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Байден: Я дал понять Путину, что прошли те дни, когда США сдавались перед агрессией России

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Президент США Джо Байден выступил с первой программной внешнеполитической речью в качестве президента США в Государственном департаменте. Как и ожидалась, речь Байдена в большей степени напоминала нечто реваншистское и даже угрожающее. Она изобиловала заявлениями о том, что США обязательно кого-то «заставят» делать конкретные вещи в собственных интересах. Существенная часть речи 46-го президента Соединённых Штатов оказалась посвящена России.


Выступая перед сотрудниками американского внешнеполитического ведомства, Байден объявил, что «заставить Россию заплатить».

По словам Байдена, в телефонном разговоре с Владимиром Путиным он «отчётливо дал понять, в отличие от своего предшественника, что прошли те дни, когда США сдавались перед агрессией России, перед кибератаками, вмешательством в выборы и отравлениями своих граждан».

Джо Байден утверждает, что он заявил Путину о «готовности США постоянно защищать интересы американского народа».

Видимо, где-то в перерывах между заявлениями о «российской агрессии» и «отравлениях» Байден всё же нашёл «минутку», чтобы обсудить с президентом России вопрос продления Договора СНВ…

Выступая в Госдепе, Байден добавил, что эффективность действий США в отношении России «будет выше, если такая работа будет вестись совместно с основными партнёрами и союзниками».

Высказался Байден и о Навальном, а также о протестах в РФ. Позабыв, что буквально пару недель назад американских протестующих Демпартия причислила ко «внутренним террористам», Джо Байден заявил, что Россия «пытается подавлять свободу собраний». И, по понятным причинам, не нашлось журналиста, который бы спросил у 46-го президента США, а как же тогда назвать ситуацию со «свободой собраний» в самой Америке и в союзных ей странах Европы, где в ход идут не только резиновые дубинки, но также резиновые пули, водомёты, слезоточивый газ, где людей попросту переезжают полицейскими автомобилями, где полиция травит газом малолетних детей при задержании.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Джо Байден
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141 комментарий
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 06:22
    +31
    Каждый вступающий в должность президента США чувак начинает свою каденцию именно с этой сакраментальной фразы! А у самого поди под брюками памперсы для взрослых одеты, ведь при произношении этой фразы нужно напрягаться делая устрашающее лицо...Тут и обделаться можно - 78 лет! Не шутка! laughing
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 06:50
      +3
      На банду Байдена нужно реагировать соответственно.
      1. sniperino
        sniperino Сегодня, 09:33
        +1
        Цитата: фигвам
        На банду Байдена нужно реагировать соответственно.
        На байду Байдена, которую он травит, тоже.
        1. hydrox
          hydrox Сегодня, 09:46
          +2
          Да, сразу видно, что года - это очень большой груз для бидона: совершенно очевидно, что берега он попутал: через несколько дней начнёт путать и направление, а также начнёт менять местами рубашку и штаны, а также принимать унитаз за тазик со сливовым джемом и требовать большую ложку... laughing
    2. Комментарий был удален.
      1. hydrox
        hydrox Сегодня, 09:51
        +2
        А чего такого?
        Ну, деменция у человека, а обслуга опоздала вовремя сменить памперс ...
        Ещё бы раз подряд не забыть ...
    3. krops777
      krops777 Сегодня, 06:54
      +7
      Каждый вступающий в должность президента США чувак начинает свою каденцию именно с этой сакраментальной фразы


      А еще сделать звонок Путину получить от него ЦУ. laughing Шучу, а то некоторые еще поверят что Леонид Ильич Байден наш человек. laughing
      1. Зяблицев
        Зяблицев Сегодня, 06:57
        +5
        "О! О! О! О! О! - Леонид Ильич, текст ниже, это олимпийские кольца!" laughing
        1. krops777
          krops777 Сегодня, 07:02
          +4
          "О! О! О! О! О! - Леонид Ильич, текст ниже, это олимпийские кольца!"


