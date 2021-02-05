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«Игра престолов» в российской действительности

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«Игра престолов» в российской действительности
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В первых строках своего повествования я хотел бы выразить глубочайшее удовлетворение тем, что главный протест-менеджер России отправился-таки на заслуженный исправительно-трудовой отдых.

Вообще этот цирк надо было закончить еще тогда, когда власть по непонятному для меня сценарию одарила Навального вторым условным сроком. В стране, где разнообразные статьи имел каждый десятый житель, две «условки» Навального смотрелись то ли как издевательство над народной массой, то ли как неспособность совладать с протест-менеджером.

Совладали. Уже неплохо.

Вторым положительным моментом (в сравнении с Минском) стало то, что главная протестная сила страны пока совершенно нейтральна. Здесь же и то, что протестное движение в России, опирающееся на школьников и студентов позорно провалилось.

Пока провалилось, это я тоже подчеркиваю.

Дальше начинаются минусы.

Главный минус заключается в том, что нового ничего нам не предлагается. Навальный – это такое же явление, как Магнитский и Ходорковский.

Ходорковский мог вполне нормально «сыграть в ящик», но его оставили в живых и «всего-навсего» посадили. Кстати, с Ходорковским получилось вполне прилично, он жив, здоров, не нуждается в деньгах, живет в Европе. Но как политический символ он не получился совершенно. Да, были какие-то там попытки, но все закончилось тем, что Ходорковский превратился в политический труп сразу после появления на политической арене.

С Магнитским вышло менее аккуратно, ибо он умер в СИЗО. Сегодня о преднамеренном убийстве говорят не только за океаном, но и у нас. К сожалению – представители следствия.

Но именно с Магнитского и начался санкционный путь России.

А когда появился Навальный, получилось так, что Темный Лорд появился, а вот третьего варианта развития событий придумать ещё не успели. И вышло совсем некрасиво как-то.

Я придерживаюсь того мнения, что травили не «наши». Много бывших людей на этой планете если бы могли, то подтвердили, что да, работать КГБ/ФСБ умели всегда и (очень на это рассчитываю) не разучились до сих пор.

«Новичковая» провокация в Британии обернулась пшиком из баллончика и смертью кота. И не от отравляющего вещества, просто как свидетеля убрали. И с Навальным тоже самое получилось. Недотравили, в российской больнице в Омске не добили и до «Шарите» успели довезти.

Детский сад. Сказка для детей младшего школьного возраста, не правда ли?

Надо сказать, что Навальному повезло, а вот российской власти – нет. Точно, «нет человека – нет проблемы». Но так получилось, что проблема есть. Проблема то, что Навального не отравили как следует, проблема в том, что его вылечили не в России, проблема в том, что он не мог не вернуться.

Сейчас многие говорят о том, что лучше бы Навальный остался в Германии и оттуда, как Ленин, вел свою борьбу с путинским режимом.

Теоретически – да. На практике – смотрите про Ходорковского. Те, кто писал ему сценарии поведения, учли опыт и Ходорковского, и Магнитского.

И, кстати, сегодняшние дела в Конгрессе США – лучшее тому подтверждение. Все как бы идет по плану.

О чем речь? О документе, которые 4 февраля был внесен на рассмотрение в Конгресс США.

Документ называется «Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность». Его представили сенаторы Марко Рубио, Крис Кунс, Бен Кардин, Митт Ромни, Крис Ван Холлен и Ричард Дурбин. Митт Ромни, если кто не помнит – неудачный кандидат в президенты, пылающий огромной «любовью» к России.

Итак, Навальный очень нужен был в России. Но – Соединенным Штатам. И потому, прекрасно понимая, что скорее всего его «закроют», но рассчитывая именно на давление из-за океана, этаким обреченным героем Навальный и летел в Россию. Тут прекрасно понимается «утечка информации о рейсе, огромное количество журналистов, толпа встречающих и так далее.

Просто у него не было выбора.

Равно как и у нашей власти, которая не отличается вариативностью поведения и скоростью реагирования, не осталось выбора тоже.

Прекрасно видно, что в сложившейся ситуации был выбран вариант Магнитского. И не вариант, что выбирали его в Москве. Мне кажется, что выбирали в Вашингтоне. Уж очень быстро был сварганен законопроект, а это дело, согласитесь, не двух дней.

Однако, управились.

Конечно, Кремль сделал огромную глупость, приняв сакральную жертву Навального. Сложно сейчас предсказать, как дорого обойдется «план Магнитского-2» или «план Навального», но то, что платить придется, понятно уже сейчас.

А Навальный? А Навальный будет сидеть. Причем, очень долго и муторно. Понятно, что раз пошли по плану Магнитского, то навесят на него все, что только можно. От мошенничества до измены Родине. И расследовать все будут очень долго.

Адвокатов будут прессовать, отстранять, менять, как перчатки. Запретят адвокатам говорить с Навальным о чем-то, кроме материалов уголовного дела. Общаться будут за стеклом. При попытке говорить на другую тему будет отключаться связь, а у адвокатов будут проблемы. Наигранный сценарий, другого пока нет.

А дальше в игру вступит третья сила. Команда Навального, которая всеми силами будет «держать флаг» и поддерживать интерес к своему лидеру. Выставляя его былинным воином, вставшим на борьбу со Злом и все в таком духе.

Правда, в нашей стране запросто все может сыграть и в обратную сторону. Руководители движения Навального могут отправиться вслед за лидером в места, не столь отдаленные, потому что… Потому что у нас такое возможно.

Либо сокомандники, которые не станут сокамерниками, просто передерутся за власть и тем самым закончат процедуру окончательного развала.

Вполне возможен и такой вариант.

К сожалению, это не отменяет тех санкций, которые ожидаемо последуют вслед за «списком Навального».

Однако, санкции санкциями, но это только политическая часть антироссийской борьбы. И они не совсем действенны. Примеры всей Беларуси и Хабаровска показали, что если нет реально сложившейся революционной ситуации, то вызвать ее искусственно не так-то просто.

И здесь в качестве примера может служить многое, от Боливии, где погиб Че Гевара и до Венесуэлы нашего времени.

В России образца 2020 года не сложилось пока условий для успешной атаки на власть. И в этом разрезе попытки Навального всеми способами и не считаясь ни с чем, вывести людей на улицы выглядят очень некрасиво.

В любом случае, так как сегодня власть не готова идти на диалог с народом, на улицы можно вывести сколько угодно людей, хоть миллионы. Вопрос только в загруженности работой Росгвардии, полиции и судов, не более того.

Поэтому ни Навальному, ни его команде не придется душиться в фургонах Росгвардии, переполненных «обезьянниках» и прочих удобных местах.

Да, конечно, все происходящее однозначно значительно уменьшит количество тех, кто будет голосовать за «Единую Россию» и инициативы президента. Но тут и как в случае с митингами, просто увеличится нагрузка на избирательные комиссии, которым придется подделывать больше бюллетеней. И тем не менее, как Росгвардии запросто арестует большее количество людей, так и в избиркомах нарисуют столько голосов, сколько будет нужно.

Конечно, тут вполне возможен и иной вариант. Который тоже вполне вписывается в наш анализ.

Когда люди, граждане, скажем, осенью, придут и проголосуют за кого угодно, только не за ЕР, а на следующий день им расскажут о победе «Единой России» как всегда с огромным преимуществом, вот здесь, кстати, заокеанские технологии сработают как надо. И навальнята тоже.

Понятно, что в отличие от Лукашенко, Путин свои выборы выигрывал. И за счет правильного выбора оппонентов, и за счет дописок голосов. Но и набирал вполне спокойно 50% голосов, как минимум. Зачем требовалось дописывать эти проценты «убедительной победы», сказать сложно. Но они были. Политический ход, видимо.

И вот этот момент наша несистемная оппозиция может использовать по полной программе. И это параллельно меняет условия будущей политической игры. И старт переменам был дан не в Кремле, который как всегда играет от обороны. Старт был дан в Германии, когда Навальный принял решение возвращаться.

Далее игра пойдет более жесткая. То, что было раньше, когда власти делали вид, что душат несистемную оппозицию, а на самом деле поддерживали и делали рекламу, это время закончилось в тот момент, когда судья огласил приговор Навальному. Все, игра пошла по другому руслу.

И здесь начинаются проблемы. И у власти, и у навальновских. Власти надо будет как можно быстрее избавиться от тех, кто станет мутить воду. А команде Навального бросать жребий, поскольку каждый новый лидер, «поднявший упавшее знамя борьбы» моментально может оказаться на нарах.

А электорат, что важно, будет просто наблюдать за этой «игрой престолов». Возможно даже с любопытством.

Но говорить о поддержке… Нет, не стану. Ее не будет. И здесь постарались сами навальнята. Сперва эта откровенно дурацкая перепалка со Слепаковым, потом грязная история с Лановым. Зачем все эти акции нужны были, не понимаю. Враг вроде как есть, при чем тут куплетист Слепаков и великий артист Лановой – не понимаю.

И не надо навальновских поливать грязью, они сами неплохо так справляются.

И все больше и больше людей сегодня смотрят в сторону навальновского движения не с надеждой, а как на банду клоунов. Но таких клоунов, из фильма ужасов. Для которых ничего святого нет.

Так что уверен, что в будущем политика у власти будет одна: хватать и сажать. Поводов придумать проще простого, за этим дело не станет.

И не стоит рассчитывать на то, что «народные массы» пойдут на несанкционированные митинги по призыву штаба Навального, чтобы оказать ему поддержку. Никто никуда не пойдет, и 31 января это показало более чем красиво.

А кто пойдет – ну что ж, несанкционированный митинг – дело такое… Добро пожаловать на бенефис Росгвардии. Танцы жесткие и грубые, но других не будет. А потом может не стать и санкционированных митингов. На всякий случай.

Но основная сила, которая может оказать реальное влияние на обстановку в стране, пока молчит. И эта сила реально есть.

Сейчас пока в «игре престолов» участвуют два клана: государство и движение Навального. Движение неоднородное, это и либеральнейше настроенная молодежь, с промытыми мозгами, и представители более старшего поколения, которые им мозги, собственно, и промывали.

А вот за кем будущее, так это за разнообразными движениями левого толка. От юных патриотов до совсем старших поколений. Те, кто не за Путина и не верит ему, но и не за Навального, потому что ему тоже верить сложно. Особенно после провала «дворцового» разоблачения.

Как пример – Удальцов и его сподвижники. Сперва начавшие движения в регионы, а потом на полпути просто бросившие это дело и затаившиеся. Надеюсь, до поры.

И левые движения, если смогут подняться и войти в политическую жизнь страны, смогут стать тем камнем, который выведет систему их равновесия. Именно это и надо сделать, поскольку ситуация установилась очень своеобразная.

Навальный с его разоблачениями и грязными методами работы – ужас и страх власти. Но с другой стороны, как он удобен власти – не передать! На фоне поступков Навального даже ЕР выглядит как-то более очеловечено. Плюс Навальный проповедует монозвучание в своей политике. Есть Навальный, все должны идти за ним. Кто против – тот Слепаков.

И потому такой разброд и шатание вполне власти устраивает. Просто потому, что оппозиции толковой и сильной просто нет. Есть откровенно живущие на деньги налогоплательщиков Зюганов, Жириновский и Миронов, которые являются просто куклами в политической игре, причем, совершенно несамостоятельными. И есть Навальный, который хочет жить не хуже их.

