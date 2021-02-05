Военное обозрение
Войти Регистрация

Преимущества барражирующего боеприпаса IAI Harop

26

БПЛА Harop в пусковом контейнере. Видны сложенное крыло и поддон для запуска


Израильская корпорация IAI активно поставляет за рубеж беспилотные летательные аппараты разных типов, в т.ч. барражирующие боеприпасы Harop. Такая техника пользуется определенной популярностью среди иностранных заказчиков, и на днях стало известно о двух новых заказах на базовую и доработанную модификацию. Наблюдаемые коммерческие успехи Harop очевидны, и в их основе лежит несколько факторов.

Основные особенности


Барражирующий боеприпас IAI Harop был разработан в первой половине двухтысячных годов и к 2005-2006 гг. вышел на международный рынок. Он создавался в качестве универсального разведывательно-ударного средства, способного выявлять и поражать объекты противника. Подобная концепция ранее была реализована в нескольких израильских проектах и проверена практикой.

Изделие Harop построено по схеме «утка»; внешние обводы определены с учетом снижения радиолокационной заметности. Аппарат имеет рудиментарный фюзеляж, большая часть которого выполнена интегрально с крылом. На носовой части фюзеляжа имеется оперение небольшой стреловидности. Основные плоскости включают развитый стреловидный наплыв и трапециевидные консоли, раскладываемые при старте. Сверху на фюзеляже закреплена гондола двигателя; по бокам от нее – кили.


Пуск с наземной установки

БПЛА оснащен оптико-электронным блоком для разведки и наведения, а также имеет систему двухсторонней связи и управления. Старт аппарата с пусковой установки осуществляется при помощи двух твердотопливных двигателей. Для полета применяется поршневой двигатель с двухлопастным винтом.

Длина боеприпаса составляет 2,5 м, размах крыла – 3 м. Взлетная масса – 135 км. Максимальная скорость заявлена на уровне 417 км/ч, дальность полета – 1000 км. Продолжительность полета – 9 ч. Во время полета Harop может спикировать на цель и уничтожить ее либо вернуться для повторного использования. Уничтожение цели обеспечивается 23-кг осколочно-фугасной боевой частью. Заявленная точность – не более 1-2 м.

Транспортировка и запуск БПЛА Harop осуществляется при помощи пусковой установки на автомобильном шасси с несколькими прямоугольными контейнерами. Предлагается аналогичная установка для монтажа на надводные платформы. Полет и поиск целей могут осуществляться в автономном режиме, под надзором оператора или непосредственно по командам. При этом во всех случаях решение об атаке принимает человек.

Коммерческие успехи


К настоящему времени барражирующий боеприпас IAI Harop поступил на вооружение 6-8 стран из разных регионов. Стартовым заказчиком такой техники стала армия Израиля. Вскоре начались экспортные поставки, в 2005 г. Турция заказала неизвестное количество комплексов. В конце двухтысячных годов появился крупный заказ от Индии – более 100 ед. В 2019 г. индийская армия решила приобрести еще 50 с лишним БПЛА. Также имеются сообщения о поставке систем Harop в Германию.


Крупным заказчиком израильских беспилотников разных типов стал Азербайджан, и вместе с прочими изделиями массово закупались изделия Harop. Именно азербайджанская армия первой использовала такие боеприпасы в реальной операции. Первый удар с применением Harop выполнили в 2016 г. Осенью 2020 г. такие БПЛА активно использовались в ходе боев в Нагорном Карабахе. Кроме того, имеются отрывочные сведения о применении таких систем Израилем в Сирии.

Буквально на днях корпорация IAI сообщила о двух новых контрактах, причем речь вновь идет о расширении географии поставок. Сразу две неназванные азиатские страны пожелали купить изделия Harop. Одна из них получит сухопутные комплексы с самоходными пусковыми установками, а вторая заказала систему в морском исполнении. Примечательно, что это первый заказ на корабельный вариант пусковой установки.

