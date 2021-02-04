Военное обозрение
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США приостановили вывод американского военного контингента из Германии

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США приостановили вывод американского военного контингента из Германии

Соединенные Штаты приостанавливают вывод части американского военного контингента с территории Германии. Об этом сообщил глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс.


Новая администрация США приостановила действие принятой при Дональде Трампе программы по выводу значительной части американских военных из Германии. По словам Уолтерса, процесс "заморожен", какое время уйдет на принятие окончательного решения неизвестно. Возможно, что решение о выводе войск будет отменено, также не исключен вариант продолжения вывода, но он маловероятен.

Новая администрация сообщила нам о необходимости проведения проверки - от начальной до конечной стадии. (...) министр обороны Ллойд Остин в настоящее время изучает все аспекты принятого при Трампе решения, на это ему требуется како-то время

- пояснил Уолтерс.

Между тем стало известно, что с большой вероятностью будет отложен вывод американских войск из Афганистана. Соответствующие рекомендации предоставили Джо Байдену эксперты в докладе уполномоченной Конгрессом США двухпартийной Исследовательской группы по Афганистану.

По мнению американских исследователей, США необходимо отложить вывод войск из Афганистана, так как "Талибан" (запрещен в России) не сможет до мая 2021 года обеспечить условий ранее достигнутых договоренностей. В докладе говорится, что для достижения этих договоренностей потребуется гораздо больше времени, поэтому вывод войск надо отложить.

На данный момент новая администрация рассматривает возможные варианты выполнения заключенного в 2020 году соглашения с талибами, окончательного решения пока не принято.
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21 комментарий
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  1. Serpet
    Serpet Сегодня, 15:54
    +4
    Когда янки добровольно уходили? Кто то в это верил?
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 16:10
      +3
      США никогда ни из одной оккупированной ими страны свои войска выводить не будут! Но воевать США будут стараться всегда чужими руками - руками местных туземцев оккуированных ими стран.
    2. ЭДВАРД
      ЭДВАРД Сегодня, 16:43
      +8
      новый министр обороны Ллойд Остин "находится в процессе проведения очень и очень тщательной проверки" плана.
      "Что я скажу на данный момент, так это то, что все варианты отложены и все они будут пересмотрены", - подытожил он.
      -В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас назвал сокращение американского контингента неудивительным, охарактеризовав отношения двух стран как сложные.
      ну что тут скажешь "голова не знает, что делает хвост"
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 18:12
        +1
        Штаты в Афгане по шее регулярно получают.
        Задач военных никаких решить не могут.
        Кроме вывода - нет у Штатов других вариантов.
        Да и присутствие там, помимо жизней, еще и денег стоит.
        В этом главная причина того, что Трамп решил уйти из Афгана. Немцы тоже всех своих выводят и не передумают.
        Наркотрафик вряд ли принесет большую популярность Байдену.
        Хотя если решат остаться - это будет их постоянно ослаблять. hi
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 19:00
          0
          Цитата: Alex777
          присутствие там, помимо жизней, еще и денег стоит.
          В этом главная причина того, что Трамп решил уйти из Афгана.

          Трамп всю жизнь бизнесом занимался - деньги считать умеет. Потому и решил сэкономить. Его решение объяснимо и понятно. Если не с точки зрения американской политики, то с точки зрения денежной - вполне.

          А решение "дедули спящего" ни с политической, ни с денежной позиции необъяснимо. Причина у него одна - я о ней говорил на следующий день после того, как он начал подписывать указы. Эта причина - лишь бы не так, как Трамп, лишь бы наоборот. Трамп сказал чёрное - Байден скажет белое. Трамп сказал сухо - значит, при Байдене будет мокро. Трамп решил, что зелёное - теперь будет синим...

          Навеяло...


          - Я предполагал… что пошлина, вероятно, останется, как при мистере Храмове?..
          Алексей покосился на Храмова.
          - Нет, - на всякий случай сказал он.
          - Какую же вы хотите?
          - Другую, не как при Храмове…
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:28
      +1
      Цитата: Serpet
      Когда янки добровольно уходили? Кто то в это верил?

      Как вовремя Меркель умыла ручки! Долго еще Германия будет добиваться независимости!
    4. venik
      venik Сегодня, 18:48
      0
      Цитата: Serpet
      Когда янки добровольно уходили? Кто то в это верил?

      =======
      Ну, почему же? Трамп объявил о "выводе войск" из Ирака, Афганистана, Германии.... Нашлись простофили, которые в это поверили! request
      Увы! "Прозрение" наступило быстро..... no
      drinks
  2. cniza
    cniza Сегодня, 16:01
    +4
    Возможно, что решение о выводе войск будет отменено,


    Де оккупация Германии отменяется , да и никогда США на это добровольно не пойдут...
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 16:40
      +2
      Ясное дело, их оттуда за уши не оттянешь.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 17:00
        +3
        Ещё бы выпустить из под контроля первую экономику Европы...
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 19:05
          +1
          Цитата: cniza
          Ещё бы выпустить из под контроля первую экономику Европы...

          Уйдут американцы из оккупированной Германии - немцы ЗАВТРА, например, СП-2 кинутся достраивать. А то ещё и о выходе из НАТО начнут говорить, если до них ВДРУГ дойдёт, что они и без НАТО проживут. Весь американский миропорядок в Европе рухнет. То ли дело сейчас - Германия на финансовом крючке держит Евросоюз, а США за морщинистый зад Германию. И Вашингтону это вполне приятно.
          1. cniza
            cniza Сегодня, 19:21
            0
            Поэтому если это и произойдет , то совсем не по желанию США и совсем не скоро...
  3. yehat2
    yehat2 Сегодня, 16:08
    +2
    американцы очень любят служить в Германии
    там максимальные зарплаты и очень комфортные условия.
    Многие мечтают, чтобы их отправили именно туда.
    Думаю, в этом выгодном пироге не мало демократов по уши сидит.
    А Трамп вообще ставил вопрос, чтобы всё это оплачивали европейские участники НАТО.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:11
    +1
    Мы уходим! Но мы остаемся!!!! wassat
  5. svoit
    svoit Сегодня, 16:31
    +1
    Скорее всё дело в неготовности военных городков в Польше, рады бы переехать поближе к России, но пока некуда
  6. malo
    malo Сегодня, 16:47
    +1
    И после этого кто то будет надеяться на самостоятельную политику Германии?
  7. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 16:52
    +1
    Интересно, а немцев вообще кто то спрашивает? Хотим-выводим, не хотим - не выводим.. Или США там реально проще, чем у себя дома? Дома то у них федеральные власти согласовывают такие вещи с губерами штатов, в которых происходит движение войск, причём губер элементарно может не согласиться.
  8. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 17:09
    +1
    Пусти к. озла в огород, а потом попробуй выгнать.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:11
    +1
    Когда американцы выйдут из ирака,германии,и далее по списку-ответ был в нашей песне-никогда, да да да никогда))) Не для того буджет гиганский и не для того обустраивались. В общем свалят только при ньюгр в родных пенатах ито ещё не факт.
  10. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 17:26
    0
    Ллойд Остин изучает... в смысле это он будет решать?
  11. venik
    venik Сегодня, 18:43
    0
    "...Соединенные Штаты приостанавливают вывод части американского военного контингента с территории Германии. ..."
    ========
    До этого было сообщение, что США "приостонавливают" вывод своих войск из Афганистана и Ирака.....
    Что поделаешь... "Жизнь возвращается на круги своя"!..... request
    "Имперские амбиции" - оказались сильнее! Увы! bully