. iouris
    iouris Сегодня, 13:29
    -2
    Причина в том, что уничтожена система, а свойства системы не равны свойствам элементов системы (система существенно мощнее). Можем повторить.
  6. КАРЛСОН
    КАРЛСОН Сегодня, 13:29
    +8
    Пшеки... Пусть сами хотя бы "кукурузник" спроектируют и запустят в производство.
    А то кроме бумажных самолетиков еще ничего не сделали, зато "АНАЛизаторов" по всем вопросам, девать некуда
  7. yehat2
    yehat2 Сегодня, 13:33
    +7
    поляк сам не знает, что пишет.
    Та же Мрия только частично исполнялась на Украине, к созданию этого самолета были подключены сотни коллективов по всему союзу. Я бы даже сказал, что украинцы по сути сделали часть эскизного проекта, общего проектирования и отверточную сборку, а всё остальное - другие, в том числе и финансирование работ.
  8. Комментарий был удален.
  9. cniza
    cniza Сегодня, 13:35
    +3
    Но если у России, по мнению польского автора, нет признаков мировой державы, то почему же польские власти постоянно заявляют о некой российской угрозе?..


    А потому что понимает , врет и боится...
  10. Serpet
    Serpet Сегодня, 13:35
    +4
    Польский автор расписался в собственном невежестве laughing
  11. ЗВС
    ЗВС Сегодня, 13:35
    +8
    Ну поляки никогда умом не отличались. У них глупость, как и на Украине стала трендом.
  12. askort154
    askort154 Сегодня, 13:36
    +6
    Всё понятно, с этим польским "обозревателем". Выпил горилки с работающим у него на ферме украинцем, и тот
    посвятил его - о проблемах России без Украины. Только вот зачем ВО, выдаёт нам "мнения таких польских
    "обозревателей" ?! no
  13. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:39
    +2
    Опять поляками завоняло.....
  14. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 13:45
    +3
    почему же польские власти постоянно заявляют о некой российской угрозе?..

    потому что провели военные учения, вывод таков что вся Польская армия перестанет существовать через 5 дней
  15. zenion
    zenion Сегодня, 13:48
    +4
    Пермь от Украины рукой подать. Если поездом и на запад, то за сутки можно добраться. Зачем Украине авиационные двигатели, если на трусиках с бахромой можно заработать больше.
  16. mark1
    mark1 Сегодня, 13:52
    +3
    причин «затягивания сроков создания МиГ-41»

    Откуда пан знает сроки?
    Наличие таких самолетов, как МиГ-31 или Ту-160, было одним из признаков мировой державы.

    Ну вот , у нас есть признаки мировой державы, а признаки какого образования имеет Польша?
    1. Поэтиззаугла
      Поэтиззаугла Сегодня, 14:12
      +3
      Польша - это полусуверенное образование гнойного типа,чья основная задача лизание заднего прохода американского хозяина. Лучше бы сосредоточились на строительстве "Форта Байден".
  17. Мыхалыч
    Мыхалыч Сегодня, 13:53
    +3
    И все то они, пшеки знают, но ничего не умеют.
  18. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 13:54
    0
    Польша не является авиационной державой вообще. Поэтому пофиг что там вякает этот псевдоэксперт.
  19. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 14:08
    +3
    В прессе Польши: Причина затягивания сроков создания перехватчика МиГ-41 - разрыв технологического сотрудничества с Украиной

    "В ставке Гитлера все малахольные."
  20. bar
    bar Сегодня, 14:09
    +4
    именно из-за разрыва сотрудничества с украинскими компаниями у России «возникают проблемы с созданием МиГ-41, и конкретно - созданием авиационного двигателя подходящих параметров»

