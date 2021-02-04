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«Бессчётное число побед немецких асов» - есть сомнения

75

С некоторых пор эксперты различного уровня и формата ведут обсуждение вопроса о том, сколько на самом деле самолётов на счету у лётчиков Люфтваффе, которых принято называть асами. К таким, например, принято относить Эриха Хартманна, Гюнтера Ралля, Герхарда Баркхорна. По той статистике, которая обычно приводится, трое этих нацистских лётчиков в общей сложности одержали более 900 воздушных побед. Для человека, который привык верить западным источникам на слово, цифры могут показаться вполне достоверными. Но в том всё и дело, что слепо доверять немецким источникам в этом плане вряд ли стоит.


Когда речь заходит о необходимости хоть как-то подтвердить данные о «бессчётном числе побед немецких воздушных асов», то обычно ссылаются на документы Третьего рейха. В этих документах говорится, что лётчики изначально фиксировали ведения воздушных боёв, и делалось это с помощью так называемых фотопулемётов. Среди таких были, например, Zeiss BSK-16 и Zeiss ESK-2000. Это приборы объективного контроля, которые устанавливались на самолётах.

Например, с помощью такого оборудования документально зафиксирована атака немецкого боевого самолёта на И-153, совершённая буквально в первые минуты Великой Отечественной войны. Запись этой атаки сегодня находится в Британии, в одном из музеев.

Однако у экспертов всё же есть большие сомнения относительно того, что немецкие асы всегда достоверно фиксировали свои боевые вылеты. А если и фиксировали, то дело могло ограничиваться предоставлением кадров, по которым однозначно нельзя сказать, был ли самолёт (например, советский) сбит или нет. А так как нацистской Германии были нужны герои, то могли и заниматься коллективным преувеличением.

Разбор ситуации представлен на канале Sky Artist:

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75 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. роман66
    роман66 Сегодня, 15:27
    0
    считать надо где-то по числу боев. у наших один сбитый на два-три воздушных боя.....и вряд ли приписки
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 15:34
      0
      Цитата: роман66
      и вряд ли приписки

      Так вроде за сбитый премия полагалась ..А где есть финансы контроль возрастает многократно .
      1. Владимир Машков
        Владимир Машков Сегодня, 16:35
        0
        Видео разочаровало. Нет, про фото- кинопулемёты рассказано замечательно. good А вот про враньё асов почти ничего... Если кому интересна эта тема - смотрите статью об этом на моей странице. smile
    2. Avior
      Avior Сегодня, 15:37
      +2
      У немцев воздушных боевнамного больше записано
      1. Владимир Машков
        Владимир Машков Сегодня, 16:38
        0
        Цитата: Avior
        У немцев воздушных боев намного больше записано

        Да, "записано". Писатели-фантасты они были знатные! lol
      2. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 17:00
        +1
        Цитата: Avior
        У немцев воздушных боевнамного больше записано

        Не улавливаете противоречия? У противников разное, очень разное количество боёв, тогда с кем воевали те у кого больше и намного, записано боёв?
    3. Avior
      Avior Сегодня, 15:56
      +1
      Кожедуб
      Всего воздушных побед: 64
      боевых вылетов — 330
      воздушных боёв — 120

      Хартман
      более 1400 вылетов, в которых провёл 825 воздушных боев

      Сбитых 352

      Соотношение то же самое- около двух воздушных боев на один сбитый
      1. yehat2
        yehat2 Сегодня, 16:48
        +2
        Цитата: Avior
        Соотношение то же самое- около двух воздушных боев на один сбитый

        а вот и нет
        Нужно сравнивать однородные по задачам вылеты.
        У нас авиация много делала холостых вылетов на прикрытие, где даже во время боя была цель не сбить, а не дать действовать (или не дать сбить товарища).
        Вылеты в засады и на свободную охоту у нас делали до 44 года редко.
        Думаю, в реальности результативность Кожедуба даже выше. Это видно по эпизоду с 2 сбитыми американцами.
        1. mr.ZinGer
          mr.ZinGer Сегодня, 19:00
          -1
          Кожедуб был великий летчик, но эта байка про сбитых негров достала. На товаре была статейка, где ему ещё и В17 приписали.
          Если надо, он бы и двадцать американцев сбил, но повторть эти интернетовские фантазии угарных патриотов, только порочить имя летчика.
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 19:19
            0
            Цитата: mr.ZinGer
            повторть эти интернетовские фантазии угарных патриотов, только порочить имя летчика.

