.На Украине обсуждают подробности крупной аварии на Запорожской ТЭС

Из-за аварии на Запорожской ТЭС в столице энергетиков Украины, городе Энергодаре, и расположенных рядом населенных пунктах пропала электроэнергия. Помимо этого, была прекращена подача воды. Это произошло примерно в половине восьмого вечера 3 февраля.На Украине раскрыли подробности аварии на Запорожской ТЭС. Есть также видео с места события, опубликованное украинскими СМИ, где можно наблюдать пожар на электростанции, которому, как утверждается в заголовке к видео, предшествовал взрыв.Мэр Энергодара Дмитрий Орлов на своей станице в Facebook сообщил, что в результате аварии отключились все четыре энергоблока Запорожской ТЭС, из-за чего город остался без электричества. Но уже через полчаса энергоснабжение начало восстанавливаться, так как запустили два из четырех энергоблоков. Уже к 22.00 мэр отчитался в соцсети, что проблемы с электричеством устранены почти на все сто процентов.Как сообщил в своем Facebook глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух, восстановить электроснабжение города удалось за счет подключения резервных линий.О причинах аварии информации пока мало, но один из сотрудников станции рассказал журналистам, что незадолго до нее «долго шумели клапаны».Можно предположить, что аварии на энергетических объектах Украины станут происходить чаще в связи со значительным износом оборудования и оттоком специалистов, многие из которых уехали жить и работать в Россию.Запорожская ТЭС входит в структуру ДТЭК, компании, принадлежащей крупному украинскому предпринимателю Ринату Ахметову. Она считается крупнейшей теплостанцией Украины.