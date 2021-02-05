Россия на выставке Aero India 2021. Новая техника и будущие заказы

Открытие выставки, 3 февраля
3 февраля в индийском Бангалоре открылась 13-я аэрокосмическая выставка Aero India 2021. В этом году в ней участвует более 600 предприятий и организаций из почти 80 стран. Все вместе они представили несколько тысяч современных разработок в области авиационной и наземной техники, агрегатов и т.д. Крупную экспозицию в этом году представила российская промышленность.
Новое и известное
В этом году российские разработки демонстрируются в рамках единой экспозиции, организованной «Рособоронэкспортом». В такую экспозицию включили стенды всех основных производителей вооружений и техники военного и двойного назначения. Свои разработки показывали Объединенная авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», «Алмаз-Антей», «Швабе» и другие.
В виде реальных образцов, макетов и других материалов представлено 200 современных проектов. Часть изделий уже демонстрировалась на азиатских выставках, тогда как другие разработки показаны впервые. Проведены презентации некоторых новых разработок, которые, как ожидается, смогут привлечь внимание потенциальных заказчиков из этого региона.
Российские предприятия показали целый ряд моделей современной авиационной техники. Боевая авиация представлена истребителем 5 поколения Су-57Э в экспортном исполнении и самолетами Су-35С и МиГ-35Д. Также потенциальные заказчики смогли познакомиться с ударными вертолетами Ка-52 и Ми-28НЭ, а также с транспортно-боевыми модификациями Ми-17/171. Любопытной новинкой стал разведывательно-ударный БПЛА «Орион-Э». В экспозицию вошли разнообразные авиационные средства поражения современных типов.
ОАК и «Вертолеты России» также представили ряд образцов вспомогательного назначения. Это экспортный вариант военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и его модификация-заправщик, вертолет радиолокационного дозора Ка-31, легкий транспортный Ка-226Т и т.д.
В экспозицию вошли современные средства противовоздушной обороны. Так, впервые на зарубежной выставке показали РЛС П-18-2 «Прима». В виде макетов также показали уже знакомые зарубежным заказчикам ЗРПК «Панцирь-С1», ПЗРК «Игла-С» и другие изделия. Также в экспозицию вошли новые системы для борьбы с беспилотной авиацией.
Несмотря на авиационную направленность выставки, в некоторой мере охвачена тематика бронемашин. «Рособоронэкспорт» показал броневики К-63968 и К-53949 семейства «Тайфун», а также санитарную машину «Линза». Впервые за рубежом демонстрируется унифицированная колесная платформа «Бумеранг» и техника на ее базе.
Интерес заказчиков
Выставка Aero India является одним из главных мероприятий своего рода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Демонстрация новых разработок на этом салоне позволяет привлечь внимание потенциальных покупателей из АТР, а затем и получить выгодные контракты. Наша промышленность имеет большой опыт сотрудничества со странами АТР, и делается все возможное для его взаимовыгодного продолжения.
«Рособоронэкспорт» отмечает наличие повышенного интереса к ряду российских разработок разных классов. Стабильно привлекают внимание современные боевые и военно-транспортные вертолеты, а также средства ПВО всех основных классов. В связи с известными тенденциями заказчики интересуются тематикой радиоэлектронной борьбы.
В ходе нынешней выставки потенциальные заказчики в лице иностранных армий смогли предварительно ознакомиться с современными российскими разработками, что в дальнейшем может привести к началу переговоров по реальным контрактам. Впрочем, сами соглашения будут подписаны лишь в отдаленном будущем.
В ходе сотрудничества
На фоне подготовки к выставке и в ходе самого мероприятия появилось несколько интересных новостей о международном сотрудничестве в сфере авиационной техники. Озвученные события и меры должны привести к продолжению взаимовыгодного взаимодействия России с индийской стороной.
Потенциальным заказчикам представлены материалы по проекту Су-57Э
Накануне открытия Aero India 2021 в «Ростехе» рассказали о скором открытии в Индии предприятия по ремонту вертолетных двигателей. Необходимое оборудование уже поставлено, продолжаются пуско-наладочные работы. Первые ремонты двигателей планируется провести уже в этом году, а в 2022-м состоится полная аттестация ремонтных мощностей. Предприятие будет задействовано в обслуживании многочисленных индийских вертолетов Ми-8 и Ми-17.
В ближайшем будущем ожидается подготовка к подписанию нового российско-индийского соглашения. Ранее сообщалось, что Индия планирует закупить 21 истребитель МиГ-29 и 12 комплектов для сборки Су-30МКИ. На днях российская сторона передала ей предложение о закупке. Теперь ожидаются решение командования ВВС Индии и необходимые процедуры, по результатам которых появится новый контракт.
Индийской стороне также предложили модернизацию истребителей Су-30МКИ. В настоящее время специалисты двух стран обсуждают такой проект и определяют основные его особенности. Российская промышленность готова к выполнению таких работ, и теперь все зависит от решений ВВС Индии.
МиГ-35 - предмет ожидаемых контрактов
В будущем список совместных проектов может пополниться. Корпорация Hindustan Aeronautics Limited заинтересовалась российским самолетом Ил-112В и даже готова строить его для своей армии. Если индийские ВВС выразят желание получать такую технику, возможна организация совместных работ.
Продолжается сотрудничество с Индией не только в области авиации, но и по средствам борьбы с нею. Сообщается, что в январе в Россию прибыли индийские военнослужащие, которым предстоит эксплуатировать ЗРС С-400. Первый полковой комплект этой системы и обученные расчеты отправятся в Индию до конца года. Текущий контракт предусматривает поставку пяти полков.
На фоне пандемии
Продолжающаяся пандемия накладывает ограничения на проведение различных мероприятий и затрудняет международное сотрудничество. Выставки приходится отменять, переносить или серьезно сокращать, а переговорный процесс затягивается из-за невозможности быстрого проведения всех необходимых консультаций.
Вертолет Ми-17В-5 пользуется спросом на международном рынке; возможны новые заказы
В таких условиях Индия смогла провести очередной аэрокосмический салон и привлечь на него большое количество производителей авиационной техники, а также организаций-заказчиков, как из Индии, так и из других стран. Это способствует сохранению имеющихся связей, их развитию и появлению новых. Таким образом, даже в условиях серьезных ограничений оборонные и авиастроительные компании сохраняют возможность показать свои разработки и получить выгодные контракты.
На выставке Aero India 2021 планировалось подписание нескольких контрактов между разными странами. Финансовые и иные итоги этого мероприятия будут подведены чуть позже, а затем начнутся консультации и переговоры по новым соглашениям, которые можно рассматривать как долгосрочные последствия выставки.
Уже известно, что по итогам Aero India 2021 и процессов на фоне этой выставки российские предприятия смогут получить целый ряд выгодных заказов от Индии. Кроме того, возможно появление новых соглашений с другими странами. Несмотря на все ограничения и проблемы, рынок продолжает работу и обещает нашим предприятиям новые заказы – а для этого требует регулярно показывать новые разработки потенциальным клиентам.