            я об этом еще при Союзе читал
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 19:19
          0
          Цитата: yehat2
          Думаю, в реальности результативность Кожедуба даже выше. Это видно по эпизоду с 2 сбитыми американцами.

          думаю у многих результативность была выше, нужно было еще подтвердить сбитых, а если они за линией фронта
      2. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 16:50
        +4
        Цитата: Avior
        Хартман
        более 1400 вылетов, в которых провёл 825 воздушных боев
        Сбитых 352
        Со слов Эриха "Буби" Хартманна, а какой он сказочник ясно вот из этого:
        В Советском Союзе он был приговорён к 25-ти годам каторги, несмотря на которые сохранил в себе тягу к свободе, выраженную в свободолюбивом духе северного человека, и устроил бунт в колонии, после которого заработал себе еще 50 лет заключения
        Тоже с его слов записано, а как можно не поверить человеку с такой тягой! laughing
    4. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 16:24
      +3
      У наших приписки были, скажем так, не редкостью. Отцу, попавшему в воевавший истребительный полк в 1948 г. и рассказывали про подобное и показывали на летчиков грешивших подобным. Что касается один сбитый на два-три боя, то это сказки. Ведомым можно было хоть в ста боях участвовать и ни одного не сбить. Аналогично и при сопровождении штурмовиков/бомбардировщиков, задачей истребителей было не сбивать немцев, а не подпускать их к сопровождаемым, с соответствующими поощрениями и наказаниями.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 16:47
        +4
        У наших приписки были, скажем так, не редкостью.

        Не думаю.. У того же Василия Сталина - 3 сбитых. Уж кому-кому - а ему уж всяк могли парочку дописать, чтобы дотянуть до аса.. Но ведь нет же ж..
        1. Сергей Валов
          Сергей Валов Сегодня, 18:09
          -2
          Вы не думаете, а я знаю. Что касается Васи Сталина, то отец рассказывал, в каких тепличных условиях тот воевал. А по поводу количества его сбитых, одному богу известно какие установки по поводу участия в войне своего сына дал папа.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 18:11
            +1
            то отец рассказывал, в каких тепличных условиях тот воевал

            Вы были тесно знакомы с товарищем Сталиным?? hi
            1. Сергей Валов
              Сергей Валов Сегодня, 18:24
              -2
              А при чем здесь я???
              1. paul3390
                paul3390 Сегодня, 18:27
                +1
                Ну - откуда-то же вы знаете, кому и что рассказывал отец Василия про своего сына? what
                1. Сергей Валов
                  Сергей Валов Сегодня, 18:32
                  0
                  Сделайте доброе дело, читайте внимательно. Я писал, что МОЙ отец рассказывал мне. А вот мой отец общался после войны с сослуживцами Васи.
                  1. paul3390
                    paul3390 Сегодня, 18:57
                    +1
                    Аааа... Не - добрые дела это не ко мне.. А пересказы через десятые руки чьих-то побасенок - мне и подавно не интересны.. Мало ли, кто там кому чего наплёл. Уверяю - если бы вы могли пообщаться инкогнито со своими знакомыми, тоже много чего любопытного и удивительного про себя узнали.. А тут - такой известный человек.
                  2. Василенко Владимир
                    Василенко Владимир Сегодня, 19:22
                    0
                    Цитата: Сергей Валов
                    Я писал, что МОЙ отец рассказывал мне. А вот мой отец общался после войны с сослуживцами Васи.

