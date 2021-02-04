«В соответствии с международным правом»: Эсминец USS John S. McCain прошел через Тайваньский пролив

США в очередной раз направили боевой корабль в Тайваньский пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань. Как отмечает CNN, это был первый проход американского корабля при новой администрации США.
Эсминец УРО USS John S. McCain прошел через Тайваньский пролив несмотря на неоднократные предупреждения Китая, считающего Тайвань своей неотделимой частью. В командовании 7-го флота США, базирующегося в японской Йокосуке, традиционно заявили, что американский боевой корабль проследовал проливом в "соответствии с международным правом", тем самым продемонстрировав приверженность США "свободному судоходству".
Отмечается, что это первый случай появления в Тайваньском проливе американского боевого корабля при новом президенте США Джо Байдене. Пекин очень болезненно реагирует на появление кораблей США в районе Тайваня, несмотря на это США продолжают предпринимать шаги по нагнетанию напряженности в отношениях двух стран.
При прежнем президенте США Дональде Трампе, американские корабли были частыми гостями в районен Тайваня, а сама американская администрация всячески приветствовала закупки Тайбэем американских вооружений.
Будет ли придерживаться Байден политики Трампа в отношении Китая пока неизвестно. Однако с момента инаугурации нового президента в Южно-Китайское море уже успела войти американская АУГ и в районе Тайваня появился американский эсминец.