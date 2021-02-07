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Гора родила мышь – о доктрине «Русский Донбасс» и тяжёлых выводах после презентации

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Фото: Администрация главы ДНР


И снова об интеграции


Откровенно признаться, о прошедшем в четверг, 25 января, интеграционном форуме «Русский Донбасс» писать пришлось спустя время, чтобы немного поутихли эмоции, вызванные как самим форумом, так и непосредственно доктриной «Русский Донбасс». Да, мероприятие посетил ряд высоких гостей (честь им и хвала за это!), в частности, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Казбек Тайсаев и Андрей Козенко, главный редактор «RT» Маргарита Симоньян, актёр и режиссёр Тигран Кеосаян, журналист Роман Бабаян и другие. Да, звучали достаточно откровенные слова о необходимости окончательной и бесповоротной интеграции ЛДНР в состав России и много красивых рассуждений о высоких материях. Непонятным осталось главное: почему сама доктрина получилась откровенно слабой и невнятной, а также последуют ли за всей этой помпезной встречей какие-то реальные действия?

Кстати, буквально сразу после форума отличился принадлежащий Министерству информации ДНР телеграмм-канал «donetsk_donbass», который опубликовал массу реприз об «армянском десанте» и всё в таком же духе, выходящее не только за рамки приличия и здравого смысла, но и республиканского, а также российского законодательства о разжигании межнациональной розни. Вероятно, главе Мининформа Игорю Антипову, чьё ведомство в последнее время активно выступает с критикой РФ, визит российских гостей показался отличным поводом для «шуток».

В целом же главным достоянием всего действа стало, безусловно, как раз эмоциональное выступление Маргариты Симоньян, которое пусть и было позже названо «личным мнением», прозвучало очень трогательно и в очередной раз напомнило жителям ЛДНР, что они не одиноки. Этим, впрочем, ощутимые последствия проекта (по крайней мере, на сегодняшний день) ограничились.

Симулякры и стимуляции


Чрезвычайно огорчила сама доктрина «Русский Донбасс». В первую очередь, безусловно, тем неприятным фактом, что три четверти документа составили давно уже всем заинтересованным особам известные исторические факты. О том, что Донбасс – исконно русский регион, о несправедливости его вхождения в состав Украины и о прочих фактах много и разнообразно говорили задолго до 2014 года и на порядок больше после образования ЛДНР. Создаётся отчётливое впечатление, что многочисленные авторы документа, который разрабатывать начали ещё летом 2020 года, попросту так и не придумали, чем бы его наполнить, а потому не стали слишком усердствовать. В итоге 30 из чуть более 40 страниц заполнили тем, что лежало на поверхности. То же касается и «концептуальной» части доктрины, которую состряпали по нехитрому рецепту – 50 % воспоминаний о событиях 2014 года и их причинах, а ещё 50 % – общие фразы о всепроникающем единении с Россией и Русским миром. В общем, так называемая «доктрина» больше всего напоминает курсовой проект не слишком одарённого студента.

Если спросить, стоила ли вся затея свеч, то ответ очевиден – стоила. Даже если сама попытка создать какой-то программный документ не удалась, зато посыл был хороший, а ещё благодаря хорошей раскачке в медиа и именитым гостям удалось на время вернуть теме Донбасса некую иллюзию актуальности. Как ни крути – но это на пользу Донецку и Луганску, хотя, безусловно, ждать каких-то судьбоносных сдвигов стоит едва ли. Откровенно говоря, вся эта шумиха сильно напоминает очередное китайское предупреждение Киеву, активно пытающемуся переписать Минск.

Имитация смысла


Кроме того, доктрина «Русского Донбасса» помогла окончательно убедиться в неприятной действительности – официальный Донецк сегодня не в состоянии породить новые смыслы, которые объяснили бы общественности сакральный смысл травматичной действительности. Не удалось даже объяснить, выходя за пределы устаревшего медийного дискурса, что именно произошло в 2014, и почему все жертвы были не напрасны. Всё «объяснение» свелось к набору затёртых штампов, знакомых всем и каждому.

Признаться, были слабые надежды, что Донецк, в котором всегда было множество светлых голов, подарит республикам доступное и старому, и малому объяснение того, почему это важно, что Донбасс – русский, и почему люди готовы ради этого умирать в окопах или претерпевать тяготы жизни в ЛДНР. Что-то убийственное и цельное, как цитатник Мао или катехизис, что давало бы ответы на все главные вопросы, одновременно чётко определяя местную линейку ценностей.