          Даа Байден похоже переплюнет по анекдотам нашего дорогого Леонида Ильича laughing
          1. Зяблицев
            Зяблицев Сегодня, 07:05
            +19
            Да там, в Байденовской администрации, одна Псаки чего только стоит, скоро на ее брифинги можно будет продавать билеты, как в цирк, ей даже можно о гастролях подумать - аншлаг обеспечен! laughing
            1. Крымский партизан 1974
              Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:30
              +2
              ей даже можно о гастролях подумать......ага. по приморским городам Белоруссии по горным курортам Ростова...да чё там греха таить...в Крыму она была бы в топе...правда есть одно НО...Метью Ли составит компанию....а то без него вишенки на торте не получится
              1. keeper03
                keeper03 Сегодня, 09:25
                +1
                Что-то давно старика Ли не было слышно ! request
                1. Крымский партизан 1974
                  Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:43
                  +1
                  Что-то давно старика Ли не было слышно ! .......по ходу скоро будет...если негры не убьют
            2. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 10:42
              +2
              Цитата: Зяблицев
              Да там, в Байденовской администрации, одна Псаки чего только стоит, скоро на ее брифинги можно будет продавать билеты, как в цирк, ей даже можно о гастролях подумать - аншлаг обеспечен!

              Собралась же публика клоунов "у руля". Там "Джо-свою фамилию не помнящий" с Женькой Псаки и кулинаркой Нулданд, у соседей Клоун Зё, с конферансье Кулеба. Даже Боря Джонсон, сейчас выглядит на их фоне джентльменом.
          2. РУСС
            РУСС Сегодня, 09:54
            -2
            Цитата: krops777
            "О! О! О! О! О! - Леонид Ильич, текст ниже, это олимпийские кольца!"


            Даа Байден похоже переплюнет по анекдотам нашего дорогого Леонида Ильича laughing

            Смотрел много выступления и интервью Байдена, что подметилось говорит без бумажки и суфлера.
        2. Ольгович
          Ольгович Сегодня, 10:28
          +1
          Цитата: Зяблицев
          О! О! О! О! О! - Леонид Ильич, текст ниже, это олимпийские кольца!"

          Приветствую , Евгений! hi

          Брежнев был очень классным мужиком и человеком (дед его хорошо знал лично много лет и рассказывал).

          Бидон ему в подметки не годится ни в чем.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 10:45
            +1
            Цитата: Ольгович
            Брежнев был очень классным мужиком и человеком (дед его хорошо знал лично.)

            Ну по сравнению с сегодняшними циркачами, даже в преклонном возрасте Леонид Ильич был просто орёл.
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:48
      +3
      Цитата: Зяблицев
      Каждый вступающий в должность президента США чувак начинает свою каденцию именно с этой сакраментальной фразы!

      Ага, очень устрашающе, Джо belay
      Но, все больше вспоминаю фразу «Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания Россия: нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах».
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:46
        0
        Цитата: Теренин
        Ага, очень устрашающе, Джо

        Ножкой топнул - " Ну заяц ! Ну погоди !"
    5. Наган
      Наган Сегодня, 08:51
      +3
      А еще Байден заявил, что намерен поставить права LGBTQ во главу угла (так и сказал - Corner Stone) его внешней политики. Источник - сегодня слушал по радио станцию WNYC 93.9 FM. А у вас до сих пор отказывают заднеприводным в праве вступить в законный однополый брак и пройти парадом гордости по Красной площади. Так что ждите еще санкций за это.
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 09:02
        0
        Цитата: Наган
        Так что ждите еще санкций за это.

        Я давно уже удивляюсь как ещё не ввели request
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:50
          +1
          Цитата: Липчанин
          Я давно уже удивляюсь как ещё не ввели

          Ну не помнит Дядюшка Джо, возраст и так далее. Но Женька Псаки подскажет - "Дядюшка, а ты позабыл ввести Путину санкции против запрета ЛГБТ."
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 11:29
            +1
            Цитата: tihonmarine
            Но Женька Псаки подскажет

            Эх, довести бы до Женьки слова Лужкова про разрешение парада лбгт laughing
      2. keeper03
        keeper03 Сегодня, 09:26
        +2
        Тьфу мракобесы!!! negative
      3. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 09:50
        0
        Цитата: Наган
        Так что ждите еще санкций за это.

        Ждите это в качестве обязаловки - ведь, заставят законом, и не рыпнетесь, придётся. yes laughing
      4. sniperino
        sniperino Сегодня, 11:00
        +2
        Цитата: Наган
        А еще Байден заявил, что намерен поставить права LGBTQ во главу угла (так и сказал - Corner Stone) его внешней политики.
        Украинское издательство уже выпустило книгу для детей "Две принцессы", где девочки-принцессы дружат, а потом женятся друг на дружке. Нацикам пора привыкать к стрингам и разучивать новую кричалку: "кто не ...дop, той ...каль". На параде пригодится для поднятия самоуважения.
    6. Labrador
      Labrador Сегодня, 08:55
      +1
      Это как у жапов мантра про Курилы
  2. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:23
    -22
    Теперь вина за подорожание бензина, хлеба,масла,за зассаные подъезды и мусор упадет на этого старика smile
    1. Володин
      Володин Сегодня, 06:26
      +19
      Цитата: Пессимист22
      Теперь вина за подорожание бензина, хлеба,масла,за зассаные подъезды и мусор упадет на этого старика

