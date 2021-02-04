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На Украине обсуждают подробности крупной аварии на Запорожской ТЭС

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Из-за аварии на Запорожской ТЭС в столице энергетиков Украины, городе Энергодаре, и расположенных рядом населенных пунктах пропала электроэнергия. Помимо этого, была прекращена подача воды. Это произошло примерно в половине восьмого вечера 3 февраля.


На Украине раскрыли подробности аварии на Запорожской ТЭС. Есть также видео с места события, опубликованное украинскими СМИ, где можно наблюдать пожар на электростанции, которому, как утверждается в заголовке к видео, предшествовал взрыв.


Мэр Энергодара Дмитрий Орлов на своей станице в Facebook сообщил, что в результате аварии отключились все четыре энергоблока Запорожской ТЭС, из-за чего город остался без электричества. Но уже через полчаса энергоснабжение начало восстанавливаться, так как запустили два из четырех энергоблоков. Уже к 22.00 мэр отчитался в соцсети, что проблемы с электричеством устранены почти на все сто процентов.

Как сообщил в своем Facebook глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух, восстановить электроснабжение города удалось за счет подключения резервных линий.

О причинах аварии информации пока мало, но один из сотрудников станции рассказал журналистам, что незадолго до нее «долго шумели клапаны».

Можно предположить, что аварии на энергетических объектах Украины станут происходить чаще в связи со значительным износом оборудования и оттоком специалистов, многие из которых уехали жить и работать в Россию.


Запорожская ТЭС входит в структуру ДТЭК, компании, принадлежащей крупному украинскому предпринимателю Ринату Ахметову. Она считается крупнейшей теплостанцией Украины.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/elizaveta.rigerkhavroshina, dtek.com/ru
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83 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg
    OrangeBigg Сегодня, 16:11
    +10
    Сгорел сарай гори и хата.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 17:42
      +3
      Одно слово - Руина!
  2. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 16:12
    +6
    Хватит нам одного Чернобыля... реально опасаюсь экспериментов украинских атомщиков с топливом для АЭС. Чего от них ждать - неизвестно!
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 16:17
      +9
      .На Украине обсуждают подробности крупной аварии на Запорожской ТЭС

      Речь о ТЭС ,то есть о теплоэлектростанции. При чем тут АЭС,то есть атомные электростанции и Чернобыль?
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 Сегодня, 16:31
        +20
        Всё, что связано с электрогенерацией на Украине - упирается в конечном итоге на АЭС. Авария на ТЭС - соответсвенно даёт увеличение нагрузки на Атомные электростанции, для которых резкое понижение или повышение нагрузок - Критично!
        В Запорожье расположена самая крупная АЭС в Европе.
        1. Canecat
          Canecat Сегодня, 17:29
          +1
          Авария на ТЭС - соответсвенно даёт увеличение нагрузки на Атомные электростанции, для которых резкое понижение или повышение нагрузок - Критично!

          Неоспаримо, но по моему ключевая фраза "принадлежит Ринату Ахметову", надо смотреть что там еще у него в активах, в том числе в Новороссии. И не является ли это предвестником грандиозного шухера на Донбассе.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 16:21
      +3
      О причинах аварии информации пока мало, но один из сотрудников станции рассказал журналистам, что незадолго до нее «долго шумели клапаны»........

      Все понятно, - виноваты клапаны!!! stop
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 17:06
        +6
        На ТЭС сильный шум может возникнуть из-за резких изменений нагрузки, работы редукционно-охладительных устройств, при пусках блоков. Пожар? Бывает горят трансформаторы, аварии на ОРУ. Что там произошло пока неизвестно. Я бы на такие аварии в соседнем не государстве вообще не обращал внимания. Бывает взрывается водород-там его используют в системах охлаждения генераторов.
        1. Александр Луговых
          Александр Луговых Сегодня, 17:31
          0
          Вы правы,наверное Вы -энергетик? А то читаю дичь дикую от диванников.
          1. 210окв
            210окв Сегодня, 17:40
            +6
            Я двенадцать лет проработал на ТЭЦ2 в Смоленске в цехе тепловой автоматики и измерений. Сейчас у меня другая работа в другой местности.
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 17:49
              0
              Цитата: 210окв
              в цехе тепловой автоматики и измерений