Впрочем, работа эта сложная, ответственная и даже опасная – куда проще было бы обойтись имитацией смыслов. Даже есть рабочая гипотеза, почему эту имитацию в муках рожали так долго: очень многие люди в правительстве ЛДНР просто не в состоянии ответить ни на один из заданных выше вопросов – они об этом ничего не знают. По крайней мере, такие выводы напрашиваются, глядя на антироссийскую и провокационную риторику Мининформ ДНР, руководство которого на удивление до сих пор занимает свои кабинеты вместо регулярных визитов к следователю.
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47 комментариев
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  1. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 15:12
    +6
    Нужна политическая воля первого лица в РФ, иначе всё так и останется словами. Сколько можно ещё мусолить эту тему? Неужели народ ЛДНР не заслуживает мирной жизни?
    1. Лексус
      Лексус Сегодня, 15:16
      +9
      "Политическая воля", а, вернее, её отсутствие, как выяснилось, боится угроз пальчиком из-за океана и визитов европейских "партнёров" с полными неприятных "сюрпризов" портфелями.
      1. Поэтиззаугла
        Поэтиззаугла Сегодня, 15:24
        +10
        Я этого никогда не пойму... Людей в Крыму мы спасли. А люди Донбасса что, "рылом не вышли"? Какая разница? Семь бед-один ответ.
        1. Лексус
          Лексус Сегодня, 15:46
          +13
          Ответ таков, что на простых граждан как ЛДНР, так и России в целом, "елитам" плевать.
        2. 210окв
          210окв Сегодня, 15:55
          +8
          Да как Вам сказать.... Вон и уважаемый автор смыслов не видит. Хотя все на поверхности. Кремль не собирается принять Донбасс под лоно России. Причины? Я считаю что в первую очередь шкурные.
        3. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 15:58
          -3
          Тогда уж Ваше не понимание должно выражаться немного по-другому - А люди Донбасса, Харьковщины, Николаевщины, Херсонщины, Одесщины и далее по списку "рылом не вышли" - то есть нужно было объявлять Украине в 2014 году полномасштабную войну! А здесь кроме политической воли еще очень много факторов появляются!
          1. 210окв
            210окв Сегодня, 16:40
            +5
            Когда снаряды начали залетать в Ростовскую область-наверное следовало бы. А так имеем под боком врага, которого в любом случае примут в НАТО. Это немного напоминает начало 90-х и танцами с партнёрами.
          2. 210окв
            210окв Сегодня, 16:51
            +4
            Да, ещё добавлю, Евгений. Раз мы-"плохие парни" - а мы будем для них такими в любом случае, так и надо вести себя соответствующе.Ответного понимания и нормальных взаимоотношений мы не добьёмся.
            1. Зяблицев
              Зяблицев Сегодня, 17:06
              -2
              На момент 2014 года Вооруженные Силы России были не совсем готовы к полномасштабной войне с ВСУ hi
          3. Бородач
            Бородач Сегодня, 18:01
            +4
            Цитата: Зяблицев
            Тогда уж Ваше не понимание должно выражаться немного по-другому - А люди Донбасса, Харьковщины, Николаевщины, Херсонщины, Одесщины и далее по списку "рылом не вышли" - то есть нужно было объявлять Украине в 2014 году полномасштабную войну! А здесь кроме политической воли еще очень много факторов появляются!

            А зачем России объявлять войну Украине? Нужно использовать Карабахский опыт: поставить в ЛДНР современное вооружение, подготовить НМ ЛДНР в достаточном количестве и выкинуть еврофашиков назад в Польшу силами республик. Военторг и Северный Ветер ещё никто не отменял.
            1. Зяблицев
              Зяблицев Сегодня, 18:06
              +1
              Почему бы и нет...
            2. strannik1985
              strannik1985 Сегодня, 18:12
              0
              Надо использовать Карабахский опыт.

              В Л/ДНР нет запасов нефти и газа, не забывайте, Азербайджан сам покупал оружие, готовил армию и население, выбрал подходящий момент, когда Армения сама себя загнала в дипломатическую изоляцию. Россия самостоятельно такую ношу не потянет.
        4. красноярск
          красноярск Сегодня, 17:37
          -1
          Цитата: Поэтиззаугла
          Я этого никогда не пойму...

