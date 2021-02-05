«Недостаточно для уничтожения городов США»: в Китае оценили арсенал ядерного оружия

Исходя из того факта, что в настоящее время в Китае находится всего около 100 [развёрнутых] ядерных боеголовок, этого недостаточно для полного уничтожения всех крупных городов США

Продление действия договора СНВ между Вашингтоном и Москвой на пять лет должно сыграть на руку Пекину, так как он получит время до 2026 года, чтобы нарастить свой ядерный потенциал и уже с увеличенным арсеналом развёрнутых боеголовок подключиться к указанному соглашению.Данное мнение озвучивается на страницах издания South China Morning Post. Как утверждают военные эксперты и источники из КНР, в настоящее время «два ядерных гиганта» – США и РФ – владеют 90% боеголовок, имеющихся в мире. Во времена Холодной войны запасы этих стран составляли 10 тыс. ед., затем уменьшились до 5 – 6,5 тыс., СНВ предусматривает их сокращение до 1550 в качестве конечной цели.При этом, по данным аналитиков из IISS, КНР обладает 320 боеголовками. Но источник, близкий к китайским военным, заявляет, что данный запас увеличился до 1000 ед. за последние годы, из которых развёрнуто лишь менее 100. Это вызвано тем, что китайское руководство традиционно не желает увеличивать бремя расходов на техническое обслуживание ЯО, ставя в приоритет хозяйственное развитие страны.- считает китайский эксперт Сун Чжунпин.Однако, как указывает Чжоу Ченмин, крылатые ракеты воздушного базирования CJ-20 КНР («бьющие» на 2 тыс. км) только в 2018 году обзавелись возможностью нести ЯО. В то время как США и Россия практически завершили формирование ядерных триад (МБР, флот, стратегические бомбардировщики) в начале 1960-х годов. С его слов, продление СНВ даёт Пекину возможность скорректировать курс, направленный на модернизацию СЯС, расставив соответствующие акценты.