      Зато в США всё стабильно... вина за разгоны собственных митингов, подорожание-удешевление нефти, за космических пришельцев и неурожай в Алабаме снова будет возложена на Путина))
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 06:33
        +4
        Байден: Я дал понять Путину, что прошли те дни, когда США сдавались перед агрессией России

        В цирке поменялись афиши, а клоуны остались те же.
        Первое. Если бы Россия захотела вести себя агрессивно, то «бравые» американские солдаты не ходили бы свободно и без опаски там, где вотчина российских ВС.
        Второе. Осточертела эта старая американская сказка на новый лад.
        Третье. Зря мы забросили варианты размещения РСМД на Кубе и в Венесуэле...
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 06:56
          0
          Цитата: ROSS 42
          Зря мы забросили варианты размещения РСМД на Кубе и в Венесуэле...

          А может не забросили, а положили пока в ящик?
          Пока не можем, но всему своё время
        2. Пластмастер
          Пластмастер Сегодня, 07:47
          -2
          Цитата: ROSS 42
          Зря мы забросили варианты размещения РСМД на Кубе и в Венесуэле...

          Хорошо бы, но ктож нам разрешит? А вот подставить потенциальных друзей, можем. Даже кинуть.
        3. РУСС
          РУСС Сегодня, 09:57
          0
          Цитата: ROSS 42
          Зря мы забросили варианты размещения РСМД на Кубе и в Венесуэле...

          У Путина спросите зачем он закрыл Радиоэлектронный центр в Лурдесе в 2002 году.
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 10:21
            -1
            Цитата: РУСС
            зачем он закрыл Радиоэлектронный центр в Лурдесе в 2002 году.

            Да затем, что содержать его уже денег небыло
            1. РУСС
              РУСС Сегодня, 11:29
              0
              Цитата: Липчанин
              Да затем, что содержать его уже денег небыло

              А как же нефтедоллары которые пошли как раз с 1999 года ?
              1. Липчанин
                Липчанин Сегодня, 11:33
                +2
                Цитата: РУСС
                А как же нефтедоллары которые пошли как раз с 1999 года ?

                А кроме этой базы нам потратить некуда было?
                Мы такие богатые тогда были?
      2. Комментарий был удален.
      3. Пессимист22
        Пессимист22 Сегодня, 08:08
        -6
        Володин
        При чем тут США? Меня мало волнует то что там происходит,но в дальнейшем вы увидите что правительство и другие чиновники будут возлагать многое из того что не нравится народу,на злых США и Байдена в том числе.
      4. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:55
        0
        Цитата: Володин
        Зато в США всё стабильно... вина за разгоны собственных митингов, подорожание-удешевление нефти, за космических пришельцев и неурожай в Алабаме снова будет возложена на Путина

        Так легче жить, виновный имеется, ввёл санкции, отчитался по ТВ перед народом, и сиди спокойно до конца срока. Остальное Харис с Женькой Псаки сделают.
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:31
      +4
      Цитата: Пессимист22
      Теперь вина за подорожание бензина, хлеба,масла,за зассаные подъезды

      Просто инаугурация американского презика включает секретную часть, где предыдущий передаёт "свежеизбранному" ключи от российских подъездов smile
    3. А. К.
      А. К. Сегодня, 06:52
      +6
      Да нет подъезды и мусор это мы сами хотя с этим ситуация стала лучше чем даже лет десять назад но не везде все дело в воспитании и отношении к окружающим уважении чужого труда. Отошел от темы но меня прямо задело кстати дела с мусором и ссаными подъздами это широкая тема так как отображает в целом культуру общества. Если ты ссышь там где живешь ну здесь нет слов. Извеняюсь но просто накипело.
      1. Rusticolus
        Rusticolus Сегодня, 07:02
        +6
        В виду того что у навальнят по причине малолетства и нищебродства нет ни собственных квартир ни туалетов. Тема подьездов их очень волнует. А то ведь больше негде ни поссать ни посидеть, вот навальнятам и приходиться отираться по подьездам. А злые путинисты все ни как не хотят за ними убирать. сша только за это должны ввести санкции против злого Путина за то что он не хочет убирать в подьездах дерьмо за малолетними придурками. Это же просто голимый тоталитаризм, самому жить в чистоте, а навальнята должны жить в собственном дерьме.
        1. Комментарий был удален.
    4. akarfoxhound
      akarfoxhound Сегодня, 07:09
      +1
      А если не мусорить и не ссать у себя в подьезде, то, как минимум, вам можно вычеркнуть два пункта из своего списка вины президентов США, Росссии, Мозамбика, Гондураса...wink
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:24
    +3
    Байден: Я дал понять Путину, что прошли те дни, когда США сдавались перед агрессией России

