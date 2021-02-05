«Тренируйся, чтобы выжить»: в НАТО отработали атаки авиации на советско-российские ЗРК

Обучение пилотов использованию бортовой аппаратуры самозащиты в радиоэлектронном бою в сочетании с соответствующей тактикой должно постоянно отрабатываться и улучшаться. В соответствии с девизом: «Тренируйся, чтобы выжить»

На французской авиабазе Гростенкин отрабатывались боевые действия авиации в условиях радиоэлектронного подавления. В учениях кроме хозяев приняли участие американские и немецкие подразделения, оснащённые вертолётами Tiger, Puma и Gazelle, а также истребителями Mirage и Rafale, которые выступали в роли атакующих средств.Бундесвер привёз на манёвры снятые с вооружения системы ПВО Roland, США – симуляторы угроз TRTG и Smokey-SAM. TRTG моделировал советский зенитно-ракетный комплекс SA-8 («Оса».)ЗРК Roland находились на службе с 1977 года и использовались главным образом немецкой и французской армиями. К 2007 году бундесвер снял их с вооружения. Как отмечает ряд экспертов, концептуально и визуально немецкие ЗРК близки к современным российским комплексам «Панцирь-С». Поэтому можно предположить, что их активное участие в манёврах призвано имитировать борьбу с последними. Тем более, что «Панцирь-С» являются одним из наиболее многочисленных средств ПВО в рядах потенциального противника НАТО, то есть в российских войсках.Напомним, что недавно прошла информация о доставке на одну из американских баз ФРГ ЗРПК «Панцирь», захваченного в Ливии.- отмечено в бундесвере.