Но партии «оппозиционеров» стремительно теряют сторонников, именно потому, что ничего не делают. В отличие от Навального, который что-то такое пытается сотворить.

Но уж очень грязно выходит, потому люди типа Удальцова и Титова предпочитают не мараться о движение Навального, а Жириновскому и компании это и не нужно. Их и так неплохо кормят за счет народа. И работать не заставляют.

Потому тем силам, которые пока воздерживаются от участия в политический играх по разным причинам, очень нужен новый и харизматичный лидер. Не такой грязный, как Навальный и не с таким прошлым, как у лидеров думской «оппозиции». Очень нужен. Иначе ситуация останется в том же положении, то есть, будет совершенно устраивать власть.

Кремль просто обязан обратить внимание не на ручные партии типа «За правду» Прилепина, которую срочно сформировали для противостояния Навальному, но Прилепин совершенно не справился, а потому партию перевели в резерв. Нужно смотреть на левых и, возможно, даже на ультраправых. Подкармливать, так сказать.

И тогда можно получить и вменяемую, и работоспособную оппозицию. С которой не придется поступать, как с бандой Навального.

Вообще глупость была страшная, с его арестом и возвращением. Стоило бы применить советскую тактику: просто не пустить обратно. Как это было, например, с диссидентами. Вывозили, рвали паспорт и все. Персона нон грата. И точка.

И сидел бы Навальный в Прибалтике или Польше и оттуда вещал…

Знакомый сценарий, да? Правильно, я о нем говорил. Ходорковского сценарий.

И через пару лет про Навального уже никто и не вспомнил бы. Свежайший пример – Шарий. Ну да, в интернете он король. А в Украине? А в Украине оппозиционер, за которым уже никто не идет. Именно потому, что сидит Анатолий довольно далеко от Киева.

Вот так бы закончился и Навальный.

Но сегодня в Кремле кадры не решают все. Плохо там с кадрами. Потому и решения странные. Принять и посадить – это не решение. И вот уже готов «Список Навального», и вот пойдут санкции.

Не знаю, насколько хорошая идея подставить Россию под очередные санкции, обвинить во всем США и попробовать сплотить в очередной раз россиян в борьбе против общего врага.

Вот не хочется такого. И подниматься на эту борьбу не хочется. И за Навальным не хочется.

Вот вам главная проблема: отсутствие четкой государственной идеологии. И потому не хочется не только мне, но и миллионам россиян. А это неправильно, мы должны хотеть куда-то идти. В светлое будущее, на борьбу с… или во имя…

А выбор только Навальный предлагает. И тоже так себе – берцем или палкой резиновой по органам, либо дома сидеть.

Не вариант для активного электората, не вариант.

Российская игра престолов вступает в новый сезон. Обещаний пока никто не дает, но первый ход сделан.
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132 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:10
    +18
    Вот вам главная проблема: отсутствие четкой государственной идеологии.

    Главная проблема в том, что скоро закончатся все причины, по которым:
    «Ну, ничего не получается!»
    1. Sahalinets
      Sahalinets Сегодня, 06:36
      +22
      А какая такая идеология может быть у режима - украсть все, что можно и свалить? Ну это массам не продашь...
      1. military_cat
        military_cat Сегодня, 07:34
        +20
        работать КГБ/ФСБ умели всегда и (очень на это рассчитываю) не разучились до сих пор.

        Проблема в том, что на этой хрупкой внутренней убеждённости держится вся представленная картина мира. Если же эта убеждённость неверна, то и вся эта картина мира становится полностью неадекватной.
        1. yehat2
          yehat2 Сегодня, 10:09
          +7
          работать КГБ/ФСБ умели всегда

          во-первых, умели далеко не всегда и не всё.
          во-вторых, кадры решают
          а в последние лет 15 кадры откровенно отстойные и продажные.
          поэтому убеждение автора откровенно странное
        2. А1845
          А1845 Сегодня, 10:43
          +3
          - санкции какие? типа арестовать счета чиновников? а откуда у слуги народа могут взяться баксы в изобилии? Да и поводов для санкций уже не требуется, всем известно

          - не пускать засланца тоже глупо, испугались значит

          - ставленник овального кабинета в том числе
          окончательно дискредитировал протестное движение (болото раньше подванивало, а теперь реально смердит)

          - электорат начинает дозревать до понимания того факта, что оппозиция системная - клоуны на содержании кремля, а несистемная - на содержании НАТО

          - вообще весь этот бардак уже всех реально достал
      2. Ахиллес
        Ахиллес Сегодня, 12:33
        +1
        Многие из числа издания "Медиазона", Эхо-Москвы, дождь и т.д. как под копирку пишут о репрессиях в России.
        Если бы в России были репрессии, то никакого издания "Медиазона", а тем более "ОВД-Инфо" просто не существовало. И следов бы даже не осталось.
        Если бы в России были репрессии, то никто бы не стал даже говорить о каком-то "ударе ногой в живот". Не пристрелили - и хорошо.
        Если бы в России были репрессии, то "Эхо Москвы" называлось бы уже "Эхо Кремля" и управляла бы им Симонян.
        Если бы в России были репрессии, то к задержанным приходил бы не омбудсмен, а пара крепких уполномоченных от ФСБ с носком, набитым песком.
        Если бы в России репрессии, то считалось бы нормальным, что в камере можно просто присесть или минут за десять добраться до параши. И что можно хоть как-то дышать.
        Если бы в России были репрессии, то вопрос о допуске адвокатов к задержанным не стоял бы в принципе. Адвокаты бы сами никуда не ходили. Ни за какие деньги.
        Если бы в России были репрессии, то Навальный уже бы валил вторую сотню деревьев под присмотром матерых урок.
        Если бы в России были репрессии, то этого бы никто не обсуждал.
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 06:48
      +10
      Цитата: ROSS 42
      Вот вам главная проблема: отсутствие четкой государственной идеологии.

      Главная проблема в том, что скоро закончатся все причины, по которым:
      «Ну, ничего не получается!»

      Второй круг отмазок из за санкций начнётся.
    3. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 06:54
      -6
      Все нормально, пусть посидит, подумает над своим поведением!Каждый уважающий себя диссидент должен почувствовать вкус баланды... laughing Что же касается идеологии, то она за время правления Путина более менее сформировалась. Государство ее агрессивно не навязывает, и правильно делает! К ней человек должен прийти сам, в результате своего интеллектуального, культурного созревания! Современная идеологическая мысль в России заключается в национал-патриотическом движением, ставя во главе угла цель возрождения России на органически и исторически присущих ей традициях: сильном едином государстве, православии как основе духовной жизни, верности русской культуре и поддержание исторической памяти русского народа! Эта идеология отвергает коммунизм, но и отвергает западные демократические "ценности" с их родитель N1, N2 и т п., кто то может увидеть в ней Уваровскую формулу "Самодержавие,народность, православие", но тем не менее, именно этот русский консерватизм нам по духу ближе всего, чем развращенное западное общество потребления...Навальный и всякие недоделанные революционеры воду льют не на мельницу всеобщей справедливости, а исключительно работают в интересах коллективного Запада, которому такой жирный кусок, как Россия испокон веку спать не давал с нашими просторами, богатствами и народом! Особенно англосаксам, которые всю жизнь жили и сейчас живут за счет своей колониальной экспансии - а это их идеология - поэтому они приложили свою руку и к Смутному времени и к Наполеоновскому нашествию, к развалу Российской Империи и к двум мировым войнам и развалу СССР - противостоять им можно только оставаясь на фундаментальных базовых ценностях русской духовности и русской культуры! А нас пытаются разделить и очень успешно, отобрали Украину, отжимают Белоруссию, уничтожили Югославию - разрушают в целом славянский мир...И все таки находятся узколобые маргиналы, которые считают, что нужно все сломать и разрушить, тем самым играя на руку нашим врагам!
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 08:33
        +21
        Цитата: Зяблицев
        Что же касается идеологии, то она за время правления Путина более менее сформировалась.
        Ну да, эту идеологию описал в свое время Лев Толстой "Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют."
        Цитата: Зяблицев
        кто то может увидеть в ней Уваровскую формулу "Самодержавие,народность, православие", но тем не менее, именно этот русский консерватизм нам по духу ближе всего, чем развращенное западное общество потребления.

        Скорее Пелевинскую формулу "Солидный Господь для солидных господ"
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 08:35
          -20
          laughing О! Вот и навальнята подтянулись!
          1. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Сегодня, 09:21
            +11
            Цитата: Зяблицев
            О! Вот и навальнята подтянулись!

            А скажите Евгений, почему любого несогласного с вашими "перлами" Вы "определяете" то в навальнисты, то в украинцев, то в агентов госдепа? Это потому что возразить нечем, а раз возразить нечем, значит на личности можно перейти? Такие у Вашей либеральной тусовки понятия об аргументированном споре?
            1. Stas157
              Stas157 Сегодня, 09:59
              +5
              Цитата: aleksejkabanets
              А скажите Евгений, почему любого несогласного с вашими "перлами" Вы "определяете" то в навальнисты, то в украинцев, то в агентов госдепа?

              Так это же главный аргумент у запутинцев! Когда нечем крыть, а сказать так хочется, то в рукаве всегда "убойный" козырь имеется.

              Как врезал собеседнику с плеча, мол, навальнист ты и агент Госдепа! Так сразу чистая победа получается. Ну, они (запутинцы) так думают! Но в реальности выглядит, как средневековом споре - охота на ведьм.

              И слава богу что запутены своих собеседников пока сжигать не стали! А то сдается мне, если б разрешили, то делали бы эти ребята костры с большим удовольствием.
              1. aleksejkabanets
                aleksejkabanets Сегодня, 10:11
                +5
                hi
                Цитата: Stas157
                Так это же главный аргумент, у запутинцев!

                Надо сказать изрядно поднадоела мне их либеральная тусовка с патриотическими лозунгами и виноватыми во всех грехах коварными англосаксами. Да же спорить с ними скучно.
                1. Stas157
                  Stas157 Сегодня, 10:26
                  +3
                  Цитата: aleksejkabanets
                  Надо сказать изрядно поднадоела мне их либеральная тусовка

                  hi Вы совершенно правы коллега! Ведь и те, и те (и навальнисты, и запутинцы) - либералы. А как еще называть тех, кто поклоняется главному либералу России?

                  Вся разница в сортах лишь в том, что одни про западные, а другие скрепные, доморощенные. Только и всего!
                  1. Sovetskiy
                    Sovetskiy Сегодня, 11:10
                    +5
                    Цитата: Stas157
                    Вся разница в сортах лишь в том, что одни про западные, а другие скрепные, доморощенные.

                    Суть этой "разницы" , по моему хорошо охарактерезована в одной русской поговорке: "Дружба дружбой, а табачёк то в розь" laughing hi
              2. сайгон
                сайгон Сегодня, 11:09
                +5
                Ну вот с агентами госдепа теперичи просто беда - родствинник госсекретаря США Блинкина назначен у нас на очень ответственную должность .
                Так что с омерик и Байденом как то вроде и дружба начинается и только экономическая конкуренция .
                Вот ведь загогулина главным аналитиком центра управления нац проектами.
                Какие такие теперь агенты госдепа
            2. ROSS 42
              ROSS 42 Сегодня, 10:33
              -2
              Цитата: aleksejkabanets
              Такие у Вашей либеральной тусовки понятия об аргументированном споре?