    Так то бред полный, но для обывателя сойдёт ... дальше СМИ разнесут, преподнесут как надо ....
    Каков итог будет??? это мы узнаем несколько потом и вряд ли обыватель вспомнит, что ему обещали в самом начала!!!
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:00
      +1
      Цитата: rocket757
      Так то бред полный, но для обывателя сойдёт ..

      Как и
      и отравлениями своих граждан».

      Но своё химоружие так и не сподобились уничтожить
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 07:48
        +2
        Приветствую Сергей soldier
        Дядя Сэм ещё тот хитрован ... если не обманет кого то с утреца, весь день егозить, мутить потом будет.
        Такая порода.
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 08:21
          +1
          Цитата: rocket757
          если не обманет кого то с утреца, весь день егозить, мутить потом будет.

          Привет Виктор hi
          Ну в крови у них это.
          Уже на генном уровне
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 09:36
            +1
            Так то это не просто неприятно, привычно ... хуже, что смирились многие, что их обманывают сразу, изначально или сделали вид, что так и должно быть.
            1. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 10:23
              +1
              Цитата: rocket757
              Так то это не просто неприятно, привычно ... хуже, что смирились многие, что их обманывают сразу, изначально или сделали вид, что так и должно быть.

              Да скорее всего и первое и второе
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:59
          +1
          Цитата: rocket757
          если не обманет кого то с утреца, весь день егозить, мутить потом будет.
          Такая порода.

          Если не забудет к вечеру, что обещал сделать с утра.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 13:20
            0
            У ихнего прэзидента помоЧники есть ... коллективная память, однако.
            Вряд ли нам с той стороны что то хорошего светит.
    2. cniza
      cniza Сегодня, 11:56
      +1
      Основные дела делаются в тишине , а это все для всемирного театра. Приветствую! hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:23
        0
        Приветствую soldier
        В тиши кабинетов, конечно, планы строят, разные, но до ... избирателей\налогоплательщиков то ж некоторые планы будут доводить, публичная дермократия, однако.
  4. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 06:24
    +3
    Кажется, над дементозником вновь пошутили... Он не совсем понял. что понедельник... Вторник... Среда... И даже четверг - они прошли... Но только на этой неделе
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: Cowbra
      Он не совсем понял. что понедельник... Вторник... Среда... И даже четверг - они прошли... Но только на этой неделе

      И если ещё не забыл, что было 20 января 2021 года.
  5. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 06:25
    +6
    . Джо Байден утверждает, что он заявил Путину о «готовности США постоянно защищать интересы американского народа».


    Замечательная фраза. Ведь интересы американского народа находятся внутри границ США. Нет?
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:02
      +1
      Цитата: sergo1914
      Нет?

      Неа. Это с запасом.
      На Луну, Марс и астероиды с метеоритами намекает lol
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:50
      +1
      Цитата: sergo1914
      Ведь интересы американского народа находятся внутри границ США. Нет?

      Ха, судя по их потугам, итэрэсы их, границ не имеют ВООБЩЕ!
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 08:23
        +1
        Цитата: rocket757
        итэрэсы их, границ не имеют ВООБЩЕ!

        Да вся вселенная
        Ну или куда ихние щупальцы достанут
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 09:40
          +1
          Для них достаточно "глаз положить" и заявить погромче ... а щупальца дотянут и потом.
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 10:24
            +1
            Цитата: rocket757
            Для них достаточно "глаз положить" и заявить погромче ...

            Ну Луну судя по всему они давно уже считают своей вотчиной
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 10:30
              0
              Ничего удивительного, типа их нога уже туда ступала!
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:04
      0
      Цитата: sergo1914
      Ведь интересы американского народа находятся внутри границ США. Нет?

      Для любого штатовца, ( кроме афро-американцев) интересы США это весь Земной шар.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:25
    +2
    Дал понять, smile ну и клоун. Лучше бы Псаки поручил это мероприятие.
    1. Ascold1901
      Ascold1901 Сегодня, 06:47
      +5
      Прямо «белке в глаз»!))) Любимая в России Джени провела бы это мероприятие лучше и веселее!))) Намного веселее!)))
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 07:04
        +2
        Цитата: Ascold1901
        Намного веселее!)))

