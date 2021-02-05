Военное обозрение
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«Недостаточно для уничтожения городов США»: в Китае оценили арсенал ядерного оружия

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Продление действия договора СНВ между Вашингтоном и Москвой на пять лет должно сыграть на руку Пекину, так как он получит время до 2026 года, чтобы нарастить свой ядерный потенциал и уже с увеличенным арсеналом развёрнутых боеголовок подключиться к указанному соглашению.


Данное мнение озвучивается на страницах издания South China Morning Post. Как утверждают военные эксперты и источники из КНР, в настоящее время «два ядерных гиганта» – США и РФ – владеют 90% боеголовок, имеющихся в мире. Во времена Холодной войны запасы этих стран составляли 10 тыс. ед., затем уменьшились до 5 – 6,5 тыс., СНВ предусматривает их сокращение до 1550 в качестве конечной цели.

При этом, по данным аналитиков из IISS, КНР обладает 320 боеголовками. Но источник, близкий к китайским военным, заявляет, что данный запас увеличился до 1000 ед. за последние годы, из которых развёрнуто лишь менее 100. Это вызвано тем, что китайское руководство традиционно не желает увеличивать бремя расходов на техническое обслуживание ЯО, ставя в приоритет хозяйственное развитие страны.

Исходя из того факта, что в настоящее время в Китае находится всего около 100 [развёрнутых] ядерных боеголовок, этого недостаточно для полного уничтожения всех крупных городов США

- считает китайский эксперт Сун Чжунпин.

Однако, как указывает Чжоу Ченмин, крылатые ракеты воздушного базирования CJ-20 КНР («бьющие» на 2 тыс. км) только в 2018 году обзавелись возможностью нести ЯО. В то время как США и Россия практически завершили формирование ядерных триад (МБР, флот, стратегические бомбардировщики) в начале 1960-х годов. С его слов, продление СНВ даёт Пекину возможность скорректировать курс, направленный на модернизацию СЯС, расставив соответствующие акценты.

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27 комментариев
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 02:28
    0
    Да ну? Китай опять надувает щеки? Теперь страшно рычит, и рассказывает о тысяче зарядов? Откуда он их возьмёт? Соберет за 5 лет? За последние 30 лет не собрали... У Китая есть проблемы с боеголовками... Но у них нет проблем с публикацией победных реляций...
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 02:41
      +3
      "За последние 30 лет не собрали"///
      ----
      За последние 30 лет, если Вы не забыли, Китай сделал скачок,
      став второй экономикой мира.
      А еще через 10 лет вполне может стать экономикой номер один.
      Если китайский ВМФ обогнал США по количеству кораблей 1-2 класса,
      то почему они не могли нарастить свой ядерный потенциал?
      Который, кстати, вовсе не только против США, а против любых соседних
      (и несоседних) государств.
      1. Юра
        Юра Сегодня, 04:47
        0
        Цитата: voyaka uh
        (и несоседних) государств.