              Им направление спора показал сам, когда проводил президентскую предвыборную кампанию.
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              Небольшая пародия:
              Они овладевают более высоким стилем спора. Спор без изобличающих фактов. Спор на темпераменте и отсутствии возможности вставить слово. Спор, переходящий от голословного утверждения на политические пристрастия партнёра. Спор без прямого участия в нём самого оппонента...
              Что может говорить о своей программе социального развития директор совхоза? Если ему сразу заявить, что у него есть счета за границей и даже недвижимость, и даже не на его имя...
              О чём может спорить человек, который ни разу не был президентом? Какие взгляды на внешнюю политику может высказать мужчина без заграничного паспорта или человек не бывший ни в одной из стран ЕС? Что возразит мужчина без удостоверения депутата ГД? Пойманный на замешательстве он может быть объявлен «навальнистом» («либерастом», «коммунякой») и признает себя побеждённым.
              И вообще, разве их может интересовать мнение людей, не получивших разрешение на проведение митинга, находящихся под домашним арестом по «липовому обвинению» или проходящих процедуру банкротства? Пусть сначала «разгладят» ботоксом морщины, облысеют, купят часы за 37 000 000 рублей, а потом и высказываются.
              Поведение в споре должно быть простым: не находиться напротив собеседника иначе, как в виде изображения на экране; делать вид, что он «несёт пургу», кряхтеть и покашливать в самых неподходящих местах, держать паузу в ответах, а в самый острый момент перейти на ты, сказать: «Маша..»или «Вот это не твоего собачьего ума дело...»; привести пример с часами и кортиком (бабушкой без первичных половых признаков, девушкой с низкой социальной ответственностью) или сказать, что они все просто сдохнут и подписать новый пенсионный закон.
            3. Dym71
              Dym71 Сегодня, 10:52
              +1
              Цитата: aleksejkabanets
              А скажите Евгений, почему любого несогласного с вашими "перлами" Вы "определяете" то в навальнисты, то в украинцев, то в агентов госдепа?

              Извините Алексей, что вклинился, вопрос Ваш однако насущный, а ответ простой:
              - любой несогласный с вашими "перлами" это запутинец, ЕдРосовец, враг коммунистов.
              1. aleksejkabanets
                aleksejkabanets Сегодня, 11:22
                +5
                Цитата: Dym71
                Извините Алексей, что вклинился, вопрос Ваш однако насущный, а ответ простой:
                - любой несогласный с вашими "перлами" это запутинец, ЕдРосовец, враг коммунистов.

                Вы уж меня простите, конечно, но я на личности первым не перехожу. Строго говоря, коммент лишь о том, что спор должен быть аргументирован и не скатываться на какие то личностные характеристики оппонента.
                1. Dym71
                  Dym71 Сегодня, 12:15
                  +1
                  Цитата: aleksejkabanets
                  я на личности первым не перехожу.

                  Я не Вас лично имел в виду.
                  Цитата: aleksejkabanets
                  спор должен быть аргументирован и не скатываться на какие то личностные характеристики оппонента

                  Поддерживаю hi
          2. Pilat2009
            Pilat2009 Сегодня, 10:28
            +5
            Цитата: Зяблицев
            laughing О! Вот и навальнята подтянулись!

            Мы этих идей уже наслушались.а по факту то что?по факту русский народ задвинули в самый угол.нет у нас национальной политики для русского народа.Для других есть.
      2. victor50
        victor50 Сегодня, 09:38
        +7
        Цитата: Зяблицев
        Современная идеологическая мысль в России заключается в национал-патриотическом движением, ставя во главе угла цель возрождения России на органически и исторически присущих ей традициях: сильном едином государстве, православии как основе духовной жизни, верности русской культуре и поддержание исторической памяти русского народа! Эта идеология отвергает коммунизм, но и отвергает западные демократические "ценности"

        Не вижу никакой идеологии. Да, есть стремление привить людям гордость за достижения предков близких и далеких, за историю. Но за всем этом я не вижу призывов стать такими какими были они, совершить что-то такое, чем можно было бы гордиться, просто достичь чего-то, чтобы стыдно не было. А нас призывают гордиться прошлым и все. Да, наши предки создали государство на этом пространстве - огромном, - совершали в определенные периоды просто удивительные - нет, это слово не подходит - поразительные вещи. И этим можно и нужно восхищаться и гордиться! И изучать - как, за счет чего?! Но что мы сделали? Здесь и сейчас? Только то, что даем отпор упырям, которые пытаются это прошлое обгадить? Не слишком ли мало? Будут ли наши потомки гордиться нами? Или хотя бы не вспоминать недобрым словом?
      3. Terran Ghost
        Terran Ghost Сегодня, 09:52
        +1
        нам по духу ближе всего, чем развращенное западное общество потребления...

        1) Говорите пожалуйста, сами за себя, а не за всех остальных.
        2) Те, кто выступают "против общества потребления" слишком часто "почему-то" выступают именно против более чем обоснованного и разумного желания представителей низшего и среднего классов общества (пролетариата промышленного и офисного, ИТР, работников педагогической и медицинской сферы) иметь комфортные условия жизни (квартира с современной бытовой техникой, электроника личного пользования, личный автомобиль, ежегодный отпуск на теплом морском побережье), при этом оправдывая (а то и защищая) сверхроскошное гиперпотребление (особняки и виллы, роллс-ройсы с майбахами, роскошные яхты, бизнес-джеты) элитных прослоек общества, объясняя это тем, что "им де по статусу положено" ....
      4. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 09:57
        +4
        Цитата: Зяблицев
        Современная идеологическая мысль в России заключается в национал-патриотическом движением, ставя во главе угла цель возрождения России

        Каком таком движении? Которого Грудинина выдвигал, или где Эдичка лидером был?
      5. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:07
        -1
        Цитата: Зяблицев
        Навальный и всякие недоделанные революционеры воду льют не на мельницу всеобщей справедливости, а исключительно работают в интересах коллективного Запада, которому такой жирный кусок, как Россия испокон веку спать не давал с нашими просторами, богатствами и народом!

        Совершенно согласен с Вами, адептам запада совершенно безразлична Россия и её народ, им нужно выполнить задачи поставленные хозяевами. Да в стране не всё хорошо, но присоединятся к её врагам, это то же самое, что во время ВОВ работать на немцев, под эгидой "Нас немцы освободят от большевизма ! Это же бред.
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 11:40
          +2
          Цитата: tihonmarine
          Совершенно согласен с Вами, адептам запада совершенно безразлична Россия и её народ, им нужно выполнить задачи поставленные хозяевами.

          В этой части Вашего комментария совершенно согласен с Вами. Навальному, к примеру, совершенно безразличен Российский народ, он просто его использует. Больше всего его интересует собственная власть и будущий передел собственности, недаром же они вместе с Ходорковским обсуждали будущие приватизации, учавствовать в которых будут "честные" бизнесмены.
          Цитата: tihonmarine
          Да в стране не всё хорошо, но присоединятся к её врагам, это то же самое, что во время ВОВ работать на немцев, под эгидой "Нас немцы освободят от большевизма ! Это же бред.

          А вот это сравнение, на мой взгляд, совершенно некорректно, потому что сегодня во власти именно идеологические последователи Власова и Краснова. Не надо ни к кому присоединяться, надо отстаивать свои, классовые интересы. Если власть не слышит "голос народа", что остается делать? Чем плох митинг не под лозунгами "за все хорошее против всего плохого", а например с требованиями отмены пенсионной реформы, снижением коммунальных платежей, или скажем, снижения(отмены) процентов по ипотеке? Ведь в данном случае о "раскачивании" ситуации в стране речь идти не будет, не так ли?
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 12:02
            0
            Цитата: aleksejkabanets
            например с требованиями отмены пенсионной реформы, снижением коммунальных платежей, или скажем, снижения(отмены) процентов по ипотеке? Ведь в данном случае о "раскачивании" ситуации в стране речь идти не будет, не так ли?

            Вы конечно правы, но этого не будет. Не для того социализм был заменён капитализмом.
            1. aleksejkabanets
              aleksejkabanets Сегодня, 13:11
              0
              Цитата: tihonmarine
              Вы конечно правы, но этого не будет. Не для того социализм был заменён капитализмом.

              Сегодня да, не будет. Но нам у себя надо спросить, что мы делаем для того, что бы это было возможно сделать завтра. Что бы на каждое повышение тарифов, к примеру, собирались митинги(мирные разумеется, без провокаторов). И конечно надо помнить об этом высказывании классика "Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов". Тогда и молодежь на Навального вестись перестанет.
    4. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 09:15
      +4
      "Главная проблема в том, что скоро закончатся все причины, по которым
      «Ну, ничего не получается!"
      придумают новые, не беспокойтесь, получаться всё равно не будет
    5. Stas157
      Stas157 Сегодня, 09:41
      0
      . Просто у него не было выбора.

      У Навального выбора может и не было (в чем я сомневаюсь), но ведь у Путина выбор был. Поступить честно. По совести.

      За что посадил Навального? А Платошкина? Это же позор правосудия. Российская власть кидает за решетку всех серьезных политических оппонентов. По совершенно надуманным причинам и под одобрение толпы. Вы тут все, на самом деле думаете, что чем хуже в России, тем лучше? Ну сейчас влепят ещё санкций. Деревянный ещё подешевеет.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:03
        0
        Цитата: Stas157
        Вы тут все, на самом деле думаете, что чем хуже в России, тем лучше?

        Да в России ещё нет так всё уж и плохо.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 06:10
    0
    Вообще глупость была страшная, с его арестом и возвращением. Стоило бы применить советскую тактику: просто не пустить обратно. Как это было, например, с диссидентами. Вывозили, рвали паспорт и все. Персона нон грата. И точка.Вообще глупость была страшная, с его арестом и возвращением. Стоило бы применить советскую тактику: просто не пустить обратно. Как это было, например, с диссидентами. Вывозили, рвали паспорт и все. Персона нон грата. И точка.

    Самое верное решение - не впускать в Россию, а теперь получили головняк.Вечно у нас всё не так.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:23
      0
      Цитата: tihonmarine
      Самое верное решение - не впускать в Россию, а теперь получили головняк.Вечно у нас всё не так.

      Эти головняки начались с тех пор, когда ЕСПЧ оправдал господина Навального. Это нам с вами (если у вас нет недвижимости в ЕС, вкладов в западных банках, дети ходят в российскую школу, а сами вы не собираетесь посетить одну из стран ЕС) решение этого суда - «до лампочки». А тем господам, что превратили Россию в средство своего обогащения, плевать на эти решения чревато, - можно не отмыться. Вопросов к российскому правосудию много. Их весьма последовательно и грамотно поставил Андрей Викторович, чью компетентность оспаривать никто из присутствующих на сайте не станет? Или у вас тоже есть прямая связь с пресс-секретарём президента?

      И уже прошла информация, что некоторые граждане России из особо одарённых «от правосудия» попадут в список «прикасаемых». Вероятно, поэтому некоторые из них просто подали (и всё тут!!!) в отставку.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:16
        0
        Цитата: ROSS 42
        Или у вас тоже есть прямая связь с пресс-секретарём президента?

