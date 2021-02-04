Немецкие ОБТ Leopard 2 получат израильский комплекс активной защиты Trophy

Немецкие танки Leopard 2 получат израильский комплекс активной защиты Trophy ("Меиль руах" - "ветровка"). Как сообщает Минобороны ФРГ, бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение средств на закупку израильских систем активной защиты.
Количество закупаемых систем и сроки поставки не раскрываются, также неизвестна стоимость контракта. В контракт, кроме самих комплексов, запчастей к ним, боеприпасов и т.д., войдет обучение экипажей и обслуживающего персонала.
В немецком военном ведомстве уточнили, что для установки КАЗ на танки потребуется небольшая модернизация, заключающаяся в установке дополнительного источника питания. Отмечается, что комплекс будет устанавливаться на танки Leopard 2A6 Сухопутных войск Германии. По известным данным, сейчас в Бундесвере служит 155 танков Leopard 2A6, 50 машин модификации "2A6M" и 20 Leopard 2A7. 176 боевых машин распределены между четырьмя танковыми батальонами. Остальная техника выполняет функции учебной и находится в соответствующих соединениях.
О том, что Германия рассматривает комплекс активной защиты Trophy для установки на свои танки стало известно еще в начале 2019 года. Тогда же немецкая компания Krauss-Maffei Wegmenn объявила о совместных с Rafael Advanced Defense Systems испытаниях системы Trophy на танке Leopard 2.
Предполагалось, что к 2023 году Бундесвер получит первое подразделение танков Leopard 2 с установленной системой активной защиты для использования их в Совместной целевой группе НАТО.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США выбрало израильскую систему активной защиты для установки на танки M1A2 SEPv2 Abrams сухопутных войск и Корпуса морской пехоты, поставки комплексов завершены.
В то же время разработчики из компании Rafael сообщили о проведенной модернизации комплекса активной защиты Trophy, модернизированная версия комплекса получила электронно-оптическую систему кругового обзора.