        И Израиля тоже? belay
      2. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 05:22
        0
        Да куда уж больше.
        ЯО уже такое количество, что применить то от Шарика только астероиды останутся.
        Гипотетически, если только одна страна в мире применит свое ЯО для уничтожения другой, допустим США уничтожит Китай и тот никак не ответит. Китайцы умрут быстро и первыми граждане США и остальной мир растянут свое существование на какой-то срок, будут существовать только в глубоких убежищах, шахтах и понемногу вырождаться и умирать, те кто останется на поверхности получат хорошие такие дозы будут китайцам завидовать.
    2. Дальний В
      Дальний В Сегодня, 03:12
      +4
      Уже пару раз приводил здесь пример. Лет двадцать назад был довольно популярным перефраз известного высказывания Пеле: "У Китая свой автопром появится тогда, когда сборная России станет чемпионом мира по футболу". Если что, свой автопром, причем довольно крбепкий (и, что самое главное - быстро развивающийся) у Китая уже есть. А где наш футбол, мы тоже прекрасно знаем. Можно в качестве примера взять ВМФ КНР - тоже весьма наглядно. Так что у китайцев есть основания надувать щеки. Времена, когда можно было спокойно поржать над "747-м последним предупреждением китайского правительства" давно прошли, забудьте о них.
      1. гильза
        гильза Сегодня, 04:23
        0
        Ах этот "крепкий китайский автопром"! С неменее "крепкими" моделями. Нет,не поспоришь,автозаводы присутствуют. И даже регулярно обновляется ряд модельный. Вместе с мировыми новинками. Флот построили? Ну молодцы. Странно было бы при таких показателях и мировых интересах этого не сделать. И кораблики красивые. Хорошо бы,чтоб не только с наружи. Но ядерное оружие это не айфоны и гирлянды ёлочные. И тут почему то показатели китайские не помогают. Как с авиадвигателя и прямо. Думаю магия...
        1. Дальний В
          Дальний В Сегодня, 04:46
          0
          Ах этот "крепкий китайский автопром"! С неменее "крепкими" моделями
          Знаете, когда в 2010-11 годах на о. Русский тянули газовую трубу (тогда, если помните, была большая стройка к саммиту АТЭС - лярдов на 20, если не ошибаюсь), подрядчик начал закупать именно китайские HOVO (почему не КамАЗ? Ведь поддержка местного производителя, вроде? Впрочем, это не ко мне вопрос), прямо сотенными партиями. Так вот: первые поставки идут с конкретными косяками. Заказчик пишет рекламацию - и в следующей партии этих косяков уже нет. Выявлены новые? Опять рекламация - и опять исправление косяков. И так - до самого конца строительства. До меня это не через десятые языки дошло - я тогда в растаможке во Владике подрабатывал (солидные деньги, при таких-то партиях). Вам нужно после этого объяснять, почему китайский автопром за 20 лет совершил такой гигантский скачок? Так что зря вы кавычки куда ни попадя лепите. КПК скажет "надо" - товарищи китайцы ответят "Есть!". И сделают. Потому что это не новая технология типа авиадвигателей, которую им еще выдумать надо. Это - повторить то, что у них уже имеется в кол-ве 1000 шт. А повторять они умеют laughing Так шта оставьте при себе свою иронию.
          1. гильза
            гильза Сегодня, 05:05
            0
            Сам ховики использовал. Нецензурный рассказ про это где сам себя высек из за дешевизны пропущу. Входил даже на новый. Вы правы,до замены не доходило,но ремонт они четко наполняли ЗИП. По 4 раза в год. И стояла милая в ожидании,по скольку "по программе".Я не смог продать новую (один год) больше чем за треть. Не слышал про замены на Владика. Но сталкивался с подобным в меньших масштабах. Там и узнал про "завод по доводке" в Харбине . По ручной доводке. А КамАЗы это дорого. Качественно, отвечает ,но на старте просто жуть. Была. А сейчас за маркетинг взялись и пошла машина. В связи с борьбой за культуру про китайские легковушки,дизель генераторы,лодочные моторы,и токарный станок ничего не скажу(это то с чем пришлось столкнуться). Так что увы, кавычки мои выстраданы своими деньгами.
      2. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 05:26
        0
        Как мы с ними будем общаться. Пока вроде нормально, но давно в личном общении простые (!!!!!!) китайцы говорят у вас слишком много территории, нужно поделится. Откуда такие мысли у простых китайцев? Они ж все по политике партии и правительства делают.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 02:30
    +4
    Гарантированное уничтожение США, только это может охладить воинственный пыл сторонников силового решения в США. Для этого Китаю конечно придётся нарастить количество ядерных боеприпасов и средств их доставки до городов США, уверен китайцы этого добьются. И тогда Госдепу США придётся решать двойную проблему с ядерными арсеналами России и Китая.
    В этом случае у США не хватит ресурсов на борьбу с таким тандемом неприятностей, объективно США сами подвели мир к этой черте. Возможности гегемона быть всемирным жандармом потихоньку сходят к нулю.
    1. dauria
      dauria Сегодня, 02:54
      +2
      В этом случае у США не хватит ресурсов на борьбу с таким тандемом