          Что тут непонятного? Крым СТРАТЕГИЧЕСКАЯ точка. Он очень важен для обороны России. Кроме того, в Крыму подавляющее большинство жителей желало воссоединения с Россией. Донбасс же не является стратегической точкой, и народ тамошний не имеет такого мощного большинства, желающего воссоединения с Россией, как в Крыму.
          1. Alex Nevs
            Alex Nevs Сегодня, 18:15
            +1
            По Донбассу ложь про народ. Почти ВСЕ. Ну кроме потерявших гешефт.
        5. Mikle2000
          Mikle2000 Сегодня, 18:11
          0
          Спасали не людей. Там смесь языческих представлений о священных истоках и упрямом желании удержать военную базу.
    2. strannik1985
      strannik1985 Сегодня, 15:30
      +1
      Я сочувствую жителям Донбасса, но отправлять ВС РФ против ВСУ, что-то не хочется. Чтобы "интегрировать" надо прекратить конфликт, на данный момент 404 этого не желает, т.е.чтобы прекратить вялотекущую позиционную войну нужно нанести военное поражение ВСУ. Риторический вопрос - способна ли Народная милиция ЛДНР на это самостоятельно?
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 15:58
        +5
        НМ на это не способна. Но Кремль может принять политическое решение о суверинитете ЛДНР и их защите. Да, придётся воевать. Но другого выхода нет.
        1. strannik1985
          strannik1985 Сегодня, 16:28
          +1
          Но Кремль может

          В текущей ситуации - нет, придется рвать с Европой, в 1999 и 2008 было иначе, противник сам напал.
          1. 210окв
            210окв Сегодня, 16:55
            +2
            Придётся рвать с Европой.... А что нас там держит? Европа эта? Стоять под деревом и обтекать, когда на тебя сверху гадят?
            1. strannik1985
              strannik1985 Сегодня, 17:13
              +1
              Придется рвать с Европой...

              Валюта и технологии, все как обычно. РФ не СССР, не может все делать сама, да и Союз все не мог. Например тепловизоры на Т-90 исходно из Франции.
              1. 210окв
                210окв Сегодня, 17:45
                0
                Поступление валюты снижается. А тепловизоры? Франция их уже не поставляет. И ещё-бесит то, что элементарное оборудование, которое могли бы делать в Воронеже или Белгороде везём из Германии. Оборудование для переработки семян. Там нет высоких технологий или чего там космического Ан нет.
                1. strannik1985
                  strannik1985 Сегодня, 17:58
                  -1
                  Поступление валюты снижается.

                  Вы не поняли, в РФ рыночная экономика, чтобы напечатать рубли нужен прибавочный продукт, надо, что-то продавать, нефть и газ в Европу, нет продаж - денег меньше.
                  Это пример, станки, медикаменты, продукты питания...куча всего.
              2. Alex Nevs
                Alex Nevs Сегодня, 18:18
                0
                Да все смогут. Только не хватит денех.
            2. lis-ik
              lis-ik Сегодня, 17:58
              0
              Цитата: 210окв
              Придётся рвать с Европой.... А что нас там держит? Европа эта? Стоять под деревом и обтекать, когда на тебя сверху гадят?

              Нас не держит, а у них там всё.
        2. Владимир Машков
          Владимир Машков Сегодня, 16:41
          +6
          Когда-то (сейчас кажется что очень-очень давно, прошла вечность и было это в какой-то другой жизни) в 2014 году и я, и очень многие в Украине были ОЧЕНЬ вдохновлены начавшейся заварухой в Донбассе, были на "низком старте", ждали начала наступления и зелёной ракеты, чтобы подключиться. А лозунги какие были чудесные: "Россия своих не бросает!" Тогда казалось, что Донбасс станет современной "Сталинградско-Курской битвой"! И тому были все предпосылки. ...А потом Верховный ... дал отбой. И все подхалимы бросились восхвалять Его мудрость. А потом и всех жителей Украины стали обвинять в нахлебничестве и лени. В том числе и тех, кто ходил митингами, стоял на антимайданах...