                    оооо
                    знаете как это называется?
                    вы ссылаетесь даже не на папу а на "сослуживцев"
                    уж простите но грош цена такой инфе
              2. Василенко Владимир
                Василенко Владимир Сегодня, 19:21
                0
                Цитата: Сергей Валов
                А при чем здесь я???

                ну так вы же написали
                Цитата: Сергей Валов
                Вы не думаете, а я знаю. Что касается Васи Сталина, то отец рассказывал, в каких тепличных условиях тот воевал.
          2. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 19:21
            0
            Цитата: Сергей Валов
            то отец рассказывал, в каких тепличных условиях тот воевал.

            поведайте
    5. Симон
      Симон Сегодня, 16:32
      0
      Друзья, о чем говорить! Фашисты специально поднимали статистику, особенно в начале ВОВ, для того, чтоб поднять свой воинственный рейтинг, чтоб показать всему миру, какие они непобедимые.
    6. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 16:54
      +3
      Надо разделять две причины приписок:
      1. Добросовестное заблуждение - летчик может быть полностью уверен, что попал и сбил вражеский самолет и ошибаться. Это неизбежность, особенно с учетом примитивных средств фиксации воздушных побед (или их полного отсутствия) в период ВМВ.
      2. Намеренное очковтирательство на разных уровнях. Опять-таки присутствовало в любых ВВС - демонстрация собственной эффективности, получение наград, званий, премий, мотивы довольно ясные.
      В советских ВВС приписывали победы просто нещадно, достаточно вспомнить слова командарма-16 Руденко: "...Так прикрывать наземные войска — преступление... За все дни сбито мизерное количество бомбардировщиков, а истребителей «набили» столько, сколько их и не было у противника. Его бомбардировщики ходят даже без прикрытия сотнями..." (ЦАМО РФ. Ф. 486-го иап. Оп. 21198. Д. 3. Л. 131.). Это, заметим себе, времена Курской битвы.
      Или вот Рыбин стал документы сверять советские и немецкие по воздушным боям в Заполярье, благо там масштабы боев небольшие. И что?
      Выяснилось, что немцев в среднем завышают показатели побед в 2-2.5 раза. Советские летчики в среднем в 4-5.
      1. Владимир Машков
        Владимир Машков Сегодня, 17:30
        -1
        Не врите на советских лётчиков! Вы - клеветник! fool
        1. Рязанец87
          Рязанец87 Сегодня, 17:36
          -1
          "Страшная вещь, эти архивы" (с). И это.. Владимир Николаевич, у тебя дома жена, сын-двоечник, за кооперативную квартиру не заплачено. А ты тут мозги пудришь...
    7. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 16:56
      +2
      Уже в первые месяцы войны была введена выплата денежных вознаграждений за боевые успехи. Летчикам-истребителям за каждый сбитый самолет противника платили 1 тысячу рублей. В 1942 году премии за сбитый самолёт стали зависеть от его типа: за каждый сбитый бомбардировщик противника в размере 2 тысяч рублей, за транспортный самолет - 1 500 рублей, за истребитель - 1 тысяча рублей.
      В онлайн выставили истории героев войны и семейные архивы москвичей

      За уничтоженный танк противника артиллеристам - командиру и наводчику орудия - платили по 500 рублей, остальному составу расчета по 200 рублей, а членам экипажа танков - командиру, механику-водителю и командиру башни - по 500 рублей, остальным по 200 рублей. Боец, подбивший танк гранатой, получал 1 тысячу рублей.

      Самые высокие денежные вознаграждения были введены в 1943 году в Военно-Морском флоте за потопление кораблей противника. Они зависели от должности и звания участника успешной операции. Так, например, размеры денежных наград для экипажа, потопившего линейный корабль противника, были такими: командиру корабля - 25 тысяч рублей, старшим и средним офицерам - по 5 тысяч рублей, младшим офицерам - по 1 тысяче рублей, матросам - по 500 рублей. каждому.