      Тандем Китая и РФ ? Не смешно. Зачем нам мешать им стать слабыми в одночасье ? Пусть воюют . Зачем китайцам вмешиваться в бойню США -РФ ? Прийти к разделу шкуры - да , надо . И вообще треугольник -штука коварная и неустойчивая. Вариант РФ плюс США против Китая исключён ? США плюс Китай против РФ ? Поделят по-братски . wink
      А всемирный жандарм пал под натиском китайской экономики от кроссовок до ракеты с лунным грунтом . Промышленность содержит армию, а не наоборот.
      А вот РФ будет тяжко содержать арсенал . Банально не на что.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 03:05
        0
        Не смешно... Когда интересы китайцев совпадают с интересами других стран они будут дружить с кем угодно.
        США помогают Тайваню, США противодействию Китаю в Южных морях что сильно напрягает китайцев и явно не способствует дружбе с США.
        1. dauria
          dauria Сегодня, 03:12
          +1
          дружить с кем угодно.

          Тфу ты, господи. Да не буден тандемов среди трёх равных. Желание одного стравить двух оставшихся - да, будет. В любой комбинации. И воевать даже с США китайцы ( американцы )будут не за РФ, а только за себя. Беда настанет, если РФ станет слабее ( с нашей-то экономикой против ихних) . Тогда нас на аркане потащат "дружить" против третьего. Что собственно уже проглядывается.
          1. Леха с Андроида.
            Леха с Андроида. Сегодня, 03:50
            +1
            Где вы тут увидели равных. Обама вам же сказал... США исключительно нация... идущая впереди всей планеты... Остальные должны соответствовать образу и подобию её.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 04:11
              +2
              Обама вам же сказал... США исключительно нация... идущая впереди всей планеты... Остальные должны соответствовать образу и подобию её.
              Проблема в том,что китайцы считают исключительной нацией свою.
              1. Юра
                Юра Сегодня, 04:50
                0
                Цитата: Болторез
                Проблема в том,что китайцы считают исключительной нацией свою.

