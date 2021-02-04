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Проблемы с потерей тяги авиадвигателя WS-15 заставляют Китай обратить особое внимание на двигатель 2-го этапа для Су-57

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Проблемы с потерей тяги авиадвигателя WS-15 заставляют Китай обратить особое внимание на двигатель 2-го этапа для Су-57

В Китае продолжают обнаруживаться проблемы с авиационными двигателями, которые планируется использовать на истребителях пятого поколения J-20 и J-31. Речь идёт о силовых установках WS-15. Если в ноябре 2019 года в китайских СМИ начали выходить публикации, в которых утверждалось о «прорыве» при создании этих двигателей, то потом информационная бодрость в этом плане несколько поугасла.


Причиной, как выясняется, является неразрешённая проблема резкого снижения тяги двигателя WS-15 при приближении температуры турбины силовой установки к рабочим параметрам. При превышении температурного показателя в 1350 градусов по Цельсию у двигателя наблюдается потеря тяги, причём изначально потеря достигала 25 процентов, что, по понятным причинам, неприемлемо для истребителей, претендующих на высокую маневренность. В конце концов, это и просто опасно при осуществлении полёта, ведь пилот может потерять контроль над истребителем.

За последнее время потерю тяги при выходе турбины к показателю рабочих температур, удалось снизить примерно до 18%. Однако полностью избавиться от этой проблемы китайским двигателестроителям пока не удаётся. Считается, что одна из проблем связана с применяемым сплавом, оптимальный состав которого пытались подобрать уже несколько раз, меняя первоначальные варианты. Ещё одной проблемой названо накапливание топлива в двигателе без его своевременного сгорания.

В этой связи в Китае не скрывают того, что ожидают демонстрации в России истребителей пятого поколения Су-57 с двигателями так называемого второго этапа. Речь идёт об «Изделии 30» - двухконтурном турбореактивном двигателе с форсажной камерой. Воспламенение топлива, как описывалось в открытых источниках, в российском двигателе осуществляется непосредственно при попадании его в камеру сгорания, оснащённую плазменной системой зажигания с установкой на форсунках. Это позволяет избежать различных вариантов неэффективного сгорания топлива, которое, как в тех же китайских, приводило было к итоговой потере тяги. При этом в российском двигателе второго этапа рабочая температура газов достигает 1800 градусов по Цельсию, а тяга на форсаже – 18 тонн.

Для Китая явно важна технология, которая применяется российскими двигателестроителями, а потому есть вероятность того, что КНР всё же решит в итоге заказать ограниченную партию Су-57 именно с двигателями, разработанными в рамках программы «Изделие 30». Таким образом, проблемы с потерей тяги у WS-15 заставляют Китай обратить особое внимание на двигатели второго этапа для российских истребителей.