Основные преимущества


Главные плюсы боеприпаса IAI Harop следует искать на уровне базовой концепции. Идея барражирующего боеприпаса предлагает создание «бесиплотника-камикадзе», способного вести наблюдение и поражать найденную цель «ценой собственной жизни». Практика уже неоднократно показала потенциал и перспективы подобной техники. Удачная и многообещающая концепция была реализована с применением современных технологий и компонентов.


Старт с корабельной установки

Барражирующий боеприпас способен стать полноценной заменой для разведывательных БПЛА с близкими летно-техническими характеристиками. В таком случае данные от Harop можно использовать для уточнения обстановки или для выдачи целеуказания огневым средствам. Аппарат может быть интегрирован в современные контуры управления войсками с получением максимальных результатов.

В отличие от беспилотников-разведчиков, барражирующий боеприпас способен не только выявить цель, но и самостоятельно поразить ее. Это резко сокращает время, потребное на уничтожение заданного объекта – в отличие от традиционных подходов с применением специализированных систем и комплексов.

В проекте Harop предусматривается возможность автономного полета и изучения местности либо работы по командам оператора. Автономный режим сокращает нагрузку на человека, но не исключает его участие. Таким образом, в управлении обеспечивается оптимальный баланс, учитывающий специфику работы расчетов и актуальные взгляды на применение беспилотной техники.


IAI Harop отличается достаточно высокими летными характеристиками. Высокая скорость обеспечивает быстрый выход в район нахождения цели, где возможно длительное многочасовое патрулирование. Производителем заявлена минимальная радиолокационная заметность, что снижает вероятность перехвата во время барражирования.

Harop несет осколочно-фугасную боевую часть массой 23 кг. По массе и могуществу она соответствует 155-мм стандартным снарядам НАТО. Также по этим параметрам она может сравниться с некоторыми ракетами «воздух-земля». При этом барражирующий боеприпас имеет очевидные преимущества и перед снарядами, и перед ракетами. В частности, имеется возможность прекращения атаки или перенацеливания во время полета.

Несколько лет назад был анонсирован корабельный вариант комплекса Harop, а теперь подписан первый контракт на его поставку. Благодаря этому БПЛА становится универсальным не только с точки зрения задач, но и по способам базирования. Очевидно, что от переноса на катер или корабль боевые качества изделия Harop не меняются. При этом возможны некоторые новые способы применения, связанные с военно-морской спецификой.


Перспективное направление


На данный момент изделие IAI Harop является одним из самых популярных и коммерчески успешных барражирующих боеприпасов в мире. Кроме того, оно подтвердило свои возможности в ходе реальных конфликтов, что является дополнительной рекламой и способствует появлению новых контрактов.

Несколько лет назад корпорация IAI сообщала о намерении создать новую модификацию беспилотника Harop. Предлагалось уменьшить габариты и массу аппарата, а также снизить продолжительность полета до нескольких часов. Возможны и другие варианты доработки исходной конструкции, в первую очередь за счет замены узлов и агрегатов современными аналогами с целью повышения характеристик и/или снижения стоимости. При этом Harop не является единственной разработкой своего класса от IAI. Клиентам предлагаются и другие барражирующие боеприпасы.

Примечательно, что выгодные контракты израильской корпорации IAI и результаты боевой работы армий привлекают внимание не только к конкретному образцу, но и ко всему направлению. В других странах уже создаются новые комплексы этого класса с иными характеристиками и возможностями. В будущем они выйдут на международный рынок и, возможно, изменят ситуацию на нем. Однако прямо сейчас лидером направления заслуженно является БПЛА Harop, построенный из современных комплектующим на основе удачной концепции.
Автор:
Использованы фотографии:
IAI
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:24
    +3
    Ситуация складывается так, что нужны как средства противодействия так и подобные устройства.
    Комплексный подход.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:50
      +3
      Цитата: rocket757
      Ситуация складывается так, что нужны как средства противодействия так и подобные устройства.
      Комплексный подход.

      Мне кажется это уже устаревшая система. Гораздо перспективнее линейка Hero.

      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 18:56
        +4
        Цитата: Арон Заави
        Мне кажется это уже устаревшая система. Гораздо перспективнее линейка Hero.

