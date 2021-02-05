В румынской прессе озабочены скорым перевооружением ВМФ РФ на ПКР «Циркон»

Наша проблема связана с тем простым выводом, что этот тип вертикальной пусковой установки относительно распространён в российском флоте

Всё это может оказаться действительно неприятным, потому что речь идёт не только о настоящих боевых кораблях, а и о мобильных платформах, на которые могут быть установлены ПКР. Они-то как раз и в состоянии стать множителями силы флота