        Не, у меня к сожалению нет связи с пресс-секретарём, всё черпаю больше их ВО. Живу я очень далеко от Москвы. Но вот всех этих диссидентов и оппозиционеров приходится часто видеть ( до ккрона-19 конечно ).
    2. Сергей Михайлович Карасёв
      Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 07:06
      +9
      Самое верное решение - не впускать в Россию, а теперь получили головняк.

      И в этом случае получили бы те же самые санкции, но теперь уже за лишение Навала гражданства. Что бы мы не делали - Баба Яга всегда будет против! Если им удастся пропихнуть в Кремль Горби-2 или ЕБН-2, новых санкций, быть может, не введут, но и старых не отменят. Когда ввели и когда отменили "поправку Джексона-Вэника?" Причём отменили, чтобы тут же ввести "Закон Магнитского".
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 07:17
        +1
        Санкции против России будут всегда пока на глобусе будет такое государство. И опозиция на постсоветском пространстве отличается от европейской тем что она строится на оглядке на Запад и пытается разрушить свои государства становясь марионетками, а не на улучшении жизни своих граждан.
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 09:51
          0
          Цитата: Злой543
          . И опозиция на постсоветском пространстве отличается от европейской тем что она строится на оглядке на Запад и пытается разрушить свои государства становясь марионетками,

          О! Тут еще супруга Навального может подтянуться! Будет Тихановская 2. Надеюсь, что ей ВВП не даст денег для выезда за бугор.
        2. Terran Ghost
          Terran Ghost Сегодня, 10:00
          0
          будут всегда пока на глобусе будет такое государство

          Ну а теперь обратимся к реальной истории.
          Все время существования Российской Империи (1721-1917 года) она вела свободную торговлю со странами Западной Европы. Все время существования Российской Империи она имела возможность пользоваться кредитами, предоставляемыми странами Западной Европы. Все время существования Российской Империи она закупала в странах Западной Европы современное (на конкретный исторический период закупки) вооружение и военное снаряжение.
          Русские императоры были полноправными членами сверхэлитного клуба европейских монархов.
          И так далее....
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 10:23
            +1
            Цитата: Terran Ghost
            Русские императоры были полноправными членами сверхэлитного клуба европейских монархов.

            Поэтому вся нефтедобывающая отрасль, угледобывающая, Ленские золотые прииски, ж/д почти полностью принадлежали немцам, англичанам и другим иностранцам.
          2. Злой543
            Злой543 Сегодня, 10:43
            0
            И так далее. И скажите сколько военных и политических союзов было против РИ? И сколько войн при явной и косвенной поддержке велось в данный период?
      2. Terran Ghost
        Terran Ghost Сегодня, 10:03
        -1
        Когда ввели и когда отменили "поправку Джексона-Вэника?"

        Начиная с 1989 года действовал мораторий на применение "поправки Джексона-Вэника" в отношении Советского Союза, а затем Российской Федерации.
        1. Злой543
          Злой543 Сегодня, 10:47
          0
          Просто просчитали к чему вела политика верхов и все, а отмену поправок кинули как пряник
    3. 210окв
      210окв Сегодня, 07:43
      +2
      Да, без всяких предлогов Поступить жёстко-вспомните "Невероятные приключения итальянцев в России". Скитался бы по самолётам. Почему власть не может у нас играть на опережение-разтерянность, пофигизм, внутренние разборки-что? Почему Киевский клоун поступил жёстко с оппозицией, а у нас закрылись наглухо-мы не имеем никакого отношения к суду, МВД... Что это такое? Сидеть на троне и наблюдать за движухой внизу? Это напоминает мне второе десятилетие прошлого века, и все знают чем это закончилось
    4. Одиссей
      Одиссей Сегодня, 08:06
      +9
      Цитата: tihonmarine
      Самое верное решение - не впускать в Россию, а теперь получили головняк.Вечно у нас всё не так.

      Расскажите,пожалуйста,на каком основание можно не пустить гражданина РФ на родину ?
      Решение же с Навальным элементарно и оно заключается не в том,чтобы посадить/убить/не пустить и прочих преступных идей.
      Оно заключается в том,чтобы не травить его . А если отравили не власти РФ,то лечить в России и расследовать этот случай Якобы его отравили иностранные спецслужбы,но тогда почему нет расследования ? Ведь это же беспрецедентный случай ,на территории России ее гражданина,известного общественного деятеля травит условное ЦРУ. А если он просто заболел,то тогда чем и почему.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:32
        -3
        Цитата: Одиссей
        Расскажите,пожалуйста,на каком основание можно не пустить гражданина РФ на родину ?

        Как в СССР, посадили Солженицина в самолёт и высадили во Франкфурте-на-Майне, и ещё дали 500 марок на прожитьё.
      2. клерк
        клерк Сегодня, 10:39
        -2
        Почитайте длЯ разнообразия УПК - что может являться основанием для возбуждения уголовного дела и проведения следственных действий. И есть ли эти основания в случае с якобы отравлением Навального?
      3. Комментарий был удален.
    5. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 08:12
      +1
      Самое верное решение - не впускать в Россию, а теперь получили головняк.Вечно у нас всё не так

      Такое решение оптимально было бы принять, когда он уже летел в самолете. Обратно не возьмут, за предел пропускного пункта не пустят. И куда бы девался?
    6. savage1976
      savage1976 Сегодня, 08:39
      +3
      Нет у нас в стране такого закона как лишение гражданства или высылка из страны. В СССР был и формально все делалось по закону, а у нас нет такого закона и сейчас бы стоялториоинарушении государством закона, при чем это нарушение и доказывать не надо. Вариант был бы ещё хуже чем арест. Арест это хороший выход, теперь главное не допустить как с Магнитским, чтоб не убрали его и не сделали очередной "жертвой режима". Живой наинарах он дороже стоит.
    7. Кэптен45
      Кэптен45 Сегодня, 10:42
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Самое верное решение - не впускать в Россию, а теперь получили головняк.Вечно у нас всё не так.

      Самое верное решение - надо было своевременно выполнять должностные обязанности и отменять условное осуждение за первые 2-3 нарушения условий испытательного срока. А то доигрались....., а теперь репу чешут, не знают как половчей исхитриться, и рыбку съесть, и на ёлку влезть. Чудаки...
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:13
    +3
    Что бы лишить гражданства разве суд не нужен? А так бы Навальный годами торчащий в зале ожидания был бы смешон.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:05
      +1
      Цитата: Владимир_2У
      Что бы лишить гражданства разве суд не нужен?

      Не нужен. Нужно заявление от гражданина с просьбой лишить его гражданства.
  4. Deniska999
    Deniska999 Сегодня, 06:16
    +2
    Секрет прочности прост – Россия это не stato, а коммерческое предприятие. Монетократия. Жажда наживы цементирует все настройки Уклада.
    Кроме того, у высших менеджеров теперь есть и уникальный опыт, почему было обанкрочено прежнее предприятие, Советский Союз. Они знают основные ошибки прежнего менеджмента, и стараются их не допускать.
    Например, в стране должен всегда быть на полках базовый потребительский набор товаров и услуг. Невмешательство в частную жизнь. Границы должны быть открыты. Свобода получения информации (но агитация – под контролем). Свобода религии. Не давать политически разгуливаться интеллигенции и нацокраинам. Сначала оппонента надо попробовать купить, и лишь только потом, при эксцессах – выдворить из страны или посадить. Лояльность важнее компетенции. Встраивание России и её менеджмента в глобализм, в коллективный Запад – гарантия лояльного отношения Запада.

    Но всё же настала пора модернизации предприятия и смены высшего менеджмента, так как прежние источники ренты в силу смены технологических укладов заканчиваются. Посмотрим, как акционеры пройдут это испытание.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 10:15
      -3
      Какой бот смышлёный!
  5. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:17
    +5
    "Сейчас пока в «игре престолов» участвуют два клана: государство и движение Навального."
    Неверно, первый клан это представители буржуазии России вместе с главой правящего класса Путиным, второй клан это представители западного клана буржуазии во главе со своей марионеткой Навальным.Народ России никаких интересов в этих разборках не имеет,но частично протест поддерживает, потому что правящий класс кроме грабежа населения ничем не занимается.
    Лично мои требования это : Справедливое распределение доходов,базовые выплаты, прогрессивная шкала налогов, искоренение кумовства и коррупции.
    1. Narak-zempo
      Narak-zempo Сегодня, 09:42
      0
      Цитата: Пессимист22
      Справедливое распределение доходов,базовые выплаты

      Ну да, "Взять всё - да и поделить!". Ваша фамилия не Шариков случайно?
      Работать не пробовали для начала?
    2. Ахиллес
      Ахиллес Сегодня, 13:22
      +1
      Цитата: Пессимист22
      "Сейчас пока в «игре престолов» участвуют два клана: государство и движение Навального."
      Неверно, первый клан это представители буржуазии России вместе с главой правящего класса Путиным, второй клан это представители западного клана буржуазии во главе со своей марионеткой Навальным.Народ России никаких интересов в этих разборках не имеет,но частично протест поддерживает, потому что правящий класс кроме грабежа населения ничем не занимается.

      Вы глубоко ошибаетесь, если победит марионетка Навальный, то России конец, если как вы вырезались "представители буржуазии России вместе с главой правящего класса Путиным" народ при своем останется

      Цитата: Пессимист22
      искоренение кумовства и коррупции

      Искоренение кумовства и коррупции в принципе не возможно, даже маленкие фирмы и у самого простого рабочего это присутствует, нужно в первую очередь менять мышление народа, в головах каждого гражданина должно быть идея : "человек человеку брат и друг, а не враг и конкурент"
  6. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 06:19
    +5
    политика у власти будет одна: хватать и сажать.

    А потом может не стать и санкционированных митингов.

    И - тишина !
    1. unaha
      unaha Сегодня, 08:42
      +5
      Ну а что хотели:
      "Умные люди предупреждали задолго до голосования на пеньках: одним только «обнулением» сроков правления для нынешнего хозяина Кремля дело не ограничится. Слишком уж заманчиво для властей одним движением руки помножить на ноль социальные обязательства, а также правовые гарантии для большинства россиян. Но не для элиты.

      С тех пор при молчаливом согласии большинства обнулились налоговая и банковская тайны, права граждан при общении с полицией, тайна переписки и т.п. А значит, новые «обнуления» не за горами."
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 08:44
        +5
        Цитата: unaha
        новые «обнуления» не за горами."

        И не обнуление, а оцифровка !
    2. Svarog
      Svarog Сегодня, 08:52
      +2
      А потом может не стать и санкционированных митингов.

      И - тишина !