        Конечно устаревшая. Фактически Хароп модернизация Гарпии, которая создана в конце 80ых годов. Больше 40 лет системе.
        Hero сделали целую линейку, на Любой вкус и задачу.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 19:02
          +3
          Цитата: OgnennyiKotik
          Цитата: Арон Заави
          Мне кажется это уже устаревшая система. Гораздо перспективнее линейка Hero.

          Конечно устаревшая. Фактически Хароп модернизация Гарпии, которая создана в конце 80ых годов. Больше 40 лет системе.
          Hero сделали целую линейку, на Любой вкус и задачу.

          Да мне эта система кажется очень перспективной.
          1. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Сегодня, 19:21
            +4
            В этом ролике лучше показаны возможности. Им можно вооружить от пехотинца до корабля.
            Когда у взвода появляется возможности сравнимые с Апачем это серьезное усиление. Блок из 6-8 HERO можно поставить на любое шасси, вплоть до пикапа. Да и просто взять с собой вместо ПТУР или РПГ.
          2. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Сегодня, 19:43
            0
            Кстати, у Калашникова есть подозрительно похожая система Zala.
        2. stone
          stone Сегодня, 19:53
          +1
          Во-первых Хароп - продолжение практически родоначальника класса "баражирующих боеприпасов", то что он не миниатюрный ещё не говорит что он устаревший. Мозги у него дай боже! И потом вес взрывчатого вещества тоже имеет значение. Мы все видели пшыки "мамлов".
          1. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Сегодня, 19:54
            +1
            Hero-900 весит 97 кг, имеет БЧ 20 кг, дальность действия 250 км и возможность находиться в воздухе 7 часов.
      2. Mister X
        Mister X Сегодня, 19:57
        0
        hi
        В 2013 автор уже писал про Harop
        Статья называлась «Беспилотный детектив, или Был ли плагиат?»
        В ней он упоминал про российский БПЛА G-1
        Его якобы разработала московская фирма «2Т-инжиниринг» раньше Israel Aerospace Industry
        С тех пор про плагиат уже не слышно.

        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 20:01
          +1
          Harpy первый полёт 1989 год. Законы физики, в частности аэродинамики для всех едины.

          Первый самолёт в мире был сделан по схеме Утка.
  2. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Сегодня, 18:31
    0
    Не только осколочно-фугасная версия, есть и термобарическая.
    Был эпизод, когда наши ударили по большому концертному залу в городе Шуша, еще в середине бд, куда собрались вражеские вооруженные силы из полицейских отрядов для получения боевого задания, какое-то большое совещание у них было, после удара ракетой Lora - зал рухнул, в добавок туда приземлился именно термобарический Harop, оставшиеся в живых под завалами бойцы - сгорели.
  3. Shahno
    Shahno Сегодня, 18:39
    0
    Цитата: Emil Mamedoff
    Не только осколочно-фугасная версия, есть и термобарическая.
    Был эпизод, когда наши ударили по большому концертному залу в городе Шуша, еще в середине бд, куда собрались вражеские вооруженные силы из полицейских отрядов для получения боевого задания, какое-то большое совещание у них было, после удара ракетой Lora - зал рухнул, в добавок туда приземлился именно термобарический Harop, оставшиеся в живых под завалами бойцы - сгорели.

    Да, Хароп немного преобразили....
    Не был в курсе применения этой возможности..
    1. Emil Mamedoff
      Emil Mamedoff Сегодня, 18:42
      0
      Судя по тому, что ими отрабатывали и по танкам, есть версии и с приникающей частью.

      Еще умеет самостоятельно лететь в точку излучения радиоволн, т.е на машины связи, РЛС, или вышки, в режиме свободной охоты.
      Такими ПУ оснащена так же наша береговая охрана ГПС, для удара по морским целям, вроде барражирующей ПКР.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:47
    +5
    Крутая штука. Молодцы израильтяне!
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 18:56
    0
    И кто теперь даст ответ, жалко ли истратить на такую цель ЗУР?
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 19:04
      +1
      Тут вопрос не в жалости, просто ЗУР не хватит все перехватить.
      В одной установке к примеру Кайот 16 дронов камикадзе.