        Они наверное забыли, что такое цирк и ковёрные клоуны laughing
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 07:51
        +1
        Точно, точно ... она ДАЖЕ ни разу с мысли не сбилась! Растёт однако, в профессионализме!
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 08:28
          +2
          Цитата: rocket757
          она ДАЖЕ ни разу с мысли не сбилась! Р

          Сбилась уже и не раз laughing
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:08
        0
        Цитата: Ascold1901
        Любимая в России Джени провела бы это мероприятие лучше и веселее!))) Намного веселее!)

        Поэтому Счастливчик Джо и не дал Женьке это мероприятие, думал у него лучше получится. А получилось - " то в огороде недород, то печь чадит от нехорошей тяги".
    2. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:03
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Лучше бы Псаки поручил это мероприятие.

      Ну Женька уже успела начудить дай дороги laughing
      Не сдаёт своих позиций и семимильными шагами движется к очередному ляпу laughing
      1. Ascold1901
        Ascold1901 Сегодня, 07:36
        +3
        «Не сдаёт своих позиций и семимильными шагами движется к очередному ляпу» — все с нетерпением и «замиранием сердца» ждут!)))) Как красиво и Весело она опровергла устоявшееся мнение — Эпоха географических открытий прошла!))) Получите — море в Белоруссии и горы в Ростове-на-Дону!)))
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 08:32
          +3
          Цитата: Ascold1901
          Получите — море в Белоруссии и горы в Ростове-на-Дону!)))

          И Ирак с Ираном путает laughing
          1. Ascold1901
            Ascold1901 Сегодня, 08:56
            +1
            Она не волшебник, она только учится!))) Работа на развлечение российской аудитории отнимает слишком много времени, поэтому по истории она дошла только до древней Персии. Вот и путает Ирак с Ираном.)))
            1. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 09:04
              +2
              Цитата: Ascold1901
              Работа на развлечение российской аудитории отнимает слишком много времени,

              Да ещё маленький ребёнок на руках... lol
            2. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 11:12
              +1
              Цитата: Ascold1901
              Работа на развлечение российской аудитории отнимает слишком много времени

              Верно, хоть один чиновник из за рубежа не вызывает неприятного чувства. Особенно на фоне на фоне наших соседей.
  7. Равик
    Равик Сегодня, 06:26
    +5
    Всем мы должны...Даже надоело прощать.
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:26
    +4
    Байден: Я дал понять Путину, что прошли те дни, когда США сдавались перед агрессией России
    belay Интересно, а что дал понять Путин Байдену? feel
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:06
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Интересно, а что дал понять Путин Байдену?

      "Хорош трындеть. Успокойся. На старости лет вредно так по пустякам переживать"
      Ну примерно где то так laughing
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:54
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      Интересно, а что дал понять Путин Байдену?

      Так он уже\сразу об том забыл ... очень удобно, советникам даж напрягаться нивелировать, объяснять, успокаивать президента не придётся.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 11:54
        +1
        Я его советникам не завидую , хотя он только вывеска , там есть кому рулить...
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 13:25
          0
          Мы всё понимаем и нам, по большому счёту без разницы кто именно будет рулить ... потому как курс и дела определены за долго и этой администрации. Ничего принципиально не измениться.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:14
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Интересно, а что дал понять Путин Байдену?

      "Джо ! У тебя ещё 4 года впереди ".
  9. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:29
    +4
    что прошли те дни, когда США сдавались перед агрессией России, перед кибератаками, вмешательством в выборы и отравлениями своих граждан».
    Смотришь на этот несмешной цирк и не знаешь к кому Байдена отнести:
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:07
      0
      Цитата: Владимир_2У
      и не знаешь к кому Байдена отнести:

      Отставной козы барабанщик
    2. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 08:15
      0
      Всех к гробовщику. lol
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 08:17
        0
        Цитата: Ros 56
        Всех к гробовщику

        И не поспоришь.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:18
        0
        Цитата: Ros 56
        Всех к гробовщику.

