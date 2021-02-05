"Байден: Я дал понять Путину, что прошли те дни, когда США сдавались перед агрессией России"

Президент США Джо Байден выступил с первой программной внешнеполитической речью в качестве президента США в Государственном департаменте. Как и ожидалась, речь Байдена в большей степени напоминала нечто реваншистское и даже угрожающее. Она изобиловала заявлениями о том, что США обязательно кого-то «заставят» делать конкретные вещи в собственных интересах. Существенная часть речи 46-го президента Соединённых Штатов оказалась посвящена России.Выступая перед сотрудниками американского внешнеполитического ведомства, Байден объявил, что «заставить Россию заплатить».По словам Байдена, в телефонном разговоре с Владимиром Путиным он «отчётливо дал понять, в отличие от своего предшественника, что прошли те дни, когда США сдавались перед агрессией России, перед кибератаками, вмешательством в выборы и отравлениями своих граждан».Джо Байден утверждает, что он заявил Путину о «готовности США постоянно защищать интересы американского народа».Видимо, где-то в перерывах между заявлениями о «российской агрессии» и «отравлениях» Байден всё же нашёл «минутку», чтобы обсудить с президентом России вопрос продления Договора СНВ…Выступая в Госдепе, Байден добавил, что эффективность действий США в отношении России «будет выше, если такая работа будет вестись совместно с основными партнёрами и союзниками».Высказался Байден и о Навальном, а также о протестах в РФ. Позабыв, что буквально пару недель назад американских протестующих Демпартия причислила ко «внутренним террористам», Джо Байден заявил, что Россия «пытается подавлять свободу собраний». И, по понятным причинам, не нашлось журналиста, который бы спросил у 46-го президента США, а как же тогда назвать ситуацию со «свободой собраний» в самой Америке и в союзных ей странах Европы, где в ход идут не только резиновые дубинки, но также резиновые пули, водомёты, слезоточивый газ, где людей попросту переезжают полицейскими автомобилями, где полиция травит газом малолетних детей при задержании.