              ЦТАИ? bully
              1. 210окв
                210окв Сегодня, 18:38
                +5
                Да, в группе автоматики. Я вот тут читаю комменты..Это же техногенная авария, к политике имеет отношение весьма далёкое. У нас самих тоже всякая хрень происходит. Саяно-Шушенскую ГЭС напомнить? А там десятки людей погибло. В Смоленске на ТЭЦ2 двадцать с лишним лет очередь не могут построить-используют только дымовую трубу недостроенный очереди. И оборудование там 70-х годов Если по-честному подходить. У нас самих хватает столько дыр, что на руину нечего кивать.
                1. Ингвар 72
                  Ингвар 72 Сегодня, 19:02
                  0
                  Цитата: 210окв
                  И оборудование там 70-х годов Если по-честному подходить

                  Вы думаете в Тольятти по другому? Идет банальная выжимка советского наследия. Только трубы у нас уже построенные, еще тогда, при Союзе. Одну даже спилили на половину.
                2. Narak-zempo
                  Narak-zempo Сегодня, 19:23
                  0
                  Цитата: 210окв
                  Саяно-Шушенскую ГЭС напомнить?

                  Это другое.
        2. Victor Jnnjdfy
          Victor Jnnjdfy Сегодня, 17:37
          +1
          Как им удалось синхронизировать два энергоблока из четырех через полчаса после того, как станция села на ноль?
          1. 210окв
            210окв Сегодня, 17:49
            +2
            Ну насчёт получаса не знаю. Работоспособный блок из горячего состояния(только после оценки) запускается довольно быстро. Резервные линии к этому моменту уже были включены, далее синхронизация и набор мощности.
        3. O-2-2
          O-2-2 Сегодня, 18:59
          0
          Ух, ты в комменте больше деталей, чем в опупительной статье "На Украине обсуждают подробности крупной аварии на Запорожской ТЭС"! Ни фига подробностей не узрел! Видать старость! Можно таких аффтарав в топку?!
    3. yehat2
      yehat2 Сегодня, 16:28
      +8
      Цитата: Охотовед 2
      реально опасаюсь экспериментов украинских атомщиков с топливом для АЭС

      не беспокойтесь, у них между разумом и жадностью борьба давно закончилась.
      бояться уже поздно, осталось ждать результатов.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 16:32
        +3
        Не закончилась. Ещё борятся. Ну судя по последним событиям, жадность- побеждает. На помощь жадности пришла селянская тупость.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 17:57
          0
          По селянской тупости на ТЭС не запустить ничего. Мы же обсуждаем данную аварию? И поверьте-на электростанция работает подготовленный персонал, вне зависимости от политики. Хотя встречаются всякие типажи. Году в 93-м вспоминается одни чудаки по пьяни управляя при изменении нагрузки на ГРЩУ - газоход котла взорвали. И это было у нас, а не на Украине.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:35
      +10
      Цитата: Охотовед 2
      Чего от них ждать - неизвестно!

      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 16:39
        +10
        Так прикалываются над патриотами Украины,написав все это на запрещённое русском языке?Патриоты прочитав такое и не зайдут туда,так как там зрада - государственного языка не знают,ещё в полицию донос напишут.
      2. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 16:44
        +7
        Запорожье (Александровск), объявление в 9-ой больнице...

        Лечим ТОЛЬКО патриотов Окраины...