        Всё в руках Аллаха.
  10. Alena Frolovna
    Alena Frolovna Сегодня, 06:30
    +6
    Да, мания величия у этих недоумков непонятно какой страны и недавно слезшей с горшка ( возраст ещё старший ясельный) зашкаливает. Проще всего найти того, кого можно с дальнего расстояния, не боясь получить по носу, обвинять в своей некомпетентности и неграмотности. И как сказал один мультяшный персонаж: "Ох уж эти сказочники!"
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:11
      +6
      Цитата: Alena Frolovna
      ( возраст ещё старший ясельный)

    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:22
      0
      Цитата: Alena Frolovna
      И как сказал один мультяшный персонаж: "Ох уж эти сказочники!"

      Если я чешу в затылке -
      Не беда!
      В голове моей опилки,
      Да, да, да.
      Но хотя там и оплики,
      Но кричалки и вопилки,
      Но кричалки и вопилки,
      А также:
      Шумелки, пыхтелки и сопелки,-
      Сочинию я неплохо иногда.
      Да!!!!
  11. Мыхалыч
    Мыхалыч Сегодня, 06:30
    +2
    Са-авсем у муж-чины с головой непорядок...Старость...она такая..
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 08:12
      +1
      Кроме старости, есть еще особенности их жеванного английского языка и особенно перевода с него на наш русский, могучий и певучий. hi
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 08:34
        +1
        Цитата: Ros 56
        и особенно перевода с него на наш русский, могучий и певучий.

        Интересно как на мове это будет звучать lol
        1. Ros 56
          Ros 56 Сегодня, 08:43
          +1
          Мова, это для польских холопов, на ней звучать ничего не будет.
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 08:49
            0
            Цитата: Ros 56
            Мова, это для польских холопов, на ней звучать ничего не будет.

            Похоже кроме Полонеза Огинского, они ничего Миру не дали
            1. Mavrikiy
              Mavrikiy Сегодня, 08:59
              +2
              Цитата: Липчанин
              Похоже кроме Полонеза Огинского, они ничего Миру не дали

              Зря вы так категорично. Шопен, Каперник, Барбара Брыльска. А в основном согласен. recourse
              1. Липчанин
                Липчанин Сегодня, 10:27
                0
                Цитата: Mavrikiy
                Шопен, Каперник,

                С этим согласен
                Барбара Брыльска.

                Мы, последнее поколение кто её знает и помнит
                1. tihonmarine
                  tihonmarine Сегодня, 11:26
                  0
                  Цитата: Липчанин
                  С этим согласен
                  Барбара Брыльска.

                  Мы, последнее поколение кто её знает и помнит

                  Ну да ! А ещё столпа демократии, Лёху Валенсу.
            2. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 11:24
              0
              Цитата: Липчанин
              Похоже кроме Полонеза Огинского, они ничего Миру не дали

              Но пытались от Мира много получить ...
  12. ximkim
    ximkim Сегодня, 06:33
    +2
    Ничего нового...дают понять, что останавливаться не будут (из за своей принципиальной позиции). Так что , пора Кремлю менять внешнию политику в отношении США.
  13. рюрикович
    рюрикович Сегодня, 06:33
    +4
    Сказочная страна...Сказочный прЭзидент... fool В мире уже есть несколько стран, не перестающих меня удивлять политическим(а иногда с примесью экономики)кретинизмом request
    Хотя хоть поржать можно с чего laughing Лишь бы только действия таких имбицилов не привели к серьезным проблемам для всего мира what
  14. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:47
    +1
    "Тупой, еще тупее" какой актуальный американский фильм.
  15. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 06:52
    +4
    А Путин в курсе, что этот маразматик что-то там дал ему понять? А то пойди разберись в этом блеянии с бормотанием. То ли бидон сказать что-то пытается, то ли бредит, то ли у него под протезом каша застряла...
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:53
    0
    Байден объявил, что «заставить Россию заплатить»... отчётливо дал понять, в отличие от своего предшественника, что прошли те дни, когда США сдавались перед агрессией России
    Он от своей агрессивной "смелости" сам в штаны не навалил пока это выговаривал? Сразу вспоминается рука из воды с вытянутым указательным пальцем и "Должооок..." (фильм-сказка). Ходя походкой пингвина, имитируя бег на полусогнутых еще хватает дыхалки грозить и размахивать старческими кулачками. В этом возрасте пора и о своей грешной душе подумать.
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 09:38
      0
      Он от своей агрессивной "смелости" сам в штаны не навалил пока это выговаривал?

      Думаете он понимает смысл им сказанного？Лично у меня на этот счет большие сомнения.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:28
      0
      Цитата: rotmistr60
      В этом возрасте пора и о своей грешной душе подумать.

