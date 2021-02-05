«Игра престолов» в российской действительности

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В первых строках своего повествования я хотел бы выразить глубочайшее удовлетворение тем, что главный протест-менеджер России отправился-таки на заслуженный исправительно-трудовой отдых.
Вообще этот цирк надо было закончить еще тогда, когда власть по непонятному для меня сценарию одарила Навального вторым условным сроком. В стране, где разнообразные статьи имел каждый десятый житель, две «условки» Навального смотрелись то ли как издевательство над народной массой, то ли как неспособность совладать с протест-менеджером.
Совладали. Уже неплохо.
Вторым положительным моментом (в сравнении с Минском) стало то, что главная протестная сила страны пока совершенно нейтральна. Здесь же и то, что протестное движение в России, опирающееся на школьников и студентов позорно провалилось.
Пока провалилось, это я тоже подчеркиваю.
Дальше начинаются минусы.
Главный минус заключается в том, что нового ничего нам не предлагается. Навальный – это такое же явление, как Магнитский и Ходорковский.
Ходорковский мог вполне нормально «сыграть в ящик», но его оставили в живых и «всего-навсего» посадили. Кстати, с Ходорковским получилось вполне прилично, он жив, здоров, не нуждается в деньгах, живет в Европе. Но как политический символ он не получился совершенно. Да, были какие-то там попытки, но все закончилось тем, что Ходорковский превратился в политический труп сразу после появления на политической арене.
С Магнитским вышло менее аккуратно, ибо он умер в СИЗО. Сегодня о преднамеренном убийстве говорят не только за океаном, но и у нас. К сожалению – представители следствия.
Но именно с Магнитского и начался санкционный путь России.
А когда появился Навальный, получилось так, что Темный Лорд появился, а вот третьего варианта развития событий придумать ещё не успели. И вышло совсем некрасиво как-то.
Я придерживаюсь того мнения, что травили не «наши». Много бывших людей на этой планете если бы могли, то подтвердили, что да, работать КГБ/ФСБ умели всегда и (очень на это рассчитываю) не разучились до сих пор.
«Новичковая» провокация в Британии обернулась пшиком из баллончика и смертью кота. И не от отравляющего вещества, просто как свидетеля убрали. И с Навальным тоже самое получилось. Недотравили, в российской больнице в Омске не добили и до «Шарите» успели довезти.
Детский сад. Сказка для детей младшего школьного возраста, не правда ли?
Надо сказать, что Навальному повезло, а вот российской власти – нет. Точно, «нет человека – нет проблемы». Но так получилось, что проблема есть. Проблема то, что Навального не отравили как следует, проблема в том, что его вылечили не в России, проблема в том, что он не мог не вернуться.
Сейчас многие говорят о том, что лучше бы Навальный остался в Германии и оттуда, как Ленин, вел свою борьбу с путинским режимом.
Теоретически – да. На практике – смотрите про Ходорковского. Те, кто писал ему сценарии поведения, учли опыт и Ходорковского, и Магнитского.
И, кстати, сегодняшние дела в Конгрессе США – лучшее тому подтверждение. Все как бы идет по плану.
О чем речь? О документе, которые 4 февраля был внесен на рассмотрение в Конгресс США.
Документ называется «Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность». Его представили сенаторы Марко Рубио, Крис Кунс, Бен Кардин, Митт Ромни, Крис Ван Холлен и Ричард Дурбин. Митт Ромни, если кто не помнит – неудачный кандидат в президенты, пылающий огромной «любовью» к России.
Итак, Навальный очень нужен был в России. Но – Соединенным Штатам. И потому, прекрасно понимая, что скорее всего его «закроют», но рассчитывая именно на давление из-за океана, этаким обреченным героем Навальный и летел в Россию. Тут прекрасно понимается «утечка информации о рейсе, огромное количество журналистов, толпа встречающих и так далее.
Просто у него не было выбора.
Равно как и у нашей власти, которая не отличается вариативностью поведения и скоростью реагирования, не осталось выбора тоже.
Прекрасно видно, что в сложившейся ситуации был выбран вариант Магнитского. И не вариант, что выбирали его в Москве. Мне кажется, что выбирали в Вашингтоне. Уж очень быстро был сварганен законопроект, а это дело, согласитесь, не двух дней.
Однако, управились.
Конечно, Кремль сделал огромную глупость, приняв сакральную жертву Навального. Сложно сейчас предсказать, как дорого обойдется «план Магнитского-2» или «план Навального», но то, что платить придется, понятно уже сейчас.
А Навальный? А Навальный будет сидеть. Причем, очень долго и муторно. Понятно, что раз пошли по плану Магнитского, то навесят на него все, что только можно. От мошенничества до измены Родине. И расследовать все будут очень долго.