        А объявление для "патриотов" - На мовi агресора...
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 16:52
          +4
          Одно хорошо,что после майдана вируса, их у нас в Питере,меньше стало. Пущай у себя и живут, и лечатся, и гальюны моют. Это же,патриотЫчно.
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 17:00
            +3
            Цитата: Андрей Николаевич
            Одно хорошо,что после майдана вируса, их у нас в Питере,меньше стало.

            Единственно, паршиво, что наших из ДНР и ЛНР, тех кто по той или иной причине приехал в РФ, "гребут под одну гребёнку" с чубато-майданутыми , не заморачиваясь разборами где кто.

            Сын летом месяц гостил в Москве-Подмосковье, и был несколько расстроен некоторыми неприятными "нюансами" в этом деле...
            1. майор147
              майор147 Сегодня, 17:58
              0
              Цитата: Инсургент
              расстроен некоторыми неприятными "нюансами"

              Работая в одной организации общался с двумя ребятами с Донбасса, но с украинской стороны. Они похоже от службы в ВСУ скрывались. Ни каких вопросов не возникало.
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 17:00
            0
            Цитата: Андрей Николаевич
            Одно хорошо,что после майдана вируса, их у нас в Питере,меньше стало.

            Везёт же вам питерцам.
        2. Егоза
          Егоза Сегодня, 17:18
          +2
          Цитата: Инсургент
          А объявление для "патриотов" - На мовi агресора...

          Так в том то и дело! Надо же еще знать, а что люди, писавшие объявление, подразумевают под "патриотами Украины". Может как раз тех, кто стоял и защищал памятник Ленину и членов их семей. И вообще, в тех краях много с Донбасса родственников....
      3. 210окв
        210окв Сегодня, 17:09
        +3
        А почему на запрещённом языке? Пора принимать меры. Вплоть до разборки главного врача на органы.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 17:13
          +4
          Цитата: 210окв
          А почему на запрещённом языке? Пора принимать меры. Вплоть до разборки главного врача на органы.


          Главврач,там скорее всего ещё " родом из совка " , так что органы у него потасканные,да и не свидомо-патриотичные. Вот так fellow
    5. Следков Руслан
      Следков Руслан Сегодня, 17:16
      +5
      Эксперименты с американским топливом это ещё што. У них 2 блока Ровенской АЭС выработали ресурс ещё 10 лет назад и работают. МАГАТЕ при этом не чешется. Зато если у нас мы на какой то мелочи проколемся тут же вопли со стороны МАГАТЕ пойдут.
    6. антивирус
      антивирус Сегодня, 17:33
      +1
      чем быстрее бабахнет--тем быстрее из зараженной зоны переселят --и теперь в братскую ниметчину.
      кохлы сами кузнецы своего счастья
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 19:15
        +1
        Цитата: антивирус
        из зараженной зоны переселят --и теперь в братскую ниметчину.

        Их туда один раз уже массово переселяли... Они забыли, сколько "щастья" там огребли? По последним 30 годам, а особенно по самым последним шести - забыли...
  3. Гуру
    Гуру Сегодня, 16:13
    +3
    Так и до Нового Чернобыля недалеко.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 16:18
      +2
      Причем тут Чернобыль и ТЭС(теплоэлектростанция)?В чем связь?
      1. frruc
        frruc Сегодня, 16:27
        +6
        Связь с нахождением неадекватов у пультов управления электростанций и изношенности мат.части.
      2. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 16:33
        +4
        Цитата: OrangeBigg
        ричем тут Чернобыль и ТЭС(теплоэлектростанция)?В чем связь?

        С учетом того, что остановилась крупная ТЭС, а на остальных с угольком не ахти, то нагрузка ляжет на АЭС... пожилой возраст, топливо не той марки... да и котики не сознательные, на Хмельницкой очень попросили не подкармливать, один попал куда не надо...
      3. Гуру
        Гуру Сегодня, 17:06
        +2
        Причем тут Чернобыль и ТЭС(теплоэлектростанция)?В чем связь?