                Пардоньте, но это уже проблема Китая и китайцев. wink
              2. Леха с Андроида.
                Леха с Андроида. Сегодня, 04:51
                0
                Переболеют этой исключительно стью... Нужно время для этого.
                А пока придётся терпеть выходки больных и держать себя руках глядя на их причуды,а за спиной держать для отрезвления на всякий случай хорошую дубинку.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 04:17
      0
      двойную проблему с ядерными арсеналами России и Китая
      Вролне возможно,что придется решать России. Китайцы не стесняются заявлять что Байкал(и вообще Восточная Сибирь)-их. В бизнесе-"совместных проектах"-ведут себя как колонисты. Более того,на Россию(тогда Советскую) уже шли войной.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 04:53
        0
        Главный враг России на данный момент США, которая вмешивается в наши внутренние дела с упорством маньяка... а не Китай.
        Очень хочется кое кому стравить Китай и Россию... Госдеп США просто мечтает об этом.
  3. Дальний В
    Дальний В Сегодня, 02:57
    +1
    недостаточно для полного уничтожения всех крупных городов США
    Такие гуманные китайцы))) "глава итальянской компартии Пальмиро Тольятти спросил: «Товарищ Мао Цзэдун! А сколько в результате атомной войны останется итальянцев?» Мао спокойно ответил: «Нисколько. А почему вы считаете, что итальянцы так важны человечеству?»".
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 03:10
      +2
      Можно подумать что итальянцы будут сильно переживать за сотню милионнов уничтоженных китайцев ядерным оружием США.
      1. Дальний В
        Дальний В Сегодня, 03:21
        -1
        Товарищ Леха, где обещанная сага? Уже пятница, у нас уже больше 10 утра, можно бежать втариваться коньячком. Я хочу насладиться чтивом о себе, любимом. Все-таки, не о каждом человеке при жизни целые саги пишуть laughing
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 03:41
          -1
          Ах да... Точно... Начнём потихоньку... Давным давно жил в США юный натуралист и ботаник Дальний,. В. Был у него папа, очень папа не любил КПСС и товарища Брежнева и слыл борцом с коммунизмом в известных кругах. Юный ботаник пошёл весь в папочку, подрастая помимо любви к ромашкам он получал от папы любовь к подрывной работе распространяя среди своих сверстников в школе фантазии на тему как плохо живётся ромашкам в коммунистическом СССР. И как то раз это юное дарование заметил другой папочка которому донёс его сыночек. А этот папочка оказался не простой папа, а папа со связями в учреждении которому такие ботаники очень нужны. Ведь эта борьба за права ромашек в проклятом СССР а затем и в России это борьба за мир во всем мире, борьба за демократию и ценности скрешивания
          с травоядными животными.
          Такова преамбула вступительный части этой шпионский саги.
          Для начала остановимся на этом. smile
          1. Дальний В
            Дальний В Сегодня, 03:48
            0
            Сверхкреативно и потому не очень понятно. С какого перепугу папа не любил КПСС и лично товарища Брежнева? (я, кстати, за коммунистическую идею и даже партейный в третьем поколенииlaughing Просто тов. Зю на дух не переношу. Но на ВО всегда за левую идею топлю, так что вы сагу слегка подкорректируйте, а то ерунда получается: я сейчас антипутинист, потому что папа был антикоммунистом). Но продолжайте, я пока в магаз за коньячком потопал, раз пошел текст.
            1. Леха с Андроида.
              Леха с Андроида. Сегодня, 03:58
              0
              Ну это же художественный вымысел bully, всего понемножку. Это всего лишь набросок... Черновик и то лишь вступление.
              Сроду не писал , what черт его знает получится или нет.Если серьёзно, развернуть сюжет в художественном виртуальном мире можно как угодно.
              1. Дальний В
                Дальний В Сегодня, 04:35
                -1
                Ну, можно попробовать так:
                Полста лет назад, предвидя появление в стране злобнава терана В.В. Путина, я (с помощью папы) самоорганизовался в мамином чреве. Там же вступил в контакты со всеми мне на тот момент известными разведками коллективного Запада (ЦРУ, АНБ, МИ-6, Моссад, по молодости лет и незнанию реалий того времени, на всякий случай еще со Штази, Сигуранцей, Дефензивой и рядом других). После чего вылез на свет уже вполне легализованным и внедренным, абсолютно матерым агентом прямо в Приморском крае. Но до прихода к власти вышеупомянутого терана признаков активности не подавал, только изредка, не приходя в сознание, выкрикивал что-то вроде: "Меченый - подкаблучник, страну продал!" или "Боря, сдержи обещание, ляг на рельсы!". Одновременно вступал в контакты с другими обнаруженными иностранными разведками, включая Андорру, Сан-Марино и особенно - Монако.
                Но тут наступил 2000-й год, у руля страны оказался тот, кого я предвидел, и я активизировал спящего внутреннего агента... И понеслась: раскачиваю галеру, шатаю скрепы... Короче, дальше вы уже сами - я же, все-таки, читатель. (подсказка: видимо, в целях конспирации, многократно менял место жительства, не выезжая за пределы ДВ).
                1. Леха с Андроида.
                  Леха с Андроида. Сегодня, 04:43
                  +1
                  Ну вот начали уже пиписьками меряться. smile Давайте все таки ВО не засорять своим мусором. hi smile Здесь все таки серьезные люди читают как ваш бред так и мои фантазии.