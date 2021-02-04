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Немецкие ОБТ Leopard 2 получат израильский комплекс активной защиты Trophy

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Немецкие ОБТ Leopard 2 получат израильский комплекс активной защиты Trophy

Немецкие танки Leopard 2 получат израильский комплекс активной защиты Trophy ("Меиль руах" - "ветровка"). Как сообщает Минобороны ФРГ, бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение средств на закупку израильских систем активной защиты.


Количество закупаемых систем и сроки поставки не раскрываются, также неизвестна стоимость контракта. В контракт, кроме самих комплексов, запчастей к ним, боеприпасов и т.д., войдет обучение экипажей и обслуживающего персонала.

В немецком военном ведомстве уточнили, что для установки КАЗ на танки потребуется небольшая модернизация, заключающаяся в установке дополнительного источника питания. Отмечается, что комплекс будет устанавливаться на танки Leopard 2A6 Сухопутных войск Германии. По известным данным, сейчас в Бундесвере служит 155 танков Leopard 2A6, 50 машин модификации "2A6M" и 20 Leopard 2A7. 176 боевых машин распределены между четырьмя танковыми батальонами. Остальная техника выполняет функции учебной и находится в соответствующих соединениях.

О том, что Германия рассматривает комплекс активной защиты Trophy для установки на свои танки стало известно еще в начале 2019 года. Тогда же немецкая компания Krauss-Maffei Wegmenn объявила о совместных с Rafael Advanced Defense Systems испытаниях системы Trophy на танке Leopard 2.

Предполагалось, что к 2023 году Бундесвер получит первое подразделение танков Leopard 2 с установленной системой активной защиты для использования их в Совместной целевой группе НАТО.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США выбрало израильскую систему активной защиты для установки на танки M1A2 SEPv2 Abrams сухопутных войск и Корпуса морской пехоты, поставки комплексов завершены.

В то же время разработчики из компании Rafael сообщили о проведенной модернизации комплекса активной защиты Trophy, модернизированная версия комплекса получила электронно-оптическую систему кругового обзора.
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22 комментария
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  1. mark1
    mark1 Сегодня, 16:41
    +3
    Наша "Арена" уж наверно не дороже "Трофи" и дорабатывается чуть ли не с советских времен, пора бы ужо...
    1. Adimius38
      Adimius38 Сегодня, 17:47
      +7
      нашу арену на строевых машинах днем с огнем не найдешь, основной российский танк все тот же Т-72 который небольшой партией проходит модернизацию до версии Т-72Б3, более современные это около 500 машин модернизации 2016 года, но КАЗ как не было так и нет у нас десятилетиями только разговоры о КАЗ. Вероятный противник установив современный КАЗ имеет в разы больше шансов для выживания своих машин. Или мы будем по старинки шапкозакидательством заниматься. Сейчас век технологий и та бойня в Карабахе это отчетливо показывает. Если мы будем отставать в оборонных технологиях а главное в своевременном их размещение в войсках то это все может выйти нам боком в любом гипотетическом конфликте
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 18:17
        -4
        Сколько всего танков у Германии?
        И сколько у нас? Немцам полегче.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 17:52
      -5
      Нашу им хозяева купить не позволят.
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 16:43
    -3
    220 танков на всю Германию? Этим можно, на КАЗ не разорятся точно.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 17:16
      -4
      Этим можно, на КАЗ не разорятся точно.

      КАЗ Трофи защищает от РПГ и ПТУРов типа Фагот. Корнет с тандемом уже может и пробить бочину.
      Хризантему уже точно НЕ остановит, скорость больше
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 16:44
    +7
    Ну пока вроде закупают комплект для обкатки только в одной роте. Так что контракт крупным не назовешь.
  4. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Сегодня, 17:14
    +1
    Цитата: Арон Заави
    Ну пока вроде закупают комплект для обкатки только в одной роте. Так что контракт крупным не назовешь.

    С вами даже небольшие контракты обходятся в очень большую сумму.) Всё дорогое, хоть и оправдано) Так что, заработаете..)
    И Кореяне тоже вроде на свои пантеры вашы КАЗы собирались ставить?
  5. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 17:21
    +6
    Израиль США, теперь немцы ставят казы.А страна создавшая их первой в мире до сих пор не имеет в строевых частях.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 17:28
      +3
      Цитата: алекс самолетов
      Израиль США, теперь немцы ставят казы.

      Турков забыли.
      Их М60T уже все оснащены турецким КАЗ и выполняют боевые задачи в Сирии. Второй тип на прототипе 2А4\Алтай и ещё нескольких типах бронетехники.

      1. Gavrohs
        Gavrohs Сегодня, 19:17
        0
        Что за КАЗ стоит на турецких танках? Не украинский?
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 19:26
          0
          На М60Т AKKOR PULAT основан на украинской разработке «Заслон-Л»
          На 2А4/Алтай Aselsan AKKOR собственная разработка.
          Естественно они без проблем встают и на другую технику.

  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:22
    -4
    Бундестаг расписался в собстевенной беспомощности? belay
  7. andreykolesov123
    andreykolesov123 Сегодня, 17:34
    -3
    сионисткая буржуазия спевшись с западногерманскими реваншистами не смогут защитить свои леопарды, тигры и пантеры.
  8. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 17:46
    +1
    Германия наконец догадалась, что без КАЗа остальные
    усиления брони бессмысленны.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 18:05
      -1
      Скоро КАЗ станет стандартным оснащением для бронетехники. Странно что никто кроме Турков и Израиля КАЗ до серийного производства не довёл. Рынок модернизации бронетехники бездонный.
  9. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 17:59
    +1
    Этот КАЗ имеет существенно ограниченные возможности по перехвату быстрых ракет и , тем более, снарядов. От БОПСов и вовсе никак.
    Зато он есть.
    Наши , видимо, всё пытаются вундервафлю зробить, чтоб от всего и сразу. В итоге по факту вообще ничего.
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 18:25
      -1
      Так может и нашим пора уже успокоится и ставить на танки упрощенный вариант.
      Всё равно война с НАТО, и соответственно БОПСы в лоб, то ли будет, то ли нет. А вот РПГ и Тоу от бармалеев во всю летят .
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:13
    0
    Столько уже навешали на танки-веса только прибавляется с каждым годом на одну и туже платформу,у них гусиницы ещё от тяжести не разьезжаются?)))
  11. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 18:13
    0
    Все наверное видели карабахскую войну и как танки били с воздуха БПЛА. И толку от вашего КАЗа? Думать тут надо серьезно о защите танка с разных сторон.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 19:17
      +1
      КАЗ Трофи, если добавить еще один радар и еще одну "стрелялку",
      сможет прикрывать танк и от вертикальной атаки.
      Удорожание, конечно.
  12. Грац
    Грац Сегодня, 18:19
    0
    немцы вроде свой Каз разрабатывали. а тут вдруг еврейский купили