      В китайце этом вообще 48, а если их 2?


      На днях Турки запустили в серийное производство Акинчи, он может нести 10 камикадзе Алпагу. MQ-9 так же планируется к оснащению подобной системой.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 19:26
        +1
        Цитата: OgnennyiKotik
        Тут вопрос не в жалости, просто ЗУР не хватит все перехватить.

        Тут чуть раньше была статья об унификации ПТРК и ЗРК. Так, что вопрос хватит или нет риторический.
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 20:04
          0
          Цитата: svp67
          Тут чуть раньше была статья об унификации ПТРК и ЗРК. Так, что вопрос хватит или нет риторический.
          Вопрос в том сможет ли ПТРК, даже продвинутый, перехватить такой аппарат. ЗРК сможет, несомненно.
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 20:12
            0
            Цитата: Владимир_2У
            Вопрос в том сможет ли ПТРК, даже продвинутый, перехватить такой аппарат. ЗРК сможет, несомненно.

            Ну, даже у современной "Атаки" есть шанс
  6. Shahno
    Shahno Сегодня, 19:02
    -1
    Цитата: svp67
    И кто теперь даст ответ, жалко ли истратить на такую цель ЗУР?

    Ну вы ж понимаете... Мы не будем атаковать ваши позиционные районы,вы не будете атаковать наши порядки. Иначе...
    ПС. А так конечно Хароп вполне себе, тот же одиночный ЗРК может вполне оприходовать..Что не раз же было показано.
  7. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  8. yustas4l
    yustas4l Сегодня, 19:41
    0
    Еще из продуктов турецкого ВПК дрон-камикадзе ALPAGU
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 19:44
      0
      У них есть разные дроны-камикадзе.


      Есть вооруженные стрелковым вооружением
  9. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Сегодня, 19:44
    0
    Сравнивать Hero с Harop совсем некорректно.
    Одна из фишек Harop,  это своим звуком на весь район сеяние паники, и это не шутка. Есть много видео, снятых армянами, где услышав звук Harop-а сразу падают в панику, и у всех виден страх замешательство, а сеяние паники в противоположной стороне одно из важных моментов войны. По громкому звуку невозможно понять на чью голову упадет, но на чью то упадет, все в замешательстве, страх у всех в глазах.
    Во вторых - это огромная дальность применения, сравнивать их некорректно.
    И еще функция излучения помех, функция РЭБ у Harop, чего нет в Hero.
    Вес и разновидность этих самых боеголовок чего стоит.
    Так что, заменить Harop этими Hero Uvision, это как попытаться заменить мерседес майбах, хюндаем генесис.) Всё равно возможности и функционал не сопоставимы.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 19:52
      0
      Цитата: Emil Mamedoff
      Сравнивать Hero с Harop совсем некорректно.

      Нужно сравнивать с старшими моделями Hero-900. Они по возможностям сопоставимы или превосходят Harop. Полезную нагрузку можно так же ставить различную ОФ, кумулятивный, термоболический, противорадарный и тд

      Hero-250 имеет вес 25 кг, БЧ весом 5 кг и дальность действия 150 км при возможности нахождения в воздухе 3 часа. Hero-400 имеет вес 40 кг, БЧ 8 кг, дальность 150 км и возможность находиться в воздухе 4 часа. Самый крупный дрон этой серии Hero-900 весит 97 кг, имеет БЧ 20 кг, дальность действия 250 км и возможность находиться в воздухе 7 часов.
      1. Emil Mamedoff
        Emil Mamedoff Сегодня, 20:30
        0
        250км и 1000км это "сопоставимы" ?
        Другие приоритеты Harop выше перечислил.
  10. mark1
    mark1 Сегодня, 19:55
    0
    Дальность 1000 кМ + ядерный заряд - вот тебе и первый удар не надо ни "Першингов" ни "Минитменов" с "Трайдентами"... Все вышеперечисленные уже второй -основной удар.