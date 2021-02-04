США приостановили вывод американского военного контингента из Германии

Новая администрация сообщила нам о необходимости проведения проверки - от начальной до конечной стадии. (...) министр обороны Ллойд Остин в настоящее время изучает все аспекты принятого при Трампе решения, на это ему требуется како-то время

Соединенные Штаты приостанавливают вывод части американского военного контингента с территории Германии. Об этом сообщил глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс.Новая администрация США приостановила действие принятой при Дональде Трампе программы по выводу значительной части американских военных из Германии. По словам Уолтерса, процесс "заморожен", какое время уйдет на принятие окончательного решения неизвестно. Возможно, что решение о выводе войск будет отменено, также не исключен вариант продолжения вывода, но он маловероятен.- пояснил Уолтерс.Между тем стало известно, что с большой вероятностью будет отложен вывод американских войск из Афганистана. Соответствующие рекомендации предоставили Джо Байдену эксперты в докладе уполномоченной Конгрессом США двухпартийной Исследовательской группы по Афганистану.По мнению американских исследователей, США необходимо отложить вывод войск из Афганистана, так как "Талибан" (запрещен в России) не сможет до мая 2021 года обеспечить условий ранее достигнутых договоренностей. В докладе говорится, что для достижения этих договоренностей потребуется гораздо больше времени, поэтому вывод войск надо отложить.На данный момент новая администрация рассматривает возможные варианты выполнения заключенного в 2020 году соглашения с талибами, окончательного решения пока не принято.