      Часовеньку надо построить в Белом Доме, за счёт России.
  17. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 07:08
    +1
    На фотке деду памперс жмёт. В таком возрасте как у Байдена, к земле готовиться надо, а не пакости делать.
  18. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 07:10
    +1
    Старина Джо совсем плохой, деменция прогрессирует прямо на глазах у мирового сообщества. Это когда же Россия осуществляла реальную агрессию (кроме бла бла) против США? Вот штаты регулярно осуществляют агрессивные нападки на нашу страну, вмешиваясь во внутренние дела России и вводя ничем необоснованные санкции.
  19. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:11
    +2
    Ну, а сам-то хоть понял, что сказал, развалина маразматическая?
  20. 22 dmdc
    22 dmdc Сегодня, 07:14
    +1
    Цитата: Зяблицев
    А у самого поди под брюками памперсы для взрослых одеты, ведь при произношении этой фразы нужно напрягаться делая устрашающее лицо...Тут и обделаться можно - 78 лет! Не шутка!

    Главное проснуться сухим!
  21. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:14
    0
    Стандартный набор слов для внутренней аудитории, громкие словеса и тихие беседы о бизнесе в кулуарах.
  22. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 07:20
    +1
    Бидон, а ты в курсах... Что к каждому бидону в комплекте идет его крышка? feel
  23. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:38
    -1
    Цитата: Пессимист22
    Теперь вина за подорожание бензина, хлеба,масла,за зассаные подъезды и мусор упадет на этого старика smile

    Не повезло кому-то. С подъездами-то.
  24. realmadmaxx
    realmadmaxx Сегодня, 07:38
    +1
    "Байден: Я дал понять Путину, что прошли те дни, когда США сдавались перед агрессией России"
    звучит словно Россия раз пять брала Вашингтон штурмом laughing
  25. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:50
    0
    После иннагурации "мухамора"у меня опетит пропал,чача не лезет.Как же так,СЩА белые и пушистые .СНВ 3 продлили,тупые указы Трампа отменяют,Саудитам в помощи отказывают.Даже по Северному потоку 2 готовы на переговоры.Но вчера все встало на свои места,значит не болеют с головой.Опять хотелки понеслись!Даже радует.Все возвращается на саои места.Пескову не мешало бы сегодня слить рассшифровку разговора "мухамора"с Путиным ВВ.Не думаю что это было как подает американская сторона иначе разговор бы прекратился после обсуждения СНВ 3.Не просто так наши по ДОНу решили немного обождать,может США одумается."Мухамор"в роли мирового коллектора ?Смешно!Германия вон отчиталась сколько она счетов арестовала и на какую сумму.Ржака,у нас некоиорые сочинцы в месяц больше тратит.А ковид они победили?20 млн американуев лишились работы,а ввиду что они все в кредитах,сейчас их выселяют под мосты,банковские коллекторы в США это совсем не наши,от американских ни куда не скроешься,разве только на дно под мост.Так он выбрал еще в противники Китай,тоже хорошо пусть взбодрятся.А США два фронта потянут,сомневаюсь.В данный момент в ЮВ Азию идет около 30 газовов с СПГ США,великим восточным самогонным путем,а что он будет делать если Китай от него вдруг завтра откажется.Будет весело!Вот и аппетит появился и можно вечером чачи накатить.Буду ждать наказания от "мухамора"с нетерпением,и желательно устами Псаки! hi


