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«В соответствии с международным правом»: Эсминец USS John S. McCain прошел через Тайваньский пролив

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«В соответствии с международным правом»: Эсминец USS John S. McCain прошел через Тайваньский пролив

США в очередной раз направили боевой корабль в Тайваньский пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань. Как отмечает CNN, это был первый проход американского корабля при новой администрации США.


Эсминец УРО USS John S. McCain прошел через Тайваньский пролив несмотря на неоднократные предупреждения Китая, считающего Тайвань своей неотделимой частью. В командовании 7-го флота США, базирующегося в японской Йокосуке, традиционно заявили, что американский боевой корабль проследовал проливом в "соответствии с международным правом", тем самым продемонстрировав приверженность США "свободному судоходству".

Отмечается, что это первый случай появления в Тайваньском проливе американского боевого корабля при новом президенте США Джо Байдене. Пекин очень болезненно реагирует на появление кораблей США в районе Тайваня, несмотря на это США продолжают предпринимать шаги по нагнетанию напряженности в отношениях двух стран.

При прежнем президенте США Дональде Трампе, американские корабли были частыми гостями в районен Тайваня, а сама американская администрация всячески приветствовала закупки Тайбэем американских вооружений.

Будет ли придерживаться Байден политики Трампа в отношении Китая пока неизвестно. Однако с момента инаугурации нового президента в Южно-Китайское море уже успела войти американская АУГ и в районе Тайваня появился американский эсминец.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/ExPostCo
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27 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 15:02
    +1
    Классическая игра на нервах. Китайским морякам на пользу, тренировки...
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 15:24
      +3
      Мне вот интересно... у них этот Эсминец Джон Маккейн - фетиш какой-то??? Ну везде успевает вызвать негатив. Недавно в Чёрном море был, теперь через Тайваньский пролив прошёл... воистину - как Корабль назовёте fool ...
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 15:29
        +3
        Перефразируя...Маккейн здесь... Маккейн там... wink
      2. Alex777
        Alex777 Сегодня, 18:01
        0
        Недавно в Чёрном море был, теперь через Тайваньский пролив прошёл...

        Не было МакКейна в Черном море. wink
        Он то танкер бодает в Сингапурском заливе, то к заливу Петра Великого ходит чтобы его там наш "Адмирал Виноградов" пригрозил забодать. bully
    2. Ryusey
      Ryusey Сегодня, 16:07
      +1
      Это правильно тонуть тренированным гораздо лучше чем не подготовленным)).
  2. El Dorado
    El Dorado Сегодня, 15:07
    0
    "Прошел через Тайваньский пролив". Под прицелом ВМС НОАК.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 15:21
      +2
      .......тем самым продемонстрировав приверженность США "свободному судоходству".

      А продемонстрирововать приверженность к "свободному судоходству" в своих территориальных водах США не хотят случайно, или они только привержены этому принципу в ключевых районах их "жизненных интересов", в т.ч. Сев.мор.пути. Я думаю, у них пупок развяжется. hi
      1. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 16:05
        +7
        Цитата: frruc
        А продемонстрировать приверженность к "свободному судоходству" в своих территориальных водах США не хотят случайно,
        Тут вообще непонятно из-за чего кипешь поднят. Тема явно надуманная,т.к. ширина пролива от 130 до 380 км и терводами не перекрывается. Есть морская конвенция по международным проливам, в которй говорится, что любые суда пользуются правом свободного прохода по ним, даже если они ПЕРЕКРЫВАЮТСЯ ТЕРВОДАМИ прибрежных государств. Поднимаешь на стеньге флаг страны в чьи терводы ты залез, оруди и установки в диаметральную плоскость и чапай по выделенной полосе движения, салютуя флагом встречным пароходам... Поэтому эмоции китов понятны, но юридически ничтожны, ибо не имеют под собой НИКАКОГО юридического обоснования. Янки в своем праве, как бы кому-то не хотелось бросить в них булыжник. Нужно быть объективными.
        Цитата: frruc
        они только привержены этому принципу в ключевых районах их "жизненных интересов", в т.ч. Сев.мор.пути.
        А вот СМП -- дело другое. Он почти всю навигацию закрыт льдами, даже в пределах наших тервод. А если ООН признает нашу заявку на продолжение шельфа, то он полностью попадет под наше национальное законодательство. Амы могут с ледоколом, не входя в терводы РФ, попробовать пройти по паковым льдам из Чукотского моря в Баренцево например по Высокоширотному транзитному маршруту... Но без ядерного ледокола и комплекса ледовой разведки и ГМО это невозможно сделать... А вот по тропе мы можем не пустить, можем пустить, но не обеспечить ледовую проводку, да много чего еще можем, если захочем подляну подсунуть. (Но такого, по определению, конечно же никто делать не будут, ибо моряки -- люди чести и долга)
        Поэтому, сравнивать здесь нечего совсем. Амы сюда на Берках не попрутся.
    2. Ryusey
      Ryusey Сегодня, 16:02
      +1
      И что дальше?
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:14
    -1
    Чистота прохождения американских военных судов через Тайваньский пролив,зависит от терпения НОАК .
    1. Ryusey
      Ryusey Сегодня, 16:03
      +2
      Рассмешил, браво laughing
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:16
    +3
    Корабль прошел международным морским путем, не нарушая никаких законов. Если кто-то это болезненно воспринимает, ну давайте посочувствуем.
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 15:35
      +1
      Это как сказать... no
      Если, допустим, в 12 милях (22 км) скажем от Нью-Йорка, 20 января нарисовались бы китайские эсминцы в компании крейсера ВМФ РФ, то ....
      Сказать, что от этого западный мир сошел бы с ума от такой наглости - значит ничего не сказать.
      1. Ryusey
        Ryusey Сегодня, 16:04
        0
        То китайские эсминцы утонут, и китайцы об этом прекрасно знают.
        1. kit88
          kit88 Сегодня, 16:05
          0
          А как же свобода судоходства?
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:30
    +2
    Отмечается, что это первый случай появления в Тайваньском проливе американского боевого корабля при новом президенте США Джо Байдене