        На АЭС Запорожских топливные элементы чьи ? А уголек на Запорожских ТЭС чей ? Топливные элементы американские, а уголек африканский ?
        Я поддерживаю мнение Алексея ( Охотовед 2 ) - К стати Алексею hi
        Всё, что связано с электрогенерацией на Украине - упирается в конечном итоге на АЭС. Авария на ТЭС - соответсвенно даёт увеличение нагрузки на Атомные электростанции, для которых резкое понижение или повышение нагрузок - Критично!
        В Запорожье расположена самая крупная АЭС в Европе.
        1. O-2-2
          O-2-2 Сегодня, 19:15
          0
          Дуру, и чей уголёк таки?!
  4. svoit
    svoit Сегодня, 16:20
    +2
    Цитата: OrangeBigg

    Речь о ТЭС ,то есть о теплоэлектростанции. При чем тут АЭС,то есть атомные электростанции

    Имеются ввиду эксперименты с американо шведским топливом для АЭС,а вообще нет худо без добра, много угля сэкономили.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:22
    +3
    Стоит только винтику выпасть... пропала система.... yes
    А у винтика резьбу ржой проело.......
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 16:23
    +1
    Декоммунизация чего уж там.....
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:37
      +6
      Цитата: Alien From
      Декоммунизация чего уж там.....

      Всё примерно так ..
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 16:44
        +4
        Даже ещё хуже, кругом клятые маскали заедають..... laughing
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 19:17
          +2
          Цитата: Alien From
          Даже ещё хуже, кругом клятые маскали заедають..... laughing

          А нас в аварии уже виноватыми объявили? Или со дня на день очередного юмористического шоу ждать?
          1. Охотовед 2
            Охотовед 2 Сегодня, 19:29
            0
            Тут Игорь hi если Шарахнет по серьёзному... безразлично будет искать «виноватых» - все огребём. Энергетика, тем более Атомная - это штука серьёзная. А такие аварии на ТЭЦ - Точно не добавляют оптимизма.
            Грешным делом задумываюсь, зачем на Украине столько АЭС понастроили, надеюсь постепенно реакторы будут глушить, ну а новых небратьям - Точно не видать!
      2. O-2-2
        O-2-2 Сегодня, 19:17
        0
        А ты все тихая Марина не уймешьси! Ну, строчки, пустозвон.
  7. El Dorado
    El Dorado Сегодня, 16:23
    +4
    Все хорошо, прекрасная маркиза!
  8. keeper03
    keeper03 Сегодня, 16:24
    +13
    Советское наследие заканчивает свою работу, а нового руина ничего не построила ! request Скоро подобные аварии будут нормой. belay
  9. yehat2
    yehat2 Сегодня, 16:36
    +5
    Цитата: Андрей Николаевич
    На помощь жадности пришла селянская тупость

    стадии агонии уже давно отлажены.
    за тупостью идут странные неожиданные проблемы
    за ними пойдут крайние, руководство начнет сливаться и даже видимость контроля исчезнет,
    а потом всем, кто рядом, пора будет искать медные тазики, чтобы накрыться.
    1. майор147
      майор147 Сегодня, 18:07
      +1
      Цитата: yehat2
      Цитата: Андрей Николаевич
      На помощь жадности пришла селянская тупость

      стадии агонии уже давно отлажены.
      за тупостью идут странные неожиданные проблемы
      за ними пойдут крайние, руководство начнет сливаться и даже видимость контроля исчезнет,
      а потом всем, кто рядом, пора будет искать медные тазики, чтобы накрыться.

      А тем временем на Украине не хватает ежедневно 600 МВт-ч, которые они покупают у Белоруссии и России. Чего же они кабель "вражеский" не перегрызут!? Вспоминается случай, кода один свидомит взорвал свой дом, good узнав что газ идёт из России. Вот это я понимаю! Но к сожалению, таких там уже не делают lol
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 18:33
        0
        Цитата: майор147
        А тем временем на Украине не хватает ежедневно 600 МВт-ч

        А как же они в Европу электричество гонят? request
        https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/10/8/666067/
        1. майор147
          майор147 Сегодня, 18:56
          0
          Цитата: Piramidon
          А как же они в Европу электричество гонят?

