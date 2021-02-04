«Бессчётное число побед немецких асов» - есть сомнения

С некоторых пор эксперты различного уровня и формата ведут обсуждение вопроса о том, сколько на самом деле самолётов на счету у лётчиков Люфтваффе, которых принято называть асами. К таким, например, принято относить Эриха Хартманна, Гюнтера Ралля, Герхарда Баркхорна. По той статистике, которая обычно приводится, трое этих нацистских лётчиков в общей сложности одержали более 900 воздушных побед. Для человека, который привык верить западным источникам на слово, цифры могут показаться вполне достоверными. Но в том всё и дело, что слепо доверять немецким источникам в этом плане вряд ли стоит.Когда речь заходит о необходимости хоть как-то подтвердить данные о «бессчётном числе побед немецких воздушных асов», то обычно ссылаются на документы Третьего рейха. В этих документах говорится, что лётчики изначально фиксировали ведения воздушных боёв, и делалось это с помощью так называемых фотопулемётов. Среди таких были, например, Zeiss BSK-16 и Zeiss ESK-2000. Это приборы объективного контроля, которые устанавливались на самолётах.Например, с помощью такого оборудования документально зафиксирована атака немецкого боевого самолёта на И-153, совершённая буквально в первые минуты Великой Отечественной войны. Запись этой атаки сегодня находится в Британии, в одном из музеев.Однако у экспертов всё же есть большие сомнения относительно того, что немецкие асы всегда достоверно фиксировали свои боевые вылеты. А если и фиксировали, то дело могло ограничиваться предоставлением кадров, по которым однозначно нельзя сказать, был ли самолёт (например, советский) сбит или нет. А так как нацистской Германии были нужны герои, то могли и заниматься коллективным преувеличением.Разбор ситуации представлен на канале Sky Artist: