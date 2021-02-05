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В румынской прессе озабочены скорым перевооружением ВМФ РФ на ПКР «Циркон»

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В румынской прессе озабочены скорым перевооружением ВМФ РФ на ПКР «Циркон»

Осталось совсем немного времени, когда российская гиперзвуковая противокорабельная ракета 3М22 «Циркон» прочно войдёт в арсенал ВМФ РФ. Со слов представителей военного ведомства, серийное перевооружение флота на новую ПКР начнётся в 2022 году,


Данная новость вызывает озабоченность у обозревателей издания Romania Military (Румыния), которые сетуют на возможность резкого усиления России «на юго-восточном фланге НАТО и не только» благодаря дальности полёта у новой ракеты до 1 тыс. км и скорости в 9 Махов. Как указывается, в роли пусковых установок для «Циркона» могут выступать как УКСК, имеющие универсальный характер, так и ВПУ 3С-14, с которой взлетают «Калибры» и «Ониксы».

Наша проблема связана с тем простым выводом, что этот тип вертикальной пусковой установки относительно распространён в российском флоте

- поясняет обозреватель, указывая, что ВПУ встречается как на более крупных кораблях («Адмирал Горшков» в 5000 тонн или «Стерегущий» в 2000 тонн), так и на гораздо меньших по водоизмещению - например, «Каракуртах» (800 тонн).

Как пишет автор, «у русских имеется хорошая привычка ставить противокорабельные ракеты на всё, что ходит по воде и под водой, независимо от водоизмещения».

Всё это может оказаться действительно неприятным, потому что речь идёт не только о настоящих боевых кораблях, а и о мобильных платформах, на которые могут быть установлены ПКР. Они-то как раз и в состоянии стать множителями силы флота

- делается вывод в румынской прессе.

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39 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 03:16
    +11
    Ай ай какие не хорошие русские. smile НАТО подошла вплотную к границам России, а русские вместо того чтобы сдаться ракетами Циркон под завязку вооружаются, недемократично все это.Понос пошёл у румын перед боем.
    1. Профайлер
      Профайлер Сегодня, 04:06
      +4
      «Русские ставят ракеты на всё, что ходит»: румынская пресса о скором перевооружении на ПКР «Циркон»

      Им-то, кто не даёт делать то же самое с ИХ , румынскими ракетами ???

      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 04:54
        0
        Цитата: Профайлер
        румынскими ракетами ???

        Своих то, нет ! Амерскими довольствуются... Иджис называется.
        1. hydrox
          hydrox Сегодня, 06:12
          +2
          Да бросьте Вы!
          Ну кому это может придти в голову: вооружить обезьяну гранатой, а цыгана чем-то совершеннее оглобли? yes
          Ведь для запуска Иджиса надо букварь прочитать, а не искурить ...
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Сегодня, 06:27
            +1
            американцы и не думают им давать гранату...Они там комплекс поставили "против Иранских ракет" и сами эти ракеты сбивают ! bully
    2. Профайлер
      Профайлер Сегодня, 04:24
      +6
      Цитата: Леха с Андроида.
      Понос пошёл у румын перед боем.
    3. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 04:52
      +4
      Цитата: Леха с Андроида.
      Понос пошёл у румын

      Мамалыга попалась просроченная recourse
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 05:43
      +6
      На задворках Европы было относительно спокойно... Никто их не трогал.

      Но тут они сами взялись ставить в Девеселу для американцев об'ьекты ПРО... И стали целью для русских ядерных ракет.

      А еще в свои порты пустили чужие военные корабли, после чего испугались и противокорабельных...
      1. Профайлер
        Профайлер Сегодня, 07:18
        +1
        Цитата: RealPilot
        взялись ставить в Девеселу для американцев об'ьекты ПРО... И стали целью для русских ядерных ракет

        Есть тонкость yes
        Пусковые системы ПРО "Иджис" легко трансформируются в пусковую установку ракет-носителей ядерной БЧ, способных доставлять их до нашей территории.
        Так что, не спроста мамалыжники взяты на пицел.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 09:53
          0
          Как указывается, в роли пусковых установок для «Циркона» могут выступать как УКСК, имеющие универсальный характер, так и ВПУ 3С-14, с которой взлетают «Калибры» и «Ониксы».

          Интересно, какую разницу обнаружили румыны между УКСК и ВПУ 3С-14? bully
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 03:26
    +6
    В Балаклаве вместо старых П-35 установить Цирконы.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 03:37
      +8
      Цитата: Pavel57
      В Балаклаве вместо старых П-35 установить Цирконы.

      Я полагаю, что Циркон в том виде как он сейчас испытывается только первый шаг на пути к гиперзвуку.
      Дальше должен последовать РЯД разнокалиберных, разной дальности и назначения авиационных и сухопутных ракет. Всяческих Сапфиров, Изумрудов и далее по списку.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 03:53
        +4
        Безусловно, уже началась и идёт гонка по разработке и совершенствованию этого вида оружия... Ставки слишком высоки.
      2. Alex777
        Alex777 Сегодня, 10:00
        +1
        Чем больше разнотипица в ракетах, тем дороже каждый экземпляр и меньше их общее количество.
        ИМХО, 2 типа Цирконов нужны: еще одна авиационная (заметно меньше Кинжала) и одна универсальная надводная/подводная/наземная.
        Как у Оникса/БРАМОСа это устроено. hi
        И наращивать количество. Сбивать их очень нескоро научатся.
  3. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 03:30
    +5
    Данная новость крайне удручает обозревателей издания Romania Military (Румыния)

    И не только ВСЕХ западных обзирателей она удручает!
    Она и настоящих военных удручает.
    И политиков тоже.
    А вот мне как-то на их "удручения" наплевать! Даже не с колокольни, а с самой высокой телевышки.
    1. Юра
      Юра Сегодня, 04:43
      +2
      Цитата: Victor_B
      А вот мне как-то на их "удручения" наплевать! Даже не с колокольни, а с самой высокой телевышки.

      Если зимой с Останкинской, то это дело, можно и прибить уже ледышкой, если прицелиться получше. Наводчиком возьмете? laughing
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 05:02
        +2
        Цитата: Юра
        Наводчиком возьмете?

        При условии, что ты - женщина! good
        1. Юра
          Юра Сегодня, 06:01
          +1
          Цитата: Victor_B
          При условии, что ты - женщин

          Значит отпадает совместный бой с "мировым империализмом", мужчина я хоть и в возрасте, но самый что ни на есть он. Хотя надо сказать в нынешние время женщины стали такие воинственные, прямо голимые амазонки, так что я думаю найдете себе соратницу по душе. laughing hi
          1. Victor_B
            Victor_B Сегодня, 06:50
            0
            Цитата: Юра
            мужчина я хоть и в возрасте, но самый что ни на есть он.

            (Шёпотом на ушко...)
            Прости меня дуру грешную!..
            Это я просто глюкнул и почему-то решил, что я не плюнуть имел ввиду, а... гм... - "отлить".
            Ну и фраза
            Наводчиком возьмете?
            заиграла совсем другими красками!
            1. Юра
              Юра Сегодня, 06:53
              +1
              Да я понял на поздно. Сейчас угораю со смеху.
              1. Victor_B
                Victor_B Сегодня, 06:54
                +1
                Ну, тогда - за дружбу!
                drinks
                1. Юра
                  Юра Сегодня, 06:57
                  +1
                  Только за! За дружбу! drinks
  4. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 03:58
    +6
    Они сами стали целями разместив у себя базы мировых террористов.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 05:04
      +9
      Цитата: Incvizitor
      Они сами стали целями разместив у себя базы мировых террористов.

      Кто-кто, а румыны после Драулы и Влада Цепеша больше всех в мире понимают в вампирах. Бытует поверье, что вампир войдёт в дом, если хозяин в той или иной форме пригласит его. Так вот румыны сами пригласили своих вампиров - открыли для Америки свои порты, на базе в Девеселу с 2016 года стоят американские ракеты с ядерными боеголовками... И румыны первыми пострадают от своих "приглашённых вампиров", случись чего.

      И ещё.
      Александра Мэчешану, 15-летняя девочка из села Добрословень следуя домой по автотрассе села в попутную машину, направляющаяся в город Каракал, после чего была найдена мертвой. Позднее убийца был пойман. Им оказался 66-летний автомеханик Георге Динкэ, который сознался в совершенном преступлении.

      Как писала румынская пресса, выяснилось, что Динкэ был одним из организаторов преступной сети, занимающейся похищением несовершеннолетних учениц старших классов, которых заставляли оказывать интим услуги военнослужащим американской военной базы в Девеселу. По мнению журналистов, сеть по «обслуживанию» американских военных на румынской военной базе существовала более 10 лет.
      Не думаю, что это частный случай. Это - часть американского имиджа. Где американцы - там проституция. Классическая, политическая и экономическая. Румыны ТАКОЙ "демократии" хотели, когда Чаушеску расстреливали? Пусть хавают теперь полной ложкой...
      1. Ruslan67
        Ruslan67 Сегодня, 05:33
        0
        Цитата: Zoldat_A
        а румыны после Драулы и Влада Цепеша

        what Как бы это одно лицо : Имя Фамилия Прозвище
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 07:18
          +1
          Цитата: Ruslan67
          Цитата: Zoldat_A
          а румыны после Драулы и Влада Цепеша

          what Как бы это одно лицо : Имя Фамилия Прозвище

          Да я как бы в курсе. Только одно вымышленное, а второе - реальное. Потому что известен более именно Дракула Брэма Стокера, а не Влад "Дракула" Цепеш. Именно того, которого придумал Стокер на основе биографии Цепеша, я и имел ввиду.
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 13:16
        +1
        Это уже традиция и закономерность. Американцы и немкам, за секс- услугу, по одному чулку выдавали,из пары. Или жвачку.?
  5. Pardus22
    Pardus22 Сегодня, 04:19
    +1
    Оружие есть.Армия,похоже тоже укрепляется.ВПК,думаю ещё не раз обрадует нас и "удивит" Запад.Вопрос, будет ли политическая воля на применение этого сверхсовременного оружия,которым всегда славилась Россия? Но в любом случае поглупевшим потомкам "римлян" за размещение "пиндсовского" ПРО будет плохо,вплоть до "смертельной икоты".
  6. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:36
    +1
    Видео после разворота ракеты замазано, Явно очень непростая форма у ракеты!
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:42
      +1
      Или, наоборот, очень простая. smile
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 04:49
    +1
    Румыны были самыми мерзкими окупантами, пусть трясутся.
  8. pyc.arpeccop смерч 150
    pyc.arpeccop смерч 150 Сегодня, 05:23
    +1
    речь идёт не только о настоящих боевых кораблях, а и о мобильных платформах, на которые могут быть установлены ПКР.

    Это что-то скрытно движущееся, автономное и возможно притопленное. В ином случае у такой платформы малая живучесть.
    1. Стройбат запаса
      Стройбат запаса Сегодня, 06:25
      0
      Это они контейнерных комплексов перепугались. Думают, что раз есть контейнеры с Х-35, то есть и с "Цирконами"
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:28
    +4
    «у русских имеется хорошая привычка ставить противокорабельные ракеты на всё, что ходит по воде и под водой, независимо от водоизмещения».
    Вроде и как бы похвалили, но в то же временя высказали большую озабоченность. Кстати, у русских имеется в запасе еще много других "хороших привычек", которые испытали на себе те же румыны в период ВОВ.
  10. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 06:27
    0
    Я смотрю, матрасники действуют теми же методами, что и фашисты. Те заставляли людей перед расстрелом выкопать для своих тел ров, раздеться догола. Потом расстреливали.
    Маирасы делают то же самое, но не с группами людей, а с государствами.
  11. realmadmaxx
    realmadmaxx Сегодня, 07:34
    0
    я одно понять не могу,ну ок сша там волнуется,эти то чего волнуются с ними? wassat
  12. kit88
    kit88 Сегодня, 08:10
    +1
    -- Да уж, пора в плен, - подумали румыны. laughing
  13. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:43
    +1
    Румынов должны беспокоить Калибры на кораблях.
  14. UgoChaves
    UgoChaves Сегодня, 13:33
    0
    Хоспидяяяя, и эти тоже озабочены... Мышь возобнила себя слоном lol