      Экипажу самолета, потопившему миноносец или подводную лодку противника, выдавалось: командиру и штурману - по 10 тысяч рублей, стрелкам-радистам - по 2500 рублей каждому. Если в потоплении корабля принимало участие несколько экипажей, денежная награда распределялась между ними решением Военного совета флота.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 17:38
        0
        про то что результы что у летчиков, что у подводником завышались- это давно не секрет, только об этом не очень пишут
        например, по Лунину
        Всего в ходе войны Лунину было засчитано потопление 17 кораблей и судов противника[11], из которых в послевоенное время были подтверждены 4 победы: 2 транспорта, большой охотник за подводными лодками и невооружённый норвежский мотобот, а также повреждение ещё трёх мотоботов[4][10].

        по Маринеско- когда утопил Штойбен, доложил о том что утопил крейсер- 20000 рублей награды (за транспорт- 2000)
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 17:42
          0
          Цитата: Avior
          про то что результы что у летчиков, что у подводником завышались- это давно не секрет, только об этом не очень пишут
          например, по Лунину
          Всего в ходе войны Лунину было засчитано потопление 17 кораблей и судов противника[11], из которых в послевоенное время были подтверждены 4 победы: 2 транспорта, большой охотник за подводными лодками и невооружённый норвежский мотобот, а также повреждение ещё трёх мотоботов[4][10].

          по Маринеско- когда утопил Штойбен, доложил о том что утопил крейсер- 20000 рублей награды (за транспорт- 2000)

          Ну вот,а некоторых потом вопросы - "почему героев обижают",может просто иногда на тормозах,скажем так "финансовые преступления" (ведь премия за не сбитый,это уголовка) спускали?
        2. Рязанец87
          Рязанец87 Сегодня, 17:57
          -1
          Лунинские художества в отношении норвежских рыбаков имеют довольно отчетливые признаки военного преступления. Еще и матроса потерял при этом, которого норвежцы выловили.
      2. bubalik
        bubalik Сегодня, 18:14
        0
        противника в размере 2 тысяч рублей, за транспортный самолет - 1 500 рублей, за истребитель - 1 тысяча рублей.
        В онлайн выставили истории героев войны и семейные архивы москвичей

        За уничтоженный танк противника артиллеристам - командиру и наводчику орудия - платили по 500 рублей, остальному составу расчета по 200 рублей, а членам экипажа танков - командиру, механику-водителю и командиру башни - по 500 рублей, остальным по 200 рублей. Боец

        ,,,бутылка водки по рыночным ценам в войну.
        Писатель Всеволод Иванов оставил запись в дневнике о ценах в городе Горьком осенью 1942 года — «стакан проса стоит 25 руб., табаку — от 30 до 50 руб., водка — литр — 450, а в Куйбышеве, как говорят нам соседи по комнате, — 800 руб.» .
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 18:18
          +1
          Цитата: bubalik
          бутылка водки по рыночным ценам в войну.

          Выплачивали после войны - лётчики пили как кочегары.Самая стрессовая профессия в войну говорят была .Почти всё время в тылу ,потом несколько часов война ,а потом опять тыл ..Психологи говорят такая зебра сильно нервы расшатывает .Постоянный стресс притупляет нервную систему .
          1. bubalik
            bubalik Сегодня, 18:30
            +1
            Стрелок-радист бомбардировщика Ил-4 Андрей Федорович Редюшев вспоминал о том, как его пилот снимал стресс после неудачного приземления в советском тылу:
            «Командир злой, со штурманом не разговаривает. «Хозяйка, водку купить можно?» — «Дорогая у нас водка — 400 рублей». Отсчитал. Хозяйка сходила, принесла».
            1. mat-vey
              mat-vey Сегодня, 18:32
              +1
              Цитата: bubalik
              Стрелок-радист бомбардировщика Ил-4 Андрей Федорович Редюшев вспоминал о том, как его пилот снимал стресс после неудачного приземления в советском тылу:
              «Командир злой, со штурманом не разговаривает. «Хозяйка, водку купить можно?» — «Дорогая у нас водка — 400 рублей». Отсчитал. Хозяйка сходила, принесла».