Адвокатов будут прессовать, отстранять, менять, как перчатки. Запретят адвокатам говорить с Навальным о чем-то, кроме материалов уголовного дела. Общаться будут за стеклом. При попытке говорить на другую тему будет отключаться связь, а у адвокатов будут проблемы. Наигранный сценарий, другого пока нет.
А дальше в игру вступит третья сила. Команда Навального, которая всеми силами будет «держать флаг» и поддерживать интерес к своему лидеру. Выставляя его былинным воином, вставшим на борьбу со Злом и все в таком духе.
Правда, в нашей стране запросто все может сыграть и в обратную сторону. Руководители движения Навального могут отправиться вслед за лидером в места, не столь отдаленные, потому что… Потому что у нас такое возможно.
Либо сокомандники, которые не станут сокамерниками, просто передерутся за власть и тем самым закончат процедуру окончательного развала.
Вполне возможен и такой вариант.
К сожалению, это не отменяет тех санкций, которые ожидаемо последуют вслед за «списком Навального».
Однако, санкции санкциями, но это только политическая часть антироссийской борьбы. И они не совсем действенны. Примеры всей Беларуси и Хабаровска показали, что если нет реально сложившейся революционной ситуации, то вызвать ее искусственно не так-то просто.
И здесь в качестве примера может служить многое, от Боливии, где погиб Че Гевара и до Венесуэлы нашего времени.
В России образца 2020 года не сложилось пока условий для успешной атаки на власть. И в этом разрезе попытки Навального всеми способами и не считаясь ни с чем, вывести людей на улицы выглядят очень некрасиво.
В любом случае, так как сегодня власть не готова идти на диалог с народом, на улицы можно вывести сколько угодно людей, хоть миллионы. Вопрос только в загруженности работой Росгвардии, полиции и судов, не более того.
Поэтому ни Навальному, ни его команде не придется душиться в фургонах Росгвардии, переполненных «обезьянниках» и прочих удобных местах.
Да, конечно, все происходящее однозначно значительно уменьшит количество тех, кто будет голосовать за «Единую Россию» и инициативы президента. Но тут и как в случае с митингами, просто увеличится нагрузка на избирательные комиссии, которым придется подделывать больше бюллетеней. И тем не менее, как Росгвардии запросто арестует большее количество людей, так и в избиркомах нарисуют столько голосов, сколько будет нужно.
Конечно, тут вполне возможен и иной вариант. Который тоже вполне вписывается в наш анализ.
Когда люди, граждане, скажем, осенью, придут и проголосуют за кого угодно, только не за ЕР, а на следующий день им расскажут о победе «Единой России» как всегда с огромным преимуществом, вот здесь, кстати, заокеанские технологии сработают как надо. И навальнята тоже.
Понятно, что в отличие от Лукашенко, Путин свои выборы выигрывал. И за счет правильного выбора оппонентов, и за счет дописок голосов. Но и набирал вполне спокойно 50% голосов, как минимум. Зачем требовалось дописывать эти проценты «убедительной победы», сказать сложно. Но они были. Политический ход, видимо.
И вот этот момент наша несистемная оппозиция может использовать по полной программе. И это параллельно меняет условия будущей политической игры. И старт переменам был дан не в Кремле, который как всегда играет от обороны. Старт был дан в Германии, когда Навальный принял решение возвращаться.
Далее игра пойдет более жесткая. То, что было раньше, когда власти делали вид, что душат несистемную оппозицию, а на самом деле поддерживали и делали рекламу, это время закончилось в тот момент, когда судья огласил приговор Навальному. Все, игра пошла по другому руслу.
И здесь начинаются проблемы. И у власти, и у навальновских. Власти надо будет как можно быстрее избавиться от тех, кто станет мутить воду. А команде Навального бросать жребий, поскольку каждый новый лидер, «поднявший упавшее знамя борьбы» моментально может оказаться на нарах.
А электорат, что важно, будет просто наблюдать за этой «игрой престолов». Возможно даже с любопытством.
Но говорить о поддержке… Нет, не стану. Ее не будет. И здесь постарались сами навальнята. Сперва эта откровенно дурацкая перепалка со Слепаковым, потом грязная история с Лановым. Зачем все эти акции нужны были, не понимаю. Враг вроде как есть, при чем тут куплетист Слепаков и великий артист Лановой – не понимаю.
И не надо навальновских поливать грязью, они сами неплохо так справляются.
И все больше и больше людей сегодня смотрят в сторону навальновского движения не с надеждой, а как на банду клоунов. Но таких клоунов, из фильма ужасов. Для которых ничего святого нет.
Так что уверен, что в будущем политика у власти будет одна: хватать и сажать. Поводов придумать проще простого, за этим дело не станет.
И не стоит рассчитывать на то, что «народные массы» пойдут на несанкционированные митинги по призыву штаба Навального, чтобы оказать ему поддержку. Никто никуда не пойдет, и 31 января это показало более чем красиво.
