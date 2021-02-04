Проблемы с потерей тяги авиадвигателя WS-15 заставляют Китай обратить особое внимание на двигатель 2-го этапа для Су-57

В Китае продолжают обнаруживаться проблемы с авиационными двигателями, которые планируется использовать на истребителях пятого поколения J-20 и J-31. Речь идёт о силовых установках WS-15. Если в ноябре 2019 года в китайских СМИ начали выходить публикации, в которых утверждалось о «прорыве» при создании этих двигателей, то потом информационная бодрость в этом плане несколько поугасла.
Причиной, как выясняется, является неразрешённая проблема резкого снижения тяги двигателя WS-15 при приближении температуры турбины силовой установки к рабочим параметрам. При превышении температурного показателя в 1350 градусов по Цельсию у двигателя наблюдается потеря тяги, причём изначально потеря достигала 25 процентов, что, по понятным причинам, неприемлемо для истребителей, претендующих на высокую маневренность. В конце концов, это и просто опасно при осуществлении полёта, ведь пилот может потерять контроль над истребителем.
За последнее время потерю тяги при выходе турбины к показателю рабочих температур, удалось снизить примерно до 18%. Однако полностью избавиться от этой проблемы китайским двигателестроителям пока не удаётся. Считается, что одна из проблем связана с применяемым сплавом, оптимальный состав которого пытались подобрать уже несколько раз, меняя первоначальные варианты. Ещё одной проблемой названо накапливание топлива в двигателе без его своевременного сгорания.
В этой связи в Китае не скрывают того, что ожидают демонстрации в России истребителей пятого поколения Су-57 с двигателями так называемого второго этапа. Речь идёт об «Изделии 30» - двухконтурном турбореактивном двигателе с форсажной камерой. Воспламенение топлива, как описывалось в открытых источниках, в российском двигателе осуществляется непосредственно при попадании его в камеру сгорания, оснащённую плазменной системой зажигания с установкой на форсунках. Это позволяет избежать различных вариантов неэффективного сгорания топлива, которое, как в тех же китайских, приводило было к итоговой потере тяги. При этом в российском двигателе второго этапа рабочая температура газов достигает 1800 градусов по Цельсию, а тяга на форсаже – 18 тонн.
Для Китая явно важна технология, которая применяется российскими двигателестроителями, а потому есть вероятность того, что КНР всё же решит в итоге заказать ограниченную партию Су-57 именно с двигателями, разработанными в рамках программы «Изделие 30». Таким образом, проблемы с потерей тяги у WS-15 заставляют Китай обратить особое внимание на двигатели второго этапа для российских истребителей.
Китайские военные эксперты указывают на то, что именно такой вариант импорта Су-57 был бы приемлем. Так куются китайские двигателестроительные технологии...