              Ну сами знаете в военное время за это можно и под трибунал сходить ..
  2. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 15:32
    +3
    Читал я как-то книгу "Асы люфтваффе", насколько помню. Так был там интересный факт: Некий "ас люфтваффе" в бытность свою в Африке, просто расстреливал боезапас в пустыне, потом заявлял победы, и их ему засчитывали. Выяснилось (немцами), что так он себе "накрутил" чуть не сотню побед. Как его наказали, не помню. Но "победы" не списали.
    Кстати, там же было указано, что расход боекомплекта у хартманна составлял 12 снарядов на сбитого. Верится?
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 15:38
      +2
      Цитата: Стройбат запаса
      Кстати, там же было указано, что расход боекомплекта у хартманна составлял 12 снарядов на сбитого. Верится?

      Для рыцаря Jedi нормально ..
    2. Avior
      Avior Сегодня, 15:48
      0
      А что он показывал с пленки фотопулемета?
      1. Владимир Машков
        Владимир Машков Сегодня, 17:06
        +1
        Цитата: Avior
        А что он показывал с пленки фотопулемета?

        Плёнка случайно засвечивалась! Регулярно каждый раз! lol
      2. Симаргл
        Симаргл Сегодня, 19:02
        0
        Цитата: Avior
        А что он показывал с пленки фотопулемета?
        Один кадр на выстрел, 12 кадров на подбитый... что-нибудь да можно показать. Архив, опять же...
    3. Вадим Голубков
      Вадим Голубков Сегодня, 16:07
      +2
      Тоже хотел написать об этом, смотрю вы написали, если не ошибаюсь об этом писал американец Майк Спик в своей книги "Асы Люфтваффе".
      1. Рязанец87
        Рязанец87 Сегодня, 18:00
        -1
        Это, кстати, не Спик написал, а Корнюхин, автор предисловия к русскому изданию "Асов люфтваффе". С тех Фогель и парит по форумам. Я даже пробовал поискать про него что-то, любопытно стало. Нашел только Юргена Фогеля в 27-й эскадре, погиб над Сицилией.
    4. Вадим Голубков
      Вадим Голубков Сегодня, 16:18
      +2
      12 снарядов? Я где-то читал вообще, что Хартман тратил 1 снаряд на один истребитель и сбивал его, вот это жесть, а 12 пушечных снарядов в истребитель, ерунда по сравнению с 1 снарядом. И ведь кто-то верит smile
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 16:51
        +3
        У Хартманна в лётной книжке в записях о победах чуть не половине случаев графа тип самолёта вообще пустая... Это как понимать, если победа была на плёнке?? Немчура сосем не разбиралась в типах самолётов противника?

        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Сегодня, 17:02
          0
          Павел, он же ас! Стрелял с закрытыми глазами, самолёты не видел, не идентифицировал. А плёнки случайно каждый раз засвечивались. Но "победы" писались регулярно: "Верьте мне, господа!" lol lol lol
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 17:08
            +3
            Мне нравится например запись от 4.06.44 - за день ажно ШЕСТЬ ЯК-9!!!! belay Это в 44-м-то, когда у нас откровенная зелень давно перестала уже летать. wassat Да и ЯК-9 ни фига не И-153.. bully
            1. Владимир Машков
              Владимир Машков Сегодня, 17:13
              +2
              Эх, Павел! Что стоит настоящему немецкому экспэрту завалить пяток-другой совьетских самолётов! Тьфу, чепуха! lol
        2. Avior
          Avior Сегодня, 17:38
          0
          не всегда так просто тип самолета определить
    5. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 16:51
      +1
      Цитата: Стройбат запаса
      Читал я как-то книгу "Асы люфтваффе", насколько помню.