          СЕМЬ ЛЕТ почти прошло, а боль и горечь - нет.
      2. dsk
        dsk Сегодня, 16:05
        +1
        Цэрэушники работают системно, сорвали обьединение ЛНР и ДНР и не только. В ответ одни эмоции...
        Россия не будет принимать Донбас ближайшее десятилетие в свой состав.
        Есть отработанная схема - признание суверенитета (Абхазия, Ю.Осетия), двухсторонние договора и помощь...
        1. strannik1985
          strannik1985 Сегодня, 16:20
          +1
          Там конфликт затухший и российские миротворцы как гарант неприкосновенности. Любитель галстуков попробовал и получил по шее.
          1. dsk
            dsk Сегодня, 16:26
            +1
            Цитата: strannik1985
            российские миротворцы...
            К великому сожалению там их нет.
            Если бы они были на Донбасе - обстрелы давно бы прекратились...
            1. strannik1985
              strannik1985 Сегодня, 16:38
              +1
              И не появятся, пока обе стороны этого не захотят.
  2. Gato
    Gato Сегодня, 15:13
    +3
    Чето все мутно, как на водяной картинке денежных знаков. С одной стороны поддержка минских соглашений, т.е. возвращение ЛДНР Украине - с другой недоумение
    глядя на антироссийскую и провокационную риторику Мининформ ДНР
    1. Лексус
      Лексус Сегодня, 15:21
      -1
      "Другу и его друзьям" награбленное нажитое непосильным трудом, схованное в стане врага у "партнёров" жалко. Могут ведь реквизировать, невзирая прежние на "заслуги" и верность курсу.
  3. Лексус
    Лексус Сегодня, 15:14
    +2
    Очередное сборище любителей потрепать языком за многозначный государственный счёт.
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:16
    +2
    стоила ли вся затея свеч, то ответ очевиден – стоила
    Какой год ждем переход от слов - к делу !
    1. Лексус
      Лексус Сегодня, 15:36
      +2
      Владимир hi,
      когда за дело берутся недоделки, оно всегда на недоделках и заканчивается.
      1. Sasha1979
        Sasha1979 Сегодня, 15:55
        +3
        Как говорил один профессор в мединституте: я тут уже 30 лет, каждый год приходят недоделанные дети и приносят недоделанные курсовики...
  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 15:32
    +3
    Даже самые "сакральные" "доктрины" ничем не помогут людям Донбасса и Приднестровья. Зачем этот цирк "высоких" гостей? Любая "странная война" заканчивается поражением "хитрых планов".
    Ну, а Маргарите Симоновне интернет приписывает и более скандальные высказывания,. Ей, как и Жириновскому, можно много чего "вещать".
  6. Magnat231
    Magnat231 Сегодня, 15:42
    -2
    Доброго дня!!! Наверное может войти в состав России, но санкции последуют очень серьёзные, и многие готовы терпеть, не ныть?. Думаю, что через год два начнутся базары типо, а оно надо, а за чем, жили бы спокойно, это как с Крымом, посмотрите, когда стали завывать, мало людей, кто бы это терпел, мало
  7. anjey
    anjey Сегодня, 15:43
    +2
    Российское правительство терпеливо в своей надежде ,что на Украине приструнят националистов и возьмут мирный курс к нормальной жизни.Надежда умирает последней.Я вот не против украинской культуры и самих простых украинцев,были друзья на Западной Украине,где и сам бывал когда то,все Зло в воинствующем украинском национализме,вскормленном когда то и до сих пор поддерживаемым Западом,для борьбы с Российским влиянием.А для присоединения ЛДНР нужен хороший моральный трригер и воля верхов.Олигархи современности далековаты от страданий простого народа,они прагматично относятся к таким геополитическим решениям.
  8. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 15:51
    +2
    Наверное,жители Донецка ждут приезда промышленников и банкиров России,а горячих зажигательных речей.Их они уже наслушались.
  9. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:32
    +1
    Цитата: Поэтиззаугла
    Я этого никогда не пойму... Людей в Крыму мы спасли. А люди Донбасса что, "рылом не вышли"? Какая разница? Семь бед-один ответ.

