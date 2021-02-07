Гора родила мышь – о доктрине «Русский Донбасс» и тяжёлых выводах после презентации

И снова об интеграции
Откровенно признаться, о прошедшем в четверг, 25 января, интеграционном форуме «Русский Донбасс» писать пришлось спустя время, чтобы немного поутихли эмоции, вызванные как самим форумом, так и непосредственно доктриной «Русский Донбасс». Да, мероприятие посетил ряд высоких гостей (честь им и хвала за это!), в частности, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Казбек Тайсаев и Андрей Козенко, главный редактор «RT» Маргарита Симоньян, актёр и режиссёр Тигран Кеосаян, журналист Роман Бабаян и другие. Да, звучали достаточно откровенные слова о необходимости окончательной и бесповоротной интеграции ЛДНР в состав России и много красивых рассуждений о высоких материях. Непонятным осталось главное: почему сама доктрина получилась откровенно слабой и невнятной, а также последуют ли за всей этой помпезной встречей какие-то реальные действия?
Кстати, буквально сразу после форума отличился принадлежащий Министерству информации ДНР телеграмм-канал «donetsk_donbass», который опубликовал массу реприз об «армянском десанте» и всё в таком же духе, выходящее не только за рамки приличия и здравого смысла, но и республиканского, а также российского законодательства о разжигании межнациональной розни. Вероятно, главе Мининформа Игорю Антипову, чьё ведомство в последнее время активно выступает с критикой РФ, визит российских гостей показался отличным поводом для «шуток».
В целом же главным достоянием всего действа стало, безусловно, как раз эмоциональное выступление Маргариты Симоньян, которое пусть и было позже названо «личным мнением», прозвучало очень трогательно и в очередной раз напомнило жителям ЛДНР, что они не одиноки. Этим, впрочем, ощутимые последствия проекта (по крайней мере, на сегодняшний день) ограничились.
Симулякры и стимуляции
Чрезвычайно огорчила сама доктрина «Русский Донбасс». В первую очередь, безусловно, тем неприятным фактом, что три четверти документа составили давно уже всем заинтересованным особам известные исторические факты. О том, что Донбасс – исконно русский регион, о несправедливости его вхождения в состав Украины и о прочих фактах много и разнообразно говорили задолго до 2014 года и на порядок больше после образования ЛДНР. Создаётся отчётливое впечатление, что многочисленные авторы документа, который разрабатывать начали ещё летом 2020 года, попросту так и не придумали, чем бы его наполнить, а потому не стали слишком усердствовать. В итоге 30 из чуть более 40 страниц заполнили тем, что лежало на поверхности. То же касается и «концептуальной» части доктрины, которую состряпали по нехитрому рецепту – 50 % воспоминаний о событиях 2014 года и их причинах, а ещё 50 % – общие фразы о всепроникающем единении с Россией и Русским миром. В общем, так называемая «доктрина» больше всего напоминает курсовой проект не слишком одарённого студента.
Если спросить, стоила ли вся затея свеч, то ответ очевиден – стоила. Даже если сама попытка создать какой-то программный документ не удалась, зато посыл был хороший, а ещё благодаря хорошей раскачке в медиа и именитым гостям удалось на время вернуть теме Донбасса некую иллюзию актуальности. Как ни крути – но это на пользу Донецку и Луганску, хотя, безусловно, ждать каких-то судьбоносных сдвигов стоит едва ли. Откровенно говоря, вся эта шумиха сильно напоминает очередное китайское предупреждение Киеву, активно пытающемуся переписать Минск.
Имитация смысла
Кроме того, доктрина «Русского Донбасса» помогла окончательно убедиться в неприятной действительности – официальный Донецк сегодня не в состоянии породить новые смыслы, которые объяснили бы общественности сакральный смысл травматичной действительности. Не удалось даже объяснить, выходя за пределы устаревшего медийного дискурса, что именно произошло в 2014, и почему все жертвы были не напрасны. Всё «объяснение» свелось к набору затёртых штампов, знакомых всем и каждому.
Признаться, были слабые надежды, что Донецк, в котором всегда было множество светлых голов, подарит республикам доступное и старому, и малому объяснение того, почему это важно, что Донбасс – русский, и почему люди готовы ради этого умирать в окопах или претерпевать тяготы жизни в ЛДНР. Что-то убийственное и цельное, как цитатник Мао или катехизис, что давало бы ответы на все главные вопросы, одновременно чётко определяя местную линейку ценностей.
Впрочем, работа эта сложная, ответственная и даже опасная – куда проще было бы обойтись имитацией смыслов. Даже есть рабочая гипотеза, почему эту имитацию в муках рожали так долго: очень многие люди в правительстве ЛДНР просто не в состоянии ответить ни на один из заданных выше вопросов – они об этом ничего не знают. По крайней мере, такие выводы напрашиваются, глядя на антироссийскую и провокационную риторику Мининформ ДНР, руководство которого на удивление до сих пор занимает свои кабинеты вместо регулярных визитов к следователю.