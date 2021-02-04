В прессе Польши: Причина затягивания сроков создания перехватчика МиГ-41 - разрыв технологического сотрудничества с Украиной

Действительно, на бумаге параметры боевой машины выглядят впечатляюще. Скорость около 4,3, а то и 5 Махов, практический потолок - 50 километров, а дальность около 11 тысяч километров. Всё это затрудняет его сопоставление с используемыми в настоящее время истребителями. МиГ-41 мог бы действовать «на краю космоса», атакуя спутники противника, вращающиеся вокруг Земли на низких орбитах, а высокая скорость и большая дальность полёта помогли бы защитить обширное воздушное пространство России и даже позволить ему контролировать небо над Арктикой.

Работа над МиГ-41 идёт очень медленно. Как и в случае с помпезно анонсированным в 2009 году концептом нового российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.

Наличие таких самолетов, как МиГ-31 или Ту-160, было одним из признаков мировой державы. Но теперь от тех времён остались одни воспоминания, а потому приходится рассчитывать на модернизацию того, что уже было построено.

В польских СМИ вышел материал, в котором производится своеобразная оценка заявлений о вопросах создания перспективного дальнего перехватчика МиГ-41 в рамках проекта ПАК ДП. Своими соображениями на этот счёт решил поделиться польский обозреватель Гжегож Янишевский.В его материале указывается на впечатляющие озвученные характеристики перспективного перехватчика, разрабатываемого для ВКС РФ, но добавляется, что пока всё это только на бумаге.Из статьи в издании Do Rzeczy:Гжегож Янишеский отмечает, что в России была анонсирована «и беспилотная версия этого перехватчика».При этом польский обозреватель отмечает, что информация о разработках ПАК ДП не нова: первые заявления на этот счёт были сделаны в 2013 году.Польский автор:По словам Янишеского, причин «затягивания сроков создания МиГ-41» - несколько. При этом одной из основных причин польский автор видит «разрыв технологического сотрудничества с Украиной и последовавший экономический кризис». Янишевский утверждает, что именно из-за разрыва сотрудничества с украинскими компаниями у России «возникают проблемы с созданием МиГ-41, и конкретно - созданием авиационного двигателя подходящих параметров».Не совсем понятно, о каких проблемах с двигателями для перехватчика после разрыва связей с Украиной говорится в польской прессе, если учитывать тот факт, что двигатели, например, для МиГ-31 - Д-30Ф6 – конструировались в Перми.Чтобы усилить эффект, которого г-н Янишевский пытается добиться в своей статье, он добавляет:Но если у России, по мнению польского автора, нет признаков мировой державы, то почему же польские власти постоянно заявляют о некой российской угрозе?..