      И мертвые с косами в доль дорог стоять..
    3. Комментарий был удален.
  7. Sentinel-vs
    Sentinel-vs Сегодня, 06:20
    +5
    А что есть такое - "четкая государственная идеология"?
    Какая четкая гос. идеология в США или в Германии? В Британии какая? В Саудовской аравии какая?
    Очень часто последнее время России пеняют на отсутствие некой гос. идеологии.
    Идеология - это программа, как обязаны жить граждане и к чему обязаны стремиться? Как в СССР при Сталине или третьем Рейхе или Китае времен Мао? Или что это? Мне вот реально очень интересно, что под этим очень размытым понятием понимается.
    1. tatra
      tatra Сегодня, 06:33
      +9
      У врагов коммунистов ,захвативших Россию ,все 30 лет четкая идеология -злобный ,клеветнический ,лицемерный ,бредовый ,трусливый АНТИсоветизм ,включая Путина с его "калошами " и "бомбой Ленина ", депутата Калашникова , на днях оклеветавшего СССР . И стань любой из них вместо Путина-хоть Навальный ,эта идеология не изменится ,потому что ничего другого у них нет -ни ЗА себя ,ЗА то ,что они сделали ,ни ДЛЯ России и российского народа .
    2. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 06:34
      +8
      При нынешнем капиталистическом строе эта идеология получение прибыли, всё что они вещают по ТВ о заботе для народа это лож, только прибыль важна.
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 07:52
        0
        При нынешнем капиталистическом строе эта идеология получение прибыли

        напомню, что социалистическая страна в мире осталась одна - КНДР. Остальные страны в мире ВСЕ живут по капиталистической модели экономики. В России уже дважды меняли экономическую формацию: сначала с капиталистической на социалистическую, потом обратно. В обоих случаях это сопровождалось радостными криками толпы и разрухой на ближайшее десятилетие.
        только прибыль важна.

        Капитал К.Маркса почитайте - там написано все. Откуда такие наивные заблуждения?
        1. Пессимист22
          Пессимист22 Сегодня, 07:57
          +4
          Капитали́зм — экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности, юридическом равенстве и свободе предпринимательства. Главным критерием для принятия экономических решений является стремление к увеличению капитала, к получению прибыли.
          1. Ка-52
            Ка-52 Сегодня, 08:22
            0
            Главным критерием для принятия экономических решений является стремление к увеличению капитала, к получению прибыли.

            вы сами и ответили на свой вопрос.
            Просто западная капиталистическая модель пережила кризис через создание института профсоюзов в 30х гг прошлого века. Которые получили в конечном итоге реальные возможности влиять на эксплуататоров-капиталистов, заставляя последних делиться прибылью в виде социальных гарантий и улучшения условий труда. Этот институт на Западе шлифовался полвека.
            У нас подобную роль в СССР роль тоже выполняли профсоюзы в купе с руководящей ролью партии. Но после разрушения социалистического общества канули в Лето и профсоюзы. А новые институты не наработали. То ли времени мало прошло, то ли всех все устраивает. Но замечу - профсоюзы в тех же США (да и в других странах) не появились по воле правительства, которое по сути выполняло желание как раз капиталистического меньшинства. Оно родилось снизу, из рабочей среды. Поэтому ждать что кто то вам сверху даст конфетку и потрясать кулочками в сторону правительства - наивность.
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 12:07
            -1
            Цитата: Пессимист22
            Главным критерием для принятия экономических решений является стремление к увеличению капитала, к получению прибыли.

        2. Комментарий был удален.
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 06:21
    +16
    . Сейчас многие говорят о том, что лучше бы Навальный остался в Германии и оттуда, как Ленин, вел свою борьбу с путинским режимом.


    Ух ты! Альтернативная история наложились на ... даже сформулировать не могу.

    Вот вам главная проблема: отсутствие четкой государственной идеологии. И потому не хочется не только мне, но и миллионам россиян. А это неправильно, мы должны хотеть куда-то идти. В светлое будущее, на борьбу с… или во имя…


    Мы не хотим никуда идти. Достаточно двадцатилетнего поднимания с колен. Колени хрустят уже. Мы хотим просто жить в здоровом, красивом и богатом государстве, заботящиеся о всех своих гражданах, а не только кучке прихлебателей при царе. Мы хотим хотеть защищать это государство (а не кучку обожравшихся олигархов) от внешних угроз. Мы хотим растить детей и внуков показывая пример строительства и развития государства, а не воровства остатков советской мощи и ресурсов. Когда уже власть поймёт, что дело не в Навальном, не в Ленине, не в Сталине, не в Госдепе и Соросе. Причина в самих обитателях Кремля. Не было бы дворцов/кооперативов/воровства/коррупции - не было бы никаких Навальных/Ходорковских/Удальцовых... Зеркало большое надо в Кремле повесить. И туда смотреть почаще.
    1. Комментарий был удален.
    2. unaha
      unaha Сегодня, 08:51
      +3
      "Когда уже власть поймёт" - власть все прекрасно понимает. Поэтому все эти плюшки "силовикам", "бешеный принтер" госдумы с попытками максимально ограничить приватность в сети и вообще, в принципе и прочее.
      Вот свежий пример:
      Минцифры разработала поправки в закон «О связи», призванные скорректировать положения статьи 63 «Тайна связи». В нем предлагается изменить перечень сведений, составляющий тайну связи. Ключевое предложение — предоставить правоохранительным органам доступ к сведениям о геолокации абонентов и данным из биллинга операторов связи, где хранятся сведения о соединениях, без судебного решения.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:22
    -2
    Руководители движения Навального могут отправиться вслед за лидером в места, не столь отдаленные, потому что… Потому что у нас такое возможно.
    И слава богу!
    1. victor50
      victor50 Сегодня, 09:49
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Руководители движения Навального могут отправиться вслед за лидером в места, не столь отдаленные, потому что… Потому что у нас такое возможно.
      И слава богу!

      Ну, да. Больше ведь в государстве заняться нечем! Навальный - единственная и главная проблема?! lol В остальном все просто здорово?
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 09:56
        -3
        Цитата: victor50
        Больше ведь в государстве заняться нечем!
        Пока есть государство, будет чем заниматься. А не будет государства, свобода? fool
        1. victor50
          victor50 Сегодня, 10:19
          +3
          Цитата: Mavrikiy
          Пока есть государство, будет чем заниматься. А не будет государства, свобода?

          Лоб не разбили? laughing Может, лучше делом? Построить что-нибудь, наладить, улучшить? lol
  10. Мыхалыч
    Мыхалыч Сегодня, 06:24
    -1
    У ололоши сегодня продолжение, на этот раз вменяют ч.2,ст.128.1 УК РФ, ну а там и до рассмотрения дела по ст.159 УК не далеко...Эт надолго.
    А вот почему в список не внесли господ из коммерческой партии Российской федерации, ведь Зюганова-то списывать рановато, да и вспомнив предвыборы 2016 года они готовы были объединиться со всеми подряд, без разбора. Да и анонс от зюганова говорит о том что он тоже не прочь бардак в стране устроить: "КПРФ выступает за осмысленный и конструктивный протест, основанный на реальной программе развития! В митингах по всей стране примут участие наши союзники из Народного левопатриотического фронта." И могу предположить что во главе всего этого будет находиться ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ" под предводительством Никитчука Ивана Игнатьевича. Наверное новый будущий кандидат на престол...
    1. tatra
      tatra Сегодня, 06:39
      +1
      С лицемерным "праведным гневом " выставляя политические репрессии в СССР против ВАС ,врагов коммунистов -за преступления коммунистов ,сами вы после захвата вами СССР доказали ,что считаете ,что имеете полное право проводить политические репрессии , и никогда не признаете их вашими преступлениями .
      1. Мыхалыч
        Мыхалыч Сегодня, 06:53
        +2
        Цитата: tatra
        С лицемерным "праведным гневом " выставляя политические репрессии в СССР против ВАС ,врагов коммунистов -за преступления коммунистов ,сами вы после захвата вами СССР доказали ,что считаете ,что имеете полное право проводить политические репрессии , и никогда не признаете их вашими преступлениями

        Вы уж будьте добреньки, не равняйте КПСС и нынешнюю коммерческую партию под предводительством зюганова, одно уж высказывание его Московского городского комитета КПРФ по событиям 23 января о том что "...23 января 2021 года было ознаменовано массовыми акциями протеста по всей стране. Тысячи людей вышли в том числе в Москве. В этих условиях российские власти вместо того, чтобы прислушаться к голосу народа и начать диалог с людьми, возмущёнными несправедливостью жизнеустройства,  начали применять силу, жёстко задерживать участников." ставит кпрф на одну ступень с навальнятами. Голый популизм, а по сути игра на стороне истинных противников России.
        1. tatra
          tatra Сегодня, 07:12
          +1
          Ха ,ответ в вечном трусливом стиле врагов коммунистов ,всерьез возомнивших ,что они лучше коммунистов ,но всегда ,когда пишут и говорят о ВАС ,вы трусливо "переводите стрелки " на коммунистов ,и категорически не хотите обсуждать СЕБЯ ,.то ,что вы САМИ сделали . Вы сейчас подтвердили то ,что я написала выше ,у врагов коммунистов все 30 лет после захвата России идеология АНТИсоветизм/АНТИкоммунизм .
          1. Мыхалыч
            Мыхалыч Сегодня, 10:04
            -1
            Цитата: tatra
            Вы сейчас подтвердили то ,что я написала выше ,у врагов коммунистов все 30 лет после захвата России идеология АНТИсоветизм/АНТИкоммунизм

            Надеюсь вам знакома депутат от КПРФ московского района Лефортово Александра Андреева, ведь судя по всему она Ваша соратница по Коммерческой партии РФ, как прокоентируете её высказывание по поводу Георгиевской ленты на параде Победы в Москве:

            Почитайте здесь: https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/articles/kompartija-rusofobov-kto-pljujot-na-pamjat-zhertv-vov_181731 Очень знаете-ли наглядно, все о том какие "патриоты" России в кпрф.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:31
    +4
    В первых строках своего повествования я хотел бы выразить глубочайшее удовлетворение тем, что главный протест-менеджер России отправился-таки на заслуженный исправительно-трудовой отдых.

    Вообще этот цирк надо было закончить еще тогда, когда власть по непонятному для меня сценарию одарила Навального вторым условным сроком.

    Слишком много непоняток, точнее МУТИ, вокруг да около ... очевидно, если удастся избежать паршивых последствий за всё это, то только ЧУДОМ!!! и это, я, НЕ ПРО САНКЦИИ ... начхать на них, переживём!!! Это я про внутренний, НАШ, конфликт, раздрай в СТРАНЕ, раздрай среди ВЛАСТИ, РУКОВОДЯЩИХ!!! когда баре воюют, у крестьян чубы\хребты трещат!
  12. Дальний В
    Дальний В Сегодня, 06:31
    +7
    Всегда придерживался мнения, что Овальный - проект Кремля. Вернее, с того момента, как ему второй условный вкатили, до этого как-то не особо обращал на этого персонажа внимание. Вот удальцовых-яшиных закрывали на реальные сроки, а Леше - условку. И возможность творить "бобро": строгать разоблачения и организовывать митинги. На разоблачения никто из представителей власти внимания особо-то и не обращал (фильм про неДимона - яркий пример), на митинги особо никто не ходил. При этом Овального подозрительно часто пиарили на ТВ (т.ч. и госканалы) и в интернете. Короче, был Леша этаким громоотводом - через него потихоньку стравливали пар народного недовольства.
    Но случается, что домашние собаки пытаются оспорить у своего хозяина право на лидерство. И кусаются. Вот и Леху понесло (в то, что его травили фсбэшники, тем более мемным "Новичком" - не верю от слова совсем; хотели бы грохнуть - грохнули бы). Об истории отравления раструбили все утюги страны и зарубежья, и гражданин Овальный замахнулся на святое - выпустил фильму про дворец Того, Кого Нельзя Называть. Так бы ему, возможно, еще и третий условный впаяли - а чо б и нет, с возможностями нашего-то правосудия? Но, блин, покусился на святогое. Поэтому прикрыли нафиг.
    Ну, а то, что заклятые зарубежные партнеры сейчас начнут разыгрывать эту карту - к бабке не ходи. В том числе и через митинги недовольных, которых сама наша власть плодит со скоростью селедки - миллионами. И дай, действительно, бог, чтобы власть, которая при таких условиях рано или поздно рухнет, действительно подобрали левые силы.
    1. Кэптен45
      Кэптен45 Сегодня, 10:55
      -1
      Цитата: Дальний В
      гражданин Овальный замахнулся на святое - выпустил фильму про дворец Того, Кого Нельзя Называть. Так бы ему, возможно, еще и третий условный впаяли - а чо б и нет, с возможностями нашего-то правосудия? Но, блин, покусился на святогое. Поэтому прикрыли нафиг.

      А ничего, что даже чехи подтвердили, что для изображения внутренних интерьеров дворца в этом "фильме" использовались интерьеры Пражской библиотеки belay "Единожды солгав,кто тебе поверит?"(с) За этот дворец ещё в 2011 крик поднимали и что?Вроде взрослые люди, а порой почитаешь комментарии wassat
  13. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:36
    +3
    Вот "кочегарят" тему "навального"!... Был бы человек с неоспоримыми достижениями, независимыми взглядами, то "наши" и "ненаши" СМИ играли б в "молчанку".
    Автор предлагает определиться с идеологией...Зачем? Опять начнутся "красно-белые" разборки и реки крови. России нужны реальные идеи и люди, которые решат проблему национальных интересов РФ.
    В России нет никакой "Игры престолов". Есть "такая" власть + Росгвардия и скоморохи-"политики" , которых перечислил Роман.
    1. tatra
      tatra Сегодня, 07:19
      +2
      "Холодная " Гражданская война на территории СССР между "красными " и "белыми " , с перерывами на "горячие " Гражданскую и Великую Отечественную ,ведется все 103 года после Октябрьской революции ,и никогда не закончится . И Путин доказал ,что он боится как "красных ", так и своих "белых ".
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 08:56
        -4
        Цитата: tatra
        Гражданская война на территории СССР между "красными " и "белыми "

        Гражданская война - это война не между красными и белыми. Это война между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Много бывших царских генералов продались Западу, но и многие царские генералы перешли на сторону народа и именно с их помощью народ одолел интервенцию Запада. Народ же в какую сторону призвали, там и оказался. Так что делить на красных и белых - это в корне не верно, что приводит к неправильным выводам.
  14. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:41
    +13
    Автор по сути сам ни какой идеологии не предлагет..Что-типа "социалистического монархизма" с примесью демократии..Да и народ не знает чего хочет.Капитализм, уже по гланды, социализм нет..Это ж Тойту последнюю отнимут..Так что в Багдаде все спокойно..спите спокойно.Нет ни какой борьбы престолов..Кланы финансовые за власть дерутся..чужими руками.
  15. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:41
    +8
    Основная сила придёт в движение когда количество, штрафов, запретов, обманов, различных наказаний и не умных законов от Госдумы и правительства превысит все разумные пределы. Нельзя бесконечно сжимать пружину терпения народа, когда нибудь она может ударить и в обратную сторону... Никакой рейтинг тут уже не поможет, последние дни правления Ельцина это хорошо показали... И Навальный тут будет не причём.
  16. Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 06:48
    +13
    работать КГБ/ФСБ умели всегда и (очень на это рассчитываю) не разучились до сих пор
    В КГБ да, умели. Но как говорит мой друг, бывший сотрудник одного из интересных отделов, в силовых ведомствах професионалов практически не осталось, не благоволит сегодня система к профессионалам, все больше к лизоблюдам, умеющим полировать задние точки начальству. Сейчас на должность ставят по принципу верности, и по умению конверты заносить.
  17. Юра
    Юра Сегодня, 06:50
    +1
    У автора хорошая попытка разобраться, понять. В данной ситуации мне кажется у России был небольшой выбор - не отпускать его на лечение в Германию, а мы понимая, что это подготовленная провокация вполне можем допустить, что Навального просто дотравили бы здесь и крику было бы не меньше если не больше, наверняка на это тоже был расчет у организаторов, или отпустить, но отслеживать ситуацию и по мере развития принимать меры, понимая что и зачем делается неутомимы забугорными светочами демократии, так же понимая последствия в виде санкций и пр.. Выбран второй вариант, западным кураторам Навального оставлен тоже только один. Давление будет идти по нарастающей, пока они не поймут, что свобода этого пакостника в данном случае, полная потеря лица Путиным перед всеми и что он на это не пойдёт, что в свою очередь означает потерю лица тех кто организовал провокацию. Ситуевина конечно, они будут сучить ножками, грозить, усложнять жизнь России, но вряд ли у них что получится, все останутся при своих интересах. Ну а молодежь наша вернее некоторые её представители, всё будет как в пословице "на ошибках учатся" и они научаться среди шалёных хватает, но откровенных даунов мизер.
  18. Комментарий был удален.
  19. Константин Шевченко
    Константин Шевченко Сегодня, 07:16
    +2
    "Какая боль, какая боль
    Аргентина - Ямайка, 5:0." Чайф. По тексту.
    Кто знал Магнитского как политика или вообще до смерти в СИЗО кроме Браудена? Вот с этого и надо начинать.
  20. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 07:18
    +2
    Если не углубляться в дебри,страна поделилась на фанатов и их кумиров."Не сотвори себе кумира " все знают,и все равно клюют на эту удочку.Кому то нравится броская фраза.А ими сыпят,как зерно курам.Но весь вопрос заключается в том,зачем подобных людей выпускают своими руками за границу? Чтобы потом получать проблемы? Роман,похоже, с "Зоей" вы поспешили. Милонов выразился так,что те кто критикует этот фильм,те гестаповцы.Ни больше,ни меньше.Так что подобные фильмы будут печь как блины,а мы должны говорить -"Ой,как вкусно".
  21. Одиссей
    Одиссей Сегодня, 07:20
    +10
    О стратегических перспективах по Навальному ( а они после посадки для Путина и К весьма нерадужные) уже много было сказано. Нет смысла повторяться.Теперь раз статья посвящена событиям ближайшего будущего-о тактике. Здесь как в хорошей пьесе каждое действующее лицо будет появляться на сцене в нужный момент.
    Теперь любое общение Путина и К с странами первого кап.мира будет начинаться и заканчивать вопросом о Навальном. СП-2 ? Навальный. Санкции против окружения Путина ? Навальный ,ну.и.т.д. Власть РФ стала радикальна токсична.Общаться с ней ради выгоды Запада можно,но только с наценкой и в очень узких рамках. Санкции будут нарастать крещендо,все больше переходя от санкций к стране к санкциям против Кооператива Озера,а негласно и всей элиты РФ.
    Власти РФ ответят на это словами о "беспрецедентном давлении",призывами сплотиться вокруг Путина ( говоря что поддержка санкций против Вексельберга это измена родине), криками "невиноватая я" и "нас то за що" и одновременно предложениями о сотрудничестве. Одновременно Путин будет все время говорить о угрозе новой войны и ЯО. Смысл прост-взять Запад на испуг.
    Любое несанкционированная властями активность граждан РФ будет запрещена и караться. Санкционированная тоже будет минимальной,строго по праздникам и только для подконтрольных партий и движений.
    Навальный будет сидеть в качестве символа и вероятно получит Нобелевскую премию 2021. Люди Навального возьмут в качестве лидера его жену и начиная с весны ( когда частично выйдут все задержанные сейчас) начнут снова выходить. Все их акции будут "несогласованными". И они будут нарастать к выборам (которые важны не сами по себе,а как реперная точка). Тут власти будут стремиться посадить/испугать как можно больше людей чтобы сбить волну,а люди Навального сохранить и нарастить численность.
    Ну а цены будут расти и население нищать и вымирать безотносительно всего этого. Ибо это зависит от всего социально-экономического устройства жизни в РФ.Причем тут динамика цен на нефть будет оказывать даже большее воздействие чем санкции.
    1. Киса
      Киса Сегодня, 09:41
      +1
      Леха не плохо инвестировал два года . раньше сливной бачек был меж кремлевских башень . щас у него другой статус и уровень . Зюгана Жирика и остальных прикормленных далеко позади оставил . через два года если Кремль по правилам станет играть может быть интрига . у Вовы в ближайшие год два полагаю не сладко будет и все эти социальные углы обострятся
  22. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:24
    0
    На мой взгляд, роль Лешика тут несколько преувеличена. Мы ведь прекрасно помним, что если "партнёры" не находят подходящего предлога для ввода санкций или каких-то иных мутных действий, то за пять минут придумывают его на коленках.
    Вообще избрание Лешика на роль "оппозиционного деятеля" странновато. Персонаж вороват и патологически лжив. Постоянно вляпывается в поганенькие истории. Окружение его - полнейшие отстойные фрики. Да и сам он внешне, как только что обнюхался кокса. И этого Петрушку кому-то решили выставить в противовес?!
    Для власти он оказался скорее подарком судьбы.
    Кстати, решение вернуться от Алёши не зависело. Ему просто дали под зад, чтобы он полетел и до конца отработал пайку. Лешик, даже не смотря на свою туповатость, понимал, что его закроют.
    Думается, для Лешика ещё уготована роль с концовочкой по подобию Магнитского. Ну на другие роли он просто не способен. С паршивой овцы хоть шерсти клок.
    1. jonht
      jonht Сегодня, 08:13
      0
      Полностью с вами согласен, Магнитский не лез в политику, но поводом для санкций стал, Немцова как "главного" оппозиционера грохнули, а движухи нет. Ходорковский из зоны пытался слепить себе электорат через "открытую Россию", хотя правильней было бы назвать Закрытую. При получении свободы из рук темнейшего, быстро сам свалил за бугор и пытается гадить от туда.
      Всяких Касьяновых, Карповых и прочих как опозицию рассматривать совсем не стоит.
      И наверно Навальный был для запада той соломинкой за которую они думали вытянуть приз для себя.
      И все кто думает, что поступи власть так или иначе, мы были бы в шоколаде, сильно заблуждается.
      Придумать повод для санкций для них не сложно, но лучше создать громкий информационный повод, вот его и создали, странно что в Германии Навального не добили как жертву режима. Наверно опыт с Немцовым не прошёл даром. hi
  23. Miyamoto Musasi
    Miyamoto Musasi Сегодня, 07:37
    0
    Не знаю, насколько хорошая идея подставить Россию под очередные санкции, обвинить во всем США и попробовать сплотить в очередной раз россиян в борьбе против общего врага.

