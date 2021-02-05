Преимущества барражирующего боеприпаса IAI Harop

БПЛА Harop в пусковом контейнере. Видны сложенное крыло и поддон для запуска
Израильская корпорация IAI активно поставляет за рубеж беспилотные летательные аппараты разных типов, в т.ч. барражирующие боеприпасы Harop. Такая техника пользуется определенной популярностью среди иностранных заказчиков, и на днях стало известно о двух новых заказах на базовую и доработанную модификацию. Наблюдаемые коммерческие успехи Harop очевидны, и в их основе лежит несколько факторов.
Основные особенности
Барражирующий боеприпас IAI Harop был разработан в первой половине двухтысячных годов и к 2005-2006 гг. вышел на международный рынок. Он создавался в качестве универсального разведывательно-ударного средства, способного выявлять и поражать объекты противника. Подобная концепция ранее была реализована в нескольких израильских проектах и проверена практикой.
Изделие Harop построено по схеме «утка»; внешние обводы определены с учетом снижения радиолокационной заметности. Аппарат имеет рудиментарный фюзеляж, большая часть которого выполнена интегрально с крылом. На носовой части фюзеляжа имеется оперение небольшой стреловидности. Основные плоскости включают развитый стреловидный наплыв и трапециевидные консоли, раскладываемые при старте. Сверху на фюзеляже закреплена гондола двигателя; по бокам от нее – кили.
Пуск с наземной установки
БПЛА оснащен оптико-электронным блоком для разведки и наведения, а также имеет систему двухсторонней связи и управления. Старт аппарата с пусковой установки осуществляется при помощи двух твердотопливных двигателей. Для полета применяется поршневой двигатель с двухлопастным винтом.
Длина боеприпаса составляет 2,5 м, размах крыла – 3 м. Взлетная масса – 135 км. Максимальная скорость заявлена на уровне 417 км/ч, дальность полета – 1000 км. Продолжительность полета – 9 ч. Во время полета Harop может спикировать на цель и уничтожить ее либо вернуться для повторного использования. Уничтожение цели обеспечивается 23-кг осколочно-фугасной боевой частью. Заявленная точность – не более 1-2 м.
Транспортировка и запуск БПЛА Harop осуществляется при помощи пусковой установки на автомобильном шасси с несколькими прямоугольными контейнерами. Предлагается аналогичная установка для монтажа на надводные платформы. Полет и поиск целей могут осуществляться в автономном режиме, под надзором оператора или непосредственно по командам. При этом во всех случаях решение об атаке принимает человек.
Коммерческие успехи
К настоящему времени барражирующий боеприпас IAI Harop поступил на вооружение 6-8 стран из разных регионов. Стартовым заказчиком такой техники стала армия Израиля. Вскоре начались экспортные поставки, в 2005 г. Турция заказала неизвестное количество комплексов. В конце двухтысячных годов появился крупный заказ от Индии – более 100 ед. В 2019 г. индийская армия решила приобрести еще 50 с лишним БПЛА. Также имеются сообщения о поставке систем Harop в Германию.
Крупным заказчиком израильских беспилотников разных типов стал Азербайджан, и вместе с прочими изделиями массово закупались изделия Harop. Именно азербайджанская армия первой использовала такие боеприпасы в реальной операции. Первый удар с применением Harop выполнили в 2016 г. Осенью 2020 г. такие БПЛА активно использовались в ходе боев в Нагорном Карабахе. Кроме того, имеются отрывочные сведения о применении таких систем Израилем в Сирии.
Буквально на днях корпорация IAI сообщила о двух новых контрактах, причем речь вновь идет о расширении географии поставок. Сразу две неназванные азиатские страны пожелали купить изделия Harop. Одна из них получит сухопутные комплексы с самоходными пусковыми установками, а вторая заказала систему в морском исполнении. Примечательно, что это первый заказ на корабельный вариант пусковой установки.
Основные преимущества
Главные плюсы боеприпаса IAI Harop следует искать на уровне базовой концепции. Идея барражирующего боеприпаса предлагает создание «бесиплотника-камикадзе», способного вести наблюдение и поражать найденную цель «ценой собственной жизни». Практика уже неоднократно показала потенциал и перспективы подобной техники. Удачная и многообещающая концепция была реализована с применением современных технологий и компонентов.
Старт с корабельной установки
Барражирующий боеприпас способен стать полноценной заменой для разведывательных БПЛА с близкими летно-техническими характеристиками. В таком случае данные от Harop можно использовать для уточнения обстановки или для выдачи целеуказания огневым средствам. Аппарат может быть интегрирован в современные контуры управления войсками с получением максимальных результатов.
В отличие от беспилотников-разведчиков, барражирующий боеприпас способен не только выявить цель, но и самостоятельно поразить ее. Это резко сокращает время, потребное на уничтожение заданного объекта – в отличие от традиционных подходов с применением специализированных систем и комплексов.
В проекте Harop предусматривается возможность автономного полета и изучения местности либо работы по командам оператора. Автономный режим сокращает нагрузку на человека, но не исключает его участие. Таким образом, в управлении обеспечивается оптимальный баланс, учитывающий специфику работы расчетов и актуальные взгляды на применение беспилотной техники.
IAI Harop отличается достаточно высокими летными характеристиками. Высокая скорость обеспечивает быстрый выход в район нахождения цели, где возможно длительное многочасовое патрулирование. Производителем заявлена минимальная радиолокационная заметность, что снижает вероятность перехвата во время барражирования.
Harop несет осколочно-фугасную боевую часть массой 23 кг. По массе и могуществу она соответствует 155-мм стандартным снарядам НАТО. Также по этим параметрам она может сравниться с некоторыми ракетами «воздух-земля». При этом барражирующий боеприпас имеет очевидные преимущества и перед снарядами, и перед ракетами. В частности, имеется возможность прекращения атаки или перенацеливания во время полета.
Несколько лет назад был анонсирован корабельный вариант комплекса Harop, а теперь подписан первый контракт на его поставку. Благодаря этому БПЛА становится универсальным не только с точки зрения задач, но и по способам базирования. Очевидно, что от переноса на катер или корабль боевые качества изделия Harop не меняются. При этом возможны некоторые новые способы применения, связанные с военно-морской спецификой.
Перспективное направление
На данный момент изделие IAI Harop является одним из самых популярных и коммерчески успешных барражирующих боеприпасов в мире. Кроме того, оно подтвердило свои возможности в ходе реальных конфликтов, что является дополнительной рекламой и способствует появлению новых контрактов.
Несколько лет назад корпорация IAI сообщала о намерении создать новую модификацию беспилотника Harop. Предлагалось уменьшить габариты и массу аппарата, а также снизить продолжительность полета до нескольких часов. Возможны и другие варианты доработки исходной конструкции, в первую очередь за счет замены узлов и агрегатов современными аналогами с целью повышения характеристик и/или снижения стоимости. При этом Harop не является единственной разработкой своего класса от IAI. Клиентам предлагаются и другие барражирующие боеприпасы.
Примечательно, что выгодные контракты израильской корпорации IAI и результаты боевой работы армий привлекают внимание не только к конкретному образцу, но и ко всему направлению. В других странах уже создаются новые комплексы этого класса с иными характеристиками и возможностями. В будущем они выйдут на международный рынок и, возможно, изменят ситуацию на нем. Однако прямо сейчас лидером направления заслуженно является БПЛА Harop, построенный из современных комплектующим на основе удачной концепции.