    Я бы немного уточнил. Причина проблем с созданием двигателя - развал СССР, при котором авиационное двигателестроение было сосредоточено на Украине. А сотрудничать с современной Украиной бессмысленно, бывшее советское двигателестроение они успешно прокакали. sad
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 16:07
      0
      Украина не имела никакого отношения к двигателям для боевой авиации (Миг-31, Миг-29, Су-27,Ту-160) ,так что даже если отношения с Украиной были бы хорошими её никто бы не подпустил к разработке движков для Миг-41. У Украины нет таких компетенций. Украина в СССР делала движки только для транспортной авиации и вертолетов(Мотор Сич) и надводных кораблей (Зоря-Машпроект).Движки для истребителей,штурмовиков,перехватчиков и бомбордировкиков ДА в Союзе проектировались и производились на территории РСФСР. Поляки просто показывают свою безграмотность.
  21. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:12
    +1
    Надеюсь польльско укро прибалтскую прессу давно всерьез никто не воспринимает?
  22. venik
    venik Сегодня, 14:16
    0
    "...По словам Янишеского, (одной из основных) причин «затягивания сроков создания МиГ-41» - польский автор видит «разрыв технологического сотрудничества с Украиной ..."
    ========
    Каких только "диванных экспердов" не родит польская земля..... lol
  23. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 14:22
    +2
    Просто это их дурная статья дурного обозревателя, вот и все. Какое отношение двигатели 41 иметь могут к Украине непонятно. Ладно бы про транспортники писал, но тут просто ересь же
  24. Кonstanty
    Кonstanty Сегодня, 14:27
    +4
    Начать стоит с того, что еженедельник «Do Rzeczy», хотя и описывает себя как консервативно-либеральный журнал, на самом деле имеет правый уклон и, по сути, сильно русофобен.
    Сам автор - Grzegorz Janiszewski по профессии он юрист и политолог, хотя любит, когда его называют полемологом.

    Ну, как видите, он мало знает об авиации и пишет «статью под предположением», с плохой Россией, ...

    Ну как говорится - дураков не сеют

    Я могу только извиниться
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 19:28
      0
      вощет начать надо с того что пока войска СС (охрана конц лагерей) гибла на восточном фронте в ВОВ, то поляки успешно окучивали эти лагеря варив с узников мило и сдирая кожу для перчаток и сумочек....чёт этотжурналюга пшечный не упомнил кто был его отец, да впрочем и все его родственники...скорей всего сотрудники Освенцима 1.2 Треблянки и тд и тп...так что мразь она и есть мразь.....единственное Ерузузельский хотел научить своих граждан быть сильными...но у него не срослось...так что пшеки это как был пук из попы так им и остался
  25. Klingon
    Klingon Сегодня, 14:39
    +3
    чувак забыл что и F-22 разрабатывался дохрена долго,...из за отсутствия в те времена нормальных связей с Украиной wassat
  26. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:42
    0
    Поляки от русофобии совсем разум потеряли.

    Украина ни как не влияет на сроки реализации проекта ПАК-ДА.

    Все идёт по плану.
  27. ё-моё
    ё-моё Сегодня, 14:45
    0
    Насколько я помню никакой кооперации с юкрейной наш авиапром, начиная с 91 года не имеет. Даже на уровне гаек и болтов.
  28. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:48
    +1
    Лучше пусть про отсутствие своего производства чего либо расскажут, только гастеров для мелкобритании производят.
    Наличие таких самолетов, как МиГ-31 или Ту-160, было одним из признаков мировой державы.

    У польши их нет и не будет им даже амерзские хозы не дают подобные хотя у их хозяев до сих пор миг 31 догнать не могут.
  29. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:58
    0
    В прессе Польши: Причина затягивания сроков создания перехватчика МиГ-41 - разрыв технологического сотрудничества с Украиной

    Они это шо, СЕРЬЁЗНО???
  30. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 15:37
    0
    Полякам лишь бы поговорить , и лучше в антироссийском ключе.
  31. ЗЭМЧ
    ЗЭМЧ Сегодня, 17:41
    0
    При этом одной из основных причин польский автор видит «разрыв технологического сотрудничества с Украиной и последовавший экономический кризис». Янишевский утверждает, что именно из-за разрыва сотрудничества с украинскими компаниями у России «возникают проблемы с созданием МиГ-41, и конкретно - созданием авиационного двигателя подходящих параметров».

    А причем здесь Окраина? Там авиационные двигатели для истребителей, бомберов и перехватчиков не проектировались и не изготавливались)))
  32. Voletsky
    Voletsky Сегодня, 18:07
    0
    В прессе Польши: Причина затягивания сроков создания перехватчика МиГ-41 - разрыв технологического сотрудничества с Украиной
    закусывать надо