          Вы меня спрашиваете!? recourse
          http://k-politika.ru/cemi-tes-ukrainy-xvatit-uglya-na-1−5-dnej-energozakupki-v-rossii-rastut/?utm_source=finobzor.ru
      2. O-2-2
        O-2-2 Сегодня, 19:21
        0
        Ага, а Хибины вырубили Кука! Улыбко, дурачка, если читаете и ВОСПРИНИМАЕТЕ данные источники "инф-ции"!
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:20
      0
      Цитата: yehat2
      а потом всем, кто рядом, пора будет искать медные тазики, чтобы накрыться.

      У них с Майдана запас кастрюль остался. По бедности вместо тазиков медных (цветмет-то сдать же можно!) кастрюлями эмалированными накроются...
  10. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 16:40
    +2
    Скорее всего нерабам объявят про остаточный прощевай, повысят цены до европейских, но продолжат покупать электричество в России. Как это было с газом)))
  11. Димид
    Димид Сегодня, 16:45
    0
    Бред бредовый.
    Сегодня обсуждают пожар с 200ми в Запорожской инфикционке.
    В том числе и любимая автором страна ua.
    1. Вадим Ананьин
      Вадим Ананьин Сегодня, 17:15
      +2
      Не хочу каркать но 200-х у них будет всё больше и больше.
      Работяг и простых людей жалко но и до них должно когда-то дойти что власть их дерьмо.
      Хотя и у нас она по факту не далеко ушла.
  12. bar
    bar Сегодня, 16:53
    +2
    Как сообщил в своем Facebook глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух, восстановить электроснабжение города удалось за счет подключения резервных линий.

    Идущих из России...
    У них ещё и уголь для ТЭС заканчивается. Несчастная страна, погибающая от собственной "незалежністi"...
    1. Avior
      Avior Сегодня, 17:31
      -2
      в Энергодаре электричества больше, чем в любом другом городе мира. почти десять тысяч мегаватт.
      там не нужно никакое посторонее электричество , там своего огромный переизбыток.
      1. bar
        bar Сегодня, 17:34
        +2
        Страна 404 таки федерализовалась? Теперь у них каждый сам за себя? Тогда за жителей Энергодара я спокоен laughing
        1. Avior
          Avior Сегодня, 18:46
          0
          В Энергодар генерирующих мощностей почти на десять гиговатт, такого нет больше нигде в мире, переключение на резервное там сделать- не проблема.
          1. Димид
            Димид Сегодня, 19:18
            0
            Кстати ,в Энергодаре немцы хотят построить завод по выработке водорода и дата-центр именно из-за избытка электроэнергии и близости водных ресурсов
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 18:36
        0
        Цитата: Avior
        в Энергодаре электричества больше, чем в любом другом городе мира. почти десять тысяч мегаватт.
        там не нужно никакое посторонее электричество , там своего огромный переизбыток.

        В подземных хранилищах накопили? laughing
  13. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 16:58
    +6
    Возьмите себе Чубайса в помощь, он "знатный энергетик". Бесплатно!
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:06
    +2
    Ждем заявление СБУ об терракте агэнтов ФСБ?И что по расследованию об взрыве трубы слышно?
  15. Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин Сегодня, 17:11
    +2
    В общем и целом этого нужно было ожидать, закономерно.
    Странно что это началось только сейчас, но потом будет более динамично и трагично.
    Опережающими темпами а вот это уже чревато, хреновато и мало не покажется.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:23
      +3
      Цитата: Вадим Ананьин
      Странно что что это началось только сейчас

      Да было уже несколько сигналов оттуда, в смысле из Запорожья и области. Не первый раз, но пока успевали подлатать
      Цитата: Вадим Ананьин
      а вот это уже чревато, хреновато и мало не покажется.

