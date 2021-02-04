Индийский лёгкий истребитель Tejas может стать носителем сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos

Есть заинтересованность. Наша ракета хорошо адаптировалась с Су-30, и сейчас новый индийский самолет Tejas рассматривается как носитель нашей ракеты.(...) BrahMos Aerospace рассматривает возможность создания облегченного варианта ракеты BrahMos для истребителя Tejas. Как будет готово, сразу же сообщим

Индийский легкий истребитель Tejas может стать носителем сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, такой вариант рассматривается. Об этом сообщил содиректор российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace Александр Максичев.По его словам, BrahMos Aerospace не исключает размещение ракеты BrahMos на национальном индийском истребителе, рассматривается вариант создания облегченного варианта ракеты специально для Tejas.- сообщал Максичев в ходе выставки Aero India 2021Напомним, что индийские ВВС начнут получать истребители Tejas с 2024 года в рамках контракта, заключенного на 83 самолета. Во вторник, 2 февраля, министр обороны Индии Раджнатх Сингх открыл в Бангалоре новую линию сборки истребителей Tejas на заводе государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).В Индии не исключают, что в ближайшее время истребителем Tejas заинтересуются иностранные покупатели, поэтому будет не лишним оснастить истребитель новейшей ракетой.Подчеркивается, что Tejas MK-1A превосходит по своим эксплуатационным характеристикам китайско-пакистанский JF-17, поскольку имеет лучшие двигатель, радиолокационную систему и средства радиоэлектронной борьбы, а также обладает другими технологическими преимуществами. Наибольшим преимуществом перед самолетом конкурента названа возможность дозаправки в воздухе.