    ,
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 08:08
      0
      Что-то у вас чача какая-то неправильная, из-за какого-то маразматика так себя вести. У меня в любых случаях, при соответствующих обстоятельствах или поводе, прекрасно идет и даже под любую закуску. laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:30
        0
        У меня чача правильная ,но под охраной "кобры"!Весомый повод нужен! drinks
        1. Ros 56
          Ros 56 Сегодня, 08:37
          0
          Так оно так, но разве мы забыли понятие военной хитрости? drinks hi
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 09:16
            0
            Так санкциями напугаю,думаю прокатит !А если вдруг добавки потребуется ,тогда уж хитрость включим! hi drinks
  26. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 08:03
    +1
    Ага, только языком трясти, не мешки ворочать. При раздаче люлей учтем вашу позицию.
  27. Вадим Голубков
    Вадим Голубков Сегодня, 08:08
    0
    После того, что они ярые борцы за демократию поддержали закрытие трёх украинских каналов, удивляться уже не чему. Им сказать, что чёрное это белое...как два пальца. Они же исключительные.
  28. kit88
    kit88 Сегодня, 08:15
    0
    Не ругайте деда, он старенький. Уже подзабыл о чем разговаривал два дня назад.
  29. HAM
    HAM Сегодня, 08:28
    0
    Чем больше проходит времени после самого разговора,тем больше все эти деятели "дают понять Путину",что все они такие смелые...но-потом.Хоть Микрон,хоть Зе,хоть,ни приведи Господи,"эстонская президентша.......Какой то спорт у них что ли-пугать Путина?!!
  30. ангел-истребитель
    ангел-истребитель Сегодня, 08:39
    0
    Дедушка корчит из себя крутого ковбоя, ганфайтера!
    Не смотрите что песок из жопы сыпется, слова забываются, в сон клонит, и Иран с Ираком путается.
    В душе он- Юл Бринер из "Великолепной семерки"... Ну-ну.
  31. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:54
    +1
    Чем дальше в лес ,тем громче музыка !
    Основой внешней политики США становятся грозные заявления.Так под крики о ненавистном тиране ,американцы тихо подписали СНВ-3(ключевой договор)
    1. cniza
      cniza Сегодня, 11:51
      0
      Угу и хотят вернутся в открытое небо...
  32. LeftPers
    LeftPers Сегодня, 09:11
    0
    Просто выживший из ума, страдающий деменцией дедушка, он просто мерзок или, по меньшей мере, смешон до омерзения.
  33. FreeDIM
    FreeDIM Сегодня, 09:29
    0
    Шо за байда? laughing
  34. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:51
    0
    ***
    Сонный Джо разБУШевался...
    ***
  35. Rufat
    Rufat Сегодня, 09:52
    -1
    Размочить бы этих америкосов и евросов ЯО и все дела. А весь остальной мир вернуть в родную гавань -РОССИЮ
  36. Бомба
    Бомба Сегодня, 10:17
    -2
    А мы дали понять байдену, что санкции нам только на пользу =)
  37. РУСС
    РУСС Сегодня, 10:19
    -2
    Этот как вы говорите дедушка ,еще себя покажет
    1. cniza
      cniza Сегодня, 11:50
      0
      Он исполнительный инструмент и не более , но шутить не будут точно...
  38. MrCheetah
    MrCheetah Сегодня, 10:27
    0
    Это какой уже по счету, который собирается "заставить заплатить"? За второй десяток уже перевалило
    1. Бомба
      Бомба Сегодня, 10:37
      -2
      Давно уже заставили, убытки олигархов народ оплачивает из своего кармана. Война в наше время в ином формате.
  39. гильза
    гильза Сегодня, 10:37
    0
    У меня стойкое ощущение,что мужик толком не помнит о чем речь шла. Как бы "навыступал" Байден уже на суточный телефонный разговор. Но пока видим как пошел процесс по снв да и с потоком то же неоднозначная возня. А выглядит все по типу:" я ему своей челюстью все кулаки поотбивал". Разумеется все это сарказма и комизмы. Жаль что никогда не узнаем содержание разговора. Придется "угадывать" по событиям.
  40. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 10:43
    +1
    Старый "ковбой" перебрал виски! Я так думаю!
    1. cniza
      cniza Сегодня, 11:48
      0
      Ему и без виски уже хорошо... lol
  41. cheburator
    cheburator Сегодня, 11:26
    0
    Ламерика должна дорого заплатить за то, что она негров обижает и Трампа - агента ФСБ! laughing
    Мы Русские! С нами Бог!
  42. iouris
    iouris Сегодня, 11:30
    0
    Этот старичок и его семья настолько коррумпированы, что применить ядерное оружие для них не вопрос. Любая попытка расследования коррупции семьи Байдена может привести к такому решению, ибо за ним стоит весь правящий класс США.
  43. cniza
    cniza Сегодня, 11:45
    0
    По словам Байдена, в телефонном разговоре с Владимиром Путиным он «отчётливо дал понять, в отличие от своего предшественника, что прошли те дни, когда США сдавались перед агрессией России, перед кибератаками, вмешательством в выборы и отравлениями своих граждан».


    Какой грозный и воинственный , на себя посмотрите...
  44. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:47
    0
    Однако не сдержался дед и сильно напрягся угрожая, хорошо что был в подгузниках!
  45. ЗВС
    ЗВС Сегодня, 13:07
    0
    Удивляет до чего эти ы самонадеянны. Этот выживший из ума даже не имеет понятия, что с Россией нельзя так разговаривать. Она сломала хребет всем завоевателям. А уж "ковбоям" зубы выбьет навсегда.
    Где только американцы не обсирались, встречаясь с русскими и никак не успокоятся.