      И мало не покажется той самой Эуропе. Что тогда запоют?
      1. Вадим Ананьин
        Вадим Ананьин Сегодня, 17:32
        +1
        Честно говоря мне лично до Ес (европы ) дела нет, не потому что я циник последний но роза ветров может накакать и нашей стороне. Вот это пугает, умереть я не боюсь но из-за этих тупоков (мягко сказано ) могут пострадать наши люди, дети и все остальные. Настроение данный факт не поднимает. И потом в итоге зона отчуждения на сотни км ! И убитая экономика
        в данных регионах.
  16. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 17:13
    +2
    Если там авария случится,
    Будет всем нам холодно безТЭЦ...
    (с) КВН «Снежногорск»
  17. Avior
    Avior Сегодня, 17:23
    +1
    Полный бред
    По информации замминистра энергетики Юрия Бойко, авария на подстанции в Запорожской области произошла из-за короткого замыкания. В результате на чуть более часа без электроэнергии остались потребители с суммарной нагрузкой 24 МВт.

    "В 21:26 на Запорожской тепловой электростанции начали включать блоки в сеть", – проинформировал замминистра в Facebook..

    На линии 150 кВ- а окрестности Знергодара окутаны ЛЭП как паутиной- во все стороны- прошло замыкание, защита сработала не полностью, сгорел трансформатор- это он на видео горит. Работает обычная в таких случаях комиссия, разбираются, почему защита не полностью отключила или не вовремя сработала.
    Авария, конечно, но ничего особенного для энергосетей. К электростанции, кстати говоря, прямого отношения авария не имела. А уж к атомной - и подавно.
    зато видео-то как трагично снято :))))
    Что за клапаны могли шуметь и кто их впер на подстанцию и главное- зачем?- полная загадка. Скорее всего, чья то неуклюжая выдумка.
    На Запорожской ТЭС, кстати, 7 энергоблоков, а не 4. Из за замыкания сети отключились штатной защитой 3, находившихся в работе.

    отключились бытовые потребители, через час всех подключили обратно, блоки вернули в работу.
    им, наверное, в удивление такое- Энергодар, похоже, самый обеспеченный электроэнергией город в мире- суммарная установленная мощность блоков в Энергодаре- 9650 МВт.
    Столько силового электрооборудования на одном относительно небольшом участке нет, похоже, нигде.

    Вот и все "взрывы" и прочее. Ничего сверординарного.
    1. Victor Jnnjdfy
      Victor Jnnjdfy Сегодня, 17:44
      +2
      При отключении энергоблока по защите открываются продувки паросборных камер в атмосферу на котле. Они и шумят, пока машинист их не закроет.
    2. O-2-2
      O-2-2 Сегодня, 19:30
      -1
      Тут главное Украина! И перднуть ни ап чем!
  18. AVA77
    AVA77 Сегодня, 17:41
    +2
    Срочно переименовать Энергодар в Лос анджелес а переменный ток спрямить кувалдой и
    переименовать в незалежный. belay
    .
  19. aries2200
    aries2200 Сегодня, 17:41
    +2
    отличная новость ...ещё бы до кучи и мороз -30с совсем хорошо бы стало скакать какунам
  20. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Сегодня, 18:10
    +2
    В ОАО Центрэнерго рассказали, что на энергоблоке № 1 Запорожской ТЭС и №9 Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение из-за повреждения поверхности нагрева котлоагрегата: «После ремонта энергоблоки будут готовы к работе в энергосистеме. Такое технологическое нарушение — нередкое явление для любой тепловой генерации, особенно в период высокой нагрузки. Для того, чтобы сбалансировать систему ДТЭК досрочно выведен из ремонта энергоблок №10 Криворожской ТЭС. Кроме того, по команде НЭК Укрэнерго, оперативно были включены в сеть энергоблоки №9 и №12 Бурштынской ТЭС и № 7 Добротворской ТЭС, хотя их работа не была предусмотрена графиком нагрузки».

