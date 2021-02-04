.На Украине обсуждают подробности крупной аварии на Запорожской ТЭС

Из-за аварии на Запорожской ТЭС в столице энергетиков Украины, городе Энергодаре, и расположенных рядом населенных пунктах пропала электроэнергия. Помимо этого, была прекращена подача воды. Это произошло примерно в половине восьмого вечера 3 февраля.
На Украине раскрыли подробности аварии на Запорожской ТЭС. Есть также видео с места события, опубликованное украинскими СМИ, где можно наблюдать пожар на электростанции, которому, как утверждается в заголовке к видео, предшествовал взрыв.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов на своей станице в Facebook сообщил, что в результате аварии отключились все четыре энергоблока Запорожской ТЭС, из-за чего город остался без электричества. Но уже через полчаса энергоснабжение начало восстанавливаться, так как запустили два из четырех энергоблоков. Уже к 22.00 мэр отчитался в соцсети, что проблемы с электричеством устранены почти на все сто процентов.
Как сообщил в своем Facebook глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух, восстановить электроснабжение города удалось за счет подключения резервных линий.
О причинах аварии информации пока мало, но один из сотрудников станции рассказал журналистам, что незадолго до нее «долго шумели клапаны».
Можно предположить, что аварии на энергетических объектах Украины станут происходить чаще в связи со значительным износом оборудования и оттоком специалистов, многие из которых уехали жить и работать в Россию.
Запорожская ТЭС входит в структуру ДТЭК, компании, принадлежащей крупному украинскому предпринимателю Ринату Ахметову. Она считается крупнейшей теплостанцией Украины.