      Такая книга была, я ее еще в ‘87 в оригинале читал. Про снаряды не помню, но у того же Bubi примерно 160 побед находят подтверждение только в его письмах супруге. Был кстати сбит кажется 12 раз. После войны в лагере вёл себя достойно; а впоследствии не простил амерам сдачу 52JG Советским войскам.
      1. Владимир Машков
        Владимир Машков Сегодня, 18:09
        +2
        Отрывок из моей статьи:
        10. Все немецкие эксперты (за редчайшим исключением) неоднократно сбивались. Даже самые лучшие эксперты сбивались многократно: №1, Хартман, – 14 раз, №2, Баргхорн, – 9 раз, №7, Рудорффер, – 16 раз, №8, Бэр, – 18 раз, №15, Липферт, – 15 раз, №34, Дупман, – 19 раз. А самый расхваленный и титулованный лётчик Третьего рейха, пикировщик Рудель, – аж 32 раза, несколько раз ранен, ампутирована правая нога! В то же время Кожедуб и большинство известных советских асов ни разу не были сбиты!
      2. mr.ZinGer
        mr.ZinGer Сегодня, 19:09
        0
        А как не простил, типа не пошел служить в бундесвер, или пошел?
    6. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 16:57
      -2
      Нормальный показатель для того чтобы сбить 1-моторный самолет. Хорошие истребители союзников примерно столько же тратили.
      Вы сомневаетесь, что 12 20-мм снарядов могут фатально повредить 1-моторный самолет, больше чем наполовину сделанный из древесины? Одно попадание в двигатель и уже привет может быть.
      1. Стройбат запаса
        Стройбат запаса Сегодня, 17:03
        +2
        Вы сильно ошибаетесь. 12 снарядов - это расход боеприпасов на 1 самолёт. Неважно, истребитель это, бомбардировщик или транспортник. Вы правда думаете, что все эти 12 снарядов попадали в самолет противника? Попытайтесь попасть в ростовую мишень с 50 метров, стреляя из пистолета, управляя при этом автомобилем на скорости 50-70 км/ч на неровной дороге.
        1. Рязанец87
          Рязанец87 Сегодня, 17:21
          -1
          Достаточно 5-6 точных попаданий. В кабину, двигатель.
          Пример, мягко говоря, некорректный, хотя бы потому что пистолет не совмещен с системами автомобиля.
          Поставьте на автомобиль жестко закрепленную 20-мм пушку, выведете управление ей на руль, установите коллиматорный прицел, потренируйтесь полгода. Думаю, ростовую мишень будете вполне уверенно поражать. Правда, 50 метров многовато - практически все асы вели огонь прямо-таки с минимальных дистанций (знаменитое правило: "Заклепки увидел - стреляй") и стрелками были незаурядными. Почему вы думаете, асов никогда больше 5% от общего количества летчиков не было?
    7. Владимир Машков
      Владимир Машков Сегодня, 17:41
      +2
      Цитата: Стройбат запаса
      Но "победы" не списали.