    и почему меня уже не удивляют санкции
  24. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:41
    -4
    Подвальный просто тупо денег зарабатывает себе,и не стесняясь в способах, благо что этих способов российские с 90 дают массу.(Осидит), выйдей и свалит обеспеченным человеком это факт. А больше он и нежелал никогда, вся его дейтельность к борьбе с коррупцией не имеет отношения-это чисто пиар и заработок на полит теме, ну типа как галкин на сцене косит кэш. Власти сами же и породили таких беспинципных людей своей безответственностью и действиями по разворовыванию всего и вся. И теперь как обычно тянут фразу-а нас то за что, мы же ничего не делаем?
    1. Киса
      Киса Сегодня, 09:55
      +2
      Цитата: evgen1221
      Подвальный просто тупо денег зарабатывает себе

      хмм ну не знаю . на любителя зарабток. чуть не помер из комы вытащили в тюрягу закрыли с неясными перспективами ...
      есть много других способов ну не на дворец то хотя бы домик на Комо лейк заработать
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 10:00
        -3
        Из Комы говорите вытащили-мы с парт в школе фаеру жевали-симтомы были как от ветрянки- 3-5 дней легальных чит кодов откосить от школы. У Лексиса тоже самое-симулянт.Но много ли способов за фейк 100мл просмотров срубить за 3дня?-а это ощутимый такой бабулес с ютуба,а есть и другие соцсети где платят. Ну и какие ваши еще аргументы?
  25. Boris55
    Boris55 Сегодня, 07:56
    -3
    Цитата: Р.Скоморохов
    Вот вам главная проблема: отсутствие четкой государственной идеологии.

    Вы не правы.

    У нас много идеологий. Об этом да же в Конституции сказано (ст.13. п.2). Носителем идеологий являются партии:
    - ЕР, буржуазная идеология - эксплуатации человека-человеком;
    - КПРФ, марксистская идеология - светский вариант Библии по захвату Мира;
    - ЛДПР, либерти-демократическая идеология;
    - СР, социал-демократическая;
    - Яблоко, кисло сладкая идеология;
    и т.д.. Идеология над идеологиями называется концепцией.

    Все идеологии вписаны в господствующую концепцию. Все партии, идеологии которые не совпадают с намерениями господствующей концепции, душатся в самом зародыше.

    На сегодняшний день у нас реально, через гос.Думу, через принятие законов, проводится в жизнь идеология ЕР т.ч. идеология ЕР есть идеология России. Проблема не в том, что у нас отсутствует идеология, а в том, что народ её не приемлет, не приемлет господствующую концепцию построения не справедливого общества в целом, за какой бы она партией (идеологией) не пряталась..

    Менять надо не идеологии (партии), а концепцию построения общества: с не справедливого на справедливый путь развития.

    Осенью будут выборы в Думу. Мы опять ждём какую идеологию, какой партии, нам предложат... Какая бы партия не заняла большинство в Думе, концепция эксплуатации человека-человеком не изменится.

    Общественный строй можно и нужно менять эволюционный путём, а для этого каждый из нас должен сам эволюционировать: "... не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть" (Лука 17:20-21)
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 10:05
      +2
      Имхо все перечисленные партии сходятся в одной идеологии-утром деньги вечером стулья, потом,возможно, но деньги вперед. Кпрф как двигатель социальной справедливости еще с ельцинских выборов себя показал идейным борцом за бабло у кормушки,ну или соц справедливость в распределении благ среди допущенных к ней.
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 10:18
        -3
        Цитата: evgen1221
        все перечисленные партии сходятся в одной идеологии

        "Идеология — продукт идеологической власти, подконтрольной власти концептуальной.

        Идеология — это концепция управления, изложенная в доступном для понимания народными массами виде так, чтобы она не вызывала у них отторжения, а тем более активного целенаправленного противодействия ей. Объектом воздействия идеологической власти является всё общество, однако, за исключением тех, кто сам концептуально властен, и потому стоит выше власти идеологической. Идеология нужна концептуальной власти для формирования в обществе мировоззрения людей, соответствующего избранной концепции, чтобы люди были под её властью в изменяющихся жизненных обстоятельствах.

        Функция идеологической власти — облечь поработительную по своему характеру концепцию в такие идеологические формы, в которых она предстала бы во мнении людей благообразной и потому приемлемой, в которых концепция не вызвала бы отторжения, а тем более — целенаправленного активного противодействия внедрению концепции в управленческую практику вплоть до выработки и воплощения в жизнь альтернативной ей концепции.

        Свобода от идеологий — это самообман, однако не стихийно-психологический, а целенаправленно культивируемый властью концептуальной. Идеологию можно понимать или не понимать, принимать её или отрицать, но члены общества всегда сталкиваются с проявлениями той или иной идеологии, представляющей собой оболочку концепции управления обществом со стороны носителей власти концептуальной.

        Идеологическая власть — концептуально безвластна, поскольку она только приспосабливает концепцию к конкретным исторически сложившимся обстоятельствам и не способна к разработке концепции.

        Качество жизни общества:
        - в первую очередь определяется концепцией управления — её сутью;
        - во вторую очередь определяется качеством управления в рамках этой концепции"

        Что бы изменить общественный строй, а именно этого хотят многие, необходимо изменить концепцию управления т.е. сначала определяемся как мы будем жить (концепция), а потом за эту жизнь агитировать остальных (идеология).
  26. Николай Козин
    Николай Козин Сегодня, 07:59
    +3
    А идеологию сами и сдали США на растерзание в 1991 начало, когда ЕБН на танке выступал, а в 1993 расстреляли законное правительство по приказу того же ЕБН вместе с идеологией, прихватив для пущей важности и расстрел гражданских и штурмовиков телецентра "Останкино" снайперами, дабы штурмующие покрошили всех и вся в 1993 при расстреле Верховного Совета СССР, благо руководитель штурмовиков не пошёл на это а вывел членов Верховного Совета и отправил по домам.
  27. Hagen
    Hagen Сегодня, 08:15
    -3
    К сожалению потуги автора на глубокую аналитику, а по другому не назвать, обречены на неудачу по причине неверных изначальных установок. К примеру:
    Но именно с Магнитского и начался санкционный путь России.

    Даже мне, не искушенному в политическом анализе, понятно, что противостояние России и США началось раньше прошлого века. Первые пакеты санкций к России США совместно со странами Антанты применили в 1917 году. И далее санкционный режим в отношениях между США и СССР/РФ ослабляся по мере ослабления нашей страны и усиливался по мере усиления России. Главный способ воздействия США на нашу страну - экономическое удушение. Особенно актуальным он стал после принятия средств ядерного поражения на вооружение СССР. Всё официально названные причины для этого удушения - евреи, магницкие, ходорковские и прочие скрипали-навальные - лишь заполнение клеточек в основном плане. Не было бы Магницкого, был бы кто-то иной, роль конкретной фамилии не существенна, просто медийное сопровождение. То же и с Навальным, что и автор косвенно подтверждает - "...Уж очень быстро был сварганен законопроект, а это дело, согласитесь, не двух дней...". А вот намек на то, что по мнению автора было не плохо по-тихому одних нежелательных персон удавить (".....Главный минус заключается в том, что нового ничего нам не предлагается. Навальный – это такое же явление, как Магнитский и Ходорковский. Ходорковский мог вполне нормально «сыграть в ящик», но его оставили в живых и «всего-навсего» посадили...."), других не впускать ("...Вообще глупость была страшная, с его арестом и возвращением. Стоило бы применить советскую тактику: просто не пустить обратно. Как это было, например, с диссидентами. Вывозили, рвали паспорт и все. Персона нон грата. И точка....") как-то кровавенько рисует образ автора. Но все дело в том, что то, что автор допускает, как приемлемый для него способ реакции, не приемлем для Путина. Большинство тех, кто близко с ним общается, даже те, кто не разделяет его политические взгляды и решения, характеризуют его "законником". И это не потому, что хотят ему угодить, в противном случае вообще бы об этом не говорили, нашли бы иной "елей". А дальше по статье мы видим смыкание целей автора с целями Навального. Опять эта предполагаемая автором "...в будущем политика у власти будет одна: хватать и сажать...." , опять досужие домыслы не имеющие реальных доказательств - "....просто увеличится нагрузка на избирательные комиссии, которым придется подделывать больше бюллетеней."
    Опять эти угрозы - "...Когда люди, граждане, скажем, осенью, придут и проголосуют за кого угодно, только не за ЕР, а на следующий день им расскажут о победе «Единой России» как всегда с огромным преимуществом...". А вот это - "...Понятно, что в отличие от Лукашенко, Путин свои выборы выигрывал. И за счет правильного выбора оппонентов, и за счет дописок голосов. Но и набирал вполне спокойно 50% голосов, как минимум. Зачем требовалось дописывать эти проценты «убедительной победы», сказать сложно. Но они были. ...." не плохо было бы доказать. Либо автору, либо прокуратуре в деле против автора. Я думаю, что у прокуратуры шансов больше. Другое дело, что, скорее всего, с "чьего-то попустительства" она эту статью "не заметит". Но могла бы и отреагировать...
  28. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 08:15
    +1
    Понятно лишь одно, что власть и карманная оппозиция, зачистили всю оппозицию ("своих" ,"не своих") до тла до пепла.Что то новое карманно-независимое создать не удалось(партия Прилепина).Да и автор, хватит уже лепить горбатого про Ленина, как говорили еще в той Одессе,шутка рассказанная второй раз, уже не шутка.
  29. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:23
    -1
    Меня больше всего удивляет,люди которые сделали свое благополучие во времена Путина ВВ ,требуют Путин ВВ уйди.Все у людей есть ,а у них на уме только уйди.Таких лечу просто,раз такой принципиальный нечего работать на месте ,которое создано при непосредственом участии Президента.На месяц хватает,а потом снова уйди.Такое впечатление что с жиру бесятся.Некоторых опыт украины останавливает,да и Белоруссии тоже. hi
    1. unaha
      unaha Сегодня, 09:03
      +2
      "Меня больше всего удивляет,люди которые сделали свое благополучие во времена Путина ВВ ,требуют Путин ВВ уйди"
      Действительно странно. Наверное и добрый рабовладелец удивлялся, когда рабы бунтовали - кормят, поят, бьют не часто, какого рожна им еще надо!?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:47
        -1
        А вы чего удивляетесь,контора государственная, каждый час работы укрепляет государство и имидж Президента.И это правильно.Хорошо платят.Путин ВВ пожизнено,если конечно смену не найдет!
        1. unaha
          unaha Сегодня, 10:25
          +1
          Тут как говорится: "Если власть ставит себе в заслугу дождь, то не стоит удивляться, что ей же в вину поставят засуху".
    2. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: tralflot1832
      Меня больше всего удивляет,люди которые сделали свое благополучие во времена Путина ВВ
      Путин 20 лет правит, а благополучие, оно не только от президента зависит, но еще и от самого человека и стечения обстоятельств. У многих и выбора то особо не было, при ком делать свое благополучие. Логика у вас, конечно в стиле "моя хата с краю", или "родина там, где задница в тепле"
      Гражданская позиция, вообще, не должна зависеть от благополучия конкретного человека.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:51
        -2
        Мне хватит революций .Мои знакомые хорошо живут.Да и армия развивается.Может хватит ждать хорошего царя.
        1. unaha
          unaha Сегодня, 10:29
          0
          Царя вообще никакого ждать не следует. Просто в современном, развитом мире исполнительный директор не справляющийся со своими обязанностями уходит сам, не дожидаясь когда его сменят учредители.
        2. Pilat2009
          Pilat2009 Сегодня, 10:58
          0
          Цитата: tralflot1832
          Мне хватит революций .Мои знакомые хорошо живут.Да и армия развивается.Может хватит ждать хорошего царя.

