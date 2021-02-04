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Индийский лёгкий истребитель Tejas может стать носителем сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos

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Индийский лёгкий истребитель Tejas может стать носителем сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos

Индийский легкий истребитель Tejas может стать носителем сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, такой вариант рассматривается. Об этом сообщил содиректор российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace Александр Максичев.


По его словам, BrahMos Aerospace не исключает размещение ракеты BrahMos на национальном индийском истребителе, рассматривается вариант создания облегченного варианта ракеты специально для Tejas.

Есть заинтересованность. Наша ракета хорошо адаптировалась с Су-30, и сейчас новый индийский самолет Tejas рассматривается как носитель нашей ракеты.(...) BrahMos Aerospace рассматривает возможность создания облегченного варианта ракеты BrahMos для истребителя Tejas. Как будет готово, сразу же сообщим

- сообщал Максичев в ходе выставки Aero India 2021

Напомним, что индийские ВВС начнут получать истребители Tejas с 2024 года в рамках контракта, заключенного на 83 самолета. Во вторник, 2 февраля, министр обороны Индии Раджнатх Сингх открыл в Бангалоре новую линию сборки истребителей Tejas на заводе государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

В Индии не исключают, что в ближайшее время истребителем Tejas заинтересуются иностранные покупатели, поэтому будет не лишним оснастить истребитель новейшей ракетой.

Подчеркивается, что Tejas MK-1A превосходит по своим эксплуатационным характеристикам китайско-пакистанский JF-17, поскольку имеет лучшие двигатель, радиолокационную систему и средства радиоэлектронной борьбы, а также обладает другими технологическими преимуществами. Наибольшим преимуществом перед самолетом конкурента названа возможность дозаправки в воздухе.
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21 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 14:41
    +4
    Древний лёгкий истребитель поколения 4- - может стать носителем новейшей ракеты... Ага... А кто кого нести будет? Просто есть ощущение, что у брамоса и скорость и манёвренность и грузоподъемность выше. laughing
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:49
      +2
      Интеграция современного вооружения даже на не самые перспективные платформы - это не просто закономерность, но и логичное продолжение развития ВВС. Использовать имеющееся нужно и важно! Ибо в бой, при необходимости, пойдет все.