      Это "геройствовал" командир штаффеля 4-ой группы 27 эскадры оберлейтенант Фогель с ведомыми своим швармом в августе 1942, когда они "сбили" 65 самолётов врага (расстреливая песок пустыни Сахары). После разоблачения их разбросали по разным частям. Но самолёты остались на счету: за них же отчитались перед Берлином! laughing laughing laughing
  3. Avior
    Avior Сегодня, 15:47
    +1
    Можно бесконечно смотреть на огонь, воду, как другие работают и спорить, сколько сбитых у немцев
    По последнему пункту- несомненно меньше, чем записано
    И приписывали наверняка, и реально лётчик - истребитель не мог отследить каждого, по кому стрелял и попал
    И это проблема что их , что наших.
    Те отрывочные подсчеты, что можно увидеть в сети по сравнению заявленных сбитых и реально учётных как сбитые по документам противника, сильно отличаются, это не секрет
    Полковое начальство что у них, что у нас в целом было заинтересовано записать больше сбитых, это и ему в плюс.
    Потому, на мой взгляд, спор пустой.
    1. Стройбат запаса
      Стройбат запаса Сегодня, 17:05
      +3
      Есть разница, что у нас подтверждением победы была номерная деталь со сбитого самолёта (лучше всего шильдик), подтверждение постов ВНОС и наземных войск. У фрицев - кадры ФКП, и то частенько "джентельменам верили на слово".
      1. Рязанец87
        Рязанец87 Сегодня, 17:27
        +1
        И чаще всего заканчивалось получением подтверждения от наземников, да и то не всегда. Хотя надо заметить, советское командование довольно активно боролось с любителями "одним махом семерых побивахом".
        1. Стройбат запаса
          Стройбат запаса Сегодня, 17:29
          +4
          Если самолёт упал на нашей территории - предъяви номерную деталь. Иначе получишь "предположительно", а такие победы в боевой счёт не шли.
      2. Avior
        Avior Сегодня, 17:47
        0
        если вы считаете, что без предьявления номерной детали не записывали- то ошибаетесь.
        да и набрать таких шильдиков вагон можно заранее- на генераторе свой, на стартере свой, ими самолет утыкан, и у всех свои номера, а к какому самолету какой относится- это только в формуляре на самолет записано.и далеко не всегда у вас есть возможность поехать к самолету сбитому. Посты ВНОС тоже подтверждение давали- им не жалко было, особенно если летчики подбрасывали чё-нибудь, летное обеспечение было намного выше, чем у других.
        Что касается немцев- я не знаю, кто сказал, что у них кадров с фотопулемета достаточно. Насколько я знаю, там целая анкета была из 21 пункта, в том числе свидетели. Все равно приписывали, конечно.
        где премии , звания и награды- приписки все равно появятся, так уж повелось.
        Начальство тоже не заинтерисовано было снижать заявленых сбитых- это ж ему плюс тоже, что у него такие асы служат, воспитали и подготовили!
  4. yehat2
    yehat2 Сегодня, 16:00
    +5
    Цитата: mat-vey
    Так вроде за сбитый премия полагалась ..А где есть финансы контроль возрастает многократно

    в советских ВВС подтвердить сбитый самолет было зачастую сложной задачей.
    особенно, если он упал на неподконтрольную территорию.
    Сбитые в групповом бою - тоже отдельная история.
    Например, по хе-111 стреляли над Москвой из пулеметов 3 миг-3 и он в итоге поврежденный куда-то упал. Кому записать победу? Еще сложнее было подтвердить свою победу новичкам, поэтому опытные летчики часто отдавали свои победы им.
    В итоге, сбитые самолеты советских ВВС почти равны подтвержденным, что сильно меньше тех, что вообще упали на восточном фронте. А уж говорить, сколько возвращалось записанных немцами как сбитые и сколько приписывалось (т.к. часто на охоте свидетелей не было)- отдельный разговор.
  5. obratov
    obratov Сегодня, 16:18
    -9
    Это... очень актуальное расследование! Мы своих солдат 75 лет похоронить не можем (разброс от 7 до 52 млн. погибшими... где-то так), но зато уверенно рассуждаем о сбитых немцами самолетах!
    1. user1212
      user1212 Сегодня, 16:29
      +5
      Цитата: obratov
      разброс от 7 до 52 млн. погибшими... где-то так

      А почему только 52 млн? Сотни миллиардов же fool
      1. Скоробей
        Скоробей Сегодня, 18:04
        +2
        Сотни миллиардов это ГУЛАГ. А так десятки миллиардов.
      2. mat-vey
        mat-vey Сегодня, 19:12
        0
        Цитата: user1212
        А почему только 52 млн?

        а мне понравилось призвали 34,5 млн,а погибло 52 млн ..
  6. zenion
    zenion Сегодня, 16:20
    +1
    Необязательно сбивать достаточно выстрелить в сторону советского самолёта и он считается сбитым. Напоминает анекдот про нового русского, который был в англии. Сел играть в карты. Один глянул и сказал столько, другой сказал столько. Новый русский спрашивает вы карты проверяете. Один ему отвечает - мы джентльмены и верим на слово. И тут новый русский сказал мне карта так и попёрла.
  7. Дмитрий_7,
    Дмитрий_7, Сегодня, 17:30
    -2
    Подымите статиску количества произведённых самолётов в СССР с 1940 по 1945 года и отнимите то количество, что было в строю на конец войны.Приплюсуйте поставки авиатехники по ленд лизу в томже порядке,получите примерные потери ВВС РККА в самолётах.
    --Дядя Саша,а на войне страшно?
    --Страшно ребятки,страшно.
    --А как страшно?
    --Взлетает полк штурмовиков на штурмовку вражеских позиций,а возвращается с задания две или три машины.
    1. Комментарий был удален.
    2. Владимир Машков
      Владимир Машков Сегодня, 17:56
      +1
      Цитата: Дмитрий_7,
      --Взлетает полк штурмовиков на штурмовку вражеских позиций,а возвращается с задания две или три машины.

