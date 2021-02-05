Преимущества барражирующего боеприпаса IAI Harop

БПЛА Harop в пусковом контейнере. Видны сложенное крыло и поддон для запуска

Основные особенности

Пуск с наземной установки

Коммерческие успехи

Основные преимущества

Старт с корабельной установки

Перспективное направление

Израильская корпорация IAI активно поставляет за рубеж беспилотные летательные аппараты разных типов, в т.ч. барражирующие боеприпасы Harop. Такая техника пользуется определенной популярностью среди иностранных заказчиков, и на днях стало известно о двух новых заказах на базовую и доработанную модификацию. Наблюдаемые коммерческие успехи Harop очевидны, и в их основе лежит несколько факторов.Барражирующий боеприпас IAI Harop был разработан в первой половине двухтысячных годов и к 2005-2006 гг. вышел на международный рынок. Он создавался в качестве универсального разведывательно-ударного средства, способного выявлять и поражать объекты противника. Подобная концепция ранее была реализована в нескольких израильских проектах и проверена практикой.Изделие Harop построено по схеме «утка»; внешние обводы определены с учетом снижения радиолокационной заметности. Аппарат имеет рудиментарный фюзеляж, большая часть которого выполнена интегрально с крылом. На носовой части фюзеляжа имеется оперение небольшой стреловидности. Основные плоскости включают развитый стреловидный наплыв и трапециевидные консоли, раскладываемые при старте. Сверху на фюзеляже закреплена гондола двигателя; по бокам от нее – кили.БПЛА оснащен оптико-электронным блоком для разведки и наведения, а также имеет систему двухсторонней связи и управления. Старт аппарата с пусковой установки осуществляется при помощи двух твердотопливных двигателей. Для полета применяется поршневой двигатель с двухлопастным винтом.Длина боеприпаса составляет 2,5 м, размах крыла – 3 м. Взлетная масса – 135 км. Максимальная скорость заявлена на уровне 417 км/ч, дальность полета – 1000 км. Продолжительность полета – 9 ч. Во время полета Harop может спикировать на цель и уничтожить ее либо вернуться для повторного использования. Уничтожение цели обеспечивается 23-кг осколочно-фугасной боевой частью. Заявленная точность – не более 1-2 м.Транспортировка и запуск БПЛА Harop осуществляется при помощи пусковой установки на автомобильном шасси с несколькими прямоугольными контейнерами. Предлагается аналогичная установка для монтажа на надводные платформы. Полет и поиск целей могут осуществляться в автономном режиме, под надзором оператора или непосредственно по командам. При этом во всех случаях решение об атаке принимает человек.К настоящему времени барражирующий боеприпас IAI Harop поступил на вооружение 6-8 стран из разных регионов. Стартовым заказчиком такой техники стала армия Израиля. Вскоре начались экспортные поставки, в 2005 г. Турция заказала неизвестное количество комплексов. В конце двухтысячных годов появился крупный заказ от Индии – более 100 ед. В 2019 г. индийская армия решила приобрести еще 50 с лишним БПЛА. Также имеются сообщения о поставке систем Harop в Германию.Крупным заказчиком израильских беспилотников разных типов стал Азербайджан, и вместе с прочими изделиями массово закупались изделия Harop. Именно азербайджанская армия первой использовала такие боеприпасы в реальной операции. Первый удар с применением Harop выполнили в 2016 г. Осенью 2020 г. такие БПЛА активно использовались в ходе боев в Нагорном Карабахе. Кроме того, имеются отрывочные сведения о применении таких систем Израилем в Сирии.Буквально на днях корпорация IAI сообщила о двух новых контрактах, причем речь вновь идет о расширении географии поставок. Сразу две неназванные азиатские страны пожелали купить изделия Harop. Одна из них получит сухопутные комплексы с самоходными пусковыми установками, а вторая заказала систему в морском исполнении. Примечательно, что это первый заказ на корабельный вариант пусковой установки.Главные плюсы боеприпаса IAI Harop следует искать на уровне базовой концепции. Идея барражирующего боеприпаса предлагает создание «бесиплотника-камикадзе», способного вести наблюдение и поражать найденную цель «ценой собственной жизни». Практика уже неоднократно показала потенциал и перспективы подобной техники. Удачная и многообещающая концепция была реализована с применением современных технологий и компонентов.Барражирующий боеприпас способен стать полноценной заменой для разведывательных БПЛА с близкими летно-техническими характеристиками. В таком случае данные от Harop можно использовать для уточнения обстановки или для выдачи целеуказания огневым средствам. Аппарат может быть интегрирован в современные контуры управления войсками с получением максимальных результатов.В отличие от беспилотников-разведчиков, барражирующий боеприпас способен не только выявить цель, но и самостоятельно поразить ее. Это резко сокращает время, потребное на уничтожение заданного объекта – в отличие от традиционных подходов с применением специализированных систем и комплексов.В проекте Harop предусматривается возможность автономного полета и изучения местности либо работы по командам оператора. Автономный режим сокращает нагрузку на человека, но не исключает его участие. Таким образом, в управлении обеспечивается оптимальный баланс, учитывающий специфику работы расчетов и актуальные взгляды на применение беспилотной техники.IAI Harop отличается достаточно высокими летными характеристиками. Высокая скорость обеспечивает быстрый выход в район нахождения цели, где возможно длительное многочасовое патрулирование. Производителем заявлена минимальная радиолокационная заметность, что снижает вероятность перехвата во время барражирования.Harop несет осколочно-фугасную боевую часть массой 23 кг. По массе и могуществу она соответствует 155-мм стандартным снарядам НАТО. Также по этим параметрам она может сравниться с некоторыми ракетами «воздух-земля». При этом барражирующий боеприпас имеет очевидные преимущества и перед снарядами, и перед ракетами. В частности, имеется возможность прекращения атаки или перенацеливания во время полета.Несколько лет назад был анонсирован корабельный вариант комплекса Harop, а теперь подписан первый контракт на его поставку. Благодаря этому БПЛА становится универсальным не только с точки зрения задач, но и по способам базирования. Очевидно, что от переноса на катер или корабль боевые качества изделия Harop не меняются. При этом возможны некоторые новые способы применения, связанные с военно-морской спецификой.На данный момент изделие IAI Harop является одним из самых популярных и коммерчески успешных барражирующих боеприпасов в мире. Кроме того, оно подтвердило свои возможности в ходе реальных конфликтов, что является дополнительной рекламой и способствует появлению новых контрактов.Несколько лет назад корпорация IAI сообщала о намерении создать новую модификацию беспилотника Harop. Предлагалось уменьшить габариты и массу аппарата, а также снизить продолжительность полета до нескольких часов. Возможны и другие варианты доработки исходной конструкции, в первую очередь за счет замены узлов и агрегатов современными аналогами с целью повышения характеристик и/или снижения стоимости. При этом Harop не является единственной разработкой своего класса от IAI. Клиентам предлагаются и другие барражирующие боеприпасы.Примечательно, что выгодные контракты израильской корпорации IAI и результаты боевой работы армий привлекают внимание не только к конкретному образцу, но и ко всему направлению. В других странах уже создаются новые комплексы этого класса с иными характеристиками и возможностями. В будущем они выйдут на международный рынок и, возможно, изменят ситуацию на нем. Однако прямо сейчас лидером направления заслуженно является БПЛА Harop, построенный из современных комплектующим на основе удачной концепции.