    Так понимаю.... что и не последний..., yes
    1. Ryusey
      Ryusey Сегодня, 16:04
      +1
      Ну рано или поздно КНР должна заглотить наживку...
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:31
    +2
    И что в этой (новости) такого?США впервые в своей истории лодку для океанских плаваний сделали, али пролив новый на карте нашли первые в мире? Ну проплыл, и пусть плывет дальше.Особо такие новости (типа позитив)применительно к брокерам умиляют-типа позитив-акции массачуссетской свинофермы от такой новости в цене понялись-ура,надо брать!
  7. Ilya098
    Ilya098 Сегодня, 15:33
    +1
    Интересно, эта свобода судоходства только в одну сторону работает или мы/Китай тоже можем выразить приверженность международному праву?
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 16:22
      -1
      Цитата: Ilya098
      Китай тоже можем выразить приверженность международному праву?

      А вот это хороший вопрос! Одно дело пускать пузыри носом, и совсем другое, если бы "Макаку" (эм "Мак Кейн") с обоих бортов зажали эсминцы ВМС НОАК! и провели бы его туда, куда ему не особенно хотелось .
      Ведь это только у нас с амами есть Соглашение о предотвращении инцидентов на море с кораблями и ЛА над ним, где говорится, что ближе 20 кбт приближаться... не рекомендуется. Насколько мне известно, ничего подобного у амов и китов до сих пор нет. Вот и пользовались бы киты случаем, чтобы отучить янки плевать в луноликую рожу по всякому поводу...
      Ан нет, "выражают озабоченность" и недовольство. Значит так хотят проучить...что аж рис в горле застяет!
      (((как хотцца...аж зубы сводит!!! но труп врага еще не проплыл по Янцзы, поэтому рано еще!))) laughing
  8. V1er
    V1er Сегодня, 15:34
    +2
    США ведут себя, как обыкновенные гопники. Которые приехали толпой из другого города, в чужой(ваш) город, чтобы важно потоптаться у вашего порога и заявить, что они имеют полное право тут гулять и плеваться. При этом взяв с собой вооружённую бригаду. И пофиг, что в вашем городе у вас в соседях шестёрки этого мафиози. Пока бандиты не получат по зубам, они так и будут наглеть. Ненароком и в дом залезут.
    1. yustas4l
      yustas4l Сегодня, 15:47
      +3
      США ведут себя, как обыкновенные гопники. Которые приехали толпой из другого города, в чужой(ваш) город, чтобы важно потоптаться у вашего порога и заявить, что они имеют полное право тут гулять и плеваться. При этом взяв с собой вооружённую бригаду. И пофиг, что в вашем городе у вас в соседях шестёрки этого мафиози. Пока бандиты не получат по зубам, они так и будут наглеть. Ненароком и в дом залезут.

      Вот они
      hi
    2. Ryusey
      Ryusey Сегодня, 16:05
      0
      А силы есть?
  9. Комментарий был удален.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:42
    0
    Столько флота у Китая,могли бы и по корме у Маккейна свой эсминец поставить.У Маккейна на корме пушки нету и пусть демонстрирует свободу мореплавания ,всему учить ннадо? feel
  11. Комментарий был удален.
  12. cniza
    cniza Сегодня, 15:49
    0
    Однако с момента инаугурации нового президента в Южно-Китайское море уже успела войти американская АУГ и в районе Тайваня появился американский эсминец.


    Будут играть друг у друга на нервах и не более...
    1. Ryusey
      Ryusey Сегодня, 16:05
      0
      Не факт, далеко не факт.
  13. iouris
    iouris Сегодня, 16:47
    +1
    Какая вам (нам, им) разница Обама или Бидон? Или Трамп. Цели давно определены, задачи поставлены. Вот, толи аятолла прилетел, толи Руст...
  14. Комментарий был удален.