    Крым и был тем призом, ради которого американцы вкладывали в раскачивание ситуации на Украине, и организовали два майдана.
    Но население Крыма однозначно этого не хотело, и нахлебалось враждебности уже в составе "нейтральной Украины", поэтому выступило резко против.
    Не взять себе после этого Крым было бы настолько предательским шагом, что куда там Вискулям (место в Беловежской пуще, кто не знает)...
    Пришлось решать через "нежелательно" нашей элиты, включая высшую. И чем дальше - тем отдать Крым становится невозможно для любого нашего правителя, будь он не к ночи будь помянут, навальный или, там, одна светская львица с претензией на интеллектуальность. Потому как за такое - снесут, и убежать не дадут.
    А вот на Новороссию, не хватило... нет не газу, а как раз интересы Газпрома вошли в противоречия, и иных "особо одаренных". Ведь правителю тогда был дан карт-бланш, от поддержки народа, сильно за 90%, до разрешения СФ использовать ВС за рубежом.
    Но... ночные кукушки - грефы, кудрины (набиулиных не берем - среднего ума марионетки, субъектностью не обладают), миллеры, потанины и дерипаски - убедили, что не надо бы, а то....
    Хотя, свои "а то" некоторые из них все равно получили, остальные - еще получат, не сомневаюсь. То есть, такая политика, что ни безопасности, ни свободы в итоге.
    Или, если иначе, сделав неправильный выбор между мордобитием и позором, получаем и то и другое.
    Кстати, такой выбор почти у всех молодых бойцов, при попадании в воинских коллектив, и варианты выглядят так же. А винят потом "дедовщину". С таким же успехом можно винить волка, за то что всех сожрать норовит.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 18:25
      0
      Самый главный воспитатель народа - ВРЕМЯ. Надо натерпеться многого , что бы понять точно и сделать выбор. А выбрали "пустозвона" со сцены. А ён взял и кинул народ внаглую. Бачылы очи шо купували . Лишь бы не вальцмана. Думали он его "порвет", а потом оказалось ему понравилась та игрушка вальцмана ... ну которая пианистовая. Вот он на тот наркотик и подсел...конкретно.
  10. WertGan
    WertGan Сегодня, 16:34
    -1
    Давайте представим, что в середине Великой Отечественной Войны, советская армия освободив Донбасс, остановилась бы и начала процесс перемирия с Гитлеровской Германией. Представили? И какой вывод? Очень простой - такой поворот событий невозможен! Так же и сейчас, невозможно освободить Донбасс, оставив врагу остальную территорию, захваченную по итогам Холодной войны. Невозможно! Проблема Донбасса не имеет решения вне контекста дальнейшей освободительной борьбы. Поэтому она не решена на сегодняшний день. В немалой степени этому способствует настроение часах жителей Донбасса,, не понимающих что им нужна на самом деле не Россия, а Украина. Украина в едином отечестве. Давайте вспомним: Враг будет разбит, победа будет за нами!
  11. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 16:39
    +1
    "главный редактор «RT» Маргарита Симоньян, актёр и режиссёр Тигран Кеосаян" - в принципе наличие этих людей в списке посетителей делает мероприятие околонулевой ценности.
  12. Димид
    Димид Сегодня, 16:45
    0
    Лабуда это все.Определенным кругам РФ и Украины,да и ЛДНР выгодна сложившаяся ситуация .
    Распилы госсредств,откаты, отмывание денег,контрабас и другие способы отъёма денег у государств и населения.
    Ведь не зря говорят:"- война все спишет".
    А "армянский десант",-так это в "пику "Украине за поддержку Азербайджана в войне с Арменией
  13. красноярск
    красноярск Сегодня, 17:31
    +1
    Ну хорошо, не понравился автору форум "Русский Донбасс", понимаю. Но сам-то он, что предлагает? Как автор видит, желаемое им, развитие событий? Или для автора главное - прокукарекать? Что автор может предложить руководству ЛДНР, чтобы развязать донбасский узел?
  14. Mikle2000
    Mikle2000 Сегодня, 18:06
    0
    Как же трудно признать, что не нужны России ни лндр ни ее территория ни эти жители. Нужен только нож в спине ненавистного соседа, осмелившегося строить свою жизнь без оглядки на великого лидера. Помрет лидер - перестанут финансировать этих странных людей и все вернётся на круги своя. Кроме, конечно погибших
  15. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 18:12
    0
    Уважаемый Руководитель борется с благосостоянием и бедными в России, и ему незачем еще несколько миллионов таких же.