          Если вы со знакомыми живёте хорошо,то это не значит что все живут хорошо
    3. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:24
      +2
      Интересная логика Андрей.. При Путине (20 лет у власти) добились благополучия 90 % бизнеса сегодняшнего (без бизнесменов 90х), если не брать госслужащих у которых по идее благополучие большое прям и не положено исходя из зарплаты, то вероятно Вы про предпринимателей и их рабочие места.. Но эти люди добились САМИ.. причем тут он? при каком участии ВВП открываются ООО и через кучу нервов и сил развиваются? и за то, что человек САМ чего то достиг -он теперь молиться на него должен? Какая связь? Он все время рядом незримо бизнес поддерживал? Вы бизнесом, хотя бы маленьким попробовали у нас заняться, а потом вопрос бы свой ставили.. точнее думаю не ставили бы.. Я подчеркну-это не про тех, что с государства деньги тянут, они и не возмущаются особо..
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:52
        -1
        При ельцине конкурент на месяц опередил,стал яичным королем знаем, проходили.
  30. Alex66
    Alex66 Сегодня, 08:47
    +2
    Ни Навальный ни Путин не отражают интересы большинства граждан России, они ставленники конкурирующих группировок жаждущих держать Россию под контролем. Отбиться от группировки Навального не сложно, достаточно начать проводить справедливую социальную политику, вернуть пенсии, медицину, образование, перестать нести ложь про СССР, а начать использовать лучшее из опыта, когда прирост производства выражался десятками процентов. Но это не возможно у эксплуататоров уже снесло крышу и они не могут остановиться, продолжая грабить тех кто их кормит и защищает.
  31. Балу
    Балу Сегодня, 09:01
    -2
    Но сегодня в Кремле кадры не решают все. Плохо там с кадрами. Потому и решения странные. Принять и посадить – это не решение

    Кто покровитель наврального в кремле-витает в воздухе, вот уже иу негокорни с украины, и папа вминистерстве обороны работал, отмазал сынка от армии со странными диагнозами. Кто покровитель наврального в кремле-должен быть показан народу. А посадили правильно, только вот почему такой мягкий срок? Уж не на пару ли с Ефремовым будет отбывать? wink
  32. Magnat231
    Magnat231 Сегодня, 09:10
    +2
    Хочу у автора спросить о приписках во время выборов, везде говорят, но не чего не показывают. Факты и только факты, пора статью вводить за трепологию, ведь посмотришь, ляпнул, и свалил, докажи, и может мы проверим. Вот гульфик фюрер кино состряпал, ютуб на крутил голоса, ему типо поверили, а люди репортаж от туда провели, не правда, офигеть, и ещё, Путин, мосты строит за три года, а эту хибару я думаю построил бы быстрее, если бы его была
    1. Комментарий был удален.
    2. Hagen
      Hagen Сегодня, 09:46
      +1
      Цитата: Magnat231
      Хочу у автора спросить о приписках во время выборов, везде говорят, но не чего не показывают.

      Ответа не будет. Здесь не принято задавать авторам "нескромные" вопросы... laughing Я уже задал - получил предупреждение wassat
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 10:36
        0
        Ваши варианты доказать приписки и другие выборные "хитрости"? Мне просто интересно.. Видосы были на голосовании последнем с вбросами, люди писали заявы, да и прокуратура и иже с ними при мониторинге Интернет видели их.. где уголовные дела? если неправда где дела за фейки и ложные доносы?
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 11:41
          0
          Цитата: советник 2 уровня
          Ваши варианты доказать приписки и другие выборные "хитрости"?

          Если не можете доказать, то нечего и упоминать. В уголовном процессе, а тут обвинение именно в уголовном преступлении, бремя доказывания возлагается на обвиняющую сторону. Как он может доказывать, его проблема. Факты нарушений, когда они имели место, рассматривались и отменялись результаты голосования. Скоморохов обвиняет Путина в приписках, напрямую. Так и говорит, что он дописал проценты. Без доказательств. Т.е совершает преступление предусмотренное Статьей 128.1. УК РФ Клевета (в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 538-ФЗ)
          1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию......
          Цитата: советник 2 уровня
          Видосы были на голосовании

          На сколько они правдивые, эти видосы?
          Цитата: советник 2 уровня
          если неправда где дела за фейки и ложные доносы?

          Эти фейки - преступления относящиеся к категории дел частного обвинения, УД по ним возбуждают по заявлению потерпевшей стороны. Не было заявлений - нет и УД....
          1. советник 2 уровня
            советник 2 уровня Сегодня, 12:33
            0
            1. это когда 306 ук рф (ложный донос) - делом частного обвинения стала?
            да и по фейкам- почему тогда правоохранительные органы не следят за соблюдением законов в данных случаях? так то авторитет власти подрывают клеветой, а они молчат.. че так? неужели некомпетентны по Вашему?
            2. ааа, я Вас понимаю.. то есть, например, если я вижу, что чиновник живет не по средствам.. виллы имеет машины по нескольку годовых зарплат стоимостью, но он мне свою теневую бухгалтерию не показал.. значит я должен молчать и не возмущаться.. дела то не было.. такая логика у Вас? Пусть живет себе радостно.. может ему это все бабушка подарила.. Впрочем Вы даже видосам с вбросами и отсутствием на них реакции - оправдание находите..
            Знаете если по какому-то делу бумажки нет, это не значит что оно не существует и наоборот.. более того, преступления вообще изначально не в области бумажек на которых они описаны происходят, они в бумажки на следствии переходят.. а до этого без них.. но они при этом есть..
            3. Отвечу Вашим же.. где Скоморохов обвиняет Путина в приписках и говорит, что он дописал проценты? Этого в тексте не было.. зачем на человека клевещите.. где Ваши доказательства.. или Вы- это другое?
  33. Сергей Никифоров
    Сергей Никифоров Сегодня, 09:18
    +1
    А все по моему, просто Продовольственной эмбарго, это наше ноу-хауСанкции перевели на народ, лишив желающих хорошей еды В случае с Навальным власть сознательно идёт на обострение отношений и как вариант полный запрет на выезд за границу, типа нечего русским туристам кормить гнилой запад И все, здравствуй КНДР, а такой страной руководить просто Все просчёты это коварный империализма, хреново живём, так все ресурсы на борьбу с империализма Для власти не жизнь, а малина Главное, силовикам зарплату индексироваться опережающими темпами
  34. Тимофей Чарута
    Тимофей Чарута Сегодня, 10:02
    +1
    Великая Россия - сверх держава могла получиться только на социалистических (коммунистических) рельсах с тоталитарным лидером типа Сталина. Лучший пример - современный Китай.

    Лидеры СССР не боялись отключения от мировых платёжных систем, а всемогущих российских олигархов и болтливых шкодливых отцов русской демократии утилизировали ещё в ходе Красного террора.
    Западу не к кому было применять персональные санкции, а новая красная элита слыхом не слыхивала про офшоры, процветала потихоньку на персональных госдачах под Москвой. Для их деток какое-нибудь МИМО было верхом мечтаний, не Гарвард...

    Сейчас Россия опять сырьевой придаток Запада (страсти-мордасти вокруг Северного потока-2).
    Всё надо делать с оглядкой на появившихся после 1991 и опять могущественных олигархов и на созданные ими дерьмократические структуры. Интернет и соцсети облегчают им задачу.
    Управу на всё это нашли только в красном Китае. но там мощнейшая экономика и там клали на Запад с обнаглевшими янки.

    В таких условиях америкашки с союзниками просто не позволят сырьевой России стать сверхдержавой, сколько не делай ракет с ядерными зарядами. Да и народ живёт бедновато, Искандеры в Калининграде на хлеб не намажешь...

    А национальная идея - смотри вездесущую рекламу. "Думай и богатей !". Другого пока нет...

    Где-то так, господа хорошие..

  35. ZAV69
    ZAV69 Сегодня, 10:08
    0
    если хорошо подумать то банда навального уже списана, причем сделали они это сами, осталось оформить. Соболь сама себе организовала дело по проникновению, остальные пойдут по делу о растрате. Через полгода кто то будет уже сидеть, а кто то свалит за бугор. Будем ждать нового оппозиционного проекта, наши друзья за лужей не успокоются. А санкции, было бы желание, а предлог всегда найдется. Да хоть того же Родченкова прикопают и найдут руку Путина.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 10:57
      0
      Банда действительно списана, да и шансов у них не было на революцию-переоценили готовность народа за ними идти.. Но и силовики местами "не изящно" действовали, зачем так топорно? сейчас же все сразу в интернете, никак не поймут организаторы операций..
      и Лешу можно было аккуратнее нейтрализовать, а главное намного раньше (если он конечно не "кремлевский проект" пошедший против шефа)..
      и Соболь за звонок в квартиру брать за проникновение.. ну.. блин.. лучше бы хоть вмешательство в личную жизнь какое прописали или незаконный сбор сведений составляющих гостайну..
      и растрата с некоммерческого фонда.. тоже смешно- это по определению почти невозможно, там нет четкой концепции трат- на то он и некоммерческий.. тем более без заявления от пострадавших, которых тоже не найти-деньги нецелевые.. лучше бы уж траты фонда на дела являющеюся "угрозой нацбезопасности" приписали как обоснование..
      Вот из-за таких "топорных" действий и выглядит потом все "не очень" и для молодежи и за границей..
  36. IrbenWolf
    IrbenWolf Сегодня, 10:17
    +1
    Как говорил Остап Бендер: "Нужна идея, а ее пока нет..."
  37. Глаз вопиющего
    Глаз вопиющего Сегодня, 10:52
    -1
    Я придерживаюсь того мнения, что травили не «наши».


    А "ваши" - это кто? МИ-6?
  38. obratov
    obratov Сегодня, 10:55
    +1
    Так и начинался НАЦИЗМ, дорогой мой автор! Идеология... Да! Вот только с ней проблема! Бабки как-то не очень катят!
  39. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 11:32
    0
    Спасибо за статью, Роман! К сожалени, лидера сейчас нет...А он так нужен, "вставание с колен" слишком затянулось...
  40. Radikal
    Radikal Сегодня, 11:40
    0
    ...да, работать КГБ/ФСБ умели всегда...
    Я бы разделил подход к этим двум разным организациям... . winked
  41. Radikal
    Radikal Сегодня, 11:54
    -1
    Цитата: Зяблицев
    Современная идеологическая мысль в России заключается в национал-патриотическом движением, ставя во главе угла цель возрождения России на органически и исторически присущих ей традициях: сильном едином государстве, православии как основе духовной жизни, верности русской культуре и поддержание исторической памяти русского народа!
    От этих ваших сентенций отдает 1933 годом, в Германии - там тогда примерно под похожими лозунгами к власти пришли те, кого мы разгромили в 1945-м! sad
  42. kriten
    kriten Сегодня, 11:59
    +1
    Навальный всю жизнь воровал , борясь за денежные знаки. При этом он выбирал пути, где можно взять сразу и много. После 2 уголовных дел, он понял, что куда большие деньги можно собрать на политике. И хотя в политике он не сделал ничего , кроме сбора обвинений против власти, деньги опять собрал громадные. Но ему это и надо. Стадо на которых можно поиграть пополняет наше образования после реформ по Соросу с Ясиным, а за собирание стада баранов и манипулированием им поток денег только увеличивается.