А кто пойдет – ну что ж, несанкционированный митинг – дело такое… Добро пожаловать на бенефис Росгвардии. Танцы жесткие и грубые, но других не будет. А потом может не стать и санкционированных митингов. На всякий случай.
Но основная сила, которая может оказать реальное влияние на обстановку в стране, пока молчит. И эта сила реально есть.
Сейчас пока в «игре престолов» участвуют два клана: государство и движение Навального. Движение неоднородное, это и либеральнейше настроенная молодежь, с промытыми мозгами, и представители более старшего поколения, которые им мозги, собственно, и промывали.
А вот за кем будущее, так это за разнообразными движениями левого толка. От юных патриотов до совсем старших поколений. Те, кто не за Путина и не верит ему, но и не за Навального, потому что ему тоже верить сложно. Особенно после провала «дворцового» разоблачения.
Как пример – Удальцов и его сподвижники. Сперва начавшие движения в регионы, а потом на полпути просто бросившие это дело и затаившиеся. Надеюсь, до поры.
И левые движения, если смогут подняться и войти в политическую жизнь страны, смогут стать тем камнем, который выведет систему их равновесия. Именно это и надо сделать, поскольку ситуация установилась очень своеобразная.
Навальный с его разоблачениями и грязными методами работы – ужас и страх власти. Но с другой стороны, как он удобен власти – не передать! На фоне поступков Навального даже ЕР выглядит как-то более очеловечено. Плюс Навальный проповедует монозвучание в своей политике. Есть Навальный, все должны идти за ним. Кто против – тот Слепаков.
И потому такой разброд и шатание вполне власти устраивает. Просто потому, что оппозиции толковой и сильной просто нет. Есть откровенно живущие на деньги налогоплательщиков Зюганов, Жириновский и Миронов, которые являются просто куклами в политической игре, причем, совершенно несамостоятельными. И есть Навальный, который хочет жить не хуже их.
Но партии «оппозиционеров» стремительно теряют сторонников, именно потому, что ничего не делают. В отличие от Навального, который что-то такое пытается сотворить.
Но уж очень грязно выходит, потому люди типа Удальцова и Титова предпочитают не мараться о движение Навального, а Жириновскому и компании это и не нужно. Их и так неплохо кормят за счет народа. И работать не заставляют.
Потому тем силам, которые пока воздерживаются от участия в политический играх по разным причинам, очень нужен новый и харизматичный лидер. Не такой грязный, как Навальный и не с таким прошлым, как у лидеров думской «оппозиции». Очень нужен. Иначе ситуация останется в том же положении, то есть, будет совершенно устраивать власть.
Кремль просто обязан обратить внимание не на ручные партии типа «За правду» Прилепина, которую срочно сформировали для противостояния Навальному, но Прилепин совершенно не справился, а потому партию перевели в резерв. Нужно смотреть на левых и, возможно, даже на ультраправых. Подкармливать, так сказать.
И тогда можно получить и вменяемую, и работоспособную оппозицию. С которой не придется поступать, как с бандой Навального.
Вообще глупость была страшная, с его арестом и возвращением. Стоило бы применить советскую тактику: просто не пустить обратно. Как это было, например, с диссидентами. Вывозили, рвали паспорт и все. Персона нон грата. И точка.
И сидел бы Навальный в Прибалтике или Польше и оттуда вещал…
Знакомый сценарий, да? Правильно, я о нем говорил. Ходорковского сценарий.
И через пару лет про Навального уже никто и не вспомнил бы. Свежайший пример – Шарий. Ну да, в интернете он король. А в Украине? А в Украине оппозиционер, за которым уже никто не идет. Именно потому, что сидит Анатолий довольно далеко от Киева.
Вот так бы закончился и Навальный.
Но сегодня в Кремле кадры не решают все. Плохо там с кадрами. Потому и решения странные. Принять и посадить – это не решение. И вот уже готов «Список Навального», и вот пойдут санкции.
Не знаю, насколько хорошая идея подставить Россию под очередные санкции, обвинить во всем США и попробовать сплотить в очередной раз россиян в борьбе против общего врага.
Вот не хочется такого. И подниматься на эту борьбу не хочется. И за Навальным не хочется.
Вот вам главная проблема: отсутствие четкой государственной идеологии. И потому не хочется не только мне, но и миллионам россиян. А это неправильно, мы должны хотеть куда-то идти. В светлое будущее, на борьбу с… или во имя…
А выбор только Навальный предлагает. И тоже так себе – берцем или палкой резиновой по органам, либо дома сидеть.
Не вариант для активного электората, не вариант.
Российская игра престолов вступает в новый сезон. Обещаний пока никто не дает, но первый ход сделан.