      Господин продвинутый экспэрт! Просветите, пожалуйста, неуча (а то я в большом затруднении): сколько же новых полков прибывало на фронтовой аэродром? Два или три?
      1. mat-vey
        mat-vey Сегодня, 18:08
        +2
        Цитата: Владимир Машков
        Господин продвинутый экспэрт! Просветите, пожалуйста, неуча (а то я в большом затруднении): сколько же новых полков прибывало на фронтовой аэродром? Два или три?

        Да и пусть ещё статистику зенитной артиллерии добавит ...
        ПыСы прямо как у танкистов из игрульки - все танки друг друга подбили,а пушкари и минёры только из партера наблюдали .
      2. Владимир Машков
        Владимир Машков Сегодня, 18:14
        +1
        Дополнение:
        Сколько новых полков штурмовиков еженедельно прибывало на фронтовой аэродром? Два или три? С нетерпением жду ответа!
    3. Ua3qhp
      Ua3qhp Сегодня, 18:09
      0
      Вы так же вылеты англичан оцените, когда с каждого вылета оставалось 25%.
    4. dzvero
      dzvero Сегодня, 18:33
      +1
      Про потерь ВВС РККА ходят разные цифры. Общие 88-106 тысяч, из них боевые 43-46 тысяч (сбитые или уничтоженные на земле). Что в принципе коррелирует с потерями лс - "за годы войны было подготовлено 44 093 лётчика. Погибло в бою 27 600." (с) Большая часть "потерь" списание по ресурсу и летные произшествия (отказы матчасти или ошибки пилотирования). Общие потери у немцев на Восточном фронте чуть менее 80 тысяч, из них боевые около 50 тысяч.
  8. Fedorovich
    Fedorovich Сегодня, 17:35
    0
    У меня вот нет ни малейших сомнений, что почти все победы Люфтваффе принадлежат величайшему ассу всех времён и народов -- Йозефу Геббельсу.
  9. Ua3qhp
    Ua3qhp Сегодня, 18:07
    -2
    Цитата: mat-vey
    Самые высокие денежные вознаграждения были введены в 1943 году в Военно-Морском флоте за потопление кораблей противника. Они зависели от должности и звания участника успешной операции. Так, например, размеры денежных наград для экипажа, потопившего линейный корабль противника, были такими: командиру корабля - 25 тысяч рублей, старшим и средним офицерам - по 5 тысяч рублей, младшим офицерам - по 1 тысяче рублей, матросам - по 500 рублей. каждому.

    Это самая удобная премия, вы этот линейный корабль у немцев еще найдите.
  10. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 19:14
    0
    Можно начать с того, что у нас и у немцев... Несколько разные критерии - немцам засчитывалась "победа". Причем, частенько - со слов ведомых, например Ну пострелял в кого-то, кто-то этот задымился и кивнул - тык... Ну рисуйте абшутцбалкен... И пофигу, может он пламя сбил и на аэродром прилетел, победа. И у нас, коль хлопнулся противник на вражьей территории - подтверждения от наземных нет, значит не сбил ты никого.
    Ну и было например в Северной Африке звено "экспертов"... Вылетали. расстреливали боезапас в песок, по возвращению докладывали, сколько они сбили, цацками увешались по самое немогу. а когда их раскрыли - просто раскидали по разным эскадрильям - и даже награды липовые у них не отняли.