      Нам это в данном случае выгодно, поскольку мы сохраняем индийский рынок и стратегическое партнерство с крупным инозаказчиком, "Брамос" как ракета показала себя отлично. И пусть наши друзья развиваются, для этого и работаем.
      На перспективу, в том числе...
      1. Стройбат запаса
        Стройбат запаса Сегодня, 15:25
        +1
        Вы не подскажете, сколько Tejas числится в составе ВВС Индии? Он вообще на вооружение принят? Серийно выпускается?
        А сколько есть Брамосов? На какой стадии их выпуск, сколько их в ВВС Индии?
        Боюсь, что к тому времени, как Tejas пойдёт в серию, да еще и способный поднять Брамос, эта ракета перейдёт в разряд анахронизмов, а в мире будет благополучно стоять на вооружении 7 поколение истребителей с выходом в ближний космос. laughing
    2. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 14:49
      +3
      Нужно учесть и тот факт, что Самолёт ещё даже не построен, даже в испытательном варианте! Но... Индусы уже собрались прикрутить к нему Всё, что только возможно! Даю подсказку - для Tejas срочно нужно приспособить Баллистическую ракету Носитель ЯО, гулять так Гулять! laughing
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 14:48
    0
    Если только Шри-Ланка купит. Больше вряд ли кому-то еще получится его продать...
  3. Кonstanty
    Кonstanty Сегодня, 14:51
    +3
    Это довольно рискованная задача - «BrahMos» весит 2990 кг, а крюки для вооружения HAL Tejas имеют максимальную грузоподъемность 1200 кг.
    1. Intruder
      Intruder Сегодня, 15:12
      0
      весит 2990 кг, а крюки для вооружения HAL Tejas имеют максимальную грузоподъемность 1200 кг.
      возможно оптимально усилят узлы внешней..., или вообще новые версии узлов используют!
      1. Стройбат запаса
        Стройбат запаса Сегодня, 15:28
        +2
        И заодно усилят фюзеляж и крыло, применят новые материалы, умудрятся не испортить обводы и увеличат массу всего процентов на 10%. И Tejas не поднимет даже половину Брамоса на ВСЕХ узлах подвески. laughing
        1. Intruder
          Intruder Сегодня, 15:59
          0
          И заодно усилят фюзеляж и крыло, применят новые материалы, умудрятся не испортить обводы и увеличат массу всего процентов на 10%
          а в этом есть у них проблемы!? feel
          1. Стройбат запаса
            Стройбат запаса Сегодня, 17:10
            +1
            А у кого с этим нет проблем? Подумайте: грузоподъемность крючка 1200кг, а вы вознамерились повесить туда 3000кг. Думаете, выдержит? А лонжероны не погнутся от такой концентрированной нагрузки? А при маневрах?
            1. Intruder
              Intruder Сегодня, 18:12
              0
              я не спорю, что нагрузка есть и серьезная на планер и узлы (даже сейчас на ваш комментарий свои плюсом ответил, против истины не попрешь же!?) но что им мешает, узлы другие поставить-это раз, или внести изменение в конструкцию планера-это два??? Или там фундаментальные ограничения(это и имел в виду...), если знаете об этом точно, please! Даже интересно будет, всем остальным почитать и оценить...не только нам одним, в этом общении нашем!?
              1. Стройбат запаса
                Стройбат запаса Сегодня, 18:17
                0
                В любом случае потребуется усиление конструкции фюзеляжа. Крючок покрепче - не проблема. А фюзеляж? Просто посмотрим даже на перегрузку в 3G - при 1200кг это "всего" 3600кг. А при 3000кг - уже 9000. А сколько весит пустой Tejas? Вики говорит, что 5500кг. Не говоря уж о том, что распределенная нагрузка воспринимается конструкцией гораздо легче, чем концентрированная. Так что придётся усиливать конструкцию. А это дополнительный вес, вопросы по центровке, снижение удельной тяги, дальности и скорости полёта. А с этим у индуса и так не шоколад. Скорей только того же цвета laughing
      2. Кonstanty
        Кonstanty Сегодня, 15:40
        +1
        Вопрос только в том, выдержит ли сама конструкция планера такую ​​повышенную нагрузку - искренне сомневаюсь.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:12
      +2
      В Израиле ухитрялись прицепить под фюзеляж Ф-16
      особо тяжелые ракеты. Одну. При этом самолет взлетал с минимумом
      горючего. И его дозаправляли в воздухе.
      1. Cympak
        Cympak Сегодня, 15:27
        0
        Если и взлетит, то сесть с "Брамосом" скорее всего уже не сможет
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 16:21
          0
          Как любые бомберы. Перед посадкой обязан сбросить бомбы
          в стороне. Если не сбросил на цель.
      2. Кonstanty
        Кonstanty Сегодня, 15:39
        +2
        Интересно, что в случае с F-16 узлы по бокам фюзеляжа имеют наибольшую грузоподъемность - около 2250 кг каждый.



        Бомбы Spice-2000 весят менее 1000 кг, я не знаю, какие еще
        тяжелее бомбы были опробованы в Израиле под F-16
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:45
    +3
    Может, Брамос будет носителем Теджаса?
  5. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Сегодня, 15:57
    0
    РЛС Tejas - ELM-2032 (АФАР)
    Мощность 2-3кВ
    Дальность обнаружения цели с 5 м² — 100 км

    РЛС JF-17 Block 3 - KLJ-7A (АФАР)
    Мощность 8-10кВ
    Дальность обнаружения цели с 5 м² — 170-200км
    (+ доступность китайских ракет воздух-воздух большой, и сверхбольшой дальности)
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 16:16
      +1
      И не только ракет, а всего арсенала корр вооружения.
  6. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Сегодня, 16:30
    +1
    Цитата: Zaurbek
    И не только ракет, а всего арсенала корр вооружения.

    Верно.
    С индийским самолетом положение примерно таково - двигатель из США, РЛС из Израиля, наверное некая авионика и шлем от французов, ракеты воздух-воздух к ней Российские, оптико-электронный контейнер и лазерные бомбы Израильские, и при этом "!НАШ! !Индийский! Tejas всем лучше чем Китайский!"