    Один из сотрудников ТЭС на условиях анонимности поделился информацией, что на ТЭС до аварии долго шумели клапаны. Но уже сегодня вечером там сработала система защиты. После этого отключили 3 блока. При этом директора ТЭС во время ЧП не было на месте. Он находится в командировке.По данным "Укрэнерго", на данный момент 4 блока находятся в аварийном ремонте. Еще 2 просто без топлива стоят.

    Сегодня Украина увеличила закупки электроэнергии в Белоруссии и России, а на ближайшие дни заявки на закупку увеличены в разы (видимо на всякий случай - пока не разберутся с серьёзностью аварии).

    Нет сомнений, что завтра появятся обвинения России в аварии. Но пока Украину спасают от веерных отключений минский "узурпатор" и московский "агрессор" laughinghttp://80.91.174.205:17813/Blocks/memo.jsp
  21. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 18:10
    +2
    Ню-ню... Так уж получилось, что у мну много есть знакомцев на Окраине... Есть и один как раз там в Укрэнерго, мде, он еще в 15-ом году говорил, что фактически уже надо не ремонтировать и генерацию и энергопередачу... Типа тех же подстанций и линий ЛЭП - а строить заново, там уже ремонтировать нечего - тришкин кафтан... Да я и сам это видел. еще до 14-го года. там такие кренделя. - приедешь - и стоишь в остолбенении - ребят. и что - ВОТ ЭТО еще и работает?! И вы вытащили меня. чтоб вот НА ЭТО я вам нагрузку некислую повесил? Хозяин - барин. только полыхнет же, пусть не сегодня, даже может и не завтра, но послезавтра -и что вы будете делать потом? Дублирующие ветки уже посмотрел - они у вас на бумаге. Не рабочие они...
  22. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Сегодня, 18:15
    +1
    Да и топили кружевными трусами которые готовили для ЕЭС и тапками которые готовили для войны с Россией. laughing lol
  23. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Сегодня, 18:17
    +1
    Весело будет, если насосы подающие воду на охлаждение блоков АЭС получают электричество от Запорожской ТЭС. belay
  24. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Сегодня, 18:20
    +1
    Это ладно, перезапустят 

    А вот это вот как перезапустить на системную работу:

    "Вместе с тем, по данным министерства энергетики Украины,  по состоянию на 2 февраля 2021 года запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тысяч тонн (291 тысяч тонн - газового угля и 140,9 тысяч тонн - антрацита). Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 (2,4 миллиона тонн)

    В НКРЭКУ уточнили, что, по данным НЭК Укрэнерго, по состоянию на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020 уменьшились в 5,7 раза - до 436,8 тысяч тонн. При том 48% процентов запасов угля сосредоточено только на двух станциях - Луганской и Славянской ТЭС"

    https://ria.ru/20210204/ugol-1595942636.html

    Между тем с конца недели опять похолодание обещают синоптики, днями до -20. 
  25. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Сегодня, 18:22
    0
    Клятый Путен сломал кочегарку laughing (Путин) laughing
  26. svoit
    svoit Сегодня, 19:12
    0
    Цитата: Cowbra
    Типа тех же подстанций и линий ЛЭП - а строить заново, там уже ремонтировать нечего - тришкин кафтан

    Хорошо хоть для планового ремонта АЭС деньги пока находятся, за 5 лет наверное уже все прошли такой ремонт. Причем оборудование не просто заменяют, а ставят такое, что б на американском топливе работало.
    1. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 19:18
      0
      Цитата: svoit
      ставят такое, что б на американском топливе работало

      Реакторы меняют? Неужели! belay