В прессе Польши: Причина затягивания сроков создания перехватчика МиГ-41 - разрыв технологического сотрудничества с Украиной

В польских СМИ вышел материал, в котором производится своеобразная оценка заявлений о вопросах создания перспективного дальнего перехватчика МиГ-41 в рамках проекта ПАК ДП. Своими соображениями на этот счёт решил поделиться польский обозреватель Гжегож Янишевский.
В его материале указывается на впечатляющие озвученные характеристики перспективного перехватчика, разрабатываемого для ВКС РФ, но добавляется, что пока всё это только на бумаге.
Из статьи в издании Do Rzeczy:
Действительно, на бумаге параметры боевой машины выглядят впечатляюще. Скорость около 4,3, а то и 5 Махов, практический потолок - 50 километров, а дальность около 11 тысяч километров. Всё это затрудняет его сопоставление с используемыми в настоящее время истребителями. МиГ-41 мог бы действовать «на краю космоса», атакуя спутники противника, вращающиеся вокруг Земли на низких орбитах, а высокая скорость и большая дальность полёта помогли бы защитить обширное воздушное пространство России и даже позволить ему контролировать небо над Арктикой.
Гжегож Янишеский отмечает, что в России была анонсирована «и беспилотная версия этого перехватчика».
При этом польский обозреватель отмечает, что информация о разработках ПАК ДП не нова: первые заявления на этот счёт были сделаны в 2013 году.
Польский автор:
Работа над МиГ-41 идёт очень медленно. Как и в случае с помпезно анонсированным в 2009 году концептом нового российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
По словам Янишеского, причин «затягивания сроков создания МиГ-41» - несколько. При этом одной из основных причин польский автор видит «разрыв технологического сотрудничества с Украиной и последовавший экономический кризис». Янишевский утверждает, что именно из-за разрыва сотрудничества с украинскими компаниями у России «возникают проблемы с созданием МиГ-41, и конкретно - созданием авиационного двигателя подходящих параметров».
Не совсем понятно, о каких проблемах с двигателями для перехватчика после разрыва связей с Украиной говорится в польской прессе, если учитывать тот факт, что двигатели, например, для МиГ-31 - Д-30Ф6 – конструировались в Перми.
Чтобы усилить эффект, которого г-н Янишевский пытается добиться в своей статье, он добавляет:
Наличие таких самолетов, как МиГ-31 или Ту-160, было одним из признаков мировой державы. Но теперь от тех времён остались одни воспоминания, а потому приходится рассчитывать на модернизацию того, что уже было построено.
Но если у России, по мнению польского автора, нет признаков мировой державы, то почему же польские власти постоянно заявляют о некой российской угрозе?..