Китайские военные эксперты указывают на то, что именно такой вариант импорта Су-57 был бы приемлем. Так куются китайские двигателестроительные технологии...
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24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 18:17
    +6
    Ну в партии от ста штук можно вариант "Э" и продать.
    1. nikolas 83
      nikolas 83 Сегодня, 18:21
      +16
      Без двигателя 2 го этапа.На экспорт только с обычным.А то получается мы разрабатываем большим трудом а потом технологию скопируют и будут хвалиться какае они великие.
    2. keeper03
      keeper03 Сегодня, 18:23
      +7
      Лучше 200 и с двумя "ЭЭ" ! yes
    3. prior
      prior Сегодня, 18:36
      +6
      Мы когда-нибудь научимся хранить то, что имеем, чтобы потом не плакать потерявши.
      Ещё сами ни одного нового двигателя не получили, а уже Китаю сотнями готовы продать.
      1. Попуас
        Попуас Сегодня, 18:40
        +6
        Где написано,что готовы продать?..В статье этого нет
    4. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 18:57
      0
      Ненадо продавать вообще.Или через 3-5лет у них будут свои движки с правельным сплавом и нормальной тягой. Хоть в свете последних тенденций не сомневаюсь что и без литеры э продадут. Вот только от 100шт китайцы могут и не взять уже.
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 18:23
    +3
    Зря Китай игнорирует Ал41......он вдохнуть может новую жизнь в J10, 11, 20. В чем проблема заключит контракт на ТРД? Есть примеры с Д30, Ал31.....со стороны РФ не было косяков.
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 18:31
    +5
    Я же писал, у китайцев серьезные проблемы с двигателями, и это проблемы ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ. Они могут двигатель скопировать досконально, до микрона...без технологии лопаток и их жаростойких покрытий, в особенности "термобарьера" - это бесполезно...и потому можно смело продавать им двигатели даже в отдельности...от самолётов.
    А на заводы моторостроительные их давно уже не пускают.
    1. nikolas 83
      nikolas 83 Сегодня, 18:43
      +3
      Они пытаются взять технологии через сотрудников заводов.Подкупом .
  4. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 18:31
    +8
    А вот двигатели второго этапа, надо бы засекретить. Ну нельзя же все и всем раздавать.
  5. mark1
    mark1 Сегодня, 18:35
    +2
    Всё то они хотят малыми партиями и без обязательств. Что мешало войти в совместную программу, как индусы (и при этом не сбежать)? Все бы от этого выиграли бы... так нет - халяву (практически) подавай...
    1. Cympak
      Cympak Сегодня, 18:59
      +2
      Не надо нам совместных программ с китайцами. В отличии от индийцев они в программу войдут, все технологии и ноу-хау узнают, а затем выйдут и будут производить у себя, как свое.
      Вот пример такой совместной программы - новый широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт CR929
      Не зря же американцы китайских инвесторов с украинского "Мотор Сич" потребовали выкинуть.
      1. Ростислав Прокопенко
        Ростислав Прокопенко Сегодня, 19:13
        +1
        Но двигатель на CR929 ни европейскую, ни американскую сертификацию не прошел, в отличии от нашего ПД-14 и в перспективе ПД-31. Что-то в двигателях есть такое, что даже китайцам скопировать не получается. Вот совсем не моя тема, так что ногами сильно не бейте.
        1. SovAr238A
          SovAr238A Сегодня, 19:31
          0
          Цитата: Ростислав Прокопенко
          Но двигатель на CR929 ни европейскую, ни американскую сертификацию не прошел, в отличии от нашего ПД-14 и в перспективе ПД-31. Что-то в двигателях есть такое, что даже китайцам скопировать не получается. Вот совсем не моя тема, так что ногами сильно не бейте.

          А разве ПД-14 прошел?
  6. tsvetkov1274
    tsvetkov1274 Сегодня, 18:51
    0
    К Игорю Негоде пусть обращаются...сделает
  7. Cympak
    Cympak Сегодня, 18:52
    +2
    Таким образом, проблемы с потерей тяги у WS-15 заставляют Китай обратить особое внимание на двигатели второго этапа для российских истребителей.

    Т.е. в очередной раз попытаться своровать технологии
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 18:59
      +1
      Тут уже вариант такой, что с виду будет похоже, а функционал нет. Так бы у Китая давно ТРД гражданские летали бы. У них пар Боингов самый большой. Не разбирали что ли?
  8. poquello
    poquello Сегодня, 19:06
    0
    есть вероятность того, что КНР всё же решит в итоге заказать ограниченную партию Су-57 именно с двигателями, разработанными в рамках программы «Изделие 30».

    пока будут ждать уже индусы влезут
  9. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 19:09
    +1
    Нужно установить мараторий на продажу этого двигателя лет на десять. Чтобы соблазна не было.
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:16
    0
    Для Китая явно важна технология, которая применяется российскими двигателестроителями, а потому есть вероятность того, что КНР всё же решит в итоге заказать ограниченную партию Су-57 именно с двигателями, разработанными в рамках программы «Изделие 30».
    Да господа китайцы, не плюйте в колодец, напиться придется. fool
  11. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 19:19
    +1
    Хм... А эти. как их там? Соху разные... Не смогут ли нам опять сообщить, как их истребитель... Без двигла... Уже раз несколько поменял весь-весь балланс вооруженных сил во всем мире? winked
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 19:34
      0
      Истребители пятого поколения для НОАК: почему Китай не рассматривает Су-57
      ВО 10 декабря 2019
  12. geoan
    geoan Сегодня, 19:33
    0
    "Так куются китайские двигателестроительные технологии..." wassat
  13. yfast
    yfast Сегодня, 19:34
    0
    Пусть на своих летают.